De 10 bästa prototypverktygen för designers 2025

UX-designers använder sig av många olika verktyg för att skapa attraktiva användarupplevelser. Ett av de verktyg som designers använder är prototypverktyg för att simulera utseendet och känslan hos sina skapelser.

Det stora utbudet av prototypverktyg gör det dock svårt att välja det perfekta verktyget för ett specifikt projekt.

Med denna guide hjälper vi dig att navigera i prototyputvecklingslandskapet genom att presentera de 10 bästa programvarulösningarna för prototyputveckling.

Valet av prototypverktyg beror på dina specifika behov, men här är några vanliga aspekter som du bör utvärdera.

Mångsidighet: Som detaljorienterade designers vill du införliva olika nivåer av realism i din prototyp. Leta efter verktyg med låg, medel och hög precision för prototyputveckling och ett robust ekosystem av plugins som hjälper dig att skapa bra design. Användarvänlighet: Välj ett prototypverktyg med ett enkelt användargränssnitt och funktioner som dra-och-släpp, så att du inte behöver spendera timmar på att lista ut hur verktyget fungerar. Samarbete: I fall där ett team av designers måste samarbeta för att skapa appar är det bäst att välja verktyg som gör det möjligt för teamen att : I fall där ett team av designers måste samarbeta för att skapa appar är det bäst att välja verktyg som gör det möjligt för teamen att samarbeta i realtid. Enkel delning: Välj högkvalitativa prototypverktyg som gör det enkelt att dela prototyper, till exempel i form av en länk. Överlämning till utvecklare: Prototypverktyg ska påskynda utvecklingsprocessen. Välj ett verktyg som möjliggör enkel överlämning till utvecklare så att de inte behöver återskapa designerna.

Vi har sammanställt en lista över de högst rankade verktygen för prototyputveckling 2024, som alla är funktionsrika och populära, var och en med sina egna fördelar jämfört med de andra.

1. Figma

via Figma

Med Figma får du ett mångsidigt, molnbaserat UI/UX-designverktyg som är skräddarsytt för team som utvecklar produkter.

Med samarbete som sitt främsta erbjudande gör Figma det möjligt för team att hantera och arbeta med projekt samtidigt. Detta gör Figma till ett idealiskt samarbets- och projektledningsverktyg för distribuerade designteam.

Figmas kraftfulla prototypverktyg hjälper dig att skapa detaljerade wireframes, mockups och interaktiva prototyper – utan att du behöver kunna koda. Det har också ett ”dev mode” där utvecklare får den information de behöver för att översätta designen till kod i samma fil som de skapar designen i.

Figma bästa funktioner

Skapa prototyper tillsammans i realtid och gör designen världsledande.

Dela högkvalitativa prototyper utan kod och få feedback i realtid.

Gör det möjligt för utvecklare att översätta design till kod med dev-läge.

Använd Figjam för att implementera brainstormingtekniker och komma på idéer till design.

Ett kapabelt plugin-ekosystem för att förbättra designfunktionerna

Exceptionellt överlämningsvänligt

Figma-begränsningar

Figma hävdar att du kan exportera dess kod för att bygga faktiska projekt, men koden är omfångsrik och benägen att gå sönder.

Behörigheter och versionskontroll behöver förbättras

Figma-priser

Starter: Gratis

Figma Professional: 12 USD/månad per redaktör, faktureras årligen

Figma Organization: 45 USD/månad per redaktör, faktureras årligen

Företag: 75 USD/månad per redaktör, faktureras årligen

Betyg och recensioner av Figma

G2: 4,7/5 (980+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 680 recensioner)

2. Origami Studio

via Origami Studio

Origami Studio är ett gratis design- och prototypverktyg som skapats av Facebook och finns tillgängligt för Mac.

Det gör det möjligt för designers att snabbt skapa och dela interaktiva gränssnitt med hjälp av dra-och-släpp-funktioner. Origami gör det också möjligt att importera lager från Sketch och Figma på ett smidigt sätt.

Att bygga prototyper i Origami Studio innebär att man använder en Patch Editor för att bygga logiken bakom appar. Ett imponerande bibliotek med patchar finns tillgängligt, inklusive animationer, omkopplare, booleska operatorer och till och med avläsningar från en telefons sensorer.

Origami Studios bästa funktioner

Få högkvalitativa prototyper, inklusive logik.

Skapa interaktioner och animationer med hjälp av färdiga block som kallas patchar.

Hämta färdiga patchar i patchbiblioteket.

Spela in, klipp och exportera videor av prototyper direkt i Origami Studio.

Begränsningar för Origami Studio

Inte särskilt lämpligt för stora prototyper med flera skärmar.

Inlärningskurvan är ganska brant.

Priser för Origami Studio

Gratis

Betyg och recensioner av Origami Studio

G2: N/A

Capterra: N/A

3. InVision

via InVision

InVision Prototype är ett kodfritt produktdesignverktyg som är perfekt för att skapa engagerande designupplevelser. Det gör det möjligt för designers att lämna kommentarer och tagga varandra inifrån en prototyp, vilket gör detta till en kapabel lösning för designsamarbete.

InVision integreras sömlöst med Sketch, vilket gör det möjligt att skapa designer i Sketch och konvertera dem till fungerande prototyper i InVision.

InVision har också en inspektionsfunktion som enkelt konverterar designfiler till utvecklingsspecifikationer.

InVisions bästa funktioner

Länka ihop dina prototypskärmar med hotspots – funktionen som lägger till interaktion.

Bygg för alla enheter med InVisions responsiva funktioner.

Samarbeta i realtid med skärmdelning i webbläsaren och kommentarer i appen.

Ge utvecklare direkt tillgång till dina tillgångar och designspecifikationer.

Invisions begränsningar

Kräver fler plugins för fullständig användbarhet.

Vissa användare har rapporterat problem med att bädda in InVision-resurser i annan programvara.

Priser för Invision

Starter: Gratis

Pro: 7,95 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Anpassad prissättning

H4: Invision-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 670 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (730+ recensioner)

4. Protopie

via Protopie

ProtoPie är ett verktyg som enbart fokuserar på prototyputveckling. ?

Du måste först importera dina statiska wireframes från ett annat verktyg. ProtoPie har plugins för Figma, Adobe XD och Sketch som underlättar detta.

När du har importerat dina filer från ett wireframing-verktyg kan du omvandla dem till komplexa, interaktiva prototyper genom att lägga till triggers, svar och objekt.

Protopie har också enkla förhandsgransknings- och delningsfunktioner. Det är perfekt för nybörjare.

Protopies bästa funktioner

Skapa prototyper för videospelsdesign

Testa dina prototyper på olika enheter.

Gör användartester i själva verktyget

Importera dina designer med plugins för Figma, Adobe XD och Sketch.

Lätt att lära sig och använda

Protopies begränsningar

Inte avsett för att skapa UI-design från grunden.

Inget samarbete i realtid

Priser för Protopie

Starter: Gratis

Pro: 67 $/månad per redigerare

Företag: Anpassad prissättning

Protopie-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (23 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (45 recensioner)

5. Adobe XD

via Adobe XD

Adobe XD är ett verktyg för snabb prototyputveckling som gör det möjligt för designers att omvandla lågupplösta wireframes till högupplösta prototyper i en enda fil. Det är vektorbaserat, kodfritt och främjar samarbetsdesign.

Dess förmåga att överlämna filer direkt till designers inom Adobes Creative Cloud gör detta till ett kraftfullt designprogram som effektiviserar hela designprocessen.

Det är också mycket samarbetsinriktat, med smidiga delnings- och kommenteringsalternativ så att intressenterna kan ge feedback direkt i prototypen.

De bästa funktionerna i Adobe XD

Överför enkelt ikonvektordesignfiler och bildresurser till XD med direkt integration med Adobe Creative Cloud.

Utvärdera och dela prototyper på stationära appar och mobila enheter.

Spara tid och förenkla designprocessen med funktioner som upprepade rutnät och staplar.

Aktivera animationer med röstbaserade prototypkommandon.

Begränsningar i Adobe XD

Inte ett särskilt intuitivt gränssnitt

Passar bäst för användare som är bekanta med Adobe Creative Cloud.

Priser för Adobe XD

Individuellt: 9,99 $/månad (en användare)

Enkel app (endast XD): 33,99 $/månad per licens

Adobe Creative Cloud: 79,99 $/månad per licens

Betyg och recensioner av Adobe XD

G2: 4,3/5 (480+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

6. Sketch

via Sketch.

Denna är exklusivt för Apple-användare.

Designers använder Sketch, ett kraftfullt design- och prototypverktyg, för att skapa wireframes och prototyper och för överlämning till utvecklare.

Med Sketch kan du skapa statiska designer och sedan använda prototypfunktionen för att förhandsgranska dem. Tagga andra intressenter för att dela feedback direkt på dina Sketch-designer.

Sketchs bästa funktioner

Designa och hantera dina vektorikoner med flexibla verktyg för vektorredigering.

Spara dina designer som mallar för framtida projekt.

Arbeta offline även om du inte har tillgång till internet.

Använd webbläsarbaserade verktyg för att testa prototyper och överlämna design till utvecklare.

Sketch-begränsningar

Ett verktyg som endast finns för Mac, så inbitna Windows-användare har tyvärr inte samma tur ?

Begränsade funktioner för samarbete i realtid

Priser för Sketch

Standard: 10 USD/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 20 USD/månad per användare, faktureras årligen

Endast för Mac-licens: 120 dollar per licens

Betyg och recensioner av Sketch

G2: 4,5/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 800 recensioner)

7. Webflow

via Webflow

Webflow är ett kraftfullt webbdesignverktyg utan kod som gör det möjligt för designers att göra två saker: designa en högkvalitativ webbplats och skapa en live-webbplats komplett med all HTML, CSS och Javascript, redo att publiceras eller vidareutvecklas.

På så sätt får du inte bara en mockup, utan en webbplats i produktion.

Webflows bästa funktioner

Designa enkelt i ett intuitivt gränssnitt med dra-och-släpp-funktion.

Få ett kraftfullt inbyggt CMS för att designa din webbplats utifrån verkligt, strukturerat innehåll.

Möjliggör en produktionsklar överlämning till utvecklare – eller publicera din design direkt.

Få avancerade animationer, övergångar och mikrointeraktionsfunktioner.

Begränsningar för Webflow

Det är en brant inlärningskurva.

Begränsade funktioner för samarbete i realtid

Priser för Webflow

Starter: Gratis

Grundläggande: 14 $/månad, faktureras årligen

CMS: 23 $/månad, faktureras årligen

Företag: 39 $/månad, faktureras årligen

Företag: Anpassad prissättning

Webflow-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 520 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (227+ recensioner)

8. Framer

via Framer AI

Framer är ett AI-drivet designverktyg som låter dig skapa interaktiva prototyper extremt snabbt.

Framer är ett lättanvänt verktyg utan kodning som länkar samman sidor för att skapa 3D-effekter.

Med interaktiva komponenter som kan dras och släppas, anpassningsbara layouter och inbyggda verktyg för sidbläddring, rullning och navigering kan designers skapa högkvalitativa designer som känns och fungerar som en liveversion.

Framer bästa funktioner

Lättanvänd dra-och-släpp-funktion

AI-webbplatsgenerator för att bygga kodbaserade prototyper

Färdiga mallar och komponenter

Väv in komplexa och anpassade animationer och interaktioner

Integrera ett inbyggt CMS i webbplatsen

Begränsningar med Framer

Något brant inlärningskurva

Vissa interaktiva komponenter kan se annorlunda ut i slutprodukten.

Priser för Framer

Starter: Gratis

Mini: 5 $/månad, faktureras årligen

Grundläggande: 15 $/månad, faktureras årligen

Pro: 30 $/månad, faktureras årligen

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Framer

G2: 4,5/5 (86 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (21 recensioner)

9. Axure

Via Axure

Axure anses ofta vara ett av de bästa prototypverktygen för att implementera villkorlig logik och är utvecklat för designers som letar efter rätt prototypverktyg för interaktiv design.

Förutom omfattande interaktiva möjligheter gör Axure dokumentationen extremt enkel. Det hjälper till att organisera anteckningar, uppgifter och andra viktiga tillgångar, vilket gör dem tillgängliga för berörda intressenter och ett utmärkt val för stora projekt.

Axures bästa funktioner

Axure påstår sig erbjuda obegränsade interaktiva möjligheter, inklusive logik.

Designa för stationära datorer, surfplattor och telefoner på en enda sida med anpassningsbara layouter.

Samla in feedback från intressenter direkt på skärmen

Det är enkelt att överlämna till utvecklare med automatiserade redlines, designresurser och CSS-inspektion.

Axures begränsningar

Användare kan ibland uppleva gränssnittet som klumpigt och trögt.

Axure-priser

Pro: 25 dollar per månad per användare, faktureras årligen

Team: 42 USD per månad per användare, faktureras årligen

Företag: Anpassad prissättning

Axure-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 270 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

10. Infragistics

via Infragistics

Infragistics är ett molnbaserat dra-och-släpp-verktyg som hjälper dig att bygga app-prototyper snabbare. Det erbjuder ett komplett design-till-kod-system med förbyggda app-mallar, vilket hjälper företag att utveckla sina appar även utan designers.

Infragistics bästa funktioner

Lätt att använda

Prototypningsalternativ utan eller med minimalt med kod för utvecklingsteam, även om de ännu inte har några designers i teamet.

Sömlös designöverlämningsprocess för utvecklare

Användartestning, apputveckling och kodgenerering på ett och samma ställe.

Infragistics begränsningar

Användare har påpekat begränsade funktioner och funktionalitet.

Appens prestanda behöver förbättras

Infragistics prissättning

UI: 1 295 USD/år per utvecklare

Ultimate: 1 495 USD/år per utvecklare

Professionell: 1 295 USD/år per utvecklare

Infragistics betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (32 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (94 recensioner)

Alla dessa verktyg är utmärkta för att skapa engagerande prototyper.

Du behöver dock fortfarande ett projektledningsverktyg – som Clickup – för att komplettera dina prototypverktyg, effektivisera arbetsflöden och förbättra samarbetet mellan dina design- och produktteam.

Maximera designproduktiviteten med ClickUp

ClickUp vänder sig till designteam av alla storlekar och erbjuder omfattande funktioner för uppgiftshantering, teamsamarbete och insamling av feedback. Samla in och organisera designförfrågningar och prioriteringar i ClickUp Dashboard för en fullständig översikt över tidsplaner, ansvariga och framsteg. Dashboarden hjälper chefer att visualisera teamets kapacitet för att se vem som är upptagen och vem som kan hoppa in.

Spåra framsteg relaterade till mål med ClickUp-målpanelen.

ClickUp erbjuder också ett bibliotek med mallar, till exempel mallar för kreativa briefs, design sprint, brainstorming och designreview – alla specialutformade för designteam.

För samarbete i realtid har ClickUp ett digitalt whiteboardverktyg som gör det möjligt för team att brainstorma, utarbeta strategier och kartlägga designidéer. ClickUp Whiteboards är som en centraliserad, visuell hubb för att omvandla teamets idéer till samordnade åtgärder i samarbete.

Brainstorma, utforma strategier eller planera arbetsflöden med visuellt samarbetsinriktade ClickUp Whiteboards.

Designteam över hela världen använder funktionen ClickUp Mind Maps för att brainstorma, visualisera och organisera idéer och få den ultimata visuella översikten. Mind mapping-verktyg hjälper till att koppla samman ett centralt koncept och relaterade uppgifter.

Använd ClickUp för att utforma arbetsflöden med praktiska funktioner som whiteboards, tankekartor, automatiseringar och ett stort antal mallar.

Dessutom erbjuder ClickUp inbyggda samarbetsverktyg som ClickUp Docs för att dela mockups som videomeddelanden med en länk som spelas upp direkt i webbläsaren – utan att behöva ladda ner något.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp kompletterar viktig prototyputveckling med planering, strategi, wireframing och projektledning.

En extremt samarbetsinriktad miljö där flera designers arbetar synkroniserat.

ClickUp Whiteboard, som har intuitiva dra-och-släpp-funktioner för att komma igång med mockups.

Den expertutvecklade ClickUp AI hjälper designers att skapa designpersonligheter, komponenter, användarresor och kreativa briefs.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp är inte avsett för prototyputveckling, men kompletterar det.

Det finns inga interaktiva wireframes för att bygga fullt fungerande prototyper.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta säljavdelningen för anpassade priser.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

Omfamna hela designprocessen

Prototypverktyg spelar en avgörande roll i designprocessen och gör det möjligt att omvandla statiska idéer till levande upplevelser. Vissa verktyg fokuserar enbart på prototyputveckling, medan andra har utökade funktioner som täcker hela designprocessen, från wireframes till livekod.

För stora projekt med flera intressenter är prototyputveckling ett oumbärligt verktyg för att samla in feedback, testa användbarhet och förfina designen iterativt. Prototyputveckling är dock bara ett steg i en bredare designprocess.

Denna artikel går utöver att lösa ett steg och söker efter verktyg som tillför värde till skapandeprocessen. ClickUp, med sin omfattande uppsättning funktioner, är ett exempel på detta tillvägagångssätt.

Genom att flytta fokus från enbart prototyputveckling till att omfamna komplett designprojektledning kommer du att uppnå nya nivåer av effektivitet och kreativitet. ?