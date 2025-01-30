De 10 bästa whiteboardprogrammen för Mac 2025

Alla stora idéer börjar på en skrynklig papperslapp, men det är inte särskilt praktiskt.

De flesta av oss tänker visuellt. Whiteboards hjälper dig att öva på att ”visa, inte berätta”. De hjälper dig att uttrycka en idé i diagram och former istället för stora textblock.

Här är whiteboards för Mac perfekta om du är Apple-användare – de erbjuder samma yta och bekvämlighet som en fysisk anteckningsbok eller whiteboard. Men de erbjuder också fördelarna med modern samverkan.

Oavsett om du håller en workshop på distans med ditt team för att lösa ett specifikt problem eller får statusuppdateringar under ett dagligt stand-up-samtal, är digitala whiteboards verkligen en del av den moderna verktygslådan för distansarbete.

I det här inlägget diskuterar vi de 10 bästa whiteboardverktygen för Mac som hjälper dig och ditt team att arbeta och vinna tillsammans.

Vad är en whiteboard-programvara för Mac?

En whiteboard-programvara för Mac är ett program som gör det möjligt för ditt team att brainstorma, skapa tankekartor och dela projektidéer på en digital whiteboard.

Här är några användningsområden för en whiteboard-app för Mac:

Underlättar möten och realtidssamarbete mellan teammedlemmar på deras Apple-enheter

Fungerar som en virtuell ersättning för fysiska whiteboards, särskilt om du har ett team på distans.

Planera och organisera projektidéer bland teammedlemmarna

Vad ska du leta efter i en whiteboard-programvara för Mac?

Här är några saker att leta efter i den bästa whiteboard-programvaran:

Teammedlemmar kan samtidigt göra anteckningar på digitala whiteboards. Rita diagram och kartor och dela idéer under presentationer utan fördröjning Åtkomstkontroll för att bestämma vem som kan se och redigera vad på whiteboardtavlan Anslut till andra verktyg som ditt team redan använder Chatta i realtid medan du använder en whiteboard – superpraktiskt för diskussioner Spara dina whiteboards efter mötet för framtida referens. De flesta whiteboardverktyg erbjuder flexibla priser, så du kan hitta ett som passar din budget.

De 10 bästa whiteboardprogrammen för Mac

Vi har noggrant valt ut tio ledande whiteboardverktyg för Mac-användare, med hänsyn till bredden på de funktioner de erbjuder, kundrecensioner och deras konkurrenskraftiga positionering som alternativ till andra verktyg på marknaden.

Här är de som hamnade på vår lista:

1. ClickUp

Kom igång med ClickUp Whiteboards Använd ClickUp Whiteboards för att tilldela uppgifter, tagga ansvariga och allt annat som behövs för att komma igång med ditt nästa samarbete.

ClickUp Whiteboards är en virtuell samarbetsplattform som stärker moderna team genom att omvandla idéer till genomförbara uppgifter, allt inom ett enhetligt arbetsutrymme. Som en del av ClickUp, appen för allt som rör arbete, integreras Whiteboards sömlöst med dina uppgifter, projekt, dokument och chattar, vilket gör samarbetet mer effektivt och produktivt.

ClickUp erbjuder ett omfattande bibliotek med whiteboard-mallar som passar alla arbetsflöden. Analyserar du för- och nackdelar med en idé? Skapar du en organisationsplan? Kartlägger du kundresor? ClickUps mallar är utformade för att förenkla brainstorming och planering, med alternativ för Gantt-diagram, dataflödesdiagram, försäljningstrattar och mycket mer.

ClickUps bästa funktioner:

Whiteboards: ClickUp Whiteboards erbjuder en oändlig yta där du kan uttrycka dig kreativt genom att rita, lägga till former, skapa diagram och mycket mer. Whiteboards är helt integrerat i ClickUp och kopplar visuella element direkt till uppgifter, vilket möjliggör en smidig övergång från planering till genomförande.

AI-förbättrad bildskapande med ClickUp Brain: Ta brainstorming till nästa nivå med ClickUp Brain, ett AI-drivet verktyg som omvandlar text till bilder direkt på whiteboard-duken. Skapa diagram, tabeller eller bilder enkelt för att förverkliga idéer utan att byta verktyg.

Samarbete i realtid: Samarbeta med ditt team i realtid, oavsett var de befinner sig. ClickUps avancerade samarbetsdetektering meddelar dig när teammedlemmar skriver, visar uppgifter eller redigerar innehåll på whiteboards eller i dokument. Team kan arbeta tillsammans live, vilket säkerställer smidig kommunikation och snabbare beslutsfattande.

Uppgiftsintegration: Förverkliga dina idéer genom att lägga till nya eller befintliga uppgifter direkt på din whiteboard. På så sätt kan du brainstorma och hantera uppgifter utan att behöva byta plattform.

Anpassningsbara formateringsalternativ: ClickUp Whiteboards erbjuder mångsidiga formateringsverktyg som klisterlappar, text, former, emojis och bilder. Du kan skapa flödesscheman, diagram och visuella planer som är anpassade efter ditt teams behov.

Touchgränssnitt: Använd naturliga gester för att skissa, rita och manipulera objekt direkt på whiteboardduken. Detta intuitiva gränssnitt gör det enkelt att interagera med dina idéer.

Fokusläge: Minska distraktioner genom att markera specifika delar av whiteboarden, så att ditt team kan fokusera på de viktigaste områdena.

Mörkt läge: Växla till mörkt läge för en visuellt behaglig upplevelse under långa brainstorming-sessioner, vilket minskar belastningen på ögonen och förbättrar tydligheten.

Mobil tillgänglighet: Håll dig produktiv när du är på språng med ClickUp-appen. Få tillgång till whiteboards, hantera uppgifter och samarbeta med ditt team var du än befinner dig. Med funktioner som snabbåtgärdsmenyer kan du enkelt skapa uppgifter och spåra tid.

Sömlös delning: Dela dina whiteboards direkt i ClickUp, bädda in dem i Docs eller exportera dem som PDF-filer för enkel distribution mellan team.

Fördefinierade mallar: Snabba upp samarbetet med olika anpassningsbara mallar, såsom roadmap-whiteboards, Gantt-diagram, fiskbensdiagram och tankekartor. Dessa mallar förenklar planeringen och hjälper teamen att komma igång snabbt.

Integrationsmöjligheter: Anslut ClickUp Whiteboards till över 1 000 appar och verktyg för smidiga arbetsflöden och oavbruten produktivitet.

🗂️ Mallarkiv: Utforska dessa mångsidiga mallar för att effektivisera din planering och genomförande: Mall för handlingsplan: Omvandla mål till genomförbara steg med en lättanvänd mall som säkerställer samordning och ansvarsskyldighet. Strategic Plan Whiteboard: Planera din organisations långsiktiga mål och strategier i ett tydligt, samarbetsinriktat format.

Begränsningar för ClickUp:

Inlärningskurva: Omfattande funktioner kan förvirra nybörjare som kanske tycker att programvaran är svår att navigera i.

Priser för ClickUp:

ClickUp-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 9 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 200 recensioner)

2. Microsoft Whiteboard

via Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard är ett verktyg som utnyttjar funktionerna i Microsoft 365 för att hjälpa dig att samarbeta digitalt. Gör dina möten mer effektiva och engagerande!

Microsoft Whiteboards bästa funktioner:

Freeform Collaboration: Idéer, skapande och samarbete visuellt

Olika innehållselement: Uttryck idéer genom text, bilder, klisterlappar eller anteckningsrutor som förblir skarpa oavsett zoomnivå.

Samarbete i realtid: Redigera arbetsytan samtidigt, oavsett var du befinner dig fysiskt.

Integrationer: Integrera din whiteboard med andra verktyg i Microsoft 365-paketet.

Tillgänglighet: Kom åt din whiteboard var som helst med en Windows-enhet eller webbapplikation.

Kompatibilitet med flera inmatningsmetoder: Whiteboard är utformat för inmatning via pekskärm, tangentbord och penna och passar olika preferenser.

Mall- och formbibliotek: Använd färdiga mallar från ett omfattande bibliotek med mallar och former.

Begränsningar för Microsoft Whiteboard:

Microsofts pålitlighet: Du behöver Microsoft-paketet för att kunna använda Whiteboards.

Färre anpassningsalternativ: Anpassningen av whiteboard är komplex på grund av färre visuella alternativ.

Priser för Microsoft Whiteboard:

Obs! Följande prisplaner omfattar andra integrationer eftersom Microsoft Whiteboard ingår i Microsoft 365:

Microsoft 365 Personal : 6,99 $/person per månad

Microsoft 365 Family : 9,99 dollar per månad för sex personer

Microsoft 365 Business Basic : 6,00 $/användare per månad

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/användare per månad

Microsoft 365 Business Premium : 22,00 $/användare per månad

Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/användare per månad

Betyg och recensioner av Microsoft Whiteboard:

G2: 4,1/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

3. Miro

via Miro

Miro är ett interaktivt whiteboardprogram för Mac som gör det möjligt för dig och dina team att ansluta, samarbeta och skapa, oavsett arbetsmiljö.

Miro erbjuder integrationer med tredjepartsapplikationer som använder Miro Workplace. Miro är rätt whiteboardprogram för dig som vill brainstorma och skapa presentationer med en traditionell whiteboardkänsla.

Miros bästa funktioner:

Mångsidiga arbetslägen: Anpassar sig till olika arbetsscenarier och erbjuder skräddarsydda Anpassar sig till olika arbetsscenarier och erbjuder skräddarsydda lösningar för brainstorming , diagramskapande, möten, workshops, Scrum-evenemang, kartläggning, forskning, design och strategisk planering.

Brainstormingfunktioner: Verktyg och mallar, såsom klisterlappar, bilder, tankekartor, videor och ritfunktioner som hjälper dig och ditt team att brainstorma tillsammans.

Sömlösa verktygsintegrationer : Över 100 integrationer med populära verktyg som Google Docs, Jira och Zoom gör att du kan ansluta till dina favoritappar, effektivisera ditt arbetsflöde och minska växlingen mellan flera applikationer.

Samarbetsdesign: Involvera intressenter i designprocessen och säkerställ ett samarbetsinriktat tillvägagångssätt för design och beslutsfattande.

Miro-begränsningar:

Begränsad gratisversion: Begränsade alternativ för gratisanvändare

Kan inte spara mallar: Användare kan inte skapa och spara egna mallar.

Miro-priser:

Gratis

Starter : 8,00 $ per månad

Företag: 16,00 $ per månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Miro-betyg och recensioner:

G2: 4,8/5 (över 5000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1000 recensioner)

4. Tavlor

via Kitestack Boards

Boards är en anpassningsbar Kanban-organiserare och planerare utvecklad av Kitestack Software. Detta projektledningssystem integreras med ditt arbetsflöde och hjälper dig att enkelt övervaka dina framsteg med hjälp av drag-and-drop-verktyg.

Många av funktionerna fungerar offline, vilket är utmärkt; du kan fortsätta att vara produktiv även utan internetuppkoppling.

Bästa funktioner för tavlor:

Flexibel uppgiftshantering: Samla tankar, idéer och uppgifter på ett effektivt sätt. Planera din vecka, organisera uppgifter eller skapa tavlor för olika ändamål.

Kanban Workflow: Varje tavla består av flera listor som kan organiseras genom att skapa uppgiftskort, listobjekt eller anteckningar inom dem.

Detaljerade uppgiftsposter: Tilldela en särskild omslagsbild, en länk och anteckningar för varje uppgiftskort.

Dra och släpp: Lägg till bilder, länkar och nya poster med ett användarvänligt gränssnitt.

Offline-läge: Datasäkerhet och offline-åtkomst så att du kan arbeta offline

Begränsningar för tavlor:

Inte för flitiga användare: Inte det bästa valet för företag eller organisationer.

Mer lämplig för personligt bruk: Fungerar bäst för personliga projekt

Priser för tavlor:

Gratis för alltid

Boards standard : 29,99 dollar

Boards Lifetime : 49,99 dollar

Boards Extended : 39,99 dollar

Ett års funktionsuppdateringar: 14,99 dollar

Betyg och recensioner av whiteboardprogram:

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

5. MioCreate

via MioCreate

MioCreate är en online-whiteboardplattform som underlättar samarbete och kommunikation för team inom olika branscher.

Skapa flödesscheman, diagram, prototyper och mycket mer. MioCreate hjälper dig att effektivisera ditt arbete och främja kreativiteten inom ditt team.

MioCreates bästa funktioner:

Användarvänliga funktioner: Tillgång till 200 mallar och ritningar, linjer, pennor och formverktyg

Flödesscheman och diagram: Skapa flödesscheman, diagram och arbetsflöden utan ansträngning med hjälp av förinställda former, symboler och element.

Online-röstmöten: Med omedelbara online-röstmöten kan dina teammedlemmar delta i diskussioner.

Begränsningar för MioCreate:

Ingen molnlagring för gratisanvändare

Lämplig endast för små projekt

Priser för MioCreate:

Gratis plan

Pro: 4,95 dollar per månad

MioCreate-betyg och recensioner:

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

6. Explain Everything Whiteboard

via Explain Everything

Explain Everything Whiteboard erbjuder en allt-i-ett-lösning för engagerande handledningar, uppgifter och smidig integration med befintliga verktyg och system.

Explain Everything Whiteboards bästa funktioner:

Interaktiva presentationer: Skapa engagerande, interaktiva presentationer från grunden eller importera befintliga, lägg till ritningar och bilder för att engagera din publik.

Whiteboard-videor och handledningar: Omvandla undervisningsmaterial till snabba instruktionsvideor och handledningar, perfekta för att dela direkt med ditt team eller dina kunder.

Samarbetsprojekt: Stöd för samarbetsprojekt eller gruppuppgifter

Integrationsflexibilitet: Integrera dina favoritverktyg för lärplattformar (LMS) eller mobil enhetshantering (MDM).

Begränsningar för Explain Everything Whiteboard:

Saknar arbetsflödesalternativ: Saknar projektledningsfunktioner för att hantera arbetsflöden, projektposter och uppgifter.

Inte kompatibel med Apple TV

Priser för Explain Everything Whiteboard:

Gratis

Teache r: 34,99 dollar per användare och år

Klass och skola: 130 dollar per lärare och 30 elever per år

Betyg och recensioner av Explain Everything Whiteboard:

G2: 4,4/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,9/5 (5+ recensioner)

7. Lucidspark

Via Lucidspark

Lucidspark hjälper dig att samarbeta, brainstorma och omvandla dina idéer till genomförbara planer. Oavsett om du arbetar på distans eller på plats erbjuder det skalbarhet och säkerhetsfunktioner i företagsklass.

Lucidsparks bästa funktioner:

Obegränsad idéskapande: Oändlig arbetsyta där team kan brainstorma, skapa kopplingar och få fram insikter.

Företagsanpassad: Välutrustad för företagsanvändning, möjliggör säkra anslutningar, skyddar känslig data och kan skalas för att möta de unika behoven i ditt företag.

Mallar för snabb start: Ett urval av mallar, inklusive beslutsträd, 2×2-matriser, kundresekartor, färdplaner och mycket mer för att kickstarta ditt teams kreativitet.

Begränsningar för Lucidspark:

Pålitlighet: Det är svårt att dela ditt arbete med någon utanför plattformen.

Ingen samtalsfunktion: Ingen video- eller ljudsamtal inom verktyget

Priser för Lucidspark:

Gratis

Individuell : 7,95 $ per månad

Team : 9 $/användare per månad

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Lucidspark-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 1500 funktioner)

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

8. OmniGraffle

Via OmniGraffle

OmniGraffle är ett perfekt verktyg för ditt team om du vill förmedla komplexa idéer på ett effektivt sätt genom visuellt tilltalande diagram, wireframes och vektorgrafik.

OmniGraffles bästa funktioner:

Mångsidiga diagram: Skapa detaljerade diagram som gör komplex information lätt att förstå.

Snabb prototyputveckling: Wireframes hjälper dig att snabbt utforska Wireframes hjälper dig att snabbt utforska idéer och koncept med precision.

Professionell design: Kraftfulla verktyg för att designa professionell vektorgrafik

Plattformsoberoende kompatibilitet: Tillgänglig på Mac, iPad och iPhone, vilket möjliggör samarbete och kontinuitet mellan olika enheter.

OmniGraffles begränsningar:

Dyrt: Högre pris jämfört med andra whiteboardverktyg för Mac

Ingen bakåtkompatibilitet

OmniGraffle-priser:

Gratis provperiod

Prenumerationsavgift : 12,49 dollar per månad

OmniGraffle-betyg och recensioner:

G2: 4,0/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)

9. Milanote

Via Milanote

Milanote är en plattform för kreativa team som söker en samarbetsinriktad och organiserad arbetsplats för att samla, brainstorma och förverkliga sina kreativa projekt.

Milanotes bästa funktioner:

Omfattande kreativt arbetsutrymme: En central plats för att samla och organisera alla aspekter av ditt kreativa projekt

Mångsidiga moodboards: Ordna din inspiration i moodboards, lägg till förklarande anteckningar, få feedback från kunder och planera projektuppgifter – allt inom ett enda arbetsområde.

Funktionsöverskridande samarbete: Samarbetsutrymme för designers, utvecklare, projektledare och kunder att arbeta sömlöst tillsammans

Flexibel arbetsyta: Integrerade att göra-listor för Integrerade att göra-listor för att spåra uppgifter och stöd för olika bildformat, inklusive JPG, PNG, GIF, SVG och mer.

Milanotes begränsningar:

Ingen offlineåtkomst

Brist på avancerade funktioner: Användare rapporterar brist på avancerade funktioner och mallalternativ.

Priser för Milanote:

Gratis

Betala per person : 9,99 $ per månad

Uppgradera ditt team: 49,99 $ per månad (för två användare – 10 användare)

Milanote-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

10. Notability

Via Notability

Notability är ett allt-i-ett-program för diagramskrivtavlor för Mac OS som låter dig ta anteckningar, kommentera böcker och visualisera dina idéer.

Notability erbjuder funktioner för anteckningar, skisser och presentationer samtidigt som det hjälper dig att hålla ordning och slippa papper.

Notabilitys bästa funktioner:

Mångsidiga anteckningar: Skriv ner tankar, importera och kommentera läroböcker, synkronisera anteckningar med ljud och släpp loss din kreativitet genom att skissa med din Apple Pencil.

Multimedieverktyg: Gör anteckningar med olika multimedieverktyg, inklusive digital penna, tillfällig markeringspenna, text och ljud.

Naturlig handskrift och skissning: Notability erbjuder en naturtrogen digital penna, finjusterad för en responsiv och precis skrivupplevelse.

Ljuduppspelning: I uppspelningsläget kan du trycka var som helst på din anteckning för att väcka liv i ditt mötesinnehåll i realtid.

Importera, kommentera och dela: Notability stöder import och kommentering av olika filtyper, inklusive PDF-filer, DOC-filer, PPT-filer, bilder och mer.

Begränsningar för Notability:

Inte för företag: Passar bättre för hobbyanvändare eller studenter än för företag.

Anteckningsfunktioner: Främst för anteckningar

Inget stöd för mörkt läge

Priser för Notability:

Gratis plan

Plus-abonnemang: 2,99 $/månad

Notability-betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

Välj rätt whiteboardprogram för Mac

Det är svårt att hitta rätt whiteboard-programvara som hjälper dig att balansera kreativa idéer och ett produktivt arbetsflöde. Det finns många whiteboard-appar, men ClickUps whiteboard-programvara sticker ut.

Med ClickUp kan ditt teams samarbetsinsatser och innovativa idéer smidigt omvandlas till visuellt imponerande resultat. Former och objekt väcks till liv, och dina att göra-listor utvecklas till realtidsuppgifter och processer.

Möjligheterna är oändliga. Utforska ClickUp Whiteboard idag.