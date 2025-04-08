De 10 bästa verktygen för personlig utveckling för att nå dina mål 2025

Att förbättra sig själv är en process och en livslång resa. Det kräver ständig medvetenhet och dagliga vanor för att utveckla nya färdigheter som kan hjälpa dig att lyckas i ditt privatliv och på jobbet.

Det kan vara svårt att göra det på egen hand, men med onlineverktyg för personlig utveckling kan du få stöd och nå dina mål snabbare. Oavsett om du försöker förbättra din kommunikation med kollegor eller vill utveckla tekniska eller analytiska färdigheter finns det ett verktyg som kan hjälpa dig.

Här har vi samlat 10 av de bästa verktygen för personlig utveckling.

Välj ett allt-i-ett-verktyg online som hjälper dig att uppnå dina personliga arbetsmål eller kombinera flera verktyg för att tillgodose specifika behov. Från verktyg som fokuserar på att förbättra mental hälsa och kreativitet till verktyg som hjälper dig att utveckla nya färdigheter – det finns något för alla på denna lista.

Att välja ett bra verktyg för personlig utveckling är ett viktigt steg för att förbättra dig själv. Väljer du ett dåligt verktyg kommer du att slösa tid, bli frustrerad och göra små framsteg. Väljer du ett bra verktyg får du omedelbart en grund för att utveckla nya färdigheter, eliminera dåliga vanor och hålla dig ansvarig. ?

Här är vad du ska leta efter i verktyg för personlig utveckling:

Spåra mätvärden: Ett bra verktyg för personlig utveckling har mätbara steg så att du kan spåra dina framsteg längs vägen. Ansvar: Det räcker inte att bara sätta upp mål för personlig utveckling, du måste också kunna uppnå dem och fastställa konsekvenser om du inte gör det. Tydliga mål: Välj ett verktyg som låter dig sätta upp tydliga mål och arbeta baklänges från dem. På så sätt skapar du en färdplan till framgång med milstolpar som håller dig på rätt spår. Motiverande tillvägagångssätt: Lägg grunden för framgång genom att välja ett verktyg som är motiverande och gör förbättringar roliga.

När det gäller personlig utveckling finns det massor av olika sätt att växa. Kanske vill du bli en bättre idrottare. Kanske vill du förbättra din mentala skärpa för att bli en bättre teamledare. Kanske vill du skapa bättre arbetsvanor för att öka produktiviteten.

Oavsett vilka mål du har, finns dessa 10 bästa verktyg för personlig utveckling här för att hjälpa dig att nå dina mål. ?

ClickUp är ett projektledningsverktyg som hjälper team att hålla fokus, spåra mätvärden och uppnå uppsatta mål. Det är populärt i affärskretsar, men är också användbart för personlig utveckling – både i arbetslivet och i vardagen. ✨

Funktionen ClickUp Goals gör det enkelt att sätta upp personliga utvecklingsmål – oavsett om du vill bli en bättre ledare, utveckla dina kommunikationsfärdigheter eller lära dig nya tekniska metoder. Ta fram mätbara mått och hantera dina personliga och professionella livsmål med mappar för att dela upp olika mål i ditt liv.

Använd ClickUp Tasks för att skapa konkreta steg för att nå dina mål. Arbeta baklänges från ditt huvudmål och dela upp målet i hanterbara uppgifter. Ange förfallodatum och lägg till prioriteringar som hjälper dig att fokusera på det som är viktigast.

Skapa en färdplan för ett bättre liv med ClickUps mall för personlig utvecklingsplan. Använd den för att tydligt ange dina mål, identifiera områden som kan förbättras och få klarhet i de uppgifter och steg som krävs för att uppnå dina mål. De fyra anpassade vyerna ger insikt i framstegen och din handlingsplan.

ClickUps bästa funktioner

Förenkla uppgiftshanteringen genom att automatiskt skapa uppgifter från mallar och måldashboards för att snabbt tilldela arbete som tar dig närmare dina mål. Visuella representationer, inklusive Gantt-diagram och Kanban-tavlor, hjälper dig att visualisera den väg du behöver ta för personlig utveckling. Mind Maps och Whiteboards är perfekta verktyg för att brainstorma idéer och komma fram till specifika, genomförbara mål. Anpassningsbara dagliga checklistor , aviseringar och påminnelser hjälper dig att hålla dig ansvarig och medveten om dina framsteg. Dussintals mallar för målsättning hjälper dig att komma igång med din personliga utvecklingsprocess genom att fastställa tydliga mål.

Begränsningar i ClickUp

Verktyget har omfattande funktioner som kräver lite tid och ansträngning att lära sig. Vissa funktioner, som det inbyggda AI-skrivverktyget, är begränsade till betalda abonnemang.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid Obegränsat: 7 $/månad per användare Företag: 12 $/månad per användare Företag: Kontakta oss för prisuppgifter ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 800 recensioner)

2. Coach. me

Coach.me är en gratis och betald coachingapp som erbjuder stöd för att skapa bättre vanor och bli en mer effektiv medarbetare. Välj mellan den kostnadsfria vanespåraren som låter dig följa dina framsteg mot målen steg för steg eller välj betalda coacher för att få personlig rådgivning.

Oavsett om det gäller självutveckling, personlig utveckling eller professionell utveckling kan Coach.me vara rätt verktyg för dig.

Coach. me bästa funktioner

Skapa en personlig utvecklingsplan med Habit Tracker som bygger steg-för-steg-planer, skickar påminnelser och skapar en daglig sammanfattning av vad du behöver göra.

Sök i databasen för att komma i kontakt med en riktig coach som är specialiserad på områden som välbefinnande, självförtroende, tidshantering och meditationsövningar.

Välj mellan chatt, personlig coaching eller coaching via telefon beroende på dina preferenser.

Dagliga incheckningar låter dig gå tillbaka sju dagar om du har gjort arbetet men glömt att uppdatera din dagliga vanetavla.

Coach. me begränsningar

Det finns ingen inbyggd app för Windows, så du måste använda webbplatsen istället.

Det finns ingen blockeringsfunktion för områden med offentliga kommentarer, men du kan kontrollera sekretessinställningarna på dina vanetavlor.

Coach. me-priser

Vanespårning: Gratis

Personlig coach: Från 25 dollar/vecka

Coach. me betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

3. Habitica

via Habitica

Habitica är en gratis app för personlig utveckling som använder ett spelbaserat tillvägagångssätt. Appen fokuserar på ett system med belöningar och konsekvenser för att skapa nya vanor. Det inbyggda sociala nätverket och communityn håller dig ansvarig varje steg på vägen, medan spelpanelerna gör självförbättring roligt.

Habiticas bästa funktioner

Använd instrumentpanelerna för att skapa dagliga att göra-listor, vanor och mätbara mål för olika områden i ditt liv (självförbättring eller personlig utveckling).

Varje gång du bockar av ett självutvecklingsmål belönas du med bonusar i spelet, såsom husdjur, magiska färdigheter och specialrustningar.

Ta kontakt med communityn för att hitta mentorer och öka din självkännedom.

När du bockar av mål kan du använda belöningar för att bekämpa monster som en del av ett lagspel eller för att njuta av en paus i verkliga livet med ett avsnitt av din favorit-TV-serie.

Habiticas begränsningar

Gamification är inte en motivationsfaktor för alla personligheter, så den här appen passar bäst för personer som gillar spel.

Du får bara belöningar för regelbundna incheckningar, så om du glömmer att uppdatera appen får du ingen belöning.

Priser för Habitica

Gratis

Habitica-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (2+ recensioner)

Capterra: N/A

4. Lumosity

via Lumosity

Lumosity är en hjärnträningsapp som använder vetenskapliga metoder för att hjälpa användarna att förbättra minnet, lösa problem och fatta beslut. Detta verktyg är mycket populärt bland entreprenörer och hjälper dig att utveckla ett tillväxtorienterat tankesätt, oavsett om du vill förbättra dina ledaregenskaper eller letar efter ett verktyg för livslångt lärande.

Lumositys bästa funktioner

Verktyget anpassas efter dina färdigheter och behov och hjälper dig att bli ditt bästa jag med ett skräddarsytt inlärningsprogram.

Lättlärda, interaktiva hjärnspel förbättrar problemlösning och minne – och bygger grundläggande vanor för inlärning.

Lumosity Mind fokuserar på mindfulness, självreflektion och sömn för att hjälpa dig att bygga upp ett bättre allmänt välbefinnande.

Lumosity Figment stöder den kreativa sidan med en app som är utformad för konst, musik och visionstavlor.

Lumosity-begränsningar

Även om hjärngympan är rolig saknar den en verklig komponent som checklista för dagliga uppgifter och konkreta åtgärder för att nå ett mål.

Det råder fortfarande delade meningar om huruvida hjärnträningsappar som Lumosity verkligen förbättrar kognitionen.

Priser för Lumosity

Gratis

Premium: Skapa ett konto för anpassade priser för individer, familjer och team med bonusfunktioner.

Lumosity-betyg och recensioner

G2: 3,8/5 (2+ recensioner)

Capterra: N/A

5. Skillshare

via Skillshare

Skillshare är en lärplattform som gör det enkelt att anmäla sig till kurser inom ett stort antal ämnen. Onlinekurserna täcker allt från att lära sig ett nytt språk och hur man sätter upp SMART-mål till UX-design, podcastskapande och marknadsföring i sociala medier.

Oavsett om du vill fördjupa dig i verktyg för självutveckling eller lära dig specifika färdigheter relaterade till dina arbetsuppgifter finns det en kurs för dig. Varje kurs innehåller praktiska tips och goda råd för att utveckla bättre färdigheter.

Skillshares bästa funktioner

Mer än 25 000 kurser erbjuder möjligheter att kliva ut ur din komfortzon och nå din fulla potential.

Kurserna hålls av branschledande experter så att du lär dig av de bästa i branschen.

Medlemskapet inkluderar obegränsad tillgång till lektioner, offlinevisning och en livlig gemenskap av framgångsrika individer.

Genom att undervisa kan du ge tillbaka genom att dela med dig av din egen expertis.

Skillshares begränsningar

Eftersom Skillshare-kurserna inte är certifierade eller ackrediterade får du inget certifikat eller kurspoäng.

Tillgången till kurserna är begränsad till din medlemsperiod, vilket innebär att du inte kan återvända till kurser du betalat för om du säger upp ditt medlemskap.

Priser för Skillshare

Gratis provperiod

Prenumeration: Skapa ett konto för månads- eller årsabonnemang

Skillshare-betyg och recensioner

G2: 3,4/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (10+ recensioner)

6. Headspace

via Headspace

Headspace är en mindfulness-app som fokuserar på sömn, meditation och stress för att förbättra personlig lycka. Använd den som en del av din personliga utvecklingsresa för att främja självomsorg genom guidade meditationer och fokus på mentalt välbefinnande. ?

Headspaces bästa funktioner

Biblioteket innehåller sömnljud, meditationer och fokusmusik som hjälper dig att få jobbet gjort i en lugn miljö.

Appen handlar inte bara om mentalt arbete, utan innehåller även rörelseövningar som yoga för att koppla ihop det mentala, andliga och fysiska för att du ska kunna bli ditt bästa jag.

Headspace-bloggen är ett utmärkt ställe att hämta tips om bättre anteckningsteknik, vanebildning och självkänsla.

Appen fungerar på både Apple iOS och Android, så du kan dra nytta av träning och mentala övningar när du är på språng.

Begränsningar i huvudutrymmet

Det finns en gratis provperiod, men du måste betala för att fortsätta använda appen.

Meditationerna är begränsade till 30 minuter, så användare som vill ha djupare eller längre sessioner måste söka sig någon annanstans.

Priser för Headspace

Månadsvis: 12,99 $/månad med sju dagars gratis provperiod

Årligt: 69,99 $/år med 14 dagars gratis provperiod

Headspace-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 60 recensioner)

Capterra: N/A

7. MyFitnessPal

via MyFitnessPal

Din utvecklingsresa behöver inte handla enbart om arbetsrelaterade mål. Du kan också förbättra dina dagliga vanor och må bättre med hjälp av fitnessappar som MyFitnesPal. Den hängivenhet, disciplin och de färdigheter du lär dig kan du överföra till arbetet och förbättra ditt liv både fysiskt och mentalt.

MyFitnessPals bästa funktioner

Appen håller koll på mat, kalorier och träning på ett och samma ställe.

Personliga näringsinsikter ger dig en verktygslåda med information som hjälper dig att fatta bättre beslut.

Integrationer med mer än 35 appar, inklusive Garmin och Apple Health, gör att du kan följa dina träningsframsteg på ett bättre sätt.

Med mer än 18 miljoner livsmedel i databasen kan du spåra kalorier och få insikt i vilka livsmedel som ger dig energi.

MyFitnessPal-begränsningar

Vissa användare önskar att fler faktorer skulle beaktas vid fastställandet av baskalorimängden.

Du kan bara logga mat- och träningsinformation när du är ansluten till internet.

Priser för MyFitnessPal

Gratis provperiod

Premium: 79,99 $/år

MyFitnessPal-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

8. Udemy

via Udemy

Udemy är en onlineplattform som erbjuder arbetsplatskurser och utbildningar för ett brett spektrum av färdigheter. Oavsett om du vill lära dig webbutveckling eller dyka in i ett nytt programmeringsspråk hittar du en kurs i denna app för självförbättring.

Udemys bästa funktioner

Till skillnad från andra appar för onlinekurser fokuserar den här enbart på arbetsplatsfärdigheter och professionella mål , vilket hjälper dig att bli en mer effektiv teammedlem.

Det finns mer än 10 500 kurser om ämnen som IT, marknadsföring och ledarskap.

Internationella kurserbjudanden finns på 14 olika språk för globala team.

Du kan välja mellan individuella planer eller skräddarsydda affärsplaner för hela teamet.

Udemys begränsningar

Eftersom vem som helst kan vara instruktör varierar kvaliteten på klasserna avsevärt.

Kurserna är inte ackrediterade, så du kan inte använda dem för certifieringar eller högskolepoäng.

Udemy-priser

Gratis provperiod

Köp enskilda kurser: 19,99–199,99 dollar

Personlig plan: 16,58 $/månad

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Team: 30 $/månad per användare för 5–20 personer

Ledarskap: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Udemy-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

9. Strides

via Strides

Strides är en app för att följa dina framsteg som låter dig anpassa dina mål och övervaka framstegen varje steg på vägen. Med fyra olika typer av spårare kan du följa framstegen när det gäller vanor, mål, rullande genomsnitt och projektframgångar. ?‍♀️

Strides bästa funktioner

Få insikter med rapporter som spårar vanor och framsteg på ett och samma ställe.

Progressionsfält, linjediagram och kalendrar visar framgångsgraden och hur långt du har kvar för att nå ditt mål.

Med anpassade taggar kan du dela upp målen i olika områden så att du kan fokusera när det är dags att sätta igång.

Funktionen Dagliga mål hjälper dig att hålla dig ansvarig varje dag med hanterbara uppgifter som hjälper dig att nå dina mål.

Strides begränsningar

Den kostnadsfria versionen har inte så många funktioner.

Appen är endast tillgänglig på Apples operativsystem, inte på Android eller Windows.

Priser för Strides

Gratis

Premium: Från 44,99 $.

Strides betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Vanans betydelse

via The Habit Factor

The Habit Factor är en produktivitetsapp som använder en egenutvecklad metodik – kallad P. A. R. R. – som baseras på en plan, handling, registrering och omvärdering. Tanken är att medvetet skapa vanor som är anpassade efter dina mål baserat på intention och reflektion.

De bästa funktionerna i Habit Factor

Använd mallar för att skapa planer för måluppföljning och vanor på halva tiden.

Ställ in mål på några sekunder i appen och lägg till sammanhang som bilder och skäl till varför du vill uppnå målet.

Med hjälp av vanetabeller kan du se hur väl dina mål passar ihop och skapa ett schema med liknande uppgifter och färdigheter som du kan använda för att uppnå dina mål.

Dagliga anteckningar hjälper dig att hålla koll på dina framsteg och ta ansvar för dem.

Begränsningarna med Habit Factor

Vissa användare önskar att det fanns mer djupgående spårningsfunktioner.

Gränssnittet är enkelt att använda, men har inte lika många funktioner som liknande verktyg.

Priser för Habit Factor

The Habit Factor Lite: Gratis

The Habit Factor Pro: 5,99–6,99 dollar för engångsköp

The Habit Factor – betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

