10 banbrytande produktbeskrivningsgeneratorer 2025

Som produktchef är du upptagen med att ta fram strategier, funktioner och egenskaper för ditt företags senaste produkter. Det är ett stort ansvar, särskilt när du ansvarar för dussintals produktlinjer.

Men ditt arbete är inte slut när produkten lanseras. Nu måste du skriva den perfekta produktbeskrivningen som syns bra i sökmotorerna och påverkar kundernas köpbeslut.

Ingen press, eller hur?

En e-handelsverksamhet är beroende av att optimera alla aspekter av dina produkter, inklusive deras beskrivningar. Oavsett om du inte har kapacitet att hantera copywriting för hundratals produkter eller anpassa SEO-nyckelord, så sköter en produktbeskrivningsgenerator mycket av arbetet åt dig.

I den här guiden förklarar vi vad du bör leta efter i en produktbeskrivningsgenerator och presenterar 10 verktyg för att skapa kvalitativa produktbeskrivningar!

Vad är en produktbeskrivningsgenerator?

En produktbeskrivningsgenerator är ett automatiserat verktyg som hjälper skribenter att skapa unika och optimerade beskrivningar för produkter. Dessa verktyg använder algoritmer för att automatiskt generera beskrivningar baserade på produktens specifikationer, funktioner och fördelar. De tar också hänsyn till viktiga faktorer som SEO-nyckelord, varumärkesröst och målgrupp för att säkerställa att de genererade beskrivningarna är effektiva för att driva försäljningen.

Vad ska du leta efter i ett verktyg för att skapa produktbeskrivningar?

AI (artificiell intelligens) är inte ute efter ditt jobb. Om något, så gör AI det mycket enklare för produktchefer att skriva övertygande produktbeskrivningar som är SEO-optimerade och finjusterade efter din målgrupps förväntningar.

Du kan välja vilket verktyg som helst för att skriva texter och på så sätt snabba upp arbetet, men du får ut mer av produktbeskrivningsgeneratorer med följande funktioner:

SEO-vänlig innehållsskapande: Kunderna hittar din e-handelsbutik genom organisk sökning. Välj ett AI-skrivverktyg som hjälper dig med sökordsforskning och genererar bra produktbeskrivningar som rankas högt i sökresultaten.

Naturligt språk : AI-teknik genererar texter, men det finns ingen garanti för att det blir bra texter. Välj en produktbeskrivningsgenerator som kan anpassa sig till ditt varumärkes tonfall.

Plagiatfri text: Plagiat är ett stort tabu. Leta efter ett Plagiat är ett stort tabu. Leta efter ett AI-verktyg som erbjuder mer än enkel omskrivning, vilket sökmotorer och kunder kan upptäcka. Du behöver ett verktyg som genererar unika produktbeskrivningar som tillför värde för din målgrupp.

Beskrivningsmallar: Rätt AI-produktbeskrivningsgenerator skriver inte bara texter med hög konverteringsgrad, utan bör också erbjuda flera mallar för dina produktbeskrivningar. Välj en generator med mallar för produktsidor, produkttitlar och produkttexter.

De 10 bästa produktbeskrivningsgeneratorerna att använda

Genom att använda en AI-produktbeskrivningsgenerator kan du spara tid, övervinna skrivkramp och skriva effektiva texter. Det är viktigt att korrekturläsa allt som AI skriver åt dig, men denna teknik automatiserar en av de mest tidskrävande delarna av e-handelsmarknadsföring.

Men inte alla produktbeskrivningsgeneratorer är effektiva för e-handelsvarumärken. Här är de 10 bästa AI-produktbeskrivningsgeneratorerna 2024.

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

Vad kan vi säga? Enligt vår ödmjuka åsikt är ClickUp det bästa verktyget för att skapa produktbeskrivningar på marknaden, men vi har också solida bevis som stöder detta.

ClickUp AI planerar inte bara marknadsföringsstrategier, utan genererar även slogans, brainstormar produktnamn och planerar till och med evenemang (ja, verkligen). Det som tar dig 30 minuter att skriva tar bara 30 sekunder med ClickUp AI.

Eftersom ClickUp också är ett projektledningsprogram finns alla dina produktrelaterade strategier, projekt, arbetsuppgifter, kommunikation och AI-verktyg samlade på ett och samma ställe. Du behöver inte längre växla mellan olika plattformar!

Använd ClickUp AI för att sammanfatta långa tekniska specifikationer till lättlästa beskrivningar med bara ett klick. Våra magiska robotar kommer till och med att föreslå ändringar för att göra dina produktbeskrivningar tydligare. Dessutom innebär ClickUps förstrukturerade rubriker och tabeller att du får perfekt formaterat innehåll som är redo att användas i din e-handelsbutik.

Och ClickUp AI är inte bara för produktteam! Vi har över 100 AI-verktyg med anpassade uppmaningar för olika avdelningar och användningsfall.

ClickUps bästa funktioner

Förstrukturerad formatering: Snabba upp beskrivningsskrivandet med mallar som är redo att användas. ClickUp ger dig färdiga mallar med punktlistor, formatering och beprövade layouter för att öka konverteringsgraden.

Mallar: ClickUp har många mallar som påskyndar hela produktutvecklingscykeln utan att ClickUp har många mallar som påskyndar hela produktutvecklingscykeln utan att någon kodning krävs , från produktstrategi till genomförande.

Korrekturläsning: Är dina produktbeskrivningar så effektiva som de kan vara? Släpp dina egna tankar och låt ClickUps AI redigera dina produktbeskrivningar för tydlighet, ton och grammatik.

Namngivning: Sluta grubbla över vad du ska döpa din senaste produkt till. ClickUp AI genererar snabbt en lista med namn baserat på dina parametrar.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp AI är inte tillgängligt i gratispaketen.

AI-texter är inte perfekta, så du måste fortfarande granska texten innan den publiceras.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 5 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 6 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 600 recensioner)

2. Magiscriptor

Via Magiscriptor

Att skriva produktbeskrivningar är en barnlek med Magiscriptor. Säljare på eBay och Amazon använder denna AI-produktbeskrivningsgenerator för att skriva marknadsföringstexter för alla e-handelsnischer.

För att använda Magiscriptor öppnar du appen och anger tre eller fyra nyckelord. Därefter genererar AI-algoritmen ett par stycken för produktbeskrivningen. Detta verktyg syftar till att skriva beskrivningar med hög konverteringsgrad som lyfter fram dina produktfunktioner samtidigt som de tilltalar sökmotorerna med rätt nyckelordstäthet.

Magiscriptors bästa funktioner

Balansering av sökordsfrekvens

SEO-optimerade beskrivningar

Prissättningen fungerar på kreditbasis, så du betalar bara för det du använder.

Magiscriptors begränsningar

Magiscriptor är främst appbaserat. Dess webbapp är endast tillgänglig i betaversion, så den kanske inte passar för desktopanvändare.

Du kan behöva använda en hel del krediter för att skapa korta produktbeskrivningar precis som du vill ha dem.

Priser för Magiscriptor

Startpaket: 4,99 $ för 100 krediter

Grundläggande: 9,99 $ för 220 krediter

Silver: 14,99 $ för 330 krediter

Guld: 19,99 $ för 450 krediter

Magiscriptor-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

Kolla in dessa prislistmallar!

3. Jasper

Via Jasper

Jasper marknadsför sig som en varumärkesanpassad AI som du tränar att matcha din exakta ton och röst. Den skannar till och med dina webbsidor för att automatiskt upptäcka din ton, grammatik och mycket mer.

Jasper använder generativ AI för att skriva engagerande produktbeskrivningar på kortare tid. Eftersom det är träningsbart passar Jasper bra för företag med en unik skrivstil.

Jasper har ett mallbibliotek, en automatisk översättare och ett verktyg för att skapa marknadsföringskampanjbeskrivningar, så det kan hantera mer än bara produktbeskrivningar.

Jasper bästa funktioner

Välj mellan tonfall som fräck, formell och andra.

Webbläsartillägg

Automatisk översättning

Begränsningar för Jasper

Vissa användare har svårt att ge AI:n rätt uppmaningar.

Andra användare rapporterar om textutskrifter av låg kvalitet.

Den kostnadsfria provperioden är begränsad, så vissa användare säger att de inte fick en bra känsla för plattformen.

Priser för Jasper

Skapare: 49 $/månad för en användare, faktureras årligen

Team: 125 USD/månad för tre användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Jasper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 700 recensioner)

Prova dessa alternativ till Jasper AI!

4. Copy. ai

Arbetar du i en reglerad bransch? Normalt sett är AI ett no-no eftersom dina inmatningar inte är privata, men Copy.ai är annorlunda. Det är en SOC 2 Type II-kompatibel teknik och uppfyller SSAE 18.

Vi vet att det är många förkortningar, men det handlar i grund och botten om att denna produktbeskrivningsgenerator är bättre för företag som är måna om integriteten.

Använd Copy.ai för att skriva produktbeskrivningar samt innehåll för sociala medier, försäljningstexter, landningssidor och blogginlägg.

Tala om för Copy.ai att du vill ha produktbeskrivningar, ange huvudpunkterna, välj tonfall, så genererar AI:n flera resultat. Välj de alternativ du gillar bäst, finjustera dem och lägg till dem i din webbutik.

Copy. ai bästa funktioner

Inbyggd efterlevnad

Över 90 verktyg och mallar för att skriva unika produktbeskrivningar

Inbyggd redigerare för omskrivningar

Begränsningar för Copy.ai

Den kan inte generera långa texter jämfört med andra verktyg för produktbeskrivningar.

Copy. ai erbjuder inga integrationer med tredje part.

Support är endast tillgänglig via e-post.

Copy. ai-priser

Gratis

Pro: 36 $/månad för fem användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Copy. ai betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

Kolla in dessa AI-detekteringsverktyg!

5. Writesonic

Via Writesonic

Writesonic är ett mångsidigt AI-skrivverktyg. Det hanterar bloggar, e-posttexter, annonstexter och mycket mer. För e-handelsföretag kan du använda Writesonic för att skriva produktbeskrivningar, funktionslistor och titlar.

Writesonic begär lite mer bakgrundsinformation än andra produktbeskrivningsgeneratorer, vilket ökar chansen att den genererar högkvalitativt innehåll med färre redigeringar. Om du är för upptagen för att hitta relevanta sökord kan Writesonic till och med generera sökordslistor för dina produktbeskrivningar.

Writesonic bästa funktioner

Plattformsspecifika AI-skrivmallar

Generator för landningssidor

Text sammanfattare

Begränsningar för Writesonic

Priser baserade på ordantal kan hindra stora e-handelsvarumärken

Writesonic har olika ”kvalitetstyper”, så du kan behöva betala mer för beskrivningar av bättre kvalitet.

Priser för Writesonic

Gratis provperiod

Pro: 12,67 $/månad för 100 000 ord

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Writesonic-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 700 recensioner)

6. CopySmith

Via CopySmith

Medan vissa av de andra produktbeskrivningsgeneratorerna på denna lista skriver texter för nästan vad som helst, specialiserar sig CopySmith på e-handelstexter för marknadsförare.

Till skillnad från andra AI-skrivare låter CopySmith dig importera en befintlig produktkatalog och publicera AI-genererade texter på din webbplats direkt från plattformen. Den integreras med BigCommerce, Shopify och Amazon för att göra beskrivningsskrivandet så enkelt som möjligt.

CopySmiths bästa funktioner

Generering av innehåll i bulk

Fokus på e-handel

Produktkataloghantering för att hålla koll på din produktbacklogg

CopySmiths begränsningar

Det kan bli dyrt för större team att skapa produktbeskrivningar i stor skala.

Du måste betala extra för API-åtkomst, röst och tonfall, plagieringskontroller och andra funktioner som är gratis på andra plattformar.

Priser för CopySmith

Startpaket: 19 $/månad för en användare

Pro: 49 $/månad för fem användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

CopySmith-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 20 recensioner)

7. Hypotenuse

Via Hypotenuse

Hypotenuse ska inte förväxlas med din geometriläxa från gymnasiet, utan är en produktbeskrivningsgenerator som är byggd med SEO i åtanke från grunden. Den kan hantera mycket mer än e-handelsinnehåll, men tack vare sina Shopify-integrationer är Hypotenuse ett bra val för produktteam som arbetar inom Shopify.

Använd Hypotenuse för att parafrasera produktbeskrivningar, skriva produktdetaljsidor och publicera allt i din Shopify-butik med ett enda klick. Det erbjuder också olika beskrivningsvarianter för att generera fräscha, intressanta texter som inte tråkar ut kunderna.

Hypotenuses bästa funktioner

Shopify-integration och API-integrationer

Färdiga textvarianter för att skriva övertygande produktbeskrivningar

Generering av innehåll i bulk

Begränsningar för hypotenusan

Det kanske inte passar dig om du inte använder Shopify.

Hypotenuse genererar mycket korta textutdata

Det saknas mallar

Hypotenuse-prissättning

Startpaket: 24 $/månad för en användare, faktureras årligen

Tillväxt: 49 $/månad för fem användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Hypotenuse-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (4 recensioner)

Capterra: 5/5 (1 recension)

8. Descrii

Via Descrii

Descrii specialiserar sig på att skriva marknadsföringsinriktade texter från grunden. De förstår hur man brainstormar ämnen, skriver säljande texter som väcker problem och erbjuder lösningar, samt lyfter fram produktfördelar. Vi gillar att Descrii genererar metadata åt dig, vilket verkligen påskyndar SEO-optimeringen av produktbeskrivningarna.

För att använda Descrii anger du vilken typ av text du vill generera, anger ett generellt namn och en beskrivning och klickar på ”generera”. Om du vill ha ett annat alternativ trycker du på ”generera” igen, så uppdaterar Descrii resultatet.

Descrii bästa funktioner

Generering av metadata

Inbyggda formler för försäljningstexter

Digital reklamtext

Begränsningar för beskrivningar

Vissa användare rapporterar att Descriis AI gör grammatik- eller stavfel.

Det är svårt att hitta korrekt prisinformation

För närvarande stöds endast engelska.

Descrii-priser

Gratis provperiod

Obegränsad tillgång: 29 $/månad för 900 beskrivningar

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Descrii

G2: N/A

Capterra: N/A

Via Picsart

Behöver du en gratis produktbeskrivningsgenerator? Quicktools är en AI-produktbeskrivningsgenerator från Picsart som du kan använda helt gratis. Allt du behöver är ditt produktnamn. Klistra bara in det i Quicktools så genererar produktbeskrivningsgeneratorn en beskrivning åt dig.

Kommer detta att vara den bästa beskrivningen du någonsin läst? Kanske, kanske inte. Du får vad du betalar för, och detta är ett gratisverktyg. För att skapa kvalitativa produktbeskrivningar, lägg till nyckelord, välj ton och ange begränsningar, till exempel teckenbegränsningar.

Det är gratis att använda och skriva produktbeskrivningar.

Automatisk placering av nyckelord

Användarvänliga

Det saknar kraften hos mer avancerade AI-beskrivningsskrivare.

Det tillåter inte tredjepartsintegrationer för e-handel.

Gratis

G2: N/A

Capterra: N/A

10. B12

Via B1 2

B12 är en annan gratis produktbeskrivningsgenerator. För att generera texter lägger du till ditt produktnamn, nyckelord, bransch, plats och information.

B12 behandlar detta verktyg som en leadmagnet, så även om det tekniskt sett är gratis kommer du att börja få e-postmeddelanden från B12 efteråt. Det är inte något avgörande problem, men det är viktigt att notera att detta verktyg har vissa villkor.

B12 marknadsför sin kostnadsfria produktbeskrivningsgenerator som en bra utgångspunkt för produktteam. Om du föredrar att skriva texten själv och bara behöver inspiration är detta ett bra verktyg för jobbet.

B12 bästa funktioner

Det är gratis

Den tar hänsyn till bransch och plats.

B12-begränsningar

Det tillåter inte skapande av innehåll i bulk.

Det finns integritetsproblem eftersom detta är en lead magnet.

B12-prissättning

Gratis

B12-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 110 recensioner)

Hur man skriver övertygande produktbeskrivningar med AI

Nu har vi gått igenom 10 produktbeskrivningsgeneratorer. Låt oss nu gå igenom hur man skriver bra produktbeskrivningar med AI.

Välj ton och håll fast vid den

När du använder en AI-produktbeskrivningsgenerator kommer plattformen att fråga vilken ton du föredrar. Du kan ha fem eller fler alternativ att välja mellan. Du bör vara konsekvent med din ton, oavsett vilken plattform du använder.

Några tonfall att välja mellan är:

Snarky

Professionell

Informativ

Oavsett vilken ton du väljer, se till att den stämmer överens med ditt varumärke och de produkter du säljer. Om du till exempel säljer mjuka läderplånböcker passar kanske inte en rolig och sarkastisk ton så bra.

Var inte rädd för att göra mindre ändringar

Även de bästa produktbeskrivningsgeneratorerna kommer att göra misstag och kan inte ta hänsyn till alla möjliga scenarier eller variabler. Det är okej – det är därför vi har mänsklig redigering! När en AI-genererad produktbeskrivning dyker upp i din kö, granska den för att hitta eventuella fel, se till att den stämmer överens med ditt varumärkes röst och justera den efter behov.

Ange ett teckenbegränsning

Produktbeskrivningar på de flesta e-handelssajter är begränsade till 250–300 tecken. Om du inte anger ett teckenbegränsning när du använder ett AI-verktyg för att skapa produktbeskrivningar kan resultatet bli betydligt längre än så. I sådana fall kan du redigera den AI-genererade texten eller välja ett annat AI-verktyg för produktbeskrivningar som tar hänsyn till teckenbegränsningar.

Fokusera på fördelarna

När du skriver produktbeskrivningar, fokusera på produktens fördelar. Vad kommer den att göra för dina kunder? Varför ska de köpa den? Hur kommer deras liv att förbättras efter köpet? Du kan också använda funktioner som stödjande bevis, men håll dem till ett minimum.

Skriv bättre marknadsföringsinnehåll med produktbeskrivningsgeneratorer

E-handeln är en snabbrörlig bransch. Som produktchef måste du inte bara designa fantastiska produkter utan också locka fler potentiella kunder med förstklassiga texter.

Att balansera kundernas behov med sökmotorernas krav är ingen liten bedrift. Medan AI-produktbeskrivningsgeneratorerna på denna lista hjälper dig att spara tid, är ClickUp det enda alternativet som genererar AI-texter, hanterar arbetsflöden och inkluderar mallar på ett och samma ställe.

Men lita inte bara på vårt ord: Registrera dig gratis på ClickUp nu och testa själv!