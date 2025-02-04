De 10 mest användbara verktygen för att skriva e-postmeddelanden för engagerande korrespondens

I genomsnitt tjänar marknadsförare 36 dollar för varje dollar de spenderar på e-postkampanjer för sina potentiella kunder. Det är självklart att skriva bra innehåll är en av de drivande faktorerna bakom framgångsrik e-postmarknadsföring.

Tyvärr är det inte lätt att skriva övertygande e-postmeddelanden, särskilt nu när målet för alla företag är att fånga läsarens splittrade uppmärksamhet och få dem att agera. Även om det kan verka enklare att skriva interna e-postmeddelanden måste du vara mer försiktig när du skriver korrespondens till kunder och andra externa intressenter.

Det är där verktyg för att skriva e-postmeddelanden förändrar spelplanen. De har rätt funktioner för att hjälpa dig att skriva e-postmeddelanden för en rad olika situationer.

E-postskrivverktygen i denna noggrant sammanställda lista gör din skrivprocess enklare än någonsin. Från AI-drivna verktyg som skapar övertygande innehåll på några sekunder till programvara som förbättrar grammatik, ton och personalisering – dessa moderna hjälpmedel kan eliminera skrivkramp och skapa effektiva e-postmeddelanden på nolltid. ✊

Verktyg för att skriva e-post är program som använder maskininlärning för att utvärdera text och producera välskrivna e-postmeddelanden. De använder autoregressiva språkmodeller som tränats på en betydande mängd textdata.

Med dessa verktyg kan du snabbt skapa e-postmeddelanden av utmärkt kvalitet och samtidigt ge dem en personlig touch. När du har din text kan du finslipa den för att göra ditt meddelande mer tilltalande eller kontextuellt.

Fördelarna med att använda ett AI-verktyg för att skriva e-postmeddelanden

Verktyg för att skriva e-post underlättar skrivandet och hjälper dig att skicka e-postmeddelanden som uppmärksammas, läses och uppskattas. De har följande fördelar:

Effektivitet : AI-skrivverktyg påskyndar skrivandet av e-postmeddelanden, vilket ger dig tid för andra viktiga uppgifter.

Noggrannhet : Med smarta algoritmer skapar de personliga e-postmeddelanden utan vanliga grammatiska, stavnings- och stilfel, så att ditt innehåll blir korrekt och samtidigt fängslande.

Konsekvens : Dessa verktyg bibehåller samma vänliga och/eller professionella ton i alla dina e-postmeddelanden, i linje med din stil och ditt varumärke.

Anpassning: Verktyg för att skriva e-post skapar innehåll som är skräddarsytt för specifika användningsområden, till exempel att hitta nya kunder eller skriva ett : Verktyg för att skriva e-post skapar innehåll som är skräddarsytt för specifika användningsområden, till exempel att hitta nya kunder eller skriva ett kontorsmemo , så att dina e-postmeddelanden inte blir generiska utan passar den avsedda målgruppen.

Med dessa 10 verktyg för att skriva e-postmeddelanden kan du skapa övertygande och övertygande e-postmeddelanden för att engagera kunder och effektivisera din interna e-postkommunikation. Denna dubbla fördel sparar dig värdefull tid och säkerställer effektiv men ändå artig kommunikation. ❣️

Finjustera dina resultat för att nå bättre innehåll snabbare med hjälp av reprompting i ClickUp AI.

Du kanske har hört talas om ClickUp, en heltäckande lösning för marknadsföring och projektledning. ClickUp AI är plattformens högt utbildade skrivassistent! 🤖

ClickUp AI kan enkelt generera e-postinnehåll, från utkast till färdiga meddelanden, vilket sparar dig värdefull tid. Inga fler grammatik- och stavfel längre, eftersom det garanterar professionella och felfria e-postmeddelanden. Det kan också granska dina befintliga utkast när det gäller stil och leverans!

ClickUp AI har rollspecifika förslag för att skriva perfekt formaterade e-postmeddelanden för olika användningsområden. Skriv reklam- och prospekteringsmeddelanden, mötesanteckningar, kundundersökningsfrågor, säljargument och kundsvar på några sekunder.

Verktyget är lika användbart för intern kommunikation. Skapa projektbeskrivningar, idéstrukturer och andra teamdokument med förstrukturerade rubriker och tabeller. ClickUp AI ställer automatiskt in rätt ton beroende på vem du kommunicerar med.

Dessutom gör den sömlösa integrationen med e-postklienter och arbetsflödesverktyg det till ett ovärderligt hjälpmedel för att förenkla din kommunikation på jobbet. När det gäller hantering av dina e-postkampanjer hjälper ClickUp Email Marketing Template dig att planera kampanjer och schemalägga meddelanden baserat på användarnas beteende.

Se till att utnyttja ClickUps kalendervy med ett dra-och-släpp-gränssnitt för att hålla din e-postschema i linje med dina projekt. Det stöder automatisk prioritering av uppgifter, konfliktdetektering och rekommendationer om tidsluckor för nya uppdrag, vilket förbättrar tidshanteringen och garanterar effektiv resursfördelning. ⏰

ClickUps bästa funktioner

AI-skrivassistent med rollspecifika uppmaningar för att skriva e-postmeddelanden

Stöder e-postkampanjer i alla storlekar

Inbyggd grammatikskontroll

Justeringar av tonfall i realtid

Dokumenthantering med ClickUp Docs

Robust uppgiftshantering med över 15 anpassningsbara vyer

Över 1 000 mallar

Eliminera repetitiva uppgifter med ClickUp Automations

Smidigt samarbete genom kommentarer, omnämnanden och uppdateringar i realtid

Över 1 000 integrationer

Begränsningar i ClickUp

Det har en lång inlärningskurva

Gratisplanen tillåter begränsad användning av premiumfunktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. HubSpot Email Template Builder

HubSpot Email Template Builder gör det möjligt för användare att skapa anpassade e-postmallar utan att behöva kunna koda eller ha designkunskaper. Med dess drag-and-drop-redigerare kan du enkelt lägga till och ordna element som text, bilder, knappar och ikoner för sociala medier.

Byggaren har en responsiv design som optimerar mallar för olika enheter och skärmstorlekar. Personalisering och dynamiska innehållsfunktioner möjliggör skräddarsydd och engagerande e-postkommunikation, och integrationen med HubSpot CRM-plattformen möjliggör spårning av e-postens prestanda och automatisering av uppföljningsåtgärder. Du kan också förhandsgranska e-postmeddelanden på olika enheter innan du skickar dem. 📨

HubSpots bästa funktioner

Dra-och-släpp-redigerare för enkel anpassning

Personalisering och dynamiska innehållsfunktioner

Integration med HubSpot CRM för spårning och automatisering

Förhandsgranskningsfunktion för att kontrollera e-postens utseende innan du skickar den

HubSpots begränsningar

Ytterligare funktioner finns endast tillgängliga i premiumversionerna av HubSpot.

Begränsade mallalternativ

HubSpot-priser

Varierar beroende på vilken HubSpot-paket du köper. E-postmallbyggaren kan ingå gratis i de flesta paket.

HubSpot-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 5 000 recensioner)

3. Flowrite

Flowrite omvandlar dina korta instruktioner eller förslag till ett komplett e-postmeddelande som är klart att skickas. Flowrite Chrome-tillägget fungerar i olika webbläsare och hjälper dig att enkelt skapa e-postmeddelanden och andra meddelanden. Om du använder Gmail, LinkedIn, Outlook eller någon annan kommunikationssajt kommer tillägget att vara till stor hjälp.

Det kommer med smarta mallar för vanliga meddelanden och e-postmeddelanden, vilket hjälper dig att automatisera rutinmeddelanden. Verktyget använder avancerade algoritmer för naturlig språkbehandling för att generera förslag, korrigera grammatik, förbättra meningsbyggnad och öka den övergripande läsbarheten. Flowrite kan användas för e-post, blogginlägg, rapporter och mycket mer. 💻

Öka produktiviteten genom att minska tiden du lägger på redigering och korrekturläsning. Verktyget ger förslag i realtid medan användaren skriver, vilket möjliggör omedelbara förbättringar. Det anpassar sig också efter individuella skrivstilar över tid och ger personliga rekommendationer.

Flowrites bästa funktioner

AI-driven skrivhjälp för förbättrad grammatik, meningsbyggnad och läsbarhet

Förslag och korrigeringar i realtid medan du skriver

Personliga rekommendationer baserade på individuell skrivstil

Stöd för olika typer av skrivande, inklusive e-post, blogginlägg och rapporter

Begränsningar för Flowrite

Ingen gratisplan

Begränsat antal generationer per månad för de flesta planer

Priser för Flowrite

Gratis provperiod

Light : 4 €/månad

Premium : 12 €/månad

Obegränsat: 24 €/månad

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Flowrite-betyg och recensioner

Inga recensioner tillgängliga ännu

4. Hemingway Editor

Hemingway Editor hjälper dig att förbättra tydligheten och sammanhanget i dina texter. Verktyget analyserar texten och markerar områden som behöver förbättras, till exempel komplexa meningar, överdrivet bruk av adverb, passiv form och andra element som kan påverka läsbarheten negativt.

Hemingway visar ett läsbarhetsbetyg baserat på den kunskapsnivå som krävs för att förstå innehållet. Detta hjälper dig att anpassa dina e-postmeddelanden så att de fungerar för dina målgrupper.

Förutom redigering erbjuder Hemingway även ett webbaserat skrivverktyg med begränsade redigeringsfunktioner.

Hemingway Editors bästa funktioner

Läsbarhetsanalys

Färgkodad markering av olika typer av problem

Ordräkning och uppskattad lästid för bättre innehållsplanering och tempo

Begränsningar i Hemingway Editor

Verktygets förslag baserade på allmänna riktlinjer kanske inte alltid stämmer överens med specifika skrivstilar.

Begränsade funktioner

Priser för Hemingway Editor

Gratisversion

Engångsköp: 20 dollar

Hemingway Editor – betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (10+ recensioner)

5. AutoThink

AutoThink möjliggör automatiska e-postsvar, så att du kan välja önskad ton och finjustera ditt meddelande innan du skickar det. Det är kompatibelt med Gmail och Outlook och underlättar till och med automatiserad e-postmarknadsföring. AutoThink utnyttjar kraften i GPT–3, vilket garanterar koncis och effektiv e-postkommunikation. 📧

Dessutom integreras det smidigt med populära e-postplattformar utan kostnad.

Detta verktyg kan användas inom olika områden, inklusive marknadsföring, produktutveckling, innehållsskapande och mycket mer. Genom att utnyttja AutoThinks funktioner kan du spara tid och ansträngning samtidigt som du får tillgång till en mängd idéer som annars kanske hade gått dig förbi.

AutoThinks bästa funktioner

Svara automatiskt på e-postmeddelanden

Skapa ämnen, rubriker och utkast till innehåll

Integrering med Gmail och Outlook

Begränsningar för AutoThink

Fortfarande oförmögen att införliva de nyanserade sammanhangen i ett problem eller en situation

AutoThink-priser:

Gratis provperiod

Kontakta AutoThink för pris

AutoThink-betyg och recensioner

Inga recensioner tillgängliga ännu

6. Jasper

Jasper. ai är en avancerad AI skrivassistent som är utmärkt på att skriva övertygande och koncisa e-postmeddelanden. Personaliserade kallmail är en av de över 50 AI-genererade mallarna som Jasper erbjuder för närvarande. Med den här mallen kan du utforma ett e-postmeddelande som ger svar. För att utveckla en personlig mall för olika e-postformat kan du också använda den som en mallgenerator för e-post. 💌

Att använda Jasper Commands Template är ett annat alternativ för att skapa e-postmeddelanden. Öppna mallen, skriv in önskat e-postinnehåll och Jasper skriver ett fängslande e-postmeddelande. Verktyget hjälper dig att halvera tiden det tar att skapa e-postmeddelanden, öka öppnings- och klickfrekvensen och öka konverteringsfrekvensen.

Det som utmärker Jasper är dess omfattande kunskapsbas som härrör från analys av stora mängder offentligt tillgängliga internetdata. Verktyget kan tillgodose nästan alla nischer eller branscher på mer än 30 språk. Med insikter från verkliga exempel och ramverk har Jasper förvärvat över 50 färdigheter för att hjälpa användare med deras skrivuppgifter.

Jasper bästa funktioner:

Innehåller åtta verktyg som är särskilt utformade för e-posttexter.

Användare kan utnyttja webbläsartillägget för att skapa text direkt i e-postappar, ordbehandlingsprogram eller andra tredjepartswebbplatser.

Workflow-funktionen möjliggör skapandet av riktade e-postkampanjer genom att införliva element som smärtpunkter, målgrupp och företagsbeskrivning.

Jasper-begränsningar:

Vissa användare tycker att det är dyrt.

Svarar inte på alla frågor

Priser för Jasper

Gratis provperiod

Skapare : 39 $/år per användare

Teams: 99 $/år per användare

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Jasper-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 000 recensioner)

7. Copy. ai

Copy. ai skapar textvarianter för olika e-postformat och olika målmarknader. Eftersom programmet producerar förstklassigt material och minskar din skrivtid med 80 % kan du öka dina e-postmarknadsföringsinsatser avsevärt. Du kan också använda Copy. ai för standardapplikationer som Google Docs, Gmail och andra eftersom det innehåller ett Chrome-plugin.

Tillgängliga mallar finns tillgängliga när du skriver riktade e-postsekvenser och ämnesrader. Detta verktyg använder algoritmer för naturlig språkbehandling för att ge förslag, förbättringar och kreativa idéer för olika typer av skrivande. 📝

Copy. ai:s användarvänliga gränssnitt gör det enkelt att mata in dina idéer och uppmaningar. Några få ord räcker för att verktyget ska generera förslag som du kan justera, förfina och anpassa.

Copy. ai bästa funktioner

Imitera olika skrivstilar, tonfall och röster för att matcha varumärkets eller målgruppens preferenser.

Genererar innehåll baserat på användarens önskemål eller specifika krav

Hjälper dig att skapa fängslande bildtexter och inlägg för sociala medier.

Begränsningar för Copy.ai

Omfattande användning kan kräva ytterligare krediter.

Omfattande uppmaningar krävs för att styra AI effektivt

Copy. ai-priser

Gratis plan

Pro: 36 $/månad

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Copy. ai betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

8. Gorgias

Gorgias sparar dig från att skriva samma e-postmeddelanden om och om igen. Det låter dig skapa mallar för repetitiva texter och använda genvägar för att svara på e-postmeddelanden på några sekunder.

Produkten är främst utvecklad för att stödja kundtjänster. Oavsett om du skriver ett säljargument för en kund, svarar på en kundfråga eller bekräftar ett mottagande, så ökar detta verktyg för e-postskrivning din produktivitet. Det kostnadsfria Chrome-tillägget fungerar smidigt med Gmail, Yahoo och Outlook, vilket ökar din effektivitet när det gäller e-post. 👍

Gorgias bästa funktioner

Skapa automatiska svar på vanliga kundfrågor

Använd fördefinierade makron och mallar för ofta använda svar.

Hantera kundförfrågningar från olika kanaler, inklusive e-post, livechatt, sociala medier och telefon.

Gorgias begränsningar

Makrofunktionen kan vara svår att använda, och det krävs ytterligare material för att komma igång.

Att stänga ärenden kan vara utmanande

Gorgias prissättning

Gratis provperiod

Startpaket : 10 $/månad

Basic : 50 $/månad

Pro : 300 $/månad

Avancerad: 750 $/månad

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Gorgias betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

9. QuillBot

QuillBot är ett avancerat AI-drivet skrivverktyg som hjälper användare att skapa högkvalitativt innehåll. När det gäller e-postmeddelanden är QuillBot en game changer. Det kan ge förslag, omformulera meningar och förbättra flödet i ditt skrivande. Detta verktyg använder algoritmer för naturlig språkbehandling för att förbättra effektiviteten i ditt innehåll. 🌞

QuillBot är ett mångsidigt skrivverktyg, men det är viktigt att överväga alternativ, eftersom dess prestanda kan variera beroende på textens komplexitet, särskilt med gratisversionen.

QuillBots bästa funktioner

Ger alternativa formuleringar och föreslår synonymer för att förbättra meningsbyggnaden.

Identifierar grammatik- och interpunktionsfel och ger förslag i realtid.

Tillhandahåller ett Chrome-tillägg som fungerar med din webbläsare och externa appar och webbplatser.

QuillBots begränsningar

Ingen AI-skrivfunktion jämfört med andra appar för e-postskrivning

Begränsade funktioner med gratisplanen

QuillBot-priser

Gratis för alltid

Premium: 9,95 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser månadsfakturering.

QuillBot-betyg och recensioner

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

10. Rytr

Rytr kan hjälpa dig att skapa e-postinnehåll på mer än 30 olika språk. Det säkerställer att allt innehåll som skapas är originellt tack vare en inbyggd Copyscape-kontroll. Verktyget är idealiskt för individualiserad kommunikation eftersom det låter dig välja ton och avsikt för ditt e-postmeddelande.

Det kan hantera alla typer av innehåll, inklusive bloggar, e-postmeddelanden, berättelser och mycket mer. Berätta bara för Rytr vad du vill ha och ge det en liten hint om stil och struktur. 🔎

Innehållet kan sedan finjusteras med den integrerade avancerade textredigeraren. Rytr skapar inte bara innehåll utan fungerar också som ett redigeringsverktyg för omformulering, förkortning eller utvidgning. Det innefattar en serie kompletterande verktyg som omfattar SEO-insikter och nyckelordsgenerering, vilket ger innehållsskapare och marknadsförare ytterligare möjligheter.

Rytrs bästa funktioner:

Stöder olika skrivformat på över 30 språk

Genererar koncisa sammanfattningar eller förenklar komplexa meningar

Skapar innehåll baserat på användarens önskemål eller specifika krav

Rytrs begränsningar

Kräver ytterligare kontroller för att verifiera att innehållet är originellt och korrekt citerat.

Innebär manuell granskning och justering

Rytr-priser

Gratis plan

Besparing : 9 $/månad per användare

Obegränsat: 29 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Rytr-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (760+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (15+ recensioner)

Förändra ditt e-postskrivande med banbrytande teknik

Behovet av effektiva verktyg för att skriva e-post har aldrig varit större, särskilt om du vill att din skriftliga kommunikation ska vara koncis, tydlig och stark.

Registrera dig för ClickUp AI och andra verktyg för e-postskrivning för att effektivisera dina e-postuppgifter och uppleva en ny nivå av produktivitet.