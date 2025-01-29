De 10 bästa prototypverktygen för designers 2025

UX-designers använder sig av många olika verktyg för att skapa attraktiva användarupplevelser. Ett av de verktyg som designers använder är prototypverktyg för att simulera utseendet och känslan hos sina skapelser.
Det stora utbudet av prototypverktyg gör det dock svårt att välja det perfekta verktyget för ett specifikt projekt.
Med denna guide hjälper vi dig att navigera i prototyputvecklingslandskapet genom att presentera de 10 bästa programvarulösningarna för prototyputveckling.
Vad ska du leta efter i prototypverktyg?
Valet av prototypverktyg beror på dina specifika behov, men här är några vanliga aspekter som du bör utvärdera.
- Mångsidighet: Som detaljorienterade designers vill du införliva olika nivåer av realism i din prototyp. Leta efter verktyg med låg, medel och hög precision för prototyputveckling och ett robust ekosystem av plugins som hjälper dig att skapa bra design.
- Användarvänlighet: Välj ett prototypverktyg med ett enkelt användargränssnitt och funktioner som dra-och-släpp, så att du inte behöver spendera timmar på att lista ut hur verktyget fungerar.
- Samarbete: I fall där ett team av designers måste samarbeta för att skapa appar är det bäst att välja verktyg som gör det möjligt för teamen att samarbeta i realtid.
- Enkel delning: Välj högkvalitativa prototypverktyg som gör det enkelt att dela prototyper, till exempel i form av en länk.
- Överlämning till utvecklare: Prototypverktyg ska påskynda utvecklingsprocessen. Välj ett verktyg som möjliggör enkel överlämning till utvecklare så att de inte behöver återskapa designerna.
De 10 bästa prototypverktygen att använda
Vi har sammanställt en lista över de högst rankade verktygen för prototyputveckling 2024, som alla är funktionsrika och populära, var och en med sina egna fördelar jämfört med de andra.
1. Figma
Med Figma får du ett mångsidigt, molnbaserat UI/UX-designverktyg som är skräddarsytt för team som utvecklar produkter.
Med samarbete som sitt främsta erbjudande gör Figma det möjligt för team att hantera och arbeta med projekt samtidigt. Detta gör Figma till ett idealiskt samarbets- och projektledningsverktyg för distribuerade designteam.
Figmas kraftfulla prototypverktyg hjälper dig att skapa detaljerade wireframes, mockups och interaktiva prototyper – utan att du behöver kunna koda. Det har också ett ”dev mode” där utvecklare får den information de behöver för att översätta designen till kod i samma fil som de skapar designen i.
Figma bästa funktioner
- Skapa prototyper tillsammans i realtid och gör designen världsledande.
- Dela högkvalitativa prototyper utan kod och få feedback i realtid.
- Gör det möjligt för utvecklare att översätta design till kod med dev-läge.
- Använd Figjam för att implementera brainstormingtekniker och komma på idéer till design.
- Ett kapabelt plugin-ekosystem för att förbättra designfunktionerna
- Exceptionellt överlämningsvänligt
Figma-begränsningar
- Figma hävdar att du kan exportera dess kod för att bygga faktiska projekt, men koden är omfångsrik och benägen att gå sönder.
- Behörigheter och versionskontroll behöver förbättras
Figma-priser
- Starter: Gratis
- Figma Professional: 12 USD/månad per redaktör, faktureras årligen
- Figma Organization: 45 USD/månad per redaktör, faktureras årligen
- Företag: 75 USD/månad per redaktör, faktureras årligen
Betyg och recensioner av Figma
- G2: 4,7/5 (980+ recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 680 recensioner)
2. Origami Studio
Origami Studio är ett gratis design- och prototypverktyg som skapats av Facebook och finns tillgängligt för Mac.
Det gör det möjligt för designers att snabbt skapa och dela interaktiva gränssnitt med hjälp av dra-och-släpp-funktioner. Origami gör det också möjligt att importera lager från Sketch och Figma på ett smidigt sätt.
Att bygga prototyper i Origami Studio innebär att man använder en Patch Editor för att bygga logiken bakom appar. Ett imponerande bibliotek med patchar finns tillgängligt, inklusive animationer, omkopplare, booleska operatorer och till och med avläsningar från en telefons sensorer.
Origami Studios bästa funktioner
- Få högkvalitativa prototyper, inklusive logik.
- Skapa interaktioner och animationer med hjälp av färdiga block som kallas patchar.
- Hämta färdiga patchar i patchbiblioteket.
- Spela in, klipp och exportera videor av prototyper direkt i Origami Studio.
Begränsningar för Origami Studio
- Inte särskilt lämpligt för stora prototyper med flera skärmar.
- Inlärningskurvan är ganska brant.
Priser för Origami Studio
- Gratis
Betyg och recensioner av Origami Studio
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. InVision
InVision Prototype är ett kodfritt produktdesignverktyg som är perfekt för att skapa engagerande designupplevelser. Det gör det möjligt för designers att lämna kommentarer och tagga varandra inifrån en prototyp, vilket gör detta till en kapabel lösning för designsamarbete.
InVision integreras sömlöst med Sketch, vilket gör det möjligt att skapa designer i Sketch och konvertera dem till fungerande prototyper i InVision.
InVision har också en inspektionsfunktion som enkelt konverterar designfiler till utvecklingsspecifikationer.
InVisions bästa funktioner
- Länka ihop dina prototypskärmar med hotspots – funktionen som lägger till interaktion.
- Bygg för alla enheter med InVisions responsiva funktioner.
- Samarbeta i realtid med skärmdelning i webbläsaren och kommentarer i appen.
- Ge utvecklare direkt tillgång till dina tillgångar och designspecifikationer.
Invisions begränsningar
- Kräver fler plugins för fullständig användbarhet.
- Vissa användare har rapporterat problem med att bädda in InVision-resurser i annan programvara.
Priser för Invision
- Starter: Gratis
- Pro: 7,95 $/månad per användare, faktureras årligen
- Företag: Anpassad prissättning
H4: Invision-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 670 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (730+ recensioner)
4. Protopie
ProtoPie är ett verktyg som enbart fokuserar på prototyputveckling. ?
Du måste först importera dina statiska wireframes från ett annat verktyg. ProtoPie har plugins för Figma, Adobe XD och Sketch som underlättar detta.
När du har importerat dina filer från ett wireframing-verktyg kan du omvandla dem till komplexa, interaktiva prototyper genom att lägga till triggers, svar och objekt.
Protopie har också enkla förhandsgransknings- och delningsfunktioner. Det är perfekt för nybörjare.
Protopies bästa funktioner
- Skapa prototyper för videospelsdesign
- Testa dina prototyper på olika enheter.
- Gör användartester i själva verktyget
- Importera dina designer med plugins för Figma, Adobe XD och Sketch.
- Lätt att lära sig och använda
Protopies begränsningar
- Inte avsett för att skapa UI-design från grunden.
- Inget samarbete i realtid
Priser för Protopie
- Starter: Gratis
- Pro: 67 $/månad per redigerare
- Företag: Anpassad prissättning
Protopie-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (23 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (45 recensioner)
5. Adobe XD
Adobe XD är ett verktyg för snabb prototyputveckling som gör det möjligt för designers att omvandla lågupplösta wireframes till högupplösta prototyper i en enda fil. Det är vektorbaserat, kodfritt och främjar samarbetsdesign.
Dess förmåga att överlämna filer direkt till designers inom Adobes Creative Cloud gör detta till ett kraftfullt designprogram som effektiviserar hela designprocessen.
Det är också mycket samarbetsinriktat, med smidiga delnings- och kommenteringsalternativ så att intressenterna kan ge feedback direkt i prototypen.
De bästa funktionerna i Adobe XD
- Överför enkelt ikonvektordesignfiler och bildresurser till XD med direkt integration med Adobe Creative Cloud.
- Utvärdera och dela prototyper på stationära appar och mobila enheter.
- Spara tid och förenkla designprocessen med funktioner som upprepade rutnät och staplar.
- Aktivera animationer med röstbaserade prototypkommandon.
Begränsningar i Adobe XD
- Inte ett särskilt intuitivt gränssnitt
- Passar bäst för användare som är bekanta med Adobe Creative Cloud.
Priser för Adobe XD
- Individuellt: 9,99 $/månad (en användare)
- Enkel app (endast XD): 33,99 $/månad per licens
- Adobe Creative Cloud: 79,99 $/månad per licens
Betyg och recensioner av Adobe XD
- G2: 4,3/5 (480+ recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)
6. Sketch
Denna är exklusivt för Apple-användare.
Designers använder Sketch, ett kraftfullt design- och prototypverktyg, för att skapa wireframes och prototyper och för överlämning till utvecklare.
Med Sketch kan du skapa statiska designer och sedan använda prototypfunktionen för att förhandsgranska dem. Tagga andra intressenter för att dela feedback direkt på dina Sketch-designer.
Sketchs bästa funktioner
- Designa och hantera dina vektorikoner med flexibla verktyg för vektorredigering.
- Spara dina designer som mallar för framtida projekt.
- Arbeta offline även om du inte har tillgång till internet.
- Använd webbläsarbaserade verktyg för att testa prototyper och överlämna design till utvecklare.
Sketch-begränsningar
- Ett verktyg som endast finns för Mac, så inbitna Windows-användare har tyvärr inte samma tur ?
- Begränsade funktioner för samarbete i realtid
Priser för Sketch
- Standard: 10 USD/månad per användare, faktureras årligen
- Företag: 20 USD/månad per användare, faktureras årligen
- Endast för Mac-licens: 120 dollar per licens
Betyg och recensioner av Sketch
- G2: 4,5/5 (över 1 200 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 800 recensioner)
7. Webflow
Webflow är ett kraftfullt webbdesignverktyg utan kod som gör det möjligt för designers att göra två saker: designa en högkvalitativ webbplats och skapa en live-webbplats komplett med all HTML, CSS och Javascript, redo att publiceras eller vidareutvecklas.
På så sätt får du inte bara en mockup, utan en webbplats i produktion.
Webflows bästa funktioner
- Designa enkelt i ett intuitivt gränssnitt med dra-och-släpp-funktion.
- Få ett kraftfullt inbyggt CMS för att designa din webbplats utifrån verkligt, strukturerat innehåll.
- Möjliggör en produktionsklar överlämning till utvecklare – eller publicera din design direkt.
- Få avancerade animationer, övergångar och mikrointeraktionsfunktioner.
Begränsningar för Webflow
- Det är en brant inlärningskurva.
- Begränsade funktioner för samarbete i realtid
Priser för Webflow
- Starter: Gratis
- Grundläggande: 14 $/månad, faktureras årligen
- CMS: 23 $/månad, faktureras årligen
- Företag: 39 $/månad, faktureras årligen
- Företag: Anpassad prissättning
Webflow-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 520 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (227+ recensioner)
8. Framer
Framer är ett AI-drivet designverktyg som låter dig skapa interaktiva prototyper extremt snabbt.
Framer är ett lättanvänt verktyg utan kodning som länkar samman sidor för att skapa 3D-effekter.
Med interaktiva komponenter som kan dras och släppas, anpassningsbara layouter och inbyggda verktyg för sidbläddring, rullning och navigering kan designers skapa högkvalitativa designer som känns och fungerar som en liveversion.
Framer bästa funktioner
- Lättanvänd dra-och-släpp-funktion
- AI-webbplatsgenerator för att bygga kodbaserade prototyper
- Färdiga mallar och komponenter
- Väv in komplexa och anpassade animationer och interaktioner
- Integrera ett inbyggt CMS i webbplatsen
Begränsningar med Framer
- Något brant inlärningskurva
- Vissa interaktiva komponenter kan se annorlunda ut i slutprodukten.
Priser för Framer
- Starter: Gratis
- Mini: 5 $/månad, faktureras årligen
- Grundläggande: 15 $/månad, faktureras årligen
- Pro: 30 $/månad, faktureras årligen
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner av Framer
- G2: 4,5/5 (86 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (21 recensioner)
9. Axure
Axure anses ofta vara ett av de bästa prototypverktygen för att implementera villkorlig logik och är utvecklat för designers som letar efter rätt prototypverktyg för interaktiv design.
Förutom omfattande interaktiva möjligheter gör Axure dokumentationen extremt enkel. Det hjälper till att organisera anteckningar, uppgifter och andra viktiga tillgångar, vilket gör dem tillgängliga för berörda intressenter och ett utmärkt val för stora projekt.
Axures bästa funktioner
- Axure påstår sig erbjuda obegränsade interaktiva möjligheter, inklusive logik.
- Designa för stationära datorer, surfplattor och telefoner på en enda sida med anpassningsbara layouter.
- Samla in feedback från intressenter direkt på skärmen
- Det är enkelt att överlämna till utvecklare med automatiserade redlines, designresurser och CSS-inspektion.
Axures begränsningar
- Användare kan ibland uppleva gränssnittet som klumpigt och trögt.
Axure-priser
- Pro: 25 dollar per månad per användare, faktureras årligen
- Team: 42 USD per månad per användare, faktureras årligen
- Företag: Anpassad prissättning
Axure-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 270 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)
10. Infragistics
Infragistics är ett molnbaserat dra-och-släpp-verktyg som hjälper dig att bygga app-prototyper snabbare. Det erbjuder ett komplett design-till-kod-system med förbyggda app-mallar, vilket hjälper företag att utveckla sina appar även utan designers.
Infragistics bästa funktioner
- Lätt att använda
- Prototypningsalternativ utan eller med minimalt med kod för utvecklingsteam, även om de ännu inte har några designers i teamet.
- Sömlös designöverlämningsprocess för utvecklare
- Användartestning, apputveckling och kodgenerering på ett och samma ställe.
Infragistics begränsningar
- Användare har påpekat begränsade funktioner och funktionalitet.
- Appens prestanda behöver förbättras
Infragistics prissättning
- UI: 1 295 USD/år per utvecklare
- Ultimate: 1 495 USD/år per utvecklare
- Professionell: 1 295 USD/år per utvecklare
Infragistics betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (32 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (94 recensioner)
Andra designverktyg
Alla dessa verktyg är utmärkta för att skapa engagerande prototyper.
Du behöver dock fortfarande ett projektledningsverktyg – som Clickup – för att komplettera dina prototypverktyg, effektivisera arbetsflöden och förbättra samarbetet mellan dina design- och produktteam.
Maximera designproduktiviteten med ClickUp
ClickUp vänder sig till designteam av alla storlekar och erbjuder omfattande funktioner för uppgiftshantering, teamsamarbete och insamling av feedback. Samla in och organisera designförfrågningar och prioriteringar i ClickUp Dashboard för en fullständig översikt över tidsplaner, ansvariga och framsteg. Dashboarden hjälper chefer att visualisera teamets kapacitet för att se vem som är upptagen och vem som kan hoppa in.
ClickUp erbjuder också ett bibliotek med mallar, till exempel mallar för kreativa briefs, design sprint, brainstorming och designreview – alla specialutformade för designteam.
För samarbete i realtid har ClickUp ett digitalt whiteboardverktyg som gör det möjligt för team att brainstorma, utarbeta strategier och kartlägga designidéer. ClickUp Whiteboards är som en centraliserad, visuell hubb för att omvandla teamets idéer till samordnade åtgärder i samarbete.
Designteam över hela världen använder funktionen ClickUp Mind Maps för att brainstorma, visualisera och organisera idéer och få den ultimata visuella översikten. Mind mapping-verktyg hjälper till att koppla samman ett centralt koncept och relaterade uppgifter.
Dessutom erbjuder ClickUp inbyggda samarbetsverktyg som ClickUp Docs för att dela mockups som videomeddelanden med en länk som spelas upp direkt i webbläsaren – utan att behöva ladda ner något.
ClickUps bästa funktioner
- ClickUp kompletterar viktig prototyputveckling med planering, strategi, wireframing och projektledning.
- En extremt samarbetsinriktad miljö där flera designers arbetar synkroniserat.
- ClickUp Whiteboard, som har intuitiva dra-och-släpp-funktioner för att komma igång med mockups.
- Den expertutvecklade ClickUp AI hjälper designers att skapa designpersonligheter, komponenter, användarresor och kreativa briefs.
Begränsningar för ClickUp
- ClickUp är inte avsett för prototyputveckling, men kompletterar det.
- Det finns inga interaktiva wireframes för att bygga fullt fungerande prototyper.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Företag: Kontakta säljavdelningen för anpassade priser.
Betyg och recensioner av ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 9 100 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)
Omfamna hela designprocessen
Prototypverktyg spelar en avgörande roll i designprocessen och gör det möjligt att omvandla statiska idéer till levande upplevelser. Vissa verktyg fokuserar enbart på prototyputveckling, medan andra har utökade funktioner som täcker hela designprocessen, från wireframes till livekod.
För stora projekt med flera intressenter är prototyputveckling ett oumbärligt verktyg för att samla in feedback, testa användbarhet och förfina designen iterativt. Prototyputveckling är dock bara ett steg i en bredare designprocess.
Denna artikel går utöver att lösa ett steg och söker efter verktyg som tillför värde till skapandeprocessen. ClickUp, med sin omfattande uppsättning funktioner, är ett exempel på detta tillvägagångssätt.
Genom att flytta fokus från enbart prototyputveckling till att omfamna komplett designprojektledning kommer du att uppnå nya nivåer av effektivitet och kreativitet. ?