10 gratis enkla mallar för affärsavtal och överenskommelser

Att lova på hedersord eller ge någon ditt ord räcker inte i affärsvärlden – alla överenskommelser måste backas upp av ett avtal. ?

Ett juridiskt bindande avtal beskriver alla officiella åtaganden som är verkställbara enligt lag och definierar förväntningarna från alla inblandade parter för att undvika missförstånd.

När ett avtal är korrekt utformat förebygger det konflikter och minskar risken för efterlevnadsproblem för alla inblandade parter. Å andra sidan kan ett svagt avtal eller tjänsteavtal kosta dig dyrt – vi talar om utmattande rättsprocesser, advokatkostnader, straffavgifter för avtalsbrott och förlust av anseende.

Med så mycket på spel – särskilt när det gäller dyra affärsavtal – kan det vara nervpåfrestande att utforma avtal. Om du letar efter ett stressfritt sätt att skapa vattentäta juridiska affärsavtal behöver du lämpliga avtalsmallar.

Låt oss ta reda på hur de bör se ut och utforska 10 av de bästa alternativen som finns på marknaden!

Vad är en mall för affärsavtal?

Eftersom ett avtal är juridiskt bindande måste det utformas på ett specifikt sätt för att vara giltigt. Du måste använda formella juridiska fraser och jargong som överensstämmer med transaktionen, betalningsvillkoren, avtalsvillkoren och det övergripande juridiska avtalet för alla inblandade parter – vilket kan vara svårt för en lekman.

Det är här mallar för affärsavtal kommer in – dessa verktyg hjälper dig att skriva omfattande avtal utan juridisk expertis. ?‍⚖️

Mallen förenklar utformningen genom att ge dig ett standardiserat ramverk att arbeta med. Den innehåller branschgodkända standardformuleringar – även kallade standardklausuler – som är anpassade till ämnet för avtalet eller partnerskapsavtalet.

Tänk på att mallar för affärsavtal inte är universella utan beror på det specifika landet eller branschen. Vissa passar alla affärstransaktioner som involverar en leverantör-kundrelation. Andra, som avtal med oberoende entreprenörer eller hyresavtal, beskriver dock villkoren för en viss situation, till exempel ett fastighetsköp eller en arbetsbeskrivning för en anställd.

Enligt en jämförande studie av World Commerce & Contracting (tidigare IACCM) baseras mer än hälften av alla avtal på fel mall, vilket kan leda till problem med efterlevnaden. Därför är det så viktigt att använda rätt mall!

Vad kännetecknar en bra avtalsmall?

Oavsett om du behöver en standardkontraktsstruktur för återkommande affärer och transaktioner eller något situationsspecifikt, finns det vissa egenskaper som en bra mall för partnerskapsavtal bör ha.

I allmänhet bör du leta efter avtalsmallar med:

Relevanta avsnitt: Mallen bör ha en konventionell struktur för att avtalet ska kunna utformas på ett logiskt sätt. Se till att den innehåller: Lämpliga standardklausuler Block för centrala områden som signaturer och stämplar Definierade ersättningsavsnitt för att erbjuda skydd mot potentiella konflikter Lämpliga standardklausuler Block för centrala områden som signaturer och sigill Definierade ersättningsavsnitt som erbjuder skydd mot potentiella konflikter. Anpassningsbarhet: Du bör kunna anpassa de fördefinierade klausulerna till transaktionen eller tjänsten i fråga utan problem. Mallen måste vara återanvändbar och skalbar. Samarbetsverktyg : Mallen bör möjliggöra redigering i realtid tillsammans med partners, anställda och leverantörer för att tillgodose alla intressenters behov. Spårbarhet: Det ska gå att övervaka ändringar i avtalet. För avtal som uppdateras ofta ska mallen påskynda revisions- och godkännandeprocessen. Hög användbarhet: En person utan juridisk bakgrund ska kunna använda dokumentet från första stund. Högkvalitativa avtalsmallar har inbyggda guider som hjälper användaren.

Lämpliga standardklausuler

Block för centrala områden som signaturer och sigill

Definierade ersättningsavsnitt som erbjuder skydd mot potentiella konflikter.

📮ClickUp Insight: Vår undersökning visade att kunskapsarbetare i genomsnitt har 6 dagliga kontakter på sin arbetsplats. Detta innebär troligen flera pingar fram och tillbaka via e-post, chatt och projektledningsverktyg. Tänk om du kunde samla alla dessa konversationer på ett ställe? Med ClickUp kan du det! Det är en app för allt som har med arbete att göra, som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig och ditt team att arbeta snabbare och smartare.

10 gratis avtalsmallar att använda

Vi har sammanställt en lista med 10 avtalsmallar för olika användningsområden, inklusive allmänna affärsavtal, hyresavtal och anställningsavtal. Våra urvalskriterier omfattade faktorer som övergripande funktionalitet, språklig konsekvens och användarvänlighet.

1. ClickUp-mall för affärsavtal

Ladda ner denna mall ClickUps mall för affärsavtal kan hjälpa dig att skapa detaljerade avtal för alla typer av transaktioner.

Letar du efter en universell, enkel avtals- eller tjänsteleverantörsmall för att underlätta avtal mellan köpare och säljare? ClickUps mall för affärsavtal är din perfekta startpunkt!

Denna nybörjarvänliga mall är 100 % skalbar, så både små och stora företag kan använda den för att upprätta konkreta, väl genomtänkta avtal. Med dess nio standardavsnitt kan du upprätta kommersiella avtal i egenskap av säljare eller köpare:

Rubrik Erbjudna tjänster Ersättning och avgifter Uppsägning Tillämplig lag och juridiska avgifter Erbjudna garantier Separabilitet Undantag och ändringar Fullständigt avtal

Standardklausulerna här är perfekta – du behöver bara fylla i specifika uppgifter, såsom detaljer om part A och part B, tjänster och garantier som erbjuds, ömsesidiga skyldigheter och beräknade slutdatum. För att undvika förvirring är de delar du måste fylla i markerade med parenteser.

När du har fyllt i avsnitten går du vidare till sidan Bekräftelse – här skriver de berörda parterna under för att godkänna avtalets villkor. ?️

Om du också behöver en utgångspunkt för hur din faktura ska se ut, kolla in vår fakturamall för företagstjänster.

Precis som alla ClickUp-mallar möjliggör denna mall teamsamarbete – du kan skapa och hantera uppgifter, utarbeta avtal i realtid tillsammans med dina kollegor och övervaka de ändringar som görs.

2. ClickUp-mall för anbudskontrakt

Ladda ner denna mall Ge dina kunder detaljerad information om dina tjänster och projektplanen med ClickUp-mallen för anbudskontrakt.

När du försöker få en ny kund i en konkurrensutsatt miljö vill du täcka alla grunder och visa att ditt företag är rätt val. Lita på ClickUps mall för anbudskontrakt för att hjälpa dig att skapa vinnande förslag! ✌️

Med denna mall får du fullt stöd för att skriva engagerande förslag. Börja med att lägga till parternas information i dokumentet. Beskriv sedan olika projektdetaljer såsom arbetskostnader, betalningsinformation, material eller hyresavtal för utrustning för att presentera dina styrkor på ett objektivt sätt.

Standardramverket säkerställer att läsaren kan överskåda de viktigaste delarna av anbudet – så här ser strukturen ut:

Syfte

Tjänster som ska tillhandahållas

Prissättning

Tidslinje

Projektplan och betalningsplan

Arbetsfördelningsstruktur

Viktiga datum

Allmänna villkor

Dessa noggrant utformade avsnitt gör det enkelt att jämföra konkurrerande anbud. Du kan lägga till underavsnitt för att ytterligare specificera förslaget.

Redigera mallens exempeltext så att den passar ditt anbud. Lägg till grafer, bilder, tabeller och diagram för att förtydliga arbetsplanen.

För långsiktiga projekt rekommenderar vi att du delar mallen med dina teammedlemmar under möten före och efter anbudsgivningen för att dubbelkolla lönsamheten för de föreslagna tjänsterna.

3. ClickUp Tillägg till avtalsmall

Ladda ner denna mall Använd ClickUp-tillägget till en avtalsmall för att enkelt göra ändringar i ett befintligt avtal.

Kontrakt kan vara undertecknade och förseglade, men är de huggen i sten? Inte riktigt, om de har tillägg. ?️

Ett tillägg är ett juridiskt dokument som läggs till ett befintligt avtal för att ändra vissa avsnitt eller infoga nya. Att upprätta ett juridiskt bindande dokument kan vara en mardröm, eftersom det finns en reell risk att man skapar oavsiktliga inkonsekvenser eller luckor.

Gå till ClickUp-tillägget till en avtalsmall – utformat för att hjälpa dig att ändra ett befintligt avtal utan att förstöra det!

Använd mallen för att göra ändringar i enlighet med det ursprungliga avtalet. Dokumentet hjälper dig att fylla i relevanta avsnitt, såsom avtalets namn och datum, ändringar eller tillägg samt datum för ikraftträdande.

Du kommer att kunna spegla det ursprungliga avtalet när det gäller:

Språk

Formatering

Tema och typsnitt

Om du slutför ändringarna elektroniskt, ladda upp en bild av din digitala signatur, så är du klar.

För att säkerställa att all information är centraliserad och att din dokumentation är felfri, länka det slutgiltiga avtalet till ClickUp Docs eller lägg till det i dina CRM-arbetsflöden.

4. ClickUp-mall för cateringavtal

Ladda ner denna mall Sluta oroa dig för att sammanställa avtal och fokusera på att tillhandahålla förstklassig service med ClickUp Catering Contract Template.

Att driva ett cateringföretag är tillräckligt stressigt, men att utarbeta dessa extremt detaljerade kundavtal kan vara extra frustrerande.

Lyckligtvis behöver det inte vara så, tack vare ClickUps mall för cateringavtal!

Med denna kostnadsfria avtalsmall kan du beskriva dina cateringtjänster i detalj och fastställa ansvaret inom områden som kostnader och incitament, leveranser och personalbegränsningar. Den definierar parametrar för kundernas förväntningar, så att det inte finns utrymme för missförstånd i ett juridiskt bindande dokument.

Mallen innehåller förberedda avsnitt som fungerar för både interna och externa cateringavtal. Anpassa alternativ som lokalkoordinering, meny och evenemangsspecifikationer för att förklara hur ditt team kommer att tillhandahålla tjänsten. Du har möjlighet att bifoga en detaljerad meny (valfritt filformat) i Bilaga A: Cateringmeny. ?

Cateringavtal kan ofta medföra oförutsedda omständigheter som leder till tvister. Med detta i åtanke kan du lägga till standardiserade klausuler för hälsokrav, juridisk jurisdiktion, begränsningar och rättsmedel, avbokning och försäkring.

Om du hanterar flera kunder och har mycket att göra (ordvits avsedd), dela mallen med dina medarbetare för att delegera uppgifterna att utarbeta avtal eller hantera tjänster.

Sök juridisk rådgivning för specifika lagar och restriktioner, men du kan använda gratis avtalsmallar som denna för att komma igång!

Kolla in dessa mallar för affinitetsdiagram!

5. ClickUp-mall för städavtal

Ladda ner denna mall Använd ClickUps mall för städavtal för att beskriva dina tjänster, villkor och bestämmelser och undvika missförstånd.

Bara för att du driver ett städföretag betyder det inte att du vill städa upp i röran som uppstår på grund av dåligt skrivna avtal. ?

ClickUps mall för städavtal är precis vad du behöver för att minimera risken för missförstånd mellan dig och dina kunder och hålla ditt rykte fläckfritt!

Mallen är indelad i tydliga avsnitt som täcker alla aspekter av din tjänst – inklusive vad du ska göra, när, var och hur ofta. Du kan också lägga till information om tillstånd för lokaler och sekretess om dina arbetsuppgifter omfattar områden med tillträdesbegränsningar.

Städning är ett krävande jobb, men att använda mallen är relativt enkelt – allt du behöver göra är att fylla i de markerade fälten, så har du ett professionellt avtal klart att undertecknas på nolltid!

Eftersom städföretag vanligtvis har att göra med flera olika kundkategorier och krav kan du kopiera mallen för att skapa färdiga ramverk för olika typer av tjänster. Detta kan spara tid vid utformningen, förbättra interna processer och hjälpa dig att behålla kunder över tid.

6. Mall för avtal om projektledningstjänster från ClickUp

Ladda ner denna mall Projektledare kommer att älska denna plug-and-play-avtalsmall från ClickUp.

Projektledningsavtal (PM) skiljer sig från vanliga serviceavtal. De definierar relationen mellan en kund och en projektledare, och med tanke på tjänstens vaga omfattning kan även små förbiseenden leda till kostsamma juridiska tvister.

Därför behöver du ClickUps mall för projektledningsavtal, som hjälper dig att täcka in allmänna principer för projektledningsavtal – såsom representation och ömsesidig förståelse – för att skydda dina intressen.

Oavsett om du tillhandahåller eller outsourcar PM-tjänster – som en oberoende entreprenör – kan mallen vara till nytta för båda parter. Den är särskilt användbar för nystartade företag som inte har råd med en heltidsanställd juridisk rådgivare för att övervaka projektledningsaktiviteter.

Denna mall har visserligen den önskade juridiska formuleringen för avtalet, men språket är lätt att förstå. Du får också en inbyggd guide som hjälper dig med utformningen.

Om du till exempel är osäker på vad du ska lägga till i avsnittet Utfärdande av fakturor, visar mallen vilka fakturerings- och förseningsavgiftselement som ska anges samt specifika betalningsuppgifter i affärsavtalet.

Anpassa mallen med andra betalningsspecifikationer, till exempel:

Beräknad projektbudget

Tim-, vecko- eller månadspriser

Ersättning under provanställningsperioden

7. ClickUp-mall för anställningsavtal

Ladda ner denna mall Använd vår mall för anställningsavtal för att specificera anställdas rättigheter och skyldigheter, tillsammans med företagets garantier för deras tjänster och expertis.

Ett anställningsavtal fungerar som en uppslagsbok med information om en tjänst, vilket gör det till en viktig källa i eventuella arbetsrättsliga tvister. Det är dock ett komplext dokument, och att utforma det är ingen enkel uppgift.

Lita på ClickUps mall för anställningsavtal för att hjälpa dig att utarbeta ett juridiskt korrekt arbetsavtal och affärsavtal. ✅

Mallen täcker alla väsentliga komponenter, från lönesystem och övertidspolicy till förväntat beteende på kontoret, för att passa olika roller. Villkoren är indelade i tre huvudavsnitt:

Allmän anställningspolicy: Fastställa regler för anställning och uppsägning Allmän arbetsplatspolicy: Omfattar områden som punktlighet och ersättning. Interna policyer: Klargör företagets specifika ståndpunkt om beteende på arbetsplatsen, integritet och droganvändning.

Dessa avsnitt kan ha så många underavsnitt som du vill för att ta hänsyn till särskilda rättigheter och skyldigheter för en anställd. Att ta bort en onödig klausul påverkar inte mallens struktur.

8. Mall för kommersiellt hyresavtal från ClickUp

Ladda ner denna mall Använd ClickUps mall för kommersiellt hyresavtal för att beskriva detaljerna för att hyra en fastighet för affärsändamål.

Behöver du hjälp med att förstå komplexiteten i ett kommersiellt hyresavtal? Använd ClickUps mall för kommersiella hyresavtal för att skydda alla inblandades intressen.

Denna mall hjälper till att fastställa de styrande klausulerna mellan hyresgästen/leasetagaren och hyresvärden/leasegivaren för olika kommersiella leasing scenarier, såsom:

Hyra butikslokal, kontor eller parkeringsplats

Skaffa ny utrustning

Ingå ett hyresavtal med köpoption för fastigheter eller industriell mark – betalningsinformation

Mallen täcker allt från syftet med att hyra lokalen till hyresgästens skyldigheter. Redigera de markerade delarna för att definiera områden som säkerhetsdepositioner, betalningsvillkor, regler för vidareuthyrning, förnyelsebestämmelser och försäkringsskyldigheter.

Du kan länka mallen till intern dokumentation för att hålla leasinguppgifterna centraliserade och spårbara för alla.

Om du hanterar en stor hyresportfölj kan du använda mallen för att dela upp arbetsbelastningen.

Låt oss säga att du vill hyra ett lager och delegera förvaltningen av det till en underordnad. I det här fallet kan du gå till mallen och lägga till administrativa uppgifter, som att betala fastighetsskatt eller förbereda förnyelsehandlingar, för din butikschef.

9. Word-mall för oberoende avtal från Template.net

Använd Word Independent Contract Template från Template.net för att skapa personliga avtal för alla ändamål.

Om du letar efter en grundläggande mall för affärsavtal för Microsoft Word kan du överväga Word Independent Contract Template från Template.net.

Det du kommer att uppskatta med detta enkla partnerskapsavtal är dess användarvänlighet. Det har en första sida där du kan infoga ditt företagslogotyp och lägga till berörda parter, datum och andra inledande komponenter.

Mallen består av sex huvuddelar:

Parterna Ersättning och betalningsvillkor Avtal, utfästelser och garantier Allmänna bestämmelser Tillämplig lag Signaturer

Lägg till eller ta bort text och redigera teckensnitt för att skapa ett avtal som passar ditt varumärkes preferenser. Denna mall finns även i Google Docs-format, vilket gör den relativt samarbetsvänlig.

Vissa användare kanske tycker att mallens allmänna struktur är tråkig, men det är en del av dess charm. Den gör att du kan utforma det till vilket avtal du än behöver för tillfället, även om du kanske måste lägga till anpassade standardklausuler på egen hand. ?

10. Google Docs-mall för leverantörsavtal från Signaturely

Använd Google Docs Vendor Contract Template från Signaturely för att beskriva detaljerna för utbyte av varor eller tjänster mot ersättning.

Har kontorsmaterialet tagit slut? Eller är WiFi ur funktion? Dags att kontakta en leverantör. ☎️

Under sin livstid upprätthåller ett genomsnittligt företag hundratals leverantörslistor för att säkerställa en stabil leverans av varor och tjänster som är avgörande för verksamheten. Istället för att slösa resurser på att utforma varje dokument, använd Google Docs leverantörskontraktsmall från Signaturely.

Mallen definierar detaljerna i utbytet och beskriver förväntningarna i fråga om betalningsvillkor, deadlines och leveranser i tjänstekontraktet. Nödvändiga avsnitt är förifyllda – du behöver granska dem och fylla i relevant information i de tomma fälten.

Precis som i alla standardmallar finns det ersättningsklausuler för olika scenarier, till exempel avbokningar i sista minuten och svåra väderförhållanden. ?

Tack vare mallens universella struktur kan du använda den för olika tjänster, från att anlita evenemangsplanerare till landskapsarkitekter.

Mallen fungerar även för personliga situationer. Om du till exempel planerar ett bröllop kan du använda den för att upprätta individuella avtal för din florist eller konditor.

Bli en proffs på att upprätta avtal med gratis avtalsmallar!

Låt oss vara ärliga – att skriva kontrakt är inte det mest spännande jobbet som finns. Det är tråkigt och repetitivt, men ändå en ovillkorlig del av verksamheten. ?

Slipp besväret med att skriva från grunden med hjälp av de smarta avtalsmallarna på vår lista. De är alla anpassningsbara och kan, när de används på rätt sätt, minska risken för manuella fel avsevärt!