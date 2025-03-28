10 gratis mallar för lagerhantering för Excel, Sheets och ClickUp

Lagerhantering är avgörande för att alla företag ska kunna ligga steget före konkurrenterna. Oavsett om du driver en liten butik eller hanterar en storskalig tillverkningsverksamhet sänker en effektiv och noggrann lagerprocess produktionskostnaderna och riskerna.

Med rätt spårningsverktyg, som lagerhanteringsmallar, kan du göra mer än bara uppdatera lagernummer. Din personal får den information som behövs för att expandera verksamheten och ta produktiviteten till nästa nivå! ⚡️

I den här guiden utforskar vi alla sätt som lagerhanteringsmallarna i ClickUp, Excel och Google Sheets kan hjälpa dig att effektivisera din lagerhanteringsprocess, oavsett vilken bransch du är verksam i.

Låt oss sätta igång!

Vad är en lagermall?

En lagermall är ett förformat dokument eller kalkylblad som organiserar detaljerade listor för lageruppföljning, budgetering och revision. Den innehåller vanligtvis kolumner för artikelnamn, numeriska koder, beskrivningar, lagringsplatser, kvantiteter, totalsummor och priser.

Dra och släpp uppgifter i ClickUp-tabellvyn för enkel lagerhantering.

Lagerhanteringsmallar är mångsidiga och anpassningsbara för att passa behoven hos alla företag inom alla branscher. Från småföretag till multinationella detaljhandelsföretag är lagerhantering en viktig del av alla organisationers framgång av viktiga skäl, bland annat:

Förbättrad noggrannhet : Med uppdaterade och exakta lagerregister minskar risken för kostsamma mänskliga fel.

Kostnadsbesparingar : Lagerhanteringen går snabbare, vilket leder till kostnadsbesparingar genom minskade arbets- och overheadkostnader.

Mindre risk att lagra föråldrade artiklar : Företag kan undvika att beställa oönskade eller föråldrade lagerartiklar.

Minskat produktspill : Korrekt spårning hjälper företag att beställa exakt den mängd lager som behövs, eller beställa vid rätt tidpunkt när befintligt lager minskar mer än väntat.

Optimerade leveranskedjor : Efterfrågeprognoser och lageruppgifter förbättrar : Efterfrågeprognoser och lageruppgifter förbättrar teamkommunikationen och leveranserna.

Förfinade säsongsstrategier för lagerhantering: Företag har tillgång till konsekventa data för att kunna utforma effektiva strategier för att hantera säsongsbetonade efterfrågan genom att spåra försäljningstrender under högsäsong.

Vad kännetecknar en bra lagermall?

En bra lagermall registrerar produkter, orderformulär, leveranser och kunddata för att minska kostnaderna för manuellt arbete och optimera lagerprocesserna.

Din lagermall skapar ramen för ditt lagerhanteringssystem. Men det är viktigt att hitta rätt mall som uppfyller ditt företags behov och samtidigt är lätt att använda för hela teamet. 🧑‍💻

Det finns några viktiga egenskaper att tänka på när det gäller en bra lagermall:

1. Intuitiv design för lagring av lageruppgifter

Att välja en mall med flera layouter och anpassningsfunktioner för att hitta rätt information när du behöver den sparar tid. Flexibiliteten att lägga till nya fält i ditt ramverk utan att behöva bygga om det från grunden när din produktportfölj eller dina tjänster utvecklas är en fördel! 📈

2. Programvarukompatibilitet

I takt med att systemen blir mer sammankopplade och nödvändiga för tillväxt måste lagermallar kunna integreras med andra plattformar, såsom system för försäljning, redovisning och kundrelationshantering (CRM).

3. End-to-end-säkerhet

Detta inkluderar behörighetsinställningar för administratörer att visa och utföra vissa åtgärder, samt revisionsspår för att spåra vem som har åtkomst till eller modifierat specifika artiklar i inventariet. Alla dessa funktioner samverkar för att skapa en inventeringsmall som är både pålitlig och säker! 🔐

Vi har valt ut de bästa mallarna för lagerkartläggning i ClickUp, Sheets och Excel för att ge dig verktygen du behöver för att hantera alla lageraktiviteter – från inköp till leverans!

10 gratis mallar för lagerhantering i kalkylblad

1. ClickUp-mall för lagerrapport

Hämta denna kostnadsfria mall Skapa en lista över råvaror för snabb referens i ett Clickup Doc-dokument.

ClickUps mall för lagerrapport är det perfekta verktyget för företag som vill spåra sina inköp över tid. Genom att lagra data säkert i Doc-format är det enkelt att inkludera all nödvändig information, såsom produktspecifikationer, priser, recensioner och betyg, vilket ger kunderna en fullständig bild av marknaden och hjälper dem att fatta välgrundade beslut. 🌐

Med rätt ramverk på plats får företag tillgång till data om sina köpvanor, vilket gör det möjligt för dem att fatta de mest effektiva besluten med minimal ansträngning och tid. Med denna insikt kan företag bättre förstå sina köpmönster och maximera avkastningen på sina investeringar!

2. ClickUp-lagerförrådsmall

Hämta denna kostnadsfria mall Skapa ett delbart lagerblad i ClickUp

Vår första mall för lagerhantering är ClickUps lagermall – det bästa alternativet till ett lagerkontrollblad!

Vår lagermall är fullspäckad med verktyg som hjälper dig att skapa och lagra skräddarsydda vyer – vilket ger snabb åtkomst till de data du behöver mest! För att komma igång snabbt har vi redan inkluderat fem fördefinierade vyer:

Lagerlista : Organisera de viktigaste lageruppgifterna för varje artikel med : Organisera de viktigaste lageruppgifterna för varje artikel med ClickUps anpassningsbara fält.

Efter betalningsstatus i listvy : Gruppera lager baserat på en specifik status för att vidta åtgärder (Helt betalt, Delbetalt eller Obetalt)

Enligt leverantörslista: Konsolidera inköpsarbetet med en överskådlig bild av aktuella leverantörer. Konsolidera inköpsarbetet med en överskådlig bild av aktuella leverantörer.

Karta över leverantörers platser: Hantera platsspecifika arbetsflöden och lagringsbehov på en karta

Beställningsformulär vy: Skicka ett ClickUp-formulär för att ta emot beställningar och automatisera skapandet av uppgifter Skicka ett ClickUp-formulär för att ta emot beställningar och automatisera skapandet av uppgifter

Håll koll på inkommande material, aktuella lagernivåer och slutna artiklar. Dessutom kan du njuta av ett effektivt arbetsflöde med den enkla funktionen Formula Field, som gör det enkelt att göra beräkningar mellan numeriska fält, datumfält och tidsfält för en artikel.

Upptäck fler mallar för resursplanering !

3. ClickUp-mall för lagerhantering

Hämta denna kostnadsfria mall Spåra lagerprestanda i realtid med ClickUp

Oavsett om du driver ett litet företag eller en stor organisation med flera avdelningar är ClickUps mall för lagerhantering den perfekta resursen för att få insyn i den dagliga verksamheten. Ställ in återkommande uppgifter, justera lagernivåer baserat på försäljningsdata eller granska historiska data för trender och prognoser! 📈

Att söka efter en lagerartikel i ClickUp är hur enkelt som helst. Skapa enkelt sparade sökningar och filter baserade på valfria kriterier, inklusive säsongsartiklar, veckans erbjudanden och rea-produkter, så att du snabbt kan hitta rätt produkt varje gång.

Du kan enkelt spåra uppdateringar av tillgänglighet, priser och aktuella trender så att du alltid kan hålla koll på efterfrågan och se till att du aldrig får slut på lager.

4. ClickUp-mall för inköpsorder och lager

Hämta denna kostnadsfria mall Optimera tidpunkten för inköpsorder för att förbättra kassaflödet med hjälp av Clickup-vyer.

En mall för lagerrapport är ett viktigt verktyg för företag som vill hantera sitt lager, spåra inköpsorder och hålla ordning på sina lagernivåer och produkter. Mallen ger en omfattande översikt över aktuella lagernivåer samt detaljer om inkommande och utgående leveranser.

ClickUps mall för inköpsorder och lager är ett omfattande system för att övervaka beställning och mottagning av varor, tjänster och material inom ett företag för att stödja alla avdelningar. Den innehåller viktig information om beställningen: leverantörens namn, inköpsdatum och leveransdatum. Detta gör det enkelt att identifiera eventuella flaskhalsar i inköpsprocessen och kan bidra till att hålla lagernivåerna på en sundare nivå! 🌱

5. ClickUp-mall för kontorsinventering

Hämta denna kostnadsfria mall Minska pappersarbetet genom att registrera alla lageruppgifter i en ClickUp-lista.

Med ClickUp Office Inventory Template är det enkelt att uppdatera lageruppgifter från flera platser samtidigt, vilket gör den perfekt för administratörer som behöver hantera lager från en central plats.

Denna lagermall hjälper också företag att övervaka lagerbudgetar och totala utgifter per kategori. Budgetutgifterna kan enkelt spåras för varje artikel i lagret, liksom de totala utgifterna. Genom att identifiera avvikelser mellan faktiska och planerade budgetar kan du förbättra budgethanteringen.

Den håller också reda på inköpsdatum och vilka lagerartiklar som köps till vilket pris. Ledningen kan använda denna information för att optimera budgeten för framtida inköp baserat på utgiftstrender! 💰

6. ClickUp-mall för kontorsmaterial

Hämta denna kostnadsfria mall Dela en lagerlista i ClickUp med teammedlemmarna

Är en hylla i kontorskåpet fullproppad med staplar av oanvända häftapparater och tejp? Prova ClickUps mall för kontorsmaterialinventering för att undvika onödiga utgifter!

Börja med att göra en lista över förbrukningsvaror: Allmänna kontorsvaror som anteckningsböcker och pennor, samt mer specialiserade artiklar som datorutrustning för design- och kreativa team. Mallen levereras med fördefinierade anpassade fält, så att du kan börja lägga till detaljer för varje artikel.

Här är en snabbguide för att lägga till och hantera anpassade fält i ClickUp:

Med ClickUps delningsalternativ har du fullständig kontroll över vem som ser vad och vilka behörigheter de har. Tilldela behörigheter för att säkerställa att rätt personer (teamkoordinatorer eller avdelningschefer) har åtkomst till rätt objekt. Håll det synligt för ditt team så att de känner till lagerstatusen, förhindra missbruk genom att ställa in åtkomstbegränsningar och känn dig trygg i vetskapen om att endast rätt personer kan se vad de behöver!

7. ClickUp IT-lagermall

Hämta denna kostnadsfria mall Organisera överskottslager med ett dra-och-släpp-ClickUp-tavla

IT-team stöder alla avdelningar i en organisation. Deras lager tillgångar inkluderar hårdvara, mjukvara, licenser och andra artiklar på flera platser. Med ClickUp IT Inventory Template kan IT-specialister använda en Kanban-tavla för att snabbt övervaka och registrera viktig information såsom kostnad, garantiuppgifter, platser, modellnummer och leverantörskontakter. 👤

ClickUp har hundratals anpassningsalternativ, så IT-specialister kan skräddarsy sin arbetsyta för att möta organisationens specifika behov. Det användarvänliga gränssnittet gör det möjligt att snabbt komma åt och uppdatera information, samt enkelt dela resurser med andra.

8. ClickUp-mall för restauranglager

Hämta denna kostnadsfria mall Hantera lager, prognostisera utgifter och skapa mer exakta budgetar med ClickUp.

Att hantera lager i restauranger är avgörande för framgång och kundnöjdhet. Konsekvent övervakning och påfyllning av varor hjälper till att förhindra att varor förstörs eller att för mycket beställs. Genom att säkerställa att önskade menyalternativ finns i tillräcklig mängd kan restaurangerna tillfredsställa kunderna och samtidigt undvika slöseri och förluster. Med korrekt lagerhantering kommer kunderna alltid att vara nöjda med det stora utbudet som finns tillgängligt. 🤩

ClickUps mall för restauranglager är utformad för att förenkla spårningen av lager och ta bort komplexiteten i att hantera stora lager från upptagna restaurangchefer. Den hjälper användare att enkelt organisera, hantera och spåra restauranglagret. Mallen levereras med sex fördefinierade list-, tabell- och tavelvyer för att registrera lagerdata på olika sätt:

Lageruppföljning: En listvy över alla artiklar grupperade efter status

Veckoförbrukning : En listvy över varje artikel grupperad efter status

Veckotilldelning : En listvy över varje artikel grupperad efter status

Artiklar att beställa om : En tabellvy över alla artiklar som ska beställas om

Slut i lager : En tabellvy över alla artiklar som är slut i lager

Artikelagring: En tavelvy över alla artiklar grupperade efter lagringsplats.

9. Excel-mall för lagerhantering

via Microsoft

En lagerdatabas i Excel hjälper företag att hålla ordning och kontroll på sina beställningar genom att tillhandahålla en detaljerad förteckning över artiklar. Denna Excel-lagermall hjälper företag att enkelt hålla reda på vad de har beställt, hur mycket av varje artikel som finns kvar i lager och när framtida beställningar behöver göras.

Genom att använda ett kalkylprogram som Excel kan företag spara tid genom att beräkna sina aktuella lagernivåer och när de behöver beställa nya varor med hjälp av beräkningsformler. Det gör det också möjligt för dem att lägga till anteckningar till varje artikel om de har några specifika funderingar eller frågor.

10. Mall för lagerlista i Google Sheets

via Smartsheet

Google Sheets kan användas för att skapa en mall för lagerchecklista som gör det möjligt för företag att övervaka och spåra sina lagernivåer. Denna mall för lagerchecklista kan ge en översikt över alla artiklar i lager, deras aktuella kvantitet och när ett företag bör beställa mer.

Personal kan använda denna lagermall i Google Sheets för att prioritera aktiva lagerartiklar, visa lagernivåer, bestämma den optimala tidpunkten för påfyllning och reagera på oväntade behov av ytterligare lagerartiklar.

Förenkla lagerarbetsflöden med ClickUp

ClickUp är en centraliserad, mobil lösning som optimerar teamets produktivitet för bättre produktionsplanering. Med möjligheten att enkelt spåra lagernivåer och göra ändringar i leveranser i farten hjälper ClickUp företag att hålla koll på sin lagerhantering! 📦

Utnyttja verktygen för lageruppföljning i ClickUp med ett gratis konto!