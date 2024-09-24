11 gratis OKR-mallar i Excel, Word och ClickUp

Som chef eller teamledare är du förmodligen alltid på jakt efter strategier för att få ditt teams prestationer att överträffa de uppsatta målen. Ett av de verktyg du kanske har förbises är organisationens kraftpaket – OKR! Ja, att kartlägga strukturerade, mätbara mål gör en betydande skillnad, inte bara för individuell produktivitet utan också för teamsamarbete och organisationens övergripande framgång.

Men hur kan du hjälpa ditt team att sätta upp effektiva, långsiktiga mål och nyckelresultat som gör att ni förblir konkurrenskraftiga och flexibla inom er marknadsnisch?

Enkelt: Börja planera strategiskt med väl utformade OKR-mallar!

Denna blogg är utformad för att guida dig i rätt riktning och visa dig hur du kan utnyttja gratis OKR-mallar till deras fulla potential. Vi kommer också att dela med oss av strategier som hjälper dig att förbättra din målsättning och uppföljning av framsteg. Låt oss dyka in!

Vad är en OKR-mall?

OKR-mallar ( Objectives and Key Results ) fungerar som ett prestationshanteringssystem som ger en ram för att sätta upp teammål och följa upp resultat.

Oavsett om du är en liten eller stor organisation lönar det sig att tydligt förstå ditt företags mål så att alla arbetar mot samma mål. För att bryta ner det ytterligare är mål specifika mål som du vill uppnå, medan nyckelresultat är de mått som används för att mäta dina framsteg.

Använd detta OKR-exempel: låt oss säga att ditt mål är att öka försäljningen med 20 % under nästa kvartal. Dina viktigaste resultat kan vara att öka webbtrafiken med 10 %, generera 50 nya leads eller avsluta 10 nya affärer.

Om du är nybörjare när det gäller OKR, kolla in vår video för praktiska skrivtips!

Fördelarna med att spåra OKR med hjälp av OKR-ramverksmallar

Som företagare är det lätt att distraheras av glittrande föremål och andra saker som inte är viktiga. Med OKR kan du hålla ditt team fokuserat på det som är viktigast. Du vill rikta din energi mot områden som kan påverka ditt företag istället för att slösa tid på saker som inte gör någon skillnad.

Du måste se till att alla i din organisation är överens om företagets vision och mål. Med OKR kan du engagera ditt team och få dem att känna entusiasm inför att arbeta mot ett gemensamt mål.

Kom igång med ClickUp Goals Håll dig på rätt spår för att nå dina mål med tydliga tidsplaner, mätbara mål och automatisk spårning av framsteg i ClickUp.

Förbättra transparensen och ansvarsskyldigheten

I alla team är transparens och ansvarstagande avgörande för framgång. Tyvärr är det svårt att uppnå detta utan rätt ramverk. OKR hjälper ditt team att förstå sina roller och ansvarsområden. Det hjälper dig också att hålla alla ansvariga för sina handlingar.

Dessutom kan varje fördröjning i beslutsfattandet bli kostsam. Du vill att ditt team ska kunna fatta beslut snabbt utan att kompromissa med kvaliteten. Mål och nyckelresultat spelar en avgörande roll för att underlätta snabbare beslutsfattande.

Identifiera snabbt de områden som behöver uppmärksamhet och fatta beslut därefter. Det är fördelaktigt för att hålla din organisation flexibel och lyhörd för förändringar på marknaden.

Öka prestandan

Den ultimata rollen för alla OKR är att förbättra prestandan. När alla i din organisation förstår sina mål och nyckeltal kommer de att vara mer benägna att arbeta hårdare för att uppnå dem.

Detta ramverk gör det också möjligt för dig att följa framstegen och identifiera områden som behöver förbättras. Genom att anpassa ditt teams insatser efter företagets mål kan du uppnå utmärkta resultat.

Länka uppgifter till teamets OKR i ClickUp

Att skapa ett solidt ramverk för mål och nyckelresultat börjar med att tydligt förstå vad du vill att din organisation ska uppnå och hur du ska mäta framgång. Även om företagare har lättare att fastställa sina affärsmål och nyckelresultat är det alltid en utmaning att samla alla OKR:er på ett ställe.

Lyckligtvis finns det OKR-mallar som du kan använda för att samordna hela teamet mot samma vision.

Här är 11 gratis OKR-mallar som du bör överväga redan nu!

11 gratis OKR-mallar i Excel, Google Sheets och ClickUp

1. ClickUp Company OKR-mall

Få gratis mall Spåra företagets OKR och mät framstegen med denna mall.

ClickUp är en produktivitetsplattform där team samlas för att planera, organisera och samarbeta kring arbetet på ett och samma ställe. Och med ClickUps mall för företagets OKR och mål har chefer möjlighet att skapa uppgifter och koppla dem till ett nyckelresultat. Det kommer inte längre att vara en administrativ börda för teammedlemmarna att skicka veckovisa statusmejl, eftersom uppgiften spåras automatiskt i mallen allteftersom den fortskrider!

Ett OKR-system i ClickUp kommer att förändra hur team och ledningen kommunicerar sina högsta prioriteringar. Det kopplar strategisk planering till konkreta åtgärder så att alla som bidrar till viktiga resultat förstår hur deras prestationer direkt påverkar resultatet. Börja planera nästa kvartals OKR redan idag!

2. ClickUp OKR-mall

Få gratis mall ClickUps OKR-mall möjliggör precis spårning och anpassning av mål och nyckelresultat, vilket underlättar organiserad målsättning och mätbar framsteg.

ClickUps OKR-mall är en utmärkt utgångspunkt för OKR. Den innehåller både ett fördefinierat OKR-ramverk och arbetsytor som hjälper dig att snabbt och enkelt börja planera dina OKR. Mallen levereras med anpassningsbara OKR-mallar, en guide för målsättning och till och med exempel på OKR. Du får också tillgång till OKR-checklistan och OKR-handboken, som innehåller bästa praxis för att implementera OKR i din organisation. Alla delar av denna OKR-mall samverkar för att hjälpa dig att snabbt komma igång med OKR.

Att förstå ditt teams OKR-ramverk är nyckeln till en framgångsrik OKR-genomförande. Denna mall hjälper dig att snabbt upprätta och konfigurera OKR:er som är skräddarsydda för just ditt teams unika behov. Denna OKR-mall innehåller alla visuella verktyg, arbetsytor och resurser som behövs för att säkerställa att alla förstår sina OKR:er och arbetar mot dem på ett effektivt sätt.

3. ClickUp OKR-ramverksmall

Få gratis mall Hjälp ditt team att fokusera på prioriterade mål och mäta framsteg systematiskt med ClickUps OKR-ramverksmall.

ClickUp OKR Framework Template är ett omfattande verktyg som är utformat för att du snabbt och effektivt ska kunna komma igång med din OKR-resa. Den innehåller fördefinierade OKR-ramverk, anpassningsbara mallar, informativa guider och praktiska exempel för att effektivisera din planeringsprocess. Med ytterligare resurser som en dedikerad OKR-checklista och en handbok ger denna mall dig alla nödvändiga insikter för att integrera OKR i din affärsstrategi.

De är unikt utformade för att hjälpa ditt team att förstå och effektivt arbeta mot sina personliga OKR. Förändra din målsättning och genomförandeprocess idag med ClickUp OKR Framework Template.

4. ClickUp SMART Goals-mall

Få gratis mall Sätt upp mål för varje viktig funktion i din organisation med hjälp av ClickUps SMART-mallar.

Att skapa en tydlig väg till framgång börjar med att sätta upp mål som är specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna – även kända som SMART-mål. Genom att anta SMART-målmetoden kan du undvika distraktioner och fokusera på ett mål i taget, vilket ökar dina chanser att uppnå det framgångsrikt.

ClickUp erbjuder en SMART Goals-mall som kan fungera som ett riktmärke för målsättning. Med detta verktyg kan du effektivisera dina mål, organisera dina målsättningar på ett effektivt sätt och förbereda dig för framgång. Det bästa av allt? Du har flexibiliteten att anpassa mallen efter dina unika behov och säkerställa att du är på rätt väg mot att nå dina mål.

5. ClickUp SMART Goal Action Plan Template

Få gratis mall Med SMART-målets handlingsplanmall säkerställer du att dina mål följs upp med en visuell listvy som håller allt organiserat och på rätt spår.

ClickUp SMART Action Plan Template är ett måste för projektledare som vill förenkla komplexa uppgifter genom att dela upp dem i hanterbara steg och ta hänsyn till faktorer som tid, resurser och expertis.

Med hjälp av akronymen SMART, som står för Specific (specifikt), Measurable (mätbart), Achievable (uppnåeligt), Relevant (relevant) och Timely (tidsbestämt), organiserar denna mall målen i varje kategori och ger värdefulla tips för att säkerställa framgång. När du har fyllt i varje kategori markerar du bara texten för att skapa genomförbara uppgifter och ange slutdatum.

6. ClickUp Strategisk marknadsföring OKR-mall

Få gratis mall Uppnå dina mål och nyckelresultat (OKR), planera dina marknadsföringsmål och håll dig inom budgeten med ClickUps mall för strategisk marknadsföringsplan.

ClickUps mall för strategisk marknadsföring OKR erbjuder ett omfattande OKR-ramverk för strategiska marknadsföringsteam. Den innehåller OKR som är särskilt utformade för att förbättra synligheten och räckvidden för ditt varumärke på marknaden, bygga kundlojalitet och öka försäljningen. Med denna OKR-mall får du tillgång till resurser som riktlinjer för målsättning, OKR-definitioner, OKR-mallar, OKR-checklistor och OKR-handböcker. Denna OKR-mall är en utmärkt utgångspunkt för marknadsföringsteam som vill få ut bästa möjliga resultat av OKR.

7. Mall för OKR-uppföljning i Google Sheets

via Mooncamp

Google Sheets har en enkel OKR-mall som du kan använda för att organisera varje nyckelresultat för hela organisationen. Den hjälper chefer att följa teamets framsteg mot kvartalsmålen.

Allt du behöver göra är att ange dina mål och några viktiga resultat i lämpliga kolumner. Du kan sedan visualisera statusen för varje viktigt resultat genom att färgkoda cellerna. Detta hjälper dig att se vilka områden som behöver uppmärksammas. Småföretagare använder redan denna mall för att förbättra sin produktivitet och uppnå sina mål!

8. Excel-mall för OKR-uppföljning

via Weekdone

Under årens lopp har Microsoft Excel blivit ett av de mest populära verktygen för att spåra OKR. Det beror på att det är enkelt att använda och erbjuder stor flexibilitet. Du kan enkelt anpassa dina OKR efter dina unika behov. Om du vill spåra dina framsteg visuellt kan du använda sparklines eller diagram.

Det bästa med att använda Excel för att spåra dina OKR är att du kan dela dina framsteg med andra. Du kan också använda detta verktyg för att ställa in påminnelser och lägga till anteckningar.

9. PowerPoint-mall för OKR

via Slide Model

Detta är ytterligare ett utmärkt alternativ för OKR-uppföljning för småföretag eller nystartade företag. OKR-mallen för PowerPoint är enkel att använda och hjälper dig att följa dina framsteg över tid.

Med den här mallen måste du ange dina mål och nyckelresultat i lämpliga bilder. Du kan sedan följa dina framsteg genom att markera de celler som uppnåtts. Detta hjälper dig att se vilka områden som behöver förbättras.

Företag som letar efter en planeringsmall som är lätt att använda och visuellt tilltalande kan välja OKR PowerPoint-mallen.

10. Mall för OKR-instrumentpanel i Google Sheets

via Super Metrics

Du måste undvika situationer där du måste växla mellan olika verktyg för att ställa in påminnelser eller lägga till anteckningar. Mallen i Google Sheets underlättar detta genom att du kan göra allt på ett och samma ställe.

Detta verktyg har funnits på marknaden ett tag och är känt för sin användarvänlighet. Med denna mall måste du se till att du anger målen och nyckelresultaten i rätt kolumner. Därefter kan du enkelt följa framstegen genom att markera uppnådda celler. På så sätt kan du identifiera områden som behöver mer arbete.

11. Microsoft Word Team OKR-mall från Template.net

via Template.net

Denna Microsoft Word Team OKR-mall erbjuder enkelheten och intuitiviteten hos en textredigeringsplattform, samtidigt som den tillhandahåller ett omfattande ramverk för måluppföljning. Denna OKR-mall är särskilt fördelaktig för team som föredrar att arbeta i ett ordbehandlingsprogram för att utforma, revidera och slutföra sina OKR:er.

Denna mall innehåller färdiga avsnitt för att beskriva mål och definiera motsvarande nyckelresultat. Anteckningsavsnitten ger utrymme för ytterligare kontext och spårningsdetaljer, såsom specifika prestationsmått eller tidslinjer. Du kan också enkelt anpassa denna mall efter ditt teams unika behov, vilket gör den till ett mångsidigt verktyg för alla organisationer.

Spåra framsteg och uppnådda mål med OKR-mallar

Att ha en tydlig metod för att utvärdera dina resultat och avgöra om ditt företag verkligen presterar enligt förväntningarna är avgörande för organisationens framgång. Ett objektivt ramverk för nyckelresultat genom en OKR-mall hjälper dig att mäta och utvärdera dina resultat i förhållande till dina mål.

De hjälper dig att avgöra om du fattar rätt beslut och hur du kan förbättra din verksamhet för att återspegla dina prestationer. ClickUps OKR-mall för företag är det perfekta stället att börja på!

Denna lättanvända mall genererar snabbt de resultat som behövs för jämförelseändamål. Så vad väntar du på? Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag för att komma igång.