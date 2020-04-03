Basecamp-recension 2025 (funktioner, fördelar, nackdelar, priser)

{ "@context": "https://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Vad är Basecamp?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Basecamp är en programvara för projektledning och teamkommunikation som hjälper dig att följa projektets framsteg och underlätta projektsamarbetet. " } },{ "@type": "Question", "name": "Vilka är de viktigaste funktionerna i Basecamp?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Basecamp erbjuder att göra-listor, en chattplattform, rapporter och ett hill chart för att följa projektets framsteg. " } }] }

Undrar du om Basecamp är rätt verktyg för ditt team?

Det är ett av de mest kända projektledningsverktygen på marknaden. Men ska du köpa det bara för att det är trendigt?

Visst, om du tror på folkets visdom! Men jag gissar att du har dina tvivel 🙂

Vi hjälper dig att besvara denna fråga i denna omfattande recension av Basecamp.

Denna köpguide går igenom dess funktioner, priser, fördelar och nackdelar för att hjälpa dig avgöra om det är rätt projektledningsverktyg för dig.

Låt oss börja.

Vad är Basecamp?

Basecamp är ett program för projektledning och teamkommunikation som hjälper dig att:

spåra projekt- och uppgiftsframsteg

Lagra och dela relevanta dokument

kommunicera med ditt projektteam

underlätta projektsamarbetet med dem

Basecamp Classic är den tidigare versionen av verktyget, medan den nuvarande versionen heter Basecamp 3. Den erbjuder funktioner som fildelning, fillagring och meddelanden.

Om version 2 var en lägenhet med två sovrum, är version 3 inte riktigt ett engelskt lanthus, men det kommer vi tillbaka till senare!

Vem kan använda det?

Basecamp är ett grundläggande projektledningsverktyg som passar bäst för små företag som behöver funktioner som:

Enkel uppgiftshantering

ett anslagstavla för teamdiskussioner

fil lagring och delning

Vilka är de viktigaste funktionerna i Basecamp?

Här är en närmare titt på Basecamps huvudfunktioner:

1. Att göra-listor för att skapa uppgifter och tilldela dem

Precis som andra projektledningsappar, till exempel Asana och Trello, låter Basecamp dig skapa att göra-listor för ditt arbete.

Du kan skapa uppgifter eller deluppgifter, ange deadlines och sedan tilldela dem till teammedlemmar. När du har slutfört en uppgift klickar du på kryssrutan bredvid den för att markera den som slutförd.

Du kan ställa in aviseringar, till exempel påminnelser om förfallodatum, för att hjälpa dig att följa upp dessa uppgifter.

Basecamp låter dig också lägga till anteckningar, bilder eller andra filer för att göra dina att göra-listor mer detaljerade.

Dessutom kan du gruppera liknande att göra-listor för att organisera arbetet kring specifika uppgifter eller projektfaser. Om du till exempel har en kvalitetssäkringsuppgift kan du gruppera att göra-listorna för olika faser, som väntar på åtgärd och åtgärdad, under en enda rubrik.

2. Chattplattform för kommunikation i realtid (Campfires och Pings)

Basecamp stöder gruppkommunikation och privata meddelanden.

Basecamps gruppchatt i realtid (Campfires) är perfekt för informella diskussioner, snabba frågor och enkel fildelning. Varje projekt har sitt eget chattrum där du kan nämna personer, bifoga dokument och dela videor.

Vill du ha ett privat samtal?

(Ja, vi saknar alla att skicka lappar under matematiklektionerna!)

Du kan också ha privata konversationer (Pings) i Basecamp. Du kan välja att skicka pings till en person eller en grupp personer, och konversationen kommer endast att vara synlig för de personer du valt.

3. Rapporter för att veta vem som arbetar med vad och mer

Basecamp, liksom andra verktyg för projektrapportering, ger dig rapporter som ger dig snabb insikt om alla uppgifter eller teammedlemmar.

Här är en översikt över några av dess rapporter:

Vad är försenat

Håll koll på uppgifter eller projekt som är försenade och hur länge.

Vad ska göras snart

Övervaka kommande uppgifter som deadlines och milstolpar.

Vad har någon haft för sig

Håll koll på användarnas aktivitet i alla deras projekt i Basecamp.

Vad är nytt, vad ska göras och vad är gjort?

Kolla in alla nya uppgifter som har lagts till och alla uppgifter som nyligen har slutförts.

4. Hill Charts hjälper dig att följa projektets framsteg

Basecamps Hill Charts hjälper dig att följa projektets framsteg i realtid. Du kan använda dem för att följa stora projekt och slippa dagliga möten.

Med Hill Charts kan du:

Visualisera framsteg över tid med ögonblicksbilder

kommentera projektuppdateringar med kommentarer

recensionsuppdateringar under en period

Eftersom det visar vilka uppgifter som går framåt och vilka som inte gör det, kan du snabbt ingripa för att lösa eventuella projektproblem.

Observera: En teammedlem måste manuellt uppdatera Hill Chart-förloppet – det uppdateras inte automatiskt.

Fördelarna med Basecamp

Här är en närmare titt på fördelarna med Basecamp:

1. Perfekt för mycket grundläggande projekt

Är dina projekt väldigt enkla?

Basecamp är ett bra val för enkla projekt utan för många rörliga delar.

Ett exempel kan vara att designa en liten statisk webbplats eller hantera en liten blogg.

Det är i grunden ett praktiskt program för att skapa att göra-listor med några extra funktioner, såsom:

Projektrelaterade teamchattar

Ett anslagstavla

En tidsplan för kommande uppgifter

Ett filarkiv för att lagra dina dokument

Om du uppgraderar från något som MS Excel och vill ha ett mycket enkelt projektledningsverktyg utan avancerade funktioner är Basecamp ett utmärkt val för dig.

2. Stöder en praktisk universell sökfunktion

Att söka efter rätt information i projektverktyg är oftast lika roligt som måndagstrafiken!

Men med Basecamp behöver du inte stå ut med detta.

Basecamps kraftfulla sökfunktion låter dig hitta det du letar efter utan att behöva bläddra igenom hundratals resultat eller växla mellan olika appar. Du kan söka i projekt, chattar och filer för att hitta allt som matchar ett visst nyckelord eller en viss fras.

3. Garanterar säkerhet och integritet

Basecamp ser till att dina data förblir säkra och privata.

Eftersom programmet automatiskt säkerhetskopierar projektfiler varje timme behöver du inte oroa dig för att förlora data. Det uppfyller också EU-USA:s och Schweiz-USA:s integritetsskyddspolicy, vilket ger ytterligare ett säkerhetsskikt.

Du kan också ställa in tvåfaktorsautentisering för att säkra ditt Basecamp-konto. När du stänger ditt konto raderas dessutom dina projektdata inom 30 dagar.

4. Har en separat inkorg för aviseringar

Basecamp har en separat inkorg (Hey!-menyn) för alla Basecamp-meddelanden, såsom nya meddelanden, uppgiftsfördelningar och mer.

Eftersom dessa aviseringar automatiskt organiseras i Hey!-menyn kan du hålla koll på vad som händer utan att behöva växla mellan flera fönster eller appar. För ökad flexibilitet kan du också inaktivera aviseringar tillfälligt eller ställa in anpassade aviseringstider.

De 9 nackdelarna med Basecamp

Basecamp är ett bra projektledningsverktyg, men det är inte perfekt.

Här är några av nackdelarna:

(klicka på länkarna för att hoppa till en specifik nackdel)

Obs: Denna recension av Basecamp belyser hur ett kraftfullt alternativ till Basecamp som ClickUp kan lösa alla problem du kan stöta på med Basecamp.

Vad är ClickUp?

ClickUp är världens ledande verktyg för projektledning och samarbete som används av team i företag av alla typer och storlekar över hela världen. Med sitt breda utbud av samarbets- och produktivitetsfunktioner har du allt du behöver för att hantera dina projekt effektivt.

Det bästa med det?

ClickUp är ett användarvänligt projektledningsverktyg som inte kräver någon inlärningskurva – vem som helst kan komma igång direkt!

Från att skapa projektplaner till att tilldela uppgifter och visualisera framsteg – ClickUp är det enda verktyg du någonsin kommer att behöva för dina projektbehov.

Så här kan det lösa alla Basecamps nackdelar:

Basecamp Nackdel nr 1: Extremt begränsad funktionalitet

Basecamp är i grunden en att göra-lista med några andra grundläggande funktioner.

Basecamp är så ”grundläggande” att du kan välja vilket annat projektledningsverktyg som helst på marknaden, till exempel ClickUp, Asana och Wrike, utan att göra fel val.

Jag är ledsen att behöva säga det, men...

De flesta funktioner som anses vara väsentliga och som erbjuds i gratisversioner av de flesta projektledningsverktyg saknas helt i Basecamp.

Istället för att använda Basecamp är det faktiskt mer logiskt att hantera dina projekt i Slack.

Varför använder då så många människor Basecamp?

Låt oss säga att du befinner dig i en värld där det enda verktyg som finns tillgängligt är en sten.

En dag visar den stilige grottmannen från grannhuset dig en genial uppfinning – en sten som är huggen i form av en kniv. Och han erbjuder sig att sälja den till dig.

Föreställ dig hur fascinerande det är!

Du skulle genast köpa det, eller hur?

Det var precis vad som hände med Basecamp.

Det var ett av de första projektledningsverktygen på marknaden.

När det utvecklades använde de flesta Excel för projektledning .

Programvaran var definitivt mer användarvänlig än Excel (men inte nödvändigtvis bättre). Så det var ett enkelt val.

Basecamp har på mycket kort tid skaffat sig en enorm kundbas.

De flesta använder fortfarande Basecamp, antingen för att de har använt det i flera år eller för att det är ett av de mest kända verktygen.

Men borde du inte använda Excel för projektledning istället, baserat på den logiken? Det är ju trots allt betydligt mer känt än Basecamp!

Okej, men hur klarar så många människor sig med Basecamp?

Jag brukade ställa mig samma fråga.

Om du gräver djupare kommer du att upptäcka att många använder ytterligare projektverktyg tillsammans med Basecamp!

När du väl har börjat använda ett verktyg är det nämligen väldigt svårt att sluta använda det.

Så vad gör du?

Du fortsätter att lägga till andra verktyg som kompenserar för saknade funktioner.

Inte ditt förstahandsval, eller hur?

ClickUp-lösningen

ClickUp har otroligt många funktioner!

Den har alla de Basecamp-funktioner som du inte kan leva utan.

Här är några exempel:

Deluppgifter

Delprojekt

Uppgiftsstatus

Prioriteringar

Board-vyer

Detaljerade uppgiftsbeskrivningar med rich text-redigering

Gantt-diagram

Anpassningsbara åtkomsträttigheter

Vi kommer att diskutera dessa grundläggande funktioner mer detaljerat om en stund.

Basecamp Nackdel nr 2: Förvirrande vyer

Basecamp är enkelt att använda, men erbjuder begränsade vyer för uppgiftshantering.

Eftersom du alltid går in på portaler och sedan in i sektioner inom dem, kan det kännas som att du hamnar i en labyrint när du använder gränssnittet.

Dessutom har Basecamp ingen sidofält som hjälper dig att växla mellan olika projekt.

Detta gör uppgiftshanteringen extremt irriterande om du har flera projekt. Att växla mellan dem är verkligen jobbigt!

ClickUp-lösningen: flera vyer

ClickUp kan snabbt anpassas efter ditt teams preferenser med sina flera projektvyer.

Oavsett om du föredrar ett agilt gränssnitt, en checklista eller något annat projektledningsgränssnitt, så har ClickUp det – både för mobilappen och för datorn.

Vad mer?

Du kan till och med växla mellan dessa vyer i samma projekt!

Det här är en funktion som du inte får när du jämför Basecamp med Asana eller något annat projektledningsverktyg!

(Kolla in våra recensioner av Wrike, JIRA och Monday för mer information om varför ClickUps vyer är så coola!)

Här är en närmare titt på de olika vyerna som ClickUp erbjuder:

A. Nödvändiga uppgiftsvyer

ClickUp erbjuder två nödvändiga uppgiftsvyer för två vanliga projektledningsmetoder:

Board View

Board-vyn är perfekt för fans av Kanban-metoden.

Agil utveckling blir en barnlek! Dra och släpp uppgifter för att uppdatera deras status.

Listvy

Föredrar du en enkel lista med uppgifter utan för många krusiduller?

Du har fattat!

Listvyn är perfekt för dig som föredrar GTD- metoden (getting things done).

B. Box View

Var inte den projektledare som alltid tjatar på teammedlemmarna om vad de arbetar med!

Uppgifter sorteras efter ansvarig i Box-vyn. Chefer kan snabbt hålla koll på allas uppdrag och uppgifter på ett och samma ställe.

ClickUps kalendervy hjälper dig att planera, schemalägga och hantera uppgifter på några sekunder. Du slipper frustrationen med att stryka över saker i din gamla pappersagenda. Med ClickUp kan du enkelt dra och släppa uppgifter för att uppdatera ditt schema.

Sätt igång!

Anpassa kalendervyn för att se det du behöver. Du har alternativ som:

Dagar : Här visas alla schemalagda uppgifter för ett visst datum.

4 dagar : Visa ditt projektschema över en rullande fyra dagars period

Vecka : Visa ditt veckoschema för projektet och flytta uppgifter vid behov.

Månadsvis: Ger en översikt över uppgifterna på månadsbasis.

Det är lätt att distraheras av andra medlemmars projekt eller uppgifter, eller hur?

Om du inte har ett laserliknande fokus som Bruce Lee!

För oss andra visar ClickUps Me Mode endast dina projekt och leveranser.

På så sätt anpassar sig ClickUp till ditt teams valda arbetsflöde och inte tvärtom — vilket gör det till ett ganska coolt alternativ till Basecamp!

För att göra det enklare att navigera mellan dessa vyer följer ClickUp följande hierarki för uppgiftshantering:

Arbetsplats : Dela upp ditt företag i separata team

Utrymmen : Huvudsakliga användargrupper, som ”drift” eller ”marknadsföring”

Mappar : Här kan du lagra projektrelaterade listor.

Listor : Var varje projekt listas

Uppgifter : Det är här du arbetar. Varje uppgift har sina deluppgifter, detaljer och mer.

Deluppgifter : Alla ClickUp-uppgifter kan delas upp i flera deluppgifter.

Checklistor: Du kan skapa checklistor för alla uppgifter eller deluppgifter. Du kan till exempel skapa checklistor för : Du kan skapa checklistor för alla uppgifter eller deluppgifter. Du kan till exempel skapa checklistor för kvalitetstestning inom ramen för dina mjukvaruutvecklingsaktiviteter.

Du kommer aldrig mer att fastna i oändliga portaler när du försöker navigera genom dina uppgifter!

Basecamp Nackdel nr 3: Inga uppgiftsprioriteringar

Visst, Basecamp kan hjälpa dig att organisera uppgifter med sina att göra-listor.

Om du vill prioritera uppgifter har du dock otur!

Varför är det viktigt?

Att prioritera uppgifter är det snabbaste sättet att låta ditt team veta vilka uppgifter som är brådskande och kräver omedelbar uppmärksamhet.

Så här löser projektledningsverktyg som ClickUp detta:

Med ClickUp kan du lägga till prioriteringar för alla dina uppgifter så att ditt team vet vad som är viktigt och vad som inte är det. Dessa prioriteringar är färgkodade för att vara lätta att identifiera:

Rött : Brådskande

Gult : Hög prioritet

Blå : Normal prioritet

Grått: Låg prioritet

Eftersom detta är en standardfärgkod i hela ClickUp kan du identifiera prioriterade uppgifter även om du inte är en del av det specifika projektet. Dessutom kan du sortera och filtrera uppgifter efter prioritet för att ta itu med de viktigaste först.

Basecamp Nackdel nr 4: Inga anpassade uppgiftsstatusar

Varje projekt har sina egna specifika faser. Bör inte ditt projektledningsverktyg kunna hantera dessa skillnader?

Varför skulle någon vilja ha samma status för blogginlägg och mjukvaruutvecklingsprojekt?

Basecamp stöder dock inte anpassade statusar för varje uppgift. Detta gör det omöjligt att använda programvaran för att klassificera uppgifter enligt de specifika behoven för varje projekt eller team.

Till skillnad från de flesta projektledningsverktyg som ger dig en standarduppsättning av uppgiftsstatusar, låter ClickUp dig anpassa dem efter dina behov!

På så sätt slipper du fastna i en uppsättning statusar som inte återspeglar din uppgift eller ditt projekt på ett korrekt sätt.

Du kan till exempel skapa statusar som ”problem upptäckt” och ”kolla igen” för dina mjukvaruutvecklingsuppgifter. På samma sätt kan dina blogguppgifter ha statusar som ”grammatikkontroll” eller ”redigering”.

Nu behöver du inte längre fråga andra om statusen på en uppgift!

Basecamp Nackdel nr 5: Begränsade funktioner för projektuppföljning

Basecamp har bara en funktion för projektuppföljning – Hill Charts.

Snyggt namn, men det kommer att bli en tuff uppgift att förstå dem.

Hill Charts ger dig en visuell representation av projektets framsteg, men den är mycket subjektiv. Eftersom projektstatus uppdateras manuellt kan den spegla hur en specifik teammedlem upplever framstegen just nu – något som kan variera från person till person.

ClickUp-lösningen: Kraftfull projektuppföljning

ClickUp har massor av kraftfulla funktioner för projektuppföljning som hjälper dig att klara av utmaningar och hålla koll på alla dina projekt.

Med ClickUps inbyggda Gantt-diagramverktyg blir det enkelt att följa projektets framsteg.

Ta bara en snabb titt på ditt Gantt-diagram för att se hur ditt projekt fortskrider.

Dessutom kan ClickUps Gantt-diagram automatisera massor av processer i realtid!

Här är vad det kan göra:

Justera automatiskt uppgiftsberoenden när du ändrar projektets tidsplan.

Beräkna projektets framstegsprocent baserat på slutförda uppgifter jämfört med totala uppgifter.

Jämför ditt aktuella projektförlopp med det förväntade förloppet

Beräkna din kritiska väg för att identifiera de projektuppgifter du måste utföra för att hålla dina deadlines.

Gantt-diagram är dock inte den enda rapporteringsfunktionen du får.

Utöver dessa Gantt-diagram får du kraftfulla instrumentpaneler som hjälper dig att enkelt visualisera dina projekt- och sprintdata.

Dashboards har massor av widgetalternativ, inklusive:

Hastighetsdiagram : hjälper dig att se hur många uppgifter du har slutfört.

Burndown-diagram : hjälper dig att analysera ditt teams prestanda mot ett mål och visualisera återstående arbete.

Burnup-diagram : visar hur mycket du redan har slutfört i förhållande till ditt arbetsomfång.

Kumulativa flödesscheman : hjälper dig att följa projektets framsteg över tid.

Basecamp Nackdel nr 6: Inget stöd för tidrapportering

Om du behöver spåra projekttid för att fakturera kunder eller övervaka ditt teams produktivitet kan Basecamp inte hjälpa dig.

Du måste använda Basecamp-appar (tredjepartsintegrationer) för att spåra tid eller hantera tidrapporter för att kunna fakturera dina kunder korrekt. Det låter som mer arbete än nödvändigt!

Med ClickUp kan du spåra projekttiden via dess Google Chrome-tillägg. På så sätt har du alla uppgifter du behöver för att fakturera kunder eller övervaka ditt teams produktivitet.

Tillägget fungerar som en inbyggd tidsspårare som visar exakt hur mycket tid ditt team lägger på varje uppgift. Eftersom varje uppgift spåras separat kan du se vem som har arbetat med vilken uppgift och hur mycket tid de har lagt på den.

Det bästa med det?

Det är 100 % GRATIS.

Dessutom har ClickUp integrationer med populära tidrapporteringsprogram som Everhour, Time Doctor och andra, så att du kan anpassa det till det som ditt team redan använder.

Ingen annan projektledningsapp ger dig samma flexibilitet! — ytterligare en anledning till varför ClickUp är det bästa alternativet till Basecamp.

Får dina kommentarer inget svar?

Inget personligt, verkligen!

Men med allt som händer kan dina teammedlemmar glömma att svara på dina kommentarer.

Och sena svar kan leda till onödiga förseningar i arbetet.

Basecamp låter dig publicera kommentarer, men du kan inte skapa åtgärder utifrån dessa kommentarer. Detta kan leda till att människor förbiser dem och inte vidtar åtgärder omedelbart.

Med ClickUp kan du tilldela en kommentar till någon för omedelbara svar. Du kan omedelbart konvertera kommentarer till uppgifter och tilldela dem till någon (eller dig själv).

Om du till exempel vill att någon ska påbörja en uppgift kan du lämna en kommentar och tilldela uppgiften till personen.

Programvaran meddelar dem sedan om detta – det dyker till och med upp i deras aktivitetsfält. När uppgiften är klar kan de markera den som löst för att undvika onödiga uppföljningar!

Med ClickUp behöver du inte oroa dig för att obesvarade kommentarer begränsar ditt projektsamarbete!

Basecamp Nackdel nr 8: Begränsad funktionalitet i mobilappar

Det här är en självklarhet.

Om du vill hantera dina projekt när du är på språng behöver du en kraftfull mobilapp.

Det är dåliga nyheter för Basecampers.

Tyvärr har Basecamps mobilapp samma layout som dess datorprogram.

Du måste ta dig igenom oändliga tunnlar – portaler och sektioner – med en hjälm med ficklampa för att hitta information.

Inte precis din idé om en rolig app, eller hur?

ClickUps kraftfulla mobilappar för iOS- och Android-enheter gör det otroligt enkelt att lägga till och hantera uppgifter när du är på språng.

De låter dig:

spåra projektets framsteg

visa och redigera uppgifter

kommentera uppgifter

redigera din kalender

Du får alla funktioner som finns på datorplattformen, bekvämt från din telefon!

Basecamp nackdel nr 9: Dyra priser

Basecamp har en gratisversion, men den har begränsade funktioner. Du kan bara hantera tre projekt och lägga till 20 användare.

Om du vill ha användbara funktioner som obegränsat antal projekt eller prioriterad kundservice måste du betala 99 dollar per månad för deras affärspaket.

Du behöver inte vara Homer Simpson för att säga "aj!"

Här är en översikt över Basecamps kostnadsmodell:

Basecamps kostnadsmodell

Basecamps kostnadsmodell erbjuder dig två alternativ:

A. Basecamp Personal: gratis

Ger stöd för tre projekt och 20 användare, med ett lagringsutrymme på 1 GB.

B. Basecamp Business: 99 $/månad

Inkluderar alla Basecamp-funktioner plus obegränsat antal projekt och användare. Du får också 500 GB lagringsutrymme och prioriterad kundsupport. Du kan prova detta abonnemang med deras 30-dagars gratis provperiod av Basecamp.

ClickUp-lösningen

Med ett pris på 99 dollar per månad kan Basecamp vara dyrt för många småföretag.

Varför betala så mycket när du har ett verktyg som ClickUp som erbjuder en bred variation av funktioner till mycket mer överkomliga priser?

Till skillnad från Asana Trello och Basecamp erbjuder ClickUp obegränsat antal användare, uppgifter och 24/7 kundsupport i gratisversionen – inget kreditkort krävs!

Genom att uppgradera ditt abonnemang får du obegränsat lagringsutrymme till ett mycket lägre pris, eftersom ClickUp tar mindre än hälften per användare i varje nivå.

ClickUp erbjuder tre olika prisalternativ:

Gratis plan : Obegränsat antal uppgifter och obegränsat antal användare med kundsupport dygnet runt.

Obegränsad ( 5 dollar per användare och månad ): erbjuder ”gratis” funktioner + obegränsat lagringsutrymme, visningar, instrumentpaneler och integrationer.

Business (9 dollar per användare och månad): erbjuder ”obegränsade” funktioner + tvåfaktorsautentisering + målmappar + extra gäster + privata vyer och mer

Slutsats

Visst, Basecamp är ett okej verktyg om du uppgraderar från Excel. Men borde vi inte gå vidare från 90-talet?

Varför betala för ett grundläggande verktyg 2021 när du kan få världens bästa plattform för projektledning gratis?

ClickUp stöder alla Basecamps funktioner, men erbjuder dessutom en mängd extra funktioner till ett mycket förmånligt pris.

Du får till och med massor av dessa funktioner gratis! Registrera dig för ClickUp och prova det idag.