De 10 bästa fokusapparna som hjälper dig att vara produktiv 2025

Visste du att en genomsnittlig person distraheras var 40:e sekund när hen arbetar? Med den ökande förekomsten av digitala distraktioner och det ständiga kravet på multitasking har det blivit svårare än någonsin att behålla fokus och produktivitet.

Tekniken erbjuder dock också en lösning på detta problem i form av fokusappar. Dessa innovativa applikationer är särskilt utformade för att hjälpa individer och team att hålla fokus, blockera distraktioner och i slutändan öka sin produktivitet.

I den här artikeln dyker vi ner i fokusapparnas värld och presenterar de 10 bästa fokusapparna 2024 som kan revolutionera ditt sätt att arbeta och öka din effektivitet. ?

Vad är en fokusapp?

En fokusapp är ett digitalt verktyg som är särskilt utformat för att hjälpa individer att upprätthålla koncentration och produktivitet genom att minimera distraktioner. Dessa appar erbjuder en rad funktioner som hjälper till att blockera eller begränsa åtkomsten till tidskrävande webbplatser, sociala medieplattformar eller andra distraherande applikationer.

Genom att skapa en kontrollerad digital miljö gör fokusappar det möjligt för användarna att rikta sin uppmärksamhet mot viktiga uppgifter och mål. Dessutom går vissa fokusappar utöver att blockera distraktioner och erbjuder funktioner för att spåra mål, hantera tiden effektivt och främja en mer produktiv arbetsrutin.

Oavsett om du är student, yrkesverksam eller någon som vill förbättra sin koncentration kan en fokusapp vara en värdefull hjälp i dagens snabba värld.

Vår metod för att hitta de bästa fokusapparna

För att utvärdera de bästa fokusapparna 2024 har vi genomfört en omfattande undersökning baserad på erfarenheter från verkliga användare. I vår analys har vi tagit hänsyn till faktorer som användarupplevelse, effektivitet, kundsupport och de fokusfunktioner som varje app erbjuder.

Vi har också tittat på våra egna erfarenheter av fokusappar för att avgöra vilka som sticker ut från mängden. Efter att noggrant ha utvärderat dessa viktiga kriterier har vi valt ut 10 fokusappar till vår lista som har fått beröm av både användare och experter.

Låt oss dyka in!

De 10 bästa fokusapparna för att öka din produktivitet

I det stora utbudet av fokusappar har vi valt ut de 10 bästa som är ledande när det gäller att hjälpa individer att hålla fokus och vara produktiva. Från att blockera distraktioner till att spåra mål och optimera arbetsflödet – dessa coola appar erbjuder en rad funktioner som ökar din produktivitet under 2024.

Låt oss utforska de bästa fokusapparna som finns!

Bäst för allt-i-ett-projektledning, teamsamarbete och produktivitet

Spåra tid, ange uppskattningar, lägg till anteckningar och visa rapporter över din tid var du än befinner dig med den globala timern i ClickUp.

ClickUp är en mångsidig fokusapp, projektlednings- och produktivitetsapp i ett omfattande paket. Den är mest känd för sina anpassningsbara och flexibla funktioner som gör det möjligt för individer och team att hålla ordning, fokusera och samarbeta smidigt.

Så hur hjälper ClickUp dig att hålla fokus? Här är några sätt som ClickUp kan öka din produktivitet, eliminera distraktioner och hålla dig på rätt spår så att du får mer gjort:

Allt-i-ett-verktyg för projektledning och produktivitet : ClickUp erbjuder hundratals avancerade funktioner för projektledning, teamsamarbete och produktivitet, vilket hjälper dig att konsolidera dina appar – eliminerar behovet av att använda flera verktyg och : ClickUp erbjuder hundratals avancerade funktioner för projektledning, teamsamarbete och produktivitet, vilket hjälper dig att konsolidera dina appar – eliminerar behovet av att använda flera verktyg och minskar behovet av att byta mellan olika sammanhang.

Helt anpassningsbar plattform : ClickUp erbjuder omfattande anpassningsalternativ och en helt anpassningsbar plattform, så att du kan anpassa appen efter ditt specifika arbetsflöde och dina preferenser, vilket garanterar en personlig och effektiv användarupplevelse.

Global tidrapportering : Den inbyggda : Den inbyggda tidrapporteringsfunktionen i ClickUp låter dig rapportera tid som du har lagt på uppgifter i ditt arbetsområde och rapportera fokuseringstid, vilket hjälper dig med tidsplanering och håller dig ansvarig för din tid.

Online-app för att-göra-listor : Skapa tydliga, multifunktionella : Skapa tydliga, multifunktionella online-att-göra-listor för att enkelt hantera dina idéer, hålla dig till uppgiften och hjälpa dig att fokusera på att få din att-göra-lista gjord.

Automatisering av arbetsflöden: Med ClickUps automatiseringsfunktioner kan du Med ClickUps automatiseringsfunktioner kan du automatisera repetitiva uppgifter , vilket sparar tid och säkerställer ett mer effektivt arbetsflöde.

ClickUp Chrome Extension : ClickUp Chrome Extension samlar fem av de mest isolerade funktionerna inom projektledning i en fantastisk app. Du kan komma åt dessa funktioner från din webbläsare och minska distraktioner och behovet av att öppna en ny app.

Arbetsbelastningshantering : Arbetsbelastningsvyn är utmärkt för : Arbetsbelastningsvyn är utmärkt för arbetsbelastningshantering och för att säkerställa att arbetet fördelas på rätt sätt så att du undviker missade deadlines och utbrändhet.

Helt anpassningsbar plattform : Anpassa alla delar av ClickUp och konfigurera den efter dina behov med anpassade fält, anpassade statusar, ClickApps och mycket mer.

Över 15 anpassade vyer : Välj mellan över 15 olika sätt att visa ditt arbete, inklusive ClickUp Whiteboards, Kalender, Tidslinje, Tavla, Gantt-diagram och mycket mer.

Dra-och-släpp-funktion : Dra och släpp enkelt objekt i ditt ClickUp-arbetsområde utan att behöva några tekniska kunskaper.

Projekthierarki: Med funktionen projekthierarki kan du skapa inbäddade uppgifter och deluppgifter, vilket ger en tydlig struktur för dina projekt och säkerställer smidig samverkan inom teamen.

Effektiviserad uppgiftshantering: ClickUp erbjuder en rad funktioner för att effektivisera uppgiftshanteringen, inklusive tilldelning av uppgifter, fastställande av deadlines, tillägg av bilagor och skapande av checklistor, vilket gör det enklare att hålla ordning och fokusera.

Integration med över 1000 produktivitetsverktyg: ClickUp ansluter sömlöst till ett stort utbud av produktivitetsverktyg, såsom Google Drive, Slack och Trello, så att du kan centralisera ditt arbete och slippa använda flera appar, vilket resulterar i ett mer sammanhängande och effektivt arbetsflöde.

Tillgänglig på alla enheter : ClickUp är tillgängligt på Android-enheter, iOS, Windows och Mac och erbjuder en : ClickUp är tillgängligt på Android-enheter, iOS, Windows och Mac och erbjuder en omfattande uppsättning funktioner för att öka produktiviteten och effektivisera teamarbetet.

Mobilapp : Kom åt ditt arbete var du än befinner dig med mobilappen ClickUp.

Blockerar inte appar och webbplatser

Gratis för alltid: Funktionsrik gratisplan

Obegränsat: 7 dollar per månad/användare

Företag: 12 dollar per månad/användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Capterra: 4,7 av 5 (över 3600 recensioner)

G2: 4,7 av 5 (över 6700 recensioner)

Blockera distraherande webbplatser och appar: Focus Bear låter dig enkelt blockera tidskrävande webbplatser och appar, vilket eliminerar distraktioner och skapar en fokuserad arbetsmiljö.

Skapa en daglig rutin: Med möjligheten att skapa och följa upp dagliga vanor hjälper Focus Bear dig att etablera en produktiv rutin, liknande en Med möjligheten att skapa och följa upp dagliga vanor hjälper Focus Bear dig att etablera en produktiv rutin, liknande en daglig planering , men med garanterad konsekvens och framsteg mot dina mål.

Spåra måluppfyllelse: Appen låter dig sätta upp och spåra dina mål, ger visuella indikatorer på framsteg och motiverar dig att hålla dig på rätt spår och uppnå önskade resultat.

Ta produktivitetshöjande pauser: Focus Bear uppmuntrar till regelbundna pauser för optimal produktivitet och erbjuder anpassningsbara intervaller för fokusering och återhämtande pauser för att förhindra utbrändhet.

Fokuslägen: Focus Bear erbjuder olika fokuslägen, såsom Pomodoro-tekniken eller anpassningsbara timers, så att du kan skräddarsy dina arbetspass efter din föredragna metod och arbetsstil, vilket ytterligare förbättrar produktiviteten och koncentrationen.

Appen erbjuder ingen gratisversion.

Prenumerationsbaserad: 5 dollar per månad

Product Hunt: 4,9 av 5 (17 recensioner)

Interaktiva och intuitiva funktioner gör det roligare att vara produktiv: Forest använder sig av gamification för att göra det roligare och mer givande att fokusera genom att låta användarna odla en virtuell skog genom sina fokuserade arbetspass, vilket ger en visuell representation av deras produktivitet.

Samarbete för uppmuntran: Användare kan bjuda in vänner eller kollegor att ansluta sig till deras virtuella skog, vilket främjar ansvarskänsla och motivation när de arbetar tillsammans mot sina mål.

Plantera riktiga träd med virtuella mynt: Med appen Forest kan användare spendera virtuella mynt som de tjänat in genom sina fokuserade sessioner för att bidra till riktiga trädplanteringsinitiativ, främja miljömässig hållbarhet och skapa en positiv inverkan som går utöver produktivitet.

Taggar för enklare navigering: Forest har en taggningsfunktion som gör det möjligt för användare att kategorisera sina uppgifter och sessioner, vilket gör det enklare att navigera och organisera sitt arbete i appen.

Spåra framsteg med tidslinje: Appens tidslinjefunktion gör det möjligt för användare att se sin produktivitetshistorik, som visar varaktigheten och antalet avslutade fokuserade sessioner, vilket hjälper individer att spåra sina framsteg och identifiera mönster i sina arbetsvanor.

Erbjuder endast Pomodoro-timer

Gratis: Skapa din virtuella skog

Pro: 1,99 $ (engångsbetalning)

Product Hunt: 4,7 av 5 (25 recensioner)

Blockerar ett obegränsat antal appar och webbplatser: Det gör det möjligt för användare att blockera ett obegränsat antal webbplatser och appar, vilket säkerställer en distraktionsfri miljö anpassad efter deras specifika behov.

Appar med lösenordsskydd: Appen erbjuder möjligheten att lösenordsskydda specifika appar, vilket förhindrar åtkomst även under schemalagda blockeringsperioder och ger ett extra lager av kontroll och ansvarighet.

Blockera scheman: Användare kan ställa in anpassade blockeringsscheman och ange vilka dagar och tider vissa appar eller webbplatser ska blockeras, vilket gör det möjligt för dem att skapa fokuserade arbetsrutiner.

Pausscheman: Cold Turkey Blocker erbjuder även pausscheman, vilket gör det möjligt för användare att avsätta specifika tidsintervall för avkoppling eller icke-arbetsrelaterade aktiviteter, vilket främjar en balanserad inställning till produktivitet.

Blockera specifika webbadresser och nyckelord: Användarna har möjlighet att blockera specifika webbadresser eller nyckelord, vilket förhindrar åtkomst till specifika webbplatser eller innehåll som kan fungera som distraktioner, vilket ytterligare förbättrar fokus och produktivitet.

Gratisversionen saknar många användbara funktioner, till exempel blockschema.

Ej tillgängligt för mobila enheter

Blocker Free: Gratisversion

Blocker Pro: 39 $ (livstidsåtkomst)

Trustpilot: 4,1 av 5 (7 recensioner)

App- och webbplatsblockerare: Serene låter användare blockera datorappar och webbplatser, så att de kan behålla fokus och eliminera potentiella störningskällor under sina arbetspass.

Sätt upp dagliga mål: Användare kan sätta upp dagliga mål med Serenes Användare kan sätta upp dagliga mål med Serenes att göra-lista , vilket ger dem ett tydligt mål att arbeta mot och hjälper dem att prioritera uppgifter och hålla sig på rätt spår under dagen.

Fokusmusik: Serene erbjuder ett noggrant utvalt urval av fokusförbättrande musik och omgivningsljud, vilket skapar en lugnande och uppslukande ljudmiljö som främjar koncentration och produktivitet.

Pomodoro-timers: Appen innehåller Pomodoro-timers som gör det möjligt för användarna att arbeta i fokuserade perioder följt av korta pauser, en effektiv teknik för att hantera tid, bibehålla energinivåer och undvika utbrändhet. Appen innehåller Pomodoro-timers som gör det möjligt för användarna att arbeta i fokuserade perioder följt av korta pauser, en effektiv teknik för att hantera tid, bibehålla energinivåer och undvika utbrändhet.

Telefonljuddämpare: Serene har en funktion som dämpar ljudet från telefonen och stänger av inkommande samtal, aviseringar och distraktioner från mobila enheter, vilket säkerställer ett oavbrutet arbetsflöde och minskar frestelsen att använda telefonen under arbetspasset.

Endast tillgängligt för Mac-användare.

Erbjuder ingen gratisversion.

Erbjuder 10 timmars gratis djuparbete, därefter 4 dollar per månad.

Product Hunt: 4,1 av 5 (17 recensioner)

Automatiska arbetsflöden och teamplaner: Taskade erbjuder automatiska arbetsflöden, teamplaner och Taskade erbjuder automatiska arbetsflöden, teamplaner och AI-mallar för prestationsutvärdering , vilket gör det möjligt för team att visualisera projektets framsteg, spåra uppgifter och säkerställa ett effektivt samarbete från start till mål.

Nedräkningstimer: Taskade har nedräkningstimers som kan ställas in för specifika uppgifter eller möten, vilket hjälper teamen att hålla fokus och hantera sin tid effektivt.

Meddelanden och videochattar: Taskade har inbyggda funktioner för meddelanden och videochattar, vilket möjliggör kommunikation i realtid och smidigt samarbete mellan teammedlemmar, oavsett var de befinner sig.

Separata arbetsytor per team: Appen möjliggör separata arbetsytor per team, vilket ger varje projekt eller avdelning en egen plats för samarbete, delning av filer och tilldelning av uppgifter, vilket säkerställer organiserat och Appen möjliggör separata arbetsytor per team, vilket ger varje projekt eller avdelning en egen plats för samarbete, delning av filer och tilldelning av uppgifter, vilket säkerställer organiserat och fokuserat teamarbete

Kanban-tavla: Taskade har en Kanban-tavla som gör det möjligt för team att visualisera och hantera sina uppgifter på ett visuellt intuitivt sätt, vilket ger en tydlig översikt över arbetsflödet och framstegen och underlättar prioritering av uppgifter och samordning inom teamet. Taskade har en Kanban-tavla som gör det möjligt för team att visualisera och hantera sina uppgifter på ett visuellt intuitivt sätt, vilket ger en tydlig översikt över arbetsflödet och framstegen och underlättar prioritering av uppgifter och samordning inom teamet.

Mest användbar för team

Blockerar inte webbplatser eller appar

Gratis för alltid: Gratisversion

Startpaket: 4 dollar per månad för 3 användare

Plus: 8 dollar per månad för 5 användare

Pro: 19 dollar per månad för 20 användare

Företag: 49 dollar per månad för 50 användare

Ultimate: 99 dollar per månad för 100 användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Product Hunt: 5 av 5 (214 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (43 recensioner)

Blockerar webbsidor och webbplatser i upp till 24 timmar: SelfControl låter användare blockera åtkomst till specifika webbsidor och hela webbplatser under en viss tid på upp till 24 timmar, vilket säkerställer en distraktionsfri miljö under kritiska arbetsperioder.

Blockera webbplatskategorier och URL:er med specifika ord: Användare kan blockera hela kategorier av webbplatser eller specifika URL:er som innehåller vissa ord, vilket ger en extra kontroll över vilken typ av innehåll som kan nås under blockerade perioder.

Fortsätter att blockera även efter ominstallation av appen: SelfControl är utformat med en strikt approach som säkerställer att blockeringsinställningarna kvarstår även om appen avinstalleras och installeras om, vilket främjar ett långsiktigt engagemang för produktivitet.

Exportera och importera blockeringslista: Appen låter användare exportera och importera sina blockeringslistor, vilket gör det Appen låter användare exportera och importera sina blockeringslistor, vilket gör det enkelt att dela och kopiera blockeringsinställningar mellan olika enheter eller mellan teammedlemmar.

Blockerar allt utom det som är tillåtet: SelfControl använder en vitlista och blockerar som standard alla webbplatser och applikationer utom de som uttryckligen tillåts av användaren, vilket möjliggör en mycket restriktiv och fokuserad digital miljö för maximal produktivitet.

Endast tillgängligt för Mac

Erbjuder inga andra funktioner.

Gratis

Alternative. me: 4,3 av 5 (7 recensioner)

Blockerar webbplatser: PawBlock låter användare blockera specifika webbplatser som tenderar att vara källor till distraktion, vilket hjälper dem att eliminera potentiella tidsödande aktiviteter.

Mjuk blockeringsfunktion: Tillägget har en mjuk blockeringsfunktion, vilket innebär att det ger en påminnelse eller varning istället för att helt blockera en webbplats, vilket ger användarna möjlighet att ompröva sitt beslut att besöka en distraherande webbplats.

Frågebaserad avblockering: Innan en webbplats avblockeras ställer PawBlock repetitiva frågor till användarna för att förstärka deras åtagande att hålla fokus, säkerställa en stunds eftertanke och motverka impulsiva distraktioner.

Emotionell motivation: PawBlock ger emotionell motivation genom att använda bilder på besvikna djur, som väcker en känsla av skuld eller ansvar, och fungerar som en mild men kraftfull påminnelse om att hålla sig på rätt spår och undvika att skjuta upp saker.

Positiv relation mellan arbete och pauser: Tillägget hjälper användarna att skapa en positiv relation mellan arbete och pauser genom att uppmuntra dem att ta schemalagda pauser och belöna dem med avkoppling utan skuldkänslor, vilket främjar en hälsosam balans mellan fokuserat arbete och återhämtande vilotid.

Endast PC-användare som använder webbläsaren Firefox eller Chrome kan använda den.

Gratis för användare

Firefox-tillägg: 4,6 av 5 (13 recensioner)

Återkommande scheman för blockering eller webbplatsåtkomst: LeechBlock låter användare ställa in återkommande scheman för att blockera eller ge åtkomst till specifika webbplatser, vilket ger flexibilitet att anpassa sig efter deras arbetsrutiner och effektivt hantera distraktioner online.

Sex uppsättningar av blockerade webbplatser: Tillägget erbjuder sex olika uppsättningar av webbplatsblockeringar, vilket gör det möjligt för användare att kategorisera och anpassa sina listor över blockerade webbplatser utifrån olika sammanhang eller typer av distraktioner som de vill undvika.

Tidsgränser eller fasta tidsperioder för blockering: Användare kan ställa in tidsgränser eller fasta tidsperioder för att blockera webbplatser, till exempel 3 timmar eller från 9 till 14, vilket säkerställer fokuserade arbetspass utan frestelsen att besöka distraherande webbplatser under angivna tidsperioder.

Tidsbegränsningar för varje webbplats: LeechBlock gör det möjligt för användare att ställa in specifika tidsbegränsningar för åtkomst till enskilda webbplatser, vilket uppmuntrar till effektiva surfvanor och förhindrar att man spenderar för mycket tid på icke-produktiva webbplatser.

Blockerar internetåtkomst med hjälp av jokertecken: Med jokerteckensfunktionen kan LeechBlock blockera åtkomst till hela internetkategorier eller domäner, vilket ger en omfattande metod för att minska distraktioner och öka produktiviteten.

Ej tillgängligt för mobilanvändare.

Gratis

AlternativeTo: 4,3 av 5 (7 recensioner)

Blockerar ett obegränsat antal webbplatser och appar: Freedom låter användare blockera ett obegränsat antal webbplatser och appar, vilket gör det möjligt för dem att skapa en anpassad och distraktionsfri digital miljö som är skräddarsydd efter deras specifika behov.

Omgivningsljud för att öka koncentrationen: Appen erbjuder omgivningsljud, såsom regnljud eller vitt brus, som kan öka fokus och koncentration genom att skapa en lugnande och uppslukande bakgrundsljudupplevelse.

Schema för sessioner och återkommande sessioner: Freedom ger möjlighet att schemalägga både enskilda sessioner och återkommande sessioner, så att användarna kan planera sina fokuserade arbetsperioder och etablera regelbundna rutiner för att optimera produktiviteten.

Kommentera sessioner: Användare kan kommentera sina sessioner med anteckningar eller taggar, vilket ger ett sätt att spåra framsteg, reflektera över prestationer eller lägga till sammanhang till sina produktivitetssessioner för bättre organisation och analys.

Låst läge: Freedom har en låst lägesfunktion som förhindrar användare från att kringgå eller Freedom har en låst lägesfunktion som förhindrar användare från att kringgå eller ändra blockeringsinställningarna under aktiva sessioner, vilket säkerställer oavbruten koncentration och motverkar impulsiva distraktioner.

Användare kan få appmeddelanden eftersom appen endast blockerar internetanslutningen till apparna.

Årligt: 3,33 dollar per månad

Månadsvis: 8,99 $ per månad

Forever: 99,50 dollar

G2: 4,8 av 5 (6 recensioner)

Hämta appen: 4,8 av 5 (55 recensioner)

Bästa funktioner

Helt anpassningsbar plattform : Anpassa alla delar av ClickUp och konfigurera den efter dina behov med anpassade fält, anpassade statusar, ClickApps och mycket mer.

Över 15 anpassade vyer : Välj mellan över 15 olika sätt att visa ditt arbete, inklusive ClickUp Whiteboards, Kalender, Tidslinje, Tavla, Gantt-diagram och mycket mer.

Dra-och-släpp-funktion : Dra och släpp enkelt objekt i ditt ClickUp-arbetsområde utan att behöva några tekniska kunskaper.

Projekthierarki: Med funktionen projekthierarki kan du skapa inbäddade uppgifter och deluppgifter, vilket ger en tydlig struktur för dina projekt och säkerställer smidig samverkan inom teamen.

Effektiviserad uppgiftshantering: ClickUp erbjuder en rad funktioner för att effektivisera uppgiftshanteringen, inklusive tilldelning av uppgifter, fastställande av deadlines, tillägg av bilagor och skapande av checklistor, vilket gör det enklare att hålla ordning och fokusera.

Integration med över 1000 produktivitetsverktyg: ClickUp ansluter sömlöst till ett stort utbud av produktivitetsverktyg, såsom Google Drive, Slack och Trello, så att du kan centralisera ditt arbete och slippa använda flera appar, vilket resulterar i ett mer sammanhängande och effektivt arbetsflöde.

Tillgänglig på alla enheter : ClickUp är tillgängligt på Android-enheter, iOS, Windows och Mac och erbjuder en : ClickUp är tillgängligt på Android-enheter, iOS, Windows och Mac och erbjuder en omfattande uppsättning funktioner för att öka produktiviteten och effektivisera teamarbetet.

Mobilapp: Kom åt ditt arbete var du än befinner dig med mobilappen ClickUp.

Begränsningar

Blockerar inte appar och webbplatser

Pris

Gratis för alltid: Funktionsrik gratisplan

Obegränsat: 7 dollar per månad/användare

Företag: 12 dollar per månad/användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

Capterra: 4,7 av 5 (över 3600 recensioner)

G2: 4,7 av 5 (över 6700 recensioner)

2. Focus Bear

Bäst för att skapa vanor och förbättra den dagliga produktiviteten

Använd appen FocusBear för att guida dig genom dina vanor och blockera appar och webbplatser.

Focus Bear är en kraftfull app för att bygga upp vanor, öka produktiviteten och förbättra koncentrationen, utformad för att hjälpa människor att hålla sig uppmärksamma och öka sin produktivitet.

Med sin förmåga att blockera distraherande appar och webbplatser skapar Focus Bear en distraktionsfri miljö som gör det möjligt för användarna att koncentrera sig på sina uppgifter och uppnå sina mål. Oavsett om du använder en Mac-, Windows-, Android- eller iOS-enhet är Focus Bear tillgängligt för alla dina enheter och erbjuder en konsekvent och effektiv lösning för att förbättra fokus och produktivitet.

Bästa funktioner

Blockera distraherande webbplatser och appar: Focus Bear låter dig enkelt blockera tidskrävande webbplatser och appar, vilket eliminerar distraktioner och skapar en fokuserad arbetsmiljö.

Skapa en daglig rutin: Med möjligheten att skapa och följa upp dagliga vanor hjälper Focus Bear dig att etablera en produktiv rutin, liknande en Med möjligheten att skapa och följa upp dagliga vanor hjälper Focus Bear dig att etablera en produktiv rutin, liknande en daglig planering , men med garanterad konsekvens och framsteg mot dina mål.

Spåra måluppfyllelse: Appen låter dig sätta upp och spåra dina mål, ger visuella indikatorer på framsteg och motiverar dig att hålla dig på rätt spår och uppnå önskade resultat.

Ta produktivitetshöjande pauser: Focus Bear uppmuntrar till regelbundna pauser för optimal produktivitet och erbjuder anpassningsbara intervaller för fokusering och återhämtande pauser för att förhindra utbrändhet.

Fokuslägen: Focus Bear erbjuder olika fokuslägen, såsom Pomodoro-tekniken eller anpassningsbara timers, så att du kan skräddarsy dina arbetspass efter din föredragna metod och arbetsstil, vilket ytterligare förbättrar produktiviteten och koncentrationen.

Begränsningar

Appen erbjuder ingen gratisversion.

Pris

Prenumerationsbaserad: 5 dollar per månad

Kundbetyg och recensioner

Product Hunt: 4,9 av 5 (17 recensioner)

3. Forest

Bäst för att bekämpa internetberoende och utveckla bättre tidsplanering

Håll fokus och bygg upp bättre självkontroll med appen Forest.

Forest är en unik produktivitets- och fokusapp som använder ett virtuellt trädodlingskoncept som ett kraftfullt incitament för att hålla fokus och undvika telefonberoende. Genom att åta sig 25 minuters fokusperioder kan användarna odla ett virtuellt träd, men om de använder sin telefon under denna tid kommer trädet att "dö". Med sitt engagerande och interaktiva tillvägagångssätt främjar Forest medvetna arbetsvanor och hjälper individer att behålla sin koncentration. Forest finns tillgängligt på Android- och iOS-plattformar och är ett värdefullt hjälpmedel för alla som vill öka sin produktivitet och bryta sig fri från distraktioner från telefonen.

Bästa funktioner

Interaktiva och intuitiva funktioner gör det roligare att vara produktiv: Forest använder sig av gamification för att göra det roligare och mer givande att fokusera genom att låta användarna odla en virtuell skog genom sina fokuserade arbetspass, vilket ger en visuell representation av deras produktivitet.

Samarbete för uppmuntran: Användare kan bjuda in vänner eller kollegor att ansluta sig till deras virtuella skog, vilket främjar ansvarskänsla och motivation när de arbetar tillsammans mot sina mål.

Plantera riktiga träd med virtuella mynt: Med appen Forest kan användare spendera virtuella mynt som de tjänat in genom sina fokuserade sessioner för att bidra till riktiga trädplanteringsinitiativ, främja miljömässig hållbarhet och skapa en positiv inverkan som går utöver produktivitet.

Taggar för enklare navigering: Forest har en taggningsfunktion som gör det möjligt för användare att kategorisera sina uppgifter och sessioner, vilket gör det enklare att navigera och organisera sitt arbete i appen.

Spåra framsteg med tidslinje: Appens tidslinjefunktion gör det möjligt för användare att se sin produktivitetshistorik, som visar varaktigheten och antalet avslutade fokuserade sessioner, vilket hjälper individer att spåra sina framsteg och identifiera mönster i sina arbetsvanor.

Begränsningar

Erbjuder endast Pomodoro-timer

Pris

Gratis: Skapa din virtuella skog

Pro: 1,99 $ (engångsbetalning)

Kundbetyg och recensioner

Product Hunt: 4,7 av 5 (25 recensioner)

4. Cold Turkey Blocker

Bäst för att blockera åtkomst till webbplatser och andra appar

Blockera åtkomst till webbplatser med appen Cold Turkey Blocker Pro

Cold Turkey Blocker är en kraftfull produktivitetsapp som är utformad för att bekämpa distraktioner genom att blockera åtkomsten till hela internet. Med sina robusta blockeringsfunktioner hjälper detta verktyg individer att behålla fokus och produktivitet genom att förhindra åtkomst till webbplatser, applikationer och online-distraktioner. Denna app är tillgänglig för både Mac- och Windows-plattformar och erbjuder en värdefull lösning för dem som vill återfå kontrollen över sin digitala miljö och maximera sin produktivitet.

Bästa funktioner

Blockerar ett obegränsat antal appar och webbplatser: Det gör det möjligt för användare att blockera ett obegränsat antal webbplatser och appar, vilket säkerställer en distraktionsfri miljö anpassad efter deras specifika behov.

Appar med lösenordsskydd: Appen erbjuder möjligheten att lösenordsskydda specifika appar, vilket förhindrar åtkomst även under schemalagda blockeringsperioder och ger ett extra lager av kontroll och ansvarighet.

Blockera scheman: Användare kan ställa in anpassade blockeringsscheman och ange vilka dagar och tider vissa appar eller webbplatser ska blockeras, vilket gör det möjligt för dem att skapa fokuserade arbetsrutiner.

Pausscheman: Cold Turkey Blocker erbjuder även pausscheman, vilket gör det möjligt för användare att avsätta specifika tidsintervall för avkoppling eller icke-arbetsrelaterade aktiviteter, vilket främjar en balanserad approach till produktivitet.

Blockera specifika webbadresser och nyckelord: Användarna har möjlighet att blockera specifika webbadresser eller nyckelord, vilket förhindrar åtkomst till specifika webbplatser eller innehåll som kan fungera som distraktioner, vilket ytterligare förbättrar fokus och produktivitet.

Begränsningar

Gratisversionen saknar många användbara funktioner, till exempel blockschema.

Ej tillgängligt för mobila enheter

Pris

Blocker Free: Gratisversion

Blocker Pro: 39 $ (livstidsåtkomst)

Kundbetyg och recensioner

Trustpilot: 4,1 av 5 (7 recensioner)

5. Serene

Bäst för koncentrerat arbete för Mac-användare

Serene skyddar dig från distraktioner genom att blockera störande appar och webbplatser.

Serene är en produktivitets- och hanteringsapp som är utformad för att hjälpa användare att hålla sig koncentrerade och uppnå sina mål genom att blockera distraktioner. Med fokus på att skapa en lugn och produktiv arbetsmiljö erbjuder Serene en rad funktioner för att eliminera avbrott och förbättra koncentrationen. Serene är exklusivt tillgängligt för Mac-användare och är ett värdefullt verktyg för personer som vill optimera sin produktivitet och skapa ett lugnt och distraktionsfritt arbetsflöde.

Bästa funktioner

App- och webbplatsblockerare: Serene låter användare blockera datorappar och webbplatser, så att de kan behålla fokus och eliminera potentiella källor till avbrott under sina arbetspass.

Sätt upp dagliga mål: Användare kan sätta upp dagliga mål med Serenes Användare kan sätta upp dagliga mål med Serenes att göra-lista , vilket ger dem ett tydligt mål att arbeta mot och hjälper dem att prioritera uppgifter och hålla sig på rätt spår under dagen.

Fokusmusik: Serene erbjuder ett noggrant utvalt urval av fokusförbättrande musik och omgivningsljud, vilket skapar en lugnande och uppslukande ljudmiljö som främjar koncentration och produktivitet.

Pomodoro-timers: Appen innehåller Pomodoro-timers som gör det möjligt för användarna att arbeta i fokuserade perioder följt av korta pauser, en effektiv teknik för att hantera tid, bibehålla energinivåer och undvika utbrändhet. Appen innehåller Pomodoro-timers som gör det möjligt för användarna att arbeta i fokuserade perioder följt av korta pauser, en effektiv teknik för att hantera tid, bibehålla energinivåer och undvika utbrändhet.

Telefonljuddämpare: Serene har en funktion som dämpar ljudet från telefonen och stänger av inkommande samtal, aviseringar och distraktioner från mobila enheter, vilket säkerställer ett oavbrutet arbetsflöde och minskar frestelsen att använda telefonen under arbetspasset.

Begränsningar

Endast tillgängligt för Mac-användare.

Erbjuder ingen gratisversion.

Pris

Erbjuder 10 timmars gratis djuparbete, därefter 4 dollar per månad.

Kundbetyg och recensioner

Product Hunt: 4,1 av 5 (17 recensioner)

6. Taskade

Bäst för team och teamsamarbete

Taskade kan hjälpa dig att få mer gjort med sin AI-drivna chattbot, skrivassistent och funktion för att skapa arbetsflöden.

Taskade är ett omfattande projektledningsverktyg utformat för team, som erbjuder ett brett utbud av funktioner för att förbättra samarbete och produktivitet i distansarbetande team. Taskade är tillgängligt på alla dina enheter, inklusive Windows, Mac, Linux, Android, iOS och webbläsartillägg, och erbjuder en smidig och tillgänglig lösning för team att effektivisera sina arbetsflöden, kommunicera effektivt och hålla ordning, oavsett var de befinner sig.

Bästa funktioner

Automatiska arbetsflöden och teamplaner: Taskade erbjuder automatiska arbetsflöden, teamplaner och Taskade erbjuder automatiska arbetsflöden, teamplaner och AI-mallar för prestationsutvärdering , vilket gör det möjligt för team att visualisera projektets framsteg, spåra uppgifter och säkerställa ett effektivt samarbete från start till mål.

Nedräkningstimer: Taskade har nedräkningstimers som kan ställas in för specifika uppgifter eller möten, vilket hjälper teamen att hålla fokus och hantera sin tid effektivt.

Meddelanden och videochattar: Taskade har inbyggda funktioner för meddelanden och videochattar, vilket möjliggör kommunikation i realtid och smidigt samarbete mellan teammedlemmar, oavsett var de befinner sig.

Separata arbetsytor per team: Appen möjliggör separata arbetsytor per team, vilket ger varje projekt eller avdelning en egen plats för samarbete, delning av filer och tilldelning av uppgifter, vilket säkerställer organiserat och Appen möjliggör separata arbetsytor per team, vilket ger varje projekt eller avdelning en egen plats för samarbete, delning av filer och tilldelning av uppgifter, vilket säkerställer organiserat och fokuserat teamarbete

Kanban-tavla: Taskade har en Kanban-tavla som gör det möjligt för team att visualisera och hantera sina uppgifter på ett visuellt intuitivt sätt, vilket ger en tydlig översikt över arbetsflödet och framstegen och underlättar prioritering av uppgifter och samordning inom teamet. Taskade har en Kanban-tavla som gör det möjligt för team att visualisera och hantera sina uppgifter på ett visuellt intuitivt sätt, vilket ger en tydlig översikt över arbetsflödet och framstegen och underlättar prioritering av uppgifter och samordning inom teamet.

Begränsningar

Mest användbar för team

Blockerar inte webbplatser eller appar

Pris

Gratis för alltid: Gratisversion

Startpaket: 4 dollar per månad för 3 användare

Plus: 8 dollar per månad för 5 användare

Pro: 19 dollar per månad för 20 användare

Företag: 49 dollar per månad för 50 användare

Ultimate: 99 dollar per månad för 100 användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

Product Hunt: 5 av 5 (214 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (43 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Taskade!

7. SelfControl

Bäst för personer som letar efter en gratis, strikt distraktionsblockerare

Blockera din egen åtkomst till webbplatser eller e-postservrar under en förinställd tid med appen SelfControl.

SelfControl är en strikt, öppen källkodsbaserad distraktionsblockerare som är utformad för att hjälpa användare att hålla fokus genom att blockera åtkomst till distraherande webbplatser och appar. Med sin betoning på självdisciplin och produktivitet är SelfControl ett värdefullt verktyg för Mac-användare som söker en kraftfull lösning för att eliminera digitala distraktioner och behålla koncentrationen på viktiga uppgifter.

Bästa funktioner

Blockerar webbsidor och webbplatser i upp till 24 timmar: SelfControl låter användare blockera åtkomst till specifika webbsidor och hela webbplatser under en viss tid på upp till 24 timmar, vilket säkerställer en distraktionsfri miljö under kritiska arbetsperioder.

Blockera webbplatskategorier och URL:er med specifika ord: Användare kan blockera hela kategorier av webbplatser eller specifika URL:er som innehåller vissa ord, vilket ger en extra kontroll över vilken typ av innehåll som kan nås under blockerade perioder.

Fortsätter att blockera även efter ominstallation av appen: SelfControl är utformat med en strikt approach som säkerställer att blockeringsinställningarna kvarstår även om appen avinstalleras och installeras om, vilket främjar ett långsiktigt engagemang för produktivitet.

Exportera och importera blockeringslista: Appen låter användare exportera och importera sina blockeringslistor, vilket gör det Appen låter användare exportera och importera sina blockeringslistor, vilket gör det enkelt att dela och kopiera blockeringsinställningar mellan olika enheter eller mellan teammedlemmar.

Blockerar allt utom det som är tillåtet: SelfControl använder en vitlista och blockerar som standard alla webbplatser och applikationer utom de som uttryckligen tillåts av användaren, vilket skapar en mycket restriktiv och fokuserad digital miljö för maximal produktivitet.

Begränsningar

Endast tillgängligt för Mac

Erbjuder inga andra funktioner.

Pris

Gratis

Kundbetyg och recensioner

Alternative. me: 4,3 av 5 (7 recensioner)

8. PawBlock

Bäst för att blockera webbläsare och motverka uppskjutande

Blockera distraherande webbplatser med PawBlock när du behöver få något gjort först.

PawBlock är en app för att blockera webbplatser och ett tillägg till Chrome som hjälper användare att övervinna uppskjutande genom att ge en lekfull men effektiv påminnelse om att behålla fokus. Detta webbläsartillägg ökar produktiviteten och uppmuntrar användare att avsätta tid för att fokusera på uppgiften genom att göra dem medvetna om improduktiva beteenden och rikta deras uppmärksamhet tillbaka till arbetet.

Bästa funktioner

Blockerar webbplatser: PawBlock låter användare blockera specifika webbplatser som tenderar att vara källor till distraktion, vilket hjälper dem att eliminera potentiella tidskrävande aktiviteter.

Mjuk blockeringsfunktion: Tillägget har en mjuk blockeringsfunktion, vilket innebär att det ger en påminnelse eller varning istället för att helt blockera en webbplats, vilket ger användarna möjlighet att ompröva sitt beslut att besöka en distraherande webbplats.

Frågebaserad avblockering: Innan en webbplats avblockeras ställer PawBlock repetitiva frågor till användarna för att förstärka deras åtagande att hålla fokus, säkerställa en stunds eftertanke och motverka impulsiva distraktioner.

Emotionell motivation: PawBlock ger emotionell motivation genom att använda bilder på besvikna djur, som väcker en känsla av skuld eller ansvar, och fungerar som en mild men kraftfull påminnelse om att hålla sig på rätt spår och undvika att skjuta upp saker.

Positiv relation mellan arbete och pauser: Tillägget hjälper användarna att skapa en positiv relation mellan arbete och pauser genom att uppmuntra dem att ta schemalagda pauser och belöna dem med avkoppling utan skuldkänslor, vilket främjar en hälsosam balans mellan fokuserat arbete och återhämtande vilotid.

Begränsningar

Endast PC-användare som använder webbläsaren Firefox eller Chrome kan använda den.

Pris

Gratis för användare

Kundbetyg och recensioner

Firefox-tillägg: 4,6 av 5 (13 recensioner)

9. LeechBlock

Bäst för att blockera distraktioner i alla vanliga webbläsare

Blockera tidskrävande webbplatser som kan ta kraften ur din arbetsdag med LeechBlock.

LeechBlock är ett tillägg till webbläsaren som är utformat för att hjälpa användare att blockera distraktioner och förbättra produktiviteten. Med sina anpassningsbara alternativ för att ställa in tidsgränser och tidsperioder ger LeechBlock användarna möjlighet att återta kontrollen över sina onlineaktiviteter och skapa fokuserade arbetsmiljöer. LeechBlock finns tillgängligt för populära webbläsare som Chrome, Firefox, Opera, Edge och fler, och är ett värdefullt verktyg för personer som vill minimera distraktioner och maximera sin effektivitet när de surfar på webben.

Bästa funktioner

Återkommande scheman för blockering eller webbplatsåtkomst: LeechBlock låter användare ställa in återkommande scheman för att blockera eller ge åtkomst till specifika webbplatser, vilket ger flexibilitet att anpassa sig efter deras arbetsrutiner och effektivt hantera distraktioner online.

Sex uppsättningar av blockerade webbplatser: Tillägget erbjuder sex olika uppsättningar av webbplatsblockering, vilket gör det möjligt för användare att kategorisera och anpassa sina listor över blockerade webbplatser utifrån olika sammanhang eller typer av distraktioner som de vill undvika.

Tidsgränser eller fasta tidsperioder för blockering: Användare kan ställa in tidsgränser eller fasta tidsperioder för att blockera webbplatser, till exempel 3 timmar eller från 9 till 14, vilket säkerställer fokuserade arbetspass utan frestelsen att besöka distraherande webbplatser under angivna tidsperioder.

Tidsbegränsningar för varje webbplats: LeechBlock gör det möjligt för användare att ställa in specifika tidsbegränsningar för åtkomst till enskilda webbplatser, vilket uppmuntrar till effektiva surfvanor och förhindrar att man spenderar för mycket tid på icke-produktiva webbplatser.

Blockerar internetåtkomst med hjälp av jokertecken: Med jokerteckensfunktionen kan LeechBlock blockera åtkomst till hela internetkategorier eller domäner, vilket ger en heltäckande metod för att minska distraktioner och öka produktiviteten.

Begränsningar

Ej tillgängligt för mobilanvändare.

Pris

Gratis

Kundbetyg och recensioner

AlternativeTo: 4,3 av 5 (7 recensioner)

10. Freedom

Bäst för att hantera skärmtid på PC och mobil

Blockera åtkomst till distraherande appar och webbplatser medan du försöker fokusera på arbetet med appen Freedom.

Freedom är en kraftfull app som blockerar distraktioner och är utformad för att hjälpa användare att hålla fokus genom att hantera och eliminera olika distraktioner på sina mobila enheter och datorer. Freedom finns tillgängligt på flera plattformar, inklusive Windows, Mac, iOS, Android och Chrome, och erbjuder en omfattande lösning för att återfå kontrollen över digitala vanor, förbättra produktiviteten och skapa en arbetsmiljö fri från distraktioner.

Bästa funktioner

Blockerar ett obegränsat antal webbplatser och appar: Freedom låter användare blockera ett obegränsat antal webbplatser och appar, vilket gör det möjligt för dem att skapa en anpassad och distraktionsfri digital miljö som är skräddarsydd efter deras specifika behov.

Omgivningsljud för att fokusera: Appen erbjuder omgivningsljud, såsom regnljud eller vitt brus, som kan förbättra fokus och koncentration genom att skapa en lugnande och uppslukande bakgrundsljudupplevelse.

Schema för sessioner och återkommande sessioner: Freedom erbjuder möjligheten att schemalägga både enskilda sessioner och återkommande sessioner, vilket gör det möjligt för användarna att planera sina fokuserade arbetsperioder och etablera regelbundna rutiner för att optimera produktiviteten.

Kommentera sessioner: Användare kan kommentera sina sessioner med anteckningar eller taggar, vilket ger ett sätt att spåra framsteg, reflektera över prestationer eller lägga till sammanhang till sina produktivitetssessioner för bättre organisation och analys.

Låst läge: Freedom har en låst lägesfunktion som förhindrar användare från att kringgå eller Freedom har en låst lägesfunktion som förhindrar användare från att kringgå eller ändra blockeringsinställningarna under aktiva sessioner, vilket säkerställer oavbruten koncentration och motverkar impulsiva distraktioner.

Begränsningar

Användare kan få appmeddelanden eftersom appen endast blockerar internetanslutningen till apparna.

Pris

Årligt: 3,33 dollar per månad

Månadsvis: 8,99 $ per månad

Forever: 99,50 dollar

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,8 av 5 (6 recensioner)

Hämta appen: 4,8 av 5 (55 recensioner)

Öka din produktivitet med fokusappar

I dagens snabba digitala värld är det avgörande för framgång att uppnå maximal produktivitet. Våra bästa fokusappar 2024 erbjuder en väg till att frigöra ditt teams produktivitet, effektivisera samarbetet och boosta din teknikstack. Oavsett om du väljer ClickUp för projektledning, Focus Bear för att bygga vanor och blockera distraktioner eller någon annan app som nämns, är fokusappar nyckeln till att uppnå nya nivåer av effektivitet.

Nöj dig inte med distraktioner och missade deadlines – stärk ditt team med dessa produktivitetsappar och se förändringen med egna ögon. Kom ihåg att fokus är en färdighet, och med rätt verktyg kan du bemästra den. Utnyttja kraften i fokusappar redan idag och ta din framgång till nya höjder!

Gästskribent:

Jeremy Nagel är en neurospicy mjukvaruutvecklare som blivit start-up-grundare och är något besatt av vanor. Han gillar att börja varje dag med en tre timmar lång morgonrutin och överraskar ibland sina kollegor genom att göra en omgång armhävningar under möten för att hålla energinivån uppe. När han inte arbetar med start-ups gillar han att åka längdskidor, springa i terräng och cykla med sin fru.