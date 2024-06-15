Hur man använder AI i e-post (användningsfall och verktyg)

Hur ofta stirrar vi på en blinkande markör, osäkra på hur vi ska börja ett viktigt e-postmeddelande?

Oavsett om du skriver ett meddelande till en kund, svarar en kollega eller kontaktar en potentiell kund kan pressen att hitta rätt ton och leverera ett övertygande meddelande kännas överväldigande.

Lösningen? Artificiell intelligens (AI) – den tysta hjälparen bakom kulisserna.

AI har radikalt förändrat hur vi skriver och hanterar e-postmeddelanden varje dag.

Minns du textförslaget när du börjar skriva dina meningar? Den där uppmaningen att lägga till en bilaga när du har glömt det? Eller påminnelsen om att lägga till ett ämne i e-postmeddelandet om du har glömt det? Eller när ett meddelande dyker upp i Teams och du omedelbart ser svarsalternativen? Allt det är AI:s verk.

Men idag är användningen av AI i e-post inte begränsad till e-postautomatisering, textförutsägelser, förslag och påminnelser. AI har gjort det möjligt för oss att utforska en hel värld av avancerade funktioner.

Nu finns det appar för hantering av e-postuppgifter, hantering av inkorg och till och med verktyg för e-postproduktivitet som minimerar den tid du lägger på att skriva och hantera e-post!

Låt oss ta reda på mer om hur du använder AI i e-postmeddelanden och vilka program och verktyg du kan använda för att förbättra ditt e-postflöde.

Förstå AI för e-post

Först och främst. För er som kanske inte helt förstår omfattningen av AI – det avser maskiner eller algoritmer som kan utföra uppgifter som vanligtvis kräver mänsklig intelligens, såsom att förstå naturligt språk och fatta beslut baserat på data.

AI-tekniken i e-post använder avancerade tekniker som naturlig språkbehandling (NLP), maskininlärning, datorseende och djupinlärning för att få programvaran att förstå och generera mänskliga svar på dina e-postmeddelanden.

Det är som att ha ett supersmart verktyg för e-postproduktivitet som kan tänka och lära sig som en människa. När det gäller e-post hjälper AI till genom att förstå vårt språk och fatta smarta beslut baserat på den data vi matar in.

AI kan hjälpa oss att skriva e-postmeddelanden snabbare, korrigera pinsamma stavfel och till och med anpassa meddelanden för varje mottagare. Dessutom är det en superorganiserad assistent som vet exakt när uppföljningsmeddelanden ska skickas och gissar vilka ämnesrader som kommer att få mest uppmärksamhet.

Från personliga produktrekommendationer till automatiserade uppföljningar har AI blivit en oumbärlig allierad i den dagliga e-postkommunikationen. Det revolutionerar tyst och stilla sättet vi kommunicerar och interagerar via e-post – oavsett om det handlar om att hjälpa dig att skriva det perfekta svaret, segmentera din målgrupp för riktade kampanjer eller förutsäga den bästa tidpunkten att skicka ett uppföljningsmeddelande.

AI kan också hjälpa dig att hantera dina e-postmeddelanden mer effektivt. Genom att automatisera repetitiva uppgifter kan du spara massor av tid och minska din arbetsinsats.

När det gäller marknadsföring kan AI-drivna e-postmeddelanden leverera personliga meddelanden som känns som om de skapats just för dig, vilket ökar engagemanget och driver på försäljningen. Mer om det senare i bloggen.

Hur man använder AI för e-post

Vi har sammanställt några användningsfall för att visa hur AI i e-post kan spara tid och arbete samtidigt som det ökar din personliga och professionella produktivitet.

Använd AI för att skriva personliga e-postmeddelanden

Oavsett om du är frilansare på jakt efter nya kunder, ghostwriter som vill publicera dina bloggar eller en professionell som söker jobb, kan du behöva skriva oändliga e-postmeddelanden varje dag till rekryterare, HR-chefer, potentiella kunder och personer i ditt nätverk.

Att skriva ett nytt och personligt e-postmeddelande till varje person är i sig en skrämmande uppgift, och att göra det manuellt kan ta evigheter.

Det är kanske därför som nästan 39 % av marknadsförarna som deltog i Litmus State of Email Report 2023 uppgav att de använder AI. Av dessa använder cirka 18 % AI främst för att brainstorma e-postmeddelanden.

Här är några sätt som AI-verktyg kan hjälpa dig att skriva dessa e-postmeddelanden snabbare och göra ett bra första intryck.

1. För e-postskrivande

Kallkontakt – att skriva kallmejl till personer som inte känner dig och inte förväntar sig ditt mejl – är svårt. Dessutom är det en utmaning att veta exakt vad du ska skriva för att fånga deras uppmärksamhet och få jobbet gjort.

Med rätt input kan AI-algoritmer analysera syftet med e-postmeddelandet och dess mottagare och föreslå lämpligt innehåll.

AI kan tillhandahålla mallar, skriva inledande stycken och till och med generera hela e-postutkast baserat på mönster och preferenser som den har lärt sig från dina tidigare interaktioner.

Dessutom kan det hjälpa dig att personalisera varje e-postmeddelande genom att infoga mottagarspecifika detaljer i texten, såsom namn, företag eller annat baserat på deras senaste interaktioner, för att skapa mer engagerande, relevant och klickbart innehåll.

💡Proffstips: För att kommunicera med ditt globala team eller dina kunder kan du använda AI-drivna översättningsverktyg för att skriva e-postmeddelanden på olika språk.

2. För att finslipa språket

Har du någonsin noggrant utformat ett e-postmeddelande, korrekturläst det hundra gånger och slutligen tryckt på skicka-knappen, bara för att inse att du skrev "then" istället för "than" eller "except" istället för "accept"?

Beroende på din e-postleverantör kan du stöta på detta problem idag eller inte. AI-drivna verktyg för grammatikontroll kan identifiera och korrigera grammatiska fel, interpunktionsfel och stavfel i realtid.

Dessutom kan sådana verktyg också hjälpa dig att förbättra tydligheten i ditt budskap och tonen i ditt skrivande – så att du alltid träffar rätt ton när du skriver ett e-postmeddelande.

AI ger också förslag på hur du kan förbättra e-postens stil och struktur och kan hjälpa dig att säkerställa konsekvens och lämplighet baserat på faktorer som avsändarens varumärkesröst eller målgrupp.

Använd AI i e-postmarknadsföring

AI-verktyg har blivit en oumbärlig del av marknadsföringsteam. Verktyg som HubSpot, ClickUp och Jasper.ai är vanliga AI-marknadsföringsverktyg som hjälper marknadsförare att minska tiden för att skapa och driva kampanjer, kontrollera kostnader och ge kundinsikter och användarbeteende. Sammantaget effektiviserar och automatiserar AI deras arbete på flera sätt.

Så här använder marknadsförare AI i e-postmeddelanden för att:

1. Optimera ämnesraderna i dina e-postmeddelanden

Ämnesraden i ditt e-postmeddelande skapar ditt första intryck hos mottagaren. En bra, klickbar ämnesrad säkerställer att ditt e-postmeddelande inte försvinner bland de hundratals e-postmeddelanden som dina kunder får varje dag.

Har du någonsin provat A/B-testning av dina e-postrubriker eller texter? Med AI kan du göra detta på några minuter!

Genom att analysera faktorer som öppningsfrekvens och klickfrekvens hjälper A/B-testning dig att avgöra vilka ämnesrader eller rubriker som tilltalar din målgrupp mest. Denna datadrivna metod gör det enklare att skriva ämnesrader som leder till framgångsrika e-postmarknadsföringskampanjer.

2. Analysera mottagarna

Artificiell intelligens kan analysera e-postmottagarnas data, såsom demografi, preferenser och tidigare interaktioner med ditt varumärke, för att generera användbara insikter om vad de gillar och inte gillar. Detta hjälper marknadsförare att skräddarsy innehållet i sina e-postmeddelanden efter målgruppens preferenser, öka relevansen och hålla kunderna nöjda.

3. Automatisera uppföljningar

Säkerställ regelbunden kommunikation med dina kunder under hela året. Med AI-verktyg för e-postmarknadsföring kan du automatiskt schemalägga och skicka uppföljningsmejl genom att ställa in fördefinierade kriterier, såsom mottagarens beteende eller svarstider.

Denna funktion hjälper marknadsförare att arbeta med uppföljningskampanjer och uppföljningar samtidigt och schemalägga dem så att de skickas ut i rätt tid. Du behöver inte ha påminnelser om att skicka uppföljningar varje månad.

4. Skapa personliga uppföljningskampanjer

Visst är det trevligt när ditt favoritmärke skickar personliga rekommendationer om saker du kan gilla eller e-postmeddelanden med förslag baserade på dina tidigare köp?

Maskininlärningsalgoritmer analyserar mottagardata, såsom tidigare interaktioner, preferenser och deras beteende i förhållande till ditt innehåll, för att rekommendera personligt anpassat e-postinnehåll. Detta säkerställer att varje e-postmeddelande i kampanjen är mycket relevant och engagerande för dina kunder.

Du kan anpassa ämnesrader, hälsningar och erbjudanden baserat på kunddata i realtid med hjälp av naturlig språkgenerering. Detta inkluderar produktrekommendationer baserade på tidigare köphistorik, relevanta rabatter eller erbjudanden eller andra kundspecifika detaljer som får dina kunder att känna sig mer uppskattade.

AI kan också förutsäga den optimala tidpunkten för att skicka sådana uppföljningsmejl baserat på mottagarnas öppningstider eller svarsfrekvens. Med hjälp av denna information kan du schemalägga mejl för varje kund enligt deras önskemål.

Fallstudie: Revolve x Cordial AI E-handelsvarumärket Revolve ville förbättra personaliseringen av sina e-postmeddelanden utöver grundläggande produktrekommendationer i massutskick. Med hjälp av Cordials AI-teknik skapade de en högst personaliserad e-postkampanj som utnyttjade 16 olika kund- och affärsdatapunkter, såsom övergivna sökhistoriker, favoritkategorier och regionala bästsäljare. AI-systemet genererade 32 unika produktrekommendationer för varje mottagare och anpassade e-postinnehållet efter individuella preferenser och engagemangsnivåer. För att testa effektiviteten genomförde Revolve ett A/B-test under en helg, där de växlade mellan personliga e-postmeddelanden och sina standardmeddelanden. Resultaten var imponerande: Den AI-drivna personaliserade e-posten var dubbelt så produktiv som den vanliga, med 65 % högre klick-till-öppnings- och klick-till-konverteringsfrekvens. Denna framgång ledde till att Revolve beräknade hundratusentals i ökade intäkter från att regelbundet skicka dessa högst personaliserade e-postmeddelanden.

5. Segmenterade e-postkampanjer

Segmentering är nyckeln till riktad marknadsföring. AI-algoritmer kan segmentera e-postlistor baserat på demografi, tidigare beteende, köphistorik eller engagemangsnivåer. Detta säkerställer att varje segment får riktat och relevant innehåll.

AI kan också analysera data för att identifiera mönster, vilket gör att du kan segmentera målgrupper utifrån deras preferenser eller sannolikhet att svara på specifika erbjudanden.

Du kan läsa vår sammanställda lista över de 10 bästa AI-verktygen för e-postmarknadsföring för att automatisera e-postkommunikation 2024.

Använd AI för att skriva e-postmeddelanden för försäljning

En stor del av en säljares arbetsdag består av e-postkontakt – kallmail till potentiella kunder, uppföljningsmail till befintliga kunder eller e-post för att sälja mer. Att hålla reda på allt detta manuellt kan vara repetitivt, tråkigt och ibland frustrerande.

Precis som ett AI-verktyg hjälper marknadsförare med fängslande ämnesrader och personaliserat innehåll, gör det också det möjligt för säljare att skriva högkvalitativa utgående e-postmeddelanden på några sekunder. Du kan inte bara skapa flera personaliserade e-postmeddelanden på några sekunder, utan också automatisera när och hur du skickar dem baserat på målgruppssegmentering och preferenser.

Använda AI-programvara för e-post

Vore det inte fantastiskt att ha en AI-assistent som kan skriva relevanta e-postmeddelanden, skapa fängslande ämnesrader, anpassa texterna för varje målgrupp och automatisera repetitiva uppföljningar?

Här finns ett exempel.

ClickUp Brain

ClickUp Brain är ett neuralt nätverk med AI i ClickUps projektledningsverktyg som gör det möjligt för dig att snabbt skapa texter för ditt marknadsföringsmaterial, skriva vardagliga e-postmeddelanden och svar på uppgifter samt få tillgång till din organisations kunskapsbas på ett och samma ställe.

Prova ClickUp Brain Skapa snabba och lämpliga e-postsvar med ClickUp Brain.

I grund och botten är ClickUp Brain det enda AI-drivna verktyg du behöver för att koppla samman projekt, människor och kunskap inom din organisation.

Med Clickup Brains AI Writer for Work får du:

En AI-skrivassistent som hjälper dig med alla dina skrivbehov

Snabba automatiska svar på alla dina kommentarer, uppgifter och e-postmeddelanden

En automatisk tal-till-text-transkriberare

AI för att transkribera och svara på frågor från dina möten och skärminspelningar via via ClickUp Clips

Lättanvända mallar för alla användningsområden – e-postkampanjer, annonser, rekrytering och mycket mer.

Skriv snabba svar på e-posttrådar eller skapa hela e-postkampanjer snabbare med ClickUp Brain.

ClickUps e-postmallar

ClickUps mall för e-postkampanjer

ClickUps mall för e-postkampanjer erbjuder ett ramverk för att tillgodose kundens önskemål – nå ut till nya kunder, ge konsekvent support och service till dina befintliga kunder, förbättra varumärkets synlighet, vårda leads och avsluta affärer.

Ladda ner den här mallen Skapa konsekventa och professionella e-postkampanjer snabbare med ClickUps mall för e-postkampanjer.

Med den här mallen kan du planera och skapa framgångsrika e-postkampanjer och spåra engagemang och framsteg över tid. Genom att spara mallar för olika e-postkampanjer sparar du massor av tid, arbete och pengar för dina framtida kampanjer.

Genom att lägga till anpassade fält kan du kategorisera och lägga till attribut som e-postkopieringslänk, slutförandegrad, e-posttyp, målbransch och tema för att hantera olika e-postkampanjer.

Analysera resultatet av dina tidigare e-postmeddelanden och optimera dina nästa e-postmeddelanden med hjälp av dess omfattande rapporter. Börja skicka e-postmeddelanden som har potential att ge maximal effekt.

ClickUps mall för e-postannonsering

ClickUp erbjuder en annan e-postmall för marknadsförare som avsevärt optimerar kampanjens leveranstid: ClickUps e-postannonsmall. Det är en färdig mall som du kan använda för att skapa visuellt tilltalande e-postannonser.

Ladda ner den här mallen Skapa engagerande e-postmeddelanden för att marknadsföra dina produkter med ClickUps mall för e-postannonser.

Använd mallen för att skissa dina e-postmeddelanden, anpassa innehållet efter målgruppen och skapa minnesvärda annonser snabbare. Börja med en Doc-mall och bygg upp ditt ClickUp-arbetsflöde för annonsmallen i listvy, Gantt-vy, arbetsbelastningsvy, kalendervy eller någon annan vy som du känner dig mest bekväm med.

Och om du specifikt letar efter mallar som kan hjälpa dig med bredare e-postmarknadsföringskampanjer, har ClickUp det också!

ClickUps mall för e-postmarknadsföring

ClickUps mall för e-postmarknadsföring är en annan kostnadsfri och mycket anpassningsbar mall för upptagna marknadsförare som vill frigöra tid i sina scheman.

Ladda ner den här mallen Bli expert på att skapa konsekventa och engagerande e-postmarknadsföringskampanjer med ClickUps mall för e-postmarknadsföring.

Denna mall kan hjälpa dig att skapa enhetliga processer för alla typer av marknadsföringskampanjer och effektivisera ditt arbete.

Denna mall:

Sparar tid genom att ge dina e-postmeddelanden en struktur

Säkerställer konsekvens mellan kampanjer

Optimera dina designer för mobila enheter

Gör det enklare att spåra och analysera kampanjresultat

Oavsett om det gäller din månatliga nyhetsbrevskampanj, en kampanj för att vårda dina stamkunder, erbjudanden och rabatter för nya kunder eller någon annan e-postmarknadsföringskampanj – ClickUps mall för e-postmarknadsföring kan hjälpa dig att optimera dina e-postmeddelanden för alla typer av målgrupper.

Skapa en konsekvent varumärkesröst genom att lägga till segmenterade listor, tonfall och andra varumärkesspecifika detaljer för att organisera din affärskommunikation.

Låt inte skrivkramp hämma din kreativitet – använd ClickUp Brain i mallen för att komma på övertygande marknadsföringskampanjer!

Ta din e-postskrivning till nästa nivå med AI och ClickUp

AI revolutionerar hanteringen av e-postuppgifter och kommunikation, vilket gör det enkelt att skriva e-postmeddelanden. Från att skriva personliga utskick till att optimera ämnesrader och automatisera uppföljningar – AI förändrar vårt sätt att kommunicera via e-post.

Utforska hur verktyg som ClickUp Brain kan spara tid och pengar för din nästa e-postmarknadsföringskampanj.

Registrera dig för ClickUp idag!