De 10 bästa mallarna för värdeerbjudanden för företag

Du kanske har den bästa produkten eller tjänsten på marknaden, men dina intäkter kommer inte att öka förrän du vet hur du ska sälja den. Oavsett var du befinner dig med din försäljnings- eller marknadsföringsstrategi måste du börja med ett övertygande värdeerbjudande.

Ett värdeerbjudande – även kallat värdeförklaring, unikt försäljningsargument (USP) eller unikt värdeerbjudande (UVP) – är ett koncist budskap som visar ditt löfte till kunderna. Du måste tydligt kommunicera vad du erbjuder och varför någon ska välja ditt varumärke framför konkurrenternas.

Att skapa ett robust UVP är en krävande uppgift med mycket på spel, vilket är anledningen till att marknadsföringsexperter förlitar sig på mallar för värdeerbjudanden för att komma igång.

Från produktpositionering till konkurrensanalys och testning – dessa mallar stöder hela processen med att utforma ditt värdeerbjudande. I den här guiden utforskar vi de bästa mallarna för affärsvärdeerbjudanden som hjälper dig att vinna kunder!

Vad är en mall för värdeerbjudande?

Mallar för värdeerbjudanden ger dig ett ramverk för att utforma engagerande värdeerbjudanden för dina kunder och interna team. Du kan kartlägga köparnas inflytande och identifiera produktens styrkor på ett bättre sätt, vilket hjälper dig att skapa starka erbjudanden för att:

Generera och konvertera fler leads

Öka kundens livstidsvärde

Ett värdeerbjudande är en integrerad del av dina marknadsföringsinsatser, säljpresentationer och kampanjer i sociala medier. För att det ska vara övertygande och slagkraftigt måste det utformas så att det återspeglar tre väsentliga element:

Vilka problem avser du att lösa för din målgrupp? Vilka fördelar kommer din produkt eller tjänst att ge? Hur ditt erbjudande skiljer sig från konkurrerande produkter

Produktägare eller utvecklare känner intuitivt till USP för sitt erbjudande, men har svårt att dela det med sin målgrupp eller sitt marknadsföringsteam. Resultatet? De misslyckas med att identifiera produktens viktigaste utmaningar och möjligheter och ser den gå under.

En mall för värdeerbjudande är användbar för alla företagets intressenter, inklusive marknadsförare och produktchefer. Den kan också stödja produktutveckling och agila team som skapar en prototyp eller ett minimalt fungerande produkt (MVP) baserat på kundernas förväntningar.

Vad kännetecknar en bra mall för värdeerbjudanden?

En effektiv mall för värdeerbjudanden måste innehålla följande:

Snygg struktur: De bästa UVP-mallarna har ett beprövat och granskat ramverk för att sammanställa värdeerbjudanden på rekordtid. Leta efter fokuserade avsnitt för att definiera aspekter som målgrupper, produktfunktioner och smärtpunkter.

Mångsidighet: Mallen ska kunna anpassas till alla typer av produkter och tjänster, från programvara till lampor. Den ska kunna justeras stilistiskt så att dokumentet stämmer överens med din varumärkesidentitet.

Samarbetsverktyg : För att skapa ett slagkraftigt värdeerbjudande krävs vanligtvis insikter från olika avdelningar. Leta därför efter mallar som erbjuder samarbetsverktyg som För att skapa ett slagkraftigt värdeerbjudande krävs vanligtvis insikter från olika avdelningar. Leta därför efter mallar som erbjuder samarbetsverktyg som digitala whiteboardtavlor och redigering i realtid som effektiviserar teamarbetet.

Pitchvänlig design: Mallens grundläggande design ska möjliggöra koncis och kontextuell kommunikation med dina intressenter.

Utrymme för bilder: Visuella element gör ett värdeerbjudande mer fängslande. Du bör kunna lägga till bilder, diagram, slogans, vittnesmål, videor eller infografik för att berika ditt budskap ?

10 mallar för värdeerbjudanden att använda

Vi har sammanställt en lista över de 10 bästa mallarna för värdeerbjudanden från ClickUp, Neos Chronos, Edit.org och Slidesgo. Dessa är noggrant utvalda alternativ med mest funktionalitet. Utforska vad de har att erbjuda och hitta det som passar dig bäst!

1. Mall för värdeerbjudande från ClickUp

Få gratis mall ClickUp-mall för värdeerbjudande

ClickUps mall för värdeerbjudanden är det perfekta verktyget för att skapa övertygande, kundfokuserade värdeerbjudanden med tydlighet och självförtroende!

Denna dokumentmall är utformad för att hjälpa dig att kartlägga de viktigaste delarna av ditt värdeerbjudande, från att identifiera kundernas problem till att definiera fördelarna och differentieringsfaktorerna med din lösning. Med en ren, strukturerad layout och samarbetsfunktioner kan du:

Lyft fram kundernas uppgifter, problem och vinster

Anpassa produktfunktioner efter användarfördelar

Prioritera viktiga budskap baserat på deras genomslagskraft

Samarbeta med intressenter i realtid

Upptäck luckor i marknadsanpassning och värdeleverans

Mallen innehåller redigerbara avsnitt som hjälper ditt team att hålla sig samstämmiga under workshops eller strategimöten. Oavsett om du validerar en ny produktidé eller förfinar ditt nuvarande erbjudande hjälper den här mallen dig att bryta ner och kommunicera vad som gör din produkt verkligen värdefull.

2. ClickUp-mall för affärsmodell

Samarbeta kring ett positioneringsuttalande för att först organisera idéer i ClickUp Whiteboard.

Har du svårt att färdigställa värdeförklaringen innan du lanserar ett nytt företag eller en ny produkt? ClickUp Business Model Canvas Template kan vara precis vad du behöver för att visualisera din affärsmodell och strategi!

Mallen ger dig en expertutvecklad struktur för att utveckla kundcentrerade UVP:er och marknadsföringsstrategier. Dess flera färgkodade sektioner möjliggör en översikt på en enda sida av ditt värdeerbjudande och de faktorer som påverkar det, såsom kundsegment och viktiga resurser. Utnyttja displayen för att:

Identifiera gemensamma mål för intressenterna

Identifiera branschspecifika tillväxt- och hotfaktorer

Rita kundresor

Analysera konkurrenternas data

Beskriv aktuella resurser som personal, infrastruktur och teknik.

Detta är en ClickUp Whiteboard -mall med praktiska redigeringsverktyg, perfekt för att skapa innehåll eller brainstorma med ditt team. Samla dina viktigaste partners och diskutera hur ni ska utforma ert värdeerbjudande.

Denna nybörjarvänliga mall gör det enkelt för nya chefer att skapa anpassade affärsmodeller tack vare vyn Börja här, som fungerar som en guide.

Om du är nybörjare på att skriva värdeerbjudanden rekommenderar vi att du använder ClickUp Board-vyn för att segmentera din målgrupp utifrån den typ av värde du erbjuder. När du är klar listar du de mest lönsamma UVP:erna i ClickUp Docs för att brainstorma vidare.

3. ClickUp-mall för produktstrategi

Granska marknadsföringsmaterial och andra funktionskrav på en ClickUp-lista.

En precis värdeöversikt är grunden när du utvecklar en ny produkt eller arbetar med nya funktioner. Dålig övergripande planering leder bara till hastig resursfördelning och ineffektivt projektgenomförande.

ClickUp-mallen för produktstrategi är ett praktiskt verktyg som hjälper dig att uppnå produktmål på ett hållbart sätt. Den låter dig utforma ett värdeerbjudande baserat på vad din produkt är, vilka problem den löser, vilka dina kunder och konkurrenter är och vilka mätbara mål du bör sträva efter.

Det förinställda ramverket gör det möjligt för dig att skapa en handlingsplan med detaljerade steg och minimalt slöseri med resurser. Mallen innehåller tre listor för smidig övervakning:

Funktioner Tidslinje Team

Funktionslistan grupperar dina produktfunktioner och listar relaterade uppgifter efter deras status (t.ex. Klar eller Pågående). Du kan också sortera dem efter taggar, såsom Aktiva funktioner, Prioritet och Insats.

Tidslinjelistan grupperar projektfaser och ger en kronologisk översikt över de funktioner som har lagts till, medan temlistan innehåller information om de personer som är involverade i projektet, kategoriserade efter roller.

4. Mall för produktpositionering från ClickUp

Skapa ClickUp-uppgiftslistor för olika exempel på erbjudanden

Produktpositionering och värdeerbjudanden är två sidor av samma mynt – båda beskriver det unika värdet av din produkt eller tjänst och hur du vill uppfattas av dina kunder. Använd ClickUps mall för produktpositionering för att formulera ett utmärkt USP för dina interna och externa intressenter.

Mallen guidar dig genom följande sju fält för att kommunicera din unika positionering i förhållande till dina konkurrenter:

Vision Uppdrag Marknadsförklaring Slogan Svårigheter USP Varumärkesbyggande

Mallen för produktpositionering har en inbyggd att göra-lista som hjälper dig att samarbeta med dina kollegor inom ovanstående områden utan att störa deras scheman.

Du vill till exempel att en medlem i produktutvecklingsteamet ska presentera hur de föreslagna funktionerna stämmer överens med målmarknaden och företagets mission. I det här fallet kan du lägga till uppgiften i mallen, ange prioritetsstatus och förfallodatum och tilldela den till personen.

Det fina med denna uppgiftsmall är möjligheten att konfigurera uppgiftsrelationer. Koppla ihop uppgifter så att en uppgift inte påbörjas förrän den föregående är klar. Detta förhindrar överlappningar och svaga värdeerbjudanden.

Du kan lägga till filer längst ner på sidan för mer kontext. Länka dokumentet till andra mallar för att hålla produktlanseringen på rätt kurs.

5. Mall för ClickUp-försäljningsstrategiguide

Länka värdeerbjudandet till andra strategiguider för tydlig navigering.

Mallen ClickUp Sales Strategy Guide hjälper dig att kommunicera värdet av ditt erbjudande på ett sätt som är fördelaktigt för ditt säljteam. Den har ett inbyggt strategidokument med tips om hur man utformar säljstrategier och bästa praxis.

Fastställ ditt produkts värde genom avsnitt som Företagets vision och Unika försäljningsargument. Mallen är idealisk för att skapa en försäljningsplan baserad på:

Demografiska, psykografiska och geografiska målgruppssegment

Realistiska intäktsmål baserade på genomsnittliga försäljningscykler, balanserade styrkort etc.

Budgetbegränsningar

Varje avsnitt i dokumentet innehåller frågor som hjälper dig att hålla fokus. I avsnittet Intäktsmål navigerar du till exempel genom att svara på frågor om din genomsnittliga intäkt under de senaste fem åren eller din årliga försäljning. På samma sätt hjälper avsnittet Idealisk kund dig att identifiera en användarprofil genom att beskriva din målgrupps problem och behov.

Precis som andra ClickUp-mallar kan du med det här alternativet skapa och tilldela uppgifter, ange deadlines och aktivera realtidsaviseringar för att hålla dig uppdaterad om framstegen i din försäljningsplan.

6. Mall för ClickUps produktfunktionsmatris

Organisera produktkategorin med grupp-, sorterings- och filterfunktioner i ClickUp.

Styrkan i ett värdeerbjudande beror till stor del på din förmåga att identifiera vilka egenskaper hos en produkt som efterfrågas och varför. Du kommer att uppskatta ClickUps mall för produktfunktioner om du behöver hjälp med att organisera produktens styrkor i linje med kundernas behov.

Det första steget för att använda denna mall är att identifiera dina mest värdefulla produktfunktioner. Sortera dem i mjukvara och hårdvara, eller skapa egna kategorier som speglar produktens karaktär.

Använd sedan anpassade fält för att beskriva de åtgärder som ditt team behöver vidta. Bestäm vilka funktioner som har störst intäktspotential och lägg till ansvariga och deadlines för varje funktion. Du kan betygsätta funktionerna på en skala från ett till fem och lämna anteckningar (påminnelser eller riktlinjer) till dina medarbetare. Följ upp framstegen och gör justeringar vid behov.

Om du hanterar flera projekt kan du använda mallen för att omfördela resurser och budget till projekt med större genomslagskraft. Du kan till exempel jämföra funktionerna hos två liknande produkter och bestämma vilken du vill satsa på.

7. Mall för produktbeskrivning från ClickUp

Skriv en sammanfattning av värdeerbjudandet eller en produktbeskrivning och dela den med teamet för granskning.

Ska du lansera en ny produkt eller förnya en befintlig? ClickUps mall för produktbeskrivning kan vara till stor hjälp, eftersom den ger en teoretisk ram för att hantera de avgörande faserna före lanseringsdatumet.

Använd mallen för att definiera ett koncist och konsekvent värdeerbjudande för dina tvärfunktionella team. Du kan skissa hela utvecklingsflödet i dokumentet, inklusive specifikationer, feedback och relaterade uppgifter, vilket gör det till en enda källa till information för samarbete.

Som standard låter mallen dig sammanställa en effektiv produktbeskrivning genom följande avsnitt:

2-sidig: För att beskriva hur produkten påverkar din målgrupp

Lanseringsplan: Hjälper till att dela upp produktlanseringen i faser och lyfter fram prioriterade uppgifter.

Funktionella specifikationer: Stödjer design- och utvecklingsteam som behöver information om hur varje funktion ska gynna köparen.

Bilagor: Använd avsnittet för att lägga till allt som är relevant för lanseringen, till exempel länkar och dokument.

Du kan skapa fler avsnitt med ett enda klick. Mallen har ett ramverk där du fyller i tomma fält, så det är enkelt att använda den. ✏️

8. Word Value Proposition Canvas av Neos Chronos

Skriv flera värdeerbjudanden i ett Word-dokument via Neos Chronos.

Om du letar efter en enkel UVP-mall utan krusiduller är Word Value Proposition Canvas från Neos Chronos något för dig. ☕

Den minimalistiska värdeerbjudandekanvasen är uppdelad i två sektioner: Produkt och Kund.

Produktavsnittet har underavdelningar som Fördelar, Upplevelse och Funktioner för att beskriva din produkt utförligt. Använd kundavsnittet för att precisera dina målköpares önskemål, farhågor och behov. Du får också tillgång till avsnittet Ersättningsprodukter för att undersöka konkurrenter och hur de svarar på marknadens förväntningar.

Mallen innehåller detaljerade instruktioner om vad du ska ange i varje avsnitt, men du kan fortfarande behöva rådfråga dina produkt- och marknadsföringsteam för att få rätt innehåll.

Mallen kan laddas ner gratis i Word-format (docx) så länge du inte tar bort upphovsrättsmeddelandet. Den har en layout på två sidor.

9. Mall för värdeerbjudande från Edit.org

Skapa en stark grafisk värdeproposition via Edit.org

Den kanske inte är fullspäckad med avancerade funktioner, men Value Proposition Canvas Template från Edit.org kan vara mer än tillräcklig för att beskriva din produkts styrkor och presentera målkunder.

Denna mall består av en enda bild som är uppdelad i två sektioner:

Värdeerbjudande Kundsegment

Avsnittet Värdeerbjudande handlar om att systematiskt koppla en produkt till det aktuella köpbeteendet. Under Produkter och tjänster skriver du en produktbeskrivning eller listar funktioner. I Gain Creators fastställer du de viktigaste försäljningsargumenten för din produkt. Slutligen använder du Pain Relievers för att förtydliga hur ditt erbjudande lindrar specifika kundproblem.

Avsnittet Kundsegment är indelat i Vinster, Problem och Kunduppdrag. De hjälper dig att kartlägga din idealkunds synvinkel. Du kan utforska deras motivation att investera i en produkt baserat på deras köpkraft och kort- och långsiktiga mål.

Du kan redigera mallen online och dela den på sociala nätverk. Ladda ner den för att redigera den offline.

10. Mall för infografik om värdeerbjudande från Slidesgo

Använd Slidesgos infografikmall för värdeerbjudande för att skapa en övertygande presentation om din produkt.

Vill du skapa en visuellt tilltalande presentation av ditt värdeerbjudande och din marknadsföringsstrategi? Infografikmallen Value Proposition Canvas från Slidesgo är precis vad du behöver!

Mallen har 31 bilder med färdiga infografiker för att visualisera alla aspekter som leder till ditt unika värdeerbjudande, oavsett om det handlar om produktens styrkor, kundernas problem eller kostnader.

Den andra bilden hjälper till exempel till att koppla samman kundernas utmaningar med relevanta produktfunktioner. Välj en eller flera bilder utifrån målgruppen du presenterar för eller den marknadsinformation du har tillgång till.

Alla bilder är 100 % redigerbara. Ändra allt från färgpaletten till typsnitt och design. Du kan också justera bildernas ordning och ta bort onödiga bilder för att hålla konceptet enkelt.

Ladda ner denna mall i PowerPoint-format eller använd den online i Google Slides eller Keynote.

Mallar för värdeerbjudanden: Stegen till köparens hjärta

De mallar för värdeerbjudanden som vi har diskuterat är alla mycket praktiska för att analysera marknader och utforma produktstrategier. Vi rekommenderar att du utforskar ClickUps mallbibliotek där du hittar över 1 000 andra mallar som har utformats av experter för alla möjliga användningsområden – oavsett om det gäller marknadsföring, redovisning eller projektledning.

Om du behöver hjälp med att formulera ditt värdeerbjudande eller dina marknadsföringsdokument, prova ClickUp AI. Det är en fantastisk skrivassistent som kan hjälpa dig att skapa produktbeskrivningar, projektbeskrivningar, statusrapporter och mycket mer!