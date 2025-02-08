Hur man sätter upp marknadsföringsmål (+exempel)

En genomsnittlig organisation spenderar 7,7 % av sin årliga omsättning på marknadsföring, enligt Gartner. Yngre företag och nystartade företag spenderar betydligt mer. För de flesta nystartade företag är marknadsföring den tredje största kostnaden efter löner och produktutveckling.

Naturligtvis kommer företagsledare och investerare att kräva avkastning på denna investering. För att mäta detta sätter de upp en tydlig och väl definierad uppsättning marknadsföringsmål som måste uppnås.

I det här blogginlägget undersöker vi hur du kan göra samma sak själv med rätt verktyg och tekniker.

⏰ 60-sekunderssammanfattning Marknadsföringsmålen definierar syftet och målen för alla aktiviteter som marknadsföringsteamet utför. De styr teamets marknadsföringsresa. Det är viktigt att sätta upp marknadsföringsmål eftersom de ger: Tydlighet och fokus för teammedlemmarna

Samstämmighet mellan olika funktionella team

Flexibilitet att anpassa sig till föränderliga affärsbehov

Mätning av insatser och resultat

Större chans till framgång För att fastställa marknadsföringsmål inom ditt företag kan du prova följande ramverk. Förstå organisationens mål Härled marknadsföringsmål från organisationens mål Gör dem specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbundna (SMART). Följ framstegen med KPI-drivna dashboards i realtid. Med ClickUp kan du ställa in, hantera, övervaka och uppnå marknadsföringsmål i en mycket anpassningsbar, AI-driven plattform som ger dig och dina team tydlig översikt hela tiden. Fortsätt läsa för att se exempel på marknadsföringsmål du kan sätta upp och sätt att mäta dem.

Vad är marknadsföringsmål?

Marknadsföringsmål avser de mål och riktlinjer som fastställts för en organisations marknadsföringsaktiviteter. Dessa mål fungerar som riktmärken för marknadsföringsplanen, strategin och genomförandet av kampanjer.

Det primära syftet med marknadsföringsmål är att anpassa alla varumärkes-, reklam-, kampanj-, evenemangs-, sociala medier- och PR-aktiviteter till organisationens mål.

Om företagets största mål är expansion måste dina tillväxtmarknadsföringsstrategier till exempel handla om att öka varumärkeskännedomen, generera leads och konverteringar. Å andra sidan kan ett marknadsföringsverktygsstartups primära mål vara kundlojalitet; då skulle organisationen investera i kundframgång, införande av nya funktioner, engagemang etc.

Vikten av marknadsföringsmål

Ett mål är en tydlig och minnesvärd beskrivning av destinationen. Det är målet. I förlängningen erbjuder detta flera viktiga fördelar.

Tydlighet och fokus

Målen ger marknadsföringsteamet tydlighet om vad de behöver uppnå under året. Det hjälper dem att fatta rätt beslut om hur de ska investera sin tid och sina budgetar i olika aktiviteter.

Samstämmighet

När marknadsföringsteamen växer är det inte alltid möjligt för alla att samarbeta i alla frågor. Handlingsbara marknadsföringsmål är det som håller ihop dem. Det är det som säkerställer att den sociala marknadsföraren och designern arbetar tillsammans mot samma marknadsföringsstrategi, även om de inte interagerar så mycket.

Flexibilitet

Mål antas ofta vara oflexibla. I själva verket är det tvärtom. Tydliga mål ger teamen stor flexibilitet att flytta runt aktiviteterna som ger bäst resultat. Annonserna konverterar inte? Ingen fara, låt oss flytta pengarna till sponsring av ett evenemang!

Mätning

Mål förankrar marknadsföringsinsatserna i verkligheten. De hjälper till att mäta framgången eller effekten av de uppgifter som teamet utför. Baserat på dina resultat för dessa mål kan du också sätta upp riktmärken och förfina marknadsföringsmålen längs vägen.

Högre sannolikhet för framgång

Marknadsföringsmål hjälper teamen att utarbeta en färdplan för alla sina aktiviteter. Det ger en strategisk riktning för beslutsfattandet. Det möjliggör en bättre resursfördelning och bidrar till att skapa konkurrensfördelar.

I grund och botten lägger marknadsföringsmålen grunden för framgång. Låt oss se hur det kan se ut i praktiken.

Vanliga exempel på marknadsföringsmål

De marknadsföringsmål du sätter upp beror på en rad organisatoriska, branschrelaterade och omvärldsfaktorer.

Företagets utvecklingsstadium: Om du befinner dig i ett tidigt skede kan du fokusera på att skaffa nya kunder. Om du är ett etablerat företag kan du ha mål för kundutvidgning eller korsförsäljning/merförsäljning.

Organisationsmål: Även om det vanligaste organisationsmålet är att sälja mer, kräver situationen ibland något annat.

Till exempel behövde turistbranschen, direkt efter pandemin, bygga upp förtroendet hos kunderna.

Dina marknadsföringsmål är alltså beroende av företagets mål.

Bransch: Ett B2B-företag som tillhandahåller bokföringsprogram är mindre benäget att spendera budget på tv-reklam än en glassförsäljare. Produkten, målgruppen, branschen osv. spelar alltså en avgörande roll för marknadsföringsmålen.

Här är tio exempel på marknadsföringsmål att överväga inom alla dessa parametrar.

1. Förbättra varumärkets rykte

Varumärkets rykte är hur potentiella kunder uppfattar din organisations erbjudanden. Detta kan baseras på deras egna erfarenheter av dina produkter eller vara ett resultat av dina digitala marknadsföringsinsatser.

Volkswagen har till exempel länge varit känt för sin säkerhet och hållbarhet. Men 2015, när skandalen om utsläppsfusk bröt ut, ifrågasattes varumärkets grundläggande rykte.

Företaget tog ansvar för sina misslyckanden och fördubblade sina satsningar på miljö, hållbarhet och styrning (ESG) för att återfå sitt rykte. Enligt deras årsredovisning stabiliserades kundernas förtroende för varumärket på de europeiska kärnmarknaderna under 2020.

Oavsett om du lanserar ett nytt varumärke eller återhämtar dig från en kris är det viktigt för alla organisationer att förbättra varumärkets anseende.

Exempel: Öka det positiva varumärkesintrycket bland kärnkunderna med 30 % inom räkenskapsåret med hjälp av en ny marknadsföringsstrategi.

Mätning: Ett kvalitativt mål som detta måste mätas med hjälp av Net Promoter Score (NPS), riktade undersökningar, övervakning av sentiment på sociala medier etc. Beroende på aktuella riktmärken kan du sätta upp mål för var och en av dessa mätvärden.

2. Öka varumärkets närvaro

Varumärkets närvaro och synlighet är viktiga faktorer för att nå toppen av marknadsföringstratten. Det bidrar till att öka varumärkeskännedomen och skapa en marknad för den produkt du säljer.

Exempel: Öka varumärkets närvaro i viktiga kanaler för kundförvärv före kvartalets slut.

Mätvärden: Varumärkets närvaro kan ökas på flera olika sätt.

Till exempel kan ett skönhets- eller livsmedelsföretag öppna nya butiker på olika platser. Ett B2B-teknikvarumärke kan publicera innehåll på sin blogg eller i sociala medier. Ett D2C-varumärke kan investera i reklam på marknadsplatser som Amazon.

3. Optimera varumärkets positionering

Varumärkespositionering avser den position som produkten har i konsumenternas och potentiella kunders medvetande. Du kanske ser dig själv som det bästa transformativa och innovativa erbjudandet på din marknad. Men om kunden ser dig som ett billigare alternativ, så är det just det du är.

Att skapa ett utrymme för ditt varumärke med en specifik positionering är alltså ett viktigt marknadsföringsmål.

Exempel: Positionera varumärket som en lättanvänd, smidig, AI-driven app för att utföra vardagliga uppgifter.

Mätvärden: Det bästa sättet att förstå positioneringen är att prata direkt med kunderna. Enkäter och fokusgrupper är ett utmärkt sätt att göra detta. Analyser av sentiment på sociala medier och studier av online-recensioner kan också vara till hjälp.

4. Öka trafiken

Trafik är ytterligare en viktig mätparameter i toppen av konverteringskanalen som spelar en avgörande roll för att få kunderna att gå från medvetenhet till övervägande. Oavsett om du placerar den i kategorin varumärkesnärvaro eller skapar ett mål för trafik separat, kan du använda följande marknadsföringsplanmallar som utgångspunkt.

Exempel: Öka webbplatsens trafik med 2 % varje månad under det kommande året.

Mätvärden: Det primära mätvärdet är naturligtvis webbplatsens trafik. För att optimera den över tid kan du dock dela upp den i andra mål, till exempel:

Öka den organiska trafiken genom SEO-projektledning med 30 %.

Förbättra klickfrekvensen för e-postmeddelanden till webbplatsen med 10 %.

Optimera den betalda marknadsföringskampanjen för att generera 100 000 besök varje månad.

5. Förbättra prospektpipeline

En prospektpipeline avser kunder på olika nivåer av engagemang med varumärket. Vanligtvis består en prospektpipeline eller tratt av steg som medvetenhet, övervägande, avsikt och beslut.

Marknadsföringstratt genom vilken prospektpipeline flödar (Källa: Wikimedia Commons )

Att förbättra denna pipeline kan innebära två saker: att öka antalet leads som når toppen av tratten eller att förbättra konverteringsgraden i varje steg i pipelinen. Det marknadsföringsmål du sätter upp kommer att påverka den strategi du följer.

Exempel: Öka antalet månatliga demonstrationer till 150 per säljutvecklingsrepresentant (SDR). Mätvärden: Detta kan uppnås på olika sätt, till exempel: Öka konverteringen från avsikt till köp med 50 %.

Öka genereringen av leads i toppen av tratten med 50 %.

Öka konverteringsgraden med 5 % i varje steg.

6. Diversifiera dina leadkällor

En typisk organisation genererar leads genom en rad olika källor, såsom onlineannonsering, sociala medier, mun till mun-metoden, partners, dotterbolag etc. Ibland kan vissa källor vara mer koncentrerade än andra.

Ett nystartat företag i ett tidigt skede kan till exempel vara alltför beroende av sina investerare eller inkubatorer för att skaffa kunder. Detta är en strategi med hög risk. Därför kan de försöka diversifiera sina kundkällor.

Exempel: Generera minst 60 % av leads från 4–5 andra kanaler än den främsta.

Mätvärden: Detta kan mätas genom antalet nya kanaler för leadgenerering, andelen leads från varje kanal och en sund fördelning mellan inkommande och utgående kanaler. Prova några av dessa exempel på marknadsföringsplaner för att hitta rätt kombination av element för dina behov.

7. Öka intäkterna

Detta är det primära målet för alla företag, inte bara marknadsföring. Ett företags överlevnad beror på dess förmåga att generera, behålla och öka intäkterna år efter år.

Exempel: Öka företagets intäkter med 10 % före utgången av räkenskapsåret.

Mätvärden: Ledande mätvärden för detta kan vara ökning av kundantalet, högre andel av kundens totala utgifter, inträde på nya marknader etc. Om du till exempel är ett B2B-teknikföretag kan du öka intäkterna genom att:

Sälja mer programvara

Uppförsäljning av avancerade funktioner till befintliga kunder

Öka antalet licenser som köps av varje kundkonto

Höjda priser för varje licens

Öka marknadsandelen

8. Öka vinstmarginalerna

Trots den oproportionerliga uppmärksamhet som intäkterna får är de bara ett medel för att nå målet. Den verkliga riktlinjen för en organisation är dess vinstmarginaler, dvs. det faktiska belopp som återstår efter alla kostnader och skatter.

Exempel: Öka vinstmarginalerna med 5 % före årets slut.

Mätvärden: Du kan öka vinsten genom att öka intäkterna med samma kostnader eller minska utgifterna för de nuvarande intäkterna. I marknadsföringsmålet ovan har vi sett hur man kan öka intäkterna. Här är några mätvärden för att minska kostnaderna.

Minska lönekostnaderna med 20 %.

Minska kostnaden per förvärv till mindre än 50 dollar.

Öka kundernas livstidsvärde (LTV) med 50 %.

9. Öka kundlojaliteten

Kundbehållning avser andelen befintliga användare som förnyar varje cykel. Moderna teknik-/SaaS-företag tillåter kunderna att säga upp sina avtal när som helst. Även de strängaste avtalen har en förnyelseperiod då kunden kan säga upp avtalet utan straffavgift.

Det innebär att organisationen under varje cykel måste satsa på marknadsföring för att behålla varje kund.

Exempel: Minska kundbortfallet till mindre än 5 % under nästa räkenskapsår. Mätvärden: Mätvärdena för kundlojalitet kan variera. Några exempel är: Genomför en riktad digital marknadsföringskampanj för dina viktigaste kunder.

Initiera 100 % av förnyelsekonversationerna minst 90 dagar före kontraktets utgång.

Ha kundsamtal med affärsintressenter minst en gång i månaden.

Demonstrera viktiga nya funktioner för alla befintliga kunder.

10. Förbättra kundernas förespråkande

Mycket få organisationer utnyttjar mun till mun-metoden som en effektiv försäljningskanal. Detta är ett misstag. Mun till mun-metoden har en trovärdighet och tillförlitlighet som ingen företagsägd marknadsföringskanal kan mäta sig med. Potentiella kunder som kommer via rekommendationer är mer benägna att konvertera än de som har anmält sig till ditt nyhetsbrev.

Exempel: Öka antalet leads som genereras genom rekommendationer med 30 % under detta räkenskapsår. Mätvärden: Be om recensioner från kunder på offentliga plattformar som G2.

Utforma ett omfattande program för kundambassadörer senast under första kvartalet.

Utveckla en enkel mekanism för att spåra kundrekommendationer som kunderna kan använda.

Oavsett vilka marknadsföringsmål du har satt upp måste du göra dem SMART. Låt oss se hur.

Koppla SMART-mål till marknadsföringsmål

SMART-mål är specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbundna. SMART-målramverket gör det möjligt för organisationer att göra sina mål effektiva och framgångsrika.

När du sätter upp marknadsföringsmål är det bra att göra dem SMART. Låt oss till exempel se hur det kan se ut för ett mål som att öka intäkterna.

Dina SMART-marknadsföringsmål skulle kunna vara ”öka intäkterna från kärnprodukten med 10 % under nästa räkenskapsår”. Det innebär:

Specifikt : Öka intäkterna från kärnprodukten.

Mätbar : 10 %

Uppnåeligt : Baserat på tidigare resultat skulle detta vara ett rimligt mål att sätta upp.

Relevant : För att stödja organisationens tillväxt är detta ett relevant mål.

Tidsbegränsat: Inom räkenskapsåret

Om du är nybörjare när det gäller att sätta upp mål kan du prova ClickUps mall för SMART-mål. Denna nybörjarvänliga, anpassningsbara mall gör det möjligt för dig att sätta upp mål, göra planer och följa upp framstegen för dina marknadsföringsaktiviteter.

Hur man sätter upp och uppnår marknadsföringsmål

Exemplen på marknadsföringsmål i det här blogginlägget kan fungera som inspiration när du ska sätta upp dina egna mål. Även om du vet vilka mål du vill uppnå kan det vara svårt att formulera dem på rätt sätt. Vi har hjälp att erbjuda.

1. Förstå dina organisatoriska mål

Ta reda på vilka övergripande mål och vilken färdplan organisationen har från ledningen. Lär dig mer om de viktigaste prioriteringarna, vad som inte är förhandlingsbart och vilka resurser som finns tillgängliga för att uppnå dem.

Det blir exponentiellt enklare att hantera och förstå organisationens mål med ett verktyg som ClickUps mall för företagets OKR och mål. Denna mall på mellannivå är ett kraftfullt verktyg för att konsolidera och organisera de många mål som ett företag kan ha.

2. Fastställ dina marknadsföringsmål

Planera dina marknadsföringsmål utifrån organisationens mål. Beakta alla aspekter av marknadsföring samt relaterade avdelningar, såsom försäljning och kundframgång. Använd mallar för målsättning för att påskynda processen.

Här är ClickUp-mallen för marknadsföringsåtgärdsplan och ClickUp-mallen för marknadsföringsplan som hjälper dig att utforma dina marknadsföringsaktiviteter för året. Denna nybörjarvänliga mall hjälper dig att dokumentera allt från mål till aktiviteter och resultat, allt på ett och samma ställe.

3. Sätt upp SMART-mål

Sätt upp dina marknadsföringsmål i form av SMART-mål. Se också till att de är synliga för teamet.

ClickUp Goals är ett utmärkt sätt att göra detta. Ställ in dina marknadsföringsmål som nyckelresultat med numeriska, monetära, sant/falskt- eller uppgiftsmål. Organisera dem i mappar och använd framstegsrapportering för att få en översikt över din aktuella situation. Uppmuntra teammedlemmarna att ta ansvar för målen som en del av sina KPI:er.

ClickUp Goals för att sätta upp, följa upp och uppnå dina marknadsföringsmål

📖 Bonusläsning: Exempel på marknadsförings-OKR för företag.

4. Följ upp framstegen

Använd marknadsföringsanalysprogramvara för att skapa omfattande instrumentpaneler för dina marknadsföringsmål. Med ClickUp Dashboards kan du skapa anpassningsbara widgets för alla nyckeltal som du spårar.

Du kan också enkelt integrera externa källor, såsom kundrelationshantering (CRM), försäljningsverktyg, verktyg för hantering av sociala medier etc. för att skapa en helhetsbild.

Realtidsrapportering för alla marknadsföringsmål

Du kan börja enkelt med ClickUp-mallen för marknadsföringsrapporter. Eller skapa din egen mångfacetterade instrumentpanel efter dina behov.

