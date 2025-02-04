Vi har granskat de bästa verktygen för e-posttestning 2025

Nya studier visar att du kan få en avkastning på nästan 36 dollar för varje dollar du spenderar på en e-postmarknadsföringskampanj. Även om denna siffra representerar en otrolig möjlighet, är den långt ifrån vad de flesta e-postmarknadsföringskampanjer levererar.

Det är här verktyg för e-posttestning kommer in i bilden. Dessa verktyg kan minska klyftan och föra dig närmare att uppnå önskad avkastning på investeringen. Med ett verktyg för e-posttestning kan du skapa e-postkampanjer som fungerar bra, ser bra ut och kringgår irriterande spamfilter.

De mest populära verktygen för e-posttestning idag har en rad fördelar. De hjälper dig inte bara att hantera din inkorg, utan också att skapa intressant innehåll, testa ämnesrader och utforma e-postmeddelanden som sticker ut. De kan också hjälpa dig att hitta de perfekta mallarna för nyhetsbrev.

I det här inlägget går vi igenom de 10 bästa verktygen för e-posttestning som finns tillgängliga 2024. Låt oss dyka in.

När du utvärderar verktyg för e-posttestning finns det vissa viktiga funktioner att hålla utkik efter:

Kompatibilitet och rendering: Välj ett verktyg för e-posttestning som visar hur din e-post kommer att se ut i olika klienter och på olika enheter. Detta är avgörande eftersom e-postmeddelanden från populära e-postleverantörer som Gmail, Outlook eller mobila enheter kan se olika ut i olika e-postklienter.

Spamtestning: Se till att dina e-postmeddelanden når sina avsedda mottagare och inte flaggas som skräppost. Därför bör det verktyg du väljer kunna utvärdera din ämnesrad, e-postinnehåll och avsändarens rykte för att säkerställa höga leveransgrader.

Länk- och bildvalidering: Välj ett verktyg som identifierar trasiga länkar och bildproblem för att säkerställa smidig Välj ett verktyg som identifierar trasiga länkar och bildproblem för att säkerställa smidig hantering av inkorgar . Om de också erbjuder inkorgsstatistik och e-postförhandsgranskning är det ännu bättre.

Analys av laddningstid: Se till att ditt verktyg för e-posttestning analyserar element som påverkar laddningstiden, såsom bildstorlek och externa skript. Detta bidrar till att minska andelen avbrutna besök – en avgörande faktor för dem som hanterar Se till att ditt verktyg för e-posttestning analyserar element som påverkar laddningstiden, såsom bildstorlek och externa skript. Detta bidrar till att minska andelen avbrutna besök – en avgörande faktor för dem som hanterar mötesinbjudningar och andra tidsbegränsade e-postmeddelanden.

Användargränssnitt och användarvänlighet: Ett testverktyg som är lätt att navigera och använda, även för dem som inte är tekniskt kunniga, kan förbättra Ett testverktyg som är lätt att navigera och använda, även för dem som inte är tekniskt kunniga, kan förbättra e-postproduktiviteten.

Integrationsmöjligheter: Du bör också överväga hur väl verktyget integreras med din nuvarande e-postmarknadsföringsplattform och andra verktyg. Smidig integration kan ytterligare effektivisera ditt arbetsflöde.

Kundsupport: Leta efter verktyg som erbjuder robust kundsupport, inklusive handledningar, kundtjänst, chattstöd och felsökningshjälp. Bra support är ovärderligt, särskilt när det gäller komplexa Leta efter verktyg som erbjuder robust kundsupport, inklusive handledningar, kundtjänst, chattstöd och felsökningshjälp. Bra support är ovärderligt, särskilt när det gäller komplexa e-posthanteringsproblem.

Feedback- och samarbetsfunktioner: Välj ett verktyg som gör det möjligt för användare att samarbeta kring aktiviteter som att dela tester och samla in feedback. Detta är särskilt viktigt om du arbetar i ett team.

Välj ett verktyg som omfattar alla eller åtminstone de flesta av ovanstående faktorer, så är du på god väg att skapa mycket effektiva e-postkampanjer.

Konkurrensen mellan olika programvaror för e-posttestning kommer att vara hård under 2024. Vi har ändå hittat 10 av de bästa verktygen för e-posttestning som finns på marknaden idag.

1. Litmus

via Litmus

Litmus erbjuder användarvänlig e-postmarknadsföringsprogramvara med kraftfulla testfunktioner. Den hjälper dig att förhandsgranska hur dina e-postmeddelanden visas i mottagarens inkorg i 90 appar och enheter, så att du kan identifiera och korrigera eventuella visningsfel. Den ger också tips för att skicka felfria e-postmeddelanden.

Litmus förenklar också kvalitetssäkringen genom att automatiskt kontrollera länkar, bilder och viktiga element för en nästan felfri presentation.

Litmus kontrollerar dessutom tillgängligheten till ditt innehåll och säkerställer att det är navigerbart för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättningar.

Litmus bästa funktioner

Förhandsgranska e-postmeddelanden på olika plattformar och enheter

Automatisera kvalitetskontroller för länkar och bilder

Säkerställ tillgängligheten i e-postinnehåll

Kör avancerade spam-tester för att förbättra e-postleveransbarheten

Integrera det smidigt med andra marknadsföringsverktyg

Litmus begränsningar

Appen kan vara klumpig att använda i Chrome.

Endast betalda abonnemang är tillgängliga

Litmus prissättning

Litmus Basic: 99 $/månad per användare

Litmus Plus : 199 $/månad per 5 användare

Företag: Anpassad prissättning

Litmus betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 380 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

2. Mail-Tester

Mail-Tester är ett gratis verktyg för e-posttestning som du kan använda för att testa din e-postleverans. För att använda detta verktyg för e-postförhandsgranskning skickar du helt enkelt dina e-postmeddelanden till en angiven adress som tillhandahålls av Mail-Tester. Verktyget skannar sedan olika aspekter av din e-post, inklusive meddelandets innehåll, e-postserver och sändande IP-adress, för att utvärdera dess spam-poäng.

När analysen är klar får du en detaljerad rapport som belyser områden med lämplig konfiguration och föreslår förbättringar där det behövs. Detta användarvänliga verktyg förbättrar effektivt leveransen av dina e-postmeddelanden till användarnas inkorgar, vilket minskar risken för att de flaggas som skräppost eller hamnar i skräppostmappen.

Dessutom är Mail-Tester användbart för att verifiera statusen för dina SPF- (Sender Policy Framework) och DKIM- (Domain Keys Identified Email) poster, utföra tester på din e-postserver och IP-adress samt identifiera spamrelaterat innehåll som kan påverka din e-postleverans negativt.

Mail-Testers bästa funktioner

Testa dina SPF- och DKIM-poster för optimal e-postautentisering

Verifiera integriteten hos din IP-adress och säkerställ säker e-postkommunikation

Genomför noggranna tester på din e-postserver för att optimera dess prestanda

Få detaljerade konfigurationsrapporter för att identifiera och genomföra förbättringar

Samarbeta smidigt med SpamAssassin för att förbättra spamdetektering och -förebyggande i dina e-postmeddelanden med hjälp av Mail-Testers funktioner.

Begränsningar för Mail-Tester

Användare kan endast utföra 3 tester gratis inom 24 timmar

Priser för Mail-Tester

50 €: 500 tester

80 €: 1 000 tester

250 €: 5 000 tester

700 €: 20 000 tester

2 500 €: 100 000 tester

20 000 €: 5000 tester

200 €: 1 000 000 tester

Mail-Testers betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

3. Wormly

via Wormly

Wormly erbjuder en enkel metod för e-posttestning. Deras plattform för e-posttestning fokuserar på övervakning av drifttid och spårning av mätvärden för att minska driftstopp och därmed öka intäktspotentialen.

Det levererar högupplöst övervakning i 5-sekundersintervall för att snabbt upptäcka problem. Dessutom är verktygets avancerade mätvärden för tjänster som Nginx, Apache, PHP-APC och Postfix populära bland användarna.

Wormly levererar snabba felmeddelanden via olika kanaler, inklusive SMS och Slack, så att du snabbt kan reagera på problem.

När du genomför test av e-postleveransförmåga förenklar detta testverktyg processen genom att be dig ange grundläggande uppgifter som värdnamn eller IP-adress för din e-postleverantör, e-postadress och TCP-port för att starta testet. Denna enkla metod hjälper dig att övervaka och underhålla din e-postinfrastruktur med lätthet.

Wormlys bästa funktioner

Övervaka olika protokoll, inklusive HTTPS, IPv6, SMTP, POP3, IMAP, FTP och mer för omfattande täckning

Få omedelbara felmeddelanden via SMS, Slack, Telegram, röstsamtal etc.

Skapa flera användarkonton för hela ditt team

Förhindra kaskadvarningar och upprätthåll korrekta varningar genom värdberoende

Skapa detaljerade drifttidsrapporter med SLA-mått för prestationsspårning

Wormlys begränsningar

Kan ha resursbegränsningar på lägre prisnivåer

Kräver mer teknisk kunskap för installation och anpassning, vilket kan vara ett hinder för mindre tekniskt kunniga användare

Wormlys prissättning

Startup : 44 $/månad per användare

Byrå : 107 $/månad per 3 användare

DevOps : 221 USD/månad per 10 användare

Företag: 562 USD/månad per 50 användare

Wormlys betyg och recensioner

NA

4. Email on Acid

via Email on Acid

Email on Acid är också ett praktiskt verktyg för att testa och förfina dina marknadsföringsmejl. Det låter dig förhandsgranska dina mejl och identifiera element som leder till spamfilter.

Den användarvänliga plattformen innehåller flera intuitiva funktioner som du kan använda för att perfekta dina e-postmeddelanden. Du kan dela dina testmeddelanden med andra, samla in godkännanden och samla kommentarer på ett och samma ställe, vilket gör e-posttestning till en samarbetsprocess.

Dessutom gör Email on Acid mer än bara att kontrollera innehållet i dina e-postmeddelanden. Det har funktioner som kontrollerar om din domän finns med på någon blockeringslista, så att du kan vara säker på att dina e-postmeddelanden inte hamnar i skräppostmappen.

Dessutom erbjuder detta verktyg för e-posttestning användbara analyser som lästid, engagemangskartor, mottagares enheter etc., så att du kan optimera dina kampanjer ytterligare. Plattformen hjälper dig också att kontrollera den visuella presentationen av e-postmeddelanden på olika enheter och plattformar. Därför kommer e-postmeddelanden att se ut som avsett, oavsett var de öppnas.

Slutligen förenklar Email on Acid arbetsflödena för e-postkampanjer med funktioner som förkontroller av kampanjer, URL-validering och bildoptimering, så att du kan skicka ut dina e-postmeddelanden snabbare.

De bästa funktionerna i Email on Acid

Säkerställ att e-postmeddelandena ser likadana ut på olika enheter och plattformar

Validera URL:er och optimera bilder för bättre e-postprestanda

Kör viktiga checklistor, inklusive UTM-validering och ADA-efterlevnad.

Förbättra e-postleveransbarheten med spamkontroller och tillgång till svartlistade domäner

Underlätta verifieringen av e-postlistor mot över 20 populära spamfilter

Begränsningar för Email on Acid

Ingen gratisversion

Renderingen kan vara inkonsekvent

Priser för Email on Acid

Grundläggande: 74 USD/månad per användare

Premium: 134 $/månad per 3 användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Email on Acid

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,4 (25+ recensioner)

5. Brevo

via Brevo

Brevo, tidigare Sendinblue, är en e-postmarknadsföringsplattform som integrerar olika funktioner som är viktiga för effektiv hantering av e-postkampanjer. Dess kärnfunktioner är dock att skapa, skicka och övervaka e-postkampanjer.

Brevos användargränssnitt är utformat för enkel navigering, med en ren layout som ger dig tillgång till kontakter, kampanjer och konversationer. Plattformens dra-och-släpp-e-postredigerare förenklar ytterligare processen för att skapa e-postmeddelanden.

Brevo erbjuder också över 40 responsiva e-postmallar, vilket gör det enkelt att designa professionella e-postmeddelanden. Dessutom möjliggör plattformen detaljerad anpassning av e-postelement, inklusive text, teckensnitt, färger och länkar.

En av Brevos främsta styrkor är e-postleverans. För detta ändamål använder Brevo olika metoder, bland annat navigering i spamfilter och upprätthållande av avsändarens rykte, som säkerställer att dina e-postmeddelanden når den primära inkorg.

Brevo stöder även segmentering av e-postlistor för riktade marknadsföringsinsatser och erbjuder automatiseringsfunktioner för effektivare kampanjhantering. ​

Brevos bästa funktioner

Kör e-postkampanjer i flera kanaler med avancerad segmentering

Skicka e-postmeddelanden med hög leveransgrad

Utforska ett brett utbud av anpassningsmöjligheter och funktioner för e-postmarknadsföring

Arbeta effektivt med den användarvänliga instrumentpanelen och färdiga mallar

Brevo-begränsningar

Begränsade integrationer jämfört med vissa konkurrenter

Kan vara svårt att konfigurera för vissa användare

Brevo-priser

Gratis för alltid

Startpaket: 25 $/månad

Företag: 65 $/månad

BrevoPlus: Anpassad prissättning

Brevo-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 680 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (1 920+ recensioner)

6. GlockApps

via GlockApps

GlockApps är en sofistikerad plattform för e-posttestning och analys som förbättrar e-postleverans och avsändarens rykte.

Detta verktyg är särskilt utformat för marknadsförare, IT-proffs och e-postkampanjansvariga och ger detaljerad information om hur e-post behandlas av olika internetleverantörer (ISP) och e-postklienter.

GlockApps identifierar potentiella leveransproblem genom att simulera e-postutskick, vilket gör det möjligt för användare att åtgärda dem i förväg innan de lanserar livekampanjer. Simuleringen identifierar spamtriggers, ger spam-betyg och analyserar även e-postinnehållet för att hitta element som påverkar leveransbarheten.

Dessutom övervakar GlockApps avsändarens rykte – en avgörande faktor för e-postleverans – och erbjuder omfattande feedback om autentiseringsprotokoll som SPF, DKIM och DMARC.

Med sitt intuitiva gränssnitt och robusta analysverktyg är GlockApps ett oumbärligt verktyg för att testa e-post och optimera e-postkampanjer.

GlockApps bästa funktioner

Utvärdera hur e-postmeddelanden presterar hos olika e-postleverantörer

Upptäck och korrigera element i e-postmeddelanden som kan utlösa spamfilter

Få insikter om hur du optimerar e-postinnehåll så att du kan öka öppnings- och klickfrekvensen

Få meddelanden om leveransproblem via Slack och e-post

Upprätthåll ett gott rykte som avsändare för bättre e-postleverans på lång sikt

GlockApps begränsningar

Relativt höga priser, vilket kan utgöra ett hinder för småföretag eller enskilda användare

Vissa användare förväntar sig mer detaljerad information om placeringen i Gmail-inkorgen

GlockApps prissättning

Gratis för alltid

Väsentligt : 85 $/månad

Tillväxt : 142 $/månad

Företag: 185 $/månad

GlockApps betyg och recensioner

G2: 4/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (35+ recensioner)

7. Stripo

via Stripo

Stripo är en dynamisk plattform för e-postdesign som är skräddarsydd för team som vill skapa responsiva e-postmeddelanden utan ansträngning, oavsett deras HTML-kunskaper.

Kärnan är en användarvänlig drag-and-drop-redigerare för e-postmallar, kompletterad med fördefinierade grundläggande block för att skapa attraktiva e-postmeddelanden utan kodning. Dessutom var Stripo bland de första att anamma AMP för e-postteknik, vilket förbättrade dess interaktiva e-postfunktioner.

Stripo effektiviserar också e-postdesignprocessen med automatiserade arbetsflöden och anpassade modulbibliotek.

Det erbjuder också omfattande personaliseringsalternativ, inklusive anpassad HTML för ökad interaktivitet. Dessutom stöder det e-postexport, konverteringsspårning och sömlös integration med över 60 ESP:er/CRM:er.

Tack vare denna mångsidighet kan användarna integrera e-postmeddelanden i automatiseringssystem med ett enkelt klick.

Stripos bästa funktioner

Använd dra-och-släpp-redigering och grundläggande block för att enkelt skapa e-postmeddelanden utan kodning

Implementera AMP för e-post för mer engagerande och dynamiskt e-postinnehåll

Testa och förhandsgranska e-postmeddelanden på över 90 plattformar

Bädda in anpassad HTML-kod och få tillgång till över 1 000 gratis, responsiva och färdiga mallar för skräddarsydda e-postupplevelser

Anslut till över 60 ESP:er/CRM:er för effektiv e-postautomatisering och spårning

Stripos begränsningar

Du behöver premiumåtkomst för att kunna använda flera mallar

Ingen förhandsgranskning i mörkt läge är tillgänglig

Stripo-priser

Gratis för alltid

Grundläggande: 15 USD/månad per användare

Premium: 45 $/månad per 3 användare

Pro: 95 $/månad per 10 användare

Stripo-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 70 recensioner)

8. Mailtrap

via Mailtrap

Mailtrap är en avancerad e-postsandlåda som är utformad för att inspektera och felsöka e-postmeddelanden i staging-, utvecklings- och QA-miljöer. Detta verktyg säkerställer att e-postmeddelanden granskas och perfekteras innan de når sina slutliga mottagare.

Detta verktyg för e-posttestning är en säker testmiljö där användare kan förhandsgranska e-postmeddelanden, kontrollera deras spam-poäng och verifiera HTML/CSS-integriteten. Mailtraps förmåga att visa hur e-postmeddelanden renderas i olika e-postklienter, inklusive webben, iOS och Android, är särskilt fördelaktig.

Genom att integrera en falsk SMTP-server skapar Mailtrap en säker testmiljö så att du kan undvika att oavsiktligt skicka e-post till riktiga kunder. Verktyget är också automatiseringsvänligt, vilket förenklar processen för e-posttestning i testmiljöer.

Dessutom förbättrar dess robusta test-API dess funktionalitet.

Mailtrap stöder automatisering av kvalitetssäkring och erbjuder integrationer med populära programmeringsspråk som Ruby, Python, PHP, Node.js och .Net. Dessutom erbjuder det flera inkorgar för olika projekt och inkluderar omfattande användarhantering och Single Sign-On (SSO)-alternativ.

Mailtraps bästa funktioner

Använd en falsk SMTP-server för säker e-posttestning

Kontrollera och validera HTML-kod och CSS för konsistens

Identifiera e-postmeddelanden som sannolikt hamnar i skräppostmappen

Aktivera tydliga förhandsgranskningar av e-postmeddelanden för att säkerställa kvaliteten innan du skickar dem

Integrera med Ruby, Python, PHP, Node.js, .Net och mer

Begränsningar för Mailtrap

Inget bra val för massutskick av e-post, eftersom det kan bromsa processen.

Priserna är relativt höga.

Priser för Mailtrap

Gratis för alltid

Individuell: 14,99 $/månad per användare

Team: 34,99 $/månad per 20 användare

Företag: 64,99 $/månad per 40 användare

Premium: 129,99 $/månad per 80 användare

Företag: 399,99 $/månad per 999 användare

Mailtrap-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (55+ recensioner)

Capterra: 5/5 (30+ recensioner)

9. Moosend

via Moosend

Moosend, en mångsidig e-postmarknadsföringstjänst, erbjuder olika verktyg för att skapa, automatisera, testa och skicka e-postkampanjer.

Denna programvara för e-posttestning utmärker sig inom e-postskapande, leadgenerering och listhantering. Den sticker också ut med sin sofistikerade design och sina testfunktioner för leverans. Dessutom kan du förhandsgranska e-postmeddelanden på olika enheter och mäta hur dina e-postmeddelanden presterar mot populära spamfilter.

Med integrerade A/B-testverktyg och analyser ger Moosend omfattande insikter om e-postkampanjers prestanda, ytterligare förstärkt av sömlösa integrationer med olika verktyg för testning och verifiering av e-post.

Moosends bästa funktioner

Testa och visa e-postdesign på både stationära och mobila enheter

Använd funktionen för testning av innehållsspam för att utvärdera e-postens kompatibilitet med populära spamfilter.

Få tillgång till detaljerade analyser och mätvärden för att mäta framgången för e-postkampanjer

Implementera A/B-testverktyg för att optimera e-postinnehåll och strategi

Anslut till olika verktyg för e-posttestning och verifiering för att förbättra kampanjernas effektivitet

Moosends begränsningar

Ingen gratisplan

Något långsammare användargränssnitt jämfört med andra verktyg för e-posttestning

Vissa säger att Moosend har begränsade analysfunktioner

Moosends prissättning

30 dagars gratis provperiod

Pro : 9 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Moosend-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 650 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (190 recensioner)

10. SocketLabs

via SocketLabs

SocketLabs är en robust e-postleveransmotor som är utformad för att effektivisera sändningen av både marknadsförings- och transaktionsmeddelanden.

Det erbjuder en avancerad e-postleveranstjänst via ett flexibelt API som är kompatibelt med alla vanliga utvecklingsspråk. SocketLabs är ett användarvänligt verktyg för e-postmarknadsföring som kan öka användarnas engagemang. Bland dess viktigaste funktioner finns hög leveranssäkerhet och pålitlig prestanda. Förutom e-postanalys och realtidsvarningar ger verktyget ett hälsopoäng för e-post baserat på över 30 datapunkter.

SocketLabs har också robusta analysverktyg som gör det möjligt för olika team att fatta datadrivna beslut. För företag som behöver skicka stora mängder e-post erbjuder dess lokala lösningar en perfekt blandning av hastighet, anpassningsbarhet och skalbarhet, vilket säkerställer effektiv leverans av transaktionsmeddelanden.

SocketLabs bästa funktioner

Känn dig trygg med säkerhet på företagsnivå och användarbehörigheter

Skicka e-post på ett säkert och skalbart sätt via ett flexibelt och avancerat API

Förstå och optimera e-postprestanda med StreamScore

Skräddarsydda lokala lösningar för skalbar leverans av stora volymer e-post

Begränsningar för SocketLabs

Har ett komplext gränssnitt och saknar åtkomst för flera användare

Vissa användare säger att rapporterna behöver vara mer detaljerade och visa leveranser och fel i realtid.

Priser för SocketLabs

Kärnfunktion: 39,95 $/månad

Pro: 79,95 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Paket: Anpassad prissättning

SocketLabs betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (10+ recensioner)

Medan dessa plattformar fokuserar på e-posttestning och effektiv leverans, erbjuder e-posthanteringsverktyg som ClickUp fler AI-drivna funktioner för att effektivisera ditt kreativa arbetsflöde, förbättra samarbetet och hantera e-postkampanjer.

ClickUp

Prova ClickUp Få en samlad översikt för att bättre kunna förutse och organisera ditt dagliga arbete, påminnelser och kalenderhändelser med ClickUp Home.

ClickUp är ett mångsidigt, dynamiskt verktyg för projektledning och samarbete som passar team av alla storlekar och från olika branscher. ClickUp Workspace integrerar e-posthantering på ett unikt sätt i sin plattform, vilket gör det möjligt för användare att skicka och ta emot e-post direkt, vilket eliminerar behovet av att växla mellan olika verktyg.

För dem som jonglerar med flera projekt – något som e-postdesigners och marknadsförare säkert kan relatera till – innebär detta mindre kontextväxling och därmed högre produktivitet.

Du kan också använda den innovativa ClickUp AI för att skriva utkast till engagerande e-postmeddelanden, skapa olika versioner för A/B-tester, skapa frågeformulär och mycket mer.

Oavsett om du är en enskild person, en del av ett team eller en hel organisation kan ClickUp enkelt anpassas för att förenkla ditt arbete med att utforma strategier och genomföra e-postkampanjer.

Maximera e-postproduktiviteten med ClickUp

Hantera uppgifter i ClickUp Hantera dina uppgifter med den uppdaterade ClickUp Inbox – utformad för att snabbt navigera genom dina prioriteringar och få jobbet gjort.

Men ClickUp utmärker sig inte bara inom projektledning. Vi förstår att det krävs att man jonglerar med flera rörliga delar för att driva e-postkampanjer. Med ClickUp Views kan du anpassa dina arbetsflöden för att hantera uppgifter mer effektivt och öka produktiviteten.

Du kan välja mellan över 15 anpassade vyer för att organisera och visa ditt arbete på det sätt som passar dig bäst. Anpassa alla aspekter av din ClickUp-arbetsyta med anpassade fält för att få det du behöver, oavsett om det är en e-postkampanj till 50 eller 5000 personer.

ClickUps funktion för e-postprojektledning integrerar smidigt e-postkorrespondens med den övergripande projektledningen. Med en smidig övergång mellan hantering av e-post och övervakning av projektuppgifter är ClickUp ett utmärkt val för team som söker en allt-i-ett-lösning.

Dessutom är det ett av de bästa e-postalternativen som låter dig kommunicera med ditt team snabbare utan att lämna din arbetsplattform. Du kan starta en chatt med en eller flera personer, omedelbart utbyta meddelanden, snabbt dela uppdateringar i realtid, länka resurser och samla teamkommunikationen på ett och samma ställe.

ClickUps bästa funktioner

Skicka e-postmeddelanden och bilagor direkt från ClickUp

Ta emot e-postmeddelanden i ClickUp, länka dem till uppgifter och meddela eller tilldela teammedlemmar

Automatisera e-postmeddelanden baserat på specifika händelser, fält och formulärinlämningar

Främja samarbete och kommunikation i realtid mellan teammedlemmarna

Integrera sömlöst med ett stort utbud av applikationer, såsom Google Drive, Slack, Hubspot, OneDrive, Dropbox och andra

Använd fördefinierad automatisering för att effektivisera repetitiva uppgifter och upprätthålla konsekventa processer

Utnyttja ClickUp AI för att skapa felfria e-postmeddelanden, ta fram kampanjstrategier och automatisera svar.

Välj bland över 1 000 anpassningsbara produktivitetsmallar som passar olika team och scenarier

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare rapporterar att det finns en inlärningskurva på grund av antalet tillgängliga funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: AI kan läggas till i alla arbetsytor för 5 dollar per medlem.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

E-posttestning är en högsta prioritet

E-post är fortfarande ett av de mest effektiva marknadsföringsmedlen. Men om det används på fel sätt är det slöseri med dina marknadsföringspengar. Därför behöver du en heltäckande lösning som hjälper ditt team att komma på idéer, skapa och spåra engagerande e-postinnehåll som dina kunder älskar och svarar på. Och ClickUp är den lösningen.

Att försumma korrekt testprogramvara för e-post kan leda till negativa konsekvenser, från att missa viktiga KPI:er för marknadsföringsstrategin till potentiella juridiska problem.

Ett verktyg som ClickUp erbjuder dock en helhetssyn på hanteringen av e-post. ClickUps mångsidighet och effektiva funktioner för hantering av inkorg hjälper dig att optimera dina arbetsflöden för e-posthantering för maximal effektivitet. Registrera dig hos ClickUp för en gratis provperiod idag.