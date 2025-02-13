De 10 bästa gratisprogrammen för att skapa konceptkartor 2025

Team står ofta inför utmaningar som hindrar deras kreativitet. Utmaningar som brist på inspiration, informationsöverflöd och begränsade perspektiv gör det svårt att agera på innovativa idéer.

Med programvara för att skapa konceptkartor kan team bryta igenom kreativa blockeringar och hitta inspiration genom att visuellt kartlägga idéer och skapa kopplingar mellan komplexa begrepp. 🌐

En programvara för att skapa konceptkartor hjälper dig att navigera genom rörig information och enkelt hitta viktiga insikter. När människor har ett gemensamt utrymme för att bidra med idéer kan hela teamet utnyttja kraften i kollektivt tänkande och ta idéskapandet till nya höjder.

Om du är redo att starta den kreativa processen kan du prova ClickUp Concept Map Template och uppnå en ny nivå av organisation och samarbete. Skissa upp projektets omfattning, tagga teammedlemmar och lämna feedback i realtid! 🎨

Vad är ett program för att skapa konceptkartor?

En programvara för att skapa konceptkartor är ett verktyg som gör det möjligt för individer eller team att visuellt kartlägga idéer och kopplingar mellan komplexa begrepp. Den hjälper användarna att organisera information, brainstorma nya idéer och samarbeta med andra i realtid.

Vad ska du leta efter i programvara för konceptkartor?

Det finns flera viktiga faktorer som teamledare bör ta hänsyn till när de väljer ett program för att skapa konceptkartor. Att göra rätt val kan ha stor inverkan på effektiviteten i samarbetet, visualiseringen av idéer och projektets framgång i stort! 🏆

Här är några av de viktigaste funktionerna att leta efter:

Anpassningsalternativ för att anpassa utseendet på konceptkartan, lägga till visuella ledtrådar och skapa mallar för konceptkartor för framtida bruk.

Dator- och mobilappar för anslutning från en rad olika enheter och plattformar, inklusive webbläsare, datorappar och mobila enheter.

Samarbetsfunktioner för att dela och redigera konceptkartor i realtid, lämna kommentarer och tilldela uppgifter till teammedlemmar.

Plattformssäkerhet för att skydda känslig data, inklusive datakryptering, åtkomstkontroller och regelbundna säkerhetskopieringar.

Integrationer för att ansluta till andra arbetsappar, inklusive för att ansluta till andra arbetsappar, inklusive projektledningsprogram , kommunikationsverktyg eller plattformar för fildelning, för att effektivisera arbetsflöden och förbättra produktiviteten.

Modernt gränssnitt för att komma åt och redigera konceptkartor utan en brant inlärningskurva

Med dessa funktioner i åtanke, låt oss dyka in i de bästa programvarorna för att skapa konceptkartor som stöder ditt teams kreativa process och utvecklingsprocess!

De 10 bästa programvarorna för att skapa konceptkartor

Lägg enkelt till noder, uppgifter och kopplingar till din intuitiva ClickUp Mind Map.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet med hundratals helt anpassningsbara funktioner som låter team arbeta på det sätt de vill. Oavsett vilken projektstil dina teammedlemmar använder finns det över 15 vyer för att visualisera idéer och uppgifter, inklusive ClickUp Whiteboards och Mind Maps.

Dessa kraftfulla visuella samarbetsverktyg inom plattformen är utformade för att hålla tvärfunktionella team uppdaterade hela tiden, oavsett om du arbetar i realtid eller asynkront. Ta din projektplanering till nästa nivå genom att länka flera objekt med enkla dra-och-släpp-åtgärder.

Lägg till ännu mer kontext till din centrala idé eller dina nyckelbegrepp genom att ladda upp bilder, lägga till webblänkar och skapa spårbara ClickUp-uppgifter. Det bästa av allt är att ClickUps integrationsfunktioner kan anslutas till över 1 000 andra appar, så att teamen kan komma åt sitt arbete från ett och samma ställe!

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

Många kraftfulla samarbetsverktyg kan innebära en inlärningskurva för vissa användare.

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Priser för ClickUp

Gratis plan för alltid

Obegränsad plan : 7 dollar per användare och månad

Affärsplan : 12 dollar per användare och månad

Enterprise Plan: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 6 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

2. Xmind

via Xmind

XMind är ett program för att skapa konceptkartor som användarna kan använda för att skapa visuella diagram över sina tankar, idéer och projekt. Det erbjuder olika typer av kartor, såsom tankekartor, fiskbensdiagram och organisationsscheman, vilket ger flexibilitet för olika användningsområden.

XMind är kompatibelt med både Windows och Mac OS och passar både för företag och privat bruk. Den intuitiva designen gör det enkelt att komma igång och skapa visuella presentationer. Anpassningsalternativ, hyperlänkar och presentationsläget erbjuder ytterligare flexibilitet för att länka fraser och dela information!

Xminds bästa funktioner

Format som stöds inkluderar PNG, PDF, SVG, Markdown, Word, Excel, PowerPoint (för Pitch Mode) och mer.

Map Shot för att justera formatet för visning och granskning

Trädtabell för att presentera ämnen med inbäddade rektanglar

Smart färgtema för ett enhetligt utseende och känsla

Ljudanteckningar som bilagor på konceptkartan

Begränsningar i Xmind

Minimalt antal artiklar i supportcentret för att hjälpa till med felsökning

Saknar funktioner för projekt- eller uppgiftshantering

Priser för Xmind

Kontakta Xmind för prisinformation.

Xmind-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

3. GitMind

via GitMind

GitMind är ett lättanvänt program för att skapa konceptkartor som hjälper dig att bygga informativa konceptkartor. Med sitt dra-och-släpp-gränssnitt kan du snabbt lägga till rutor, pilar, bilder och text till dina diagram. Programmet erbjuder avancerade funktioner som disposition, formtilpasning, delad redigering, kommentering och export.

Samarbeta med flera användare i realtid och integrera med appar som Slack och Google Drive för smidig kommunikation. GitMind erbjuder mallar för olika typer av konceptkartor, vilket gör det enkelt att komma igång. Det erbjuder också anpassningsalternativ med teman, ikoner och bilder för att göra dina kartor tydligare!

GitMinds bästa funktioner

Formateringsverktyg för att kopiera alla format från en första nod till en andra nod

Globalt sökande för att hitta konceptkartor eller tankekartor med hjälp av nyckelord

Relationer för att koppla samman två noder på en konceptkarta

Konceptkartgenerator med översiktsläge

Mallgalleri för att snabbt komma igång med nya idéer

Begränsningar i GitMind

Inte utrustad med projektledningsverktyg

Skalbarheten är begränsad för större team.

GitMind-priser

Kontakta GitMind för prisinformation.

GitMind-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (3 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (5+ recensioner)

4. Canva

via Canva

Canva är ett gratis grafiskt designprogram online för att skapa fantastiska bilder och designer, inklusive konceptkartor. Med sitt användarvänliga dra-och-släpp-gränssnitt och kraftfulla designverktyg kan vem som helst skapa presentationsklara diagram. Genom att uppgradera till betalda abonnemang får du tillgång till ett välfyllt bibliotek med bilder, illustrationer och typsnitt för att anpassa dina designer.

Med ett brett utbud av mallar och delningsalternativ kan du enkelt dela ditt arbete med andra. Skapa en unik URL för att dela med specifika personer eller publicera ditt arbete direkt på sociala medier!

Canvas bästa funktioner

Bildförbättrare för att korrigera mörka, suddiga och övermättade foton

Onlinevideospelare som hjälper dig att förklara komplexa begrepp

Rutnätdesign för foton och andra designelement

Dynamiska meddelanden genom textanimationer

PDF till PPT-konverterare

Canvas begränsningar

Flera filnedladdningar komprimeras automatiskt till en zip-fil.

Inte lämpligt för privatpersoner eller små till medelstora företag (kolla in dessa Canva-alternativ ).

Canva-priser

Canva Free

Canva Pro : 119,99 $/år för en person

Canva for Teams: 149,90 $/år totalt för de första fem personerna

Canva-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (11 170+ recensioner)

5. Freeplane

via Freeplane

Freeplane är en gratis plattform med öppen källkod för konceptkartläggning. Med Freeplane kan användare visuellt koppla samman begrepp genom flera linjer och illustrera relationer och hierarkier mellan dem.

Oavsett om det används för personliga projekt, utbildningsändamål eller professionellt samarbete, erbjuder Freeplane ett utrymme för effektiv konceptkartläggning och visuell organisering av information.

Freeplanes bästa funktioner

Tillägg för att utöka och anpassa programvaran

Villkorlig formatering för att identifiera nyckelbegrepp

Ljusa och mörka temalägen

Litet bibliotek med mallar

Stavningskontroll

Freeplanes begränsningar

Saknar samarbetsfunktioner för team att utforska olika exempel på konceptkartor.

Föråldrat gränssnitt jämfört med andra programvaror för att skapa konceptkartor

Priser för Freeplane

Freeplane är gratis att använda.

Betyg och recensioner av Freeplane

G2 : N/A

Capterra: N/A

6. TheBrain

via TheBrain

TheBrain är ett program för att skapa konceptkartor som hjälper användare att organisera sina tankar och idéer. Med sitt interaktiva mind map-format kan vem som helst visuellt strukturera information för inlärning, strategisk planering och problemlösning.

Användare kan förbättra sina kartor genom att lägga till bilder, videor, dokument och länkar till varje nod. Och med bekväm synkronisering kan du komma åt dina brainstormingsessioner och att göra-listor från din dator, webbläsare eller mobila enhet!

De bästa funktionerna i TheBrain

Stöd för stationära datorer, mobila enheter och webbläsare

Relaterade ämnen för att hitta relaterad information

Dokumenttaggar med prioritetsindikatorer

Händelser och påminnelser bilagor

Översikts- och mind map-vyer

Begränsningar i TheBrain

Inte skalbar för att skapa kraftfulla mallar för konceptkartor

Saknar samarbetsverktyg för team

Priser för TheBrain

Gratisversion

Endast licens : 219 $ engångsavgift

Licens och tjänst : 299 $ för det första året, förnyas till 159 $ per år

Endast tjänst: 16 dollar per månad

TheBrain-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (4 recensioner)

Capterra: 4/5 (3 recensioner)

7. Mind42

via Mind42

Mind42 är ett gratis program för att skapa konceptkartor och alla typer av visuella diagram. Med dess dra-och-släpp-gränssnitt kan du koppla ihop idéer och organisera dem visuellt. Med anpassningsbara mallar och ikoner kan du skapa professionella konceptkartor.

För att samarbeta kring dina nya idéer kan du bjuda in andra att visa eller redigera kartan. Detta möjliggör ett smidigt utbyte av tankar och synpunkter mellan teammedlemmar eller medarbetare!

Mind42:s bästa funktioner

Rullgardinsmeny för att utveckla en fokusfråga eller ett centralt ämne

Statistik för publicerade tankekartor

Samarbete i realtid

Tangentbordsgenvägar

Automatisk sparning

Begränsningar i Mind42

Annonsstöd

Noderna placeras automatiskt

Priser för Mind42

Mind42 är gratis att använda.

Mind42 betyg och recensioner

G2 : 3,4/5 (10+ recensioner)

Capterra: N/A

8. MindGenius

via MindGenius

MindGenius är ett program för att skapa konceptkartor med samarbetsverktyg, funktioner för uppgiftshantering och möjlighet att skapa tidslinjer. Det låter dig bryta ner komplex information, organisera idéer, dela koncept med team och planera dina uppgifter.

Med sitt intuitiva gränssnitt kan användarna enkelt skapa konceptkartor fyllda med text, bilder och anpassningsbara egenskaper. Genom att etablera ett tydligt prioriteringsramverk kan teamen arbeta mer effektivt och nå sina mål snabbare.

MindGenius bästa funktioner

@Chat för att prata med teammedlemmarna i konceptkartan

Anpassade bakgrunder för alla möjliga ämnen

MS Teams-integration för att organisera begrepp

Verktyg för uppgiftshantering för att spåra arbetsbelastning

Mind map- och tidslinjevyer

Begränsningar i MindGenius

Dyra abonnemang jämfört med andra programvaror för att skapa konceptkartor

Inte lämplig för tvärfunktionella uppgifter eller projekt.

Priser för MindGenius

Prenumeration : 13,33 dollar per plats och månad

Företag: Kontakta MindGenius för mer information.

Betyg och recensioner av MindGenius

G2 : 4,7/5 (15+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (15+ recensioner)

9. Creately

via Creately

Creately är ett intuitivt program för att skapa konceptkartor som gör det enkelt att visualisera komplexa idéer och koncept. Med Creately kan användare skapa professionella tankekartor, UML-diagram, organisationsscheman, flödesscheman och nätverksdiagram utan att behöva någon teknisk kunskap.

Verktyget har ett användarvänligt gränssnitt och ett bibliotek med professionellt utformade konceptkartelement som du kan använda för att komma igång. Det har också kraftfulla samarbetsverktyg så att användare kan dela sina diagram med andra i realtid för feedback, redigering och mer.

Createlys bästa funktioner

Textmarkörer och muspekare i realtid

Uppgifter och kommenteringsfunktioner

Stöd för handritning och markeringar

Över 8 000 professionella mallar

Ändringshistorik per artikel

Begränsningar i Creately

Begränsat lagringsutrymme i baspaketen

Anpassade mallar är en betalfunktion.

Priser för Creately

Gratis version

Startpaket : 8 dollar per användare och månad

Företag : 149 $ per månad

Företag: Kontakta Creately för mer information

Betyg och recensioner av Creately

G2 : 4,3/5 (över 520 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 160 recensioner)

10. InVision

via InVision

InVision är ett program för att skapa konceptkartor som användarna kan använda för att bygga visuella representationer av idéer och koncept. Med ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt kan användarna skapa visuellt tilltalande och informativa kartor som både är estetiskt tilltalande och lätta att tolka.

Det erbjuder också en rad funktioner som gör det enkelt att dela kartor, samarbeta i projekt och publicera dem online. InVision tillhandahåller även gratis mallar för att komma igång, så att användarna kan lära sig i sin egen takt. Med sina kraftfulla funktioner är InVision ett utmärkt verktyg för alla som vill skapa konceptkartor snabbt.

InVisions bästa funktioner

Versionshistorik för att visa och återgå till automatiskt lagrade versioner

Integrationer med Adobe XD, Zoom, Figma och mer

Anpassade mallar för att skapa konceptkartor

Specialiserade administratörsroller

Gästbehörigheter

InVision-begränsningar

Priser för InVision

Gratisversion

Pro : 4 $/månad per aktiv användare

Företag: Kontakta InVision för mer information

InVision-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 670 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (720+ recensioner)

Börja kartlägga projekt med ett program för att skapa konceptkartor

Med ClickUps hundratals anpassningsbara funktioner kan du skräddarsy plattformen så att den växer med ditt team. Från en tom duk till en dynamisk konceptkarta förbättrar ClickUp Whiteboards arbetsflödet och den visuella organisationen, vilket gör arbetet enklare och roligare för teamen! 🤩

Upptäck hur ClickUp kan förändra ditt sätt att arbeta med konceptkartläggning och projektledning.