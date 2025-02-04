De 10 bästa verktygen för kartläggning av kundresan 2025

Att förstå ditt teams behov och kundernas förväntningar är avgörande för att driva ett framgångsrikt företag. Ett sätt att uppnå denna förståelse är att kartlägga deras resa, från deras första interaktion till deras slutliga köp, och ja, det finns verktyg för att automatisera denna process och göra den mycket enklare!

I den här artikeln undersöker vi verktyg för kartläggning av kundresan och presenterar våra 10 bästa verktyg, alla med unika funktioner och fördelar. Fortsätt läsa för att hitta den perfekta programvaran som förbättrar ditt arbete med kundengagemang.

Ett verktyg för kartläggning av kundresan är en programvara eller plattform som hjälper företag att skapa visuella representationer av kundkontaktpunkter och upplevelser. Kartläggning av kundresan innebär att förstå och dokumentera kundens olika interaktioner med ett företag, från den initiala medvetenheten och engagemanget till det slutliga köpet eller onboarding och upplevelsen efter köpet.

Det bästa verktyget för kartläggning av kundresan har vanligtvis användarvänliga gränssnitt som gör det möjligt för företag att skapa visuella diagram på digitala whiteboards eller mind maps över kundresan. Dessa resekartor omfattar ofta olika stadier eller faser av kundens upplevelse och andra aspekter såsom medvetenhet, övervägande, beslutsfattande, köp och efterköp.

Inom varje steg gör verktyget för kartläggning av användarresan det möjligt för användaren att definiera och beskriva specifika kontaktpunkter, interaktioner, kanaler och känslor som kunden kan uppleva.

Genom att bemästra processen för kartläggning av kundresan kan du förstå kunddata, få insikter och identifiera områden där du kan förbättra den genomsnittliga kundupplevelsen.

De 10 bästa programvarorna för kartläggning av kundresan

Är du trött på att höra talas om vikten av att kartlägga kundresan men osäker på var du ska börja? Oroa dig inte, vi ska ge dig de bästa tipsen om den bästa mjukvaran för kartläggning av kundresan så att du kan komma igång.

Våra 10 bästa val för verktyg för kartläggning av kundresan inkluderar följande:

Skapa kopplingar och länka objekt för att skapa roadmaps eller arbetsflöden utifrån dina idéer tillsammans med ditt team i ClickUp Whiteboards.

ClickUp är ett utmärkt verktyg för kartläggning av kundresan som låter dig skapa de bästa visuella arbetsflödesrepresentationerna med sin whiteboard-funktion och mind map-skapare. Dessa funktioner hjälper dig att skissa upp och visa de olika kontaktpunkterna i din kunds livscykel, från medvetenhet till konvertering, återköp, kundbortfall och mer.

ClickUp erbjuder också flera mallar för kartläggning av kundresan, så du behöver inte skapa din egen från grunden. Skapa detaljerade arbetsflöden och godkännandeprocesser med Mind Maps så att du enkelt kan skapa beroenden för varje steg.

Utforma arbetsflödet för godkännande i ClickUp Mind Maps

ClickUps viktigaste funktioner

ClickUps whiteboard : ClickUp har en whiteboard-funktion som gör det möjligt för individer och team att visualisera idéer, förbättra kommunikationen och skapa unika : ClickUp har en whiteboard-funktion som gör det möjligt för individer och team att visualisera idéer, förbättra kommunikationen och skapa unika CRM-arbetsflöden för att förbättra kundresan.

Mind Map Maker : ClickUps mind mapping-funktion hjälper dig att skapa dynamiska visuella översikter och flödesscheman för idéer, projekt eller befintliga uppgifter.

Anpassningsbara mallar : ClickUp tillhandahåller mallar för flera användningsfall, inklusive skapande av : ClickUp tillhandahåller mallar för flera användningsfall, inklusive skapande av projektplaner och kartläggning av kundresan – så att du har en bas att utgå ifrån.

Anpassade vyer: Välj mellan mer än 15 olika vyer för uppgiftshantering, kartläggning av kundresan, diagram eller anpassade Gantt-diagram.

Begränsningar i ClickUp

ClickUp har massor av anpassningsmöjligheter, så det kan vara lite svårt att lära sig allt på en gång.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Anpassade priser tillgängliga – om du behöver programvara för att hantera din verksamhet, kontakta Anpassade priser tillgängliga – om du behöver programvara för att hantera din verksamhet, kontakta säljavdelningen så hjälper de dig att komma igång när du är redo.

ClickUp-kundbetyg

G2 : 4,7/5 (över 6 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 600 recensioner)

2. Custellence

via Custellence

Custellence är ett verktyg för kartläggning av kundresan som hjälper team och organisationer att förstå och förbättra kundupplevelsen. Med sin enkla dra-och-släpp-funktionalitet och realtidsfunktioner för samarbete låter Custellance användarna skapa kartor över kundresan på några minuter, få stöd från intressenter, öka kundengagemanget och driva kundcentrerade förändringar.

Custellences bästa funktioner

Unik bildsamling

Flexibel struktur för kartläggning av kundresan

Utvalda ikoner

Bred färgpalett

Flera mallar för en snabb start

Möjliggör export till PNG-, CSV- eller PDF-versioner

Djupa länkar

Kommentarfunktion för smidigt samarbete

Möjlighet att välja ditt föredragna kodsystem

Custellence-begränsningar

Textuppdateringar kan ibland ta lite tid.

Inget gratis erbjudande för att skapa kartor över kundresan från mallar

Custellence-prissättning

Standard : 0 $

Professional : 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Custellence-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (5+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (10+ recensioner)

3. Smaply

via Smaply

Smaply är ett av de bästa verktygen för kartläggning av kundresan på denna lista, eftersom det hjälper till att skapa visuellt tilltalande resekartor och underlättar kundfeedbackverktyg för realtids samarbete online.

På Smaply kan team samarbeta på olika kartor, utbyta kundfeedback och visualisera insikter om kundupplevelsen.

Smaplys bästa funktioner

Online- och offline-samarbetsfunktioner med ett intuitivt gränssnitt

Dra-och-släpp-redigerare för detaljerade kartor över kundresan

GDPR-kompatibel

Hög datasäkerhet

Inget kreditkort krävs

Smaplys begränsningar

Inte tillräckligt med personamallar

Ingen återställningsknapp

Smaplys prissättning

Gratis: 0 euro/månad per användare

Grundläggande: 19 euro/månad per användare

Pro: 29 euro/månad per användare

Företag: Kontakta Smaply för prisuppgifter

Smaply betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (15+ recensioner)

4. Lucidchart

via Lucidchart

Lucidchart är ett intelligent diagramverktyg som kan skapa kartor över kundresan och intressenter. Det gör det möjligt för team att effektivt och gemensamt skapa visuella presentationer av komplexa processer, system och idéer.

Med Lucidchart kan du enkelt skapa kartor över kundresan för att förstå hur kunderna hittar, köper och använder dina produkter – och förbättra dem för att öka intäkterna.

Lucidcharts bästa funktioner

Datalänkning

Automatisk visualisering

Integrationsalternativ som Google Workspace, Atlassian, Slack och mycket mer.

Visualiseringsfilter för att lyfta fram specifika kundresor

Automatisk molndokumentation för att spara och dela kundprofiler

Lucidcharts begränsningar

Ibland uppstår fördröjningar när man arbetar med stora, komplexa diagram med flera element.

Brant inlärningskurva, till skillnad från många alternativ

Export med låg upplösning

Vissa användare upplever det som ett problem att det finns ett begränsat antal varumärkesikoner, bilder och former att illustrera kartorna över kundresan med.

Det är komplicerat och ibland omöjligt att importera extern grafik.

Lucidcharts prissättning

Gratis: 0 dollar

Individuellt: 7,95 $/månad per användare

Team: 9 $/månad per användare

Företag: Kontakta Lucidchart för prisuppgifter

Lucidchart-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 2300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1900 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Lucidchart!

5. Visual Paradigm

Via Visual Paradigm

Visual Paradigm är en svit av agila projektverktyg för att öka produktiviteten. Plattformen erbjuder funktioner för visuell modellering och diagramskapande som kan användas för att skapa kartor över kundresan och få insikt i kundernas känslor när de interagerar med ditt varumärke.

Visual Paradigm har flera diagramtyper för att genomföra användarundersökningar och skapa mer precisa visuella representationer av kundbeteenden och kundresekartor.

Visual Paradigms bästa funktioner

Verktyg för att utforma kundupplevelser

Processkarta för att markera kundkontaktpunkter

Onlineverktyg för detaljerade kartor över kunder och intressenter

Rapportgenerering för kundresor

Textanalys

Mind mapping-verktyg för kartläggning av kundresan

Projektutgivare

Infografik och diagramskapare

Dra-och-släpp-diagramredigerare för enkel kartläggning av kundresan

Begränsningar för Visual Paradigm

Diagramkopplingar kan vara komplicerade för vissa när man skapar kartor över kundresan.

Vissa användare har upplevt att appens genvägar ibland inte fungerar.

Saknar vissa av de samarbetsfunktioner som användarna efterfrågar.

Priser för Visual Paradigm

Modeler: 6 $/månad per användare

Standard: 19 $/månad per användare

Professional: 35 $/månad per användare

Företag: 89 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Visual Paradigm

G2: 4,5/5 (2+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (15+ recensioner)

6. UXPressia

via UXpressia

UXPressia är ett visuellt samarbetsprogram för att skapa inte bara kartor över kundresan utan även användarpersonligheter och effektkartor. Programmet möjliggör samarbete i realtid och erbjuder kurser i kundupplevelse för att hjälpa individer och team att prestera bättre.

UXPressias bästa funktioner

Högkvalitativa exporter med anpassad branding

Över 70 mallar för kartläggning av kundresan, personas och effektkartor

Interaktiva onlinekurser

Onlineverktyg för att skapa personlighetstyper och lyfta fram problemområden

Erfarenhetsdiagram

Integrerad webbanalys för att detaljbeskriva kundupplevelsen

Bilagor

Presentationsläge för att visa resekartor online

Begränsningar för UXPressia

Vissa användare kände sig begränsade av begränsade funktioner och ointuitiva arbetsflöden.

Ingen integration med Jira eller Confluence kan göra det svårt för användare som har den programvaran i sitt arbetsflöde.

Brant inlärningskurva för vissa användare som skapar kartor över kundresan

UXPressia-priser

Gratis : 0 $

Startpaket : 16 USD/månad per användare

Pro : 36 $/månad per användare

Företag: Kontakta UXPressia för prisuppgifter

UXPressia betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 70 recensioner)

7. Sketch

Via Sketch

Sketch gör det möjligt för användare att skapa olika designer för sina projekt. Med sina robusta funktioner, som kopiera och klistra in, bildredigering och justeringar, biblioteksadministration och mycket mer, kan Sketch skapa kartor över kundresan över alla kundkontaktpunkter.

Nyligen introducerade Journey Map Company en experimentell funktionsmeny där användare kan testa ännu inte släppta funktioner och dela med sig av feedback innan lanseringen.

Sketchens bästa funktioner

Tillgängligt på flera plattformar – MacOS och webben

Avancerad vektorredigering med kartläggningsverktyg

Återanvändbara designmallar

Intuitiv prototyputveckling

Delade bibliotek

Solo-design eller samarbete i realtid

Anpassningsbara verktygsfält

Begränsningar i Sketch

Kartläggningsverktyget är inte tillgängligt på iPad, vilket gör det svårt för Mac-användare som är på resande fot.

Det tar tid att lära sig alla funktioner för kartläggning av kundresan.

Fungerar inte på Windows-enheter.

Priser för Sketch

Standard: 12 $/månad per redaktör

Företag: 20 USD/månad per redaktör

Sketch-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 750 recensioner)

8. Figma

via Figma

Figma är ett program för samarbetsbaserad gränssnittsdesign som är känt för sina prototypningsfunktioner. Med Figma kan enskilda personer och team skapa design från grunden, inklusive kartor över kundresan som kan användas för att visualisera och förbättra kundnöjdheten.

Detta verktyg för kartläggning av kundupplevelser och kundresor sticker ut i denna lista eftersom det erbjuder en whiteboard-funktion för frihandsteckning och design. Figma är inriktat på design av användargränssnitt/användarupplevelser (UI/UX) snarare än kartläggning av kundresor, till skillnad från många andra verktyg i denna lista.

Figma bästa funktioner

Modernt pennverktyg

Plugins för att automatisera uppgifter och förbättra arbetsflöden

Flexibla stilar

Tillgängliga bibliotek

Obegränsat antal visningar

Enkel export för att dela kundupplevelsen med ditt team

Figma-begränsningar

Fungerar inte offline, vilket kan vara svårt om du reser till platser med dålig wifi-uppkoppling.

Det kan vara svårt att hitta resurser i community-sektionen.

Vissa användare tyckte att det inte fanns tillräckligt med alternativ för bildbearbetning, särskilt när de skapade kartor över kundresan.

Figma-priser

Gratis

Figma Professional : 12 USD/månad per redigerare

Figma-organisation: 45 USD/månad per redaktör

Figma-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 600 recensioner)

9. FlowMapp

via FlowMapp

FlowMapp är ett av de ledande UX-verktygen för arbetsflöden inom webbdesign och gör det möjligt för individer och team att skapa och iterera webbplatskartor. Det erbjuder också funktioner som spårar status och kommentarer/pågående konversationer om varje design.

FlowMapps designfunktioner är praktiska för hantering av kundupplevelser, kartläggning av kundresor och skapande av kundpersonligheter.

FlowMapps bästa funktioner

Intuitiva webbplatskartor för att visualisera teamets arbetsflöden

Flödesscheman för användarresor och webbplatsplanering

Användarflödesdiagram för att planera en bättre kundresa och förbättrade användarupplevelser

Möjlighet att dela, överföra eller arkivera projekt eller kundupplevelseloggar

Dra-och-släpp-gränssnitt

Begränsningar för FlowMapp

Oflexibla noder och mallar jämfört med alternativ

Inget separat inmatningsfält specifikt för information om sökmotorresultatsidor (SERP)

Vissa användare hade svårt att navigera mellan projekt

Otillräckliga integrationer för vissa användare av verktyg för kartläggning av kundresan

Priser för FlowMapp

Gratis : 0 $

Pro : 18 $/månad per användare

Team : 54 $/månad för upp till fem teammedlemmar

Agentur: 180 $/månad för ett obegränsat antal teammedlemmar

FlowMapp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 80 recensioner)

Capterra: Ej tillgängligt

10. Microsoft Visio

via Microsoft Visio

Microsoft Visio använder schabloner, färdiga mallar, startdiagram och flödesscheman för att hjälpa kundresemanagers och personer som vill skapa lättförståeliga bilder.

Med Visio kan du skapa, redigera och samarbeta i Microsoft Teams och andra Microsoft-produkter.

Microsoft Visio bästa funktioner

Inbyggda mallar för att skapa flödesscheman

Organisationsschema

Export- och importfunktioner

Högst anpassningsbara diagram och grafik

Begränsningar i Microsoft Visio

Svårigheter med att länka element och dela stora filer

Begränsade samarbetsalternativ

Integreras inte väl med olika wireframe-program.

Kompatibel med verktyg utanför Microsoft Suite

Priser för Microsoft Visio

Visio-plan 1: 5 USD/månad per användare

Visio plan 2: 15 USD/månad per användare

Microsoft Visio – betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3000 recensioner)

Programvara för kartläggning av kundresan är oumbärlig för företag som vill förbättra sina kundupplevelser. När du väljer programvara för kartläggning av kundresan är det viktigt att tänka på följande:

Kartläggning av kundresan i flera kanaler : Din programvara för kartläggning av kundresan bör stödja kartläggning i flera kanaler, så att du kan registrera och analysera interaktioner i olika kanaler, inklusive webbplatser, mobilappar, sociala medier, fysiska butiker, callcenter och mer.

Dataintegration och automatisering : Leta efter programvara som integreras sömlöst med andra datakällor, såsom : Leta efter programvara som integreras sömlöst med andra datakällor, såsom CRM- och projektledningssystem , plattformar för marknadsföringsautomatisering eller analysverktyg. Denna integration gör att du kan samla in data i realtid och automatisera kartläggningsprocessen, vilket sparar tid och förbättrar informationens noggrannhet.

Samarbets- och delningsfunktioner : Programvaran ska underlätta samarbetet mellan teammedlemmarna och göra det möjligt för dem att arbeta samtidigt, lämna kommentarer och spåra ändringar.

Analys och mätning : Leta efter kundresekartor med inbyggda analys- och mätfunktioner för att mäta effektiviteten i dina kundreseinitiativ. Det bör göra det möjligt för dig att ställa in och mäta nyckeltal (KPI) relaterade till kundupplevelsen och andra relevanta mätvärden.

Skalbarhet och flexibilitet : Du vill ha verktyg för kartläggning av kundresan som kan hantera stora datamängder, stödja komplexa kundresor och anpassas till förändrade affärsbehov. Leta efter anpassningsbara funktioner som gör att du kan skräddarsy programvaran efter dina specifika krav, vilket garanterar flexibilitet och långsiktig användbarhet.

Kundsupport och utbildning: Utvärdera nivån på kundsupport och utbildning som programvaruleverantören erbjuder. Det inkluderar tillgångar som omfattande : Utvärdera nivån på kundsupport och utbildning som programvaruleverantören erbjuder. Det inkluderar tillgångar som omfattande dokumentation , handledningar och utbildningsresurser för att hjälpa användarna att maximera programvarans potential.

Ett verktyg för kartläggning av kundresan med rätt kombination av dessa funktioner hjälper dig att få värdefull kundinsikt, förbättra användarnöjdheten och driva hållbar tillväxt för ditt företag.

ClickUp – din bästa mjukvara för kartläggning av kundresan

ClickUp är den bästa mjukvaran för hantering av kundupplevelser och kartläggning av kundresor som finns på marknaden. Det är som att ha en supersmart assistent som känner till dina kunder inifrån och ut.

Säg adjö till huvudvärken med att manuellt organisera kunddata och välkomna ett verktyg som gör din kundanalysprocess så mycket enklare.

Prova ClickUps mall för kartläggning av kundresan redan idag.