De 10 bästa verktygen och kontrollerna för AI-detektering 2025 (gratis och betalda)

Det finns två sidor av den alltmer utbredda användningen av artificiell intelligens (AI) i skapandet av innehåll. Å ena sidan är AI som en trollkarl som skapar kvalitetsinnehåll på ett ögonblick, vilket sparar massor av tid som du kan investera i andra värdefulla projekt. Men det är inte bara solsken och glädje – att generera innehåll med AI har sina brister.

Förutom att det kan vara oetiskt kan AI-genererat innehåll vara opålitligt och helt felaktigt.

I takt med att AI-verktygen blir mer avancerade blir det allt svårare att identifiera innehåll som skapats av dem. Det är här AI-detekteringsverktyg kommer in – de analyserar texter och bilder för att upptäcka om de skapats av en människa eller AI. ?️

I den här artikeln presenterar vi de 10 bästa AI-innehållsdetektorerna på marknaden som hjälper dig att skilja mellan innehåll som skapats av människor och innehåll som skapats av AI.

Vad är AI-detekteringsprogramvara?

Ett AI-detekteringsverktyg analyserar innehåll för att identifiera trender och mönster som kvalificerar det som mänskligt eller AI-genererat. När texter analyseras letar AI-innehållsdetektorer efter brist på djup och kreativitet, upprepning av vissa ord och fraser, specifika meningslängder eller felaktig eller föråldrad information.

När det gäller bilder eller videor skannar AI-detekteringsverktyg element som objekt, poser eller skrivna tecken för att fastställa deras ursprung. ?

Verktygen som används för AI-detektering stöds av kraftfull teknik, men det är viktigt att nämna att de inte alltid är exakta. De kan göra misstag, så du bör inte förhasta dig och lita blint på ett verktyg.

Hur du väljer den bästa AI-detektorn för dina behov

Det finns många AI-detekteringsverktyg på marknaden – hur hittar du ett som är av hög kvalitet? Om du vill ha ett verktyg som har den perfekta balansen mellan funktionalitet, användarvänlighet och tillförlitlighet, leta efter följande egenskaper:

Stöd för flera språkmodeller: Det bör kunna upptäcka AI-genererad text som skapats i GPT-3, GPT-4, Bard, Claude och andra modeller. Noggrannhet: Rätt AI-detektor bör ha minimalt med falska positiva och negativa resultat och ge någorlunda tillförlitliga resultat. Skalbarhet: Det ska kunna analysera stora datamängder utan att kompromissa med noggrannheten. Anpassningsbarhet: AI-detektorn bör låta dig anpassa analysprocessen så att du kan fokusera på särskilda kriterier som passar dina behov. Rapporteringsalternativ: AI-innehållsdetektorn bör ge en översikt över din analyshistorik och göra det möjligt för dig att identifiera trender som potentiellt kan bidra till att förbättra ditt innehåll. Plattformsoberoende kompatibilitet: Det ska fungera lika bra på flera operativsystem och enheter.

Vi har analyserat dussintals AI-detekteringsverktyg och valt ut de 10 bästa som utmärker sig för sin tillförlitlighet, goda recensioner och fantastiska funktioner. Kolla in dem och se vilket verktyg som passar dina behov och erbjuder flest fördelar.

1. Copyleaks – Bäst för användning på företagsnivå

Letar du efter en AI-detektorlösning för ditt företag? Copyleaks är precis vad du behöver – verktyget erbjuder analys på meningsnivå, fullständig modelltäckning (inklusive Bard och GPT-4) och imponerande tillförlitlighet.

Denna AI-detektor har enligt egna uppgifter en noggrannhet på 99,1 % och en falsk positiv-frekvens på 0,2 % för AI-genererat innehåll. !

Copyleaks analyserar texter mening för mening och ger dig precis information om vilka delar som har skrivits av människor och vilka som potentiellt kan vara skrivna av AI. Du kan till och med se de avsnitt som har parafraserats av AI.

Copyleaks förstår 30 språk, vilket gör det till ett utmärkt verktyg för multinationella företag. Dessutom kan det analysera källkod, vilket gör det till ett fantastiskt alternativ för programmerings- och mjukvaruutvecklingsteam.

Copyleaks bästa funktioner

Analys på meningsnivå

Fullständig modelltäckning

99,1 % noggrannhet (självrapporterat)

Stöder 30 språk

Copyleaks begränsningar

Det kan ta längre tid att visa resultaten jämfört med vissa verktyg för AI-innehållsdetektering.

Inget alternativ för att utesluta vissa delar av en text

Copyleaks prissättning

9,16 $/månad för 1 200 sidor (varje sida omfattar upp till 250 ord skannat innehåll)

*Det angivna priset avser den årliga faktureringsmodellen.

Copyleaks betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (mindre än 5 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

2. ZeroGPT – Bäst för flerspråkigt stöd

Om du värdesätter bekvämlighet och enkelhet kan ZeroGPT vara rätt val när det gäller AI-detektorer.

Plattformen erbjuder många fördelar som gör den attraktiv. ZeroGPT stöder till exempel flera språk, inklusive engelska, franska, indonesiska, tyska och hindi. Detta gör den lämplig för lärare och innehållsteam över hela världen för att upptäcka AI-genererad text och förstå annat AI-innehåll.

En annan spännande funktion som du får med denna plattform är ZeroGPT API, som du kan använda för att integrera verktyget i andra appar och program och njuta av AI-innehållsdetektering i realtid.

När du skannar ett innehåll med verktyget får du procenttal som representerar sannolikheten för att det har skrivits av en människa eller genererats av AI/GPT. När du bläddrar nedåt ser du delar av texten som verkar vara AI-genererade markerade med gult.

ZeroGPT:s bästa funktioner

ZeroGPT API kan användas på samma sätt som andra AI-skrivverktyg.

Stöd för flera språk i AI-genererat innehåll

Inga dolda kostnader eller begränsningar för hur mycket text du kan analysera.

Begränsningar för ZeroGPT

Inget alternativ för att bifoga filer för analys i innehållsdetektorn

Gränssnittet kan verka föråldrat för vissa användare.

Priser för ZeroGPT

Gratis

ZeroGPT-betyg och recensioner

Inga recensioner

3. Winston AI – Bäst för optisk teckenigenkänning

Winston AI är ett lättanvänt AI-innehållsdetekteringsverktyg med en intuitiv instrumentpanel. Det analyserar din text ingående och visar den procentuella sannolikheten för att det är AI-genererat innehåll.

Plattformen stöder flera filtyper – du kan kopiera och klistra in din text eller ladda upp en docx-, jpg- eller png-fil. Winston AI har avancerad optisk teckenigenkänning (OCR) som gör det möjligt att läsa text från bilder och till och med hantera handskrivna texter med lätthet.

AI-detektorn har en självrapporterad noggrannhet på 99,6 %. Förutom att visa den totala sannolikheten för att en text är AI-genererat innehåll, ger Winston AI en bedömning mening för mening, så att du kan gräva djupare och hitta problematiska områden.

Winston AI stöder för närvarande engelska, tyska, spanska och franska.

Winston AI:s bästa funktioner

Funktioner OCR-teknik

Bearbetar handskrivna texter

Bedömning mening för mening

Användarvänligt gränssnitt för AI-detektor

Stöd för flera språk

Ett av få gratis AI-innehållsdetektorer på denna lista.

Begränsningar för Winston AI

Rapporteringsfunktionen skulle kunna förbättras.

Relativt färre språk stöds jämfört med konkurrenterna.

Priser för Winston AI

Gratis

Essential : 12 $/månad för upp till 80 000 ord

Avancerat: 19 $/månad för upp till 200 000 ord

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Winston AI-betyg och recensioner

Capterra: 4/5 (mindre än fem recensioner)

4. Crossplag – Bäst för plagieringsdetektering

Crossplag är ett populärt verktyg för plagieringsdetektering. En av dess nyare funktioner är AI-innehållsdetektorn, som använder maskininlärningsalgoritmer för att noggrant identifiera ursprunget till en text och tala om för dig om den är genererad av AI eller av en människa.

AI-detektorn är tränad att känna igen mönster som förekommer i texter skrivna av människor. Crossplag identifierar avvikelser från dessa mönster och visar procenttal som anger sannolikheten för att din text har skapats av AI.

Verktyget är mycket enkelt att använda – allt du behöver göra är att kopiera och klistra in din text, trycka på "Kontrollera" och låta Crossplag göra sitt jobb. ?

Crossplags bästa funktioner

Lätt att använda

Snabbt

Tränad med över 1,5 miljarder parametrar för maximal noggrannhet.

Begränsningar för Crossplag

Brist på grafik i gränssnittet

Engelska är det enda språk som stöds.

Priser för Crossplag

Kontakta oss för prisuppgifter

Crossplag-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (mindre än 5 recensioner)

5. GLTR – Bäst för tekniskt kunniga användare:

GLTR (förkortning för Giant Language Model Test Room) är ett AI-detekteringsverktyg som utvecklats av MIT-IBM Watson AI Lab och HarvardNLP. Det låter dig göra en forensisk analys av en text för att avgöra om den skapats av AI.

Verktyget baseras på GPT-2-teknik och analyserar varje ord för att identifiera hur sannolikt det är att AI skulle förutsäga det. Det gör det genom att fokusera på sammanhanget före ordet i fråga och sannolikheten att AI skulle generera en specifik ordföljd.

Om GLTR bedömer att AI-verktyg ofta genererar det ord du är intresserad av tillsammans med ordet före det, kommer det att markeras.

Om ordet du analyserar finns bland de 10 bästa AI-förutsägelserna kommer GLTR att färga det grönt. För de 100 bästa förutsägelserna visas färgen gul, och för de 1 000 bästa förutsägelserna blir ordet rött. Allt över 1 000 är violett.

Enkelt uttryckt, om en text är mestadels grön är det stor sannolikhet att den har genererats av AI.

GLTR:s bästa funktioner

Erbjuder en djupgående textanalys i sina AI-skrivverktyg

Färgkodar texten för enklare navigering

Bedömer ordens position för att avgöra om AI har använts

GLTR-begränsningar

Tillverkad 2019, så den kanske inte är effektiv för nyare teknik.

Det kan vara svårt för förstagångsanvändare att tolka resultaten.

GLTR-prissättning

Gratis

GLTR-betyg och recensioner

Inga recensioner

6. Innehåll i stor skala – bäst för innehållsmarknadsförare

Content at Scale:s AI-detektor erbjuder ett enkelt och smidigt sätt att bedöma en text och avgöra om den har skapats av människor, AI eller en kombination av båda.

Verktyget har tränats med blogginlägg, essäer, Wikipedia-artiklar och tusentals artiklar för att visa tillförlitliga och exakta resultat. Det kan identifiera om en text har genererats av ChatGPT, Bard, Claude eller andra verktyg.

När du kör analysen färgkodar verktyget din text för att ange vilka delar som mest sannolikt har genererats av AI och vilka som har skrivits av människor. Grön färg betyder att din text är av mänskligt ursprung, medan röd är alarmerande och tyder på att AI har skrivit texten. Gul och orange indikerar att din text kan behöva skrivas om för att undvika att låta robotlik och för att vara på den säkra sidan.

Content at Scale bästa funktioner

Lättförståeliga resultat

Erbjuder en möjlighet att skriva om AI-text så att den låter mänsklig.

Analyserar varje mening

Begränsningar för innehåll i stor skala

AI-omskrivningar är inte alltid tillförlitliga

Resultaten kan vara otydliga.

Priser för innehåll i stor skala

Gratis

Pro-version: 49 $/månad

Betyg och recensioner av Content at Scale

Inga recensioner

7. Originality. ai – Bäst för två-i-ett-lösningar

Originality.ai är en två-i-ett-lösning – den har både en AI-detektor och en plagieringskontroll. Den kan upptäcka texter som skapats av ChatGPT, Bard och andra välkända AI-verktyg med anmärkningsvärd noggrannhet.

Originality.ai är idealiskt för team tack vare sina innovativa funktioner som att lägga till kollegor till plattformen, visa skanningshistorik och dela resultat. Det riktar sig främst till innehållsmarknadsföring och SEO-byråer, men alla som vill säkerställa att deras innehåll är AI-fritt kan använda det.

Förutom AI-detektorn och plagieringskontrollen erbjuder Originality.ai gratis läsbarhetstester som hjälper dig att skapa lättsmält och engagerande innehåll.

Originality. ai bästa funktioner

Kombinerad AI-detektor och plagiatkontroll

Delbara rapporter

Samarbetsalternativ

Läsbarhetstester

Originalitet. Begränsningar för AI

Begränsade alternativ i prismodellen med löpande betalning

Många användare rapporterade felaktiga resultat.

Originality. ai-prissättning

Betala efter användning : Engångsbetalning på 30 dollar för 3 000 krediter (en kredit skannar 100 ord)

Grundabonnemang: 14,95 $/månad för 2 000 krediter (varje ytterligare kredit kostar 0,01 $)

Originalitet. ai-betyg och recensioner

Product Hunt: 2,9/5 (över 20 recensioner)

8. Undetectable. ai – Bäst för att humanisera AI-innehåll

Undetectable.ai är ett unikt verktyg med två viktiga funktioner. Det låter dig skanna din text och identifiera AI-innehåll, men det låter dig också ”humanisera” AI-genererade delar och undvika att ditt innehåll flaggas. ?

Det är väldigt enkelt att använda plattformen – klistra in texten i rutan och tryck på knappen Kontrollera AI. Du kan anpassa läsbarheten och syftet för att säkerställa att verktyget förstår din avsikt.

Om resultaten visar att vissa delar av din text är AI-genererade, tryck på Humanize för att omvandla dem till innehåll som potentiellt kan kringgå andra AI-detektorer.

Undetectable. ai bästa funktioner

AI-innehållsdetektor och texthumaniserare

Stöder upp till 10 000 tecken åt gången.

Lätt att använda

Känner igen text från GPT-3, GPT-4, Bard, Claude, etc.

Undetectable. ai begränsningar

Vissa användare tycker att priset är för högt.

Gränssnittet kan verka föråldrat.

Undetectable. ai-prissättning

Gratis (begränsade alternativ, ingen texthumaniserare)

Årligt : 5 $/månad för 10 000 ord – kan anpassas

För företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Undetectable. ai betyg och recensioner

Product Hunt : 5/5 (mindre än 10 recensioner)

G2: 5/5 (mindre än 5 recensioner)

9. Writer – Bäst för enkelhet och användarvänlighet

Letar du efter en gratis, enkel AI-innehållsdetektor utan krusiduller? Writer uppfyller alla krav och kombinerar ett enkelt gränssnitt med kraftfull funktionalitet.

Allt du behöver göra är att kopiera och klistra in texten du vill skanna och välja "Analysera text". Writer utvärderar innehållet och visar en procentandel som anger om texten är skapad av en människa eller AI.

Det finns också en möjlighet att lägga till en URL och analysera innehållets ursprung.

Tänk på att det maximala antalet tecken som detta praktiska verktyg stöder är 1 500, så du kan behöva köra flera analyser i rad för att kontrollera en stor text.

Författarens bästa funktioner

Enkelt att använda

Kan analysera innehåll via URL:er

Erbjuder en gratis grammatikgranskare

Författarbegränsningar

Färgkodar inte AI- och mänskligt genererade meningar

Inget alternativ för att ladda upp textfiler eller bilder för analys

Priser för skribenter

Gratis

Författarbetyg och recensioner

Inga recensioner

10. Hugging Face – Bäst för community-support

Hugging Face är en AI-community där användare samarbetar för att arbeta med och diskutera modeller, datamängder och appar. Det är ingen överraskning att plattformen erbjuder en högkvalitativ AI-innehållsdetektor som låter dig skanna dina texter och kontrollera deras originalitet.

Detektorn klassificerar innehållet som äkta (skapad av människor) eller falsk (skapad av AI) och visar resultaten i decimaler, vilket är roligt och uppfriskande för tekniskt kunniga användare.

Om du inte gillar det här formatet, scrolla till botten av sidan för Hugging Face AI-innehållsdetektorn och klicka på rekommendationen för en bättre användarupplevelse.

Hugging Face bästa funktioner

Utmärkt för tekniskt kunniga användare

Community-support

Öppen källkod

Begränsningar för Hugging Face

Användare som inte är tekniskt kunniga kanske inte tycker att det är användbart.

Resultaten är inte lika tydliga som med andra AI-innehållsdetektorer.

Hugging Face-priser

Gratis

Hugging Face-betyg och recensioner

Inga recensioner

De AI-verktyg vi presenterat fungerar genom att förhindra missbruk av AI, medan andra strävar efter att utnyttja dess fulla potential för att göra dig mer produktiv. Ett perfekt exempel på den senare gruppen är ClickUp, som låter dig effektivisera arbetsflöden, hantera dokument, öka samarbetet och väcka din kreativa sida. Låt oss se hur! ?️

Skriv bättre med ClickUp Brain Använd ClickUp AI för att generera ett blogginlägg i ClickUp Docs från en enkel uppmaning att lägga till detaljer och andra viktiga aspekter.

ClickUp är en populär plattform för projekt- och uppgiftshantering med dussintals alternativ för smidigt teamsamarbete, övervakning av framsteg, dokumenthantering och arbetsbelastningsorganisation. Men låt oss lägga det åt sidan och fokusera på plattformens förstklassiga skrivassistent — ClickUp AI.

ClickUp AI är den kraftfulla allierade du behöver när du saknar inspiration (eller tid) för att skriva ett e-postmeddelande, blogginlägg, kontrakt, erbjudande, tidningsartikel eller någon annan typ av text. Det är din biljett till landet med perfekt utformat innehåll!

För att förstå skrivassistentens imponerande funktioner måste vi nämna en annan av ClickUps utmärkande funktioner – ClickUp Docs. Använd den för att skapa, redigera, dela och hantera dina dokument på ett och samma ställe. Tänk på det som ett virtuellt arkivskåp där allt är noggrant organiserat och lätt att hitta. ?️

ClickUp AI och ClickUp Docs i praktiken

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

ClickUp AI och ClickUp Docs samverkar för att ge dig den bästa användarupplevelsen du kan tänka dig. Låt oss säga att du behöver skriva ett e-postmeddelande till en kund. Du öppnar ett ClickUp Doc och skriver ”/ai”. Tryck sedan på ”AI-verktyg” och välj den första uppmaningen: Skriv ett e-postmeddelande. Du behöver bara ange kundens namn, syfte, diskussionspunkter och önskad ton, så genererar ClickUp det perfekta e-postmeddelandet på några sekunder.

ClickUp AI är inte bara en innehållsgenerator —det kan hjälpa dig att:

Är du osäker på hur du kan dra nytta av detta AI-skrivverktyg? ClickUp-mallar kommer till undsättning! ?

Plattformen erbjuder över 1 000 mallar för olika ändamål, från hantering av arbetsflöden till tidrapportering. Du kommer särskilt att uppskatta mallarna med rollspecifika AI-prompter – de kommer med färdiga instruktioner som du klistrar in i verktyg som ChatGPT för att generera önskade svar.

ClickUps bästa funktioner

AI-skrivassistent

Gör brainstorming, innehållsskapande, sammanfattning och redigering till en barnlek.

ClickUp Docs – en centraliserad dokumenthanteringshub och den perfekta platsen för att utforska ClickUp AI:s funktioner.

Hög anpassningsbarhet – tillhandahåll riktlinjer som gör ClickUp AI mer effektivt och träffsäker.

Erbjuder ett rikt mallbibliotek

Begränsningar för ClickUp

Plattformens många alternativ kan kännas överväldigande i början.

AI-stöd för mobilappen är inte tillgängligt (ännu).

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

Ta kontroll över ditt innehåll med AI-skrivdetektorer

Oavsett om du använder AI-detekteringsverktyg eller en plattform som erbjuder en robust AI-skrivassistent, tar du kontrollen och säkerställer att ditt innehåll är originellt, relevant, engagerande och lättläst.

Med ClickUp får du mycket mer än ett skrivverktyg – du får en plattform för projekt- och uppgiftshantering och fantastiska alternativ för tidrapportering, teamsamarbete, organisation och dokumenthantering, för att nämna några. Registrera dig på ClickUp och utforska allt det har att erbjuda!