10 kostnadsfria mallar för simbanediagram och processkartor

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är en swimlane-mall?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Ett swimlane-diagram är en typ av flödesschema som använder formen av en simbassäng som en visuell representation av ett projekt eller en affärsprocess. Projektet delas upp i vertikala eller horisontella "banor" för varje team eller individ som är involverad i projektet. " } } ] }

Ju fler intressenter som är involverade i ett projekt, desto lättare är det för roller att smälta samman och för ansvarsområden att bli otydliga. Swimlane-diagram eller flödesscheman kan hjälpa dig att förstå komplexa processer genom att visa varje teammedlems uppgifter i ett visuellt format, som parallella banor i en simbassäng. 🏊

På så sätt kan alla se vem som är ansvarig för en viss uppgift eller deluppgift, och du kan undvika flaskhalsar och ineffektivitet i projektet genom att dela upp processstegen. Så här skapar du ett bra swimlane-flödesschema med hjälp av en av dessa 10 kostnadsfria swimlane-mallar från ClickUp.

Vad är en simbanemall?

Ett simbanediagram är en typ av flödesschema som använder formen av en simbassäng som en visuell representation av ett projekt eller en affärsprocess. Projektet delas upp i vertikala eller horisontella "banor" för varje team eller individ som är involverad i projektet.

Precis som simmare i en simbassäng håller sig till sina banor, har intressenter eller projektledare sina egna banor i ett simbanediagram. En mall för simbanediagram är användbar för projekt- och teamledning. Den är också användbar i andra fall där olika avdelningar eller teammedlemmar har en roll att spela.

Varje person kan se en visuell representation av sina egna ansvarsområden och andra intressenters. Ett exempel på ett simbanediagram eller flödesschema kallas också för ”tvärfunktionellt flödesschema” och kan vara en utmärkt resurs för tvärfunktionella team.

Så vad är en mall för simbanediagram? Det är ett tomt simbanediagram eller ett diagram som kan redigeras för att visa dina egna processer och delprocesser – ofta med hjälp av horisontella eller vertikala linjer.

Du kan använda flödesschemaprogramvara för att skapa simbanediagram från befintliga simbanediagrammallar. Dessa 10 simbanediagrammallar från ClickUp har alla redigerbara textrutor så att du kan anpassa dem och göra dem till dina egna. 🛠️

Prova flödesschema-programvaruverktyg för Mac!

Vad kännetecknar en bra mall för simbanediagram?

En bra swimlane-mall ska vara lätt att förstå och navigera i. Även om ditt projekt kan vara komplicerat, behöver inte din mall vara det.

Ett bra swimlane-diagram är som en infografik, där former och färger används för att visa hur allt hänger ihop. Ditt swimlane-diagram bör visa start- och slutpunkten för ditt arbetsflöde, samt varje uppgift och beslutspunkt längs vägen.

Till skillnad från en riktig simbassäng där simmare tävlar oberoende av varandra kan ett simbanediagram innehålla beroenden eller överlämningar mellan olika avdelningar eller teammedlemmar. Det innebär att ditt flödesschema kan visa både vertikala och horisontella rörelser.

Till exempel kan bana B endast innehålla en enda milstolpe som måste slutföras halvvägs genom processen. Du kan använda kopplingar för att visa vilken uppgift i bana A som utlöser uppgiften i bana B och vilket steg i processen som följer efter det.

Du kan använda ditt swimlane-flödesschema tillsammans med en projektplan eller processkarta för att illustrera flera dimensioner av ett projekt.

10 kostnadsfria mallar för simbanediagram

1. ClickUp-simbanemall

Ladda ner den här mallen Swimlane Flowchart Template från ClickUp hjälper dig att visualisera arbetsflöden och identifiera roller i projekt.

Denna ClickUp-simbanemall är perfekt för nybörjare eftersom den innehåller alla viktiga funktioner i ett simbanediagram utan att göra det för komplicerat.

Den har fyra horisontella banor för individer eller team (tilldelade A, B, C och D) och fyra symboler som representerar olika delar av processen:

Cirklar för terminaler eller start-/slutpunkter

Rutor för en uppgift, aktivitet eller process

Diamanter för beslut eller kontrollpunkter

Pilar som visar processens flöde

Varje bana är färgkodad, och du bör använda samma färg för varje symbol i den banan så att det är lätt att se vem som är ansvarig för varje uppgift eller beslut. 👀

Horisontella eller vertikala banor i din mall kan förbättra samarbetet på arbetsplatsen genom att hjälpa dig att få flera intressenter att enas om sina roller i processen på ett så tydligt sätt som möjligt.

2. ClickUp Agile Scrum Management Swimlane-mall

Ladda ner den här mallen Denna avancerade mall erbjuder 30 färgkodade statusar för effektiv scrumhantering.

ClickUp Agile Scrum Management Swimlane Template är en mer avancerad whiteboard för produktteam. Den stöder backlog grooming och sprintplanering, dagliga stand-up-möten, sprintretrospektiver, processsteg och mycket mer.

Du kan välja mellan 30 färgkodade statusar, inklusive Under utveckling, Klar för distribution, Under granskning och Testning. Arbetsflöden kan börja med en Produktidé eller en Upptäckt defekt och sluta med en status som Ingen bugg eller Kan inte reproduceras.

Du kan också använda 13 olika ClickApps, inklusive tidsspårning, tidsuppskattningar, milstolpar, beroendevarningar och flera uppdragstagare.

Visa ditt flödesschema som en tavla, process, lista eller någon av flera andra visningstyper. Denna mall är också kompatibel med ClickUp Spaces så att du kan kontrollera åtkomst och bevilja behörigheter för hela din arbetsgrupp.

Använd den här mallen för felspårning, sprintar, testkörningar och andra arbetsflöden som involverar dina produkt-, teknik- och kvalitetssäkringsteam.

3. ClickUp-tavla med mall för simbanor

Ladda ner den här mallen Denna enkla tavelmall erbjuder en lätt introduktion till swimlane-formatet.

Ett annat bra sätt att hålla koll på helheten är att använda en ClickUp-tavla med en swimlane-mall, som erbjuder fem statusalternativ, till exempel Blockerad, Granskning och Pågående.

Denna tavla i Kanban-stil är en nybörjarvänlig mall. Allt du behöver göra för att omvandla den till ett simbanediagram är att lägga till simbanor i tavelvyn. Om dina uppgifter till exempel är ordnade i kolumner kan du gruppera dem efter status, förfallodatum, ansvarig, prioritet och andra faktorer.

Aktivera swimlane-funktionen för att skapa rader utöver kolumner, som du kan gruppera efter valfritt fält som inte redan har använts för att sortera kolumner. När du har de swimlanes du behöver kan du skapa nya uppgifter inifrån en swimlane så att du inte behöver flytta dem senare.

Swimlane-funktionen i Board-vyn är gratis med alla ClickUp-abonnemang, och alla som har tillgång till tavlan kan lägga till swimlanes till den.

4. ClickUp-mall för användarflöde

Ladda ner den här mallen Med den här mallen för användarkartläggning kan du skapa visuella representationer av komplexa idéer som användarflöden, wireframes och tekniska diagram.

ClickUp User Flow Template är ett processflödesdiagram som visar vad användarna upplever när de interagerar med din webbplats eller app.

Du kan infoga skärmdumpar eller mockups av varje steg i processen, till exempel en användare som besöker din hemsida eller fyller i ett registreringsformulär. Använd swimlanes för att visa flera variationer av användarflödet, till exempel vad som händer om ett formulär inte fylls i helt.

När du använder funktionen Whiteboards i ClickUp är det enkelt att dra dokument, bilder och andra referenser till flödesschemakonstruktören för att ge ditt team en praktisk visuell representation av processen. 🤩

ClickUp-användarflödesmallen använder samma kopplingssymboler som andra simbanediagrammallar, inklusive terminaler och beslutspunkter, så att du kan använda samma visuella språk i alla dina diagram och flödesscheman.

Bonus: Diagramprogramvara!

5. ClickUp-mall för processflödesschema

Ladda ner den här mallen Med ClickUps mall för processflödesschema kan du enkelt utforma, hantera och visualisera dina processer.

ClickUp-mallen för processflödesdiagram har vertikala simbanor som du kan använda för att representera olika roller och ansvarsområden i en process.

Exempelmallen använder exemplet med en rekryterare, en anställningschef och en potentiell kandidat, som alla har ansvar i olika steg i processen.

Det fina med att använda en mall är förstås att du kan anpassa den med egna uppgifter och ansvariga.

Som med alla simbanemallar bör du se till att använda färger, teckensnitt och symboler på ett konsekvent sätt för att enkelt kunna visualisera komplexa processer.

Det här är en nybörjarvänlig mall som du kan använda för projektledning, HR och rekrytering, teknik och produktutveckling samt dussintals andra användningsområden.

6. ClickUp-mall för dataflödesdiagram

Ladda ner den här mallen Använd detta dataflödesdiagram för att visa hur information rör sig genom din organisation.

Denna ClickUp-mall för dataflödesdiagram kan användas för att spåra hur information rör sig i ett system. I det här exemplet flyttas data mellan två olika datalager och två externa enheter i en serie flöden och processer.

Även om symbolerna för ett dataflödesdiagram (DFD) skiljer sig från de andra mallarna på vår lista, har de ett liknande syfte: att visa var data kommer in och lämnar systemet, vilka processer som sker i vilken ordning och så vidare.

Du kan använda textetiketter och pilar för att ge ytterligare detaljer, till exempel multidirektionella dataflöden eller överföring av data mellan två olika system.

Detta dataflödesdiagram är kompatibelt med ClickUps Whiteboard-programvara, så du kan använda det tillsammans med andra verktyg för processkartläggning, planering och brainstorming. 🧠

7. ClickUp-mall för processflöde

Ladda ner den här mallen Effektivisera projektvisualiseringen med en tydlig och koncis översikt över hela arbetsflödet.

ClickUp Process Flow Template är en typ av processkarta med simbanor som visar hur flera steg passar ihop som en del av en enda process.

Denna exempelmall innehåller steg som planering, genomförande och utvärdering, men du kan anpassa den med egna etiketter så att den passar just din process.

Processflödesmallen är bäst för en översikt på hög nivå, där processens början och slut samt mellanliggande steg visas.

Du kan behöva ytterligare mallar för att gå in på detaljerna i din process, men det är det som är så bra med att använda ett flödesschemakonstruktionsverktyg som ClickUp: du får tillgång till flera mallar i alla prisplaner, och många av de bästa mallarna är gratis!

Använd ClickUps digitala whiteboard-funktioner för att hålla intressenterna uppdaterade och förbättra samarbetet i realtid med distribuerade team eller distansarbetare.

8. ClickUp Kanban för mjukvaruutveckling – mall

Ladda ner den här mallen Denna lättanvända mall kombinerar ett swimlane-format med ett Kanban-arbetsflöde.

ClickUp Kanban för mjukvaruutveckling-mallen tillämpar ett swimlane-format på Kanban-arbetsflödet för enkel visualisering av komplexa projekt.

Du kan använda Kanban-tavlan för att organisera idéer och produktförfrågningar och besluta om du vill gå vidare med dem eller inte. Individer kan skicka in sina egna idéer med hjälp av ett inbyggt produktförfrågningsformulär.

När du bestämmer dig för att gå vidare ändrar du bara uppgiftens status till Att göra så flyttas uppgiften automatiskt till Kanban-tavlan. Ställ in WIP-gränser (work in progress) för att säkerställa att ditt team inte tar på sig mer än det kan hantera.

Denna mall för medelnivå erbjuder sju statusar, fyra anpassningsbara fält, fyra visningstyper och en automatisering, vilket gör den till ett praktiskt verktyg för mjukvaruutvecklingsteam eller företag som vill utveckla ett agilt tänkesätt.

9. PowerPoint-mall för tvärfunktionella processer med simbanor från SlideTeam

Via SlideTeam

Denna Microsoft PowerPoint-mall från SlideTeam är perfekt för tvärfunktionella team och processer. Den innehåller fyra swimlanes som du kan anpassa efter ditt eget team eller enskilda uppdragstagare, samt redigerbara textfält för uppgifter och åtgärder.

Pilarna visar riktningen från en uppgift till nästa. För beslut som kan leda till mer än ett resultat kan du använda divergerande pilar för att visa varje väg som utgår från en viss beslutspunkt.

De flesta rörelserna i denna mall går från vänster till höger, men du kan också använda den för att visa vertikala rörelser för uppgifter som flyttas från en swimlane till en annan.

Förutom grundläggande ikoner för uppgifter och beslutspunkter erbjuder denna mall ytterligare kopplingar såsom pappersremsa, fördröjning, manuell inmatning och mycket mer.

10. PowerPoint-mall för simbanediagram från SlideTeam

Via SlideTeam

Detta exempel på ett swimlane-diagram från SlideTeam liknar den tidigare mallen, men med mindre vertikalt utrymme i varje bana för ett mindre rörigt flödesschema.

Du får fortfarande fyra simbanor, redigerbara textfält och dussintals former att välja mellan. Använd pilar för att visa relationen mellan uppgifterna så att det är enkelt att följa riktningen, även när det blir lite komplicerat!

Precis som med alla PowerPoint-mallar kan du ändra teckensnitt och storlek så att det passar ditt företags visuella stil. Mallen finns också i två storleksförhållanden, 16:9 och 4:3, så att du enkelt kan exportera den till din nästa presentation.

Kartlägg processer med mallar för simbanediagram

Swimlane-diagrammallar är en utmärkt resurs för tvärfunktionella team eftersom du kan använda dem på nästan alla nivåer av projektledning.

Ett enkelt swimlane-diagram kan göra det lättare för olika avdelningar och externa intressenter att komma överens om ett projekt eller en process. Men du kan också integrera swimlanes i Kanban-tavlor, dataflödesdiagram och mycket mer.

När du har valt en mall kan du dela den med alla dina teammedlemmar med hjälp av ClickUp Spaces eller ClickUp Whiteboard för att förbättra samarbetet.

Använd mappar för att hålla ordning och ställ in behörigheter så att endast rätt personer kan komma åt eller redigera dina färdiga diagram. Du kan även använda automatiseringar för att automatiskt lägga till eller tilldela uppgifter för att förbättra effektiviteten och minska manuella uppgifter.

Kolla in ClickUp Template Center för ännu fler idéer om hur du kan effektivisera ditt arbetsflöde med hjälp av mallar för simbanediagram!