De 10 bästa AI-nyhetsbreven att prenumerera på just nu

AI (artificiell intelligens) utvecklas i rasande fart – det som var revolutionerande för bara ett år sedan är nu gammalt nyheter. Om du vill hoppa på AI-tåget och stanna kvar på det hela resan måste du fördjupa dig i området och hålla dig uppdaterad om de senaste AI-utvecklingarna.

Ett av de bästa sätten att göra det är genom AI-nyhetsbrev. De erbjuder noggrant utvald och detaljerad information om de senaste utvecklingen inom AI, så att du kan hålla dig i framkant av den ständigt föränderliga teknikvärlden. 🤖

Men med branschens snabba tillväxt har nyhetsbrev med fokus på AI blivit allt vanligare, vilket gör det svårt att avgöra vilka trådar man ska följa för att få den mest korrekta och aktuella informationen.

I den här artikeln diskuterar vi de 10 bästa AI-nyhetsbreven som hjälper dig att hitta en pålitlig källa till de senaste nyheterna och utvecklingen inom branschen.

Efter att ha gått igenom dussintals nyhetsbrev har vi valt ut de 10 bästa som avslöjar de senaste händelserna i AI-världen. De är lätta och engagerande att läsa, även om du inte är ett stort fan av nyhetsbrev. Kolla in dem och välj din favoritkälla för AI-nyheter. 🥰

1. The Rundown

Rundown är ett dagligt nyhetsbrev (det landar i din inkorg på vardagar) som erbjuder snabba, koncisa och allmänna översikter – rundowns – över de senaste AI-nyheterna.

Nyhetsbrevet har över 350 000 prenumeranter världen över och tar upp flera AI-relaterade ämnen. Det diskuterar allmänna nyheter inom AI-världen, fokuserar på de senaste verktygen och erbjuder steg-för-steg-guider för användning av olika AI-baserade plattformar.

Om du vill bekanta dig med AI-världen utan att gå för djupt in på detaljerna är The Rundown ett utmärkt val. Det går inte in på för många detaljer, men erbjuder ändå relevant och engagerande information som ger dig en solid bas för att utforska de ämnen du är nyfiken på. Om du däremot är en riktig AI-entusiast och vill veta så mycket som möjligt kan The Rundown vara för ytligt.

Det är enkelt att prenumerera på The Rundown – ange bara din e-postadress, tryck på Prenumerera och ett nyhetsbrev väntar på dig i din inkorg varje arbetsdag morgon.

2. Big Brain

Big Brain är en utmärkt resurs för dig som vill fördjupa dig i AI genom att ägna några minuter varje dag åt att läsa de senaste nyheterna. Varje nyhetsbrev som landar i din e-post är ett nöje att läsa, eftersom det är indelat i olika avsnitt som AI-nyheter, AI-karriärer och AI-verktyg. På så sätt kan du hoppa direkt till det som intresserar dig mest och spara tid. ⏰

Många uppskattar Big Brain för dess naturliga, användarvänliga språk. Nyhetsbrevet täcker ett brett spektrum av ämnen, men förklarar även de mest komplexa på ett lättläst sätt, vilket gör det lämpligt för både nybörjare och veteraner inom AI.

Nyhetsbrevet sätter fokus på karriärer inom AI. Det diskuterar trendiga AI-jobb och erbjuder ofta värdefulla råd om hur man kan bli framgångsrik inom detta område.

Du kan gå med i Big Brain-communityn med över 100 000 prenumeranter genom att ange din e-postadress på nyhetsbrevets webbplats.

3. AI Breakfast

Oavsett om du är entreprenör, forskare, vetenskapsman eller bara vill börja använda AI-verktyg, kan AI Breakfast passa perfekt in i din morgonrutin! ☕

Det ges ut varje måndag för att ge dig veckovisa AI-nyheter. Dess utmärkande egenskap är att det överbryggar klyftan mellan teori och praktik. Till skillnad från många andra AI-nyhetsbrev du kommer att stöta på, diskuterar AI Breakfast först den teoretiska delen och förklarar sedan hur du kan tillämpa denna kunskap i verkliga livet. Du får ofta värdefull information om hur du använder ett visst verktyg och kan till och med ta del av steg-för-steg-guider.

Om nyhetsbrevet till exempel handlar om ett AI-baserat produktivitetsverktyg kommer det att beskriva dess funktioner och sedan visa hur du kan använda dem på ett bra sätt och göra mer på kortare tid.

AI Breakfast täcker också de senaste studierna inom AI-området, vilket gör det särskilt intressant för forskare och forskare.

Det veckovisa nyhetsbrevet med analyser är gratis, men om du prenumererar för 97 dollar per år får du förmåner som:

Extra e-postmeddelanden på onsdagar och fredagar för dig som vill lära dig mer.

Rabatter på AI-baserade verktyg och konferenser, vilket kan vara praktiskt om du vill lägga till nya plattformar i dina arbetsflöden eller utöka din kollegagrupp.

Konsultation om implementering av AI-verktyg i ditt privatliv eller yrkesliv (30 minuter)

Plattformens e-bok Decoding AI: A Non-Technical Explanation of Artificial Intelligence

4. AI-revolutionen

Det finns två typer av människor som är nyfikna på AI. Den första gruppen är intresserad av en specifik AI-nisch, vare sig det gäller AI-baserade produktivitetsplattformar, banbrytande utveckling eller intressanta studier. Den andra typen vill inte fokusera på något särskilt, utan vill ha en smakbit av allt, och det är målgruppen för nyhetsbrevet The AI Revolution.

Detta nyhetsbrev analyserar över 1 000 AI-resurser för att ge dig gratis, noggrant utvald information om de senaste händelserna i AI-världen! Varje nyhetsbrev är välorganiserat och visuellt tilltalande, så du kommer inte ha några problem att navigera i det. Dessutom är språket i nyhetsbreven enkelt, och även de mest komplexa ämnena är lätta att förstå.

Det bästa med The AI Revolution? Det finns inga annonser eller distraktioner som kan påverka din läsupplevelse.

Många användare som just har kommit in i AI-världen väljer detta nyhetsbrev som sin främsta källa till den senaste informationen. Men om du är teknikexpert eller vet mycket om AI kan du tycka att innehållet är för allmänt.

5. Prompt Engineering Daily

Om du inte är bekant med termen är prompt engineering konsten att skapa indata som AI-baserade modeller kan förstå och använda som grund för att utföra olika åtgärder. Enkelt uttryckt använder du promptar för att "prata" med verktyg som ChatGPT och utlösa adekvata svar.

Enter Prompt Engineering Daily – ett utmärkt nyhetsbrev som levererar förstklassiga dagliga AI-briefingprompter och visar hur du kan använda dem i verkliga scenarier. Dessutom ger det värdefulla insikter inom området genom att rapportera de senaste nyheterna inom maskininlärning och analysera de mest innovativa AI-baserade verktygen.

Det är gratis att prenumerera på nyhetsbrevet. Efter att du har angett din e-postadress och klickat på Prenumerera måste du ange ditt namn och svara på några frågor om ditt jobb, din bransch, ditt företag och din tidszon. Denna information hjälper distributionssystemet att förstå dina preferenser och skicka nyhetsbreven till dig vid rätt tidpunkt.

När du har prenumererat skickar Prompt Engineering Daily dig en gåva – en resurs som heter Ultimate Guide to AI and ChatGPT.

6. TheSequence

Om du vill veta allt som händer i AI-världen, med särskilt fokus på maskininlärning (ML), är TheSequence rätt val! Denna community har över 160 000 följare och erbjuder två nyhetsbrev att välja mellan beroende på dina intressen.

TheSequence Scope är ett gratis nyhetsbrev som publiceras varje söndag och fokuserar främst på de senaste forskningsrapporterna, lanseringarna och AI-relaterade investeringarna. Det tar cirka fem minuter att läsa nyhetsbrevet, vilket är särskilt praktiskt om du inte har mycket ledig tid men vill hålla dig informerad.

TheSequence Edge är ett premiumnyhetsbrev som publiceras på tisdagar och torsdagar. Tisdagens nyhetsbrev handlar om maskininlärning – det diskuterar dess nyckelbegrepp, beskriver de senaste artiklarna inom området och föreslår ramverk och plattformar som du bör lära dig mer om.

Nyhetsbrevet på torsdagar går djupare in på forskningen – varje vecka kan du förvänta dig en fullständig analys av en artikel eller ett ramverk. Om du vill få TheSequence Edge i din inkorg måste du köpa ett månadsabonnemang för 6 dollar eller betala 50 dollar för ett helt år.

TheSequence erbjuder ytterligare gratis innehåll för AI-entusiaster. Läs intervjuer med framstående forskare och entreprenörer inom ML-området och få värdefulla AI-insikter i TheSequence Chat, som kommer ut varannan onsdag. Du kan också läsa TheSequence Guest Post, som publiceras varannan fredag och fokuserar på utmaningar inom maskininlärning och hur man övervinner dem.

7. The Neuron

Om du vill dra nytta av AI och integrera det i ditt företag men är osäker på hur du ska gå tillväga kan The Neuron hjälpa dig. Detta dagliga nyhetsbrev med en söt kattlogotyp levereras måndag till fredag klockan 8 på morgonen (ET) och innehåller uppdateringar om de senaste AI-trenderna och råd om hur du kan använda dem i ditt arbete. 🐱

En av anledningarna till att nyhetsbrevet snabbt blev populärt efter lanseringen är dess enkla, kompakta struktur. Det första du ser är förstås rubriken. Därefter följer en kort punktlista som sammanfattar dagens viktigaste nyheter. Listan följs av flera rubriker med mer detaljerad information om nyheterna. Varje avsnitt innehåller kort information om vad du kan förvänta dig att läsa vidare, vilket gör det ännu enklare att navigera.

Det sista avsnittet kommer att få dig att le – The Neurons katt lämnar en engagerande kommentar om hur roligt nyhetsbrevet var! Förutom det informativa innehållet gör dessa humoristiska inslag The Neuron till en rolig och lättsam läsning.

Nyhetsbrevet är gratis, snabbt att läsa (det tar cirka tre minuter) och har över 150 000 prenumeranter.

8. AI Ethics Brief

Med AI som skapar vågor globalt är oron över dess etik större än någonsin. Om du är orolig över AI-systemens rättvisa, partiskhet, integritet, ekonomiska påverkan och transparens är det alltid bra att fördjupa sig i tillgänglig forskning och bilda sig en välgrundad åsikt. AI Ethics Brief hjälper dig att göra just det!

Enligt författarna till AI-nyhetsbrevet är målet att demokratisera kunskapen om AI-etik genom att tillhandahålla värdefull och detaljerad information till en bred publik. Det veckovisa nyhetsbrevet diskuterar olika regleringar och etiska frågor inom AI för att belysa lämplig och säker användning av AI-baserade system och verktyg. 📣

Varje nyhetsbrev diskuterar och sammanfattar flera ämnesrelaterade studier för att hjälpa dig att förstå sammanhanget och bilda dig en uppfattning. En annan intressant sektion är Living Dictionary – varje vecka får du en definition av ett nytt begrepp relaterat till AI-etik, vilket hjälper dig att utöka dina kunskaper.

Nyhetsbrevet är gratis, men om du vill stödja författarnas arbete kan du bli betalande prenumerant eller göra en donation.

9. AlphaSignal

Är du forskare, utvecklare eller teknikkunnig professionell som letar efter ett tekniskt nyhetsbrev som gräver djupt i AI-relaterad forskning och utveckling? I så fall, kolla in AlphaSignal, ett veckovis nyhetsbrev med över 150 000 prenumeranter.

Nyhetsbrevet sammanfattar de viktigaste nyheterna, arkiven, projekten och artiklarna inom AI-området för att hjälpa dig att hålla dig uppdaterad. Plattformen använder avancerade AI-modeller för att gå igenom arXiv, GitHub, Google Scholar och Open Review och analysera bloggar, sociala medier, press, åsikter och intervjuer från branschexperter. Det är ett fantastiskt alternativ för dem som inte har tillräckligt med tid för att göra egna efterforskningar men vill ha tillgång till de senaste utvecklingen inom AI-området.

AlphaSignal täcker ett brett spektrum av AI-relaterade ämnen, men fokuserar på maskininlärning, så fundera på om det passar dina preferenser.

Det är värt att notera att nyhetsbrevet inte är avsett för nybörjare inom AI-området. Det behandlar vanligtvis tekniska ämnen och använder termer och uttryck som du måste vara bekant med för att fullt ut förstå den information som presenteras.

10. Superhuman

Superhuman är ett av de mest populära nyhetsbreven om AI, med över 450 000 prenumeranter! Det hjälper dig att bli övermänsklig (bildligt talat) genom att utnyttja AI för att förbättra produktiviteten och prestera bättre på jobbet. 🦸

Nyhetsbrevet bevakar de senaste AI-framstegen inom olika branscher, från teknik till konst och sport. Superhuman använder ett lättförståeligt språk, även för dem som är nya inom området.

En av anledningarna till nyhetsbrevets popularitet är att det erbjuder utvalt innehåll som passar dina preferenser. När du prenumererar på nyhetsbrevet ombeds du fylla i ett formulär med uppgifter om ditt namn, din befattning, din funktion, din bransch, företagets storlek och din plats.

Superhuman använder denna information för att presentera det mest relevanta gratis innehållet med fokus på ChatGPT, skrivuppslag, datavetenskap och analys, AI-jobbsökning och gratis AI-verktyg. Du kommer också att få ett e-postmeddelande om de bästa AI-plattformarna att utforska.

Intresserad av att prova AI? Möt ClickUp

Att läsa om AI och dess framsteg hjälper dig att hålla dig uppdaterad. Men teoretisk kunskap räcker inte för att förstå hur AI fungerar i praktiken. Om du är ivrig att experimentera med AI och se vad det kan göra i en verklig arbetsmiljö, prova ClickUp!

ClickUp är först och främst en plattform för uppgifts- och projektledning som stöder olika metoder för processförbättring och hjälper dig att öka produktiviteten, organisationen och teamsamarbetet.

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer för dina senaste AI-projekt.

Bland sina många funktioner erbjuder ClickUp ett AI-baserat dokumenthanteringsalternativ, ClickUp Docs, som du kan använda för att skapa, dela, redigera, hantera och lagra dina filer. Plattformens inbyggda AI-assistent, ClickUp AI, är ett förstklassigt AI-verktyg som kan hjälpa dig att automatisera uppgifter och arbetsflöden och leverera högkvalitativa resultat, oavsett om du arbetar med CRM, mjukvaruutveckling, kundsupport eller B2B- och B2C-försäljning.

ClickUp AI fungerar som din personliga assistent och hjälper dig att komma på nya idéer när du fastnar i ett kreativt dödläge, skapa sammanfattningar samt redigera och korrekturläsa alla typer av innehåll. Detta är bara toppen av isberget – med ClickUp AI kan du skriva e-postmeddelanden, skapa projektplaner, sammanställa mötesdagordningar, svara på kundfrågor och generera åtgärdspunkter!

Plattformen innehåller dussintals experttillverkade frågor, så du behöver inte slösa tid på att formulera meningar för att få precisa resultat från verktyget. Du kan också utnyttja AI-frågemallar inom plattformen för att få hundratals färdiga frågor för olika användningsfall.

Tack vare sina mångsidiga tillämpningar är ClickUp AI lika användbart för frilansare, nystartade företag och större företag. Eftersom ClickUp fungerar smidigt på Mac, Windows och mobila enheter kan du utnyttja dess fulla potential oavsett om du arbetar på kontoret eller på distans. 💪

Lås upp kraften i AI med ClickUp

Att prenumerera på de bästa AI-nyhetsbreven är ett viktigt steg du bör ta om du vill hålla jämna steg med de senaste framstegen inom området.

Om du vill se hur AI fungerar i praktiken kan du prova ClickUp 3.0 och dess robusta AI-assistent. Det kommer att förändra dina arbetsflöden och hjälpa dig att öka din produktivitet.

Registrera dig för ClickUp idag och utforska dess AI och andra unika funktioner!