De 10 bästa gratisprogrammen för att skapa konceptkartor 2025

Team står ofta inför utmaningar som hindrar deras kreativitet. Utmaningar som brist på inspiration, informationsöverflöd och begränsade perspektiv gör det svårt att agera på innovativa idéer.
Med programvara för att skapa konceptkartor kan team bryta igenom kreativa blockeringar och hitta inspiration genom att visuellt kartlägga idéer och skapa kopplingar mellan komplexa begrepp. 🌐
En programvara för att skapa konceptkartor hjälper dig att navigera genom rörig information och enkelt hitta viktiga insikter. När människor har ett gemensamt utrymme för att bidra med idéer kan hela teamet utnyttja kraften i kollektivt tänkande och ta idéskapandet till nya höjder.
Om du är redo att starta den kreativa processen kan du prova ClickUp Concept Map Template och uppnå en ny nivå av organisation och samarbete. Skissa upp projektets omfattning, tagga teammedlemmar och lämna feedback i realtid! 🎨
Vad är ett program för att skapa konceptkartor?
En programvara för att skapa konceptkartor är ett verktyg som gör det möjligt för individer eller team att visuellt kartlägga idéer och kopplingar mellan komplexa begrepp. Den hjälper användarna att organisera information, brainstorma nya idéer och samarbeta med andra i realtid.
Vad ska du leta efter i programvara för konceptkartor?
Det finns flera viktiga faktorer som teamledare bör ta hänsyn till när de väljer ett program för att skapa konceptkartor. Att göra rätt val kan ha stor inverkan på effektiviteten i samarbetet, visualiseringen av idéer och projektets framgång i stort! 🏆
Här är några av de viktigaste funktionerna att leta efter:
- Anpassningsalternativ för att anpassa utseendet på konceptkartan, lägga till visuella ledtrådar och skapa mallar för konceptkartor för framtida bruk.
- Dator- och mobilappar för anslutning från en rad olika enheter och plattformar, inklusive webbläsare, datorappar och mobila enheter.
- Samarbetsfunktioner för att dela och redigera konceptkartor i realtid, lämna kommentarer och tilldela uppgifter till teammedlemmar.
- Plattformssäkerhet för att skydda känslig data, inklusive datakryptering, åtkomstkontroller och regelbundna säkerhetskopieringar.
- Integrationer för att ansluta till andra arbetsappar, inklusive projektledningsprogram, kommunikationsverktyg eller plattformar för fildelning, för att effektivisera arbetsflöden och förbättra produktiviteten.
- Modernt gränssnitt för att komma åt och redigera konceptkartor utan en brant inlärningskurva
Med dessa funktioner i åtanke, låt oss dyka in i de bästa programvarorna för att skapa konceptkartor som stöder ditt teams kreativa process och utvecklingsprocess!
De 10 bästa programvarorna för att skapa konceptkartor
1. ClickUp
ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet med hundratals helt anpassningsbara funktioner som låter team arbeta på det sätt de vill. Oavsett vilken projektstil dina teammedlemmar använder finns det över 15 vyer för att visualisera idéer och uppgifter, inklusive ClickUp Whiteboards och Mind Maps.
Dessa kraftfulla visuella samarbetsverktyg inom plattformen är utformade för att hålla tvärfunktionella team uppdaterade hela tiden, oavsett om du arbetar i realtid eller asynkront. Ta din projektplanering till nästa nivå genom att länka flera objekt med enkla dra-och-släpp-åtgärder.
Lägg till ännu mer kontext till din centrala idé eller dina nyckelbegrepp genom att ladda upp bilder, lägga till webblänkar och skapa spårbara ClickUp-uppgifter. Det bästa av allt är att ClickUps integrationsfunktioner kan anslutas till över 1 000 andra appar, så att teamen kan komma åt sitt arbete från ett och samma ställe!
ClickUps bästa funktioner
- Över 1 000 integrationer med andra arbetsverktyg, inklusive Zoom, Slack, Google Workspace, Microsoft Office och många fler.
- Ett detaljerat online-hjälpcenter, webbseminarier och support som hjälper dig att utnyttja plattformen till fullo.
- Ett omfattande mallbibliotek påskyndar skapandeprocessen med bara några få klick.
- Rapportering och instrumentpaneler för en omedelbar översikt över ditt arbete på hög nivå
- Ett omfattande gratisabonnemang och prisvärda alternativ i alla prisplaner.
- Flera vyer som kan anpassas till Agile, Scrum, Kanban eller vilken projektstil som helst.
- Flera uppgiftsansvariga för total transparens i alla framsteg
- Anpassade uppgiftsstatusar för omedelbara uppdateringar av framsteg på ett ögonblick
- Över 50 automatiserade uppgifter för att effektivisera alla projektarbetsflöden
- Samarbeta i realtid med teammedlemmar med Docs
- Anpassade uppgiftsstatusar för dina projektbehov
Kolla in fler konceptkartmallar !
Begränsningar i ClickUp
- Många kraftfulla samarbetsverktyg kan innebära en inlärningskurva för vissa användare.
- Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.
Priser för ClickUp
- Gratis plan för alltid
- Obegränsad plan: 7 dollar per användare och månad
- Affärsplan: 12 dollar per användare och månad
- Enterprise Plan: Kontakta oss för prisuppgifter
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 6 500 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)
2. Xmind
XMind är ett program för att skapa konceptkartor som användarna kan använda för att skapa visuella diagram över sina tankar, idéer och projekt. Det erbjuder olika typer av kartor, såsom tankekartor, fiskbensdiagram och organisationsscheman, vilket ger flexibilitet för olika användningsområden.
XMind är kompatibelt med både Windows och Mac OS och passar både för företag och privat bruk. Den intuitiva designen gör det enkelt att komma igång och skapa visuella presentationer. Anpassningsalternativ, hyperlänkar och presentationsläget erbjuder ytterligare flexibilitet för att länka fraser och dela information!
Xminds bästa funktioner
- Format som stöds inkluderar PNG, PDF, SVG, Markdown, Word, Excel, PowerPoint (för Pitch Mode) och mer.
- Map Shot för att justera formatet för visning och granskning
- Trädtabell för att presentera ämnen med inbäddade rektanglar
- Smart färgtema för ett enhetligt utseende och känsla
- Ljudanteckningar som bilagor på konceptkartan
Begränsningar i Xmind
- Minimalt antal artiklar i supportcentret för att hjälpa till med felsökning
- Saknar funktioner för projekt- eller uppgiftshantering
Priser för Xmind
- Kontakta Xmind för prisinformation.
Xmind-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)
Lär dig skillnaderna mellan en mind map och en konceptkarta !
3. GitMind
GitMind är ett lättanvänt program för att skapa konceptkartor som hjälper dig att bygga informativa konceptkartor. Med sitt dra-och-släpp-gränssnitt kan du snabbt lägga till rutor, pilar, bilder och text till dina diagram. Programmet erbjuder avancerade funktioner som disposition, formtilpasning, delad redigering, kommentering och export.
Samarbeta med flera användare i realtid och integrera med appar som Slack och Google Drive för smidig kommunikation. GitMind erbjuder mallar för olika typer av konceptkartor, vilket gör det enkelt att komma igång. Det erbjuder också anpassningsalternativ med teman, ikoner och bilder för att göra dina kartor tydligare!
GitMinds bästa funktioner
- Formateringsverktyg för att kopiera alla format från en första nod till en andra nod
- Globalt sökande för att hitta konceptkartor eller tankekartor med hjälp av nyckelord
- Relationer för att koppla samman två noder på en konceptkarta
- Konceptkartgenerator med översiktsläge
- Mallgalleri för att snabbt komma igång med nya idéer
Begränsningar i GitMind
- Inte utrustad med projektledningsverktyg
- Skalbarheten är begränsad för större team.
GitMind-priser
- Kontakta GitMind för prisinformation.
GitMind-betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (3 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (5+ recensioner)
4. Canva
Canva är ett gratis grafiskt designprogram online för att skapa fantastiska bilder och designer, inklusive konceptkartor. Med sitt användarvänliga dra-och-släpp-gränssnitt och kraftfulla designverktyg kan vem som helst skapa presentationsklara diagram. Genom att uppgradera till betalda abonnemang får du tillgång till ett välfyllt bibliotek med bilder, illustrationer och typsnitt för att anpassa dina designer.
Med ett brett utbud av mallar och delningsalternativ kan du enkelt dela ditt arbete med andra. Skapa en unik URL för att dela med specifika personer eller publicera ditt arbete direkt på sociala medier!
Canvas bästa funktioner
- Bildförbättrare för att korrigera mörka, suddiga och övermättade foton
- Onlinevideospelare som hjälper dig att förklara komplexa begrepp
- Rutnätdesign för foton och andra designelement
- Dynamiska meddelanden genom textanimationer
- PDF till PPT-konverterare
Canvas begränsningar
- Flera filnedladdningar komprimeras automatiskt till en zip-fil.
- Inte lämpligt för privatpersoner eller små till medelstora företag (kolla in dessa Canva-alternativ ).
Canva-priser
- Canva Free
- Canva Pro: 119,99 $/år för en person
- Canva for Teams: 149,90 $/år totalt för de första fem personerna
Canva-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (11 170+ recensioner)
5. Freeplane
Freeplane är en gratis plattform med öppen källkod för konceptkartläggning. Med Freeplane kan användare visuellt koppla samman begrepp genom flera linjer och illustrera relationer och hierarkier mellan dem.
Oavsett om det används för personliga projekt, utbildningsändamål eller professionellt samarbete, erbjuder Freeplane ett utrymme för effektiv konceptkartläggning och visuell organisering av information.
Freeplanes bästa funktioner
- Tillägg för att utöka och anpassa programvaran
- Villkorlig formatering för att identifiera nyckelbegrepp
- Ljusa och mörka temalägen
- Litet bibliotek med mallar
- Stavningskontroll
Freeplanes begränsningar
- Saknar samarbetsfunktioner för team att utforska olika exempel på konceptkartor.
- Föråldrat gränssnitt jämfört med andra programvaror för att skapa konceptkartor
Priser för Freeplane
- Freeplane är gratis att använda.
Betyg och recensioner av Freeplane
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. TheBrain
TheBrain är ett program för att skapa konceptkartor som hjälper användare att organisera sina tankar och idéer. Med sitt interaktiva mind map-format kan vem som helst visuellt strukturera information för inlärning, strategisk planering och problemlösning.
Användare kan förbättra sina kartor genom att lägga till bilder, videor, dokument och länkar till varje nod. Och med bekväm synkronisering kan du komma åt dina brainstormingsessioner och att göra-listor från din dator, webbläsare eller mobila enhet!
De bästa funktionerna i TheBrain
- Stöd för stationära datorer, mobila enheter och webbläsare
- Relaterade ämnen för att hitta relaterad information
- Dokumenttaggar med prioritetsindikatorer
- Händelser och påminnelser bilagor
- Översikts- och mind map-vyer
Begränsningar i TheBrain
- Inte skalbar för att skapa kraftfulla mallar för konceptkartor
- Saknar samarbetsverktyg för team
Priser för TheBrain
- Gratisversion
- Endast licens: 219 $ engångsavgift
- Licens och tjänst: 299 $ för det första året, förnyas till 159 $ per år
- Endast tjänst: 16 dollar per månad
TheBrain-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (4 recensioner)
- Capterra: 4/5 (3 recensioner)
7. Mind42
Mind42 är ett gratis program för att skapa konceptkartor och alla typer av visuella diagram. Med dess dra-och-släpp-gränssnitt kan du koppla ihop idéer och organisera dem visuellt. Med anpassningsbara mallar och ikoner kan du skapa professionella konceptkartor.
För att samarbeta kring dina nya idéer kan du bjuda in andra att visa eller redigera kartan. Detta möjliggör ett smidigt utbyte av tankar och synpunkter mellan teammedlemmar eller medarbetare!
Mind42:s bästa funktioner
- Rullgardinsmeny för att utveckla en fokusfråga eller ett centralt ämne
- Statistik för publicerade tankekartor
- Samarbete i realtid
- Tangentbordsgenvägar
- Automatisk sparning
Begränsningar i Mind42
- Annonsstöd
- Noderna placeras automatiskt
Priser för Mind42
- Mind42 är gratis att använda.
Mind42 betyg och recensioner
- G2: 3,4/5 (10+ recensioner)
- Capterra: N/A
8. MindGenius
MindGenius är ett program för att skapa konceptkartor med samarbetsverktyg, funktioner för uppgiftshantering och möjlighet att skapa tidslinjer. Det låter dig bryta ner komplex information, organisera idéer, dela koncept med team och planera dina uppgifter.
Med sitt intuitiva gränssnitt kan användarna enkelt skapa konceptkartor fyllda med text, bilder och anpassningsbara egenskaper. Genom att etablera ett tydligt prioriteringsramverk kan teamen arbeta mer effektivt och nå sina mål snabbare.
MindGenius bästa funktioner
- @Chat för att prata med teammedlemmarna i konceptkartan
- Anpassade bakgrunder för alla möjliga ämnen
- MS Teams-integration för att organisera begrepp
- Verktyg för uppgiftshantering för att spåra arbetsbelastning
- Mind map- och tidslinjevyer
Begränsningar i MindGenius
- Dyra abonnemang jämfört med andra programvaror för att skapa konceptkartor
- Inte lämplig för tvärfunktionella uppgifter eller projekt.
Priser för MindGenius
- Prenumeration: 13,33 dollar per plats och månad
- Företag: Kontakta MindGenius för mer information.
Betyg och recensioner av MindGenius
- G2: 4,7/5 (15+ recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (15+ recensioner)
9. Creately
Creately är ett intuitivt program för att skapa konceptkartor som gör det enkelt att visualisera komplexa idéer och koncept. Med Creately kan användare skapa professionella tankekartor, UML-diagram, organisationsscheman, flödesscheman och nätverksdiagram utan att behöva någon teknisk kunskap.
Verktyget har ett användarvänligt gränssnitt och ett bibliotek med professionellt utformade konceptkartelement som du kan använda för att komma igång. Det har också kraftfulla samarbetsverktyg så att användare kan dela sina diagram med andra i realtid för feedback, redigering och mer.
Createlys bästa funktioner
- Textmarkörer och muspekare i realtid
- Uppgifter och kommenteringsfunktioner
- Stöd för handritning och markeringar
- Över 8 000 professionella mallar
- Ändringshistorik per artikel
Begränsningar i Creately
- Begränsat lagringsutrymme i baspaketen
- Anpassade mallar är en betalfunktion.
Priser för Creately
- Gratis version
- Startpaket: 8 dollar per användare och månad
- Företag: 149 $ per månad
- Företag: Kontakta Creately för mer information
Betyg och recensioner av Creately
- G2: 4,3/5 (över 520 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 160 recensioner)
10. InVision
InVision är ett program för att skapa konceptkartor som användarna kan använda för att bygga visuella representationer av idéer och koncept. Med ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt kan användarna skapa visuellt tilltalande och informativa kartor som både är estetiskt tilltalande och lätta att tolka.
Det erbjuder också en rad funktioner som gör det enkelt att dela kartor, samarbeta i projekt och publicera dem online. InVision tillhandahåller även gratis mallar för att komma igång, så att användarna kan lära sig i sin egen takt. Med sina kraftfulla funktioner är InVision ett utmärkt verktyg för alla som vill skapa konceptkartor snabbt.
InVisions bästa funktioner
- Versionshistorik för att visa och återgå till automatiskt lagrade versioner
- Integrationer med Adobe XD, Zoom, Figma och mer
- Anpassade mallar för att skapa konceptkartor
- Specialiserade administratörsroller
- Gästbehörigheter
InVision-begränsningar
- Ingen funktion för att skapa flödesscheman eller webbplatskartor för prototyper.
- Saknar funktioner för teamhantering och arbetsbelastning
Priser för InVision
- Gratisversion
- Pro: 4 $/månad per aktiv användare
- Företag: Kontakta InVision för mer information
InVision-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 670 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (720+ recensioner)
Börja kartlägga projekt med ett program för att skapa konceptkartor
Med ClickUps hundratals anpassningsbara funktioner kan du skräddarsy plattformen så att den växer med ditt team. Från en tom duk till en dynamisk konceptkarta förbättrar ClickUp Whiteboards arbetsflödet och den visuella organisationen, vilket gör arbetet enklare och roligare för teamen! 🤩
Upptäck hur ClickUp kan förändra ditt sätt att arbeta med konceptkartläggning och projektledning. Starta ett gratis ClickUp-arbetsutrymme idag!