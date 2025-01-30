De 10 bästa programvarorna för produktionsplanering 2025 (gratis och betalda)

Rycker du dig i håret när du försöker planera dina tillverkningsprocesser? Om så är fallet är du inte ensam. Produktionsplanering och schemaläggning kan vara utmanande, särskilt i dagens snabba och konkurrensutsatta affärsliv.

Lyckligtvis kan produktionsplaneringsprogramvara göra ditt liv enklare. Rätt produktionsplaneringsprogramvara kan förbättra din verksamhet, öka produktiviteten och maximera resursutnyttjandet.

Vi presenterar här de 10 bästa programvarorna för produktionsplanering. Vi beskriver styrkor och svagheter hos varje program och tar även upp prissättning och betyg.

När du har läst klart den här artikeln bör du ha en mycket bättre uppfattning om vilken programvara du ska använda för att förbättra dina produktionsplaneringsprocesser!

Vad ska du leta efter i ett program för produktionsplanering?

När du letar efter den perfekta programvaran för produktionsplanering finns det många viktiga faktorer att ta hänsyn till.

Först bör du överväga funktionaliteten. Leta efter programvara som erbjuder omfattande funktioner såsom schemaläggning i realtid, kapacitetsplanering, resursallokering och förmågan att hantera komplexa resursbegränsningar. ?️

Skalbarhet är en annan viktig aspekt. Du vill ha programvara som kan växa och anpassas efter ditt företag. Integrationsmöjligheter med andra system som affärssystem (ERP) eller kundrelationshantering (CRM) är ett måste.

Glöm inte användarvänligheten! Om programvaran kräver en hel månads utbildning är det förmodligen inte rätt val – du har arbete att utföra! Kontrollera också programvarans rapporterings- och analysfunktioner. Dessa kan vara ditt hemliga vapen för att optimera produktionseffektiviteten. ?

Slutligen bör du tänka på faktorer som kundsupport och prismodeller för att säkerställa att programvarulösningen uppfyller dina unika behov för din produktionsplanering.

De 10 bästa programvarorna för produktionsplanering

Nu när du har en bättre förståelse för vad du bör leta efter i produktionsplaneringsprogramvara, låt oss ta en närmare titt på de 10 bästa alternativen att välja mellan.

Hantera alla dina tidslinjer och produktionsstadier på ett ställe med ClickUp List view.

Om du är trött på att brottas med komplexiteten i att hantera produktionsscheman är ClickUp den ultimata lösningen för dig. ClickUp är ett förstklassigt program för produktionsplanering som är utformat för att revolutionera ditt arbetsflöde. Vår allt-i-ett-plattform kombinerar smidigt funktionerna hos en personlig assistent, projektledare och tidtagare, allt snyggt förpackat i ett bekvämt gränssnitt. ?

ClickUp gör det möjligt för dig att säga adjö till missöden i produktionsplaneringen och återta kontrollen över dina produktionsprocesser. Vårt användarvänliga gränssnitt förenklar skapandet och hanteringen av scheman, så att du kan tilldela uppgifter, sätta deadlines och övervaka framstegen med minimal ansträngning. Även de som är mindre tekniskt lagda kommer att finna det enkelt att navigera och använda ClickUps omfattande funktioner.

Vår plattform har också en rad avancerade funktioner som ClickUp Gantt View, resurshantering och samarbete i realtid. Visualisera din produktionstidplan med lätthet, optimera resursfördelningen och främja smidigt teamarbete inom en enda enhetlig plattform. Säg adjö till otympliga kalkylblad och välkomna den strömlinjeformade effektiviteten hos ClickUp.

ClickUps bästa funktioner

Använd mallar för produktionsscheman och dra-och-släpp-funktioner för att schemalägga hela tillverkningsprocessen.

Integrera data från tredjepartsplattformar för tidrapportering, resurshantering och kommunikation.

Spåra råvaror och inköp av andra material så att du kan planera kommande tillverkningsorder på rätt sätt.

Gantt-diagram, Agile, Kanban och ClickUp Calendar View stöds, så att du kan välja den metod som bäst passar din tillverkningsverksamhet ?️

Lägg till uppgifter och skapa påminnelser direkt från produktionslinjen via mobilappar, tillgängliga för både iOS och Android ?

Begränsningar för ClickUp

Beroende på vilka CRM-system du importerar batchfiler och leads från kan viss formatering ändras när data importeras till ClickUp.

ClickUp har många anpassningsbara funktioner, vilket kan göra produkten överväldigande för dem som inte är bekanta med produktionsplaneringsprogram.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 8 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. MasterControl

via MasterControl

En av MasterControls främsta styrkor är dess förmåga att automatisera schemaläggningsprocesser, vilket minskar den tid och ansträngning som krävs för manuell planering. Produktionsplaneringsprogramvaran använder avancerade algoritmer och optimeringstekniker för att generera optimala produktionsscheman, minimera driftstopp och maximera produktiviteten.

Det stöder även integration med andra system, såsom programvara för resursplanering (ERP) och tillverkningssystem (MES), vilket möjliggör smidig datautbyte och synkronisering inom hela produktionssystemet.

Med sina robusta rapporterings- och analysfunktioner låter MasterControl dig spåra nyckeltal (KPI) och identifiera områden som kan förbättras, vilket bidrar till kontinuerlig processoptimering.

MasterControls bästa funktioner

Utbildningsuppgifter utfärdas varje gång en användare anger en korrigerande åtgärd, vilket bidrar till att maximera effektiviteten genom att upprätthålla säkerheten på arbetsplatsen.

Automatisera och hantera kvalitetshändelser, produktdesign och viktiga efterlevnadsdokument.

Koppla samman alla leverantörers kvalitetshanteringsprocesser, inklusive leverantörers korrigerande åtgärder (SCAR), korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA), avvikelser och revisionshantering.

Begränsningar i MasterControl

Programvaran passar kanske bäst för dem som arbetar inom life science eller medicinsk industri?

Användare rapporterade att många funktioner inte var tillgängliga utan en fullständig licens.

MasterControl-priser

Kontakta säljavdelningen för anpassade priser.

MasterControl-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 230 recensioner)

3. Odoo

via Odoo

Odoo är ett mångsidigt och funktionsrikt program för produktionsplanering som erbjuder en omfattande uppsättning verktyg för effektiv hantering av tillverkningsprocesser. Med sin modulära design och anpassningsbara karaktär gör Odoo det möjligt för företag att skräddarsy programvaran efter sina specifika produktionsbehov.

Användarna kan enkelt följa framstegen för varje uppgift, övervaka resurstillgången och identifiera flaskhalsar eller förseningar i produktionsschemat. Odoos samarbetsfunktioner främjar också kommunikation och samordning mellan teammedlemmarna. Ökad samordning och insyn i produktionsprocessen och schemat är alltid en vinst. ?

Odoos bästa funktioner

Enkelt att skapa och följa produktionsscheman med dra-och-släpp-funktionalitet

Möjligheten att definiera arbetsorder, tilldela resurser och sätta prioriteringar förbättrar resurshanteringen

Programvaran för produktionsprocesser möjliggör integration av MRP-funktioner (Material Requirements Planning), vilket möjliggör smidig lagerhantering och upphandlingsprocesser.

Begränsningar i Odoo

Funktioner kan lanseras innan de är helt felsökta, vilket påverkar användarupplevelsen.

Vissa användare angav att de önskade att prestandamätvärdena skulle förbättras.

Odoo-priser

En app : Gratis

Standard: 31,10 $ per månad per användare

Anpassad: 46,80 $/månad per användare

Odoo-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 220 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 700 recensioner)

4. NetSuite

via NetSuite

NetSuite är ett omfattande molnbaserat affärssystem som erbjuder kraftfulla funktioner för produktionsplanering. Med sin integrerade svit av applikationer erbjuder NetSuite en helhetslösning för hantering av tillverkningsverksamhet.

Programvaran gör det möjligt för användare att skapa och underhålla detaljerade produktionsscheman samtidigt som de tar hänsyn till variabler som resurstillgänglighet, ledtider och orderprioriteringar. NetSuites dra-och-släpp-gränssnitt gör det enkelt att justera scheman, fördela resurser och spåra framstegen för varje uppgift i realtid.

Du kan också dra nytta av NetSuite om du vill få värdefull information om din produktionsprestanda. Plattformens robusta rapporterings- och analysfunktioner kan hjälpa dig att fatta datadrivna beslut.

NetSuite bästa funktioner

Förutom funktioner för produktionsplanering erbjuder programvaran verktyg för lagerhantering, hantering av leveranskedjan och finansiell rapportering för produktionsplanering.

Inbyggda analysverktyg gör det möjligt för användare att integrera sina lösningar för tillverkning, e-handel, CRM och ERP.

Realtidsöversikt över lagret gör det möjligt för användarna att hantera inköpsprocesser samtidigt som de kan fokusera på den transport som krävs för råvarorna.

Begränsningar i NetSuite

Det finns tecken på att NetSuites kundservice är begränsad.

NetSuites komplexa anpassningsmöjligheter kan göra produkten svårare att använda.

NetSuite-priser

Kontakta säljavdelningen för anpassade priser.

NetSuite-betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 2 500 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1 300 recensioner)

5. MRPeasy

via MRPeasy

MRPeasy är ett program för produktionsplanering som erbjuder en rad funktioner som är särskilt utformade för små och medelstora tillverkningsföretag. Med MRPeasy kan du planera och schemalägga produktionsorder samtidigt som du tar hänsyn till faktorer som resurstillgänglighet, ledtider och orderprioriteringar. Användarna kan enkelt följa framstegen för varje uppgift. Det finns inget bättre än att veta att dina produktionsorder levereras i tid!

MRPeasy ger också insyn i lagernivåerna, vilket förhindrar lagerbrist eller överlager – inga tomma eller överfulla hyllor längre! Dessutom erbjuder plattformen verktyg för produktionsplanering så att du kan använda både din utrustning och personal på ett så effektivt sätt som möjligt.

MRPeasy bästa funktioner

Denna programvara är en heltäckande schemaläggningslösning som förbättrar tillverkningsprocessen genom att kombinera produktionsschemaläggning med lagerhantering, inköp och kundhantering.

Användarvänligt gränssnitt och intuitiv navigering gör det enkelt för användare i små till medelstora tillverkningsföretag att skapa och hantera produktionsscheman.

Förbättra utrustningens effektivitet och utnyttjande med rapporteringsfunktioner i realtid.

MRPeasy-begränsningar

Användare som är beroende av råvaror angav att plattformen inte var tillräckligt omfattande för att tillgodose deras behov.

Kostnadssystem som ännu inte införlivats

MRPeasy-priser

Startpaket: 49 $/månad

Professional: 69 $/månad per användare

Företag: 99 $/månad per användare

Obegränsat: 149 $/månad per användare

MRPeasy-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (15+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (75+ recensioner)

6. Visuell planering

via Visual Planning

Med sitt intuitiva och visuella gränssnitt gör Visual Planning det enkelt för användare att skapa och organisera produktionsscheman. Användare kan enkelt dra och släppa uppgifter, justera tidslinjer och ställa in beroenden för att säkerställa ett smidigt produktionsflöde. Visual Planning erbjuder också uppdateringar och aviseringar i realtid, så att användarna hålls informerade om framstegen för varje uppgift.

En av de viktigaste styrkorna med Visual Planning är dess flexibilitet och anpassningsmöjligheter. Visual Planning stöder integration med andra system, såsom ERP-system eller produktionskontrollsystem. Integrationer kan göra ditt liv enklare eftersom hela ditt produktionssystem kommer att vara synkroniserat.

Avancerad rapportering och analys innebär att du kan studera produktionsprestanda, spåra viktiga mätvärden och identifiera områden som kan förbättras. ?

Visual Planning – de bästa funktionerna

En anpassningsbar schemaläggningslösning gör det möjligt för användare att skräddarsy processer efter sina specifika tillverkningsbehov. Användare kan definiera sina egna regler, arbetsflöden och begränsningar, vilket säkerställer att produktionsschemat överensstämmer med deras unika krav.

Använd grafiska representationer för att enkelt spåra produktionsresurser, uppgifter och tidslinjer ⏲️

Molnbaserad programvara gör det möjligt för användare att ta med sig schemaläggningssystemet vart de än går.

Begränsningar för visuell planering

Användarna tyckte att plattformen verkade föråldrad.

Programvaran verkar inte användas eller recenseras lika mycket online som vissa av de andra alternativen på vår lista.

Priser för Visual Planning

VP Desk: 55 $/månad per användare

VP Portal: 35 USD/månad per användare

VP Go: 15 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Visual Planning

G2: 3,8/5 (4 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

7. Schedlyzer

via Schedlyzer

Med sina avancerade algoritmer och optimeringstekniker gör Schedlyzer hanteringen av tillverkningsprocesser mycket mer effektiv. Programvaran tar hänsyn till faktorer som resurstillgänglighet, produktionskapacitet, orderprioriteringar och begränsningar för att skapa imponerande produktionsscheman.

Vi älskar Schedlyzers simuleringsfunktioner, som gör det möjligt att utvärdera effekterna av olika scenarier och fatta bättre beslut för produktionsplaneringen.

Schedlyzers bästa funktioner

Schedlyzer utmärker sig när det gäller att integrera andra system och datakällor, såsom ERP-programvara , MES och produktionsdata i realtid.

Planerare kan spåra KPI:er, identifiera flaskhalsar och analysera produktionsdata med omfattande rapportering.

Maskininlärning och prediktiv analys för att prognostisera efterfrågan och automatiskt justera scheman för att möta förändrade kundbehov.

Begränsningar för Schedlyzer

Schedlyzer erbjuder inte live-simuleringar. Istället är schemaläggningsprognoser och rapportering statiska.

Vissa användare ansåg att rapporteringspanelerna inte var tydliga eller koncisa jämfört med andra verktyg för produktionsplanering.

Priser för Schedlyzer

Gratis provperiod

Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter.

Schedlyzer-betyg och recensioner

G2: n/a

Capterra: 4,4/5 (15+ recensioner)

8. Optessa

via Optessa

Om du har kämpat med att lösa komplexa schemaläggnings- och optimeringsutmaningar kan Optessa vara något för dig. Vi är stora fans av Optessas förmåga att hjälpa till att lösa svåra schemaläggningsdilemman.

Plattformen erbjuder ett flexibelt och användarvänligt gränssnitt som gör det möjligt att visualisera och justera scheman, tilldela resurser och ställa in begränsningar. Optessa ger också hela teamet uppdateringar och aviseringar i realtid.

Optessas bästa funktioner

Programvaran är utmärkt för hantering av storskaliga produktionsmiljöer med flera resurser, invecklade arbetsflöden och komplexa beroenden.

Optessa erbjuder avancerad vad-händer-om-analys och scenarioplanering, vilket gör det möjligt för användare att simulera schemaläggningsscenarier och utvärdera deras inverkan.

Med hjälp av algoritmer kan användarna ta hänsyn till flera faktorer, såsom resursbegränsningar, produktionskapacitet, orderprioriteringar och sekvenseringsregler.

Begränsningar för Optessa

Användarna uppgav att anslutningen till plattformen ofta bryts.

Det finns ingen mobilapp för iOS eller Android.

Optessa-priser

Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter.

Optessa-betyg och recensioner

G2: 3,5/5 (1 recension)

Capterra: 4,5/5 (4 recensioner)

9. Katana MRP

via Katana MRP

Små och medelstora tillverkare, er tid har kommit: Katana MRP är ett produktionsplaneringsprogram som är särskilt utformat för er. Med sitt användarvänliga gränssnitt och intuitiva arbetsflöde förenklar Katana MRP produktionsplaneringsprocessen och effektiviserar tillverkningsverksamheten. Programvaran erbjuder realtidsöverblick över produktionsorder, så att du enkelt kan skapa och justera scheman.

Användarna kan enkelt följa framstegen för varje uppgift, övervaka lagernivåerna och fatta välgrundade beslut för att säkerställa leverans i tid och effektiv resursanvändning.

Katana MRP:s bästa funktioner

Spåra råvarutillgången och förhindra lagerbrist eller överlager.

Användare kan hantera sina produktionsscheman i kombination med lagernivåer och inköpsorder via en centraliserad hubb.

Drag-and-drop-funktionen gör det enkelt att koordinera och förmedla produktionsscheman.

Katana MRP-begränsningar

Shopify integreras på produktnivå men inte på materialnivå.

Användarna uppgav att plattformen upplevde fördröjningar.

Priser för Katana MRP

Essential: 99 $/månad

Avancerad: 299 $/månad

Professionell: 599 $/månad

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Katana MRP-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (35+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (145+ recensioner)

10. InkSoft

via InkSoft

InkSoft är ett specialiserat program för produktionsplanering som är utformat för tryck- och klädindustrin. Med sina branschspecifika funktioner och intuitiva gränssnitt effektiviserar InkSoft produktionsplaneringsprocessen för allt som har med specialtryck och kläddekoration att göra. ?

Programvaran gör det möjligt för användare att skapa och hantera produktionsscheman med hänsyn till faktorer som orderspecifikationer, tryckmetoder, produktionskapacitet och leveransdeadlines. InkSoft erbjuder en visuell instrumentpanel som ger en tydlig översikt över produktionsflödet, vilket gör det möjligt för användare att enkelt följa varje orders framsteg, fördela resurser och säkerställa ett effektivt flöde.

InkSofts bästa funktioner

InkSoft integreras sömlöst med andra funktioner såsom onlinebutiker, CRM-system och designprogramvara.

Håll användarna informerade med realtidsmeddelanden om orderuppdateringar, ändringar eller andra potentiella problem som kan påverka produktionsschemat.

Med rapporterings- och analysfunktioner kan du analysera produktionsprestanda, spåra viktiga mätvärden och fatta datadrivna beslut för att optimera produktionsplaneringen och resursallokeringen.

InkSofts begränsningar

Användarna har inte tillgång till sina egna marknadsföringsdata.

Det finns begränsade möjligheter att anpassa plattformen.

InkSoft-priser

InkSoft: 299 $/månad för fem användare

InkSoft Unlimited: 399 $/månad för obegränsat antal användare

InkSoft-betyg och recensioner

G2: 2,7/5 (5+ recensioner)

Capterra: 3,9/5 (10+ recensioner)

Öka vinsten med den bästa programvaran för produktionsplanering

Programvara för produktionsplanering kan ha en enorm inverkan på ditt företag. Rätt programvara kan hjälpa dig att effektivisera planeringen, optimera resurserna, öka sannolikheten för att projektets deadlines hålls och öka lönsamheten.

En lösning som är väl värd att överväga är ClickUp. Med sina avancerade planerings- och schemaläggningsfunktioner kan ClickUp hjälpa dig att förbättra effektiviteten, undvika flaskhalsar och upprätthålla leveranser i tid.

Registrera dig på ClickUp idag för att komma igång. ?