10 kostnadsfria mallar för produktpositionering i Word, PowerPoint och ClickUp

Oavsett hur bra den är kan en produkt omöjligen vara en idealisk lösning för alla. Det är ditt jobb att identifiera målgruppen och visa dem hur de kan dra nytta av det du erbjuder.

Enkelt uttryckt ligger hemligheten bakom att sälja din produkt i rätt positionering. Denna process innebär att du målar upp en unik bild av ditt erbjudande och bestämmer vilken position det ska ha i dina kunders medvetande.

Ta Rolex som exempel. Varumärket har alltid positionerat sig som prestigefyllt och lyxigt. Under årens lopp har det också associerats med kända idrottare som Roger Federer, vilket understryker att det är ett märke för framgångsrika människor.

Tack vare sin effektiva produktpositionering har alla en uppfattning om vad Rolex står för – en målgrupp som präglas av sofistikering, klass och elegans. ⌚

Lyckligtvis behöver du inte ett team av marknadsexperter som Rolex för att positionera din produkt på rätt sätt – allt du behöver är mallar för produktpositionering.

Vi guidar dig genom vårt urval av de 10 bästa mallarna för produktpositionering som finns tillgängliga idag. De erbjuder en färdig struktur som hjälper dig att beskriva din produkts styrkor och svagheter och träffa rätt hos dina kunder!

Vad är en mall för produktpositionering?

Produktpositionering är processen att definiera var din produkt passar in på marknaden och hur du vill att dina kunder ska uppfatta den. Det innefattar olika aktiviteter, från att analysera dina konkurrenter till att undersöka dina användarpersonligheter och kommunicera ditt varumärkes image och övergripande värdeerbjudande.

Mallar för produktpositionering är genvägar som hjälper dig att hitta den perfekta platsen för din produkt under stjärnorna. ⭐

De utgör grunden för:

Presentera din produkts styrkor och svagheter

Identifiera din målmarknad och målgrupp

Utveckla rätt marknadsförings- och produktpositioneringsstrategi

Beskriv ditt företags mål och unika värde

Planera flera projekt, hantera beroenden och prioritera allt i din anpassade projekttidslinje med tidslinjevyn i ClickUp.

Vad kännetecknar en bra mall för produktpositionering?

En praktisk mall för produktpositionering måste ha vissa viktiga egenskaper, till exempel:

Fördefinierad struktur : Mallen bör ha lämpliga avsnitt för att beskriva produktens egenskaper, värden, målgrupp och mål samt analysera konkurrensen.

Anpassningsbarhet : Det bör vara möjligt att göra ändringar i strukturen och se till att den stämmer överens med ditt företags varumärkesessens och mål i alla dina marknadsföringsinsatser. Du bör kunna redigera, lägga till eller ta bort avsnitt för att anpassa mallen efter dina specifika behov.

Mångsidighet : Strukturen bör vara lämplig för att beskriva alla typer av produkter – från tandkräm till smycken – och ta reda på hur de ska positioneras. Detta är särskilt viktigt för företag med en mångsidig produktportfölj.

Samarbetsalternativ : Det bör erbjuda alternativ som redigering i realtid, kommentering och anteckningar för att hålla hela teamet informerat och göra det möjligt för dem att bidra till den övergripande marknadsföringsstrategin.

Användarvänlighet: Den bör innehålla detaljerade och precisa instruktioner om hur interna team kan använda den och vilken information som ska läggas till var (dvs. en köparprofil, varumärkets positionering, konkurrensanalys och viktiga differentierande uttalanden).

Formatera och samarbeta enkelt i Docs tillsammans med teamet utan överlappningar i ClickUp.

10 mallar för produktpositionering att använda

Vi har granskat dussintals mallar för produktpositionering och valt ut de 10 bästa från ClickUp, Chasm, Template.net, Slidesgo, Slideteam och SlideUpLift. Använd dem för att presentera din produkt på bästa sätt och nå rätt målgrupp. ✨

1. Mall för produktpositioneringslista från ClickUp

Använd ClickUps mall för produktpositionering för att förstå produktens alla detaljer och introducera den på rätt sätt på målmarknaden.

Produktpositionering kräver att flera team samarbetar, från projekt- och produktledning till marknadsföring och produktdesign. Eftersom varje avdelning är involverad i olika aspekter av samma produkt är det naturligt att förvirring och missförstånd kan uppstå.

Lyckligtvis kan du samla dina medarbetare och hålla en enad front med ClickUps mall för produktpositionering. Den hjälper dig och alla i ditt team att få en djupare förståelse för din produkt och identifiera målmarknadens nisch.

Mallen har tre vyer – din utgångspunkt är vyn Produktpositioneringsbedömning. Här hittar du ett formulär med fördefinierade fält som produktnamn, planerat lanseringsdatum, produktbeskrivning, marknadssegment, problemområden och unika värden eller försäljningsargument. Du kan självklart ändra formuläret så att det passar din produkts specifika egenskaper genom att använda de tillgängliga fälten eller lägga till egna.

När alla i ditt team har fyllt i formuläret visas den inskickade informationen automatiskt i produktlistan. Där kan du granska all information om produktpositioneringsprocessen, tilldela uppgifter till specifika teammedlemmar, ange prioriteringar och gruppera uppgifter efter status, till exempel Planering, Pågående och Väntande.

Vyn är fantastisk för att hantera flera produktpositioneringsprocesser samtidigt!

Den tredje vyn (Board) är en Kanban-tavla som förvandlar dina produkter till uppgiftskort och låter dig sortera dem efter status. Drag-och-släpp-designen gör det enkelt att flytta korten. ?️

2. ClickUp-mall för produktpositionering

Använd ClickUps mall för produktpositionering för att skapa att göra-listor som hjälper dig att förstå hur du introducerar din produkt på marknaden.

ClickUps mall för produktpositionering erbjuder ett enkelt men effektivt sätt att säkerställa att du har slutfört de aktiviteter som krävs för en framgångsrik produktpositionering. När du har bockat av alla punkter på mallens checklista har du allt du behöver för att skapa en unik marknadsföringsstrategi för din produkt och hitta din målmarknad. ✅

Mallen är i grunden en att göra-lista med sex standarduppgifter som behandlar aspekter som användarnas problem, unika försäljningsargument och varumärkesstrategi. Beroende på ditt scenario kan du ta bort, redigera eller lägga till nya uppgifter i listan. Tilldela en teammedlem till varje uppgift och se till att alla är medvetna om sina ansvarsområden.

En av de bästa sakerna med den här mallen är att du kan lägga till uppgiftsrelationer. Du kan se till att en uppgift inte påbörjas förrän en annan har avslutats, vilket upprätthåller ett bra flöde i ditt team och hjälper dig att sätta prioriteringar.

Du kan spåra tid inom mallen, ställa in förfallodatum och övervaka framstegen för varje uppgift på höger sida av att göra-listan. Detta gör det enkelt för alla att få tillgång till ditt specifika värdeerbjudande eller din marknadsstrategi.

Eftersom detta är en uppgiftsmall kan du enkelt kopiera den och bifoga den till varje produkt du hanterar för att spara tid.

3. ClickUp-mall för produktbeskrivning

Med produktbeskrivningsmallen från ClickUp får ditt team en komplett mall att fylla i för att stödja en framgångsrik lansering – samtidigt som alla bokstavligen är på samma sida.

Oavsett om du uppgraderar en befintlig produkt eller lanserar en ny är det viktigt att ha en väl definierad strategi. Denna strategi bör täcka alla detaljer, från funktionella specifikationer till målgruppen, för att säkerställa att alla medarbetare är på samma våglängd. ?

ClickUps mall för produktbeskrivning kan fungera som en obestridlig källa till information för alla team som är involverade i produktutvecklingsprocessen.

Eftersom det är en ClickUp Doc-mall kan du organisera och samla all information som är relevant för produktutveckling och positionering i ett enda dokument. Lägg till så många sidor du vill och använd kommentarer för att samarbeta med kollegor eller kontakta specifika teammedlemmar när du behöver deras input.

Som standard har denna mall fyra avsnitt som du kan redigera så att de passar din produkt perfekt:

2-sidig: Förklarar de problem och utmaningar som din produkt syftar till att lösa och fastställer mål och kriterier för att mäta dess framgång. Funktionella specifikationer: Definierar specifikationerna för olika funktioner och skissar på produktens potentiella användare. Lanseringsplan: Fastställer de steg och milstolpar som måste uppnås innan produkten kan lanseras. Bilagor: Innehåller ytterligare produktrelaterade dokument, information och forskning.

4. ClickUp-mall för produktprissättning

Utveckla en prislista för dina produkter och tjänster med den kostnadsfria ClickUp-mallen för produktprissättning.

Prissättning och produktpositionering måste stämma överens – du måste ha din produkts plats på marknaden i åtanke när du fastställer priset. Låt oss säga att du säljer choklad – då är det logiskt att priset på vanlig mjölkchoklad är lägre än priset på choklad med mandel, exotiska smaker eller guldblad. ?

Detta blir mycket svårare när du har ett brett produktsortiment. Lyckligtvis har du ClickUp-mallen för produktprissättning till ditt förfogande. Den fungerar som en centraliserad hubb för lagring av all din produktinformation, inklusive priser, för att bättre visa upp ditt värdeerbjudande.

Med denna mall för positioneringsuttalande kan du:

Samarbeta med ditt team och experimentera med olika prisstrategier.

Ändra enkelt priserna beroende på marknadsförhållanden eller produktens unika värde.

Håll koll på ditt lager och hantera dina lager

Lagra relevant produktinformation och hjälp dina kunder

Börja med att ange relevant produktinformation i vyn Produkter efter kategori. Ange detaljer som produktens namn, lagerhållningsenhet (SKU), varumärke, produkttyp, färg och enhetspris. ClickUp grupperar dina produkter efter kategori för enklare navigering.

När du har angett all information får du en översikt över alla produkter du har i lager och kan hantera ditt lager mer effektivt. Dessutom kan du på ett ögonblick hämta relevant information för dina kunder.

5. ClickUp-mall för produktstrategi

ClickUp-mallen för produktstrategi håller ditt team uppdaterat och hjälper dig att skapa en produkt som uppfyller marknadens krav.

Vill du utveckla en produkt som uppfyller dina kunders behov och överensstämmer med ditt företags mål? Då är ClickUp Product Strategy Template rätt val. Den innehåller tre listor med olika vyer som hjälper dig att skräddarsy en produktstrategi in i minsta detalj. ?️

Den första listan kallas "Funktioner" och där skriver du ner de funktioner du vill att din produkt ska ha. Använd anpassade fält som Funktionskategori, Insats, Teamledare och Förfallodatum för att ge mer information om de önskade funktionerna. Du kan ange funktionerna manuellt eller använda formuläret för funktionsinlämning så att dina uppgifter automatiskt läggs till i listan. Använd vyer som Aktiva funktioner, Prioritet och Efter arbetsinsats för att filtrera dina poster och fokusera på särskilda funktioner.

Den andra listan är Tidslinje. Här är ditt huvudfokus schemat för lanseringen av funktionerna. Det finns två vyer som grupperar funktionerna utifrån deras status. Mallen erbjuder ett exempel med två statusalternativ – Pågående och Att göra, men du kan lägga till andra alternativ som Under granskning, På vänt eller Klar.

Den tredje listan är Team och är reserverad för information om de personer som är involverade i projektets genomförande, inklusive vilken avdelning de tillhör, e-postadress och telefonnummer.

Det är värt att notera att mallen är helt anpassningsbar. Lägg till nya listor, redigera befintliga, ändra anpassade fält och justera vyer för att skapa ett personligt utrymme där du och dina team kan arbeta med att förverkliga din produkt. ?

6. Mall för positioneringsramverk av Chasm

Använd positioneringsramverket från Chasm för att beskriva produktens fördelar och de problem den löser.

Om du letar efter en enkel mall som beskriver din produkts målgrupp och funktioner är Positioning Framework Template från Chasm ett utmärkt val.

Mallen är i tabellform med tre kolumner och åtta rader. Din uppgift är att fylla i tabellen med relevant information och berätta om hur din produkt sticker ut. Du kan välja om du vill redigera mallen online eller ladda ner den i PDF-format och arbeta med den offline.

Börja med att definiera dina målkunder och beskriva ett problem som de vill lösa. Du bör också ta med eventuella emotionella motiv som kan få människor att köpa din produkt. Känslor påverkar trots allt i hög grad dina kunders beslutsprocesser.

Förklara sedan varför dina kunder skulle köpa din produkt och beskriv vad som gör din produkt bättre än konkurrenternas.

När du har fyllt i tabellen kommer du och dina kollegor att ha en tydlig bild av vad som gör din produkt unik och hur ni kan utnyttja dess egenskaper för att positionera den på rätt sätt på marknaden.

7. Mall för varumärkespositioneringsstrategi från Template.net

Använd Word-mallen för varumärkespositioneringsstrategi från Template.net för att presentera ditt varumärke på bästa sätt.

Andra mallar som vi har diskuterat hittills handlar om produkter – den här fokuserar på varumärket. Word Brand Positioning Strategy Template från Template.net är en enkel mall som beskriver ditt varumärkes syfte, vision, värderingar och mål. Du kan ladda ner den i Word- eller Google Docs-format.

Mallen är indelad i tre huvuddelar:

Varumärkesbudskap Varumärkesimage Varumärkesstrategi

I avsnittet Varumärkesbudskap definierar du ditt varumärkes slogan och värderingar. Mallen innehåller ett exempel på ett företag som tillverkar musikinstrument och vars centrala värderingar är utmärkt ljudkvalitet, oklanderligt hantverk och kundservice. Allt företaget gör ska vara i linje med dessa värderingar. ?

Avsnittet Varumärkesimage bör innehålla information om ditt varumärkes logotyp, typografi och färger, så att alla teammedlemmar arbetar med rätt visuella element. Det fungerar som en riktlinje för att skapa varumärkesrelaterade dokument och anpassa marknadsföringskampanjer.

Varumärkesstrategi definierar ditt varumärkes mål och beskriver strategierna för att uppnå dem.

8. Infografikmall för produktpositionering av Slidesgo

Med Slidesgos infografikmall för produktpositionering kan du skapa en visuellt tilltalande presentation av din produkt.

Ersätt vanliga dokument fyllda med produktinformation med estetiskt tilltalande och engagerande diagram och tabeller tack vare Slidesgos infografikmall för produktpositionering!

Denna PowerPoint-mall innehåller 32 bilder som täcker olika kategorier, till exempel:

Målgruppsprofiler och egenskaper Din produkts vision, syfte och slogan Utmaningar som din produkt kan hjälpa till att övervinna Prissättningsstrategier Konkurrentanalys Marknadsföringsstrategier

När du har lagt till relevant information på varje bild får du en tydlig bild av hur du ska presentera din produkt på marknaden och lyfta fram dess egenskaper. Eftersom mallen är så detaljerad kan den användas av olika team, från produktledning och design till försäljning och marknadsföring.

Varje bild innehåller visuella element som gör den presenterade informationen lättare att förstå. Du kan ändra bildernas ordning och anpassa deras utseende, från att justera färger till att redigera deras stil.

9. PowerPoint-mall för produktpositioneringskarta från Slideteam

Använd Slideteams mall för produktpositionering i PowerPoint för att se hur din produkt står sig i jämförelse med konkurrenterna och beskriva dess styrkor.

Slideteams infografikmall för produktpositionering är perfekt för att skapa en enkel visuell representation av var din produkt står i förhållande till konkurrenterna.

Även om designen kan ge intryck av att vara en mall för processkartläggning, har den i själva verket ett annat syfte. Den fokuserar på att identifiera egenskaper för att jämföra din produkt med konkurrenternas och hitta dess plats på marknaden.

Det bästa sättet att förklara hur denna produktjämförelsemall fungerar är genom ett exempel. Låt oss säga att du vill lansera en mediastreamingplattform. För att fastställa din plattforms marknadsposition måste du analysera dess största konkurrenter, såsom Spotify och Tidal.

Du har fyra kvadranter där du placerar dina konkurrenter utifrån specifika värden. I det här fallet är det första värdet vi fokuserar på priset, medan det andra är antalet titlar i biblioteket. De låga och höga värdena hjälper dig att bestämma varje företags exakta position i en kvadrant.

När du har gjort det får du en uppfattning om vilket marknadssegment du kan utnyttja och erbjuda något nytt och fräscht.

10. PowerPoint-mall för jämförelsetabell för varumärkespositionering från SlideUpLift

Mallen för jämförelsetabell för varumärkespositionering i PowerPoint från SlideUpLift hjälper dig att presentera ditt varumärke på ett sätt som stämmer överens med dina produkter.

Ditt varumärke är en återspegling av dina produkter, och hur du positionerar det dikteras ofta av kvaliteten på ditt sortiment. Du kan inte hävda att ditt varumärke är lyxigt om det består av billiga produkter av låg kvalitet.

Mallen för jämförelsetabell för varumärkespositionering i PowerPoint från SlideUpLift hjälper dig att presentera dina produkter och sammanställa relevant information för att måla upp en unik bild av ditt varumärke. ?

Denna mall har en anpassningsbar tabell med fem kolumner och fem rader. Varje rad representerar en produkt och varje kolumn beskriver en aspekt som är relevant för varumärkespositioneringen. Din uppgift är att fylla i rätt information för varje produkt i ditt sortiment för att förstå vad den tillför.

Förutom att du kan förstå hur du ska positionera ditt varumärke, kan denna mall användas för att utveckla marknadsföringsstrategier och komma fram till rätt produktdesign.

Mallar för produktpositionering – en smidig startbana för din produkts säkra start

Alla företag vill positionera sina produkter på ett fördelaktigt sätt i kundernas medvetande. Men för att göra det måste du noggrant identifiera rätt nisch och förstå vad som gör din produkt speciell.

De listade mallarna för produktpositionering gör det möjligt för dig att (bildligt talat) bryta ner din produkt och förstå dess ins och outs för att skapa förutsättningar för framgång. Dessa mallar hjälper dig också att utveckla rätt marknadsföringsstrategier, fastställa priser och sprida information om ditt varumärke! ?