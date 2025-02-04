De 10 bästa leverantörshanteringsprogrammen 2025

För att ligga steget före konkurrenterna krävs en smidig samordning mellan olika leverantörer. Men låt oss vara ärliga: leverantörshantering kan vara en överväldigande uppgift! Från att spåra order och övervaka prestanda till att säkerställa leveranser i tid och förhandla kontrakt kan det få även de mest erfarna företagarna att känna sig överväldigade.

Tack och lov utvecklas tekniken ständigt, och det gör även lösningarna som hjälper till att effektivisera dessa viktiga affärsprocesser. År 2024 är marknaden översvämmad av leverantörshanteringsprogram, som alla lovar att revolutionera företagens interaktion med sina leverantörer. Men hur vet du vilket leverantörshanteringsprogram som passar just din organisations unika behov?

I den här artikeln utforskar vi de 10 bästa leverantörshanteringssystemen 2024 som omformar landskapet för avtalshantering och ger företag möjlighet att ta kontroll över sina leverantörsrelationer som aldrig förr.

Vad är leverantörshanteringsprogram?

Leverantörshanteringsprogram är ett digitalt verktyg som är utformat för att effektivisera processen för hantering och samordning av leverantörsrelationer. Det är en integrerad del av supply chain management och spelar en avgörande roll för att säkerställa att företag kan arbeta effektivt med sina leverantörer.

Hur man väljer det bästa leverantörshanteringssystemet

När du väljer rätt leverantörshanteringsprogramvara för ditt företag är det viktigt att ta hänsyn till dessa nyckelfaktorer och anpassa dem efter dina specifika krav och mål för leverantörsrelationshantering.

Centraliserad leverantörsdatabas : En omfattande : En omfattande leverantörsdatabas som samlar alla leverantörsrelationer på ett ställe, vilket gör det enkelt att komma åt, uppdatera och spåra leverantörsuppgifter.

Effektiviserad leverantörsintroduktion: Leta efter leverantörshanteringsprogram som Leta efter leverantörshanteringsprogram som förenklar dina inköpsprocesser , minskar den administrativa bördan och påskyndar tiden det tar att få nya leverantörer igång.

Kontraktshantering: Effektiva funktioner för kontraktshantering är ett måste. Ditt leverantörshanteringssystem bör göra det möjligt för dig att skapa, lagra och hantera leverantörskontrakt samtidigt som det ger dig varningar i god tid om förnyelser och uppsägningar.

Prestationsuppföljning: Möjligheten att övervaka leverantörers prestationer genom nyckeltal (KPI) är avgörande för att utvärdera deras effektivitet och säkerställa att de uppfyller dina affärsstandarder.

Kommunikations- och samarbetsverktyg : Leta efter kontraktshanteringsfunktioner med smidig kommunikation och samarbete med leverantörer, inklusive meddelanden, dokumentdelning och prestationsåterkoppling.

Integrationsmöjligheter : Din leverantörshanteringslösning bör integreras smidigt med dina befintliga system, såsom redovisning och lagerhantering, för att undvika datasilos och effektivisera verksamheten.

Anpassningsalternativ: Varje företag har unika behov. Därför är det mycket fördelaktigt att kunna anpassa ditt leverantörshanteringssystem så att det passar just dina arbetsflöden.

De 10 bästa leverantörshanteringsprogrammen att använda

Genom att noggrant utvärdera dessa 10 bästa leverantörshanteringssystem kan du fatta ett välgrundat beslut som leder till smidigare leverantörskontakter, förbättrad effektivitet och, i slutändan, bättre affärsresultat.

1. ClickUp – Bäst för automatisering av flera affärsprocesser

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

Högst upp på vår lista står ClickUp, en allt-i-ett-plattform för produktivitet som automatiserar flera processer, inklusive leverantörshantering. Den erbjuder relevanta mallar och checklistor för hantering av entreprenörer, inklusive leverantörsregister, formulär för informationsinsamling, kontrakt, affärsavtal och mycket mer. Dessa färdiga mallar gör det enkelt för alla dedikerade kundansvariga att effektivt konfigurera och hantera sina arbetsbelastningar.

Bygg ett leverantörshanteringssystem med Vendor Retro Template, som hjälper dig att samla in relevant information som du kan använda i en fallstudie om partnerskap. Förutom att erbjuda viktiga funktioner för leverantörshantering fungerar ClickUp som ett CRM-system, vilket möjliggör smidig kund- och projektledning!

ClickUps bästa funktioner

Ladda ner denna mall Utvärdera leverantörer och spåra mätvärden med hjälp av ClickUps mall för leverantörshantering.

Begränsningar för ClickUp

Alla viktiga funktioner är inte tillgängliga i mobilversionen.

Tenderar att ha en brant inlärningskurva i början.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp kundbetyg

G2: 4,7/5 (över 6 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 600 recensioner)

2. Connecteam – Bäst för hantering av personal utan fast arbetsplats

via Connecteam

Connecteam är ett skräddarsytt leverantörshanteringssystem för personal som inte sitter vid ett skrivbord för att utföra sitt arbete, till exempel vårdpersonal, byggnadsarbetare, servitörer och andra.

Connecteam är inte ursprungligen utformat för leverantörshantering, men har vissa funktioner som kan användas för detta ändamål, från dokumenthantering till onboarding, företagskatalog och uppgiftshantering.

Connecteams bästa funktioner

Intern kommunikation via chatt i appen

Rapportering via checklistor och formulär

Digitala introduktionskurser för att utbilda leverantörer i företagets arbetsflöden

Digital telefonkatalog för att organisera, söka och kontakta viktiga leverantörer

Begränsningar för Connecteam

Det krävs för många uppgraderingar för att få tillgång till viktiga – och vissa grundläggande – funktioner.

Ibland uppstår fördröjningar när stora bildfiler laddas upp till leverantörshanteringssystemet.

Administrationsfunktioner är inte mobilanpassade

Priser för Connecteam

Småföretag : 0 dollar för alltid (för upp till 10 användare)

Basic : 29 $/månad (för de första 30 användarna + 0,5 $/månad per ytterligare användare)

Avancerad : 49 $/månad (för de första 30 användarna + 1,5 $/månad per ytterligare användare)

Expert: 99 $/månad (för de första 30 användarna + 3 $/månad per ytterligare användare)

Connecteam kundbetyg

G2 : 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 200 recensioner)

3. Beeline – Bäst för effektiv hantering av externa partners och konsulter

via Beeline

Beeline är en utökad leverantörshanteringslösning som gör det möjligt för företag att effektivt hantera sina externa partners, såsom tillfälliga arbetstagare, konsulter, tillfällig personal och leverantörer. Med ett leverantörshanteringssystem som Beeline kan du automatisera många aspekter av din leverantörsbedömning och urvalsprocess, vilket i slutändan minskar kostnaderna, förbättrar effektiviteten och minskar den tid som läggs på beslutsfattande.

Beelines bästa funktioner

Global personalinformation

Upphandling av tjänster

Direktupphandling och talangpooler

Resursuppföljning

Datasäkerhet

Utökad anslutning för personalen

Beelines begränsningar

Vissa användare tycker att rapporteringen är oflexibel.

Analyserna är för begränsade, enligt några recensenter.

Beeline-prissättning

Kontakta Beeline för prisuppgifter.

Beeline kundbetyg

G2 : 3,7/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (10 recensioner)

4. SAP Fieldglass – Bäst för hantering av leverantörer som erbjuder specialiserade tjänster

via SAP Fieldglass

SAP Fieldglass är ett leverantörshanteringsprogram som hjälper organisationer att enkelt hitta, granska och kontraktera leverantörer som erbjuder specialiserade tjänster. Med SAP Fieldglass kan företag enkelt skala upp eller ner sin leverantörslista för att effektivisera sin verksamhet och snabbt uppnå affärsresultat.

SAP Fieldglass är en idealisk leverantörshanteringslösning för företag i olika branscher, inklusive fordonsindustrin, konsumentprodukter, bankväsendet, detaljhandeln och mycket mer.

SAP Fieldglass bästa funktioner

Enterprise Resource Planning (ERP)

Verktyg för hantering av leverantörskedjan, ekonomi och utgifter

Funktioner för hantering av humankapital

CRM-programvara och lösningar för kundupplevelser som ger insikter i hela värdekedjan

Utökad planering och analys

Begränsningar i SAP Fieldglass

Något höga implementeringskostnader

Potentiella integrationsutmaningar med befintliga verktyg jämfört med andra leverantörshanteringslösningar

Ibland långsamma eller besvärliga att använda, särskilt när man uppdaterar uppgifter om medarbetare.

Komplex, manuell verifiering för flera funktioner

Priser för SAP Fieldglass

Kontakta SAP för prisuppgifter

SAP Fieldglass kundbetyg

G2 : 4,5/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 70 recensioner)

5. Genuity – Bäst för hantering av teknikresurser och leverantörsrelationer

via Genuity

Genuity är ett allt-i-ett-verktyg för leverantörshantering som låter dig smidigt hitta leverantörer, göra relevanta inköp och hantera dina tekniska tillgångar. Med Genuitys viktiga funktioner för hantering av tillgångar och leverantörer kan du hantera ditt företags tekniska livscykel och fatta bättre, datadrivna affärsbeslut.

Genuitys bästa funktioner

SaaS/Leverantörshantering

Kontrakts- och tillgångshantering

Telekomhantering

IT-helpdesk

Nätverksövervakning

Begränsningar i Genuity

Omöjlighet att ändra datum på biljetter

Begränsad modulanslutning

Omöjlighet att märka formulär med företagets logotyp

Ingen funktion för att lägga till standardfilter för ärenden

Begränsade integrationer jämfört med andra leverantörshanteringssystem

Genuity-prissättning

Gratis provperiod

Betalt: 29,99 $/månad för obegränsat antal användare

Genuity kundbetyg

G2 : 4,8/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 5/5 (3 recensioner)

6. Onspring – Bäst för automatisering av komplexa leverantörshanteringsprocesser

via Onspring

Onspring erbjuder automatiserade affärslösningar för hantering av leverantörer, minimering av leverantörsrisker, hantering av incidenter och förberedelse av organisationer för revision. Denna leverantörshanteringsplattform gör det möjligt för organisationer att lösa komplexa problem, förenkla repetitiva affärsprocesser och implementera resursbesparande automatisering.

Det är dessutom enkelt att implementera leverantörshanteringsplattformen Onspring eftersom den använder kodfri utveckling, vilket gör att alla användare kan dra och släppa element för att skapa arbetsflöden, appar, instrumentpaneler och mycket mer.

Onsprings bästa funktioner

Realtidsrapportering i tabeller, grafer och kartor

Automatiserade e-post-, SMS- och Slack-meddelanden

Delade listor och dynamiska dokument

Åtkomstkontrollfunktioner som reglerar vilka användare som kan skapa, läsa, redigera eller ta bort objekt.

Policy, risk och leverantörshantering

Onsprings begränsningar

Svårigheter att komma åt data från olika plattformssektioner

Klumpig timeout-funktion

Oflexibla fältstorlekar för dashboardrapporter

Begränsad åtkomst för icke-användare

Brant inlärningskurva

Onsprings prissättning

Kontakta Onspring för prisuppgifter.

Onsprings kundbetyg

G2 : 4,8/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 50 recensioner)

7. Precoro – Bäst för effektiv utgifts- och leverantörshantering

via Precoro

Precoro är ett system för utgiftshantering som hjälper företag att hantera sina utgifter mer effektivt, med funktioner för smidig begäran, godkännande och kontroll av inköpsorder. Med sina olika prisnivåer är det idealiskt för småföretag, medelstora företag och storföretag som vill effektivisera sina leverantörsrelationer och betalningar.

Med Precoro får organisationer också tillgång till användbara resurser som en ROI-kalkylator för leverantörsskulder, en mall för godkännandematris, en mall för upphandlingsprocessstrategi och mycket mer.

Precoros bästa funktioner

Skapande, insamling och hantering av inköpsförfrågningar

Integrationer med QuickBooks, Slack, NetSuite och mer

Leverantörs- och lagerplanering, kontroll och automatisering

Lösningar för hantering av företagsutgifter

Anpassade rapporter för analys av inköpsdata

Verktyg för uppladdning och underhåll av lager

Möjlighet att lägga till eller bjuda in leverantörer

Flexibelt och anpassningsbart för att lägga till nya roller, godkännandevillkor och dokumentfält.

Precoro-begränsningar

Klumpiga arbetsflöden för kvitton och inköpsorder

Administratörer kan inte redigera fakturautkast

Anpassningen av leverantörsbasen är bristfällig

Filterfält har inga underrubriker

Inköpsorder kan inte visas som bilder.

Precoro-priser

För mindre team: Från 35 USD/månad per användare, faktureras årligen

För större team: Kontakta Precoro för team med fler än 20 användare.

Precoro kundbetyg

G2 : 4,7/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 200 recensioner)

8. Gatekeeper – Bäst för förenklad hantering av leverantörer och kontraktscykler

via Gatekeeper

Gatekeeper är ett program för hantering av leverantörer och kontraktscykler som är idealiskt för alla typer av team, från juridik till inköp, ekonomi, drift, leverantörshantering och mer. Det erbjuder viktiga funktioner som AI-dataextrahering, e-signaturer och automatisering av kontraktsarbetsflöden, vilket gör det enkelt att ingå fördelaktiga affärsavtal med leverantörer, underleverantörer och andra externa partners.

Plattformen ger också insyn i kontrakt och leverantörer, vilket gör det möjligt för organisationer att spåra och kontrollera alla sina affärspartnerskap samt säkerställa efterlevnad av alla relevanta regler inom sin nisch.

Gatekeepers bästa funktioner

Leverantörs- och avtalslivscykelhantering

Varumärkesportal för leverantörer

Balanserade styrkort

Kompatibelt verktyg för elektroniska signaturer

Utvecklingsvänliga integrationer

Kontaktlös skapande och genomförande av kontrakt

Begränsningar för gatekeeper

Mindre korrigeringar som förbättrar funktionaliteten tar för lång tid att implementera.

Oförmåga att arkivera eller radera leverantörskontrakt

Programvarans tidsstämplar uppdateras inte vid tidsomställningar.

Klumpiga arbetsflöden

Implementeringen konverterar inte korrekt från Word- till PDF-versioner.

Gatekeeper-prissättning

Essentials: 1 125 USD/månad för obegränsat antal användare (betalas årligen)

Fördel: 2 715 USD/månad för obegränsat antal användare (betalas årligen)

Företag: 4 815 USD/månad för obegränsat antal användare (betalas årligen)

Anpassad för företag: Kontakta Gatekeeper för prisuppgifter

Gatekeeper-kundbetyg

G2 : 4,5/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

9. Procurify – Bäst för att förenkla inköpsprocessen

via Procurify

Procurify är en programvarulösning som förenklar inköpsprocessen. Den ger alla i olika affärsavdelningar verktyg för att hantera sina utgiftsbeslut och få realtidsöverblick över betalningar.

Procurify-plattformen möjliggör finansiell ansvarighet och transparens för inköpsprocessen i hela företaget, samtidigt som den lagrar korrekta utgiftsdata för att driva på företagets tillväxt och expansion.

Procurifys bästa funktioner

Inköpsförfrågningar och godkännandeprocesser

Kostnadshantering

Elektroniska ersättningsformulär

Meddelanden och chatt i appen

Fysiska och virtuella utgiftskort

Begränsningar för Procurify

Svårigheter att korrigera fel i inköpsorder om du inte skapar nya

Omöjlighet att se en katalogs orderhistorik utan att generera en rapport

Det kan ibland vara svårt att fylla i skatteavsnittet i en utgiftsrapport i appen.

Priser för Procurify

Kontakta Procurify för prisuppgifter.

Procurify kundbetyg

G2 : 4,6/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 140 recensioner)

10. Tipalti – Bäst för snabbväxande företag

via Tipalti

Tipalti är ett program för automatisering av leverantörsbetalningar för snabbväxande och innovativa företag. Detta verktyg för inköp och leverantörshantering gör det möjligt för företag att hantera fakturor och betalningar utan att öka personalstyrkan eller implementera ytterligare system. Med Tipaltis skräddarsydda finans- och efterlevnadsfunktioner kan företag också begränsa affärsrisker och kostnader.

Tipaltis bästa funktioner

Leverantörs- och fakturahantering

Automatisering av leverantörsreskontra

Globala partnerbetalningar

Inköpsverktyg och lösningar för kostnadshantering

Begränsningar för Tipalti

Skatteformulären är ofta svåra att fylla i.

Ständigt föränderliga kundansvariga

Grundläggande rapporteringsfunktioner

Enstaka dubbla poster

Att koppla till ditt befintliga system kräver mycket konfiguration av backend-systemet.

Tipalti-priser

Kontakta Tipalti för prisuppgifter.

Tipalti kundbetyg

G2 : 4,5/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 120 recensioner)

Hur mycket kostar leverantörshanteringsprogram?

Kostnaden för leverantörshanteringsprogramvara kan variera avsevärt beroende på specifika funktioner, antalet användare och leverantören. Prisintervallet kan sträcka sig från gratis till flera tusen dollar per månad, särskilt för stora företag med många användare.

Vissa programvaruleverantörer erbjuder gratisversioner eller testversioner, även om dessa kan vara något begränsade när det gäller funktionalitet och support. De kan fungera som en bra introduktion till användningen och utvärderingen av de grundläggande funktionerna innan du uppgraderar till betalda versioner.

Grundläggande betalda abonnemang för småföretag, nystartade företag eller enskilda företagare kostar vanligtvis mellan 20 och 40 dollar per månad. Dessa program har viktiga funktioner som en centraliserad leverantörsdatabas, grundläggande rapportering och erbjuder vanligtvis support för ett litet antal användare.

Mellanklassplaner, som passar medelstora företag, kan kosta mellan 100 och 500 dollar per månad. Sådana planer erbjuder mer avancerade funktioner som prestationsspårning, förbättrad användarsupport, ökade lagringsalternativ och kan rymma ett större antal användare.

Planer på företagsnivå, utformade för större företag och koncerner, är naturligtvis dyrare. De kan kosta mellan 1 000 och flera tusen dollar per månad. Dessa planer erbjuder omfattande funktionalitet, inklusive avancerad analys, integrationsmöjligheter, obegränsat antal användare och ofta dedikerad kundsupport.

Inköp av leverantörshanteringsprogram: viktiga överväganden

När du letar efter rätt leverantörshanteringsprogram för ditt företag är det viktigt att noga överväga flera kritiska faktorer. Att välja ett system som passar din verksamhet bäst kan göra hela skillnaden när det gäller att hantera dina leverantörer på ett smidigt sätt och effektivisera dina processer.

Identifiera dina specifika behov och mål för leverantörshantering

Bedöm om programvaran kan integreras sömlöst med dina befintliga system, såsom verktyg för redovisning, lagerhantering och projektledning.

Kontrollera om standardintegrationer med vanliga affärsverktyg stöds för att säkerställa ett smidigt dataflöde.

Leta efter programvara som erbjuder API-åtkomst för anpassade integrationer.

Tänk på hur dessa integrationer påverkar din totala affärseffektivitet och resursoptimering.

Utvärdera om dessa integrationsfunktioner stämmer överens med dina affärsmål och resultat.

Hitta den bästa leverantörshanteringsprogramvaran för ditt företag

ClickUp är en helhetslösning för leverantörshantering. Med sina viktiga funktioner och lättnavigerade gränssnitt hanterar programvaran hela leverantörshanteringsprocessen och förändrar hur team väljer leverantörer, gör inköp, planerar evenemang eller aktiviteter, fördelar resurser och mycket mer.

Det kombinerar också smidigt kundhantering, projektplanering, uppgiftsuppföljning, evenemangskoordinering och dokumentdelning, vilket eliminerar behovet av flera verktyg. Är du redo att omvandla din leverantörshanteringsprocess och frigöra din verksamhets fulla potential? Använd ClickUp som ditt leverantörshanteringssystem redan idag!