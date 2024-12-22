De 10 bästa programvarorna för marknadsföringsarbetsflöden 2025

Marknadsföringsteam behöver samarbeta inte bara med varandra, utan också med kollegor inom försäljning, kundservice och IT. Det finns många rörliga delar i marknadsföringsprocessen, och utan rätt verktyg är det lätt att tappa bort något.

Lyckligtvis ger programvara för hantering av marknadsföringsarbetsflöden den struktur och ansvarighet som behövs för att hålla ditt team på rätt spår. Om det är hög tid för ditt marknadsföringsteam att förbättra sitt arbetsflöde finns det en sak du måste göra nu: registrera dig för de bästa programvaruverktygen för marknadsföringsarbetsflöden 2025. 📝

I den här guiden går vi igenom vilka funktioner du bör leta efter i programvara för arbetsflödeshantering och presenterar våra 10 favoritverktyg för marknadsföringsarbetsflöden.

Vad ska du leta efter i programvara för marknadsföringsflöden?

Utan att överdriva kan vi säga att det finns dussintals programvaror för arbetsflödeshantering på marknaden.

Så hur väljer du den bästa plattformen för ditt marknadsföringsarbetsflöde? Leta efter programvara som har följande funktioner:

Användarvänliga instrumentpaneler: Du har inte råd att lägga timmar på att utbilda ditt team i programvaran. Välj en intuitiv plattform som ditt marknadsföringsteam kan använda direkt.

Marknadsföringsautomatisering: Automatiserade arbetsflöden gör livet så mycket enklare. Med en engångsinstallation kan du automatisera hundratals arbetsflöden med rätt verktyg. Leta efter funktioner för automatisering av marknadsföringsuppgifter som erbjuder villkorade arbetsflöden med ett enkelt dra-och-släpp-gränssnitt. Automatiserade arbetsflöden gör livet så mycket enklare. Med en engångsinstallation kan du automatisera hundratals arbetsflöden med rätt verktyg. Leta efter funktioner för automatisering av marknadsföringsuppgifter som erbjuder villkorade arbetsflöden med ett enkelt dra-och-släpp-gränssnitt.

Integrationer: Marknadsförare använder en mängd olika verktyg för e-postmarknadsföringskampanjer, sociala medier, bloggar och mycket mer. Välj marknadsföringsprogramvara som kan integreras med dina andra lösningar så att allt fungerar smidigt tillsammans.

Projekt- och uppgiftshanteringsfunktioner: Den bästa programvaran för marknadsföringsarbetsflöden hanterar mer än bara enkla uppgifter. Den ska också hålla koll på din budget, deadlines och teammedlemmarnas aktiviteter. Den bästa programvaran för marknadsföringsarbetsflöden hanterar mer än bara enkla uppgifter. Den ska också hålla koll på din budget, deadlines och teammedlemmarnas aktiviteter.

Rätt programvara för hantering av marknadsföringsarbetsflöden är grunden för dina marknadsföringsprocesser. Gör mer på kortare tid, öka lönsamheten och effektivisera hanteringsprocessen för en sundare och bättre genomförande av dina marknadsföringskampanjer.

Allt handlar om att välja rätt programvara för arbetsflödeshantering. Enligt vår ödmjuka (men erfarna) åsikt är dessa 10 alternativ de bästa för marknadsförare år 2025. 🤩

Kom igång Spåra och visualisera viktiga mätvärden för att utforma marknadsföringsplaner med ClickUp Dashboards.

Det vore galet att inte sätta ClickUp högst upp på vår lista – och det finns goda skäl till det. Marknadsföringsteam vänder sig allt oftare till ClickUp för mer robusta projektledningsfunktioner och funktioner som resurshantering och programvara för marknadsföringsautomatisering.

Med ClickUp kan marknadsföringsteam skapa whiteboard-dokument för brainstorming och sedan enkelt omvandla dem till marknadsföringsprojekt med uppgifter, deadlines och ansvariga med några få klick. ClickUps mallar för marknadsföringsplaner är också ett stort plus för team som har ont om tid.

Undvik flaskhalsar genom att visualisera varje projekt och milstolpe i ClickUps Gantt-diagram, instrumentpaneler och Kanban-tavlor. Plattformen spårar även arbetsflödesanalyser kopplade till varje projekt, uppgift och teammedlem för att visa dig exakt var dina projekt befinner sig.

Har vi nämnt att ClickUp erbjuder gratis utbildning och support dygnet runt? Du kommer förmodligen inte behöva det eftersom plattformen är så intuitiv, men det är skönt att veta att hjälp alltid finns tillgänglig.

ClickUps bästa funktioner

Anpassade arbetsflöden : Vi vet att ditt team är unikt, därför erbjuder ClickUp en helt anpassningsbar lösning för uppgiftshantering inom marknadsföring. Vi vet att ditt team är unikt, därför erbjuder ClickUp en helt anpassningsbar lösning för uppgiftshantering inom marknadsföring.

Inbyggd korrekturläsning: Varför lämna ClickUp för att korrekturläsa marknadsföringstexter på en annan plattform? Med ClickUps programvara för marknadsföringsarbetsflöden kan du hantera whiteboards, dokument och korrekturläsningsprocesser på samma ställe.

ClickUp Docs : Dokumentera enkelt ditt : Dokumentera enkelt ditt arbetsflöde för innehållsmarknadsföring eller din marknadsförings- och försäljningsprocess i Docs. Nestla sidor, använd slash-kommandon eller sammanfatta innehåll med ClickUp Brain.

15+ anpassningsbara vyer : Behöver du se ett : Behöver du se ett arbetsflöde för sociala medier i en Kanban- eller listvy? Välj mellan 15 vyer för att hantera dina marknadsföringsprocesser.

Marknadsföringsvänliga mallar: Använd Använd ClickUp Marketing Plan Template för att förenkla marknadsföringsarbetsflöden med plug-and-play-projektflöden som är redo att användas.

Ladda ner den här mallen Planera och organisera hela din marknadsföringsstrategi med ClickUps mall för marknadsföringsplaner.

Begränsningar i ClickUp

ClickUp innehåller funktioner för mer än bara marknadsföring, vilket kan vara överväldigande för vissa användare.

Nivån Free Forever har begränsad lagringskapacitet, fält och integrationer.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 6 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 600 recensioner)

2. Insightly

Via Insightly

Insightly är en programvara för automatisering av marknadsföringsarbetsflöden för att generera leads. Det är ett bra val om du främst är intresserad av att generera och vårda leads innan du vidarebefordrar dem till säljavdelningen.

Med Insightly kan du planera e-postmarknadsföringskampanjer, skapa landningssidor och använda logikbyggare med dra-och-släpp-funktion för att visualisera kundresan.

Insightly är ett populärt program för marknadsföringsautomatisering, men hanterar inte projektledning och marknadsföringsuppgifter lika skickligt som de andra alternativen på denna lista. Det är ändå ett bra val om du vill strukturera dina insatser för leadgenerering och marknadsföringsarbetsflöden.

Insightlys bästa funktioner

Dynamisk segmentering av e-postlistor

Insightly spårar automatiskt öppningsfrekvens, klickfrekvens och andra viktiga mätvärden i dina marknadsförings- och godkännandearbetsflöden.

Den integreras med populära program som Slack och QuickBooks.

Insightlys begränsningar

Den erbjuder inte robusta verktyg för projektledning eller arbetsflöden för sociala medier.

Vissa användare rapporterar förseningar med dess funktioner för automatisering av arbetsflöden.

Priser för Insightly

Plus: 99 $/månad, faktureras årligen

Professional: 499 $/månad, faktureras årligen

Enterprise: 999 $/månad, faktureras årligen

Insightly-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 860 recensioner)

Capterra: 4/5 (över 620 recensioner)

3. Marketo

Via Adobe Marketo

Adobe Marketo är ännu ett verktyg för automatisering av marknadsföringsarbetsflöden, men det passar både B2B- och B2C-team. Om du arbetar med kontobaserad marknadsföring erbjuder Marketo ABM-specifik automatisering för att rikta in sig på rätt konton.

Marketo innehåller även funktioner för leadhantering, e-postmarknadsföring och multitouch-attribution, vilket gör det idealiskt för multikanalmarknadsföringskampanjer.

Nackdelen är att du måste uppgradera ditt abonnemang till att inkludera Adobe Workfront om du vill ha lösningar för uppgiftshantering. Det är också en annan plattform, så bristen på integration mellan ditt arbete och dina uppgifter kan vara ett hinder för att hålla dina teammedlemmar på samma sida.

Marketo bästa funktioner

Generativ AI för meddelanden till kunder

Automatisk synkronisering mellan försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter

Marknadsförings- och försäljningsprocesser är lätta att anpassa och lägga till detaljer

Marketo-begränsningar

Adobe är förtegen om sina priser, så du måste begära en offert för att få prisinformation.

Vissa användare rapporterar bristande flexibilitet i Marketos rapportering.

Marketo är enormt och kan vara skrämmande för nya användare.

Marketo-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Marketo-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 2 300 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 650 recensioner)

4. ActiveCampaign

Via ActiveCampaign

ActiveCampaign är ett populärt B2C-marknadsföringsverktyg. Det är i första hand en e-posttjänstleverantör (ESP), men samlar e-post, SMS och inlägg på sociala medier på en och samma plattform. Denna programvara för arbetsflödeshantering fungerar också som en plattform för kundrelationshantering (CRM) som samlar in data om din målgrupps intressen och anpassar meddelanden i varje steg av kundresan.

Skapa e-postmarknadsföring och landningssidor på en och samma plattform, samt automatiserade marknadsföringsflöden och skapa personliga arbetsflödesstrukturer för innehållsmarknadsföring inom ActiveCampaign. Men om du vill spåra projekt och uppgifter måste du använda ett annat verktyg för arbetsflödeshantering.

ActiveCampaigns bästa funktioner

Över 900 appintegrationer i programvaran för arbetsflödeshantering

Över 800 förkonfigurerade automatiseringar för marknadsföringsarbetsflöden

Inbyggd e-postdesigner

Perfekt för både marknadsföringschefer och social media-ansvariga.

Begränsningar i ActiveCampaign

Vissa användare tycker att e-postflödena är för enkla.

ActiveCampaign saknar avancerade anpassningsmöjligheter

Vissa användare säger att plattformen är svår att använda.

Priser för ActiveCampaign

Plus: 49 $/månad för tre användare, betalas årligen

Professional: 149 USD/månad för fem användare, betalas årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (över 10 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 200 recensioner)

5. Optimizely

Via Optimizely

Optimizelys plattform för innehållsmarknadsföring (CMP) möjliggör samarbete kring tillgångar, delade arbetsytor och automatisering av kampanjer på ett och samma ställe.

Denna robusta programvara för marknadsföringsarbetsflöden innehåller funktioner för kampanjplanering, arbetsförfrågningar, uppgiftshantering, digital tillgångshantering (DAM), innehållsredigering och prestationsanalys.

Det här marknadsföringsverktyget har mycket att erbjuda, men vissa användare rapporterar bristande kundsupport och prestanda hos Optimizely.

Optimizelys bästa funktioner

Kalenderintegrationer för enklare mötesplanering

Varumärkes- och tillgångshantering

Produktion och distribution av innehåll

Programvara för funktionsmarkering

Optimizelys begränsningar

Minimal kundsupport och dokumentation

Det är svårt att läsa vissa rapporter

Optimizely-priser

Start: Gratis

Hantera: 79 $/månad per användare

Skapa: Kontakta oss för prisuppgifter

Orchestrate: Kontakta oss för prisuppgifter

Optimizely-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 30 recensioner)

Capterra: N/A

6. CoSchedule

Via CoSchedule

CoSchedule är mest känt som ett schemaläggningsverktyg för marknadsföring, men erbjuder också ett abonnemang på en allt-i-ett-marknadsföringssvit. Med CoSchedule Marketing Suite får du en marknadsföringskalender, hantering av digitala tillgångar och projektledning i en och samma plattform.

Tilldela uppgifter relaterade till innehållsmarknadsföring i CoSchedule, skapa i appen och skicka innehållet genom automatiserade korrekturarbetsflöden.

Användarna uppskattar också det digitala tillgångshanteringssystem som är inbyggt i CoSchedule. Det gör det enkelt att se dina befintliga tillgångar och undvika omarbetningar.

CoSchedules bästa funktioner

Visualisera marknadsföringsarbetsflöden i Kalenderorganisatorn

Hantera allt marknadsföringsinnehåll och alla kreativa resurser med Asset Organizer

Begränsningar i CoSchedule

29 dollar per användare är ganska dyrt, särskilt för stora team.

Vissa användare rapporterar att plattformen inte är intuitiv.

Brist på strukturerad onboarding

Priser för CoSchedule

Gratis för alltid

Pro: 29 $/månad per användare, faktureras årligen

Marketing Suite: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av CoSchedule

G2: 4,4/5 (över 210 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Bonus: Programvara för marknadsföringskalender!

7. HubSpot

Via HubSpot

De flesta marknadsförare känner till HubSpot som ett CRM-system, men det erbjuder också ett marknadsföringscenter som fungerar som ett verktyg för marknadsföringsarbetsflöden. Användarna uppskattar dess automatiseringsfunktioner med dra-och-släpp-teknik och verktyg för prioritering av kampanjer.

Marketing Hub kopplar samman e-post, landningssidor och formulär så att det blir enkelt att automatisera allt på ett och samma ställe. Om du redan använder HubSpot som ditt CRM-system är det självklart att koppla Marketing Hub till dina kunddata. Om du däremot använder ett annat CRM-system kanske du inte får ut lika mycket nytta av HubSpots verktyg.

HubSpots bästa funktioner

Integrerade formulär, landningssidor, e-post, livechatt och annonser på sociala medier

Marketing Hub fungerar utmärkt tillsammans med Hubspot CRM och Salesforce.

Hubspot-integrationer

HubSpots begränsningar

Team som inte använder HubSpot eller Salesforce kommer inte att få lika mycket nytta av plattformen.

Vissa användare rapporterar att de differentierade begränsningarna tvingar dem att betala mer.

Andra användare rapporterar negativa erfarenheter av kundtjänsten.

HubSpot-priser

Professional: 800 USD/månad för 2 000 kontakter, faktureras årligen

Företag: Från 3 600 USD/månad för 10 000 kontakter, faktureras årligen

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 5 500 recensioner)

8. Kissflow

Via Kissflow

Kissflow är inte bara utformat för marknadsförare. Det här kraftfulla verktyget har även funktioner för IT-personal, chefer och utvecklare. Särskilt marknadsförare som arbetar på distans kommer att uppskatta Kissflows funktioner för hantering av marknadsföringsarbetsflöden och digitala arbetsplatser.

Lämna kommentarer om ditt arbete, chatta direkt med kollegor och skapa utrymmen för varje arbetsgrupp inom Kissflow. Plattformen samlar videokonferenser, arbetshantering, rapportering och en processautomatiseringsbyggare på ett och samma ställe.

Den enda nackdelen är att Kissflow inte är utvecklat för marknadsföringsteam. Du kan till exempel få betala för funktioner du inte behöver och ändå behöva köpa specialiserad programvara för arbetsflöden inom innehållsmarknadsföring.

Kissflows bästa funktioner

Automatiserad affärsprocessbyggare utan kodning

Kompatibel med flera avdelningar och användningsområden

Kissflows begränsningar

Kissflow saknar marknadsföringsspecifika funktioner, såsom en schemaläggare för sociala medier.

Vissa användare rapporterar dåliga erfarenheter av kundsupporten.

Kissflow-priser

Småföretag : 15 USD/månad per användare för minst 50 användare, faktureras årligen

Företag: 20 USD/månad per användare för minst 100 användare, faktureras årligen

Företag: För 500+ anställda, kontakta oss för prisuppgifter

Kissflow-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 520 recensioner)

Capterra: 3,9/5 (över 30 recensioner)

9. Hootsuite

Via Hootsuite

Är ditt företag stort på sociala medier? I så fall är Hootsuite ett pålitligt verktyg för hantering av marknadsföringsarbetsflöden.

De flesta marknadsförare känner till Hootsuite som ett verktyg för schemaläggning av sociala medier och innehållskalender, men det hanterar också annonstexter, integreras med andra lösningar, innehåller funktioner för medarbetarambassadörer och erbjuder till och med en egen AI-skribent.

Nackdelen är att Hootsuite saknar gedigna verktyg för teamsamarbete och projektledning. Det är inget problem om du har ett litet företag, men om du arbetar med flera team måste du köpa ett extra verktyg för projektledning.

Hootsuites bästa funktioner

OwlyWriter AI genererar automatiskt texter och bildtexter

Massplanering av sociala medier för produktmarknadsföring

Social lyssnande för flera plattformar

Hootsuite-begränsningar

Hootsuite saknar inbyggda verktyg för projektledning och samarbete.

Vissa användare rapporterar att den är långsam och buggig.

Andra användare rapporterar att deras integrationer ofta kopplas bort.

Hootsuite-priser

Professional: 99 $/månad för en användare, faktureras årligen

Team: 249 USD/månad för tre användare, faktureras årligen

Företag: 739 USD/månad för fem användare, faktureras årligen

Företag: Från fem användare, kontakta oss för prisuppgifter

Hootsuite-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 3 900 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3 400 recensioner)

10. Teamwork

Via Teamwork

Behöver du en programvara för hantering av marknadsföringsarbetsflöden som är mer projektorienterad? Då behöver du inte leta längre än Teamwork. Denna lösning är inte bara för marknadsförare, även om marknadsförare utan tvekan skulle ha stor nytta av denna programvara för projektledning.

Med Teamwork kan du hantera varje teammedlems arbetsbelastning för att säkerställa att ingen i ditt team känner sig överbelastad. Om du arbetar i en kundorienterad roll på en marknadsföringsbyrå kan du med Teamwork bjuda in kunder till arbetsytan med noggrann åtkomstkontroll – så att de inte förstör något.

Teamwork hanterar personal, resurser och tid, men är inte specifikt för marknadsföring. Om du letar efter fler marknadsföringsautomatiseringar måste du koppla Teamwork till HubSpot, Slack eller MailChimp.

Teamworks bästa funktioner

Tydliga mål och milstolpar

Åtkomst för entreprenörer och kunder

Arbetsflödeshanteringssystem är idealiskt för professionella serviceteam

Begränsningar i teamarbetet

Teamwork saknar inbyggda marknadsföringsverktyg

Det kan ta några minuter innan ändringarna syns på plattformen, så det här är inte nödvändigtvis ett verktyg i realtid.

Priser för Teamwork

Gratis för alltid

Startpaket: 5,99 $/månad per användare för minst tre användare, faktureras årligen

Leverans: 9,99 USD/månad per användare för minst tre användare, faktureras årligen

Grow: 19,99 $/månad per användare för minst fem användare, faktureras årligen

Skala: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Teamwork

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 800 recensioner)

Prova dessa alternativ till Teamwork!

Välj den bästa programvaran för arbetsflödeshantering för jobbet

Du har en gedigen strategi för innehållsmarknadsföring. Nu behöver du bara genomföra den. I en tid då marknadsförare måste göra mer med mindre resurser kan rätt programvara för marknadsföringsarbetsflöden förbättra kvaliteten på dina leveranser, minska repetitiva uppgifter och öka avkastningen på dina marknadsföringsinsatser.

Du kan välja det verktyg för hantering av marknadsföringsarbetsflöden som du gillar bäst, men det mest effektiva och tidsbesparande alternativet på denna lista är ClickUp. Denna kraftfulla plattform samlar arbete, projektledning och kommunikation på ett och samma ställe. Och har vi nämnt de tidsbesparande mallarna? 🏆

Men lita inte bara på vårt ord: Skapa din första ClickUp-arbetsyta nu gratis – inget kreditkort krävs.