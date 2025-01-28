De 10 bästa OKR-programvarorna för startups för att spåra mål 2025

Som ledare för ett startup-företag vet du hur viktigt data och målsättning är för din nystartade verksamhet. Du kanske är liten idag, men med rätt mätvärden och processer på din sida kommer du att växa till något stort på nolltid.

Finansiering och talang gör stor skillnad, men du behöver också programvara för att mäta dina mål och nyckeltal (OKR). Rätt OKR-verktyg spårar alla dina företagsmål, prestationsmått och företagsstatistik så att du kan ta ansvar för att göra bra saker.

Men vilken OKR- och prestationshanteringsprogramvara passar bäst för startups behov? Du är en David som tar sig an många Goliater, så du måste utnyttja dina resurser på bästa sätt.

Oroa dig inte – vi hjälper dig. I den här guiden visar vi vad du ska leta efter i OKR-programvara för nystartade företag, samt de 10 bästa OKR-programvarorna för småföretag 2024.

Vad ska du leta efter i OKR-programvara?

OKR är ett ramverk för målsättning som stöder kvalitativa mål med kvantitativa mått. Det finns många OKR-verktyg på marknaden för att mäta dessa data – men vilket är det bästa OKR-verktyget för startups?

Du kan välja det alternativ som passar bäst för ditt företag, men enligt vår ödmjuka åsikt bör ett bra OKR-verktyg ha följande funktioner:

En intuitiv användarupplevelse: Som ett litet företag har du inte råd att lägga veckor på att utbilda ditt team i OKR-programvara. Du behöver något som stöder medarbetarnas prestationer direkt från start. Leta efter OKR-programvara som erbjuder gratis provperioder så att du kan bedöma hur användarvänlig den verkligen är innan du bestämmer dig.

Information i realtid: Startups måste fatta beslut på ett ögonblick, så ett OKR-verktyg i realtid är ett måste. Leta efter OKR-verktyg som hämtar data från flera källor utan fördröjningar.

Användbara integrationer: Chansen är stor Chansen är stor att ditt startup-företag använder projektledningsprogramvara som Asana eller Jira och chattverktyg som Slack eller Microsoft Teams. Effektivisera dina arbetsflöden genom att välja OKR-programvara som enkelt integreras med din nuvarande teknikstack.

De 10 bästa OKR-programvarorna att använda

OKR-programvara ger småföretag ett välbehövligt försprång. Att välja rätt programvara hjälper små startup-team att samlas och genomföra sina ambitiösa mål.

Om du är på jakt efter rätt programvara är detta de bästa OKR-programvarorna för nystartade företag 2024.

Håll dig på rätt spår för att nå dina mål med tydliga tidsplaner, mätbara mål och automatisk uppföljning av framsteg.

ClickUp är den enda produktivitetsprogramvaran som är tillräckligt kraftfull för att konsolidera ditt arbete i olika appar till en dynamisk plattform, så du behöver inte oroa dig för dubbel datainmatning eller omarbetningar. Allt finns i ditt arbetsutrymme, så ditt team spenderar mindre tid på att leta efter information och mer tid på att göra arbete som ger resultat.

Startups är flexibla, vilket innebär att du behöver alla fördelar du kan få. Istället för att be teammedlemmarna växla mellan projektledningsverktyg, dokument, mallar och OKR, samla allt på ett ställe med ClickUp Goals.

ClickUp Goals kopplas till dina uppgifter för att övervaka framstegen mot relaterade mål. Systemet grupperar även mål och visualiserar framstegsprocenten i en vy. Om du behöver en samlad bild av hur ditt startup-företag presterar är ClickUp det bästa valet. Spåra prestanda i form av siffror, monetär prestanda och till och med uppgiftsmål. Oavsett om du sätter upp mål för deadlines, sprints och veckovisa försäljningsmål – ClickUp spårar allt åt dig. ?

Det bästa av allt är att ClickUp är fullspäckat med hundratals flexibla funktioner för att spåra viktiga mätvärden, ett omfattande mallbibliotek och över 1 000 integrationer för att effektivisera alla processer.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Vissa ClickUp-funktioner är endast tillgängliga för betalande prenumeranter.

ClickUp har många funktioner, så det kan ta lite tid för vissa användare att lära sig hur det fungerar.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Quantive

Via Quantive

Quantive förvärvade OKR-plattformen som tidigare var känd som Koan. Detta innebar att OKR integrerades i Quantives redan imponerande verktygssvit, så om du redan är Quantive-användare är deras OKR-verktyg ett självklart val.

Denna mycket visuella OKR-programvara för startups är mycket konfigurerbar, så om du behöver avancerade funktioner som OKR-gränser per ägare eller tak för framsteg i nyckelresultat, har Quantive det du behöver.

Quantives bästa funktioner

Övervaka projekt och uppgifter i en Kanban-tavla-liknande instrumentpanel

Koppla enskilda uppgifter till OKR för hela företaget

Skapa automatiska OKR-framstegsrapporter i realtid

Kvantitativa begränsningar

Quantive erbjuder inte individuella avstämningar.

Team- och företagsvyerna är mycket lika, vilket gör att vissa användare tycker att plattformen är förvirrande.

Quantive-prissättning

Essentials: Gratis

Skala: 18 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kvantitativa betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 80 recensioner)

3. Paycor

Via Paycor

Som namnet antyder är Paycor mer lämpad för ekonomi och penninghantering, men den har även OKR-funktioner. Småföretag använder Paycor för:

Lönesystem

HR

Rekrytering

Hantera medarbetarnas prestationer

Kostnadshantering

Tidrapportering för småföretag

Detta är perfekt om du har heltidsanställda men inte är helt säker på hur du ska hantera löner, förmåner och skatter på egen hand.

För OKR-ändamål kontrollerar Paycors personalhanteringsfunktioner kostnader, sparar tid och hanterar allas scheman. Du kan inte bara använda Paycor för att spåra tid, utan dess robusta analysverktyg optimerar också arbetsfördelningen.

Paycor inkluderar även målsättning för företag och individuella mål – plus dashboards för chefer att övervaka allt – så det är perfekt för startups som behöver hantera arbetsflödesdata och mål på samma ställe.

Paycors bästa funktioner

Den inkluderar tids- och närvaroregistrering samt schemaläggning för anställda.

Funktioner för medarbetarupplevelsen inkluderar moralundersökningar och ett lärandehanteringssystem för utbildning.

Paycors begränsningar

Paycor fokuserar mer på HR, arbetskraft och ekonomi än ett traditionellt OKR-system.

Du behöver fortfarande ett separat uppgiftshanteringssystem för att utföra arbetet.

Du måste kontakta Paycor för prisinformation.

Paycor-priser

Grundläggande: Kontakta oss för prisuppgifter

Viktigt: Kontakta oss för prisuppgifter

Kärnfunktion: Kontakta oss för prisuppgifter

Komplett: Kontakta oss för prisuppgifter

Paycor-betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 650 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 2 600 recensioner)

4. Microsoft Viva Goals

Via Microsoft

Microsoft förvärvade Ally.io och döpte om det till Microsoft Viva Goals, som är en avknoppning av verktyget Microsoft Viva. Detta är en gedigen OKR-programvara för startups som redan använder Microsoft-produkter.

Viva Goals har en enkel trestegsprocess för OKR-spårning: samordna ditt team kring målen, fokusera det dagliga arbetet på dessa mål och integrera Viva Goals med dina andra Microsoft-verktyg för att öka synligheten.

Viva Goals förenklar framstegsrapporter, incheckningar och påminnelser via Microsoft Teams. Den innehåller till och med OKR-mallar för att rapportera ditt teams framsteg till cheferna, oavsett om det är din chef eller ett team av investerare.

Viva Goals bästa funktioner

Om du har ett Microsoft 365-abonnemang ingår Viva Goals redan.

Viva Goals integreras sömlöst med andra Microsoft-verktyg.

Begränsningar för Viva Goals

Du behöver ett uppgraderat abonnemang för att få tillgång till Viva Insights, Viva Topics och Viva Learning.

Priser för Viva Goals

Microsoft Viva i Microsoft 365: Ingår

Microsoft Viva Goals: 6 $/månad per användare

Microsoft Viva Suite: 12 USD/månad per användare

Viva Goals betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: 4,1/5 (8+ recensioner)

5. Weekdone

Via Weekdone

Weekdone är ett av de bästa OKR-programvaruverktygen för nystartade företag tack vare sitt eleganta utseende och intuitiva instrumentpanel. Ange bara dina organisationsmål så skapar Weekdone ett ramverk för genomförandet.

Den genererar automatiskt veckovisa framstegsrapporter, så du slipper jaga ditt team för att få ständiga projektuppdateringar. Weekdone kombinerar också uppgifter och projekt på samma plattform, vilket gör det enkelt att spåra projekt och teamets bidrag.

Weekdones prissättning är också startup-vänlig. Alla konton har samma åtkomstnivå, så du betalar baserat på antalet platser som behövs. Eftersom ditt företag förmodligen inte har så många användare håller detta kostnaderna nere.

Weekdones bästa funktioner

Weekdone stöder kontinuerlig OKR-hantering med alternativ för individuell feedback.

Skapa pulsundersökningar för att samla in feedback från teamet

Koppla OKR till KPI, projekt och initiativ

Begränsningar i Weekdone

Weekdone-appen kan vara lite långsam.

Vissa användare rapporterar om trög eller obefintlig kundsupport.

Priser för Weekdone

Gratis för upp till tre användare

Paket för 15 användare: 9,07 $/månad per användare, för maximalt 15 användare

Paket för 30 användare: 9,60 $/månad per användare, för maximalt 30 användare

Weekdone-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

6. Inspirera

Via Inspire

Inspire är både en OKR-programvara, ett verktyg för prestationshantering och en plattform för ledarskapsutveckling. Det är perfekt om du vill spåra mål, hantera agila team eller coacha chefer.

Inspire har en enkel användargränssnitt, men det gör plattformen ganska lätt att navigera. Använd OKR Builder för att utforma ditt företags viktigaste OKR. Plattformen stöder OKR-coachingkonversationer – plus on-demand-inlärning för OKR – så den är idealisk för team som behöver regelbunden feedback. Den skulle till exempel passa utmärkt för datadrivna säljteam.

Inspirera bästa funktioner

Inspire kopplar dina OKR till Continuous Performance Management (CPM) så att chefer kan hålla medarbetarna ansvariga för resultaten.

Inspire har ett samarbete med OKRs Training, som utbildar ledare i hur man hanterar OKR-metodiken.

Inspirera begränsningar

Inspire har väldigt få recensioner, så det är relativt oprövat.

Inspire erbjuder endast årsavtal istället för månadsabonnemang.

Inspirera prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Inspirera betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: 5/5 (1 recension)

7. Hirebook

Via Hirebook

Hirebook sammanför uppgifter, målhantering och individuella bidrag. Du kan antingen skapa OKR:er och uppgifter inom dem, eller omvandla dagliga aktiviteter till nyckelresultat.

Hirebook vet att chefer är upptagna, så det automatiserar OKR-ansvaret åt dig. Systemet informerar anställda om deras OKR-framsteg så att du inte behöver påminna alla om deras mål. Det inkluderar även milstolpsvarningar för anställda så att du aldrig glömmer att fira ditt teams stora framgångar.

Dessutom har Hirebook en rättvis prissättningspolicy, vilket innebär att den följer en enkel och prisvärd prissättningsstruktur som är perfekt för startups. Om ditt företag växer med tiden erbjuder Hirebook också ett Enterprise-abonnemang som ger dig ännu mer kraft.

Hirebooks bästa funktioner

Hirebook integreras med allt från Excel till Jira och Salesforce.

Se framstegen mot företagets mål i en enda OKR-instrumentpanel via Hirebook-instrumentpanelen, mobilappen eller e-post.

Begränsningar för Hirebook

Plattformen kan vara lite buggig och långsam att ladda.

Hirebook uppdaterar plattformen regelbundet, så du kan behöva vänta på vissa viktiga funktioner som är standard i andra OKR-program.

Priser för Hirebook

Företag: 10 USD/månad i prenumeration, plus 15 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Hirebook-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 5/5 (2 recensioner)

8. Lattice

Via Lattice

Företag som arbetar helt på distans förlitar sig på Lattice för att samordna distansanställda och samtidigt driva affärsresultaten framåt. Lattice har många funktioner, men dess OKR- och målavsnitt integrerar affärsmål i ditt teams dagliga arbetsflöde.

Du behöver aldrig mer skicka massmeddelanden via Slack till ditt team och be om lägesrapporter. Logga bara in på Lattice för att se realtidsdata om ditt teams framsteg och hur det påverkar dina organisationsmål. Istället för att sätta upp mål och sedan glömma bort dem, gör Lattices flexibla inställningar det enkelt att kontinuerligt vägleda ditt teams arbete.

Lattices bästa funktioner

Lattice är mycket anpassningsbar, så köp gärna bara OKR-programvaran eller uppgradera ditt konto för fler funktioner.

Lattice integreras med Salesforce för att ge mer kontext till dina OKR-data.

Begränsningar i Lattice

Lattice erbjuder inte någon gratis provperiod eller gratisversion.

Lattice har begränsade OKR-mallar

Den innehåller inte andra verktyg, som chatt, så du måste fortfarande växla mellan olika program för att kunna utföra ditt arbete.

Lattice-prissättning

Prestationshantering + OKR och mål: 11 USD/person och månad

Engagemang: 4 $/månad per person

Grow: 4 $/månad per person

Ersättning: 6 $/månad per person

Lattice-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

9. AchieveIt

Via AchieveIt

AchieveIt gör det möjligt för startups att optimera prestandan inom två områden: målsättning för organisationen och medarbetarnas engagemang. Det följer en enkel trestegsprocess: sätt upp OKR, hantera framsteg och utvärdera prestanda.

Skapa olika fokusområden för alla dina team (eller bara ett team, om du fortfarande är ett mycket litet startup-företag) och börja samla in statusuppdateringar. AchieveIt hämtar automatiskt uppdateringar från ditt team, genererar rapporter och skapar dashboards. Ställ bara in det en gång och se hur insikterna strömmar in.

AchieveIts bästa funktioner

AchieveIt är utan tvekan en av de mest automatiserade OKR-plattformarna på marknaden, vilket gör den till en av de bästa OKR-programvarorna för startups.

AchieveIt finns i flera stilar och mallar.

Mot en extra avgift erbjuder AchieveIt konsultationstjänster för strategi och OKR.

AchieveIt-begränsningar

Du måste kontakta AchieveIt för prisuppgifter.

Vissa funktioner, som enkel inloggning och utbildning på plats, är endast tillgängliga för uppgraderade abonnemang.

AchieveIt-priser

Kärnfunktion: Kontakta oss för prisuppgifter

Plus: Kontakta oss för prisuppgifter

Pro: Kontakta oss för prisuppgifter

AchieveIt-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

10. 15Five

Via 15Five

15Five är inte bara en OKR-programvara: det är också ett verktyg för att öka medarbetarnas engagemang och lojalitet för startups. Det spårar OKR, medarbetarnas mål, uppgifter, projekt och engagemangsdata.

Använd 15Five för att genomföra datadrivna prestationsutvärderingar, klargöra arbetsroller och till och med anpassa ditt teams styrkor till deras arbetsuppgifter. Om du försöker bygga upp en företagskultur som är värd att svärma för, ger 15Five dig den data du behöver för att vända utvecklingen.

För OKR skickar 15Five automatiskt veckovisa framstegsrapporter i instrumentpanelen eller via integrationer med Slack, Salesforce och Jira. Ange företagsövergripande mål och medarbetarspecifika mål, mät tidslinjer och övervaka projektets framsteg i den smidiga instrumentpanelen.

15Five bästa funktioner

Motivera ditt team med överordnade och underordnade OKR:er och följ uppdateringar i realtid.

Sätt upp mål för organisationen, teamet och individen

Granska alla OKR-framsteg i realtid

15Five-begränsningar

Om du vill ha alla funktioner i 15Five måste du uppgradera till Total Platform-paketet.

Vissa användare önskade mer handlingsfrihet för administratörer och funktioner för att jämföra anställdas framsteg.

Priser för 15Five

Engage: 4 $/månad per användare, faktureras årligen

Perform: 8 $/månad per användare, faktureras årligen

Focus: 8 $/månad per användare, faktureras årligen

Total plattform: 14 USD/månad per användare, faktureras årligen

15Five betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (880+ recensioner)

