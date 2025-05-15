Över 60 OKR-exempel – Hur man skriver effektiva OKR:er

OKR – en av de mest populära metoderna för målhantering som används av företag som Google, Netflix och Twitter – är hemligheten bakom att skapa samstämmighet kring mätbara mål och målsättningar i en organisation.

När de används på rätt sätt kan teamen uppnå dagens mål samtidigt som de går vidare mot morgondagens utmaningar. Det kan dock vara skrämmande att implementera ett målsättningssystem som OKR.

❗️Var börjar vi?❗️Vilka är de rätta målen att fokusera på?❗️Hur mäter vi resultaten?❗️Behöver vi sätta upp OKR för företaget, individuella OKR eller båda? 🤔

Oavsett om du letar efter inspiration till företagets mål för nästa kvartal eller tips för att förbättra dina mål och nyckelresultat, så har vi vad du behöver! Låt oss sätta igång!

Vad är OKR?

OKR, en förkortning av Objectives and Key Results (mål och nyckelresultat), är ett mycket effektivt sätt att sätta upp mål och följa upp framsteg, oavsett om du är en enskild person, ett team eller ett helt företag.

Tänk på dem som en vägkarta för vad du vill uppnå och hur du vet att du är på rätt väg. De håller alla samsynade, fokuserade och på väg i samma riktning.

De två viktigaste komponenterna för en OKR

Mål: Vad vill du uppnå? Nyckelresultat: Hur mäter du framgång? Målet är ditt stora mål. Det ska vara tydligt, inspirerande och lite djärvt. Det handlar inte om att kryssa i rutor – det handlar om att sikta högt och samla ditt team kring en gemensam mission. kontrollpunkter. De är Nyckelresultat är dina. De är specifika, mätbara och tidsbundna . Om målet är din destination, är nyckelresultaten skyltarna längs motorvägen som visar att du är på rätt väg. Du har vanligtvis 3–5 nyckelresultat per mål. Till exempel:”Lansera en förstklassig mobilapp.” ”Bli det mest älskade varumärket i vår bransch.” ”Skapa en oslagbar kundupplevelse.” 🧭 Mål: Lansera en förstklassig mobilapp📍 Nyckelresultat: Få 100 000 nedladdningar under de första tre månaderna Uppnå ett betyg på 4,5+ stjärnor i båda appbutikerna Minska kraschfrekvensen till under 1 % Om du uppnår alla dessa resultat? Då är du på god väg att nå ditt mål.

📌 I en mening: Du uppnår ditt mål genom att uppnå de nyckelresultat som stöder det.

Det bästa med OKR? Det förenar strategi, genomförande och hållbar tillväxt under ett enhetligt ramverk. Börja med inspirerande mål – tydliga, kvalitativa uttalanden som ger ditt team energi – och stöd dem sedan med mätbara mål och numeriska värden för att spåra verkliga framsteg.

Oavsett om du bygger upp ett kundframgångsteam från grunden eller utökar en mogen avdelning, säkerställer en strukturerad OKR-process samordning och ansvarstagande på alla nivåer.

⭐️ Utvald mall För att arbeta snabbare och hålla ordning, använd OKR-mallen från ClickUp – det är ett smart sätt att sätta ambitiösa mål, övervaka resultat och se till att hela teamet arbetar mot samma mål. Se till att dina nyckelresultat är tidsbundna och handlingsinriktade, så att det inte råder någon förvirring om vad framgång innebär eller när den ska uppnås. Få en gratis mall Övervaka framstegen mot OKR för att hjälpa teamen att hålla sig på rätt spår med ClickUp OKR-mallen.

🔍 Varför använda OKR?

OKR handlar inte bara om mål. De hjälper dig att samarbeta bättre som team och upprätthålla fokus och samstämmighet i stor skala. Här är varför team älskar dem:

✅ Tydlighet: Alla vet vad som är viktigast

🔗 Samordning: Teamets insatser stöder alla samma övergripande mål.

🔍 Transparens: Alla kan se vad andra arbetar mot.

📊 Ansvarsskyldighet: Framsteg spåras och firas

Över 60 exempel på team-OKR:er

Bläddra i vårt bibliotek med OKR-exempel nedan och använd gärna exemplen som utgångspunkt för ditt teams OKR!

Exempel på OKR för innehållsmarknadsföring

🏆 Skapa hjälpsamma och informativa bloggartiklar

Intervju med 20 branschledande opinionsbildare Driv 1 miljon organiska besökare till bloggen senast [datum] Tjäna 400 PDF-nedladdningar detta kvartal Lansera en ny landningssida för det senaste X-erbjudandet

🏆 Optimera SEO (sökmotoroptimering) för varje blogginlägg

Inkludera minst sju interna länkar per blogginlägg. Uppnå 80–100 i SEO-poäng per blogginlägg Inkludera beskrivande alt-text för varje statisk bild och GIF per blogginlägg.

🏆 Förbättra dokumentationen av bloggprocessen

Granska den aktuella bloggprocessen varannan vecka. Minska feedbackcyklerna från marknadsförings- och säljteam från fem dagar till två dagar Skapa en bloggprocess-dashboard för att eliminera 100 % av flaskhalsarna

➡️ Läs mer: Gratis mallar för innehållsstrategi för marknadsföring

Exempel på OKR för kreativa verksamheter

🏆 Implementera en företagsomfattande process för kreativa förfrågningar

Använd ett balanserat styrkort för att identifiera 10–15 vanliga förfrågningar och skapa uppgiftsmallar. Minska antalet väntande förfrågningar med 60 % i alla avdelningar Öka teamets nöjdhetsbetyg med 85 % före slutet av [datum].

🏆 Skapa en kreativ inlärningswiki som en enda källa till information för alla kreativa teammedlemmar

Minska engångsförfrågningar via e-post i den delade inkorg med 55 % Utveckla tre videohandledningar för att minska antalet personliga utbildningsmöten Identifiera en ägare och tre medförfattare för att optimera wikidokument et

🏆 Maximera kreativa teams produktivitet

Minska den genomsnittliga tiden för att godkänna avdelningsförfrågningar från tre dagar till en dag Granska teamkalendern varannan vecka för att säkerställa att mötena är relevanta. Öka andelen uppgifter som slutförs i tid från 60 % till 90 %.

📮 ClickUp Insight: Endast 11 % av respondenterna i vår undersökning delar sina mål med andra för att öka ansvarstagandet. Det är en missad möjlighet. Tänk på det: att dela din vision bjuder in nya perspektiv, hjälper dig att formulera tydligare mål och upptäcka dolda problem som du kanske har missat. 🎯 ClickUp gör det superenkelt att utnyttja denna superkraft. Bara @nämn en mentor för att få deras visdom, koppla in en vän för att öka ansvarskänslan eller lämna detaljerade anteckningar till ditt framtida jag. 💫 Verkliga resultat: Användare säger att de kan hantera ~10 % mer arbete med ClickUp.

Exempel på OKR för kundframgång

🏆 Förbättra kundtjänstteamets kompetens och utbildning

Skapa personliga utvecklingsplaner med 100 % av teamet Öka uppgiftens framgångsgrad från 80 % till 95 %. Skicka in 5–8 utbildnings- och coachningsmöjligheter

🏆 Hjälp våra kunder som en intern röst för att garantera att deras input driver företagets resultat

Intervjua 30 kunder varje månad för att få förslag på hur produkterna/tjänsterna kan förbättras. Minska produktrelaterade klagomål från 45 till 20 Anställ två kundframgångschefer

🏆 Ge teamet det stöd som behövs för att lyckas och uppnå företagsövergripande mål

Hjälp till att genomföra fyra utbildningssessioner Håll en maximal svarstid på 24 timmar i supportkön. Framgångsrikt introducera 12 nya kunder

Exempel på OKR för kundsupport

🏆 Skapa en fastställd standard för utbildning för att främja karriärutveckling och tillväxt

Definierad dokumentation av tre huvudsakliga ansvarsområden: ledare, chef och specialist Lansera supportavdelningens tillväxtplan och organisationsstruktur senast [datum]. Lansera ”certifiering” för ledare och chefer samt fortsatt kompetensutveckling/utbildning senast [datum].

🏆 Effektiv övervakning av supportens konsistens med prestationsmått

Skapa en feedbackloop-dashboard mellan chefer, ledare och teammedlemmar Öka kundernas feedbackfrekvens från 8,9 till 9,9. Förbättra medarbetarnas nöjdhet från 7,6 till 8,9

🏆 Maximera supportteamets effektivitet för att svara kunderna med snabbhet och optimism dygnet runt, året om

Lansera omorganisationsplanen för teamet senast [datum] Befordra två säljchefer Öka andelen supportärenden som löses per vecka från 60 % till 80 %.

Kolla in denna vlogg om hur man skriver effektiva OKR:

Exempel på OKR inom teknik

🏆 Minska antalet buggar som rapporteras av kunder efter större lanseringar

Hitta 30–50 frivilliga inom organisationen som kan testa funktionerna innan lanseringen. Minska tiden för att åtgärda kritiska buggar i produktionen från 24 timmar till 16 timmar Granska QA-testning var tredje vecka för effektivitet

🏆 Implementera agil ledning i hela ingenjörsteamet

Genomför ett testprojekt under de första fyra månaderna för att få individuell feedback och resultat. Implementera automatiserad prestationsrapportering senast [kvartal och år]. Lansera kommunikationsdashboard för alla problem och risker senast [kvartal och år] (Kolla in dessa mallar för kommunikationsplaner

🏆 Förbättra svarsfrekvensen för kritiska buggar i testningen

Anställ sju ingenjörer senast [datum] Förbättra svarstiden från 20 till tio minuter Granska icke-kritiska möten i teamkalendern varannan vecka för att avgöra om det är nödvändigt.

➡️ Läs mer: Spåra dessa OKR med tekniska mallar!

Exempel på OKR för evenemang

🏆 Anordna en framgångsrik branschkonferens på plats under [år]

Uppnå 40 000 registrerade användare Uppnå 9,5 i deltagarbetyg Skanna 1 200 badges under evenemanget

🏆 Skapa ett högpresterande evenemangsteam

Anställ fyra nya evenemangskoordinatorer före kvartalets slut. Delta i 3–5 utbildningskurser varannan månad Fastställ och följ upp 8–10 individuella bidragsuppgifter senast [datum].

🏆 Uppnå rekordhög avkastning på marknadsföringsevenemang

Öka andelen engagemang efter showen från 12 % till 40 %. Anordna utbildningssessioner för alla volontärer på plats en månad före evenemanget. Generera 500 000 i försäljningspipeline från evenemanget senast [datum].

Exempel på OKR för ledningsgruppens operativa team

🏆 Utveckla och samordna hela organisationen genom månatliga företagsmöten

Skapa 5–7 månatliga ämnen för hög transparens Samla in 10–15 enkäter efter mötet för utvärdering. Öka deltagandegraden från 70 % till 90 %.

🏆 Förbättra informationshanteringsrutinerna före utgången av [kvartalet och året]

Källa och testa molnbaserad programvara för lansering den [datum] Processpolicyn ändras från 24 timmar till åtta timmar Öka medarbetarnas nöjdhet på kontoret från 7,8 till 9,8.

🏆 Starta ett framgångsrikt och spännande företagsprogram för kontors- och distansanställda

Erbjud ett nytt produktalternativ varje kvartal Leverera paket inom 11 arbetsdagar Inför ett belöningspoängsystem för gratis företagsprodukter

Som ett växande startup-företag har vi otaliga olika plattformar för varje avdelning. Vi uppdaterade våra kalkylblad manuellt och hade inget strukturerat sätt att spåra projekt och OKR . Varje minut räknas för ett företag som fokuserar på tillväxt, och manuella processer är ett hinder i den dagliga arbetsrutinen.

Exempel på OKR för anläggningar

🏆 Upprätthåll ett kontor i världsklass

Implementera kvartalsvis utbildning för anläggningspersonal Öka kontorsnöjdheten från 88 % till 98 %. Minska utgifterna för kontorsmaterial från 20 % till 10 %.

🏆 Implementera ett framgångsrikt system för bokning av konferensrum online senast [kvartal och år]

Hitta och testa 3–5 bokningsprogram med mobilfunktioner. Utvärdera nuvarande rumsanvändning för att föreslå 5–8 lösningar för arbetsplatsdesign och kostnader. Minska bokningskonflikter från 20 % till 12 % före kvartalets slut.

🏆 Samla alla operativa förfrågningar från avdelningarna i ett ärendehanteringssystem för hantering och uppföljning.

Minska tiden som spenderas på att växla mellan inkorgar och röstmeddelanden från 14 % till 5 %. Minska lösningstiden från 24 timmar till tio timmar Skapa en kunskapsbas för de 10–20 vanligaste förfrågningarna som kan lösas utan att skapa ett ärende.

➡️ Läs mer: Kolla in dessa QBR-mallar!

Exempel på OKR inom finans

🏆 Främja individuell karriärutveckling

Erbjud ett personligt utbildningsprogram för berättigade teammedlemmar Erbjud två anställda varje månad att följa ledningsgruppens medlemmar Anordna kostnadsfria utbildningsseminarier för alla teammedlemmar var sjätte vecka.

🏆 Implementera en inköpshanteringsprocess

Integrera alla inköpsförfrågningar i molnbaserad programvara senast [datum]. Lämna 3–6 anbud för inköp över 10 000 dollar. Justera utgiftsnivåerna för alla avdelningar med 30 % utan att kompromissa med kvaliteten

🏆 För noggranna register hela tiden

Minska tiden för uppladdning av kontrakt och betalningar från två timmar till 30 minuter Få 89 poäng eller högre i externa revisioner Minska tiden som läggs på att spåra kvitton och loggar från två veckor till tre dagar.

Exempel på OKR för personalavdelningen

🏆 Intervjua kvalitativa kandidater

Utveckla 5–7 utbildningsmaterial för HR-koordinatorer för att bygga upp intervjutekniker. Föreslå 7–10 manuella uppgifter som kan automatiseras med hjälp av HR-programvara. Implementera ett program för medarbetarrekommendationer före kvartalets slut.

🏆 Stärk kommunikationen om uppdateringar av personalpolicyn

Minska antalet supportärenden från 20 % till 8 %. Skapa en 2–4 minuter lång video för policyuppdatering och medvetenhet Hitta och lansera en kommunikationskanal inom de första 20 dagarna i [datum].

🏆 Erbjud utvecklingsprogram för att hjälpa alla teammedlemmar att nå sina karriärmål.

Lansera fem karriärplaner varje månad Håll kvarstannandegraden bland anställda över 80 %. Skapa kostnadsfria och tillgängliga professionella onlineprogram för de 10 viktigaste rollerna, dygnet runt, året om.

➡️ Läs mer: Lär dig hur du sätter upp HR-KPI:er.

OKR för kundframgång

🏆 Minska kundklagomål och öka kundnöjdheten

Lansera ett centraliserat system för att logga och kategorisera kundklagomål senast [datum].

Svara på 100 % av de registrerade klagomålen inom 24 timmar

Minska antalet klagomål per månad med 25 % genom proaktiv problemlösning

🏆 Bygg upp och skala upp kundframgångsteamet

Anställ och introducera två kundframgångschefer senast [datum].

Implementera ett verktyg för kundframgång (t.ex. Gainsight, Totango eller HubSpot)

Skapa en SOP för kundintroduktion och engagemang som alla teammedlemmar kan använda.

🏆 Öka kundengagemanget och kundlojaliteten

Planera och genomför introduktionssamtal för 90 % av nya kunder inom 10 arbetsdagar.

Genomför månatliga avstämningar med alla högvärdiga konton

Uppnå ett Net Promoter Score (NPS) på 60 eller högre vid kvartalets slut.

💡Proffstips: Använd ClickUps mall för kundframgångsplan för att genomföra och hålla koll på dessa OKR.

Få en gratis mall Centralisera alla dina aktiviteter för kundintroduktion och uppföljning med ClickUps mall för kundframgångsplan.

Exempel på juridiska OKR

🏆 Samordna den interna kommunikationen mellan avdelningarna

Publicera 5–8 visuella hjälpmedel för arbetsflödet Föreslå 3–5 lösningar för ett mobilanpassat kommunikationsverktyg. Uppnå ett betyg på 90 i interna kommunikationsundersökningar

🏆 Genomför strategiska initiativ och aktiviteter

Öka måluppfyllelsen från 74 % till 89 %. Träffa 10–15 teammedlemmar för att diskutera rollspecifika behov och problem. Skapa en plan för dataanvändning och publicera den under de första 30 dagarna av [kvartalet].

🏆 Implementera en process för granskning av intag

Öka godkännandetiden från tre dagar till en dag Skapa fyra nivåer för att kategorisera förfrågningstyper Utveckla nya avtalsformulär som ska lanseras senast [datum].

Exempel på OKR inom marknadsföring

🏆 Lansera omprofilering den [datum]

Öka Net Promoter Score (NPS) från 30 till 45 eller bättre Källa 3–5 marknadsföringsbyråer för tillgångar och meddelanden Släpp fyra offentliga förhandsvisningar före lanseringsdatumet

🏆 Lyckas med att lansera en podcastkampanj under [år och kvartal]

Skriv 15 blogginlägg för att marknadsföra podcasten. Få 5 000 podcastprenumeranter under den första månaden efter lanseringen Hitta 40 potentiella gäster senast [datum]

🏆 Förbättra kundlojaliteten och kundens livstidsvärde (CLV)

Dela 20 kundcase av [datum] Öka öppningsfrekvensen för e-postnyhetsbrev från 40 % till 60 %. Öka positiva omnämnanden från kunder från 50 till 80

Exempel på OKR för onboarding

🏆 Utforma introduktionsprogram

Effektivisera alla uppgifter och HR-dokumentation till en uppgiftslista per roll senast [datum]. Utveckla produktutbildningsverktyg senast [datum] Utse en onboardingkoordinator som ska övervaka de enskilda avdelningarnas onboardingaktiviteter.

🏆 Skala upp onboardingteamet

Anställ två koordinatorer senast [datum] Erbjud 5–7 onlinekurser för fortsatt tillväxt Genomför rollspecifik utbildning var åttonde vecka

🏆 Erbjud en positiv introduktionsupplevelse för distansanställda

Skicka all hårdvara och applikationsåtkomst inom tre dagar från startdatumet. Ersätt textbaserade manualer och guider med visuella hjälpmedel senast [datum]. Implementera en onboarding-dashboard för att minska överlappande arbete från 12 % till 5 %.

Exempel på produkt-OKR

🏆 Genomför detaljerade produkttester för varje större lansering

Öka antalet provregistreringar från 20 % till 35 %. Genomför testintervjuer med 10 viktiga kunder Öka hastigheten för att lösa produktfel med 75 %

🏆 Bygg och led ett produktteam i världsklass

Anställ 2 UX-designers och 3 produktchefer senast [datum] Genomför sex individuella produktutbildningar för nyanställda inom 60 dagar efter deras startdatum. Utvärdera 3–5 enskilda medarbetare som går utöver sina roller för att förbättra processer och produkter.

🏆 Öka produktkunskapen i hela organisationen

Anordna fem Lunch and Learn-sessioner för att visa upp nya funktioner innan lanseringen. Öka inlärningstiden för varje avdelning från 5 % till 15 %. Genomför fem tvärfunktionella kunskapsdelningssessioner

Exempel på OKR för PR och kommunikation

🏆 Skapa en strategi för förberedelser inför en prisutdelning

Publicera tre originella varumärkesberättelser varje vecka Marknadsför genom 5 pressmeddelanden med branschnyheter Öka Reddit-närvaron från 15 % till 28 %.

🏆 Förbättra dina partnerskapspresentationer

Skapa en mall för kreativa marknadsföringsmaterial senast [datum]. Granska tillgångarna var fjärde vecka för nödvändiga uppdateringar. Öka outreach-aktiviteterna från 20 % till 40 %.

🏆 Förbättra uppgraderingar av affiliateprogram

Omvandla influencers till affiliates från 8 % till 20 % Intervjua tio nuvarande affiliates för feedback Generera över 90 000 dollar i intäkter senast [datum]

Exempel på OKR för kvalitetssäkring

🏆 Definiera tydliga riktlinjer för slutförande av uppgifter

Publicera officiell kriterieguide senast [datum] Öka poängen för automatiseringstester från 75 % till 89 %. Datavalideringen slutförs inom en timme efter testningen.

🏆 Förbättra tvärfunktionella möten och processer

Identifiera en ansvarig person i varje avdelning som samlar in feedback om kommunikationen varannan vecka. Dela med dig av framstegen för pågående och avslutade arbetsuppgifter två timmar före arbetsdagens slut. Minska antalet teammöten från två gånger om dagen till en gång om dagen utan att kompromissa med kvaliteten.

🏆 Upprätta en process för buggtilldelning

Håll en svarstid på mindre än åtta timmar för varje uppgift Skapa en lista över huvudfunktioner och teamledare senast [datum]. Identifiera 5–7 kategorier av buggernas allvarlighetsgrad senast [datum].

Exempel på OKR för försäljning

🏆 Utöka räckvidden för utgående försäljning

Starta en ny kallkontaktsekvens för [målbransch] senast [datum].

Lägg till 500 nya kvalificerade leads till CRM-systemet under detta kvartal och öka försäljningen.

Säkra 50 upptäcktsamtal från utgående kampanjer

🏆 Förbättra säljteamets prestanda

Implementera ett nytt säljcoachningsprogram senast [datum].

Genomför rollspelsessioner varannan vecka för alla säljare.

Öka den genomsnittliga affärsstorleken med 15 % jämfört med förra kvartalet och förbättra kundanskaffningen.

🏆 Förkorta försäljningscykeln

Granska och dokumentera hela försäljningstratten senast [datum].

Identifiera och eliminera tre stora flaskhalsar i processen

Minska den genomsnittliga tiden till avslut från 45 till 30 dagar

Stöd proaktivt kundlojalitetsprocessen genom månatliga avstämningar

🏆 Öka kundengagemanget

Öka kundnöjdheten från 50 % till 89 %. Publicera 15 vanliga kundfrågor senast [datum] Implementera 5–7 strategier för personliga presentationsplaner för företagskunder

Exempel på OKR för sociala medier

🏆 Förbättra innehållet och engagemanget på LinkedIn

Öka antalet ledarskapsinlägg per månad från 20 till 50. Öka antalet visningar från 16 000 till 20 000 Håll antalet videoposter på 4 per vecka

🏆 Öka varumärkeskännedomen och engagemanget

Öka svarsfrekvensen på kommentarer i sociala medier från 45 % till 65 %. Öka antalet omnämnanden och svar på Twitter från 2 000 till 4 000 senast [datum]. Hitta 3–5 potentiella verktyg för hantering av sociala medier senast [datum].

🏆 Förbättra strategin för innehåll i sociala medier

Öka kundnöjdheten från 78 till 89 Anställ två specialister på socialt innehåll senast [datum]. Föreslå 2–4 strategier senast [datum] för att marknadsföra och distribuera innehåll.

Exempel på OKR för talang och utveckling

🏆 Skapa utvecklingsprogram för chefer

Föreslå en finansiell plan för kostnadsimplementering och teknikresurser senast [datum]. Intervjua 20 chefer för att identifiera luckor i karriärutvecklingen Använd talanghanteringsprogramvara för att identifiera de fem viktigaste rollerna för att genomföra en testkörning senast [datum].

🏆 Öka medarbetarnas engagemang

Starta prestationscoachingprogrammet senast [datum]. Intervjua 200 teammedlemmar för att samla in feedback om lärandemöjligheter Avsätt 20 timmar per månad per T&L-teammedlem för utbildning i efterlevnad.

🏆 Bygg ett starkt arbetsgivarvarumärke

Uppnå ett veckovis medarbetarnöjdhetsbetyg på >8 Undersök tio kandidater och 100 nya anställda för förbättringar Samarbeta med marknadsförings- och kreativa team för att ge de mest visade varumärkesmaterialen ett nytt utseende.

Exempel på OKR för videoproduktion

🏆 Upprätthåll en studio i världsklass

Designa en ljudmixstudio senast [datum] Skapa tio hållbara uppsättningar för kontinuerlig användning Utveckla utbildningsmaterial för hantering av utrustning senast [datum]

🏆 Skala videoproduktionsteam

Samarbeta med rekryteringsteamet för att fylla fyra tjänster som videograf på jour Anställ två redaktörer och fyra videokoordinatorer Erbjud ett utbildningsseminarium för alla teammedlemmar var sjätte vecka.

🏆 Genomför en ny idéskapande och skrivprocess för allt videomaterial

Klargör roller och uppgifter senast [datum] Intervjua tio teammedlemmar för att få feedback om den nuvarande processen. Undersök videoklipp med högsta prestanda och lägre engagemang för att föreslå 3–6 skrivstrategier.

Exempel på strategiska OKR för hela företaget

🏆 Fördjupa värdet för befintliga kunder

Starta ett kundframgångsinitiativ med fokus på uppförsäljning och korsförsäljning

Genomför nöjdhetsundersökningar med minst 80 % av befintliga kunder.

Förbättra förnyelsefrekvensen med 15 % genom proaktivt engagemang

🏆 Genomför företagets strategi och strategiska mål

Anpassa avdelningarnas OKR till företagets övergripande strategi under kvartalsplaneringen.

Slutför två tvärfunktionella projekt kopplade till strategiska mål

Håll månatliga genomgångar för att följa upp framstegen mot företagets långsiktiga mål.

🏆 Prioritera initiativ som driver företagets tillväxt

Identifiera och agera utifrån tre strategiska prioriteringar för räkenskapsåret

Lansera ett nytt produktutbud som syftar till att påskynda företagets tillväxt

Öka intäkterna med 20 % genom riktade försäljnings- och marknadsföringsinsatser

Mäta framsteg och spåra OKR:er

Nu när du känner till dina mål är det dags att börja genomföra dem. Ett projektledningsverktyg är en värdefull tillgång som samlar samordning, ansvar och engagemang på ett och samma ställe. Så här gör du steg för steg:

1. Förtydliga visionen och de strategiska prioriteringarna

Innan du fastställer OKR:er bör du se till att alla förstår organisationens övergripande inriktning.

Vad du ska göra: Samordna ledarskapet eller teamen kring en gemensam vision och strategiska mål.

Varför det är viktigt: En tydlig vision säkerställer att OKR är fokuserade och målmedvetna.

Hur kan ClickUp hjälpa till: Använd ClickUp Whiteboards för att brainstorma, kartlägga strategiska teman och samarbeta visuellt kring långsiktiga mål i realtid.

2. Utarbeta mål gemensamt

Målen bör vara kvalitativa, inspirerande och i linje med strategiska prioriteringar.

Vad du ska göra: Skriv 3–5 mål som beskriver vad du vill uppnå, inte hur.

Varför det är viktigt: Starka mål förenar team och styr beslutsfattandet.

Hur kan ClickUp hjälpa till: Använd ClickUp Docs för att gemensamt skriva och förfina målen. Be sedan ClickUp Brain att finslipa språket – så att målen blir tydligare och mer motiverande.

3. Definiera mätbara nyckelresultat

Varje mål bör ha 2–5 mätbara nyckelresultat som definierar framgång.

Vad du ska göra: Sätt upp nyckelresultat som är specifika, tidsbundna och resultatinriktade (t.ex. mätvärden, milstolpar, slutförandegrad).

Varför det är viktigt: Nyckelresultat gör framstegen mätbara och objektiva.

Hur kan ClickUp hjälpa till: Strukturera OKR med hjälp av ClickUp Goals. Skapa ett mål (objektiv) och lägg sedan till viktiga resultat med hjälp av mätbara format (siffra, procent, sant/falskt).

Ställ in projektmål och uppgifter som du vill uppnå med hjälp av ClickUp Goals.

4. Dela upp OKR i genomförbara uppgifter

Omvandla varje nyckelresultat till genomförbara uppgifter som ditt team kan ta ansvar för och leverera.

Vad du ska göra: Identifiera projekt, uppgifter och initiativ som behövs för att driva framsteg inom varje nyckelresultat.

Varför det är viktigt: Genomförande överbryggar klyftan mellan ambition och effekt.

Hur kan ClickUp hjälpa till: Använd ClickUp-uppgifter och deluppgifter för att dela upp viktiga resultat i specifika åtgärder. Tilldela ägare, ange deadlines och hantera uppgiftsberoenden.

Prioritera det som är viktigast genom att ställa in prioritetsnivåer med ClickUp Tasks.

5. Följ upp framstegen och korrigera kursen

Granska OKR-framstegen regelbundet och justera utifrån feedback och prestanda.

Vad du ska göra: Planera in veckovisa eller varannan veckas avstämningar för att utvärdera framstegen och ta itu med hinder.

Varför det är viktigt: Regelbunden synlighet hjälper teamen att ta ansvar och anpassa sig snabbt.

Hur kan ClickUp hjälpa till: Använd ClickUp Dashboards för att följa framstegen. Lägg till widgets för måluppföljning, slutförda uppgifter och teamets prestationer. Anpassa dashboards för team, projekt eller ledningsvyer.

6. Reflektera och börja om

I slutet av cykeln ska du reflektera över resultat, lärdomar och effekter.

Vad du ska göra: Gör en retrospektiv för att fånga upp vad som fungerade, vad som inte fungerade och vad som kan förbättras.

Varför det är viktigt: Reflektion säkerställer att dina OKR utvecklas och blir mer effektiva med tiden.

Hur kan ClickUp hjälpa till: Använd ClickUps mall för retrospektiv för att samla alla dina lärdomar och planera vägen framåt.

Bonustips: Använd färdiga mallar för att komma igång snabbare.

Använd verktyg som ClickUps mall för företagets OKR för att samordna ditt team och följa upp framstegen mot målen. Med ClickUp kan du enkelt skapa tydliga OKR för varje avdelning eller team inom din organisation så att alla vet vad de ska prioritera för att få jobbet gjort.

Få en gratis mall Spara tid och nå dina OKR-mål snabbare med ClickUps mall för företagets OKR.

✅ Bra OKR-exempel vs. ❌ Dåliga OKR-exempel

”Var mer aktiv på sociala medier.” Vagt, inget tydligt mål eller syfte. ”Öka antalet följare på sociala medier med 25 % och öka engagemanget på LinkedIn med 30 % genom veckovisa inlägg om social försäljning under tredje kvartalet.” Kombinerar följarökning och engagemang, kopplat till tydliga sociala försäljningsmetoder och tidsplan. ”Gör företaget till en bättre arbetsplats.” För subjektivt, saknar fokus och mätbara mål. ”Förbättra medarbetarnas engagemang med 15 %, minska den frivilliga personalomsättningen med 20 % och genomför en undersökning om företagskulturen under andra kvartalet.” Tydliga mått med mätbar inverkan på teamets moral och personalbehållning. ”Utbilda personalen i mångfald och hjälp rekryteringscheferna att anställa bättre.” Bred, vag och saknar ägarskap. ”Öka den organiska söktrafiken med 40 % och förbättra webbplatsens konverteringsgrad från 2,5 % till 4 % före slutet av tredje kvartalet.” Handlingsinriktade, inkluderande och mätbara inom alla HR-funktioner. ”Öka webbplatsens prestanda.” Inget definierat resultat, saknar strategisk inriktning. ”Öka den organiska söktrafiken med 40 % och förbättra webbplatsens konverteringsgrad från 2,5 % till 4 % före slutet av tredje kvartalet.” Direkt kopplat till företagstillväxt och understött av verkliga mätvärden. ”Se till att alla är överens om våra mål.” För vagt, ingen strategisk struktur. ”Se till att 100 % av teamets OKR:er är i linje med företagets strategiska mål och granska överensstämmelsen vid månatliga ledningsmöten.” Främjar tydlighet uppifrån och ner och spårar genomförandet av strategin på ett effektivt sätt. ”Ha prestationssamtal med teamet vid något tillfälle.” Ingen tidsplan, svagt engagemang. ”Slutför årliga utvärderingar för alla teammedlemmar senast i december och fastställ individuella utvecklingsplaner under första kvartalet.” Tydlig process kopplad till medarbetarnas utveckling och ansvarstagande.

Engagerade vs. ambitiösa OKR:er

Det finns två typer av mål i OKR-metoden som du bör känna till: åtagna och ambitiösa.

🤝 Engagerade OKR

Åtagna OKR är överenskomna mål som prioriteras för att nå företagets framgång. Personal, resurser och scheman omorganiseras för att säkerställa att de uppnås. Företag vill uppnå 100 % av sina åtagna OKR.

🌔 Ambitiösa OKR

Ambitiösa OKR (moonshots) är krävande och svårare att uppnå, men de får oss att tänka utanför boxen och vara innovativa. Till skillnad från fastställda OKR har de ingen tydlig väg till målet eller någon konkret kunskap om hur man når dit. Så om du har uppnått minst 70 % av dina ambitiösa OKR kan du betrakta det som en framgång!

Vad är några exempel på OKR-mål och nyckelresultat?

Mål och nyckelresultat (OKR) hjälper organisationer att anpassa sina mål och spåra mätbara resultat. Här är några exempel på OKR från olika avdelningar:

1. Exempel på OKR för IT-/driftteam

Mål: Förbättra infrastrukturens effektivitet och säkerhet.

Nyckelresultat 1: Minska systemets driftstopp till mindre än 1 % per månad.

Nyckelresultat 2: Slutföra 100 % av säkerhetsgranskningarna för kritiska system senast under fjärde kvartalet.

Nyckelresultat 3: Öka systemprestandan med 20 % genom optimeringsåtgärder.

2. Exempel på OKR för marknadsföringsteam

Mål: Öka varumärkeskännedomen och engagemanget.

Nyckelresultat 1: Uppnå en 30-procentig ökning av webbplatsens trafik före slutet av andra kvartalet.

Nyckelresultat 2: Öka antalet följare på sociala medier med 15 % på alla plattformar.

Nyckelresultat 3: Generera 200 nya kvalificerade marknadsföringsleads per månad.

3. Exempel på OKR för mjukvaruutvecklingsteam

Mål: Leverera högkvalitativa produktfunktioner snabbare.

Nyckelresultat 1: Minska buggbackloggen med 50 % till Q3.

Nyckelresultat 2: Öka kodtäckningen för automatiserade tester till 80 %.

Nyckelresultat 3: Minska den genomsnittliga utvecklingscykeltiden för funktioner från 4 veckor till 2 veckor.

4. Exempel på OKR för byråer

Mål: Förbättra kundnöjdheten och kundlojaliteten.

Nyckelresultat 1: Öka kundernas NPS (Net Promoter Score) från 70 till 85 före årets slut.

Nyckelresultat 2: Minska kundbortfallet med 20 %.

Nyckelresultat 3: Få in 10 nya högvärdiga kunder inom 6 månader.

5. Exempel på produktivitets-OKR för hela företaget

Mål: Förbättra företagets totala produktivitet och samarbete.

Nyckelresultat 1: Uppnå en 15-procentig ökning av leveranshastigheten för avdelningsövergripande projekt.

Nyckelresultat 2: Genomföra 5 workshops om produktivitetsförbättring i alla avdelningar och öka medarbetarnas engagemang.

Nyckelresultat 3: Implementera ett nytt samarbetsverktyg med en användningsgrad på 90 % inom 6 månader.

Varje OKR-exempel kopplar ett övergripande mål till specifika, mätbara resultat, vilket hjälper teamen att hålla sig samstämda och ansvariga.

Börja spåra ditt teams OKR med ClickUp!

Alltför ofta känner vi press från våra individuella mål och arbetsmål, vilket gör att vi känner oss mentalt och fysiskt utmattade vid dagens slut. Så vi säger ”ja” till varje förfrågan och intalar oss själva att det bara är en del av jobbet.

OKR hjälper oss att sätta gränser och uppmuntrar oss att säga nej när vi ombeds att göra fel saker. Vi hoppas att dessa exempel och tips har gett dig klarhet och struktur för att optimera din skrivprocess. ✍️💡

Om du behöver en störningsfri plats för att organisera dina tankar när du skriver dina OKR:er och uppgifter, prova ClickUp gratis idag!