10 expertrekommenderade reklammallar för marknadsförare

I marknadsförings- och reklamvärlden är tid pengar och kreativitet är valutan. Om du har en kampanjdeadline som närmar sig och är i desperat behov av uppseendeväckande bilder och övertygande texter är du inte ensam.

Att komma på fantastiska idéer för reklamkampanjer på begäran är inte den enklaste uppgiften! Att utforska dessa 10 användarvänliga reklammallar för marknadsförare är din gyllene biljett till att frigöra kreativitet, spara tid och ge dina reklaminsatser en extra boost. ?️

Vad är en reklammall?

En reklammall är ett fördesignat, anpassningsbart ramverk eller layout som fungerar som utgångspunkt för att skapa olika typer av reklammaterial, såsom affischer, flygblad, inlägg på sociala medier, e-postkampanjer och mycket mer.

ClickUp Docs möjliggör avancerad formatering och slash-kommandon för att arbeta mer effektivt.

Dessa mallar skapas vanligtvis av grafiska formgivare, marknadsförare eller reklamproffs och är lättillgängliga för andra inom branschen. ?

Att använda reklammallar kan effektivisera den kreativa processen avsevärt, spara tid och säkerställa att annonserna har ett enhetligt och professionellt utseende. Marknadsförare och reklamproffs kan anpassa dessa mallar efter sina specifika behov.

Målet är att ha en värdefull resurs som du kan använda och anpassa när du skapar kampanjer för att bättre nå kunderna och dokumentera hur du gör det.

Vad kännetecknar en bra reklammall?

En bra reklammall bör ha följande egenskaper:

Tydlig och ändamålsenlig design: Har en välstrukturerad och intuitiv layout som säkerställer att budskapet är tydligt och effektivt förmedlas till målgruppen. Visuell attraktionskraft och varumärkeskonsistens: Innehåller visuellt tilltalande grafik, bilder och färgscheman som inte bara fångar uppmärksamheten utan också stämmer överens med varumärkets identitet och kampanjens övergripande estetik. Anpassningsbarhet: Anpassa : Anpassa mallen så att den matchar specifika krav på varumärke och budskap. Mångsidighet och anpassningsförmåga: Anpassar sig enkelt till olika medier Användarvänligt gränssnitt: Erbjuder tydliga och enkla redigeringsalternativ, vilket gör användningen och anpassningen enkel. Efterlevnad: Hjälper till att säkerställa efterlevnad av relevanta reklamregler och upphovsrättsliga överväganden, vilket minskar potentiella juridiska risker.

10 reklammallar att använda

Det kan vara svårt att navigera bland alla olika reklammöjligheter, särskilt när budgetbegränsningar gör utmaningen ännu större. Du kan effektivisera hela processen med dessa 10 exceptionella reklammallar från ClickUp, Template.net och Slidedocs, som är perfekta för marknadsförare på alla nivåer. Många av dessa mallar är helt gratis!

Kolla in recensionerna och potentiella användningsscenarier nedan. ?

1. ClickUp-reklammall

Denna ClickUp-reklammall hjälper dig att spåra statusen för dina marknadsföringsmaterial.

ClickUp-reklammalen är en omfattande lösning som är utformad för att guida dig genom hela reklamprocessen, från idé till genomförande.

Börja med att beskriva dina marknadsföringsmål, identifiera nödvändigt material och spåra projektets status, oavsett om det är under utveckling eller klart för implementering. Dela upp utvecklingen av din annons i hanterbara steg, från första utkastet färdigt till godkänt av juridisk avdelning, för att säkerställa ett stabilt, processorienterat arbetsflöde.

En av de största fördelarna med denna mall är att den underlättar samarbete. Din annons kan granskas noggrant och godkännas av din ledningsgrupp, juridiska experter och marknadsföringsspecialister. När du har fått grönt ljus kan du enkelt dela din annons med influencers och affiliates på sociala medier för att lansera din marknadsföringskampanj.

Denna mall erbjuder många anpassningsalternativ, men du bör särskilt uppmärksamma de anpassningsbara fälten för tilldelad budget och målgrupp.

I fältet Tilldelad budget kan du ange och spåra de ekonomiska resurser som avsatts för varje reklamkampanj, medan fältet Målgrupp gör det möjligt att ange demografi, intressen och egenskaper hos den målgrupp du vill nå med dina annonser. ?

2. ClickUp-mall för hantering av marknadsföringskampanjer

Hantera dina marknadsföringskampanjer som ett proffs och uppnå dina marknadsföringsmål med ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer.

Det kan vara svårt att navigera i den komplexa reklamvärlden, men med ClickUps mall för marknadsföringskampanjhantering har du allt du behöver för att utveckla en felfri och fängslande reklamstrategi.

Produktlanseringskampanjvyn ger en djupgående förståelse för de nödvändiga stegen och åtgärderna som krävs för hela din kampanj. Uppgifterna är effektivt organiserade efter kampanjfaser, vilket förenklar navigeringen. Varje uppgift definieras av anpassningsbara fält som tilldelat team, marknadsföringskanal, budget och leveranstyp, vilket säkerställer att du har fullständig kontroll över alla aspekter av din kampanj.

Social Media Tracker-vyn är särskilt utformad för att hjälpa dig att hålla koll på ditt sociala medieteams uppgifter och leveranser. Den ger en tydlig översikt över de uppgifter som kräver uppmärksamhet.

Anpassade fält som är kopplade till varje leverans inkluderar detaljer som sociala medieplattformar, innehållstyp, utkast, slutgiltigt innehåll och godkännande. Denna vy säkerställer att dina insatser på sociala medier blir smidiga och effektiva.

För att få en visuell översikt över kampanjens framsteg kan du utforska marknadsföringsfasvyn. Här visas uppgifterna som kort på en tavla och kan kompletteras med anpassade fält för en djupare förståelse av alla kampanjkomponenter.

Denna vy hjälper dig att snabbt utvärdera framstegsmätvärden för varje kampanjsteg, så att du kan fortsätta på vägen mot framgångsrik annonsering. ?

3. ClickUp-mall för reklamprojekt

Dokumentera viktiga delar av ditt projekt med ClickUp Project Charter Template.

Att lansera en framgångsrik reklamkampanj kräver noggrann planering och strategisk genomförande, men frågan är: var börjar man? Du kan börja med ClickUp Advertisement Project Charter Template, din ultimata resurs för att skapa en omfattande projektplan som säkerställer att dina reklaminsatser är redo för framgång. ?

Mallen erbjuder ett intuitivt och mångsidigt ramverk för att effektivisera hanteringen av dina reklamprojekt. Börja med anpassade statusar för att definiera framstegen för varje uppgift, till exempel planering, design, granskning och slutförd. Dessa statusar fungerar som visuella markörer som säkerställer att alla är på samma sida och att uppgifterna fortskrider smidigt.

Utnyttja anpassade fält för att samla in viktiga projektdetaljer. Ange kampanjens mål så att det stämmer överens med projektets syfte, identifiera din målgrupp för att kunna skräddarsy ditt budskap, fördela din budget effektivt och sätt upp meningsfulla nyckeltal (KPI:er) för att mäta framgången.

Välj mellan olika vyer, inklusive Dokument, Tabell och Kalender, för att visualisera och hantera ditt projekt effektivt. Dokumentvyn hjälper dig att skissa upp strategier, medan tabellvyn organiserar data för jämförelser. Använd kalendervyn för att hålla koll på deadlines och milstolpar. Alla vyer ökar flexibiliteten och gör det möjligt för dig att anpassa mallen till ditt unika arbetsflöde.

4. ClickUp-mall för reklamåtgärdsplan

Inget projekt är för komplicerat för ClickUps mall för reklamåtgärdsplan.

När du har ett viktigt evenemang i sikte är det avgörande för framgången att vara välorganiserad. ClickUps mall för reklamåtgärdsplan ger dig en vägkarta för planering, genomförande och utvärdering av dina reklamkampanjer. ?

Denna mall ger dig:

Åtgärder : Detta är en lista som innehåller alla steg i ditt projekt, komplett med viktig information som tilldelade avdelningar, förfallodatum, : Detta är en lista som innehåller alla steg i ditt projekt, komplett med viktig information som tilldelade avdelningar, förfallodatum, prioritetsnivåer och komplexitet.

Tidslinje : Den horisontella tidslinjevyn visar sekvensen av åtgärder för varje avdelning baserat på förfallodatum och beroenden.

Mål: I tavelvyn organiseras uppgifter och deluppgifter efter avdelning, så att du kan visualisera dina mål och följa framstegen på ett effektivt sätt.

Med ClickUps mall för reklamåtgärdsplan kan du mäta kampanjens framgång, identifiera de mest effektiva annonserna, hantera din budget effektivt och hitta områden som kan förbättras i dina marknadsföringsinsatser. Det är som en plan för att organisera och prioritera dina uppgifter under dagen, så att du kan hålla fokus, vara produktiv och effektiv.

5. ClickUp-mall för marknadsföringsåtgärdsplan

Skapa och hantera framgångsrika reklamprojekt med mallar för marknadsföringsplaner.

Du behöver inte vara en marknadsföringsguru för att skapa och hantera framgångsrika reklamkampanjer – allt du behöver är ClickUp Marketing Action Plan Template. Den ger dig möjlighet att effektivisera dina kampanjidéer, samordna ditt team på ett effektivt sätt och följa upp framstegen samtidigt som du håller koll på deadlines och milstolpar. ?

Med handlingsplanens listvy kan du göra en omfattande uppdelning av uppgifter och deras specifika detaljer. Lägg enkelt till och tilldela uppgifter, prioritera dem, ange förfallodatum och definiera dina projektmål. Du kan även bifoga relevanta filer till uppgifter för att förse ditt team med viktig information.

Använd anpassade fält för att skräddarsy listan efter dina kampanjbehov, oavsett om det gäller budgetfördelning eller uppföljning av uppgiftsframsteg.

Teamvyn omvandlar dessa uppgifter till kort på en Kanban-tavla och sorterar dem utifrån teamets uppdrag. Justera sorteringskriterierna efter dina önskemål, till exempel status, prioritet eller andra relevanta faktorer.

Med vyn Börja här får du en tydlig översikt över de initiala uppgifter som kräver omedelbar uppmärksamhet.

Kalendervyn är en visuell representation av teamets scheman och uppgiftsdeadlines i form av en kalender. Du kan ställa in visningsperioden till dagar, veckor eller månader. Denna perspektiv är ovärderlig för att identifiera områden som kan förbättras i dina kampanjer.

I slutändan säkerställer det att du når din målgrupp effektivt och maximerar avkastningen på investeringen från början. ?

6. ClickUp-mall för reklamens arbetsomfång

Definiera och dela viktiga milstolpar i projektet med hjälp av mallen Scope of Work från ClickUp.

ClickUp Advertising Scope of Work Template effektiviserar planeringen, genomförandet och utvärderingen av din kampanj och säkerställer att ditt teams insatser är samordnade och effektiva. Det är din kompass för att effektivt styra teammedlemmarna. ?

I den här mallen hittar du en ClickUp Docs-sida med viktiga avsnitt som tydligt beskriver projektets omfattning:

Översikt

Bakgrund och mål

Leveranser

Tidslinje och milstolpar

Administration

Godkännanden

Skapa en omfattande beskrivning av din reklamkampanj med kortfattad vy och få en kristallklar bild av ditt projekt. Därefter blir tidslinjevyn din pålitliga följeslagare som ser till att alla uppgifter och milstolpar planeras in.

Dessa teamorienterade synlighetsverktyg hjälper alla att bidra till att uppfylla viktiga deadlines och nå alla kampanjmål. När det gäller att hantera din budget kommer Budget View till undsättning.

Fördela medel effektivt till olika reklamkanaler och håll noggrann koll på utgifterna så att du alltid håller dig inom förutbestämda ekonomiska ramar.

Men det är inte allt! ?

Med resursvyn kan du tilldela teammedlemmar olika uppgifter och roller och skapa en tydlig förståelse för ansvarsområden. Slutligen låter mallen dig organisera uppgifter i olika steg, såsom planering, design, implementering och utvärdering.

Du kan noggrant följa framstegen i varje steg och fatta välgrundade beslut, vilket garanterar en framgångsrik reklamkampanj från start till mål.

7. Mall för marknadsföringskampanjplan från ClickUp

Planera, organisera och genomför dina marknadsföringskampanjer med hjälp av mallen för marknadsföringskampanjer från ClickUp.

ClickUp-mallen för marknadsföringskampanjer är din biljett till organiserade och framgångsrika marknadsföringskampanjer. Den ger dig ett strukturerat ramverk för att effektivisera din planeringsprocess och säkerställa att du täcker alla grundläggande aspekter.

De förinställda anpassade fälten i denna mall gör att du kan anpassa och kategorisera viktig information, inklusive kampanjprocess, syfte, målmarknad, faktisk kostnad och beräknad kostnad. Med denna mall kan du:

Definiera dina mål och strategier (färgkodningsalternativ finns tillgängliga) Organisera uppgifter i optimal ordning för maximal effektivitet Använd ClickUp Dashboards för att övervaka resultatet i varje steg av din kampanj.

Mallen har fyra vyer, som alla spelar en avgörande roll i kampanjhanteringen. Vyn Tidslinje håller koll på ditt schema och ser till att du håller deadlines. Med vyn Kampanjprocess kan du smidigt hantera mikroprocesserna i ditt arbetsflöde.

Vyn Marknadsföringskanaler hjälper dig att välja rätt plattformar för att nå din målgrupp, och vyn Kampanjplan är ditt kontrollcenter för strategiarbete, uppgiftsorganisation och resultatuppföljning, så att din kampanj smidigt når sina mål. ?

8. ClickUp-annonsschemamall

Lista och gruppera dina kommande annonser med annonsschemamallen från ClickUp.

ClickUp Ads Schedule Template är en värdefull resurs för att effektivt hantera ditt annonsschema och din budgetering över olika plattformar.

Den är utrustad med viktiga funktioner som fördefinierade vyer, inklusive Ads Pipeline i Board view för att kategorisera annonser i olika stadier och en Calendar view för en tydlig och organiserad tidslinje för ditt annonsschema. Dessa vyer, i kombination med Custom Fields, gör det möjligt för dig att noggrant planera och genomföra kampanjer i valfri skala. ✅

Med den här mallen kan du enkelt registrera viktig information, såsom start- och slutdatum för varje annons, vilket gör att du kan prioritera utvalda kampanjer och övervaka deras framsteg. Övervaka statusen för varje annons med taggar som Öppen, Godkänd, Blockerad, Klar och Levererad.

Oavsett om du planerar några få annonser eller hanterar en mer omfattande reklamkampanj kan du konfigurera mallen så att den hjälper dig att mäta framgångsmetriker som räckvidd, kostnad, visningar och klick. Du kan använda ClickUp AI, plattformens inbyggda AI-assistent, för att generera idéer för marknadsföring och utöka din annonsräckvidd.

9. Mall för affärsplan för reklamkonsultverksamhet från Templet.net

Beskriv ditt företags mission, värderingar och unika försäljningsargument med denna mall.

Mallen för affärsplan för reklammäklare fungerar som en omfattande vägkarta för att starta och utveckla en framgångsrik reklammäklarkarriär. I denna professionellt utformade mall hittar du följande viktiga avsnitt:

Sammanfattning : För att snabbt sammanfatta din affärsvision, dina mål och strategier

Företagsöversikt : För att definiera ditt företags mission, värderingar och : För att definiera ditt företags mission, värderingar och unika försäljningsargument

Produkter och tjänster : För att beskriva de konsulttjänster du erbjuder och deras värde för kunderna.

Genomförande : Att beskriva dina marknadsförings- och operativa strategier för att effektivt attrahera och betjäna kunder.

Operativ plan : För att planera de dagliga aktiviteterna, resurserna och processerna som håller ditt företag igång utan problem.

Finansiell plan: För att prognostisera dina intäkter, utgifter och finansiella mål för en tydlig finansiell färdplan.

Mallen finns tillgänglig i formaten Word, Google Docs och Apple Pages och kan redigeras på olika enheter, så att du alltid har din affärsstrategi till hands när du behöver den. ?

10. Excel-mall för reklamplanering från Slidesdocs

Övervaka och kontrollera dina reklamkampanjer utan ansträngning med hjälp av inbyggda funktioner som formler och datafält.

Excel-mallen för reklamplanering från Slidesdocs är en ovärderlig resurs för alla som ansvarar för reklamkampanjer. Denna fördesignade mall ger dig ett färdigt ramverk för att organisera och planera dina reklamprojekt, vilket sparar tid och arbete. Den finns i formaten Excel och Google Sheets .

Du kan enkelt redigera denna mall, vilket gör att du kan anpassa den efter dina specifika behov och preferenser. Oavsett om du planerar dagliga, veckovisa eller månatliga reklamscheman erbjuder den ett strukturerat format som effektiviserar ditt arbetsflöde. ?️

Med de medföljande funktionerna, såsom formler och datafält, kan du effektivt spåra och hantera dina reklamkampanjer. Denna mall fungerar som en praktisk utgångspunkt som gör det enklare att skapa och upprätthålla strama scheman, vilket säkerställer att dina reklaminsatser löper smidigt och effektivt.

Bonus: Flygbladmallar för Google Docs!

Framgångsrik reklam med mallar som klickar

Enligt en undersökning av Status Labs har 90 % av de som söker efter en produkt eller tjänst inget specifikt varumärke i åtanke. Det betyder att du har alla möjligheter att vinna en ny kund med rätt reklamtekniker!

Oavsett hur kreativ du är kräver framgångsrika reklamkampanjer struktur, noggrann planering och rätt tidpunkt för genomförande. Du måste se till att varje detalj är organiserad och beaktad.

Lyckligtvis är våra rekommenderade dokument – och de flesta gratis mallarna – inte bara lätta att anpassa och komma åt, utan de hjälper dig också att hålla dina reklaminsatser organiserade och effektiva.

Du kan dyka in i ClickUp-galleriet för att utforska över 1 000 andra spännande mallar för att lansera annonser på sociala medier, hantera marknadsföringskampanjer och köra annonsscheman. Med hjälp av verktyg som ClickUp AI och Dashboards kan du skapa ordning i det kreativa kaoset och utveckla dina annonskampanjer som aldrig förr! ☘️