De 10 bästa schemaläggningsapparna för småföretagare 2025

Om det finns något som gör oss mer entusiastiska än färgkodade filer och checklistor, så är det en välorganiserad schemaläggning. Våra kalendrar ger oss en känsla av kontroll i en kaotisk värld. Och de bästa schemaläggningsapparna hjälper oss att hålla koll på våra kalendrar utan att behöva organisera allt för hand. ?

Missförstå oss inte – vi älskar handgjorda föremål. Men vi älskar inte att skriva massor av e-postmeddelanden för att hitta en mötestid som passar alla.

Med schemaläggningsappar kan vi göra allt från att organisera teammöten till att låta kunder boka möten och planera anställdas arbetspass. Och vi kan göra det på kortare tid. ⏰

Här är en översikt över de 10 bästa schemaläggningsapparna för småföretag av alla slag. Dessa appar kan spara tid och hjälpa dig att hantera din tid på samma – eh – tid. Så låt oss sätta igång!

Vad ska du leta efter i schemaläggningsappar?

Vilka funktioner du behöver i din schemaläggningsapp beror på vad du schemalägger. Men de bästa schemaläggningsapparna för småföretag bör åtminstone erbjuda dessa tre saker:

Intuitivt användargränssnitt: Dina kunder, teammedlemmar och klienter kan boka tid hos dig via den här appen. Välj en plattform som prioriterar användarvänlighet med enkla schemaläggningsfunktioner och en användarvänlig design.

Kalenderintegrationer: Bra schemaläggningsappar integreras med din Bra schemaläggningsappar integreras med din favoritkalenderapp så att du kan se alla dina möten på ett och samma ställe. Men de bästa apparna erbjuder tvåvägssynkronisering av kalendern, så att du kan se alla dina möten på två ställen: din kalenderapp och din schemaläggningsapp ?️

Meddelanden: Din schemaläggningsapp bör meddela dig när någon bokar tid hos dig. Den bör också skicka påminnelser till dig och din gäst före mötet. Ännu bättre är det om du kan anpassa dina meddelanden och välja mellan e-post, sms och kalenderpåminnelser.

De 10 bästa apparna för tidsbokning

Vi har valt ut 10 schemaläggningsappar som utmärker sig på olika sätt. Från arbetsbelastningshantering och schemaläggning för anställda till uppgiftsschemaläggning och bokning av kundmöten – det finns en app med rätt funktioner som passar just ditt företags behov.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

För frilansare och småföretag som vill schemalägga möten, skapa projektplaner och planera skiftarbete gör ClickUp det enkelt att hålla koll på allt – så att du slipper hoppa mellan olika appar. ?

ClickUp integreras med de appar som ditt team redan använder. Det ansluter till alla större kalenderappar och synkroniseras i realtid. Det innebär att dina ClickUp-uppgifter visas i din kalenderapp och att dina kalenderbokningar visas i ditt ClickUp-arbetsutrymme. Du kan också omorganisera ditt schema med ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt som hjälper dig att prioritera ditt arbete.

Om du regelbundet bokar online-möten med ditt team eller dina kunder kan du ansluta ClickUp till Zoom för att boka och hålla dina möten utan att behöva lämna appen. Du kan också synkronisera den med Calendly så att andra kan lägga till möten i din kalender.

Med flera vyer kan du visualisera ditt arbete i en kalender, en dagbok eller på en tidslinje.

Starta och delta i möten direkt från dina uppgifter med ClickUps Zoom-integration.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Kalendervy , plus automatisk tvåvägssynkronisering med Google Kalender, Outlook och Apple Kalender

Möjlighet att omplanera beroenden för att justera projektplaner samtidigt, plus Zapier-integrationer för "Om detta, då det" -schemaläggning.

Gratis mallar för att schemalägga mer komplicerade arbetsflöden som projektplaner, medarbetarnas arbetspass, innehållskalendrar och tidsplaneringsprocesser

Ytterligare funktioner för tidshantering , inklusive widgets för tidrapportering, tidrapporter och fakturerbar tid för enkel fakturering.

Gratis utbildning och kundsupport dygnet runt

Begränsningar för ClickUp

Eftersom ClickUp erbjuder så många funktioner och integrationer kan det ta lite tid att lära sig när man börjar använda det.

Funktionerna i mobilappen ClickUp är inte lika robusta som i webbappen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 8 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Appoint. ly

Det finns inget komplicerat med Appoint.ly, och det är en del av charmen med detta onlineverktyg för schemaläggning. Det låter dig ställa in ditt schema och dela din tillgänglighet via en länk som du kan skicka till vem som helst.

Denna schemaläggningsprogramvara har ett användarvänligt gränssnitt och är perfekt för distansarbetare, distribuerade team och säljteam. Den är också idealisk för professionella tjänsteleverantörer med kunder i flera tidszoner.

Appoint. ly bästa funktioner

Med onlinebokningsfunktionerna kan du dela din tillgänglighet via en länk som du kan dela via meddelanden, e-post eller din webbplats.

Tidszonssynkronisering gör det enklare att planera möten med människor runt om i världen och minskar risken för uteblivna möten.

Integrationer med Google Kalender, iCloud, Outlook, Office 365 och Exchange

Begränsningar för Appoint.ly

Vissa användare rapporterar att de inte får aviseringar när nya möten bokas, så de måste regelbundet kontrollera sina kalendrar för att se om det har skett några ändringar.

Denna app erbjuder inte integration med betalningssystem.

Appoint. ly-priser

Grundläggande plan : Gratis

Pro -plan: 8 dollar per användare och månad

Företagsplan: Anpassad prissättning

Appoint. ly betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (12+ recensioner)

Capterra: 3,3/5 (3+ recensioner)

3. HoneyBook

via HoneyBook

HoneyBook är till för frilansare och småföretag vars verksamhet bygger på offerter, kontrakt, fakturor – och massor av kaffe. ☕️

HoneyBook ger dig visserligen inte ditt dagliga koffeinintag, men det hjälper dig att sköta resten av ditt företag. Ja, det är en schemaläggningsapp, men det är inte bara en schemaläggningsapp.

Du kan marknadsföra dina tjänster, boka kundmöten, hantera dina projektdokument (som offerter, kontrakt och fakturor) och ta emot kreditkortbetalningar på ett och samma ställe. Du kan till och med skicka ut formulär och enkäter med ditt företags logotyp. I grund och botten kan du effektivisera din kundhantering genom att samla all kundkommunikation på ett och samma ställe.

HoneyBooks bästa funktioner

Dela din tillgänglighet via en länk som gör det möjligt för kunderna att boka ett möte.

Ställ in flera olika typer av möten så att dina kunder kan boka rätt tjänst och rätt tidslängd.

Schemalägg, fakturera och ta emot betalningar i samma app.

Branda din schemaläggning, dina kontrakt, din fakturering och din betalningsportal så att kunderna vet att de kontaktar rätt företag.

Begränsningar för HoneyBook

Många användare rapporterar att det är svårt att komma igång och att det krävs en brant inlärningskurva när de börjar använda HoneyBooks funktioner.

Även om du kan använda HoneyBook för både schemaläggning och betalningshantering, rapporterar användare att betalningshanteringen är långsam.

HoneyBook-priser

Startpaket: 8 dollar per månad

Essentials: 16 dollar per månad

Premium: 33 dollar per månad

HoneyBook-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (135+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (580+ recensioner)

4. Calendly

via Calendly

Calendly är kanske den mest kända schemaläggningsappen och en av pionjärerna inom onlinebokning. Alla Calendly-abonnemang låter dig dela ditt schema via en länk – för att dela är att bry sig om. ?

När du har delat din länk kan andra se din tillgänglighet och boka en tid med dig. Calendly är perfekt för frilansare, men är också ett utmärkt val för små och stora team.

Beroende på din plan kan du ställa in allt från en typ av möte (t.ex. ett 30-minutersmöte) till obegränsat antal mötestyper (t.ex. en 15-minuters kaffestund, en 40-minutersintervju och en timmes introduktion).

Om du har ett betalt abonnemang kan du till och med använda Calendly för att organisera komplexa möten, såsom konferenssamtal eller rundabordssamtal, utan att behöva diskutera tillgänglighet fram och tillbaka med ditt team.

Calendlys bästa funktioner

Enkel onlinebokning med en delbar länk

Anpassningsbara arbetsflöden som låter dig skicka personliga påminnelser och uppföljningar via SMS eller e-post.

Möjlighet att bädda in din Calendly-länk på din webbplats eller i din e-postsignatur för att effektivisera din schemaläggningsprocess.

Integrationer med flera kalenderappar , kassasystem, CRM-system och kommunikationsplattformar.

Begränsningar för Calendly

Funktionerna är extremt begränsade i gratispaketet, där du endast kan ställa in gratis tidsbokning för en typ av evenemang och en kalenderintegration.

Vissa användare rapporterar problem med kalenderintegrationen som har lett till dubbelbokningar eller att deras ytterligare tillgänglighet inte har uppdaterats och visats efter avbokningar.

Priser för Calendly

Grundläggande: Gratis

Essentials: 8 dollar per person och månad

Professionella: 12 dollar per person och månad

Teams: 16 dollar per person och månad

Företag: Anpassad prissättning

Calendly-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (1 895+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 800 recensioner)

5. Square Appointments

via Square Appointments

Om du letar efter den bästa schemaläggningsappen för salonger, spa, yogastudior, fitnesscenter och andra tjänster som bygger på bokade tider, då är Square Appointments definitivt ett bra val. ?‍♀️

Denna app är utvecklad av samma företag som står bakom Square, det populära kassasystemet. För företag som redan använder Square för att hantera betalningar passar detta schemaläggningsprogram perfekt in i din befintliga arbetsflöde.

Square Appointments bästa funktioner

Låt kunderna boka möten eller kurser från din webbplats

Skicka automatiska påminnelser om möten

Ställ in dina egna avbokningsregler och lägg till avgifter för utebliven ankomst.

Skapa kundprofiler och låt kunderna spara sina kort i arkivet.

Använd e-handelsfunktioner för att sälja produkter online utöver dina tidsbokningsbaserade tjänster.

Begränsningar för Square Appointments

Tidsbokningarna visas alltid i företagets ägares tidszon. De uppdateras inte till användarens tid, vilket kan vara förvirrande för kunder i andra tidszoner.

Appen har begränsade möjligheter att lägga till extra kundinformation, kategorisera dina tjänster, publicera policyer och lägga till intagningsformulär.

Priser för Square Appointments

Gratis

Plus: 29 dollar per månad

Premium: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Square Appointments

G2: 4,3/5 (35+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (175+ recensioner)

6. Picktime

via Picktime

Picktime är utvecklad för olika typer av företag, men är idealisk för företag som behöver schemalägga platser och utrustning för möten.

Kanske driver du en salong där varje frisör måste boka sin plats när de väljer sin tillgänglighet. Kanske driver du fortbildningskurser och behöver boka ett klassrum och en projektor. Eller kanske arbetar du på ett stort företag med begränsat antal konferensrum – och konkurrensen om att boka ett kan vara hård! ?‍♀️

Picktime hjälper dig inte bara att boka kundmöten, utan också att planera alla små detaljer som behövs för att ditt möte ska bli lyckat.

Picktimes bästa funktioner

En bokningswidget på din webbplats gör det möjligt för kunderna att boka online dygnet runt.

Bokningsformulär hjälper dig att förstå dina kunders behov innan deras första möte.

Återkommande möten i din digitala planerare så att dina kunder kan boka återkommande möten med dig.

E-post och SMS-påminnelser minskar antalet uteblivna besök

Teamhanteringsfunktionerna lägger till möten i dina teammedlemmars personliga kalendrar när du tilldelar dem.

Integrationer med Stripe och PayPal gör det möjligt för dig att ta emot betalningar från kunder när de bokar sina möten.

Begränsningar för val av tid

Det är svårt att kopiera scheman och annan data, så du måste ange informationen manuellt varje gång.

Du måste skicka ut meddelanden individuellt, eftersom det inte finns något sätt att samtidigt meddela alla om en ändring av tid eller plats.

Priser för Picktime

Gratis

Startpaket: 3 dollar per användare och månad

Pro: 2,25 dollar per användare och månad

Picktime-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (45+ recensioner)

7. Setmore

via Setmore

Setmore är en annan schemaläggningsapp som är utvecklad för småföretag och har funktioner för skönhet, hälsa, sjukvård, kreativa tjänster, professionella tjänster och hantverkare.

Denna app har en lista med funktioner som vi skulle beskriva som varken för mycket eller för lite för de flesta lokala företag. Med denna app kan dina kunder boka och betala online. Och även om det är ungefär allt denna app gör, kan det vara allt du behöver.

Setmores bästa funktioner

En onlinebokningssida med en servicemeny hjälper kunderna att boka rätt möte.

Kundrecensioner visas på din bokningssida för att uppmuntra nya kunder att boka möten.

Automatiska bekräftelser, påminnelser via e-post och SMS-påminnelser motverkar uteblivna besök.

Integrationer med Square och Stripe gör att du kan ta emot betalningar direkt från din bokningssida.

Setmores begränsningar

Istället för att bokningskalendern visas på din webbplats måste kunderna gå via en Setmore-URL för att boka möten.

Du kan inte skapa flera format för uppföljningsmejl, så kunderna kommer att se samma instruktioner oavsett vilken typ av möte de bokar.

Setmore-priser

Gratis

Pro : 5 dollar per användare och månad

Team: 5 dollar per användare och månad

Setmore-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 240 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (940+ recensioner)

8. Planable

via Planable

Den här är tillägnad våra innehållskungar och -drottningar. ?

Planable är en app för innehållsschemaläggning som också låter dig skapa innehåll, formatera det för olika plattformar och få godkännande på samma plats. Det är dels en schemaläggningsapp, dels en projektledningsapp som är speciellt utformad för innehållsskapare, team och byråer.

Allt innehåll du skapar i Planable visas precis som det kommer att se ut i sin slutliga, publicerade form. Innehållet är visuellt, innehållsskaparna är visuella och dina intressenter vill definitivt se bilder. ?

Denna app hjälper dig att gå från att visualisera dina inlägg till att godkänna och schemalägga dem på ett och samma ställe.

Planables bästa funktioner

Kommentera och godkänn direkt bredvid inlägget

Schemalägg ditt säsongsbetonade och ständigt aktuella innehåll så att det publiceras automatiskt.

Publicera på Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, X, LinkedIn och Google My Business

Planables begränsningar

Fotoredigering i appen är begränsad, så du måste redigera och ändra storlek på dina bilder för varje social medieplattform innan du laddar upp dem till din inläggsschemaläggare.

Det kan vara svårt att kopiera mål och taggar från tidigare inlägg, så du kan behöva mata in samma information manuellt flera gånger.

Planable-priser

Gratis plan

Grundläggande plan : 11 dollar per användare och månad

Pro -plan: 22 dollar per användare och månad

Företagsplan: Anpassad prissättning

Planable-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (585+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (305+ recensioner)

9. Deputy

via Deputy

Med denna app för skiftplanering kan du se medarbetarnas tillgänglighet, skapa ett skiftschema och dela det online. Om du har lediga skift kan du lägga upp dem och låta teammedlemmarna anmäla sig. Eller så kan du låta medarbetarna byta skift med någon som är kvalificerad. Allt sköts via appen.

När det dyker upp utryckningar kan du hantera schemat via mobilappen, oavsett var du befinner dig. Du kan tydligt visualisera dina arbetskraftskostnader och till och med använda AI för att skapa ett smart schema.

Deputy bästa funktioner

Skapa och dela dina anställdas arbetsscheman online

Fyll skift och hantera utryckningar i realtid

Spåra anställdas tidrapporter

Integrera den med dina system för lönehantering, kassasystem eller personaladministration.

Begränsningar för Deputy

Det kan vara svårt att duplicera en anpassad schemaläggningsmall, och den kommer inte ihåg dina anställdas tillgänglighet månad efter månad, så du kan behöva mata in samma information manuellt varje gång du schemalägger.

Denna app fungerar bäst på iOS-enheter. Om du använder Microsoft, Linux eller Android kanske du inte har tillgång till alla funktioner.

Deputy-priser

Gratis

Premium: 4,90 $ per användare och månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Deputy

G2: 4,6/5 (över 240 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (685+ recensioner)

10. Acuity Scheduling

via Acuity Scheduling

Acuity Scheduling är en annan fantastisk app för salonger, skönhets- och hälsoprofessionella, fitnessstudior, livscoacher och företag som tar emot bokningar både personligen och online.

Hantera scheman för flera platser och anställda, och låt dina kunder boka sina egna möten online. Acuity Scheduling är också ett bra alternativ för yrkesverksamma som sköter all sin verksamhet via online-möten.

Acuity Schedulings bästa funktioner

Anpassningsalternativ för din bokningssida, e-postpåminnelser och SMS-påminnelser skapar en varumärkesupplevelse.

Automatisk justering för olika tidszoner gör att kunderna kan se ditt schema i sin lokala tid.

Integrationer med videokonferensprogramvara gör det enkelt att delta i onlinebokningar.

Intagningsformulär hjälper dig att förstå kundens behov innan deras första möte.

Integrationer med Stripe, Square och PayPal gör det möjligt för dig att ta betalt när kunder bokar.

Begränsningar för Acuity Scheduling

Det finns inget urval av kalendrar för flera team, så detta är kanske inte det bästa alternativet för stora team med komplexa schemaläggningsbehov.

Eftersom det inte finns något gratisabonnemang kan denna app vara otillgänglig för nya företag.

Priser för Acuity Scheduling

Emerging: 16 dollar per månad

Växande: 27 dollar per månad

Powerhouse: 49 dollar per månad

Acuity Scheduling – betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (395+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 5 450 recensioner)

Timing är allt

De bästa schemaläggningsapparna låter dig planera uppgifter, möten och möten när det passar alla. Ange din tillgänglighet och låt sedan kunder och teammedlemmar välja en tid så att alla är synkroniserade.

Om du är egenföretagare eller äger ett litet företag är du förmodligen överhopad med att försöka schemalägga dagliga uppgifter, projektplaner, teammöten, kundmöten och medarbetarnas arbetspass. Det betyder att det inte kunde vara ett bättre tillfälle att registrera sig för ClickUp.

Börja använda ClickUps allt-i-ett-plattform gratis och se hur en välorganiserad schemaläggning frigör mer tid i din vardag! ?