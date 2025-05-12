De 11 bästa AI-verktygen för målsättning för att uppnå målen 2025

Att sätta upp ett mål är en spännande start på en givande resa. Oavsett om du vill uppnå personlig utveckling (som att kunna springa ett maraton) eller professionella milstolpar (som att fördubbla intäkterna med riktade marknadsföringskampanjer) börjar allt med ett mål i sikte.

Att sätta rätt mål är nyckeln till att hålla sig på rätt spår. Det är dock inte alltid möjligt att sätta dessa mål på ett realistiskt och praktiskt sätt.

Här kommer AI-verktyg för målsättning till hjälp. De går längre än att definiera tydliga och genomförbara mål – de hjälper dig att följa upp dem, dela insikter och ger dig en motiverande knuff när du behöver det som mest.

Med det sagt vill vi dela med oss av 10+ fantastiska AI-verktyg för målsättning. 🎯

Låt oss först förstå vad AI-driven programvara för målsättning kan erbjuda ditt arbetsflöde. Här är en översikt över fördelarna med en smart målsättningsgenerator:

Anpassad planering : AI-verktyg analyserar dina vanor, preferenser och prioriteringar för att skapa skräddarsydda planer för måluppfyllelse som överensstämmer med dina krav.

Större objektivitet : AI-verktyg för målsättning omvandlar dina ambitioner till specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna (SMART) mål. Sådana SMART-mål är ett kvalitativt och kvantitativt uttryck för målet, vilket gör det mer realistiskt att uppnå.

Högre produktivitet : Med AI-verktyg för målsättning spenderar du mindre tid på planering och mer tid på att arbeta mot ditt målprojekt.

Tydliga och mätbara mål : AI-drivna verktyg för målsättning gör det möjligt att dela upp större mål i mindre, uppnåbara steg med : AI-drivna verktyg för målsättning gör det möjligt att dela upp större mål i mindre, uppnåbara steg med mätbara mål . En sådan detaljnivå hjälper dig att hantera framstegen med högre precision.

Datadrivna insikter : AI-verktyg genererar praktiska insikter om din prestation. Dessa datastödda analyser ger dig möjlighet att göra smarta och välgrundade justeringar av dina strategier.

Missa aldrig något : AI-verktyg för målsättning har funktioner som påminnelser, automatisk schemaläggning och uppdateringar i realtid. Dessa säkerställer att inget viktigt glöms bort.

Enkel samverkan : Flera verktyg som integrerar : Flera verktyg som integrerar AI på arbetsplatsen underlättar samverkan, vilket gör det möjligt för team att samordna gemensamma mål och maximera produktiviteten genom kollektiva åtgärder.

Integration med andra verktyg: Från projektledningssystem till kalendrar – AI-verktyg för målsättning integreras med din befintliga teknikstack för en smidig och gränslös upplevelse.

🔎 Visste du att? En studie med universitetsstudenter visade att de som tillämpade SMART-ramverket uppnådde högre måluppfyllelse (~73 %) jämfört med de som inte gjorde det (~64 %). Samma studie visade att deltagare som använde SMART-mål upplevde större behovstillfredsställelse och positiva känslor, vilket tyder på en bredare inverkan på det personliga välbefinnandet.

Vad ska du leta efter i ett AI-verktyg för målsättning?

Här är några viktiga funktioner som du bör leta efter i ditt AI-verktyg för målsättning:

Målvisualisering : Välj ett : Välj ett verktyg som möjliggör måluppföljning genom visuella verktyg som dynamiska diagram, tidslinjer och grafer för att mäta framsteg och fira milstolpar. Visualiseringsverktyg gör målen mer spårbara och tillgängliga.

Beteendeinsikter : Välj verktyg med AI-analys som analyserar användningsmönster, beteenden och preferenser och föreslår sätt att förbättra din effektivitet och produktivitet.

Anpassningsbara arbetsflöden : Prioritera ett verktyg som helst låter dig justera uppgiftsberoenden, prioriteringar och påminnelser för att anpassa sig till personliga och organisatoriska behov. Dessutom bör det erbjuda anpassningsbara arbetsflöden som passar din målsättningsprocess.

Mångsidig måluppföljning : Välj ett verktyg som stöder detaljerad och holistisk måluppföljning på olika nivåer, oavsett om du följer upp enskilda uppgifter eller teamövergripande : Välj ett verktyg som stöder detaljerad och holistisk måluppföljning på olika nivåer, oavsett om du följer upp enskilda uppgifter eller teamövergripande OKR-exempel.

Samarbete och ansvarsskyldighet : Välj ett verktyg som har inbyggda check-ins, delade dashboards och feedbackloopar för att främja lagarbete och transparens, eftersom varje mål kräver kollektiva åtgärder.

SMART-målmallar: Välj en AI-driven smart målgenerator som skapar anpassningsbara mallar för att spara tid och ansträngning som annars skulle gå åt till traditionella metoder för målsättning.

Med ovanstående checklista i åtanke, här är de bästa AI-verktygen för att sätta dina personliga och professionella mål:

1. ClickUp (Bäst för AI-driven projektledning och samarbete)

ClickUp är den kompletta appen för arbete. Den kombinerar AI-driven uppgiftshantering med kraftfulla funktioner för projektsamarbete, vilket gör den till ett perfekt verktyg för att sätta upp, följa upp och uppnå mål.

Börja använda ClickUp Brain Automatisera målsammanfattningar och uppdateringar med ClickUp Brain.

Med ClickUp Brain får du en intelligent AI-assistent som kan generera SMART-mål anpassade efter dina mål och visa dig vägen till att uppnå dem. Detta säkerställer tydlighet och anpassning till bredare team- och organisationsprioriteringar.

Skapa SMART-mål för ditt privatliv och yrkesliv med ClickUp Brain

ClickUp Brain ger också uppdateringar och sammanfattningar av dina uppgifter, projekt och mål, vilket gör det enklare att följa hur långt du har kommit – och hur långt du har kvar.

Dessutom optimerar plattformens AI-drivna uppgiftshantering prioriteringen av uppgifter, automatiserar repetitiva arbetsflöden och erbjuder intelligenta förslag för att förbättra produktiviteten.

Få intelligenta förslag för att prioritera uppgifter baserat på dina mål med hjälp av ClickUp Brain

När du har AI-målförslag på plats kan du använda ClickUp Goals för att skapa och dokumentera genomförbara mål, sätta milstolpar och spåra framsteg i realtid.

Välj mellan olika mål, inklusive ja/nej, siffror, valuta och mer, för att mäta måluppfyllelsen. Ställ enkelt in förfallodatum, visualisera framstegsprocenten på ett ögonblick och kategorisera mål i mappar för enkel organisering.

Använd ClickUp Goals för att dela upp dina mål i uppnåeliga delmål och följa dina framsteg

Använd ClickUp Dashboards för att övervaka status, upptäcka flaskhalsar och justera planer efter behov. ClickUp Dashboards och ClickUp Views erbjuder oöverträffade spårnings- och rapporteringsfunktioner som ger insikter i projektets tidsplaner, teamets arbetsbelastning och den övergripande måluppfyllelsen.

Med anpassningsbara vyer som Gantt-diagram, Kanban-tavlor och kalenderlayouter anpassar sig ClickUp till varje teams föredragna arbetsflöde. Samarbetet blir smidigt tack vare verktyg som redigering i realtid, kommentarer och chattfunktioner, vilket främjar bättre kommunikation och lagarbete.

ClickUp Goals hjälper varje avdelningsmedlem att fokusera på det som verkligen är viktigt, vilket är avgörande när en ny produkt lanseras.

ClickUp Goals hjälper varje avdelningsmedlem att fokusera på det som verkligen är viktigt, vilket är avgörande när en ny produkt lanseras.

Ladda ner den här mallen Skriv enkelt ner dina SMART-mål med ClickUp SMART Goals Template.

Med ClickUp får du dessutom tillgång till ett omfattande bibliotek med mallar som gör det enklare att formulera dina mål och börja arbeta mot dem. ClickUp SMART Goals Template är till exempel utmärkt för att kartlägga dina planer som SMART-mål, oavsett deras varaktighet.

ClickUp SMART Goals Template är helt anpassningsbar och perfekt för nybörjare. Den strukturerar dina mål i ett system som uppmuntrar dig att sätta upp dagliga mål och sträva efter att uppnå dem.

Här är vad du kommer att älska med det:

Organisera mål och uppgifter i hanterbara delar för att säkerställa att allt täcks in.

Identifiera och lösa enkelt eventuella hinder

Inkorporera funktioner för tidsspårning, taggning, beroendevarningar, e-postmeddelanden och ytterligare verktyg för att förbättra måluppföljningen.

På samma sätt hjälper ClickUp SMART Goal Action Plan Template dig att omsätta dessa SMART-mål till genomförbara uppgifter.

ClickUps bästa funktioner

Skapa och integrera SMART-mål med ClickUp Brain och omvandla dem till en handlingsplan med hjälp av ClickUp Goals.

Visualisera ditt mål och din plan för att uppnå målet i olika anpassade vyer – tidslinjer, Gantt-diagram, Kanban-tavlor och mycket mer.

Spåra måluppfyllelse och teamets prestationer visuellt genom ClickUp Dashboards

Illustrera bredare mål och underliggande aktiviteter mot en daglig/veckovis/månatlig tidsplan med hjälp av ClickUps kalendervy.

Stärk teamsamarbetet med ClickUp Chat , uppgiftskommentarer, aviseringar och dokumentdelning.

Använd det inbyggda tidsspårningsverktyget för att mäta den tid det tar att uppnå genomförbara mål.

📮 ClickUp Insight: Tror du att din att göra-lista fungerar? Tänk om. Vår undersökning visar att 76 % av yrkesverksamma använder sitt eget prioriteringssystem för uppgiftshantering. Ny forskning bekräftar dock att 65 % av arbetstagarna tenderar att fokusera på enkla vinster framför högvärdiga uppgifter utan effektiv prioritering. ClickUps uppgiftsprioriteringar förändrar hur du visualiserar och hanterar komplexa projekt genom att enkelt markera kritiska uppgifter. Med ClickUps AI-drivna arbetsflöden och anpassade prioritetsmarkeringar vet du alltid vad du ska ta itu med först.

Begränsningar för ClickUp

Vissa funktioner kan verka överväldigande för en nybörjare.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsad plan : 7 $/månad per användare

Affärsplan : 12 $/månad per användare

Enterprise Plan : Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per arbetsplatsmedlem

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

ClickUp erbjuder en mängd olika funktioner som uppgiftshantering, tidrapportering och målsättning. Det är som att ha flera verktyg i ett. Det är enkelt att samarbeta med mitt team. Vi kan dela uppgifter, lämna kommentarer och följa framstegen tillsammans.

ClickUp erbjuder en rad olika funktioner som uppgiftshantering, tidrapportering och målsättning. Det är som att ha flera verktyg i ett. Det är enkelt att samarbeta med mitt team. Vi kan dela uppgifter, lämna kommentarer och följa framstegen tillsammans.

➡️ Läs mer: Hur man använder AI för att automatisera uppgifter

2. Asana (bäst för att effektivisera gemensam målsättning)

via Asana

Asana är ett mångsidigt projektledningsverktyg som använder artificiell intelligens för att förbättra målsättnings- och uppföljningsprocesser. Sätt upp SMART-mål med hjälp av den AI-drivna funktionen Smart Goals, analysera befintliga mål och få förslag på förbättringar, standardisering och förfining av dina målsättningsmetoder.

Förutom målsättning omfattar Asanas AI-funktioner även funktioner som Smart Status, som ger intelligenta uppdateringar om projektets framsteg, och Smart Summaries, som erbjuder koncisa översikter av viktig information. Dessa verktyg, som stöds av kommunikation i realtid, hjälper team att sätta upp ambitiösa mål och arbeta mot gemensamma mål.

Asanas bästa funktioner

Effektivisera måluppföljningen med realtidsövervakningsverktyg som dynamiska förloppsindikatorer och visuella instrumentpaneler för att visa måluppfyllelse.

Automatisera repetitiva arbetsflöden för att spara tid och minska fel

Organisera och prioritera uppgifter med anpassningsbara tavlor och listor

Se teamets arbetsbelastning för att balansera uppgifterna och undvika utbrändhet.

Asanas begränsningar

En brant inlärningskurva för nybörjare och små team, vilket kan leda till underutnyttjande.

Asanas prissättning

Personligt (gratis)

Startpaket : 13,49 $/månad per användare

Avancerat : 30,49 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 10 840 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 280 recensioner)

💡 Proffstips: Tänk inte bara på dina mål – skriv ner dem som målsättningar! Beskriv tydligt vad du vill uppnå, hur du ska uppnå det och din tidsplan. För att få en extra boost kan du dela dina framsteg med personer du litar på för att hålla dig ansvarig och motiverad.

3. Fellow (Bäst för att omvandla möten till genomförbara mål)

via Fellow

Har du någonsin haft svårt att följa upp åtgärder efter ett möte?

Fellow är en AI-mötesassistent och anteckningsverktyg som överbryggar klyftan mellan produktiva möten och praktisk målsättning och uppföljning. Det hjälper dig att skapa, hantera och uppnå dina mål genom att ge intelligenta förslag och automatisera rutinuppgifter. Team använder det för att sätta upp tydliga mål, definiera viktiga resultat och övervaka framsteg över tid, vilket säkerställer samordning och ansvarstagande i hela organisationen.

Förutom målsättning erbjuder Fellow AI-driven mötesassistans, inklusive automatisk agendaskapande, realtidstranskription och smarta sammanfattningar. Genom att centralisera målen och integrera dem i mötesflödet säkerställer Fellow att målsättningen blir en integrerad del av teamets dagliga verksamhet.

Andra bästa funktioner

Skaffa en strukturerad mall som hjälper teamen att definiera specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna eller välformulerade (SMART) mål.

Sätt upp mål och nyckelresultat (OKR) på individuell eller kollektiv nivå

Spåra åtaganden och beslut som fattats under diskussioner i realtid

Öka ansvarstagandet bland teammedlemmarna med hjälp av gemensamma åtgärdspunkter och påminnelser.

Begränsningar

Saknar avancerade projektledningsfunktioner för mer komplexa mål.

Begränsade anpassningsalternativ för mål som inte är relaterade till möten

Priser för kollegor

Gratis

Solo: 29 $/månad per användare

Team : 11 $/månad per användare

Företag : 23 $/månad per användare

Företag: 25 $/månad per användare

Andra användares betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 2 200 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fellow?

Det hjälper alla att förbereda sig bättre och komma till mötet med en tydlig agenda och ett tydligt mål – detta har varit oerhört hjälpsamt för att göra varje möte produktivt.

Det hjälper alla att förbereda sig bättre och komma till mötet med en tydlig agenda och ett tydligt mål – detta har varit till stor hjälp för att göra varje möte produktivt.

4. Lattice (bäst för att anpassa mål till medarbetarnas utveckling)

via Lattice

Lattice samordnar individuella, team- och organisationsmål. Det fokuserar på strukturerade målstrategier som anpassar individuella och kollektiva insatser till de övergripande affärsmålen.

De AI-drivna funktionerna hjälper till att anpassa individuella mål till företagsövergripande mål och ger insikter och rekommendationer i realtid för att optimera medarbetarnas prestationer. När målet är en medarbetares holistiska utveckling över både personliga och professionella mål kan Lattice vara en kraftfull allierad.

Lattices bästa funktioner

Uppmuntra till frekventa avstämningar och feedback om måluppfyllelsen.

Öka medarbetarnas engagemang genom prestationsuppföljning, personlig feedback och erkännande från kollegor.

Spåra måluppfyllelsen med visuella dashboards i realtid.

Använd AI-drivna insikter för att optimera medarbetarnas eller teamets mål.

Begränsningar för Lattice

Känns alltför komplicerat för mindre team och icke-företagsmiljöer.

Fungerar främst som en programvara för målsättning för anställda.

Lattice-prissättning

Talanghantering : 11 USD/månad per plats Engagemang (tillägg): 4 USD/månad per plats Tillväxt (tillägg) : 4 USD/månad per plats Ersättning (tillägg) : 6 USD/månad per plats

Engagemang (tillägg): 4 $/månad per plats

Grow (tillägg) : 4 $/månad per plats

Kompensation (tillägg) : 6 $/månad per plats

HRIS: 10 USD/månad per plats

Engagemang (tillägg): 4 $/månad per plats

Grow (tillägg) : 4 $/månad per plats

Kompensation (tillägg): 6 USD/månad per plats

Lattice-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (3 890+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 180 recensioner)

5. Perdoo (bäst för att förenkla OKR-hantering)

via Perdoo

Perdoo är en ledande plattform för OKR (Objectives and Key Results) och strategigenomförande som är utformad för att samordna organisatoriska mål och driva prestanda. Dess intuitiva gränssnitt förenklar målsättning, hantering och uppföljning genom att uttrycka mål som OKR över team och avdelningar.

Denna plattform förbättrar också transparensen, så att teammedlemmarna kan se hur deras bidrag passar in i helheten. Denna förmåga, i kombination med realtidsanalyser och engagemangsverktyg, gör Perdoo till ett utmärkt verktyg för att skapa en kultur av målinriktad framgång.

Perdoos bästa funktioner

Automatisera incheckningar och uppdateringar av måluppfyllelse för teammedlemmar

Visualisera samstämmigheten mellan målen med strategiska kartläggningsverktyg för väldefinierade mål.

Skapa prestationsinsikter med anpassningsbara analyser

Engagera teamen med gamification-funktioner för måluppföljning

Perdoos begränsningar

Begränsat stöd för icke-OKR-metoder för målsättning

Mobilapplikationen saknar full funktionalitet, vilket kan hindra målhantering när du är på språng.

Perdoos prissättning

Gratis

Premium : 7,92 $ per användare/månad

Supreme: 9,68 dollar per användare/månad

Perdoo-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 430 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Perdoo?

Perdoo är otroligt enkelt att använda och hjälper vårt team att hålla sig på rätt spår. Eftersom vi alla hanterar olika uppgifter är det lätt att komma av spåret. Perdoo ser till att alla håller sig fokuserade och visar hur varje uppgift bidrar till vårt huvudmål: att generera intäkter. Det hjälper varje teammedlem att känna sig ansvarig för att föra oss närmare det målet.

Perdoo är otroligt enkelt att använda och hjälper vårt team att hålla sig på rätt spår. Eftersom vi alla hanterar olika uppgifter är det lätt att komma av sig. Perdoo ser till att alla håller sig fokuserade och visar hur varje uppgift bidrar till vårt huvudmål: att generera intäkter. Det hjälper varje teammedlem att känna sig ansvarig för att föra oss närmare det målet.

6. Hive (bäst för att integrera mål i projektarbetsflöden)

via Hive

Hive erbjuder omfattande projektledningsfunktioner med avancerade AI-funktioner som hjälper team att nå projektmålen snabbare. Dess AI-drivna assistent, HiveMind, effektiviserar projektplaneringen genom att generera uppgifter baserat på användarinmatning och föreslå nästa steg utifrån e-postmeddelanden. Som ett resultat kan du definiera mål och mäta framsteg på ett effektivt sätt.

Hives målfunktion gör det också möjligt för team att sätta upp, följa upp och visualisera mål i en centraliserad instrumentpanel, vilket säkerställer samordning och transparens i hela organisationen.

Hives bästa funktioner

Använd Hives AI-analyser för att få insikter om teamets prestationer.

Spåra framsteg med hjälp av Gantt-diagram, Kanban-tavlor och kalendervyer.

Effektivisera kommunikationen med meddelanden och aviseringar i appen.

Övervaka tiden som läggs på uppgifter och projekt med hjälp av inbyggda funktioner för tidrapportering.

Hive-begränsningar

En brant inlärningskurva för icke-tekniska användare

Tillfälliga prestandaförluster vid hantering av stora projekt

Hive-prissättning

Gratis

Startpaket : 7 $/månad per användare

Teams : 18 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Hive-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 570 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

🧠 Kul fakta: 82 % av kunskapsarbetare värdesätter transparens i organisationens mål och verksamhet.

7. Betterworks (bäst för att driva ansvarstagande inom hela organisationen)

via Betterworks

Precis som Perdoo är Betterworks en OKR-fokuserad plattform som anpassar teamets mål efter företagets mål. Genom att integrera AI hjälper Betterworks anställda att utveckla en effektiv målhantering, vilket främjar produktivitet och strategiskt fokus.

Betterworks AI-drivna funktion, Goal Assist, använder användardata för att generera personliga målsuggestioner. Detta förenklar processen för att skapa mål och säkerställer att målen är tydliga, mätbara och i linje med företagets prioriteringar.

Betterworks erbjuder även andra AI-drivna verktyg, såsom Feedback Assist och Conversation Assist, som hjälper chefer att ge konstruktiv, opartisk feedback och genomföra effektiva prestationsutvärderingar.

Betterworks bästa funktioner

Skapa välstrukturerade mål och milstolpar med realtidspoäng och förslag som hjälper användarna.

För meningsfulla prestationssamtal genom att tillhandahålla AI-genererade uppmaningar och sammanfattningar.

Automatisera påminnelser och avstämningar för smidiga och aktuella måluppdateringar.

Använd prestationsanalyser för att få insikter om områden som kan förbättras.

Betterworks begränsningar

Begränsad offlinefunktionalitet påverkar distansarbete i områden med dålig uppkoppling.

Betterworks offentliggör inte sina priser, vilket kan innebära utmaningar för organisationer när det gäller budgetering och beslutsfattande.

Priser för Betterworks

Företag : Anpassad prissättning

Medelstora företag: Anpassad prissättning

Betterworks betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Betterworks?

Betterworks har fantastiska funktioner för både individer och grupper som gör att jag kan koppla ihop företagsövergripande mål med mina personliga mål som jag själv kan sätta upp, eller så kan jag välja att anpassa dem efter mitt team, min chef och företaget.

Betterworks har fantastiska funktioner för både individer och grupper som gör att jag kan koppla ihop företagsövergripande mål med mina personliga mål som jag själv kan sätta upp, eller så kan jag välja att anpassa dem efter mitt team, min chef och företaget.

8. Leapsome (Bäst för att kombinera målsättning med prestationsinsikter)

via Leapsome

Vad får du när du kombinerar målsättning och prestationshantering?

En omfattande plattform för personalutveckling som Leapsome. Dess AI-drivna funktion för målsättning påskyndar skapandet av företagsmål och utvecklingsmål. Denna funktionalitet säkerställer att målen är tydliga, mätbara och anpassade efter organisationens prioriteringar, vilket främjar kontinuerlig förbättring, samordning och ansvarstagande mellan teamen.

Utöver målsättning sträcker sig Leapsomes AI-funktioner även till prestationsutvärderingar och feedback. Plattformens AI-drivna utvärderingar hjälper till att omvandla anteckningar till opartiska, handlingsbara kommentarer, vilket säkerställer att all input är meningsfull och konstruktiv.

Leapsomes bästa funktioner

Stöd chefer genom att tillhandahålla insikter, sammanfattningar, bästa praxis och rekommendationer med AI Copilot Beta.

Effektivisera onboarding med inbyggda mallar för OKR-spårning

Analysera svaren från medarbetarundersökningar för att extrahera viktiga teman och ge praktiska rekommendationer.

Sammanfatta all feedback, inklusive chefers omdömen, självutvärderingar och kollegers utvärderingar.

Leapsome-begränsningar

Nya användare kan behöva tid för att helt anpassa sig till plattformens omfattande funktioner, vilket gör utbildning och support nödvändigt.

Begränsade anpassningsmöjligheter, vilket kan påverka plattformens anpassningsförmåga till specifika organisatoriska behov.

Leapsome-prissättning

Anpassad prissättning

Leapsome-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 70 recensioner)

🔎 Visste du att? Trots att det finns specialiserad OKR-programvara för 62 % av organisationerna använder fortfarande kalkylblad för OKR-hantering.

9. Goalscape (Bäst för att visualisera mål och hierarkier)

via Goalscape

Goalscape använder en radiell design som gör det möjligt för användare att visualisera sin målplanering, prioriteringar och framsteg i en samlad vy. Att ha denna information tillgänglig på ett ögonblick gör det enklare att prioritera och följa upp mål i ett intuitivt gränssnitt. Använd detta för att omvandla abstrakta idéer till specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna mål.

Dess AI-drivna funktion, Goalbert AI. nstein, hjälper användarna att dela upp komplexa mål i hanterbara delmål.

Denna metod förenklar planeringsprocessen och säkerställer att användarna fokuserar på sina prioriteringar, vilket effektiviserar uppföljningen av framstegen.

Goalscapes bästa funktioner

Växla mellan mörkt och ljust läge och definiera färgteman efter eget val.

Hantera tidslinjer och scheman effektivt med en Gantt-vy.

Dela målkartor med teamen för gemensamma åtgärder

Använd taggarna Nu och Nästa för att filtrera dina mål efter datum, framsteg, ansvar och tagg för att skapa mållistor.

Begränsningar för Goalscape

Saknar projektledningsfunktioner för större team.

Begränsad integration med tredjepartsappar jämfört med vissa konkurrenter

Priser för Goalscape

Gratis

Pro : 9,90 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Goalscape-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. Habitica (Bäst för att göra uppnåendet av personliga mål till ett spel)

via Habitica

Habitica är en gratis app för att bygga vanor och öka produktiviteten som gör dina uppgifter och mål till ett engagerande rollspel (RPG) för förbättrad personlig utveckling. Habitica motiverar användarna att utveckla positiva vanor och öka produktiviteten genom att förvandla dagliga aktiviteter till uppdrag.

När du slutför uppgifter tjänar du belöningar och erfarenhetspoäng i spelet, vilket hjälper dig att nivåhöja din avatar och låsa upp nya funktioner. Denna spelifierade approach och skräddarsydda strategier gör målsättningen rolig och uppmuntrar till konsekventa framsteg.

Habiticas bästa funktioner

Anpassa din avatar i spelet så att den speglar din stil och dina preferenser, vilket ökar engagemanget och motivationen.

Övervaka framstegen med hjälp av en engagerande och interaktiv instrumentpanel.

Bilda grupper med vänner för att ta itu med uppdrag tillsammans och bygga en känsla av gemenskap och ansvar.

Få smidig åtkomst till dina uppgifter och framsteg på olika enheter

Habiticas begränsningar

Mer lämpligt för att uppnå personliga mål, kanske inte lämpligt för professionella miljöer.

Begränsad analys och rapportering för detaljerad uppföljning av framsteg

Priser för Habitica

Gratis

Prenumeration: 5 dollar per månad

Habiticas betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: 90 % av de anställda anser att gamification gör dem mer produktiva. En gamifierad arbetsupplevelse ökar produktiviteten med 50 %, engagemanget med 48 % och lönsamheten med 700 %!

11. Toodledo (bäst för att anpassa mål- och uppgiftshantering)

via Toodledo

Toodledo är ett mångsidigt produktivitetsverktyg som är utformat för att hjälpa användare att skapa detaljerade och flexibla mål som är anpassade efter projektkraven. Funktioner som prioriteringssortering och framstegsspårning säkerställer att användarna förblir fokuserade och organiserade.

Även om Toodledo för närvarande inte integrerar artificiell intelligens, erbjuder det en stark plattform som gör det möjligt för användare att skapa uppgifter, sätta prioriteringar och fastställa deadlines, vilket möjliggör effektiv målhantering.

Dessutom gör Toodledos målspårningsfunktion det möjligt för individer och team att sätta upp och övervaka framstegen mot sina mål, vilket främjar ansvarstagande och fokus.

Toodledos bästa funktioner

Övervaka dagliga vanor med visuella framstegsdiagram för att uppmuntra konsekvens och självförbättring.

Organisera arbetsflöden med mappar, taggar och filter

Skapa en personlig lista över högprioriterade uppgifter och se till att viktiga ärenden får omedelbar uppmärksamhet.

Ställ in återkommande uppgifter och påminnelser för att upprätthålla konsekvens.

Begränsningar för Toodledo

Gränssnittet kan kännas föråldrat, särskilt i jämförelse med andra verktyg.

Saknar avancerade AI-drivna insikter eller rekommendationer

Priser för Toodledo

Gratis

Standard : 4,99 $ per månad

Plus : 7,99 $ per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Toodledo-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 70 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Toodledo?

Det är mer än bara uppgifter, det innehåller GTD-funktioner för att spåra checklistor, spåra vanor, sätta upp mål och övervaka, är lätt att använda på flera enheter och integreras med min kalender. Och de få gånger jag har behövt support har de varit lyhörda. Det är min dagliga uppgiftshanterare och den enda jag har hållit fast vid genom åren – och jag har provat MÅNGA.

Det är mer än bara uppgifter, det innehåller GTD-funktioner för att spåra checklistor, spåra vanor, sätta upp mål och övervaka, är lätt att använda på flera enheter och integreras med min kalender. Och de få gånger jag har behövt support har de varit lyhörda. Det är min dagliga uppgiftshanterare och den enda jag har hållit fast vid genom åren – och jag har provat MÅNGA.

SMART-mål blir smartare med ClickUp

Att sätta upp effektiva mål är det första steget till framgång. AI kan göra detta enklare och mer effektivt. Från att förenkla målsättningen till att anpassa strategier baserat på framsteg, har AI-verktyg mycket att erbjuda din framgångsstrategi.

Vi har diskuterat flera AI-verktyg för målsättning, men ClickUp sticker verkligen ut genom att erbjuda mer än bara grunderna. Kombinationen av ClickUp Brain och ClickUp Goals gör det enklare att skapa en färdplan som leder till fruktbara resultat. Oavsett om du strävar efter personliga milstolpar eller hanterar komplexa projekt på jobbet är ClickUp tillräckligt mångsidigt för att hjälpa dig med båda – på en och samma plattform.

Registrera dig på ClickUp idag och förvandla dina drömmar till verklighet, en milstolpe i taget. 🏆