3 gratis mallar för affinitetsdiagram i Word, Excel och ClickUp

Affinitetsdiagramprogramvara förvandlar kaos till klarhet. Dessa pålitliga diagram fungerar som ett visuellt verktyg som kan hjälpa dig med problemlösning, brainstorming och projektledning. De hjälper dig att ta ostrukturerade data, generera idéer, organisera idéer och omvandla dem till meningsfulla grupper med naturliga relationer.

Tidigare kunde du skriva enskilda punkter på klisterlappar och sätta upp dem på en vägg eller whiteboard. Ditt team kunde sedan flytta och gruppera klisterlapparna i relaterade kategorier och skapa ett affinitetsdiagram.

I dagens kontor är det stor sannolikhet att ditt team inte sitter i samma rum. Så hur kan du använda ett affinitetsdiagram och affinitetsmappning på den moderna (och ofta distansbaserade) arbetsplatsen?

Svaret är att använda gratis, anpassningsbara mallar för affinitetsdiagram, med våra bästa exempel på affinitetsdiagram listade nedan.

Vad är en mall för affinitetsdiagram?

Som du kommer att se i våra exempel på affinitetsdiagram gör affinitetsmappning med dessa mallar det enkelt att skapa ett affinitetsdiagram. De bästa exemplen och mallarna för affinitetsdiagram har ofta platshållare eller sektioner där du eller till och med flera teammedlemmar kan fånga upp idéer och snabbt flytta dem till meningsfulla kategorier.

När du skapar ett affinitetsdiagram med ett färdigt exempel på affinitetsdiagram för din brainstormingsession får du en utgångspunkt för att organisera olika idéer, tankar eller data i relaterade grupper. Du behöver inte skapa ett komplett affinitetsdiagram från grunden. Med mallar för affinitetsdiagram slipper du också besväret med att manuellt ordna klisterlappar och kan istället fokusera på att brainstorma idéer och göra strategisk planering (det roliga).

Gratis exempel och mallar för affinitetsdiagram finns tillgängliga för många projektledningsplattformar, såsom ClickUp, Excel och Word, så att du kan hitta ett exempel på ett affinitetsdiagram som passar dina behov och din teknikstack för att hjälpa dig att driva ditt projekt framåt.

Vad kännetecknar en bra mall för affinitetsdiagram?

En bra mall kan göra skillnaden mellan kaos och vackert organiserad idéskapande. När du letar efter ett bra affinitetsdiagram online, leta efter affinitetsdiagram med följande funktioner:

Tydlig och intuitiv layout: En bra mall ska guida dig genom skapandet av affinitetsdiagram och göra det enkelt att fånga upp idéer, identifiera mönster och få värdefulla insikter när du analyserar data. Avsnitten ska vara lätta att identifiera och ge gott om utrymme för brainstorming och gruppering.

Enkel anpassning: Din Din process för att skapa affinitetsdiagram kan variera . En fördesignad mall är bara så användbar som dess anpassningsmöjligheter. Leta efter mallar som kan anpassas till ditt arbetsflöde och som du kan sätta din egen prägel på.

Integreras med din teknikstack: Oavsett om du använder ett onlineverktyg för att skapa affinitetsdiagram eller något som är integrerat i dina befintliga appar, bör affinitetsdiagramprogramvaran fungera med din föredragna teknikstack. Det är en bonus om den enkelt kan delas med andra i olika appar så att du kan involvera fler personer i processen, särskilt dina intressenter.

Rätt mall kan ge ett team möjlighet att lösa komplexa problem och hitta praktiska lösningar. Det finns fantastiska alternativ, så hitta rätt mall för ditt team och lås upp bättre brainstormingtekniker.

3 gratis mallar för affinitetsdiagram att använda 2024

Här är våra tre bästa gratis mallar för affinitetsdesign för dina brainstorming- och problemlösningssessioner under 2024.

1. ClickUp-mall för affinitetsdiagram

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för affinitetsdiagram

Behöver du en virtuell whiteboard för bättre samarbete på distans? ClickUp har det inbyggt. Kombinera plattformens whiteboard med ClickUp Affinity Diagram Template för en vinnande duo som ger teamen möjlighet att ta itu med komplexa utmaningar och hitta innovativa lösningar.

Här är varför du kommer att älska den här mallen:

En oändlig duk

ClickUps kostnadsfria mall för affinitetsschema fungerar som en virtuell lekplats för idéer. Ditt team kan släppa loss sin kreativitet på den digitala duken med hjälp av de medföljande virtuella klisterlapparna och det generösa utrymmet för brainstorming för att överföra idéer från sina huvuden till papper (åtminstone virtuellt).

Med utrymmet anpassat efter dina behov finns det inga gränser för din kreativitet. Du kan generera tio idéer eller tiotusen och ändå ha utrymme att hålla allt organiserat.

Det användarvänliga gränssnittet uppmuntrar även de minst tekniskt kunniga teammedlemmarna att delta, vilket skapar ett samarbetsutrymme där alla kan bidra. Med hjälp av digitala klisterlappar finns det ingen risk att någons vinnande idé går förlorad i virrvarret och det finns inget behov av att städa upp kasserade klisterlappar efter mötet.

Användarvänligt gränssnitt som uppmuntrar till samarbete

Samarbete över fysiska gränser gör det möjligt för teammedlemmar från olika platser att samlas i ett enda virtuellt utrymme för att brainstorma och skapa tillsammans. Detta ökar ansvarskänslan för frågan och främjar utbyte av idéer.

Alla kan bidra samtidigt utan att störa sitt arbetsflöde. Ditt team kan använda digitala klisterlappar för att snabbt fånga upp idéer och flytta dem till den virtuella whiteboarden så att resten av teamet kan se dem. Det enkla klicka-och-dra-gränssnittet innebär också att alla kan samarbeta i grupperingsfasen. Det användarvänliga och lättanvända utrymmet gör affinitetsdiagramprocessen rolig.

ClickUps diagram förenklar brainstormingprocessen med en intuitiv design, vilket gör det omedelbart tydligt även för nykomlingar var de ska generera sina idéer och hur de ska flytta dem till grupper.

Den ultimata lösningen för flexibilitet

Varje projekt är unikt. ClickUps mall för affinitetsdiagram erbjuder en hög grad av flexibilitet för att passa dessa föränderliga behov. Du kan använda mallen för brainstorming inom produktutveckling, marknadsföringsstrategisessioner eller till och med för att hantera interna hinder. Mallen är en ryggrad för idéskapande och kan växa med dig genom att lägga till fler kategorier efter behov. Mallen anpassas för att passa strukturen på ditt diagram så att det kan växa med dina idéer.

Tack vare det intuitiva gränssnittet kan ditt team ändra mallen med några få klick utan att fastna i tekniska detaljer, så att idéerna inte behöver ta en paus för formatering.

En av de bästa sakerna med ClickUps mall för affinitetsdiagram är att den är en del av det större ClickUp-ekosystemet. ClickUp är en omfattande plattform för projektledning, så den är mer än bara ett brainstorming-utrymme. Du kan använda din virtuella whiteboard för att skapa genomförbara uppgifter som tilldelas olika teammedlemmar eller en Kanban-tavla för att driva ett projektmål.

Dra nytta av plattformens många funktioner och använd den för att leverera resultat. Från affinitetsdiagram till uppdrag slutfört – ClickUp kan hjälpa dig att omvandla dina projektledningsprocesser.

2. Affinitetsdiagram i Microsoft Word från My Word Templates

Microsoft Word är ett annat verktyg för affinitetsdiagram som hjälper dig att skapa struktur ur kaos med hjälp av en universell kontorsplattform. Denna kostnadsfria mall för affinitetsdiagram för Word finns på My Word Templates och gör det möjligt för användare att bekanta sig med ett verktyg som de flesta kontorsanställda använder idag.

Denna mall har en mycket överskådlig struktur. Den guidar dig på ett utmärkt sätt genom idéskapandeprocessen. Du hittar en tydlig top-down-organisation som börjar med en överordnad ruta för ”Behov”.

Denna ruta hjälper dig att identifiera syftet eller behovet av affinitetsdiagrammet, till exempel att förfina din e-postmarknadsföringsstrategi. Genom att placera det övergripande målet för diagrammet i denna ruta skapas förutsättningar för att utforska potentiella idéer och lösningar.

Längre ner i hierarkin hittar du utrymme för att lista drivkrafterna bakom problemet eller ämnet. Dessa drivkrafter är de inflytelserika element som formar riktningen för dina brainstormingsessioner.

Du kanske till exempel tittar på din nuvarande e-postmarknadsföringsstrategi eftersom dina öppnings- och klickfrekvenser ligger under målet. Eller så driver sjunkande försäljningssiffror behovet av att öka dina e-postmarknadsföringsinsatser. Du kan lista de problem som driver behovet av en lösning i dessa rutor. När du beskriver dina drivkrafter lägger du till fokus och perspektiv till brainstormingsessionen och håller ditt team på rätt spår.

Mallen innehåller även rutor för kritiska kvalitetsfaktorer (CTQ). I dessa rutor kan du och ditt team lista de faktorer som är avgörande för framgång. När du arbetar med din e-postmarknadsföringskampanj kan en CTQ-faktor till exempel vara att uppnå en klickfrekvens på 3 % eller att du behöver ett visst antal nya leads varje vecka.

Dessa är dina viktigaste indikatorer på framgång och kan hjälpa dig att säkerställa att din lösning överensstämmer med ditt ursprungliga behov.

Slutligen ger mallen dig utrymme att lista potentiella åtgärder. Brainstorming börjar med potentiella åtgärder. Använd utrymmet här för att samarbeta med dina teammedlemmar om idéer till lösningar eller åtgärder som är relevanta för behovet. Kanske behöver du skicka två e-postmeddelanden i veckan istället för ett, eller så vill du utforska nya idéer för landningssidor.

Uppmuntra ditt team att lägga till innovativa svar eller överväga olika perspektiv och kombinera dessa insikter i relaterade kategorier. Du och ditt team kan öppna Microsoft Word-mallen, gå till Redigera och välja Redigera i webbläsaren för att samarbeta på denna mall i realtid.

3. Excel-affinitetsdiagram från Visual Paradigm

Via Visual Paradigm

Visual Paradigm erbjuder en rad dynamiska Excel-mallar för affinitetsdiagram. Dessa mallar påminner om strukturen i ett Excel-kalkylblad, så användare som är bekanta med programmet kommer att känna sig hemma när de redigerar dem.

Visual Paradigm-plattformen erbjuder en rad anpassningsbara och kostnadsfria mallar för affinitetsdiagram, inklusive mallar som är skräddarsydda för nystartade företag, kontinuerlig processförbättring och förbättring av personalens arbetsmoral. Det stora utbudet av kostnadsfria mallar för affinitetsdiagram gör att du kan hitta en som passar dina behov. Om du inte hittar någon som du gillar kan du enkelt redigera en befintlig mall i online-redigeraren. Med enkla redigeringsfunktioner kan du skapa en anpassad mall för varje projekt och behov.

Anpassningsmöjligheterna är den verkliga styrkan hos dessa Excel-mallar för affinitetsdiagram. Du kan skräddarsy alla aspekter av mallen, från att lägga till eller ta bort sektioner till färgkodning eller skapa etiketter som hjälper dig att styra brainstormingprocessen. Flexibiliteten säkerställer att du får den mall du behöver, oavsett sammanhanget för ditt projekt eller din utmaning.

Bonus: Mallar för kontextdiagram!

Excel-mallarna har en enkel och tydlig layout som gör det lätt att skapa affinitetsdiagram.

Dela din skärm med ditt team och redigera mallarna i Visual Paradigm-plattformen samtidigt som du samlar in deras idéer och feedback. Du kan också exportera mallarna som PDF- eller JPG-filer, eller kopiera dem som bilder till Excel och redigera dem där. Om du väljer att samarbeta i Excel, kom ihåg att redigera filen online så att alla kan bidra till mallen samtidigt. På så sätt kan du undvika den mardrömslika revisionshistoriken som uppstår när man skickar runt en enda Excel-fil.

Exportalternativens flexibilitet gör att du kan arbeta i vilket program du vill och anpassa dig efter olika teams och projekts behov. Det som fungerar för ett projekt denna gång kanske inte är det bästa valet för nästa. Genom att ladda ner mallen i olika format kan du anpassa dig efter förändrade situationer men ändå ha kvar den mall du känner till och gillar.

Använd dessa mallar för att komma igång med din brainstorming-session i Excel. De ger dig ett snabbt färdigt ramverk som du kan bygga vidare på med dina idéer och ett sätt att utnyttja ditt teams kreativitet och innovationsförmåga. Du kommer att se hur ett kalkylblad kan förvandla en idé till en välstrukturerad lösning.

Hur man skapar ett affinitetsdiagram

Vill du skapa en affinitetdiagrammall på egen hand? Följ dessa steg för att skapa en mall som passar ditt teams behov perfekt:

Steg 1: Definiera ditt syfte

Förtydliga vad du ska använda affinitetsdiagrammallen till, om du behöver den som ett allsidigt verktyg för brainstorming eller som en mall för att samla in specifika problemlösningsdata. Att gå in i processen med en tydlig förståelse för mallens syfte kan hjälpa dig att skapa något mer användbart.

Steg 2: Välj plattform

Du har många alternativ här, så börja med att fundera på vilka plattformar ditt team använder mest eller tycker är mest användbara. Tänk på vilka verktyg som finns tillgängliga i dina favoritappar för att skapa ett diagram eller se om det finns färdiga mallar som du kan anpassa efter dina behov.

Steg 3: Skapa din layout

Du bör skapa en tydlig layout för din affinitetsdiagrammall, med sektioner där du kan registrera enskilda datapunkter och områden där du kan gruppera datapunkter i kategorier. Titta på exempel på diagram och se vad som har fungerat för andra. Många gratis mallar för affinitetsdiagram använder ett rutnät eller ett klustringssystem för enkel kategorisering. Lämna gott om utrymme i varje område så att det är enkelt att arbeta med och flytta runt de enskilda datapunkterna.

Steg 4: Håll dina visuella element rena

När det gäller malldesign är mindre mer. Överbelasta inte arbetsytan med grafik. Håll färgschemat neutralt. Målet med mallen är att skapa en arbetsyta för brainstorming och problemlösning. Låt därför data göra grovjobbet och håll större delen av mallen tom. Det ger dig mer utrymme att arbeta med senare.

Steg 5: Testa och förfina mallen

Testa med en liten grupp för att se om din mall är intuitiv och fungerar som förväntat. Be om feedback från användarna om mallen och använd den för att förfina din design och optimera dess funktionalitet.

En väl utformad mall lägger grunden för organiserad brainstorming och datadrivet beslutsfattande. Att utforma och förfina en mall kan dock vara tidskrävande, och det kan redan finnas bra färdiga alternativ.

Du kan slippa uppfinna hjulet på nytt och spara tid genom att leta efter färdiga mallar för affinitetsdiagram. Med små justeringar av befintliga mallar kan du på några sekunder skapa den perfekta mallen för dig, så att du kan börja samarbeta med ditt team snabbare.

Skapa ett affinitetsdiagram med ClickUp!

Med dessa mallar till hands kommer du att kunna spåra dina data bättre än någonsin tidigare. Dessa mallar för affinitetsdiagram är anpassningsbara, vilket garanterar att du får exakt det du behöver för att din verksamhet ska fungera smidigt. Allt detta och mycket mer finns tillgängligt på ClickUp – helt gratis för alltid. ?