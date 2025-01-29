De 8 bästa verktygen för nystartade företag 2025 (fördelar, nackdelar, priser)

Det finns ingen bättre tid än nu att driva ett startup-företag.

Har du sett hur långt tekniken har kommit?

Entreprenörer driver företag från sin soffa med en massa människor som de aldrig har träffat personligen!

Du kan också lyckas med detta.

Allt du behöver är ett praktiskt verktyg vid din sida.

Det är det bästa sättet för ditt startup-företag att växa hållbart och skala exponentiellt. ✨

Och vi vill hjälpa till att förverkliga det.

I den här artikeln hittar du de åtta bästa verktygen för nystartade företag med deras för- och nackdelar, priser och användarbetyg.

Låt oss börja utforska några gratisverktyg för startups som kommer att ta ditt företag till nya höjder. 🚀

Att hitta de bästa verktygen för nystartade företag kan vara en galen resa.

Bara forskningen kommer att ge dig sömnlösa nätter.

Men det behöver inte vara så här.

Här är några frågor du kan ställa dig själv om dina behov:

Hur stort är ditt team?

Behöver du hjälp med en specifik funktion som uppgiftshantering, HR, redovisning, sociala medier eller CRM?

Behöver du integrationer med marknadsföringsverktyg?

Hur ser din budget ut? Eller letar du efter gratisverktyg för nystartade företag

Kan verktygen stödja distansarbete

Hittade du svaren du sökte? Bra!

Vi har sammanställt en lista över de bästa gratisverktygen för nystartade företag som bör täcka alla dessa behov:

Ditt startupföretag må vara ungt, men dina ambitioner är lika stora som de stora företagens.

Det innebär att du kommer att hantera nästan lika många funktioner som ett stort företag.

Helt på egen hand.

Och om du tror att den enda lösningen är att anställa fler personer eller skaffa finansiering, tänk om.

Rätt verktyg kan verkligen göra skillnad.

Välj ett av dessa kostnadsfria verktyg för nystartade företag och förverkliga din dröm om att skala upp verksamheten!

1. ClickUp : en allt-i-ett-programvara för projektledning

ClickUp är världens högst rankade verktyg för projektledning och produktivitet.

Detta SaaS-verktyg är perfekt för alla startups eller små team tack vare vår funktionsrika Free Forever-version för alla typer av projektledning. 😎

ClickUps viktigaste funktioner

A. Skapa och tilldela uppgifter

Ett startup-företag kan vara ett myller av uppgifter som verkar flyta ihop med varandra.

Och om du tycker att det är rörigt nu kommer det att bli ännu svårare att hålla reda på dem alla när du växer.

Men med ClickUp kan du få det att verka enkelt.

Skapa så många uppgifter du vill och tilldela dem omedelbart till en eller flera mottagare.

Glöm inte att lägga till prioriteringar och förfallodatum för bättre organisation!

B. Tillämpa Kanban-metoden med hjälp av Board view

Den här är för Kanban Board -entusiaster och Agile-team.

Använd dem för att visualisera och effektivisera hela ditt startups arbetsflöde.

Imponera på din startup-grundare med hur enkelt du skickar uppgifter från "tilldelad" till "klar"!

C. Automatisera rutinaktiviteter

Varför arbeta hårt när du kan arbeta smart?

Låt ClickUp dela en del av din arbetsbörda.

Den fungerar även som ett automatiseringsverktyg.

Använd den för att automatisera dina repetitiva uppgifter med en kombination av villkor, åtgärder och utlösare.

Det sparar dig massor av tid som du kan ägna åt att värva nya investerare till ditt startup-företag. 🤝

D. Säg adjö till fel med Proofing

Tänk dig att ingen upptäckte ett stavfel i din annons och den publicerades. gasp

Spola fram till konsekvenserna: Du är nu ett meme.

Lycka till med att fixa det.

Svaret på den frågan är: otillräcklig korrekturläsningsprogramvara.

Prova istället ClickUps korrekturläsningsfunktioner.

Det är det perfekta sättet att markera ändringar i designmockups.

Gör rätt val, varje gång!

E. Skapa kunskapsbaser med Docs

Du har förmodligen massor av dokumentation att hantera, såsom arbetsriktlinjer, anställningsavtal, kunddata osv.

Skapa sådana dokument i ClickUp Docs med Rich Text Editing, som teckensnitt, banners, rubriker osv. !

Dessutom är det ett lagarbete.

Du kan samarbeta i Docs i realtid med dina teammedlemmar.

F. Hantera ditt arbetsflöde med Anpassade uppgiftsstatusar

Vi älskar anslagstavlor, klisterlappar och whiteboardpennor.

Därför har vi skapat deras digitala motsvarighet!

Överför ditt arbetsflöde till denna uppgiftshanteringsprogramvara och visualisera det med anpassade uppgiftsstatusar. Det låter dig skapa uppgiftsstatusar som passar arbetsflödet i ditt startup-företag.

De kan vara "under utveckling", "under design", "väntar på godkännande", "försenade" osv.

Gissa vem som inte behöver slösa tid på telefonsamtal eller e-post för att hålla sig uppdaterad om hur arbetet fortskrider? Just det, det är du!

Vi har också uppgiftsstatusmallar som du kan använda för försäljning, utveckling, innehållsmarknadsföring, kundrelationshantering (CRM) och mycket mer!

Lär dig hur du skapar ditt eget CRM i ClickUp .

G. Få insikter med hjälp av Dashboards

Som företagare vill du veta var du utmärker dig, var du misslyckas och hur långt projektet är från att vara klart.

Och vi vet precis hur.

Med instrumentpaneler!

Använd den för att visualisera dina framsteg i anpassade diagram, få insikter om människor, hantera resurser, sprints osv.

På tal om sprints kan du lägga till sprintwidgets för att få projektrapporter i form av diagram, inklusive hastighetsdiagram, kumulativa flödesdiagram, burnups och burndowns.

H. Spåra arbetstimmar med Native Time Tracking

Man säger att tid är pengar.

Du håller koll på dina pengar. Men hur är det med din tid?

Lär dig mer om de bästa marknadsföringsverktygen för nystartade företag !

Det är dags att sätta igång.

Och bra för dig, ditt verktyg för uppgiftshantering är också en expert på tidrapportering!

Med vår Native Time Tracking kan du spåra arbetstimmar för olika uppgifter utan extern hjälp.

Fördelar med ClickUp

Nackdelar med ClickUp

Kan inte exportera instrumentpaneler

Oroa dig inte! Vårt team lär sig och utvecklas ständigt, precis som ditt startup-företag. Därför ser vi till att dina rekommendationer alltid lyssnas på och att dina frågor besvaras.

Kolla in vår utvecklingsplan för att se vad som väntar.

Priser för ClickUp

ClickUp erbjuder tre prisalternativ:

Gratis för alltid: obegränsat antal uppgifter, 100 MB fillagring och obegränsat antal uppgifter, 100 MB fillagring och tidsspårning

Obegränsat (5 $/medlem per månad): obegränsade integrationer, obegränsade integrationer, instrumentpaneler och ClickUp-mål

Business (9 $/medlem per månad): alla alla automatiseringar anpassade uppgifts-ID:n och extra gäster

ClickUp-användarbetyg

Capterra: 4,7/5 (över 2100 recensioner)

G2: 4,7/5 (över 2400 recensioner)

Vill du ta reda på hur bra ClickUp är jämfört med sina konkurrenter? Kolla in våra recensioner av Basecamp , Zoho Projects och Monday .

2. Mailchimp: verktyg för e-postmarknadsföring

Mailchimp är ett av de bästa verktygen för startups som har behov av marknadsföringsstrategier.

Den är också populär för sin söta apelogo. 🐵

Rolig fakta: När du besöker deras webbplats, placera markören över logotypen så blinkar apan. Prova! 😉

Mailchimp är den självklara appen för e-postmarknadsföring och nyhetsbrev. Använd den för att skapa e-postmarknadsföringskampanjer, webbplatser och konvertera potentiella kunder med marknadsföringsautomatisering.

Mailchimps viktigaste funktioner

Skapare av landningssidor

Skapa varumärkes- och transaktionsmeddelanden via e-post

Kreativ och designhjälp för Facebook- och Instagram-annonser

Fördelar med Mailchimp

Möjliggör hantering av målgrupper

Genomför utmärkta e-postmarknadsföringskampanjer

Erbjuder CRM-funktion för effektiv marknadsföring

Nackdelar med Mailchimp

Kan bli dyrt när din kontaktlista växer

Endast 30 dagars e-postsupport för gratisplanen

Begränsade alternativ för design av landningssidor

Mailchimp-priser

Mailchimp erbjuder fyra prisalternativ:

Gratis : webbplatsanalys, beteendemässig inriktning och publikdashboard

Essential (10,47 $/månad) : inlägg på sociala medier, undersökningar och kampanjengagemang

Standard (15,64 $/månad) : marknadsföringstips, klassisk automatiseringsbyggare och marknadsföringskalender

Premium (312,80 $/månad): anpassade kodade mallar, schemaläggning av inlägg på sociala medier och optimering av sändningstid

Mailchimp-användarbetyg

Capterra: 4,5/5 (över 13 900 recensioner)

G2: 4,3/5 (över 10 900 recensioner)

Spåra ditt teams mål med OKR-programvara för nystartade företag!

3. Buffer: verktyg för marknadsföring i sociala medier

Du har alltså ett varumärke och ett konto på sociala medier. Nu vill du öka räckvidden och omvandla din målgrupp till potentiella kunder?

Buffers funktioner för publicering på sociala medier kan hjälpa dig.

Med appen kan du planera, samarbeta och schemalägga innehåll som kan driva trafik till dina sociala mediekanaler, vilket leder till tillväxt för ditt företag. Den används också flitigt av digitala marknadsförings- och e-handelsbyråer!

Det är ett användbart verktyg för att skapa vackra och engagerande inlägg på sociala medier.

Och du kommer aldrig att missa en kommentar från dina potentiella kunder på Instagram!

Buffers viktigaste funktioner

Möjliggör direkt schemaläggning av inlägg på sociala medier

Skickar påminnelser för förplanerade inlägg

Låter dig skapa publiceringsscheman

Fördelar med Buffer

Stöder alla större sociala medieplattformar, inklusive Facebook, Twitter etc.

Få gratis tillgång till begränsade grundläggande inläggsrapporter

Enkel och ren layout

Nackdelar med Buffer

Gratis- och Pro-planen stöder endast en användare.

Buffer Analytics är dyrt och ingår inte i gratispaketet.

Kan inte publicera Instagram-berättelser automatiskt

Buffers priser

Buffer erbjuder fyra prisalternativ:

Gratis : en användare, tre sociala kanaler och integrationer med tredjepartsprogram

Pro (15 $/månad) : en användare, åtta sociala kanaler och anpassade videominiatyrer

Premium (65 $/månad) : två användare, åtta sociala kanaler och rutnätsvy

Business (99 $/månad): sex användare, 25 sociala kanaler och en Instagram-hashtag-hanterare

Buffer användarbetyg

Capterra: 4,5/5 (över 1000 recensioner)

G2: 4,3/5 (över 800 recensioner)

4. Zoom: ett kommunikationsverktyg

Behöver vi ens någon introduktion här?

Zoom är en av de bästa apparna för videokonferenser med en enorm deltagarkapacitet.

Du kan hålla virtuella möten, webbseminarier och till och med virtuella fester 🎉 med marknadens bästa videokvalitet.

Det bästa av allt? Alla vet hur man använder dem!

Zoom – viktigaste funktionerna

Du kan spela in möten

Kontrollera vem som kan ansluta sig när med väntrumsfunktionen

Genomför samtal med ett stort antal mötesdeltagare

Fördelar med Zoom

Obegränsade enskilda möten och gruppmöten

Flera integrationer såsom Google, Zapier, Facebook etc.

Integreras med verktyg som ClickUp

Nackdelar med Zoom

Du kan inte livestreama ditt Zoom-samtal till Facebook, Youtube etc. i gratispaketet.

Kan vara dyrt för större team

Ingen hantering av mötesagendor

Zoom-priser

Zoom erbjuder fyra olika abonnemang:

Basic (gratis) : upp till 100 deltagare, skärminspelning och omröstningar

Pro (14,99 $/månad per licens) : streaming på sociala medier, 1 GB molnlagringsutrymme för inspelningar och whiteboard

Business (19,99 $/månad per licens) : upp till 300 deltagare, tilldelning av mötesplanerare och användarhantering

Zoom United Business (35 USD/månad per licens): live-transkriptioner, enkel inloggning och företagsbranding

Zoom-användarbetyg

Capterra: 4,6/5 (över 6 000 recensioner)

G2: 4,5/5 (över 33 000 recensioner)

Osäker på Zoom? Kolla in dessa alternativ till Zoom.

5. Wave: verktyg för ekonomi och redovisning

Wave är den perfekta bokföringsprogramvaran för alla nystartade företag.

Varför? För att det är helt gratis. Inga dolda avgifter. Inga installationsavgifter.

Så du behöver inte ligga sömnlös på grund av att du missat det finstilta.

Wave är din kompletta lösning för bokföring, fakturering och skanning av kvitton.

Gör dig redo att rida på produktivitetens våg! 🌊🌊🌊

Viktiga funktioner i Wave

Dashboard fullt av analysverktyg för affärsresultat

Momsräknare för inkomster och utgifter

Kassaflödesverktyg

Fördelar med Wave

Skicka återkommande fakturor

Obegränsad skanning av kvitton

Obegränsad spårning av utgifter och intäkter

Wave-nackdelar

Ingen support via telefon

Ingen tidsspårning

Inga direkta integrationer

Wave-priser

Wave har bara ett prisalternativ, och det är gratis!

Wave-användarbetyg

Capterra: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

6. HubSpot Forms: gratis onlineformulärskapare och CRM

HubSpot är en CRM-plattform som innehåller en rad kraftfulla verktyg för marknadsföring, försäljning och service som hjälper dig att utveckla din verksamhet. Bland dessa verktyg finns webbformulärbyggaren – en intuitiv, lättanvänd formulärbyggare med dra-och-släpp-funktion som är utformad för att hjälpa dig att fånga upp fler leads och skicka ut enkäter.

Du kan skapa fem olika typer av formulär med HubSpot: fristående formulär, inbäddade formulär, popup-fönster, slide-in-rutor och dropdown-banners. Som en del av den kostnadsfria planen kan du skapa så många formulär du vill med så många fält du vill, utan några extra kostnader.

Det som skiljer HubSpot från andra formulärverktyg är att det ingår i en kraftfull CRM-plattform. Så varje gång någon fyller i ett formulär sparas deras kontaktuppgifter automatiskt i HubSpots kostnadsfria CRM, där ditt sälj- och marknadsföringsteam kan bearbeta dem vidare.

Bonus: Kolla in de bästa CRM-systemen för nystartade företag

HubSpot Forms viktigaste funktioner

Få tillgång till HubSpots kostnadsfria CRM där du kan lagra information från dem som fyller i dina formulär.

Landningssideskapare (tillgänglig i gratisversionen).

Formulärskapare med dra-och-släpp-funktion.

Anpassningsbara målbaserade mallar.

Premiumfunktionerna inkluderar avancerad marknadsföringsautomatisering som du kan använda för att ställa in kickback-e-postmeddelanden och autosvar när någon skickar in ett formulär.

Fördelar med HubSpot

Inbyggd integration med andra kostnadsfria HubSpot-verktyg: CRM, e-postmarknadsföring, livechatt etc.

Lagra upp till en miljon kontakter och företag i CRM-systemet gratis.

Plan som är gratis för alltid tillgänglig.

Nackdelar med HubSpot

Ingen support via telefon eller e-post för gratispaket.

Du måste vara betalande användare för att ta bort HubSpot-brandingen.

HubSpot-priser

HubSpot erbjuder ett gratisabonnemang som gör att du kan skapa obegränsat med formulär och samla in obegränsat med inlämningar. Du får också tillgång till ett gratis CRM-system, e-postmarknadsföring, landningssidor, livechatt och fler gratisverktyg.

För att få tillgång till HubSpots mer avancerade verktyg och automatiseringsfunktioner finns betalda abonnemang från 50 dollar/månad.

HubSpot-användarbetyg

Capterra : 4,5/5 för HubSpot Marketing Hub (4 455 recensioner)

G2: 4,4/5 för HubSpot Marketing Hub (6 656 recensioner)

Obs: HubSpot Forms presenteras som en del av HubSpot Marketing Hub på alla recensionsplattformar.

programvara för e-postmarknadsföring och automatisering 7. Moosend

Moosend, som nyligen förvärvades av Sitecore, är ett fantastiskt e-postmarknadsföringsverktyg för startups.

Det är gratis att registrera sig och inget kreditkort krävs för att använda de viktigaste funktionerna.

Moosend är din självklara programvara för automatisering av e-postmarknadsföring för e-postkampanjer, nyhetsbrev, e-postlistor, e-postmallar, användarspårning och engagemang hos e-postprenumeranter för att få ditt startup-företag eller din verksamhet att växa. Gör dig redo för en aMOOzing e-postmarknadsföringsupplevelse! 🐄🐄🐄

Moosends viktigaste funktioner för e-postautomatisering

Dra-och-släpp-verktyg för att skapa professionella e-postmeddelanden

Landningssidor, prenumerationsformulär, popup-fönster, rubrikfält och rutor att visa på din webbplats med tusentals mallar.

Arbetsflöden för marknadsföringsautomatisering

Fördelar med Moosend

Lättanvänd programvara för e-postmarknadsföring

Kampanjrapporter och analysöversikt

Se hur användarna rör sig på din webbplats, blogg eller webbutik

Nackdelar med Moosend

Inte så många inbyggda integrationer

Ingen möjlighet till SMS-marknadsföring

Inte så många formuläralternativ

Moosends priser

Moosend är gratis för alltid, eller 8 $/månad för utökade funktioner.

Moosend användarbetyg

Capterra : 4,8/5 för Moosend Email Automation (156 recensioner)

G2: 4,5/5 för Moosend Email Automation (344 recensioner)

8. Planable: verktyg för innehållssamarbete

Planable är ett verktyg för innehållssamarbete som hjälper sociala medieteam att skapa bättre innehåll, 6 gånger snabbare. Det har skapats av marknadsförare för marknadsförare, så alla dina behov har noggrant beaktats.

Med Planable kan du skapa din egen feedback- och godkännandeprocess, oavsett hur stort ditt team är. Med fyra olika typer av godkännandenivåer: ingen, valfri, obligatorisk, flernivå, kan du förhindra att ofärdiga inlägg publiceras.

Missa aldrig feedback från dina teamkamrater.

Planables viktigaste funktioner

Det du ser är det du får – innehållsskapande med omedelbara, pixelperfekta förhandsvisningar.

Flera sätt att visa och planera inlägg: lista, flöde, rutnät och kalendervy

Samarbetet sker i sammanhanget, precis bredvid inläggen, i form av kommentarer och svar.

Intuitiv design som efterliknar känslan och flödet i sociala medier

Anpassade godkännandeprocesser för alla team: från inga till valfria, obligatoriska eller till och med flerstegsprocesser.

Fördelar med Planable

Låg inlärningskurva

Integrationer med de mest populära sociala mediekanalerna som TikTok, Google My Business, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook och Twitter.

Separata arbetsytor för att hålla ordning på innehåll och personer för varje varumärke du hanterar.

Gör det möjligt för team att skala upp eftersom samarbetsflödena är anpassningsbara

Nackdelar med Planable

Fast antal inlägg för gratisplan

Planable-priser

Planable har fyra prisalternativ:

Gratis – obegränsat antal arbetsytor, obegränsat antal användare, obegränsat antal sidor för dina första 50 inlägg

Starter – 33 $/månad (faktureras årligen) för 1 arbetsyta, 3 användare och 10 sidor

Premium – 83 $/månad (faktureras årligen) för 5 arbetsytor, 7 användare och obegränsat antal sidor och inlägg

Enterprise – med ett anpassat pris för anpassade arbetsytor, användare och obegränsat antal inlägg och sidor.

Planable användarbetyg

Capterra : 4,5/5 (300 recensioner)

G2: 4,5/5 (159 recensioner)

Kom igång med ditt startup-företag!

Det är inte lätt att få ett nystartat företag att växa.

Men med rätt gäng människor och verktyg har du kraften att ta dig till de stora ligorna.

Alla SaaS-verktyg för startups som nämns ovan kommer att vara fantastiska medresenärer på din resa, men du behöver fortfarande en erfaren och modig kapten för ditt skepp.

Du behöver ett fantastiskt verktyg som kan göra allt: ClickUp!

Det är det ultimata allt-i-ett -verktyget för projektledning som kan hjälpa dig med uppgiftshantering, resurshantering, designkontroll, CRM och mycket mer.

Det är det enda du behöver för att segla mot bättre tider.

Så skaffa ClickUp gratis idag och klara alla utmaningar!