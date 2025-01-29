De 8 bästa verktygen för nystartade företag 2025 (fördelar, nackdelar, priser)

Det finns ingen bättre tid än nu att driva ett startup-företag.
Har du sett hur långt tekniken har kommit?
Entreprenörer driver företag från sin soffa med en massa människor som de aldrig har träffat personligen!
Du kan också lyckas med detta.
Allt du behöver är ett praktiskt verktyg vid din sida.
Det är det bästa sättet för ditt startup-företag att växa hållbart och skala exponentiellt. ✨
Och vi vill hjälpa till att förverkliga det.
I den här artikeln hittar du de åtta bästa verktygen för nystartade företag med deras för- och nackdelar, priser och användarbetyg.
Låt oss börja utforska några gratisverktyg för startups som kommer att ta ditt företag till nya höjder. 🚀
Hur väljer man de bästa verktygen för nystartade företag?
Att hitta de bästa verktygen för nystartade företag kan vara en galen resa.
Bara forskningen kommer att ge dig sömnlösa nätter.
Men det behöver inte vara så här.
Här är några frågor du kan ställa dig själv om dina behov:
- Hur stort är ditt team?
- Behöver du hjälp med en specifik funktion som uppgiftshantering, HR, redovisning, sociala medier eller CRM?
- Behöver du integrationer med marknadsföringsverktyg?
- Hur ser din budget ut? Eller letar du efter gratisverktyg för nystartade företag?
- Kan verktygen stödja distansarbete?
Hittade du svaren du sökte? Bra!
Vi har sammanställt en lista över de bästa gratisverktygen för nystartade företag som bör täcka alla dessa behov:
De 8 bästa verktygen för nystartade företag
Ditt startupföretag må vara ungt, men dina ambitioner är lika stora som de stora företagens.
Det innebär att du kommer att hantera nästan lika många funktioner som ett stort företag.
Helt på egen hand.
Och om du tror att den enda lösningen är att anställa fler personer eller skaffa finansiering, tänk om.
Rätt verktyg kan verkligen göra skillnad.
Välj ett av dessa kostnadsfria verktyg för nystartade företag och förverkliga din dröm om att skala upp verksamheten!
1. ClickUp: en allt-i-ett-programvara för projektledning
ClickUp är världens högst rankade verktyg för projektledning och produktivitet.
Detta SaaS-verktyg är perfekt för alla startups eller små team tack vare vår funktionsrika Free Forever-version för alla typer av projektledning. 😎
ClickUps viktigaste funktioner
A. Skapa och tilldela uppgifter
Ett startup-företag kan vara ett myller av uppgifter som verkar flyta ihop med varandra.
Och om du tycker att det är rörigt nu kommer det att bli ännu svårare att hålla reda på dem alla när du växer.
Men med ClickUp kan du få det att verka enkelt.
Skapa så många uppgifter du vill och tilldela dem omedelbart till en eller flera mottagare.
Glöm inte att lägga till prioriteringar och förfallodatum för bättre organisation!
B. Tillämpa Kanban-metoden med hjälp av Board view
Den här är för Kanban Board -entusiaster och Agile-team.
Använd dem för att visualisera och effektivisera hela ditt startups arbetsflöde.
Imponera på din startup-grundare med hur enkelt du skickar uppgifter från "tilldelad" till "klar"!
C. Automatisera rutinaktiviteter
Varför arbeta hårt när du kan arbeta smart?
Låt ClickUp dela en del av din arbetsbörda.
Den fungerar även som ett automatiseringsverktyg.
Använd den för att automatisera dina repetitiva uppgifter med en kombination av villkor, åtgärder och utlösare.
Det sparar dig massor av tid som du kan ägna åt att värva nya investerare till ditt startup-företag. 🤝
D. Säg adjö till fel med Proofing
Tänk dig att ingen upptäckte ett stavfel i din annons och den publicerades. gasp
Spola fram till konsekvenserna: Du är nu ett meme.
Lycka till med att fixa det.
Svaret på den frågan är: otillräcklig korrekturläsningsprogramvara.
Prova istället ClickUps korrekturläsningsfunktioner.
Det är det perfekta sättet att markera ändringar i designmockups.
Gör rätt val, varje gång!
E. Skapa kunskapsbaser med Docs
Du har förmodligen massor av dokumentation att hantera, såsom arbetsriktlinjer, anställningsavtal, kunddata osv.
Skapa sådana dokument i ClickUp Docs med Rich Text Editing, som teckensnitt, banners, rubriker osv. !
Dessutom är det ett lagarbete.
Du kan samarbeta i Docs i realtid med dina teammedlemmar.
F. Hantera ditt arbetsflöde med Anpassade uppgiftsstatusar
Vi älskar anslagstavlor, klisterlappar och whiteboardpennor.
Därför har vi skapat deras digitala motsvarighet!
Överför ditt arbetsflöde till denna uppgiftshanteringsprogramvara och visualisera det med anpassade uppgiftsstatusar. Det låter dig skapa uppgiftsstatusar som passar arbetsflödet i ditt startup-företag.
De kan vara "under utveckling", "under design", "väntar på godkännande", "försenade" osv.
Gissa vem som inte behöver slösa tid på telefonsamtal eller e-post för att hålla sig uppdaterad om hur arbetet fortskrider? Just det, det är du!
Vi har också uppgiftsstatusmallar som du kan använda för försäljning, utveckling, innehållsmarknadsföring, kundrelationshantering (CRM) och mycket mer!
Lär dig hur du skapar ditt eget CRM i ClickUp .
G. Få insikter med hjälp av Dashboards
Som företagare vill du veta var du utmärker dig, var du misslyckas och hur långt projektet är från att vara klart.
Och vi vet precis hur.
Med instrumentpaneler!
Använd den för att visualisera dina framsteg i anpassade diagram, få insikter om människor, hantera resurser, sprints osv.
På tal om sprints kan du lägga till sprintwidgets för att få projektrapporter i form av diagram, inklusive hastighetsdiagram, kumulativa flödesdiagram, burnups och burndowns.
H. Spåra arbetstimmar med Native Time Tracking
Man säger att tid är pengar.
Du håller koll på dina pengar. Men hur är det med din tid?
Lär dig mer om de bästa marknadsföringsverktygen för nystartade företag !
Det är dags att sätta igång.
Och bra för dig, ditt verktyg för uppgiftshantering är också en expert på tidrapportering!
Med vår Native Time Tracking kan du spåra arbetstimmar för olika uppgifter utan extern hjälp.
Fördelar med ClickUp
- Hantera projekt med den funktionsrika planen Free Forever.
- Arbeta även när internet är nere med offline-läget.
- Förvandla din projektledningsprogramvara för startups till ett CRM-verktyg med Zendesk-integrationen.
- Lägg till valfri app eller webbplats tillsammans med dina ClickUp-uppgifter, till exempel Youtube, Google Kalendrar, Twitter osv. med hjälp av inbäddningsvyn.
- Beräkna enkelt med hjälp av anpassade fält
- Skicka och ta emot e-post direkt från ClickUp-uppgifter med Email ClickApp.
- Importera data automatiskt från ett annat projektledningsverktyg
- Använd anpassade aviseringar för att bestämma vilka aktiviteter och åtgärder som ska utlösa aviseringar.
- Visualisera projektets framsteg och identifiera beroenden med hjälp av Gantt-diagram.
- Skydda känslig information med behörigheter
- Bestäm hur du vill visa dina uppgifter med flera vyer
- Integrera med massor av appar som Zoom, Evernote, Calendly osv.
- AI-funktioner för nystartade företag
Nackdelar med ClickUp
- Kan inte exportera instrumentpaneler
Oroa dig inte! Vårt team lär sig och utvecklas ständigt, precis som ditt startup-företag. Därför ser vi till att dina rekommendationer alltid lyssnas på och att dina frågor besvaras.
Kolla in vår utvecklingsplan för att se vad som väntar.
Priser för ClickUp
ClickUp erbjuder tre prisalternativ:
- Gratis för alltid: obegränsat antal uppgifter, 100 MB fillagring och tidsspårning
- Obegränsat (5 $/medlem per månad): obegränsade integrationer, instrumentpaneler och ClickUp-mål
- Business (9 $/medlem per månad): alla automatiseringar, anpassade uppgifts-ID:n och extra gäster
ClickUp-användarbetyg
- Capterra: 4,7/5 (över 2100 recensioner)
- G2: 4,7/5 (över 2400 recensioner)
Vill du ta reda på hur bra ClickUp är jämfört med sina konkurrenter? Kolla in våra recensioner av Basecamp , Zoho Projects och Monday .
2. Mailchimp: verktyg för e-postmarknadsföring
Mailchimp är ett av de bästa verktygen för startups som har behov av marknadsföringsstrategier.
Den är också populär för sin söta apelogo. 🐵
Rolig fakta: När du besöker deras webbplats, placera markören över logotypen så blinkar apan. Prova! 😉
Mailchimp är den självklara appen för e-postmarknadsföring och nyhetsbrev. Använd den för att skapa e-postmarknadsföringskampanjer, webbplatser och konvertera potentiella kunder med marknadsföringsautomatisering.
Mailchimps viktigaste funktioner
- Skapare av landningssidor
- Skapa varumärkes- och transaktionsmeddelanden via e-post
- Kreativ och designhjälp för Facebook- och Instagram-annonser
Fördelar med Mailchimp
- Möjliggör hantering av målgrupper
- Genomför utmärkta e-postmarknadsföringskampanjer
- Erbjuder CRM-funktion för effektiv marknadsföring
Nackdelar med Mailchimp
- Kan bli dyrt när din kontaktlista växer
- Endast 30 dagars e-postsupport för gratisplanen
- Begränsade alternativ för design av landningssidor
Mailchimp-priser
Mailchimp erbjuder fyra prisalternativ:
- Gratis: webbplatsanalys, beteendemässig inriktning och publikdashboard
- Essential (10,47 $/månad): inlägg på sociala medier, undersökningar och kampanjengagemang
- Standard (15,64 $/månad): marknadsföringstips, klassisk automatiseringsbyggare och marknadsföringskalender
- Premium (312,80 $/månad): anpassade kodade mallar, schemaläggning av inlägg på sociala medier och optimering av sändningstid
Mailchimp-användarbetyg
- Capterra: 4,5/5 (över 13 900 recensioner)
- G2: 4,3/5 (över 10 900 recensioner)
Spåra ditt teams mål med OKR-programvara för nystartade företag!
3. Buffer: verktyg för marknadsföring i sociala medier
Du har alltså ett varumärke och ett konto på sociala medier. Nu vill du öka räckvidden och omvandla din målgrupp till potentiella kunder?
Buffers funktioner för publicering på sociala medier kan hjälpa dig.
Med appen kan du planera, samarbeta och schemalägga innehåll som kan driva trafik till dina sociala mediekanaler, vilket leder till tillväxt för ditt företag. Den används också flitigt av digitala marknadsförings- och e-handelsbyråer!
Det är ett användbart verktyg för att skapa vackra och engagerande inlägg på sociala medier.
Och du kommer aldrig att missa en kommentar från dina potentiella kunder på Instagram!
Buffers viktigaste funktioner
- Möjliggör direkt schemaläggning av inlägg på sociala medier
- Skickar påminnelser för förplanerade inlägg
- Låter dig skapa publiceringsscheman
Fördelar med Buffer
- Stöder alla större sociala medieplattformar, inklusive Facebook, Twitter etc.
- Få gratis tillgång till begränsade grundläggande inläggsrapporter
- Enkel och ren layout
Nackdelar med Buffer
- Gratis- och Pro-planen stöder endast en användare.
- Buffer Analytics är dyrt och ingår inte i gratispaketet.
- Kan inte publicera Instagram-berättelser automatiskt
Buffers priser
Buffer erbjuder fyra prisalternativ:
- Gratis: en användare, tre sociala kanaler och integrationer med tredjepartsprogram
- Pro (15 $/månad): en användare, åtta sociala kanaler och anpassade videominiatyrer
- Premium (65 $/månad): två användare, åtta sociala kanaler och rutnätsvy
- Business (99 $/månad): sex användare, 25 sociala kanaler och en Instagram-hashtag-hanterare
Buffer användarbetyg
- Capterra: 4,5/5 (över 1000 recensioner)
- G2: 4,3/5 (över 800 recensioner)
4. Zoom: ett kommunikationsverktyg
Behöver vi ens någon introduktion här?
Zoom är en av de bästa apparna för videokonferenser med en enorm deltagarkapacitet.
Du kan hålla virtuella möten, webbseminarier och till och med virtuella fester 🎉 med marknadens bästa videokvalitet.
Det bästa av allt? Alla vet hur man använder dem!
Zoom – viktigaste funktionerna
- Du kan spela in möten
- Kontrollera vem som kan ansluta sig när med väntrumsfunktionen
- Genomför samtal med ett stort antal mötesdeltagare
Fördelar med Zoom
- Obegränsade enskilda möten och gruppmöten
- Flera integrationer såsom Google, Zapier, Facebook etc.
- Integreras med verktyg som ClickUp
Nackdelar med Zoom
- Du kan inte livestreama ditt Zoom-samtal till Facebook, Youtube etc. i gratispaketet.
- Kan vara dyrt för större team
- Ingen hantering av mötesagendor
Zoom-priser
Zoom erbjuder fyra olika abonnemang:
- Basic (gratis): upp till 100 deltagare, skärminspelning och omröstningar
- Pro (14,99 $/månad per licens): streaming på sociala medier, 1 GB molnlagringsutrymme för inspelningar och whiteboard
- Business (19,99 $/månad per licens): upp till 300 deltagare, tilldelning av mötesplanerare och användarhantering
- Zoom United Business (35 USD/månad per licens): live-transkriptioner, enkel inloggning och företagsbranding
Zoom-användarbetyg
- Capterra: 4,6/5 (över 6 000 recensioner)
- G2: 4,5/5 (över 33 000 recensioner)
Osäker på Zoom? Kolla in dessa alternativ till Zoom.
5. Wave: verktyg för ekonomi och redovisning
Wave är den perfekta bokföringsprogramvaran för alla nystartade företag.
Varför? För att det är helt gratis. Inga dolda avgifter. Inga installationsavgifter.
Så du behöver inte ligga sömnlös på grund av att du missat det finstilta.
Wave är din kompletta lösning för bokföring, fakturering och skanning av kvitton.
Gör dig redo att rida på produktivitetens våg! 🌊🌊🌊
Viktiga funktioner i Wave
- Dashboard fullt av analysverktyg för affärsresultat
- Momsräknare för inkomster och utgifter
- Kassaflödesverktyg
Fördelar med Wave
- Skicka återkommande fakturor
- Obegränsad skanning av kvitton
- Obegränsad spårning av utgifter och intäkter
Wave-nackdelar
- Ingen support via telefon
- Ingen tidsspårning
- Inga direkta integrationer
Wave-priser
Wave har bara ett prisalternativ, och det är gratis!
Wave-användarbetyg
- Capterra: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)
- G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)
6. HubSpot Forms: gratis onlineformulärskapare och CRM
HubSpot är en CRM-plattform som innehåller en rad kraftfulla verktyg för marknadsföring, försäljning och service som hjälper dig att utveckla din verksamhet. Bland dessa verktyg finns webbformulärbyggaren – en intuitiv, lättanvänd formulärbyggare med dra-och-släpp-funktion som är utformad för att hjälpa dig att fånga upp fler leads och skicka ut enkäter.
Du kan skapa fem olika typer av formulär med HubSpot: fristående formulär, inbäddade formulär, popup-fönster, slide-in-rutor och dropdown-banners. Som en del av den kostnadsfria planen kan du skapa så många formulär du vill med så många fält du vill, utan några extra kostnader.
Det som skiljer HubSpot från andra formulärverktyg är att det ingår i en kraftfull CRM-plattform. Så varje gång någon fyller i ett formulär sparas deras kontaktuppgifter automatiskt i HubSpots kostnadsfria CRM, där ditt sälj- och marknadsföringsteam kan bearbeta dem vidare.
Bonus: Kolla in de bästa CRM-systemen för nystartade företag
HubSpot Forms viktigaste funktioner
- Få tillgång till HubSpots kostnadsfria CRM där du kan lagra information från dem som fyller i dina formulär.
- Landningssideskapare (tillgänglig i gratisversionen).
- Formulärskapare med dra-och-släpp-funktion.
- Anpassningsbara målbaserade mallar.
- Premiumfunktionerna inkluderar avancerad marknadsföringsautomatisering som du kan använda för att ställa in kickback-e-postmeddelanden och autosvar när någon skickar in ett formulär.
Fördelar med HubSpot
- Inbyggd integration med andra kostnadsfria HubSpot-verktyg: CRM, e-postmarknadsföring, livechatt etc.
- Lagra upp till en miljon kontakter och företag i CRM-systemet gratis.
- Plan som är gratis för alltid tillgänglig.
Nackdelar med HubSpot
- Ingen support via telefon eller e-post för gratispaket.
- Du måste vara betalande användare för att ta bort HubSpot-brandingen.
HubSpot-priser
- HubSpot erbjuder ett gratisabonnemang som gör att du kan skapa obegränsat med formulär och samla in obegränsat med inlämningar. Du får också tillgång till ett gratis CRM-system, e-postmarknadsföring, landningssidor, livechatt och fler gratisverktyg.
- För att få tillgång till HubSpots mer avancerade verktyg och automatiseringsfunktioner finns betalda abonnemang från 50 dollar/månad.
HubSpot-användarbetyg
- Capterra: 4,5/5 för HubSpot Marketing Hub (4 455 recensioner)
- G2: 4,4/5 för HubSpot Marketing Hub (6 656 recensioner)
Obs: HubSpot Forms presenteras som en del av HubSpot Marketing Hub på alla recensionsplattformar.
7. Moosend: programvara för e-postmarknadsföring och automatisering
Moosend, som nyligen förvärvades av Sitecore, är ett fantastiskt e-postmarknadsföringsverktyg för startups.
Det är gratis att registrera sig och inget kreditkort krävs för att använda de viktigaste funktionerna.
Moosend är din självklara programvara för automatisering av e-postmarknadsföring för e-postkampanjer, nyhetsbrev, e-postlistor, e-postmallar, användarspårning och engagemang hos e-postprenumeranter för att få ditt startup-företag eller din verksamhet att växa. Gör dig redo för en aMOOzing e-postmarknadsföringsupplevelse! 🐄🐄🐄
Moosends viktigaste funktioner för e-postautomatisering
- Dra-och-släpp-verktyg för att skapa professionella e-postmeddelanden
- Landningssidor, prenumerationsformulär, popup-fönster, rubrikfält och rutor att visa på din webbplats med tusentals mallar.
- Arbetsflöden för marknadsföringsautomatisering
Fördelar med Moosend
- Lättanvänd programvara för e-postmarknadsföring
- Kampanjrapporter och analysöversikt
- Se hur användarna rör sig på din webbplats, blogg eller webbutik
Nackdelar med Moosend
- Inte så många inbyggda integrationer
- Ingen möjlighet till SMS-marknadsföring
- Inte så många formuläralternativ
Moosends priser
Moosend är gratis för alltid, eller 8 $/månad för utökade funktioner.
Moosend användarbetyg
- Capterra: 4,8/5 för Moosend Email Automation (156 recensioner)
- G2: 4,5/5 för Moosend Email Automation (344 recensioner)
8. Planable: verktyg för innehållssamarbete
Planable är ett verktyg för innehållssamarbete som hjälper sociala medieteam att skapa bättre innehåll, 6 gånger snabbare. Det har skapats av marknadsförare för marknadsförare, så alla dina behov har noggrant beaktats.
Med Planable kan du skapa din egen feedback- och godkännandeprocess, oavsett hur stort ditt team är. Med fyra olika typer av godkännandenivåer: ingen, valfri, obligatorisk, flernivå, kan du förhindra att ofärdiga inlägg publiceras.
Missa aldrig feedback från dina teamkamrater.
Planables viktigaste funktioner
- Det du ser är det du får – innehållsskapande med omedelbara, pixelperfekta förhandsvisningar.
- Flera sätt att visa och planera inlägg: lista, flöde, rutnät och kalendervy
- Samarbetet sker i sammanhanget, precis bredvid inläggen, i form av kommentarer och svar.
- Intuitiv design som efterliknar känslan och flödet i sociala medier
- Anpassade godkännandeprocesser för alla team: från inga till valfria, obligatoriska eller till och med flerstegsprocesser.
Fördelar med Planable
- Låg inlärningskurva
- Integrationer med de mest populära sociala mediekanalerna som TikTok, Google My Business, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook och Twitter.
- Separata arbetsytor för att hålla ordning på innehåll och personer för varje varumärke du hanterar.
- Gör det möjligt för team att skala upp eftersom samarbetsflödena är anpassningsbara
Nackdelar med Planable
- Fast antal inlägg för gratisplan
Planable-priser
Planable har fyra prisalternativ:
- Gratis – obegränsat antal arbetsytor, obegränsat antal användare, obegränsat antal sidor för dina första 50 inlägg
- Starter – 33 $/månad (faktureras årligen) för 1 arbetsyta, 3 användare och 10 sidor
- Premium – 83 $/månad (faktureras årligen) för 5 arbetsytor, 7 användare och obegränsat antal sidor och inlägg
- Enterprise – med ett anpassat pris för anpassade arbetsytor, användare och obegränsat antal inlägg och sidor.
Planable användarbetyg
- Capterra: 4,5/5 (300 recensioner)
- G2: 4,5/5 (159 recensioner)
Kom igång med ditt startup-företag!
Det är inte lätt att få ett nystartat företag att växa.
Men med rätt gäng människor och verktyg har du kraften att ta dig till de stora ligorna.
Alla SaaS-verktyg för startups som nämns ovan kommer att vara fantastiska medresenärer på din resa, men du behöver fortfarande en erfaren och modig kapten för ditt skepp.
Du behöver ett fantastiskt verktyg som kan göra allt: ClickUp!
Det är det ultimata allt-i-ett -verktyget för projektledning som kan hjälpa dig med uppgiftshantering, resurshantering, designkontroll, CRM och mycket mer.
Det är det enda du behöver för att segla mot bättre tider.
Så skaffa ClickUp gratis idag och klara alla utmaningar!