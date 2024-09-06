Hur man skriver försäljnings-OKR (exempel + mallar)

Oavsett hur erfaren du är som försäljningschef kan det vara en riktig utmaning att nå dessa mål. Pressen kan kännas överväldigande, och utan en tydlig plan är det lätt att tappa fokus.

Det är här OKR (mål och nyckeltal) kommer in. De ger en strukturerad metod för att sätta upp och uppnå mål, vilket säkerställer att teamets insatser är anpassade efter företagets övergripande mål.

Under det senaste decenniet har försäljnings-OKR:er blivit en game changer, och 98 % av företagen anser att de avsevärt förbättrar strategisk samordning och kommunikation.

Att sätta upp försäljnings-OKR är dock mer komplicerat än att sätta upp grundläggande mål – det kräver lite experthjälp.

I den här artikeln undersöker vi vad försäljnings-OKR är, går igenom tio praktiska exempel som hjälper dig att komma igång och rekommenderar de bästa projektledningsverktygen som håller dig på rätt spår. Låt oss dyka in och förbereda dig för framgång!

Vad är försäljnings-OKR?

OKR, eller mål och nyckeltal, är ett ramverk för målsättning som syftar till att samordna insatserna med organisationens strategi.

Försäljnings-OKR tillämpar OKR-ramverket på säljteam. Målen i försäljnings-OKR är kvalitativa mål som syftar till att motivera och vägleda säljteamet, medan nyckelresultaten är mätbara mått som spårar framstegen mot dessa mål.

Genom att integrera dessa element spårar försäljnings-OKR:er dagliga försäljningsaktiviteter för att säkerställa att de är anpassade till strategiska affärsmål och levererar resultat. På så sätt förbättrar de fokus, ansvarstagande och kontinuerlig förbättring inom försäljningsfunktionen.

Här är de viktigaste fördelarna med försäljnings-OKR:

Skapar målinriktat fokus: Genom att fokusera på några få viktiga mål hjälper försäljnings-OKR:er försäljnings- och marknadsföringsteam att prioritera sina insatser och minimera distraktioner.

Hjälper till att kvantifiera ambitiösa mål : OKR för försäljning kombinerar kvalitativa : OKR för försäljning kombinerar kvalitativa försäljningsmål med mätbara resultat. Detta gör det möjligt för säljteam att följa framstegen på organisatorisk och operativ nivå.

Stärker ansvarstagandet : Förutom att sätta upp mål involverar metoden rätt intressenter. Detta säkerställer transparens och gör att individerna tar ansvar för sina bidrag.

Främjar kontinuerlig förbättring: Genom att regelbundet granska OKR kan du identifiera vilka strategier och resultat som passar bäst. Genom att anpassa dessa strategier säkerställer företagen kontinuerlig förbättring.

Sätta upp och uppnå effektiva försäljnings-OKR

Att förstå potentialen i försäljnings-OKR ger ditt team en tydlig riktning och ett tydligt syfte. Denna kunskap hjälper dig också att implementera metodiken på ett effektivt sätt.

Ställa in försäljnings-OKR: Steg-för-steg-guide

Här är en översikt över hur du skapar och uppnår dina försäljnings-OKR:

Steg I: Samordna affärsintressenternas förväntningar

Relevanta mål utgör kärnan i ett effektivt OKR. Detta steg syftar till att uppnå samstämmiga förväntningar på ledningsnivå.

Följ dessa tre steg:

Samla in synpunkter från varje funktionschef om deras vision för företagets framtid.

Skapa en tydlig visuell representation av dessa förväntningar under mötet.

Dela de slutgiltiga målen med försäljningscheferna för att säkerställa transparens och samordning.

Samarbeta smidigt i realtid och kartlägg omedelbart affärsförväntningarna med ClickUp Whiteboards.

Använd ClickUp Whiteboards för att tydligt kartlägga komplexa idéer och mål. Det låter dig skapa organiserade bilder med klisterlappar och former, samarbeta i realtid och enkelt dela dina planer med andra med hjälp av dess exportfunktioner.

När det gäller att samordna affärsintressenternas förväntningar hjälper den här funktionen dig att visualisera och strukturera input från olika team, så att alla är på samma sida och bidrar till ett gemensamt mål.

Steg II: Definiera försäljningsmål

När du har ledningens förväntningar klara för dig är nästa steg att omsätta dem i tydliga försäljningsmål.

Följ dessa steg för att skapa effektiva försäljnings-OKR:

Sortera och kategorisera förväntningar i viktiga fokusområden

Skapa en omfattande lista med potentiella mål baserat på dessa förväntningar.

Se till att varje mål är resultatorienterat och bundet till en tidsplan.

Rangordna målen utifrån deras påverkan och genomförbarhet.

Kartlägg, hantera och spåra mål som intäktstillväxt och konverteringsfrekvenser i realtid med ClickUp Goals

Manuell målsättning och uppföljning kan vara tidskrävande och utsatt för mänskliga fel. För att effektivisera processen och minimera riskerna kan du använda ClickUp Goals. Det hjälper säljteam att omsätta sina mål till genomförbara, mätbara uppgifter.

Med hjälp av detta kan du sätta upp tydliga, uppnåbara mål och övervaka framstegen i realtid. Detta hjälper dig att säkerställa att dina försäljningsmål hanteras effektivt och är anpassade efter den övergripande affärsstrategin.

Bonustips: Använd mallar för målsättning för att snabbt skapa och standardisera dina mål. Detta hjälper dig att spara tid, säkerställa enhetlighet i hela teamet och göra det enklare att spåra och hantera dina försäljningsmål på ett effektivt sätt.

Ladda ner den här mallen Sätt upp, prioritera och agera på viktiga försäljnings-OKR med ClickUp Sales KPI-mall.

ClickUps mall för försäljnings-KPI förenklar skapandet av uppgifter med 15 anpassningsbara attribut, vilket minskar behovet av omfattande justeringar. Den gör det också möjligt att enkelt följa framstegen med veckorapporter och månatliga intäktsöversikter för tydliga datainsikter.

Dessutom håller det dig informerad med beroendevarningar och e-postmeddelanden som varnar intressenter om eventuella förändringar i viktiga resultat.

På så sätt får du stöd i följande:

Hantera och följ upp dina försäljnings-OKR på ett effektivt sätt

Få tydlig insikt i prestanda och framsteg

Håll alla intressenter uppdaterade med realtidsmeddelanden

Steg III: Skapa viktiga resultat

Nyckelresultat är milstolpar som hjälper dig att uppnå dina affärsmål. För att uppnå dina försäljnings-OKR måste du skapa nyckelresultat som är tydligt kopplade till dina mål.

Följ dessa steg för att skapa och koppla samman dina nyckelresultat:

Identifiera tydligt vad du vill uppnå och specificera önskad ökning eller förbättring.

Lista alla faktorer som påverkar ditt mål.

Bestäm vilka variabler som har störst inverkan och se till att de är mätbara.

Skapa, delegera direkt och koppla viktiga resultat till organisationens mål med ClickUp Tasks

Med ClickUp Tasks kan du hantera och spåra viktiga resultat på ett effektivt sätt. Du kan anpassa viktiga resultat efter dina mål, använda anpassade fält för att visualisera data och tilldela uppgifter med tydliga deadlines för bättre ansvarstagande. Du kan också övervaka framstegen för de viktiga resultaten i realtid.

Du kan använda OKR-mallar för att effektivisera din OKR-process. ClickUps OKR-mall hjälper dig till exempel att uppnå dina försäljnings-OKR med ett tydligt ramverk för att sätta upp och följa upp mål.

Ladda ner den här mallen Effektivisera skapandet, uppföljningen och uppnåendet av OKR för dina säljteam med ClickUp OKR-mallen.

Det innehåller anpassningsbara fält för att samordna nyckelresultat med mål, visuella verktyg som förloppsindikatorer och statusar för att spåra prestanda, samt en kalendervy för att synkronisera OKR:er med försäljningscykeln. Dessutom erbjuder det kapacitetshantering för att justera strategier baserat på teamets arbetsbelastning.

Detta gör att du kan:

Anpassa nyckeltal till affärsmål på ett smidigt sätt

Spåra prestationer effektivt med visuella verktyg.

Synkronisera OKR:er med försäljningscykeln med hjälp av kalendervyn.

Anpassa strategier utifrån teamets arbetsbelastning genom kapacitetshantering.

Dessutom kan du använda ClickUps OKR-ramverksmall för att organisera dina försäljnings-OKR genom att tilldela prioritetsnivåer till varje nyckelresultat. Denna systematiska metod hjälper dig att fokusera dina insatser effektivt med hjälp av det intuitiva gränssnittet.

Läs mer: 11 gratis mallar för målsättning och uppföljning för Excel och ClickUp

Spåra och mäta försäljnings-OKR

Att spåra och mäta försäljnings-OKR är avgörande för att nå framgång och samordna dina insatser med organisationens mål. Utan korrekt spårning kan det vara svårt att nå dina OKR-mål.

Här är några steg du kan ta för att spåra och mäta försäljnings-OKR:

Inför regelbundna avstämningar: Planera in regelbundna utvärderingar för att bedöma framstegen och göra nödvändiga justeringar. Detta bidrar till att OKR-målen förblir relevanta och uppnåbara.

Använd nyckeltal (KPI): Identifiera Identifiera relevanta försäljningsnyckeltal som stämmer överens med dina OKR. Övervaka dessa mått regelbundet för att mäta prestanda och identifiera områden som kan förbättras.

Använd dataanalys: Använd analysverktyg för att samla in och analysera data relaterade till dina OKR. Detta ger insikter om prestandatrender och hjälper dig att fatta datadrivna beslut.

Implementera verktyg för att följa upp framsteg: Använd verktyg som är utformade för att följa upp OKR och försäljningsresultat. Dessa verktyg kan automatisera uppdateringar av framsteg och ge realtidsinsyn.

Upprätthåll transparens: Dela uppdateringar om framsteg och resultat med ditt team för att upprätthålla transparens och uppmuntra ansvarstagande. Detta hjälper också till att samordna teamets insatser med de uppsatta målen.

Granska och justera: Granska regelbundet dina OKR och nyckelresultat för att säkerställa att de förblir anpassade efter förändrade affärsprioriteringar. Justera dem efter behov baserat på prestanda och marknadsförhållanden.

Här är några verktyg som du kan använda för att spåra och mäta försäljnings-OKR:

Analytiska instrumentpaneler

Analytiska dashboards ger tydliga, datadrivna visualiseringar av dina framsteg. De hjälper dig att hålla dig informerad genom att spåra försäljningsstatistik, trender och identifiera potentiella flaskhalsar, allt i en omfattande översikt.

Skapa imponerande visualiseringar och datadrivna insikter för effektiv spårning med ClickUp Dashboards

Med ClickUp Dashboards kan du välja mellan en rad engagerande visualiseringar och anpassa dem efter ditt teams önskade stil. Dashboards hjälper dig att spåra fluktuationer i försäljningsstatistik med realtidsuppdateringar, koppla samman datafält på ett smidigt sätt och kartlägga teamets kapacitet med hjälp av försäljnings- och arbetsbelastningsvyer.

Regelbundna rapporter är viktiga för effektiv kommunikation och uppföljning av framstegen mot OKR. Det kan dock vara tidskrävande att manuellt skapa detaljerade sammanfattningar och uppdateringar om framstegen.

Att använda programvara för försäljningsuppföljning och rapporteringsverktyg är ett smart sätt att påskynda denna process. Det gör att du effektivt kan hantera och övervaka viktiga mätvärden som leadscoring, försäljningsleads, lönsamhet och framgångsrik leadgenerering, vilket ger dig större kontroll över de data du spårar.

Dessutom kan specialiserade AI-verktyg automatisera dataanalys och rapportering, vilket minskar det manuella arbetet och ger snabba insikter. Detta säkerställer att dina rapporter är korrekta, aktuella och anpassade efter dina försäljningsmål.

ClickUp Brain utmärker sig som en AI-driven partner för projektledning. Det förenklar rapportering och sammanfattning av uppgifter, integreras smidigt i dokument och chattfönster och automatiserar generering och delning av rapporter.

Det samlar också in realtidsinformation från pågående OKR och datakällor. Detta gör det möjligt för säljteam att fokusera på att uppnå sina mål utan att behöva jonglera med operativa och kommunikationsuppgifter.

Ladda ner den här mallen Förenkla hur du spårar försäljningsstatistik samtidigt som du levererar en omfattande uppdatering av dina försäljnings-OKR med ClickUp Sales Tracker Template.

Med ClickUp Sales Tracker Template kan du sätta upp och granska försäljningsmål, identifiera trender och tillväxtmöjligheter samt följa upp framstegen mot dina mål. Det hjälper dig också att fatta datadrivna beslut och optimera din försäljningsstrategi på lång sikt.

För OKR-uppföljning hjälper mallen till genom att:

Övervaka försäljningsutvecklingen med detaljerade anpassade statusar

Granska och analysera OKR-prestanda på ett ögonblick med 15 fördesignade anpassningsbara fält.

Leverera kategoriserade rapporter till ledningen med månatliga och produktspecifika vyer

Med mallar för försäljningsrapporter kan du dessutom skapa detaljerade sammanfattningar och spåra prestationsmått på ett effektivt sätt. ClickUps mall för försäljningsrapporter hjälper dig till exempel att visualisera trender, identifiera möjligheter och snabbt generera rapporter med viktiga mått. Denna mall främjar samarbete genom att låta intressenter granska och diskutera de senaste rapporterna med hjälp av inbyggda funktioner för taggning och kommentering.

Integrationsprogramvara

Försäljnings-OKR är nära kopplade till CRM och försäljningsresultat. Information som kundfeedback, köphistorik och intäktstillväxt, som registreras i CRM- och försäljningsprogramvara, är avgörande för att optimera hanteringen av försäljnings-OKR.

ClickUp erbjuder omfattande CRM- och försäljningsprojektledningslösningar som integreras sömlöst med verktyg för uppgifts- och målhantering, vilket hjälper företag att effektivisera sina försäljningsprocesser och förbättra OKR-effektiviteten.

Integrera köphistorik, kundernas affärsvärde och kundfeedback för att stärka dina försäljnings-OKR med ClickUp CRM

ClickUp CRM är en dedikerad lösning som centraliserar din kontaktdatabas, stärker kundhanteringsstrategier och effektiviserar transaktioner. Den ger också tillgång till köphistorik, kundernas affärsvärde och kundfeedback, vilket stödjer effektiv OKR-spårning och -hantering.

Samordna och effektivisera alla aspekter av din försäljningsprocess på ett och samma ställe med ClickUps försäljningsprojektledning

För en mer omfattande lösning kan du överväga ClickUp Sales Project Management Software. Denna robusta plattform erbjuder en heltäckande metod för att hantera försäljningsaktiviteter och kraftfulla verktyg för att effektivt skala upp ditt team.

Programvaran innehåller även automatiserade uppgiftsfördelningar och statusuppdateringar, samt CRM-integration. Denna integration hjälper dig att granska ditt säljteams arbetsbelastning och hantera uppgifter utan ansträngning, vilket säkerställer effektiv teamhantering och datadriven tillväxt.

7 exempel på försäljnings-OKR

För att effektivt implementera försäljnings-OKR i ditt företag kan exempel på försäljnings-OKR fungera som värdefulla referenser.

Här är sju exempel på försäljnings-OKR som kan vägleda ditt team:

OKR för intäktstillväxt

OKR för intäktstillväxt fokuserar på att öka företagets totala intäkter. De syftar till högre årliga intäkter och betonar förbättringar i viktiga nyckeltal såsom affärsstorlek och kundomsättning.

Mål: Öka den årliga omsättningen med 20 %. Nyckelresultat 1: Uppnå en kvartalsomsättning på 10 miljoner dollar från nya kunder

Nyckelresultat 2: Öka den genomsnittliga affärsstorleken med 15 %

Nyckelresultat 3: Minska kundbortfallet med 5 %

OKR för kundförvärv

OKR för kundförvärv syftar till att utöka kundbasen genom effektiva marknadsförings- och försäljningsstrategier.

Mål: Utöka kundbasen med 30 %. Nyckelresultat 1: Få 500 nya kunder genom digitala marknadsföringskanaler

Nyckelresultat 2: Öka konverteringsgraden från lead till kund med 20 %.

Nyckelresultat 3: Minska kundanskaffningskostnaden (CAC) med 10 %.

OKR för försäljningseffektivitet

OKR för försäljningseffektivitet är utformade för att öka produktiviteten och effektiviteten hos säljteamet. De effektiviserar försäljningsprocessen och fokuserar på att förbättra viktiga prestationsmått såsom försäljningscykelns längd och generering av affärsmöjligheter.

Mål: Förbättra försäljningsteamets effektivitet med 25 %. Nyckelresultat 1: Minska försäljningscykelns längd med 10 dagar

Nyckelresultat 2: Öka det genomsnittliga antalet kvalificerade affärsmöjligheter som skapas per säljare med 20 %.

Nyckelresultat 3: Förbättra uppnåendet av försäljningskvoter med 15 %

OKR för merförsäljning och korsförsäljning

Dessa OKR fokuserar på att öka intäkterna från befintliga kunder. De ökar intäkterna från merförsäljning och korsförsäljning och förbättrar det totala ordervärdet.

Mål: Öka intäkterna från befintliga kunder med 15 %. Nyckelresultat 1: Uppnå 500 000 dollar i intäkter från merförsäljning

Nyckelresultat 2: Öka korsförsäljningsgraden med 20 %

Nyckelresultat 3: Förbättra det genomsnittliga ordervärdet med 12 %

OKR för kundnöjdhet

OKR för kundnöjdhet förbättrar kvaliteten på kundupplevelsen och stärker relationerna.

Mål: Förbättra den totala kundnöjdheten med 10 %. Nyckelresultat 1: Uppnå en kundnöjdhetspoäng (CSAT) på 90 %.

Nyckelresultat 2: Minska kundklagomålen med 20 %

Nyckelresultat 3: Öka kundlojaliteten med 5 %

OKR för pipeline-täckning

OKR för pipeline-täckning säkerställer en robust och sund försäljningspipeline. De riktar sig främst mot adekvat pipeline-täckning, ökar antalet kvalificerade möjligheter och förkortar försäljningscykeln.

Mål: Upprätthålla en robust försäljningspipeline Nyckelresultat 1: Uppnå en pipeline-täckning på 4 gånger kvartalskvoten

Nyckelresultat 2: Öka antalet kvalificerade affärsmöjligheter i pipelinen med 30 %.

Nyckelresultat 3: Förkorta försäljningscykeln för kvalificerade affärsmöjligheter med åtta dagar

OKR för utveckling av säljtalarna

OKR för utveckling av säljtalarner fokuserar på att bygga upp och upprätthålla ett högpresterande säljteam. De arbetar med att minska omsättningen och öka den genomsnittliga anställningstiden på lång sikt.

Mål: Bygga ett högpresterande säljteam Nyckelresultat 1: Uppnå en omsättningshastighet för säljteamet på mindre än 10 %.

Nyckelresultat 2: Öka den genomsnittliga anställningstiden för säljare med 12 månader

Nyckelresultat 3: Förbättra försäljningsteamets prestationsmått med 15 %.

Läs mer: De 15 bästa plattformarna för säljstöd

OKR för försäljning: utmaningar, lösningar och tips

OKR för försäljning är effektiva verktyg för att driva tillväxt och prestanda, men det kan vara svårt att skapa och implementera dem.

Här är fyra vanliga utmaningar som företag står inför:

Skapa samordning: Försäljningsteam har ofta svårt att samordna sina OKR med den övergripande affärsstrategin, vilket leder till osamordnade insatser och missade möjligheter.

Ambitiösa eller orealistiska OKR: Att sätta upp alltför ambitiösa OKR inom korta tidsramar och med begränsade resurser kan leda till frustration, demotivation och potentiella misslyckanden.

Motstånd mot förändring: Övergången från traditionella metoder till OKR-ramverket kan möta motstånd på grund av bristande förståelse, plötsliga förändringar i arbetsfördelningen och skiftande förväntningar.

Underlåtenhet att se över och justera OKR: OKR måste utvecklas i takt med företagets aktuella status och marknadsförhållanden. Om man underlåter att regelbundet se över och justera OKR kan de bli föråldrade och irrelevanta.

Här är några tips och lösningar för att övervinna dessa utmaningar:

Håll tvärfunktionella möten : Håll regelbundna tvärfunktionella möten för att säkerställa samordning och undvika dubbelarbete.

Planera stegvisa insatser: Dela upp varje OKR i hanterbara, stegvisa uppgifter. Denna metod ger en tydlig, uppnåelig färdplan och hjälper till att förhindra att säljteamet överväldigas av plötslig arbetsbelastning och press.

Använd utbildningsmoduler för att förbättra kompetensen: Erbjud omfattande utbildning och support för att hjälpa medarbetarna att anamma OKR. Implementera OKR-metoden i etapper och genomför testprojekt för att underlätta övergången och bygga upp kompetensen gradvis.

Anpassa OKR till befintliga processer: Granska och justera OKR så att de passar din försäljningscykel och dina redovisningsprocesser. Se till att de stämmer överens med kvartalsvisa intäktsmål och andra befintliga arbetsflöden.

Uppnå framgång med försäljnings-OKR med ClickUp

Försäljnings-OKR är avgörande för att nå mål för intäkter och kundnöjdhet, eftersom de samordnar teamets insatser med strategiska mål för att uppnå resultat baserade på prestanda och tillväxt. Att sätta upp effektiva OKR är dock bara början; konsekventa dagliga insatser är avgörande.

Det är där ClickUp kommer in. Som ett allt-i-ett-verktyg för produktivitet hjälper ClickUps omfattande funktioner och anpassningsbara mallar dig att spåra, hantera och uppnå dina försäljnings-OKR på ett effektivt sätt. Med ClickUp kan du optimera ditt arbetsflöde, samarbeta smidigt med ditt team och hålla koll på dina mål.

Är du redo att förbättra dina försäljningsresultat och uppnå dina mål? Registrera dig på ClickUp idag!