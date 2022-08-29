Hur man skapar ett effektivt arbetsflöde för grafisk design i 7 steg

Grafisk design är både en konst och en vetenskap. Det krävs kreativitet från grafisk designers sida för att skapa en vacker design. Samtidigt bör grafisk designers följa ett systematiskt tillvägagångssätt i arbetsflödet för att säkerställa att resultatet uppfyller kundens specifikationer och levereras i tid.

Jag är säker på att du redan har den kreativa talang som krävs, allt du behöver är ett utmärkt grafiskt designflöde för att säkerställa att ditt slutresultat uppfyller och överträffar dina kunders och intressenters förväntningar – den här guiden visar dig hur.

Vad är grafisk design?

Grafisk design är processen att kombinera text och bilder för att förmedla ett budskap. Det är viktigt för företag som behöver synas för att generera leads och omvandla dessa till betalande kunder. Med attraktiv grafik kan företag driva trafik till sitt varumärke. Företag kan också nå ut till sina potentiella kunder och kunder på ett mer personligt plan. Det bidrar till att säkerställa försäljningen.

Företag har redan insett vikten av att använda grafisk design. Enligt Piktochart uppger hela 81 % att de använder grafisk design i olika format. De vanligaste visuella formaten som används i företag är grafik för sociala medier, presentationer, videor, flygblad och broschyrer samt affischer.

Betyder det att så länge företag använder visuella element kommer de att klara sig bra? Inte riktigt. Det visuella innehållet måste först skapas på rätt sätt för att ge de resultat man eftersträvar. Det enda sättet att producera visuellt innehåll på rätt sätt är att implementera en systematisk approach till arbetsflödet för grafisk design.

Med rätt arbetsflöde och rätt verktyg säkerställer du dessutom inte bara kvaliteten på din design. Du förbättrar också effektiviteten och produktiviteten.

Optimera ditt grafiska designarbetsflöde: 7 steg att följa

Låt oss vara tydliga. Varje företag eller designer har sitt eget designarbetsflöde. På Lform, till exempel, där vi specialiserar oss på arbetsflöden för webbdesign, har vi ett ganska enkelt arbetsflöde.

Alla projekt börjar med en ”upptäcktsfas”. Denna består av ett inledande (och oftast långdraget) kickoff-möte där vi lär känna kunden och deras mål samt diskuterar den bästa övergripande strategin för projektet. Därefter gör vi vår due diligence och börjar skapa underlagsdokument.

Det kan handla om att skapa en webbplatskarta som beskriver webbplatsens struktur, granska konkurrenterna, undersöka SEO eller en hel rad andra saker.

När upptäckten är klar börjar vi sätta ihop koncept för vad projektet än må vara. Du kanske till exempel håller på att färdigställa en wireframe för ett UI/UX-projekt (när det gäller webben) eller skapar en översikt och letar efter innehåll för något som tryckt material.

En viktig aspekt som skiljer Lform från andra är att vi producerar ” vision boards”. Vision boards syftar till att fastställa en designstil, en ton i texterna och en ”känsla” för varumärket. Nedan kan du till exempel se en liten mock-up för vår kund Hockmeyer:

via Lform

Slutligen går vi in i produktionsfasen när kunden har godkänt alla leveranser. Detta kan vara så enkelt som att leverera designfiler och typsnitt till ett tryckeri (t.ex. visitkort), producera flera versioner av en leverans (om vi t.ex. skapar en annons eller en flygblad) eller så komplicerat som att gå in i full utveckling med en omdesign av en webbplats.

Oavsett vilket arbetsflöde det handlar om kommer du att märka att de grundläggande stegen är desamma.

Om du ännu inte har ett arbetsflöde, oavsett om du är grafisk designer som skapar visuella element för en kund eller arbetar på en intern grafisk avdelning, kan du följa dessa steg för att skapa ett bra arbetsflöde för grafisk design som du kan använda när du slutför dina projekt:

Steg 1. Ta en titt på briefen

För att komma igång med din grafiska designprocess bör du granska projektets kreativa brief .

Designbriefen är en uppsättning instruktioner om ditt grafiska designprojekt, vanligtvis från din kund eller ledning – den formar hela ditt arbetsflöde för grafisk design. Du måste förstå kundens instruktioner och se till att alla inblandade är överens innan du dyker in i själva designarbetet.

Som designer är det ditt ansvar att se till att designbriefen innehåller all viktig information som behövs för projektet.

Detta är ett viktigt steg, särskilt när du ska bygga upp en god relation och visa din professionalism och erfarenhet som designer. Undvik att vara den designer som ringer för att bekräfta tidsramar, deadlines eller färgpaletter långt efter att projektet har tilldelats.

Det bästa sättet att undvika detta är att skapa en kort mall som du kan använda för att dubbelkolla. Du kan låna idéer om detaljer att lägga till i din designbrief från liknande projekt som du har arbetat med.

Men det finns viktiga detaljer som du aldrig bör missa, till exempel:

Bakgrundsinformation om företaget : Nisch, kundbas, : Nisch, kundbas, kundprofiler och målgrupp. Du måste också veta vilka personer du ska kontakta om du har frågor. Det inkluderar företagets partners, till exempel webbhotellleverantören om du designar grafik för en webbplats.

Typ av projekt : Vilken typ av projekt är det? Det kan vara logotypdesign, : Vilken typ av projekt är det? Det kan vara logotypdesign, produktdesign eller affischskapande.

Varumärkesriktlinjer : Hur ska varumärket representeras? Det innebär att : Hur ska varumärket representeras? Det innebär att detaljerna kring varumärket , såsom signaturtypsnitt, färgpaletter och logotypplacering, bör specificeras.

Projektmål : Vad hoppas företaget uppnå med det koncept du skapar? Hur kommer de att mäta din framgång?

Budget : Hur mycket är de villiga att spendera på projektet?

Tidsplaner: Hur lång tid beräknas projektet ta?

Här är ett utmärkt exempel på en enkel arbetsflödesmall för Nike som du kan använda för att skapa din egen mall för kreativa briefs.

via Mailshake

När du skapar din briefmall är ClickUps Docs ett av de verktyg du bör överväga att använda. Det låter dig skapa och spara din designbriefmall i Docs.

Med produkten kan du lägga till funktioner som tabeller och bädda in bokmärken för att formatera ditt dokument. Det är ett verktyg för dokumentsamarbete som gör att du och ditt team kan redigera dokumentet i realtid. Du kan dela denna Doc-sida med kunder eller andra intressenter via en offentlig eller privat länk.

Slutligen kan du integrera dokumentet i uppgifterna i dina projektledningsarbetsflöden.

Skapa vackra dokument, wikis och mycket mer – koppla sedan ihop dem med arbetsflöden för att förverkliga idéer tillsammans med ditt team.

När du har fått alla detaljer från projektbeskrivningen ska du se till att du förstår alla krav och får svar på alla frågor i detta tidiga skede.

Kom ihåg att din brief kommer att vara din referenspunkt under hela den grafiska designprocessen.

Steg 2. Undersök ämnet

Projektets kreativa brief ger dig många detaljer om ett visst projekt. Det är viktig information, men det är inte all information du behöver för att leverera ett fantastiskt koncept eller design. Du måste fortfarande göra din research för att få en bättre förståelse för företagets mål och veta hur du kan använda dina färdigheter för att hjälpa dem att uppnå dessa mål.

Börja med att titta på företagets tidigare projekt i dess grafiska designbibliotek för att få en känsla för specifika användbara trender, till exempel vilken typ av design företagets kunder interagerar mest med på onlineplattformar. Du kan också begära tillgång till data från sociala medier och aktivitetsrapporter för landningssidor för att bekräfta detta.

Granska också företagets stilguider som en del av din research. Det är viktigt eftersom du vill säkerställa att ditt slutresultat stämmer överens med företagets varumärke. Förutom guiderna kan du också ta en titt på andra marknadsföringsmaterial och plattformar som företaget redan har tagit fram.

Om du till exempel skapar en infografik för sociala medier kan du kolla vad företaget har publicerat på sitt konto tidigare för att få en allmän uppfattning om projektets typsnitt, föredragna färger och annat för den typen av innehåll.

Men om du designar en graf för deras webbplats, kolla först in deras webbplats så att du kan förstå företagets webbdesignpraxis, typsnitt, färger och andra visuella element.

Det är bra att göra allmän marknadsundersökning för att förstå designtrenderna i specifika branscher. Du behöver inte följa dem, men det är information som är värdefull att ha.

Du kanske upptäcker att det finns designelement som din målgrupp interagerar mer med på onlineplattformar, eller vilka typsnitt eller färger som fungerar bra i specifika branscher. Dessutom måste du göra konkurrentanalyser.

Utifrån dina resultat kan du peka på liknande element som fungerar för de flesta varumärken. Du får också information om konkurrenternas befintliga design och koncept så att du kan undvika att skapa koncept som liknar andra varumärken.

All denna research kan vara mödosam och tidskrävande, men verktyg som ClickUps anteckningsblock underlättar anteckningsdelen.

Skriv snabbt anteckningar, formatera med avancerade redigeringsfunktioner och omvandla anteckningar till spårbara uppgifter som du kan komma åt var du än befinner dig.

Med anteckningsappen kan du göra spårbara anteckningar var du än befinner dig. Du kan använda dess omfattande formateringsfunktioner för att organisera dina data med punktlistor, markera viktiga fynd med färger och justera rubriker för att visa textstrukturen.

Det bästa med funktionen är att du kan skriva anteckningar var du än befinner dig, antingen i appen på din telefon eller via ClickUps Chrome-tillägg, och omvandla dina anteckningar till en åtgärdbar uppgift i ClickUp.

Steg 3. Brainstorma idéer

Vid detta skede i processen bör du ha en god uppfattning om vad dina kunder eller chefer efterfrågar och vad som fungerar i branschen just nu.

Nästa steg i din grafiska designprocess är konceptutveckling – det är dags att hitta idéer som uppfyller och överträffar dina kunders förväntningar. Det är dags att söka inspiration genom brainstorming-sessioner. Starta din brainstorming-session efter att du har fått briefen och forskningsresultaten fortfarande är färska.

Det enda som är bättre än kreativa idéer från en enskild designer är fler idéer från fler designers. Dela därför briefen och din research med ditt grafiska designteam för att samarbeta och samla alla era lysande idéer. För effektiva brainstorming-sessioner behöver du ett verktyg som hjälper dig att koppla samman alla dina idéer och skapa vägkartor som du enkelt kan referera till.

I det här fallet kan du använda ClickUps tankekartor för att planera och organisera idéer och skapa en mer visuell översikt. Du kan också dela dina tankekartor med ditt team, dina kunder och andra, vilket gör det enklare för alla att visualisera designprocessen och idéerna eller ge feedback.

Planera och organisera projekt, idéer eller befintliga uppgifter i ClickUp för att få en optimal visuell översikt.

Slutligen, se till att dina designidéer stämmer överens med projektets kreativa brief och research innan du går vidare till nästa steg i grafisk designprocessen.

Steg 4. Skapa ett moodboard

När du har bestämt dig för de bästa designidéerna bör nästa steg i din kreativa process vara att lägga dem på en moodboard – en samling visuellt innehåll som ger en grov uppfattning om hur ditt slutgiltiga koncept kan se ut.

Här är ett exempel på ett typografiskt moodboard nedan, eftersom det hjälper dig att visualisera det breda utbud av typsnitt som du kan använda för ett specifikt projekt och de motsvarande bildstilar som passar till dem.

via Maze

Det är inte det enda du kan inkludera i ditt moodboard. Eftersom moodboards hjälper dig att definiera projektets inriktning kan du prova att lägga till allt som kan vara till hjälp, oavsett om det är illustrationer, beskrivande ord eller färgpaletter.

Ett moodboard är det närmaste du kan komma att se hur din slutprodukt kan se ut, redan innan du börjar arbeta med den. Det gör det enkelt att se vilka idéer som är bäst att använda och vilka du bör kasta bort. Det är också möjligt att upptäcka vilka designer du kan kombinera för att skapa ännu bättre designer.

Bonus: Kolla in 10 gratis mallar för moodboards som hjälper dig att organisera dina idéer

Olika grafiska formgivare har olika syn på moodboards. Vissa föredrar fysiska moodboards, medan andra föredrar digitala moodboards. Båda alternativen fungerar bra. Men om du arbetar med ett designteam på distans är det digitala moodboarden som är rätt val.

Du kan samarbeta med andra kreativa personer var som helst under hela den kreativa processen, så länge du ger dem nödvändig åtkomst. En av de bästa resurserna du kan använda för digitala moodboards är ClickUps virtuella whiteboard-programvara.

Med whiteboardtavlorna kan användarna visualisera koncept, länka flera objekt från olika personer och ladda upp bilder, länkar och ClickUp-uppgifter.

Med whiteboardverktyg kan du enkelt visualisera alla koncept tillsammans med ditt team.

Moodboards är lätta att använda som referens om du eller någon i ditt team fastnar någonstans i designprocessen. Kom bara ihåg att hålla dig till de kortfattade kraven och den information du fått från din research.

Dela idéerna på moodboarden med dina kunder och andra intressenter för att se om ni är överens. Det är viktigt, för om de har en annan vision kan du anpassa dig till den innan du går för långt. Slösa inte tid och energi på att upprepa processen senare.

Steg 5. Förbered skisser och få feedback från kunden

I detta skede av din grafiska designprocess finns idéerna bokstavligen på väggen. Nu är det dags att överföra dem till papper eller digitala enheter som iPad eller dator, beroende på vad som passar dig bäst.

Skapa så många grova skisser som möjligt, eftersom du fortfarande utforskar dina alternativ. I det här skedet behöver du inte förfina eller fånga varje liten detalj. Ge bara tillräckligt med detaljer för att få en uppfattning om det övergripande konceptet du eftersträvar.

Ett utmärkt exempel på en sådan skiss är WWF:s logotyp. Skissen är inte lika detaljerad som den slutgiltiga designen. Istället fokuserar den främst på konceptet att ha pandor som officiell logotyp.

via Logo Design Love

När du skissar kanske du kommer på bättre idéer för detaljer att lägga till i din design eller typsnitt att använda. Men kom ihåg att använda moodboarden som inspiration och vägledning under skissprocessen.

När du är klar med skissandet, gå igenom dina koncept och välj ut de bästa skisserna att presentera för dina kunder eller chefer. Om du till exempel har 20 skisser, välj ut de fem bästa.

För dessa fem bör du lägga mer tid på att framhäva detaljerna. Skapa till exempel en digitaliserad mock-up med grafisk designprogramvara för att uppnå ett professionellt utseende. Den ursprungliga logotypen för Chase Bank visar den digitaliserade versionen på ett mer presentabelt sätt.

via Logo Design Love

Kundfeedback är ett av de mest nervpåfrestande stegen i ett grafiskt designflöde, men det är ingen fara om du följer den kreativa briefen och utvecklar en kvalitetsprodukt. I detta skede väljer kunden eller ledningen en grafisk designskiss och ger instruktioner för eventuella revideringar.

Du kan väga in och presentera dina bästa val och förklara varför, men kom ihåg att ta hänsyn till deras åsikter och feedback, eftersom de är kunderna eller ledningen som efterfrågar dessa designer. Det bästa sättet är att hjälpa dem att förstå din synvinkel och kreativa inriktning. Försök ställa specifika frågor för att förstå deras perspektiv och uppmuntra dem att peka ut vad de gillade med varje design för att formulera idéer för revideringar.

När ni alla är överens om önskade ändringar och den kreativa inriktningen är nästa steg att återgå till din grafiska designprogramvara och arbeta med de slutgiltiga designerna med kundens eller ledningens synpunkter i åtanke.

Steg 6. Inkorporera feedback

Designrevideringar är ett arbetsflödessteg som även den bästa grafiska formgivaren måste gå igenom. Faktum är att du kanske måste göra ett par revideringsomgångar innan din kund eller ledning är nöjd med slutprodukten.

Men du kan försöka göra flera revisioner per omgång för att minska antalet gånger du behöver revidera din slutliga design. Dessutom möjliggör ett utmärkt arbetsflöde för grafisk design intern feedback från kollegor och grafiska designers.

Denna feedback fångar upp några av problemen med din design före presentationen, vilket förkortar feedbackprocessen.

När dina kunder eller chefer har gett sin feedback på designen, ge dem lite tid om de ändrar sig. Om det finns mer feedback att lägga till, vilket är helt normalt, ge dem en dag eller två på sig att skicka en bekräftelse och fortsätt sedan med revideringarna. Det sparar dig mycket tid när du gör om din design.

Det viktigaste när du gör ändringar i designen är att undvika att gå emot kundens eller ledningens önskemål. Oavsett om du håller med eller inte är det för sent att lägga till idéer.

De har redan bestämt sig för den faktiska designen de vill ha. Om du anser att justeringar bör göras, ge rekommendationer med kundens mål och preferenser i åtanke.

Det viktigaste är att vara medveten om deadlines. Utvärdera feedbacken på designen och be om en förlängning av tidsramen om det behövs, så att du har tillräckligt med tid för att leverera en slutprodukt av hög kvalitet.

Steg 7. Presentera slutprodukten

Att presentera ditt slutgiltiga koncept för kundens godkännande är det sista steget och det avgörande ögonblicket i ditt grafiska designarbetsflöde. Vid denna punkt i processen bör du ha gjort alla nödvändiga revideringar och vara redo att presentera ditt mästerverk.

Men innan du presenterar det, följ dessa steg:

Kontrollera att du har alla leveranser. Kontrollera briefen och se till att du har allt du ska producera. Kontrollera noga att det slutliga resultatet överensstämmer med briefen och feedbacken från kunden eller ledningen: Gå tillbaka till din designbrief för att säkerställa att din design uppfyller de standarder som anges i briefen i det första steget av arbetsflödet för grafisk design. Se till att det slutliga resultatet har rätt filformat. Kontrollera briefen och din tidigare kommunikation med kunden eller andra intressenter. Om de vill ha din produkt i JPG-format, se till att den är i JPG-format. Använd en redigerbar programvaruversion av ditt slutresultat. Detta underlättar för kunden eller ledningen, särskilt om de vill göra justeringar i den slutliga versionen.

När du har kontrollerat punkterna ovan på din lista är det dags att presentera ditt arbete.

Om du arbetar med en kund är det särskilt viktigt att följa upp kort efter att du har skickat det färdiga produkten för att se om den uppfyller kundens krav. Det bidrar i hög grad till att bygga positiva arbetsrelationer som gör att du blir förstahandsvalet för kommande grafiska designprojekt.

Använda ett projektledningsverktyg för att hantera ditt designarbetsflöde

En gedigen grafisk designprocess och rätt verktyg är avgörande för att skapa den bästa grafiken. Företag förlitar sig på enastående design för att generera leads och kommunicera budskap till sin målgrupp.

Oavsett om du är grafisk designer som driver ditt eget företag eller arbetar på en intern grafisk avdelning kan rätt verktyg, till exempel en app för designprojektledning, hjälpa dig med viktiga steg i arbetsflödet för grafisk design, såsom idégenerering, marknadsundersökningar och förståelse för vikten av kundfeedback.

Kom ihåg att om du gör det rätt och är förberedd från början kommer det inte bara att hjälpa dig att spara tid och förkorta designprocessen. Det kommer också att säkerställa att du levererar bilder som inte bara är estetiskt tilltalande utan också ger bästa möjliga resultat.

Lycka till!

Ian Loew är webbentreprenör och expert på inbound-marknadsföring samt ägare och chef för affärsutveckling på Lform Design.

Efter fyra år som konsult för Fortune 500-företag med MGT Design började Ian sin frilanskarriär innan han grundade Lform Design 2005. När han inte är på jobbet ägnar sig Ian åt mountainbike med vänner eller umgås med sin familj.