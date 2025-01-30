De 10 bästa programvarorna för produktionsplanering 2025 (gratis och betalda)

Rycker du dig i håret när du försöker planera dina tillverkningsprocesser? Om så är fallet är du inte ensam. Produktionsplanering och schemaläggning kan vara utmanande, särskilt i dagens snabba och konkurrensutsatta affärsliv.
Lyckligtvis kan produktionsplaneringsprogramvara göra ditt liv enklare. Rätt produktionsplaneringsprogramvara kan förbättra din verksamhet, öka produktiviteten och maximera resursutnyttjandet.
Vi presenterar här de 10 bästa programvarorna för produktionsplanering. Vi beskriver styrkor och svagheter hos varje program och tar även upp prissättning och betyg.
När du har läst klart den här artikeln bör du ha en mycket bättre uppfattning om vilken programvara du ska använda för att förbättra dina produktionsplaneringsprocesser!
Vad ska du leta efter i ett program för produktionsplanering?
När du letar efter den perfekta programvaran för produktionsplanering finns det många viktiga faktorer att ta hänsyn till.
Först bör du överväga funktionaliteten. Leta efter programvara som erbjuder omfattande funktioner såsom schemaläggning i realtid, kapacitetsplanering, resursallokering och förmågan att hantera komplexa resursbegränsningar. ?️
Skalbarhet är en annan viktig aspekt. Du vill ha programvara som kan växa och anpassas efter ditt företag. Integrationsmöjligheter med andra system som affärssystem (ERP) eller kundrelationshantering (CRM) är ett måste.
Glöm inte användarvänligheten! Om programvaran kräver en hel månads utbildning är det förmodligen inte rätt val – du har arbete att utföra! Kontrollera också programvarans rapporterings- och analysfunktioner. Dessa kan vara ditt hemliga vapen för att optimera produktionseffektiviteten. ?
Slutligen bör du tänka på faktorer som kundsupport och prismodeller för att säkerställa att programvarulösningen uppfyller dina unika behov för din produktionsplanering.
De 10 bästa programvarorna för produktionsplanering
Nu när du har en bättre förståelse för vad du bör leta efter i produktionsplaneringsprogramvara, låt oss ta en närmare titt på de 10 bästa alternativen att välja mellan.
1. ClickUp
Om du är trött på att brottas med komplexiteten i att hantera produktionsscheman är ClickUp den ultimata lösningen för dig. ClickUp är ett förstklassigt program för produktionsplanering som är utformat för att revolutionera ditt arbetsflöde. Vår allt-i-ett-plattform kombinerar smidigt funktionerna hos en personlig assistent, projektledare och tidtagare, allt snyggt förpackat i ett bekvämt gränssnitt. ?
ClickUp gör det möjligt för dig att säga adjö till missöden i produktionsplaneringen och återta kontrollen över dina produktionsprocesser. Vårt användarvänliga gränssnitt förenklar skapandet och hanteringen av scheman, så att du kan tilldela uppgifter, sätta deadlines och övervaka framstegen med minimal ansträngning. Även de som är mindre tekniskt lagda kommer att finna det enkelt att navigera och använda ClickUps omfattande funktioner.
Vår plattform har också en rad avancerade funktioner som ClickUp Gantt View, resurshantering och samarbete i realtid. Visualisera din produktionstidplan med lätthet, optimera resursfördelningen och främja smidigt teamarbete inom en enda enhetlig plattform. Säg adjö till otympliga kalkylblad och välkomna den strömlinjeformade effektiviteten hos ClickUp.
ClickUps bästa funktioner
- Använd mallar för produktionsscheman och dra-och-släpp-funktioner för att schemalägga hela tillverkningsprocessen.
- Integrera data från tredjepartsplattformar för tidrapportering, resurshantering och kommunikation.
- Spåra råvaror och inköp av andra material så att du kan planera kommande tillverkningsorder på rätt sätt.
- Gantt-diagram, Agile, Kanban och ClickUp Calendar View stöds, så att du kan välja den metod som bäst passar din tillverkningsverksamhet ?️
- Lägg till uppgifter och skapa påminnelser direkt från produktionslinjen via mobilappar, tillgängliga för både iOS och Android ?
Begränsningar för ClickUp
- Beroende på vilka CRM-system du importerar batchfiler och leads från kan viss formatering ändras när data importeras till ClickUp.
- ClickUp har många anpassningsbara funktioner, vilket kan göra produkten överväldigande för dem som inte är bekanta med produktionsplaneringsprogram.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 USD/månad per användare
- Business Plus: 19 $/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Betyg och recensioner för ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 8 200 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)
2. MasterControl
En av MasterControls främsta styrkor är dess förmåga att automatisera schemaläggningsprocesser, vilket minskar den tid och ansträngning som krävs för manuell planering. Produktionsplaneringsprogramvaran använder avancerade algoritmer och optimeringstekniker för att generera optimala produktionsscheman, minimera driftstopp och maximera produktiviteten.
Det stöder även integration med andra system, såsom programvara för resursplanering (ERP) och tillverkningssystem (MES), vilket möjliggör smidig datautbyte och synkronisering inom hela produktionssystemet.
Med sina robusta rapporterings- och analysfunktioner låter MasterControl dig spåra nyckeltal (KPI) och identifiera områden som kan förbättras, vilket bidrar till kontinuerlig processoptimering.
MasterControls bästa funktioner
- Utbildningsuppgifter utfärdas varje gång en användare anger en korrigerande åtgärd, vilket bidrar till att maximera effektiviteten genom att upprätthålla säkerheten på arbetsplatsen.
- Automatisera och hantera kvalitetshändelser, produktdesign och viktiga efterlevnadsdokument.
- Koppla samman alla leverantörers kvalitetshanteringsprocesser, inklusive leverantörers korrigerande åtgärder (SCAR), korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA), avvikelser och revisionshantering.
Begränsningar i MasterControl
- Programvaran passar kanske bäst för dem som arbetar inom life science eller medicinsk industri?
- Användare rapporterade att många funktioner inte var tillgängliga utan en fullständig licens.
MasterControl-priser
- Kontakta säljavdelningen för anpassade priser.
MasterControl-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 140 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 230 recensioner)
3. Odoo
Odoo är ett mångsidigt och funktionsrikt program för produktionsplanering som erbjuder en omfattande uppsättning verktyg för effektiv hantering av tillverkningsprocesser. Med sin modulära design och anpassningsbara karaktär gör Odoo det möjligt för företag att skräddarsy programvaran efter sina specifika produktionsbehov.
Användarna kan enkelt följa framstegen för varje uppgift, övervaka resurstillgången och identifiera flaskhalsar eller förseningar i produktionsschemat. Odoos samarbetsfunktioner främjar också kommunikation och samordning mellan teammedlemmarna. Ökad samordning och insyn i produktionsprocessen och schemat är alltid en vinst. ?
Odoos bästa funktioner
- Enkelt att skapa och följa produktionsscheman med dra-och-släpp-funktionalitet
- Möjligheten att definiera arbetsorder, tilldela resurser och sätta prioriteringar förbättrar resurshanteringen.
- Programvaran för produktionsprocesser möjliggör integration av MRP-funktioner (Material Requirements Planning), vilket möjliggör smidig lagerhantering och upphandlingsprocesser.
Begränsningar i Odoo
- Funktioner kan lanseras innan de är helt felsökta, vilket påverkar användarupplevelsen.
- Vissa användare angav att de önskade att prestandamätvärdena skulle förbättras.
Odoo-priser
- En app: Gratis
- Standard: 31,10 $ per månad per användare
- Anpassad: 46,80 $/månad per användare
Odoo-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 220 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (över 700 recensioner)
4. NetSuite
NetSuite är ett omfattande molnbaserat affärssystem som erbjuder kraftfulla funktioner för produktionsplanering. Med sin integrerade svit av applikationer erbjuder NetSuite en helhetslösning för hantering av tillverkningsverksamhet.
Programvaran gör det möjligt för användare att skapa och underhålla detaljerade produktionsscheman samtidigt som de tar hänsyn till variabler som resurstillgänglighet, ledtider och orderprioriteringar. NetSuites dra-och-släpp-gränssnitt gör det enkelt att justera scheman, fördela resurser och spåra framstegen för varje uppgift i realtid.
Du kan också dra nytta av NetSuite om du vill få värdefull information om din produktionsprestanda. Plattformens robusta rapporterings- och analysfunktioner kan hjälpa dig att fatta datadrivna beslut.
NetSuite bästa funktioner
- Förutom funktioner för produktionsplanering erbjuder programvaran verktyg för lagerhantering, hantering av leveranskedjan och finansiell rapportering för produktionsplanering.
- Inbyggda analysverktyg gör det möjligt för användare att integrera sina lösningar för tillverkning, e-handel, CRM och ERP.
- Realtidsöversikt över lagret gör det möjligt för användarna att hantera inköpsprocesser samtidigt som de kan fokusera på den transport som krävs för råvarorna.
Begränsningar i NetSuite
- Det finns tecken på att NetSuites kundservice är begränsad.
- NetSuites komplexa anpassningsmöjligheter kan göra produkten svårare att använda.
NetSuite-priser
- Kontakta säljavdelningen för anpassade priser.
NetSuite-betyg och recensioner
- G2: 4/5 (över 2 500 recensioner)
- Capterra: 4,1/5 (över 1 300 recensioner)
5. MRPeasy
MRPeasy är ett program för produktionsplanering som erbjuder en rad funktioner som är särskilt utformade för små och medelstora tillverkningsföretag. Med MRPeasy kan du planera och schemalägga produktionsorder samtidigt som du tar hänsyn till faktorer som resurstillgänglighet, ledtider och orderprioriteringar. Användarna kan enkelt följa framstegen för varje uppgift. Det finns inget bättre än att veta att dina produktionsorder levereras i tid!
MRPeasy ger också insyn i lagernivåerna, vilket förhindrar lagerbrist eller överlager – inga tomma eller överfulla hyllor längre! Dessutom erbjuder plattformen verktyg för produktionsplanering så att du kan använda både din utrustning och personal på ett så effektivt sätt som möjligt.
MRPeasy bästa funktioner
- Denna programvara är en heltäckande schemaläggningslösning som förbättrar tillverkningsprocessen genom att kombinera produktionsschemaläggning med lagerhantering, inköp och kundhantering.
- Användarvänligt gränssnitt och intuitiv navigering gör det enkelt för användare i små till medelstora tillverkningsföretag att skapa och hantera produktionsscheman.
- Förbättra utrustningens effektivitet och utnyttjande med rapporteringsfunktioner i realtid.
MRPeasy-begränsningar
- Användare som är beroende av råvaror angav att plattformen inte var tillräckligt omfattande för att tillgodose deras behov.
- Kostnadssystem som ännu inte införlivats
MRPeasy-priser
- Startpaket: 49 $/månad
- Professional: 69 $/månad per användare
- Företag: 99 $/månad per användare
- Obegränsat: 149 $/månad per användare
MRPeasy-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (15+ recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (75+ recensioner)
6. Visuell planering
Med sitt intuitiva och visuella gränssnitt gör Visual Planning det enkelt för användare att skapa och organisera produktionsscheman. Användare kan enkelt dra och släppa uppgifter, justera tidslinjer och ställa in beroenden för att säkerställa ett smidigt produktionsflöde. Visual Planning erbjuder också uppdateringar och aviseringar i realtid, så att användarna hålls informerade om framstegen för varje uppgift.
En av de viktigaste styrkorna med Visual Planning är dess flexibilitet och anpassningsmöjligheter. Visual Planning stöder integration med andra system, såsom ERP-system eller produktionskontrollsystem. Integrationer kan göra ditt liv enklare eftersom hela ditt produktionssystem kommer att vara synkroniserat.
Avancerad rapportering och analys innebär att du kan studera produktionsprestanda, spåra viktiga mätvärden och identifiera områden som kan förbättras. ?
Visual Planning – de bästa funktionerna
- En anpassningsbar schemaläggningslösning gör det möjligt för användare att skräddarsy processer efter sina specifika tillverkningsbehov. Användare kan definiera sina egna regler, arbetsflöden och begränsningar, vilket säkerställer att produktionsschemat överensstämmer med deras unika krav.
- Använd grafiska representationer för att enkelt spåra produktionsresurser, uppgifter och tidslinjer ⏲️
- Molnbaserad programvara gör det möjligt för användare att ta med sig schemaläggningssystemet vart de än går.
Begränsningar för visuell planering
- Användarna tyckte att plattformen verkade föråldrad.
- Programvaran verkar inte användas eller recenseras lika mycket online som vissa av de andra alternativen på vår lista.
Priser för Visual Planning
- VP Desk: 55 $/månad per användare
- VP Portal: 35 USD/månad per användare
- VP Go: 15 USD/månad per användare
Betyg och recensioner av Visual Planning
- G2: 3,8/5 (4 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)
7. Schedlyzer
Med sina avancerade algoritmer och optimeringstekniker gör Schedlyzer hanteringen av tillverkningsprocesser mycket mer effektiv. Programvaran tar hänsyn till faktorer som resurstillgänglighet, produktionskapacitet, orderprioriteringar och begränsningar för att skapa imponerande produktionsscheman.
Vi älskar Schedlyzers simuleringsfunktioner, som gör det möjligt att utvärdera effekterna av olika scenarier och fatta bättre beslut för produktionsplaneringen.
Schedlyzers bästa funktioner
- Schedlyzer utmärker sig när det gäller att integrera andra system och datakällor, såsom ERP-programvara, MES och produktionsdata i realtid.
- Planerare kan spåra KPI:er, identifiera flaskhalsar och analysera produktionsdata med omfattande rapportering.
- Maskininlärning och prediktiv analys för att prognostisera efterfrågan och automatiskt justera scheman för att möta förändrade kundbehov.
Begränsningar för Schedlyzer
- Schedlyzer erbjuder inte live-simuleringar. Istället är schemaläggningsprognoser och rapportering statiska.
- Vissa användare ansåg att rapporteringspanelerna inte var tydliga eller koncisa jämfört med andra verktyg för produktionsplanering.
Priser för Schedlyzer
- Gratis provperiod
- Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter.
Schedlyzer-betyg och recensioner
- G2: n/a
- Capterra: 4,4/5 (15+ recensioner)
8. Optessa
Om du har kämpat med att lösa komplexa schemaläggnings- och optimeringsutmaningar kan Optessa vara något för dig. Vi är stora fans av Optessas förmåga att hjälpa till att lösa svåra schemaläggningsdilemman.
Plattformen erbjuder ett flexibelt och användarvänligt gränssnitt som gör det möjligt att visualisera och justera scheman, tilldela resurser och ställa in begränsningar. Optessa ger också hela teamet uppdateringar och aviseringar i realtid.
Optessas bästa funktioner
- Programvaran är utmärkt för hantering av storskaliga produktionsmiljöer med flera resurser, invecklade arbetsflöden och komplexa beroenden.
- Optessa erbjuder avancerad vad-händer-om-analys och scenarioplanering, vilket gör det möjligt för användare att simulera schemaläggningsscenarier och utvärdera deras inverkan.
- Med hjälp av algoritmer kan användarna ta hänsyn till flera faktorer, såsom resursbegränsningar, produktionskapacitet, orderprioriteringar och sekvenseringsregler.
Begränsningar för Optessa
- Användarna uppgav att anslutningen till plattformen ofta bryts.
- Det finns ingen mobilapp för iOS eller Android.
Optessa-priser
- Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter.
Optessa-betyg och recensioner
- G2: 3,5/5 (1 recension)
- Capterra: 4,5/5 (4 recensioner)
9. Katana MRP
Små och medelstora tillverkare, er tid har kommit: Katana MRP är ett produktionsplaneringsprogram som är särskilt utformat för er. Med sitt användarvänliga gränssnitt och intuitiva arbetsflöde förenklar Katana MRP produktionsplaneringsprocessen och effektiviserar tillverkningsverksamheten. Programvaran erbjuder realtidsöverblick över produktionsorder, så att du enkelt kan skapa och justera scheman.
Användarna kan enkelt följa framstegen för varje uppgift, övervaka lagernivåerna och fatta välgrundade beslut för att säkerställa leverans i tid och effektiv resursanvändning.
Katana MRP:s bästa funktioner
- Spåra råvarutillgången och förhindra lagerbrist eller överlager.
- Användare kan hantera sina produktionsscheman i kombination med lagernivåer och inköpsorder via en centraliserad hubb.
- Drag-and-drop-funktionen gör det enkelt att koordinera och förmedla produktionsscheman.
Katana MRP-begränsningar
- Shopify integreras på produktnivå men inte på materialnivå.
- Användarna uppgav att plattformen upplevde fördröjningar.
Priser för Katana MRP
- Essential: 99 $/månad
- Avancerad: 299 $/månad
- Professionell: 599 $/månad
- Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter
Katana MRP-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (35+ recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (145+ recensioner)
10. InkSoft
InkSoft är ett specialiserat program för produktionsplanering som är utformat för tryck- och klädindustrin. Med sina branschspecifika funktioner och intuitiva gränssnitt effektiviserar InkSoft produktionsplaneringsprocessen för allt som har med specialtryck och kläddekoration att göra. ?
Programvaran gör det möjligt för användare att skapa och hantera produktionsscheman med hänsyn till faktorer som orderspecifikationer, tryckmetoder, produktionskapacitet och leveransdeadlines. InkSoft erbjuder en visuell instrumentpanel som ger en tydlig översikt över produktionsflödet, vilket gör det möjligt för användare att enkelt följa varje orders framsteg, fördela resurser och säkerställa ett effektivt flöde.
InkSofts bästa funktioner
- InkSoft integreras sömlöst med andra funktioner såsom onlinebutiker, CRM-system och designprogramvara.
- Håll användarna informerade med realtidsmeddelanden om orderuppdateringar, ändringar eller andra potentiella problem som kan påverka produktionsschemat.
- Med rapporterings- och analysfunktioner kan du analysera produktionsprestanda, spåra viktiga mätvärden och fatta datadrivna beslut för att optimera produktionsplaneringen och resursallokeringen.
InkSofts begränsningar
- Användarna har inte tillgång till sina egna marknadsföringsdata.
- Det finns begränsade möjligheter att anpassa plattformen.
InkSoft-priser
- InkSoft: 299 $/månad för fem användare
- InkSoft Unlimited: 399 $/månad för obegränsat antal användare
InkSoft-betyg och recensioner
- G2: 2,7/5 (5+ recensioner)
- Capterra: 3,9/5 (10+ recensioner)
Öka vinsten med den bästa programvaran för produktionsplanering
Programvara för produktionsplanering kan ha en enorm inverkan på ditt företag. Rätt programvara kan hjälpa dig att effektivisera planeringen, optimera resurserna, öka sannolikheten för att projektets deadlines hålls och öka lönsamheten.
En lösning som är väl värd att överväga är ClickUp. Med sina avancerade planerings- och schemaläggningsfunktioner kan ClickUp hjälpa dig att förbättra effektiviteten, undvika flaskhalsar och upprätthålla leveranser i tid.
Registrera dig på ClickUp idag för att komma igång. ?