Gratis nyhetsbrevsmallar för Google Docs

Att skicka ut regelbundna nyhetsbrev hjälper dig att hålla kontakten med din publik, men att skapa dem från grunden kan kännas överväldigande. Det är där nyhetsbrevsmallarna i Google Docs kommer in som en livräddare.

Tänk på dem som din inbyggda designer och copywriter utan stor budget. De är färdiga att använda, helt anpassningsbara och, bäst av allt, gratis.

Oavsett om du är småföretagare, frilansare eller någon som har något att dela med sig av, kommer dessa nyhetsbrevmallar att spara tid och ansträngning samtidigt som de ser professionella ut.

I det här blogginlägget har vi samlat de bästa gratisnyhetsbrevsmallarna för Google Docs. Men först ska vi ta en snabb titt på hur man väljer den perfekta mallen.

Vad kännetecknar en bra nyhetsbrevsmall i Google Docs?

Alla nyhetsbrevsmallar i Google Docs är inte tillräckligt intressanta för att omedelbart locka läsare. Här är vad du bör leta efter i en idealisk nyhetsbrevsmall för Google Docs:

Strukturerad layout: Har organiserade avsnitt med rubriker och underrubriker för enkel navigering

Anpassningsbar design: Gör det möjligt att ändra teckensnitt, färger och bilder så att de passar ditt varumärke.

Högkvalitativa bilder: Innehåller relevanta bilder i hög upplösning som gör innehållet visuellt tilltalande.

Läsbara teckensnitt: Använder teckensnitt som är lätta att läsa och ser professionella ut.

Enhetlig formatering: Säkerställer enhetlighet i textjustering, marginaler och avstånd.

Punktlistor och listor: Hjälper till att dela upp informationen i lättsmälta delar.

Interaktiva element: Gör det möjligt att infoga multimediainnehåll, länkar, knappar eller QR-koder för ökat engagemang.

Anpassningsalternativ: Möjlighet att anpassa hälsningar, signaturer och andra personliga detaljer.

Samarbetsfunktioner: Stöder redigering i realtid och feedback från flera bidragsgivare

8 nyhetsbrevsmallar för Google Docs

Google Docs har en gedigen uppsättning gratis mallar som är kompatibla med Microsoft Word och som enkelt fångar målgruppens uppmärksamhet.

Här är åtta av dem som du kan välja mellan:

1. Mall för nyhetsbrev för gemenskapen från GooDocs

via GooDocs

Ett bra nyhetsbrev för gemenskapen börjar med en tydlig layout som ger liv åt dina uppdateringar, berättelser och evenemang.

Community Newsletter Template från GooDocs har en modern design som förbättrar kommunikationen.

Denna genomtänkta mall fyller sitt syfte och låter dig visa upp berättelser från din community.

Med dedikerade utrymmen för foton och organiserade sektioner är det perfekt för att lyfta fram evenemang och initiativ och fånga den livliga andan i din gemenskap.

Perfekt för: Soloprenörer och community managers som vill skicka ut engagerande och visuellt tilltalande uppdateringar till sin e-postpublik.

2. Mall för nyhetsbrev för helgdagar av GDoc

via GDoc

Om du är orolig för teambuilding eller att tiden inte räcker till för julhälsningar är mallen för julnyhetsbrev från GDoc precis vad du behöver (oavsett företagets storlek).

Denna mall sprider julstämning med sin rena vita bakgrund, klassiska design och festliga bilder som granris och inslagna julklappar, allt arrangerat i en tydlig och enkel layout.

Du kan enkelt anpassa det för att lägga till din personliga touch med olika teckensnitt och stilar för titelblocken. Citatrutan har vintage-ramar, och du kan lägga till foton i huvud-, separat- och fotnotavsnitt, med alternativ för horisontell eller vertikal placering.

De traditionella röda tonerna passar utmärkt till jul, men du kan alltid ändra färgerna så att de passar ditt tema.

Perfekt för: Detaljhandelsföretag och organisationer som vill marknadsföra säsongserbjudanden och sprida julstämning under helgdagarna.

3. Minimalistisk mall för medicinska nyhetsbrev från GooDocs

via GooDocs

Tydlig kommunikation är avgörande inom hälso- och sjukvården, och en bra mall för meddelanden är viktig för att kunna förmedla viktiga uppdateringar utan förvirring. Det är precis vad Minimalist Medical Newsletter Template från GooDocs gör.

Det hjälper dig att enkelt dela uppdateringar med dina patienter och din personal. Med sin rena layout och enkla design fokuserar denna mall på läsbarhet, vilket säkerställer att viktiga medicinska meddelanden är lätta att förstå.

Perfekt för: Vårdcentraler och vårdpersonal som vill dela uppdateringar och hälsoinformation med patienter i ett snyggt, professionellt format.

4. Mall för personalnyhetsbrev från GDoc

via GDoc

Den moderna affärsvärlden är full av marknadsföringsutmaningar för företagare och småföretagare. Många kämpar med att göra vinst och täcka kostnaderna eftersom kommunikationen mellan anställda inte är tillräckligt stark.

Mallen för personalnyhetsbrev från GDoc är en mall för företagsnyhetsbrev som hjälper dig att få bättre kontakt med ditt team, precis som en intern kommunikationsprogramvara.

Denna tre sidor långa Google Docs-mall har en perfekt balans mellan stil och professionalism. Den har följande funktioner:

Mjuka nyanser av vitt och grått som framhäver viktig text

Bilder på glada medarbetare för att skapa en positiv atmosfär

Extra sidor för roliga avsnitt, till exempel en sida för skämt eller memes.

Du kan också ladda ner denna kostnadsfria mall i valfritt format för Microsoft Powerpoint, Google Slides, Keynote och mer.

Perfekt för: HR-team och interna kommunikationschefer som vill hålla personalen informerad om företagets nyheter och framgångar.

5. Mall för nyhetsbrev om mode från GDoc

via GDoc

Om du tycker att verktyg för att skriva e-postmeddelanden är förvirrande eller är osäker på hur du ska skicka ut ett nyhetsbrev online, kan denna iögonfallande nyhetsbrevsmall vara till hjälp.

GDocs nyhetsbrevsmall för e-postmarknadsföring inom mode kan användas av många företag, från klädmärken och modellagenturer till onlinebutiker och skönhetskurser.

Denna anpassningsbara mall innehåller:

En minimalistisk svartvit design

Gott om utrymme för bilder som illustrationer eller produktfoton

Olika block och knappar för enkel navigering

Datum och upplaganummer i rubriken högst upp

Länkar till sociala medier längst ner

Perfekt för: Modebutiker och boutiquer som vill visa upp nya kollektioner och stiltrender för sin kundbas.

💡Proffstips: För att göra det enklare kan du kolla in dessa mallar för innehållskalender som hjälper dig att hantera ditt innehåll på sociala medier på ett bättre sätt.

6. Nyhetsbrevsmall för kommande skolaktiviteter av GDoc

via GDoc

Oavsett om du är en lärare som vill engagera dina elever i ett nytt projekt eller någon som vill förnya skolans tidning, kan GDocs nyhetsbrevsmall för kommande skolaktiviteter hantera alla typer av utbildningsinnehåll.

Den har en blandning av enkla geometriska former, stjärnor och linjär infografik med en sidfot som visar viktiga detaljer som upplaga, utgivningsdatum, webbplatslänk och sidnummer.

Färgpaletten innehåller korall, blåbär, himmelsblått och dämpat gult, men du kan enkelt anpassa den så att den matchar din skolas färger.

Du kan också byta ut stockfoton mot riktiga bilder på dina elever och presentera en flexibel layout med olika kolumnalternativ.

Perfekt för: Utbildningsinstitutioner som vill hålla föräldrar och elever informerade om skolaktiviteter och viktiga datum.

7. Nyhetsbrevsmall för familjeliv av Docs and Slides

via Docs och Slides

Att hålla kontakten med familjen är ovärderligt, och ett familjenyhetsbrev är ett utmärkt sätt att hålla alla informerade.

Mallen Family Newsletter Template från Docs and Slides är perfekt för att skapa enkla men effektiva uppdateringar utan några speciella kunskaper. Du kan använda den för att dela nyheter, inbjudningar, gratulationer, familjefoton och minnen.

Företag kan också använda denna mall för att engagera sina kunder genom att utnyttja teman som familj och gemenskap.

Perfekt för: Familjeorienterade innehållsskapare och bloggare som delar tips om föräldraskap, familjeaktiviteter och livsstilsinnehåll.

8. Nyhetsbrevsmall för restauranger från Superside

via Superside

Vill du hålla dina prenumeranter intresserade av dina senaste recept och specialerbjudanden?

Supersides nyhetsbrevsmall för restauranger kan hålla din publik engagerad och hungrig på mer!

Med sin rena, moderna design är denna mall perfekt för att visa upp nya rätter och säsongens höjdpunkter. Dessutom är den helt anpassningsbar, så du kan enkelt lägga till ditt varumärke, foton och menyinformation för att göra den till din egen.

Perfekt för: Restauranger och kaféer som vill marknadsföra nya rätter på menyn, specialarrangemang och interagera med stamkunder.

Begränsningar vid användning av Google Docs för nyhetsbrev

Även om Google Docs har ett bra utbud av gratis mallar, har de också sina nackdelar:

Begränsade designalternativ: Google Docs är utmärkt för text, men brister när det gäller mer komplexa designer. Med endast grundläggande former, linjer och textrutor kan det vara svårt att skapa ett visuellt unikt nyhetsbrev. Det erbjuder inte avancerade layoutverktyg som i specialiserad Google Docs är utmärkt för text, men brister när det gäller mer komplexa designer. Med endast grundläggande former, linjer och textrutor kan det vara svårt att skapa ett visuellt unikt nyhetsbrev. Det erbjuder inte avancerade layoutverktyg som i specialiserad nyhetsbrevsprogramvara , vilket kan hämma kreativiteten.

Ingen direkt e-postintegration: När du har skapat ditt nyhetsbrev i Google Docs kan du inte skicka det direkt till din e-postlista. Istället måste du kopiera och klistra in innehållet i din e-posttjänst eller exportera det som en PDF-fil för att bifoga det till ett e-postmeddelande. Detta extra steg kan vara tidskrävande och kan leda till formateringsproblem.

Ingen analys: Google Docs erbjuder inga verktyg för att spåra hur väl ditt nyhetsbrev presterar. Du kan inte se statistik som öppningsfrekvens eller klickfrekvens, vilket gör det svårare att mäta dina läsares engagemang eller justera din strategi för framtida nyhetsbrev.

Samarbetsutmaningar: Google Docs är utmärkt för textbaserat samarbete, men det kan bli rörigt när flera personer arbetar med layouten för ett nyhetsbrev. En persons ändringar kan påverka en annan del av dokumentet, vilket leder till inkonsekvenser eller konflikter i designen.

Begränsningar för filstorlek: Google Docs har en filstorleksbegränsning på 50 MB, vilket snabbt kan bli ett problem om ditt nyhetsbrev innehåller många bilder eller flera sidor. Detta kan tvinga dig att minska bildkvaliteten eller trimma ner innehållet, vilket påverkar nyhetsbrevets totala genomslagskraft.

Alternativa nyhetsbrevsmallar

Begränsningarna i Google Docs-mallarna understryker behovet av en plattform som erbjuder mer flexibilitet och variation.

ClickUp, ett omfattande verktyg för projekt- och arbetshantering, är ett bättre alternativ. Det förbättrar dokumentskapandeprocessen med avancerade funktioner för e-postprojektledning, anpassningsbara mallar och AI-drivna verktyg.

Från att skicka välkomstmejl till att skapa drip-kampanjer – ClickUps omfattande mallbibliotek har lösningar för allt.

Här är fem nyhetsbrevsmallar från ClickUp som är perfekta för att enkelt skapa fantastiska nyhetsbrev:

1. ClickUp-nyhetsbrevsmall för whiteboard

Ladda ner den här mallen Skapa ett professionellt nyhetsbrev med ClickUps mall för nyhetsbrev på whiteboard.

Om du behöver ett nytt och engagerande sätt att hålla ditt team eller dina kunder informerade är ClickUp Newsletter Whiteboard Template ett bra alternativ.

Från förplanering till slutleverans hjälper den här mallen dig att organisera allt på ett och samma ställe. En enkel dra-och-släpp-redigerare ger dig full flexibilitet att anpassa allt, från färgscheman till textblock. Dessutom kan du enkelt lägga till bilder, videor och länkar för att göra ditt innehåll visuellt tilltalande.

En av de bästa funktionerna är att den hjälper dig att planera nyhetsbrevets struktur innan du sätter igång. Du kan brainstorma, organisera dina tankar och avgöra vad dina läsare vill ha. Den är utmärkt för att anpassa ditt innehåll till dina CRM-strategier och marknadsföringsmål och perfekt för att skapa nyhetsbrev för e-postklienter.

Du kan också spåra prestationsmått så att du vet exakt vad som fungerar och hur du kan förbättra ditt nästa nyhetsbrev.

Perfekt för: Projektledare och teamledare som vill dela uppdateringar och brainstorming-sessioner visuellt med sina team.

2. ClickUp-mall för nyhetsbrev om fastigheter

Ladda ner den här mallen Skapa en stark relation med dina kunder med ClickUp Real Estate Newsletter Template.

ClickUps nyhetsbrevsmall för fastighetsbranschen, som ursprungligen skapades för fastighetsbolag, är utmärkt för att presentera fastighetsannonser och koppla samman mäklare med potentiella kunder.

Du kan använda det för att:

Skapa iögonfallande bilder

Anpassa innehåll som artiklar och användbara tips

Dela insikter om marknadstrender, bostadspriser och statistik om bostadsförsäljningar

Denna mall har dock utformats med flexibilitet i åtanke, vilket gör den till ett kraftfullt verktyg för alla branscher – inte bara fastighetsbranschen. Oavsett om du arbetar med arkitektur, juridik eller till och med smycken, kan denna mall anpassas efter dina behov.

Du kan enkelt anpassa allt, från färger och typsnitt till layout och avsnitt, så att du kan lyfta fram dina tjänster på bästa möjliga sätt.

En advokatbyrå kan till exempel ändra avsnitten "Fastighet 1" och "Fastighet 2" för att lyfta fram sina mest brådskande ärenden och argument som "Ärende 1", "Ärende 2" och så vidare.

Perfekt för: Fastighetsmäklare och mäklare som vill visa fastighetsannonser och marknadsuppdateringar för potentiella köpare och säljare.

3. ClickUp-nyhetsrapportmall

Ladda ner den här mallen Skapa engagerande nyhetsrapporter med ClickUp News Report Template

ClickUp News Report Template är ett måste för journalister och är utformad som en tidningsartikel, komplett med fetstilade rubriker och organiserade kolumner. Du kan använda detta format för ditt företag för att dela med dig av de senaste aktiviteterna, presentera nya teammedlemmar eller fira framgångar.

I linje med ClickUps stil kan du anpassa hela mallen efter ditt företags storlek och mål. Dessutom behöver du inte oroa dig för att skicka e-post fram och tillbaka för att kommunicera. Du och ditt team kan arbeta tillsammans i realtid med hjälp av mallen!

Brainstorma om vad som händer i din community, samla fakta och citat och sätt ihop ditt företags historia på ett kreativt sätt. Kom ihåg att följa och granska nyhetsartiklarna innan du publicerar nyhetsbrevet.

Perfekt för: Medieteam och innehållsansvariga som behöver sammanställa och distribuera företagsnyheter, branschuppdateringar och aktuella händelser.

4. ClickUp-mall för pressmeddelanden

Ladda ner den här mallen Skapa ett bra pressmeddelande med ClickUp Press Release Template

Hur kreativ kan man vara med något så tråkigt som ett pressmeddelande? Du kommer att bli förvånad.

ClickUp Press Release Template låter dig anpassa den så att den speglar ditt företags mission och värderingar. Du kan lägga till ett omslagsfoto, justera teckensnittet och experimentera med färger för att hålla dina läsare intresserade.

Det är inte allt. Den fantastiska mallen innehåller också ett exempel på layout med en organiserad struktur som hjälper dig att inkludera all nödvändig information utan att komma ur kurs. Den följer vanligtvis en ordning som denna:

Ditt företags namn, logotyp, kontaktinformation, plats och datum högst upp

En fängslande rubrik och underrubrik i början för att locka läsarna

En sammanfattning med en snabb översikt över releasen

Brödtexten, fylld med viktiga detaljer som lanseringsdatum, priser, funktioner etc.

En kort beskrivning av vad ditt företag gör

Oavsett om du annonserar en produktlansering eller ett evenemang, ser denna ClickUp-mall till att du håller dig på rätt spår och är konsekvent. Den ser också till att ditt budskap är tydligt och komplett innan du delar det med omvärlden.

Perfekt för: PR-proffs och kommunikationsteam som behöver meddela företagsnyheter, produktlanseringar eller viktiga uppdateringar till media.

5. ClickUp-mall för e-postannonsering

Ladda ner den här mallen Håll dina kunder informerade om dina produkter och tjänster med ClickUp-mallen för e-postreklam.

Du vill väl att dina e-postmeddelanden ska läsas?

ClickUp-mallen för e-postreklam garanterar detta. Den är tillräckligt flexibel för att passa alla marknadsföringsstrategier, så att du kan hålla den enkel, kreativ eller personlig.

Alternativet "Enkelt" ger ett rent, praktiskt format som visar upp ditt företag och din produkt utan att överväldiga läsaren.

Alternativet "Anpassa" hjälper dig att skräddarsy meddelanden genom att använda mottagarnas namn, platser och preferenser. Detta ger en personlig touch och gör ditt innehåll mer relevant och tilltalande.

Oavsett om du strävar efter direkt kommunikation eller kreativ stil har denna månatliga nyhetsbrevsmall en stil som passar dina behov. Den hjälper dig att leverera högkvalitativt innehåll som fångar uppmärksamheten.

Perfekt för: Marknadsföringsteam som vill skapa övertygande reklammeddelanden för att visa upp produkter, tjänster eller specialerbjudanden för sin målgrupp.

Du kan också använda ClickUp Email med den här mallen för att effektivisera och förbättra processen för att skapa nyhetsbrev.

Förenkla skapandet av nyhetsbrev med ClickUp Email

Här är några viktiga fördelar:

Lagra allt nyhetsbrevsinnehåll på ett enda ställe , inklusive utkast, bilder och slutgiltiga versioner. Organisera innehållet i mappar eller projekt för enkel åtkomst och hantering.

Dela upp skapandet av nyhetsbrevet i mindre, hanterbara uppgifter . Tilldela uppgifter till teammedlemmar och sätt deadlines för att säkerställa att arbetet slutförs i tid.

Samarbeta med teammedlemmar i realtid för att brainstorma idéer och ge feedback. Använd kommentarer och anteckningar för att diskutera specifika delar av nyhetsbrevet.

Schemalägg nyhetsbrev så att de skickas vid optimala tidpunkter för att nå din målgrupp. Säkerställ en konsekvent och punktlig leverans av ditt innehåll.

Spåra viktiga mätvärden som öppningsfrekvens, klickfrekvens och avregistreringar. Analysera prestationsdata för att optimera framtida nyhetsbrevskampanjer.

smidigt arbetsflöde. Integrera med e-postmarknadsföringsplattformar, designverktyg och CRM-system för ett

Säg adjö till tråkiga nyhetsbrev!

Oavsett hur bra din information är, om den inte är tydlig kommer din publik att lämna dig.

De bästa nyhetsbrevsmallarna hjälper dig att organisera dina idéer och hålla dina läsare engagerade med innehåll som är lätt att följa och har rätt ton.

ClickUps mallar går utöver grunderna i Google Docs. Plattformen kombinerar avancerad dokumenthantering med kraftfulla projektledningsverktyg. Oavsett om du lanserar en ny produkt, hanterar ett stort projekt eller bara försöker förenkla dina dagliga uppgifter, erbjuder ClickUp anpassade lösningar som hjälper dig att arbeta smartare och uppnå dina mål.

ClickUp är inte bara ett marknadsföringsverktyg för småföretag och företag – det anpassar sig efter dina behov och växer med dig.

Registrera dig på ClickUp idag och förnya hur du förmedlar dina nyheter till omvärlden!