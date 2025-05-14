De 10 bästa nyhetsbrevsprogrammen 2025 (gratis och betalda)

Att skapa ett fängslande nyhetsbrev är ingen liten uppgift.

Från idé till distribution kräver varje steg noggrann planering och projektgenomförande.

En viktig aspekt som kan effektivisera denna process avsevärt är ett effektivt nyhetsbrevsprogram.

I denna digitala tidsålder tillgodoser många nyhetsbrevsprogramvaror de varierande behoven hos marknadsförare, nyhetsbrevsredaktörer och utgivare.

Det kan dock vara svårt att välja rätt nyhetsbrevsprogramvara, särskilt med tanke på dessa verktygs omfattande funktioner och prisstrukturer.

Vi har tagit oss tid att undersöka och sammanställa en lista över de 10 bästa nyhetsbrevsprogrammen, rankade utifrån funktioner, begränsningar, priser och recensioner från pålitliga källor som G2 och Capterra.

Oavsett om du letar efter ett verktyg med omfattande anpassningsfunktioner, smidiga integrationsmöjligheter eller utmärkta analysverktyg har vi något som passar dig.

Vad är nyhetsbrevsprogramvara?

Nyhetsbrevsprogramvara är ett verktyg som förenklar processen att skapa, utforma och distribuera nyhetsbrev.

Nyhetsbrevsprogramvara gör det enkelt att hantera prenumerantlistor, spåra öppnings- och klickfrekvenser och automatisera distributionsscheman.

Vad ska du leta efter i ett nyhetsbrevsprogram?

Att hitta den bästa nyhetsbrevsprogramvaran beror främst på dina specifika behov och preferenser.

En viktig faktor att ta hänsyn till är hur användarvänlig e-postmarknadsföringstjänsten är. Ett e-postmarknadsföringsverktyg med ett intuitivt gränssnitt och lättanvända designverktyg kommer att göra ditt liv mycket enklare. En annan viktig aspekt är anpassningsmöjligheterna. Du bör kunna justera utformningen av ditt nyhetsbrev så att det stämmer överens med din varumärkesidentitet.

Integrationsmöjligheter är också viktiga för din e-postmarknadsföringsplattform. Nyhetsbrevsprogramvaran du väljer bör vara kompatibel med din befintliga teknikstack, så att du kan arbeta smidigt mellan olika plattformar. Den bästa nyhetsbrevsprogramvaran erbjuder robusta analys- och rapporteringsverktyg som ger dig inblick i prenumeranternas beteende och engagemangsnivåer.

Priset bör också vara en faktor i ditt beslut. Leta efter nyhetsbrevsprogramvara som erbjuder de funktioner du behöver till ett pris som passar din budget.

Slutligen bör du ta hänsyn till recensioner och betyg från tillförlitliga källor, eftersom dessa ger värdefull information om varje nyhetsbrevsprogramvaras övergripande prestanda och användarnöjdhet.

De 10 bästa nyhetsbrevsprogrammen att använda

Här är våra val av de bästa nyhetsbrevsprogrammen.

Bäst för nyhetsbrevsplanering

Använd ClickUp Brain för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

ClickUp utmärker sig med sina anpassningsbara HTML-e-postmallar. Istället för att börja från scratch kan du använda dessa professionellt utformade mallar, som enkelt kan anpassas för att matcha ditt varumärkes utseende och känsla. ClickUp AI sparar tid och säkerställer konsekvens i din kommunikation, till exempel när prenumeranter klickar på länkar i dina e-postmarknadsföringskampanjer och besöker en av dina målsidor.

ClickUp Docs och projektledningsverktyg är värda att nämna. Med dessa kan du enkelt organisera dina nyhetsbrev, skapa innehållskalendrar med ClickUp-mallar och hålla koll på skapandeprocessen från början till slut. Denna nivå av organisation är en game changer för team, som säkerställer att alla är på samma sida och att deadlines hålls.

Integration är också en styrka hos ClickUp. Programvaran fungerar bra tillsammans med de flesta programvaruverktyg för nyhetsbrev via e-post. Det innebär att du kan skapa ditt nyhetsbrev i ClickUp och sedan enkelt exportera det till din favoritmarknadsföringsplattform för distribution. Denna kompatibilitet kan effektivisera ditt arbetsflöde avsevärt.

ClickUp erbjuder avancerade analys- och rapporteringsverktyg. Du kan spåra öppningsfrekvens, klickfrekvens, registreringsformulär och mycket mer, vilket ger dig en tydlig bild av dina nyhetsbrevs prestanda. Dessa insikter är avgörande för att förfina din strategi och skapa innehåll som tilltalar din målgrupp.

ClickUps bästa funktioner

Integreras felfritt med mer än 1 000 appar och verktyg, vilket hjälper dig att effektivisera arbetet och förhindra kontextväxlingar.

Kombinerar uppgifts-, dokument- och projektledning med verktyg för online-samarbete, vilket ger en central plats för alla dina arbetsbehov.

Med mallar för marknadsföringsplaner och nyhetsbrev går det snabbt och enkelt att komma igång med alla typer av projekt.

Automatiserade arbetsflöden sparar tid på rutinuppgifter och ökar produktiviteten.

Gör det möjligt att anpassa arbetsbelastningshantering och gränssnitt efter dina behov

Ett generöst gratispaket låter dig bekanta dig med ClickUps funktioner innan du bestämmer dig.

Begränsningar i ClickUp

Med alla funktioner kan det ta lite tid för nya användare att utforska och förstå alla funktioner.

Full funktionalitet är inte tillgänglig när du är offline.

ClickUp-priser

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Skapa ett estetiskt tilltalande och informativt nyhetsbrev med ClickUps mall för nyhetsbrev.

2. Moosend

Bäst för nyhetsbrev med dra-och-släpp-funktion

via Moosend

För dig som vill skapa imponerande nyhetsbrev på ett enkelt sätt är Moosend det rätta valet.

Denna plattform har e-postmarknadsföringsfunktioner som en dra-och-släpp-redigerare som förenklar designprocessen. Med ett bibliotek med fantastiska fördesignade mallar kan du skapa ett engagerande nyhetsbrev på nolltid.

Men bekvämligheten slutar inte där – Moosends realtidsanalyser ger dig möjlighet att analysera kampanjresultat direkt. Du får all data du behöver för att optimera dina nyhetsbrev och nå ut till din målgrupp, från öppningsfrekvens till klickfrekvens.

Moosends bästa funktioner

Ett enkelt och intuitivt användargränssnitt gör det lätt att navigera och använda, även för nybörjare.

En omfattande samling vackra mallar och en dra-och-släpp-redigerare gör det enkelt att designa nyhetsbrev.

Kraftfulla automatiseringsfunktioner och segmenteringsverktyg möjliggör personliga och riktade kampanjer.

A/B-testning säkerställer att dina nyhetsbrev är optimerade för bästa engagemang.

Moosends begränsningar

Även om dess enkelhet är en styrka, kan avancerade användare tycka att dess funktioner är något begränsade.

Erbjuder inte ett inbyggt CRM-system

Moosends priser

Gratis för upp till 1000 prenumeranter

Pro: Från 8 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Moosend-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 200 recensioner)

Bonus: Kolla in dessa nyhetsbrevsmallar för Google Docs!

3. Campaign Monitor

Bäst för småföretag

via Campaign Monitor

I Campaign Monitor hittar vi ett av de marknadsföringsverktyg som utmärker sig genom sin enkelhet utan att göra avkall på funktionaliteten.

Denna plattform passar både nybörjare och erfarna marknadsförare, och gör det enkelt att skapa, skicka och optimera e-postkampanjer.

Campaign Monitors styrka är dess intuitiva automatisering.

Med möjligheten att ställa in triggers baserade på prenumeranters åtgärder eller fördefinierade scenarier kan du se till att dina nyhetsbrev når rätt målgrupp vid rätt tidpunkt.

Campaign Monitors bästa funktioner

Dra-och-släpp-funktion för e-postskapande och vackra mallar erbjuder utmärkt designflexibilitet.

Robusta A/B-testfunktioner för att optimera dina kampanjer

Omfattande analyser ger värdefull insikt i kampanjens resultat.

Avancerade personaliseringsfunktioner låter dig skapa mycket riktade nyhetsbrev och meddelanden.

Begränsningar för Campaign Monitor

Begränsade alternativ för e-postautomatisering jämfört med vissa konkurrenter

Vissa användare tycker att det är något dyrare än andra liknande verktyg.

Priser för Campaign Monitor

Basic: Från 9 $/månad

Obegränsat: Från 29 $/månad

Premier: Från 149 $/månad

Betyg och recensioner av Campaign Monitor

G2 : 4,1/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 500 recensioner)

📮 ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock vanligtvis att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för att skapa innehåll och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela din arbetsyta.

4. Omnisend

Bäst för e-handelswebbplatser

via Omnisend

Omnisend erbjuder mer än bara nyhetsbrevsprogramvara. Det är en allt-i-ett-plattform för e-handelsföretag som kombinerar e-postmarknadsföring med andra kanaler som SMS och sociala medier.

Med detta tillvägagångssätt kan du skapa enhetliga kampanjer över flera kanaler som förbättrar kundupplevelsen och driver konverteringar. Och med fokus på segmentering och personalisering gör Omnisends programvara för nyhetsbrev det enkelt att skräddarsy ditt innehåll efter enskilda kunders beteende och preferenser.

Omnisends bästa funktioner

En nyhetsbrevsredigerare med dynamiska innehållsblock och mallar hjälper dig att skapa personliga nyhetsbrev.

Flexibel e-postautomatiseringsbyggare och segmenteringsfunktioner för bättre målgruppsanpassning av e-postprenumeranter

En nyhetsbrevsplattform som integreras väl med e-handelsplattformar som Shopify, Bigcommerce och WooCommerce.

Avancerade rapporteringsverktyg för värdefulla insikter om kampanjer

Omnisends begränsningar

Även om dess fokus på e-handel är en styrka, är det kanske inte det bästa valet för företag utan e-handelsbutik.

Vissa användare nämner en brantare inlärningskurva jämfört med andra nyhetsbrevsverktyg.

Omnisend-priser

Gratisversion

Standard: Från 16 $/månad

Pro: Från 99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Omnisend-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

5. Brevo

Bäst för e-handelssajter

via Brevo

Nästa på listan är Brevo, som utmärker sig bland e-postmarknadsföringsverktyg med sin innovativa design.

Brevo erbjuder en rik, interaktiv designredigerare som gör det enkelt att skapa visuellt tilltalande nyhetsbrev. Plattformen passar utmärkt för team och erbjuder samarbetsfunktioner i realtid som gör det möjligt för flera användare att arbeta tillsammans med e-postmarknadsföring.

Med effektiva funktioner för automatisering av arbetsflöden och tilldelning av uppgifter säkerställer Brevo ett smidigt samarbete inom ditt team, vilket påskyndar processen för att skapa nyhetsbrev.

Brevos bästa funktioner

Användarvänligt gränssnitt med en intuitiv dra-och-släpp-redigerare

Omfattande utbud av anpassningsbara mallar för olika behov

Robust rapportering och analys för insikter om kampanjens resultat

Inkluderar funktioner för marknadsföringsautomatisering och segmentering.

Brevo-begränsningar

Eftersom det är ett nyare nyhetsbrevsprogram kan det sakna vissa avancerade funktioner.

Begränsade integrationsmöjligheter jämfört med andra verktyg

Brevo-priser

Priser tillgängliga på begäran

Brevo-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (10+ recensioner)

6. ConvertKit

Bäst för bloggare

via ConvertKit

Med ConvertKit får du nyhetsbrevsprogramvara som är särskilt utvecklad för kreatörer.

Oavsett om du är bloggare, YouTuber eller poddare erbjuder ConvertKit verktyg som hjälper dig att öka din publik och tjäna pengar online. Det är främst känt för sitt starka automatiserings- och taggningssystem, som möjliggör riktade meddelanden.

ConvertKit prioriterar leveransbarhet och har ett team som ser till att dina e-postmeddelanden hamnar i dina prenumeranters inkorgar.

ConvertKits bästa funktioner

Användarvänligt gränssnitt och kraftfull visuell automatiseringsbyggare

Segmenterings- och taggningsverktyg för personlig kommunikation

Robusta funktioner för e-postmarknadsföring, inklusive utskick och sekvenser

Integreras med populära plattformar som WordPress, Shopify och WooCommerce

Begränsningar för ConvertKit

Begränsade design- och anpassningsalternativ jämfört med andra nyhetsbrevsprogram

Ingen inbyggd funktion för A/B-testning

Priser för ConvertKit

Gratis

Skapare: 15 $/månad

Creator Pro: 29 $/månad

ConvertKit-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

7. AWeber

Bäst för bloggare

via AWeber

AWeber, en trotjänare inom e-postmarknadsföring, fortsätter att vinna popularitet tack vare sina robusta autosvarfunktioner och ett stort utbud av färdiga mallar.

Denna nyhetsbrevsprogramvara har ett inbyggt analysverktyg som ger dig en översikt över dina nyhetsbrevs prestanda. Det som skiljer AWeber från andra är dock deras enastående kundsupport.

Deras team är tillgängligt dygnet runt via olika kanaler och hjälper dig varje steg på vägen.

AWeber bästa funktioner

Stort urval av färdiga mallar och en användarvänlig dra-och-släpp-redigerare

Autoresponder-funktioner för effektiv e-postautomatisering

Inbyggd analys för att övervaka kampanjens resultat

Kundsupport dygnet runt via e-post, telefon och livechatt

AWeber-begränsningar

Gränssnittet kan verka föråldrat jämfört med modernare nyhetsbrevsprogram.

Vissa användare rapporterar begränsade segmenterings- och personaliseringsalternativ.

AWeber-priser

Gratis

Lite: 12,50 $/månad

Plus: 20 $/månad

Obegränsat: 899 $/månad

AWeber-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Bäst för tjänstebaserade företag

via Constant Contact

Constant Contacts e-postmarknadsföringsprogramvara är särskilt anpassad för småföretag och ideella organisationer.

Denna plattform erbjuder ett enkelt användargränssnitt med över 100 anpassningsbara e-postmallar. Dess verktyg för evenemangshantering och integrationer med plattformar som Shopify och WordPress gör den mångsidig för olika affärsbehov.

Över 100 anpassningsbara e-postmallar och en kraftfull dra-och-släpp-redigerare

Robusta rapporteringsverktyg ger insikter om öppningar, klick och delningar.

Verktyg för evenemangshantering och integrationer med populära plattformar som Shopify och WordPress

Utmärkt kundsupport, inklusive livechatt, telefonsupport och ett omfattande bibliotek med resurser.

Automatiseringen kan vara begränsad för mer komplexa kampanjer.

Vissa användare tycker att prisstrukturen är lite hög för växande företag.

Lite: 12 $/månad

Standard: 35 $/månad

Premium: 80 $/månad

G2 : 4,0/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 000 recensioner)

9. Keap

Bäst för tjänstebaserade företag

via Keap

Keap, tidigare Infusionsoft, kombinerar kraftfull kundrelationshantering (CRM) med funktioner för e-postmarknadsföring.

Denna allt-i-ett-plattform för försäljning och marknadsföring är idealisk för småföretag och har avancerade automatiseringsfunktioner, inklusive beteendetriggers.

Med Keap kan du skapa personliga uppföljningar och spåra insiktsfulla mätvärden för välbalanserade e-postkampanjer.

Keaps bästa funktioner

Kraftfullt CRM integrerat med sitt e-postmarknadsföringsverktyg

Robusta automatiseringsfunktioner, inklusive kampanjbyggare och beteendetriggers

Personliga e-postkampanjer med sekvensering

Omfattande rapportering för insiktsfull spårning och analys av e-postkampanjer

Keaps begränsningar

Dyrare jämfört med andra verktyg för e-postmarknadsföring

Brantare inlärningskurva på grund av dess många avancerade funktioner

Keaps prissättning

Pro: 199 $ per månad

Max: 289 $/månad

Keap-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1 000 recensioner)

10. HubSpot

Bäst för tjänstebaserade företag

via HubSpot

HubSpot, en jätte inom verktyg för hantering av försäljnings- och marknadsföringsresurser, erbjuder en avancerad e-postmarknadsföringsprogramvara fullspäckad med funktioner. Dess personaliseringsverktyg gör det möjligt för dig att skräddarsy innehållet för varje mottagare, medan detaljerade analyser ger värdefull insikt i kampanjens resultat.

Denna CRM-marknadsföringsprogramvara erbjuder sömlös integration med andra e-postmarknadsföringsplattformar, vilket gör den till ett utmärkt val för företag som söker en helhetslösning för marknadsföring.

HubSpots bästa funktioner

Personaliseringfunktioner gör det möjligt att skräddarsy innehållet för varje mottagare.

Detaljerade analyser ger insikter i e-postkampanjer

Ett fantastiskt mångsidigt verktyg för hantering av sociala medier för team som söker en heltäckande marknadsföringsprogramvara.

Avancerade automatiseringsfunktioner effektiviserar din e-postmarknadsföring.

Felfri integration med HubSpot CRM och andra HubSpot-verktyg

HubSpots begränsningar

Högre pris jämfört med andra verktyg

Det kan vara överväldigande på grund av bredden av avancerade funktioner.

HubSpot-priser

Kontakta HubSpot för prisuppgifter.

HubSpot-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

Varje e-postmarknadsföringsplattform har sina unika styrkor; vilken som passar bäst beror på dina specifika behov. Oavsett om det handlar om avancerade automatiseringsfunktioner, snygga designmallar eller robusta analysverktyg kan programvara hjälpa dig att förbättra dina nyhetsbrev.

Kom dock ihåg att hemligheten bakom ett effektivt nyhetsbrev ligger i rätt programvara samt strategisk planering och genomförande.

ClickUp är här för att hjälpa dig med detta. Vi uppmuntrar dig att kolla in ClickUps mall för nyhetsbrev på whiteboard för att se hur våra plug-and-play-format kan göra det enklare att snabbt skapa innehåll till nyhetsbrev. Och du kan skapa din marknadsföringskalender på nolltid med ClickUps kalendervy.

Dessa resurser kan ytterligare förenkla din nyhetsbrevsplanering genom att tillhandahålla en visuell layout för att spåra framsteg, sätta deadlines och säkerställa att dina nyhetsbrev alltid träffar rätt.

Utforska ClickUp idag och upplev vilken skillnad det kan göra för din nyhetsbrevsprocess!