10 tekniska mallar för mjukvaru- och produktingenjörer

Som ingenjör vet du att det är en lång process att utveckla programvara på traditionellt sätt. Dina uppfinningar genomgår dussintals steg – från idé till alfa- och betatestning till (äntligen!) implementering.

Men visste du att användningen av en teknikmall kan påskynda processen, sänka kostnaderna och öka din effektivitet? ⚒️

Ja, det är sant. Och vi har bevisen.

Här berättar vi vad teknikmallar kan göra för dig och vad du ska tänka på när du väljer en. Dessutom presenterar vi 10 teknikmallar som du kan använda för alla dina behov inom mjukvaru- och produktutveckling. 👀

Vad är en teknisk mall?

En teknisk mall är ett anpassningsbart formulär eller en applikation som gör att du kan distribuera produkter och programvara snabbare. Det är ett av de bästa produktivitetsverktygen, oavsett om du leder ett team eller utför arbetet själv.

Det finns dussintals olika mallar som kan hjälpa dig att komma på nya idéer, hantera din produktutvecklingsplan och utvärdera dina skapelser. 🌻

Dessa mallar kan hjälpa dig i idéfasen genom att täcka in saker som brainstorming, användarundersökningar, tillväxtexperiment, användarstudier och feedback. Dessa mallar för tidiga skeden är ett utmärkt sätt att förstå dina användare och ta reda på vilka typer av produkter de letar efter.

ClickUps funktion Tasks in Multiple Lists (TIML) gör det möjligt för utvecklare att koppla samman uppgifter med andra team inom organisationen.

Du kan också använda teknikmallar för att hålla dig till tidsplanen och spåra arbetsflöden. Produktplanering, organisationsscheman och färdplaner hjälper dig att hålla koll på var produktionen befinner sig, vilka teammedlemmar som är involverade och effektivisera det som fortfarande behöver göras.

Mallar för felspårning, designanalys och utvärdering ger också insikt i de tekniska och prestandamässiga aspekterna av dina produkter. Med så många tekniska mallar är det inte konstigt att dessa verktyg kan öka effektiviteten dramatiskt och göra utvecklingsprocessen mycket smidigare. 🤩

Vad kännetecknar en bra mjukvaruteknikmall?

Att vara ingenjör innebär att du gillar att lösa komplexa problem. Bra teknik- och produktmallar hjälper dig att bemästra utvecklingsprocessen och skapa verktyg som användarna älskar. Men hur vet du om du tittar på en bra mjukvaruteknikmall?

När du utformar eller laddar ner din nästa programvarumall, leta efter en som innehåller:

Solid organisationsstruktur, inklusive flödesscheman, färdplaner, whiteboards och diagram som håller projektet organiserat.

Status- och spårningsfält som låter dig se var produktionen befinner sig och vilka teammedlemmar som ansvarar för vad.

Ett område för tydliga och koncisa briefs för att beskriva arbetsomfånget och fastställa mål för hela teamet.

10 tekniska mallar för användbarhetstestning, rapportering och mer

Gör mjukvaru- och produktutvecklingen mer effektiv – och roligare – med tekniska mallar. Här har vi lyft fram 10 alternativ, oavsett om du kommer med nya idéer, inför nya projektledningsramverk för teknikteam som Agile-filosofin eller Scrum-metodiken, eller letar efter sätt att lyckas med ditt projekt. ✨

1. ClickUp-mall för teknikrapport

Ladda ner den här mallen Skapa en teknisk rapport på nolltid med ClickUps mall för tekniska rapporter.

När du befinner dig i de tidiga stadierna av produktutvecklingen är en teknisk rapport ett av de första dokumenten du kommer att ta fram. ClickUps mall för tekniska rapporter gör det enkelt att sammanställa idéer, genomföra tester och dela teamets reflektioner.

Anpassa mallen genom att lägga till rubriker, bifoga länkar och dela upp dokumentet i kolumner och avsnitt för att underlätta navigeringen. Enkel integration med ClickUp Docs och uppgifter gör det lättare för teknikteamet att hålla koll på framstegen i realtid.

Ladda ner denna mall Dela din företagsinformation, begär offerter och mycket mer med denna ClickUp-mall.

Mallen för webbutveckling RFP (förfrågan om förslag) från ClickUp är ett tydligt sätt att dela din företagsinformation, lista projektdetaljer och begära anbud. Med den här mallen kan du snabbt presentera ditt företags mission och vision för potentiella anbudsgivare samtidigt som du beskriver projektets tidsplan, budgetpriser och avtalsvillkor.

Det är enkelt att lägga till riktlinjer, kvalifikationer och utvärderingskriterier så att ditt team och anbudsgivarna vet exakt vad som förväntas. Dela dokumentet privat med ditt juridiska team så att de kan granska avtalsvillkoren. Eller exportera dokumentet som en PDF-fil för att dela det via e-post. 📨

3. ClickUp-mall för utvecklingsschema

Ladda ner denna mall Schemalägg uppgifter och tilldela uppgiftsägare för mjukvaruutvecklingsprojekt

Letar du efter sätt att hålla teamet på rätt spår och hantera projektets tidsplan? Använd ClickUps mall för utvecklingsschema, som gör det enkelt att lägga upp din strategi och följa projektet när det går igenom olika stadier i processen.

Skapa enkelt sektioner för idégenerering, forskning, prototyputveckling och produktlansering och tilldela sedan uppgifter till olika teammedlemmar. Du kan lägga till kolumner för startdatum, slutdatum och varaktighet för att se hur lång tid varje steg tar och enkelt identifiera områden där projektet fastnar.

4. ClickUp-mall för utveckling av nya produkter

Ladda ner den här mallen Oavsett om du arbetar med nya eller befintliga lanseringar, kopplar denna mall samman allt.

ClickUps mall för utveckling av nya produkter är ett visuellt tilltalande sätt att hantera leveranser och spåra projektets milstolpar när du skapar en ny produkt. Mallen har färgkodade sektioner för att följa projektets utveckling från idé och konceptutveckling till strategi, marknadsföring och lansering.

Använd projektöversikten för att få en snabb överblick över de uppgifter och team som är involverade. Växla till tavelvyn för att se vilka uppgifter som finns i vilka pipelines eller klicka på tidslinjevyn för att snabbt se förfallodatum och milstolpar. 🙌

5. ClickUp-mall för mjukvaruutveckling

Ladda ner denna mall Samarbeta enkelt med produkt-, design- och teknikteam med ClickUps mall för mjukvaruutveckling.

Få dina design-, teknik-, QA- och produktteam att arbeta smidigt i ett gemensamt utrymme med ClickUp-mallen för mjukvaruutveckling. Denna mall skapar ett utrymme i ClickUp där tvärfunktionella team kan samarbeta och skapa standardiserade uppgifter och dokumentation över avdelningsgränserna.

Oavsett om du arbetar inom robotik, maskinteknik, miljöteknik eller något annat område kan du använda denna mjukvaruutvecklingsmall för att skapa företags- och produktplaner. Följ framstegen med den veckovisa genomförandelistan som innehåller alla uppgifter som för närvarande arbetas med.

Med Master Backlog kan du enkelt lagra idéer och verktyg för mjukvaruutveckling för kommande kvartal och projektfaser, medan Defects Master-listan lyfter fram problem och gör det möjligt för dig att tilldela prioritet och teammedlemmar för lösning.

6. ClickUp-mall för felspårning

Ladda ner denna mall Konfigurera din buggspårare på några minuter med hjälp av ClickUps mall för bugg- och problemspårning.

Att spåra buggar och testa användbarheten är några av de viktigaste aspekterna av mjukvaru- och produktutveckling. Om din produkt inte fungerar som den ska kommer folk inte att vilja använda den. Det är det viktigaste. Använd ClickUps mall för buggspårning för att enkelt rapportera, spåra och tilldela buggfixar.

Mallen integreras med Forms så att du kan skapa ett felrapporteringsformulär och utlösa uppgifter för ditt utvecklingsteam att hantera problem när de uppstår. Du kan också länka till dokumentation som beskriver företagets rutiner eller tips om hur man åtgärdar fel med hjälp av Kanban- eller Scrum-metoden.

I mallen kan du spåra buggar efter funktion och granska statuspanelen för att se vad som håller på att åtgärdas och vad som står på tur, så att du kan justera prioriteringen efter behov.

7. ClickUp-mall för produktbeskrivning

Ladda ner denna mall Mallen Creative Brief Document från ClickUp hjälper produktionsgrupper och intressenter att samarbeta för att leverera framgångsrika kreativa projekt genom att beskriva den övergripande strategin och nyckelelementen för framgång.

Håll alla på samma sida när du startar ett nytt projekt med ClickUps mall för produktbeskrivning. Denna mall innehåller en kort översikt över den nya produkt du utvecklar. Inkludera information om vilka problem verktyget kommer att lösa, om det är en del av ett större utvecklingsprojekt och hur du kommer att följa upp målen under resans gång.

Det finns också sidor för din releaseplan där du kan följa framstegen, samt sidor med funktionsspecifikationer och bilagor som ger teammedlemmarna mer kontext. 👫

8. Mall för projektplan för ClickUp Data Center

Ladda ner denna mall Skapa struktur och säkerställ samordning från start till slut med ClickUps projektplan för datacenter.

Med mallen för datacenterprojekt från ClickUp kan du visualisera din produktplan och genomföra dataanalyser under arbetets gång. För att använda mallen börjar du med att definiera projektets omfattning och identifiera datakällor. Skapa uppgifter för dataanalys för olika teammedlemmar och inkludera ett avsnitt för utvärdering.

Gå till tavelvyn för att filtrera uppgifter efter ansvarig, prioritet eller förfallodatum. Planerings- och framstegstavlan gör det enkelt att se vad som finns på att göra-listan, vad som är på gång och vad som har slutförts.

9. ClickUp-mall för projektnätverksdiagram

Ladda ner den här mallen Identifiera kopplingar och beroenden visuellt med mallen för projektnätverksdiagram från ClickUp.

Gillar du tankekartor? Då kommer du att älska att visualisera ditt mjukvaruutvecklingsprojekt med hjälp av ClickUps mall för projektnätverksdiagram. I detta diagram skapar du noder som representerar varje viktig del av projektet. Använd sedan pilar för att koppla ihop noderna och skapa en uppgiftsordning som teammedlemmarna kan använda som en färdplan.

Denna mall håller inte bara teammedlemmarna uppdaterade om projektets övergripande läge, utan underlättar också prognoser. Du kan snabbt se vilka uppgifter som är beroende av andra och identifiera vilka team som behöver kommunicera och samarbeta mellan avdelningarna.

10. ClickUp-mall för heuristisk utvärdering

Ladda ner denna mall Denna heuristiska utvärderingsmall kan användas för att bedöma användbarheten hos ett gränssnitt/system baserat på 10 vanliga tumregler.

Heuristic Evaluation Template från ClickUp är utformad för ingenjörer, produktchefer och UX-designers och ger insikt i användartester för att skapa mer kraftfulla produktdesign. Använd den under de tidiga utvecklingsstadierna för att snabbt upptäcka problem när de uppstår, eller använd denna utvärderingsmall som en kontinuerlig del av din kvalitetssäkringsprocess för att hålla koll på förändringar.

Denna mall gör det enkelt att tilldela olika teammedlemmar felkorrigeringar och innehåller anteckningar om de viktigaste användarproblemen. I vyn Severity Board visas tydligt vilka problem som är brådskande och vilka som kan ges lägre prioritet.

Utveckla programvara och produkter effektivt med tekniska mallar

Tekniska mallar gör det enklare för mjukvaru- och produktutvecklare att vara kreativa, skapa projektplaner och spåra problem längs vägen.

Bläddra i ClickUps mallgalleri för att upptäcka nya sätt att göra ditt team mer produktivt och dina projekt mer framgångsrika.

Oavsett om du letar efter teknikspecifika mallar eller hjälp när det gäller HR, teamsupport eller projektledning för mjukvaruutveckling, hittar du en mall som hjälper dig att bli mer effektiv och få jobbet gjort. ✨