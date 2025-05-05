De 12 bästa programvarorna för mind mapping 2025

Vägen från idé till genomförande är aldrig rak! Vägen är kantad av dussintals, om inte hundratals, milstolpar och sammankopplade idéer. Hur dokumenterar, spårar, hanterar och utvecklar man varje informationsnod som är kopplad till varje idé?

Svar: Mind maps

Som författare är mind maps ett utmärkt sätt att dokumentera mina tankar, skapa kopplingar och väva ihop dem till en sammanhängande berättelse. Som en person som gillar penna och papper har visualiseringen av mina idéer i en anteckningsbok fundamentalt förändrat min förmåga att genomföra dem.

Men när man arbetar i team kan anteckningsböcker och fysiska whiteboardtavlor vara begränsande.

Lyckligtvis har vi hittat de bästa digitala programvarulösningarna för mind mapping att välja mellan. Jag har personligen provat dussintals mind mapping-appar och valt ut de tolv bästa.

⏰60 sekunders sammanfattning Här är de 12 bästa verktygen för mind mapping som du någonsin kommer att behöva för att visualisera, organisera och genomföra dina idéer på ett effektivt sätt: ClickUp (Bäst för mind mapping med projektledning) Miro (Bäst för problemlösning och innovation) Coggle (Bäst för team som behöver flexibel funktionalitet) MindMeister (Bäst för kreativa team) MindNode (Bäst för lösningsinriktade team som behöver en kartläggningsapp för macOS) Xmind (Bäst för strukturerat tänkande) FigJam (Bäst för feedback och gemensamt beslutsfattande) MindGenius (Bäst för kunskapshantering) Creately (Bäst för kollaborativ mind mapping) Ayoa (Bäst för inkluderande och kollaborativ mind mapping) EdrawMind (Bäst för AI-driven mind mapping) Lucidchart (Bäst för team som arbetar tillsammans)

Vad är en tankekarta?

En mind map är en visuell, schematisk representation av information kring en hierarki av relationer. Mind maps är utmärkta för brainstorming och idéskapande eftersom de är:

Icke-linjärt : Du kan gå fram och tillbaka och diskutera en idé och lägga till information utan de begränsningar som ett linjärt tillvägagångssätt medför.

Öppet slut : Du kan använda dem som en tom duk för att börja och utveckla dina idéer i vilken form du vill.

Samarbete : Du kan samla in synpunkter från flera personer utan att det påverkar idéens struktur/integritet.

Anpassningsbara: Du kan utveckla idéer och lägga till mer information senare

Här är min lista över saker att tänka på när man väljer ett mind mapping-program.

Hur väljer man ett mind mapping-program?

När jag valde den bästa programvaran för mind mapping letade jag efter följande funktioner och fördelar.

Noder och kopplingar

På grundläggande nivå ska du se till att du kan skapa datapunkter [noder] och rita kopplingar mellan dem. Beroende på dina behov bör du kunna skapa olika typer av noder.

Om du till exempel gör en mind map över acceptanskriterierna för en funktion du utvecklar, behöver du noder för:

Användarprofil

Användarberättelse

Checklista över behov

Testdata

Leta efter ett mind map-program som gör det möjligt att skapa alla dessa typer av noder och kopplingar.

Flexibilitet

Det finns flera olika typer av tankekartor. Lärare/utbildare skapar tankekartor för att visualisera begrepp och underlätta inlärningen. Dataanalysteam använder dem för datavisualisering. Konsulter och chefer ritar tankekartor i form av beslutsträd för att lösa problem.

Som författare behövde jag kartlägga artiklar som den du läser just nu, samt en deckare som jag arbetar med i hemlighet! Flexibilitet är alltså A och O.

Samarbete

Den största fördelen med en digital mind mapping-programvara är att team på olika geografiska platser kan lägga till, redigera, ta bort eller utveckla idéer tillsammans. Det säkerställer bokstavligen att alla är på samma sida!

Eftersom jag arbetar med team över hela världen behövde jag en mind mapping-app med samarbetsfunktioner, såsom delning, redigering i realtid och mycket mer.

Handlingskraft

En mind map är ett utmärkt sätt att gå från idé till handlingsplan. Men för att kunna agera behöver du en annan uppsättning funktioner.

Det viktigaste av alla mina överväganden var att mind mapping-verktyget fungerar med mitt projektledningsverktyg för att länka/konvertera idéer till:

Uppgifter att arbeta med

Dokument att dela och hänvisa till

Kommentarer för att spåra framsteg

Klisterlappar och påminnelser

Med förväntningarna på ett mind mapping-program i åtanke, låt oss titta på de bästa alternativen som finns på marknaden idag.

Verktyg för mind mapping Bäst för Bästa funktionen Begränsning ClickUp Mind mapping med projektledning Flexibilitet, projektledningsfunktioner Brant inlärningskurva Miro Problemlösning och innovation Automatisk layoutläge Begränsade funktioner i gratispaketet Coggle Team som behöver flexibel funktionalitet Versionsspårning Begränsad användargränssnitt MindMeister Kreativa team Outline-läge Begränsade planer MindNode Lösningsorienterade team som behöver en kartläggningsapp för macOS Widgets för iOS och macOS Begränsar samarbetet Xmind Strukturerat tänkande Logikdiagram, brace maps, fiskbensdiagram Brist på fördefinierade arbetsflöden FigJam Feedback och gemensamt beslutsfattande Jambot AI Skapar inte tabeller på MindMaps MindGenius Kunskapshantering Kartnavigator Stöder inte olika plattformar Creately Samarbetsinriktad mind mapping Över 50 typer av diagram Saknar mobiloptimering Ayoa Inkluderande och kollaborativ mind mapping Stöd för dyslexi, ADHD och ASD Begränsad gratisplan EdrawMind AI-driven mind mapping Enkel brainstorming Ämnen och underämnen kan inte anpassas Lucidchart Team som arbetar tillsammans Samarbete i realtid Begränsad gratisplan

Behöver du mer information? Låt oss dyka rätt in i ämnet.

De 12 bästa mind mapping-programmen att prova [gratis och betalda]

När jag sa att jag har provat dussintals mind mapping-program, undrade du förmodligen om det verkligen finns fler än tolv sådana på marknaden. Låt oss först klargöra det.

Idag listar G2 65 programvaruprodukter under kategorin mind mapping [mer än fem dussin, om man så vill]. Om det är något jag har lärt mig av att prova dem alla, så är det att inte alla mind mapping-verktyg är skapade på samma sätt.

Jag har därför testat dessa verktyg noggrant för att hitta den bästa mind map-programvaran för dig. Låt oss titta på dem en efter en.

1. ClickUp (Bäst för mind mapping med projektledning)

Kom igång med ClickUp Mind Maps Omvandla komplexa idéer till handlingssteg med ClickUp MindMaps

ClickUp är en omfattande, flexibel, allt-i-ett-programvara för projektledning fullspäckad med innovations- och samarbetsfunktioner, inklusive exceptionella tankekartor.

ClickUp Mind Maps gör det möjligt för dig att dokumentera idéer, rita kopplingar, kartlägga arbetsflöden och länka koncept på ett och samma ställe. Den mest kraftfulla funktionen i ClickUp Mind Maps är dock dess förmåga att ta dig från idé till handling.

Jag har använt ClickUp Mind Maps för att arbeta med produkt-/marknadsföringsteam, samla idéer till artiklar, skapa dispositioner och sedan omvandla dem till uppgifter, sätta deadlines, tilldela dem för granskning och se till att de publiceras.

ClickUp Mind Maps viktigaste skillnad är att det är en integrerad del av produktivitetsflödet. Medan de flesta specialiserade projektledningsverktyg möjliggör mind mapping för mind mappingens skull, ger ClickUp dig möjlighet att använda mind mapping för att uppnå dina arbetsmål – dvs. från idé till handling.

Om du arbetar med flera intressenter, hanterar stora projekt eller jonglerar flera parallella initiativ är ClickUp Mind Maps det bästa verktyget för att införa kreativitet och samarbete utan att påverka de vanliga arbetsflödena.

Med ClickUp kan du:

Brainstorming : Identifiera en central idé och utforska möjligheterna fritt

Skapa kopplingar : Länka dokument, uppgifter, checklistor osv.

Skapa en handlingsplan : Konvertera noder till uppgifter och organisera dem i projekt/arbetsytor

Implementera: Använd ClickUps : Använd ClickUps visuella projektledningsfunktioner för att spåra, övervaka och genomföra dina projekt.

Om du är nybörjare på mind mapping har ClickUp allt du behöver. Välj bland ett urval av gratis mind map-mallar och kom igång direkt. Här är några som hjälper dig att komma igång.

Få gratis mall Skapa kopplingar mellan idéer med ClickUps mall för tomt mind map-whiteboard och anpassa den efter dina behov.

ClickUp Blank Mind Map Whiteboard Template: Starta en tom duk och anteckna vad du utforskar. Lägg till former, text, kopplingar och mer.

ClickUp Simple Mind Map Template: Skapa en enkel nodbaserad eller uppgiftsbaserad mindmap med denna mall. Anpassa mallen för att visualisera dina uppgifter och koncept på ditt sätt!

ClickUps bästa funktioner

Möjlighet att skapa obegränsat med tankekartor i ett projektledningsprogram

Funktioner på ClickUp Whiteboard som också möjliggör mind mapping

Möjlighet att lägga till klisterlappar, ladda upp bilder, rita för hand eller länka ClickUp-artefakter

Möjlighet att omforma layouten för att rensa upp röriga brainstorms och snabbt omorganisera idéer

processkartläggning, Omfattande mallar för olika användningsfall, såsom effektkartläggning värdeströmskartläggning och mycket mer.

Omedelbar skapande av uppgifter från idéer

Begränsningar med ClickUp

Som en omfattande arbetsplatsplattform erbjuder ClickUp ett brett utbud av avancerade funktioner, varav en är mind mapping. För personer som bara behöver enkel mind mapping kan ClickUp vara lite svårt att lära sig.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $ per medlem och månad

ClickUp-betyg och recensioner

Vad säger användarna om ClickUp?

”ClickUp är ett verktyg som är enkelt att använda. Vi kan enkelt navigera genom uppgifter, skapa projekt och tilldela uppgifter på ett otroligt intuitivt sätt, även för dem som är nya inom projektledningsverktyg. Det ger oss också ett användarvänligt gränssnitt, vilket är en game changer för vårt team eftersom det hjälper oss att smidigt hantera projekt utan ytterligare inlärning.” — Certifierad G2-recension

”Jag gillar att det som chef ger mig en översikt över alla projekt som mitt team arbetar med” – Certifierad G2-recension

Bonus: Kartlägg processer med AI!

2. Miro (Bäst för problemlösning och innovation)

Källa: Miro

Miro är en specialdesignad mind mapping-programvara som fokuserar på att möjliggöra organisatorisk innovation. För att göra detta erbjuder den alla funktioner för workshops, process- och arbetsflödeskartläggning, visuell projektledning och datavisualisering.

Jag började använda Miro när jag behövde skapa moodboards för designteam som skulle producera mitt innehåll. Sedan dess har jag blivit så van vid att använda det att jag använder det för alla visuella problemlösningsändamål.

Har en process för många flaskhalsar? Kartlägg den. Behöver en ny produkt en användarresa? Kartlägg den. Kan du inte komma på några ämnen att skriva om? Ta fram en moln av slumpmässiga ord för inspiration.

Miros digitala samarbetsverktyg är utformat för att möjliggöra innovation och problemlösning. Det är utmärkt för team som behöver gå tillbaka till whiteboardtavlan för att förstå sammanhanget och dokumentera nuläget, vare sig det är genom att kartlägga kundresor, sitemaps, wireframing eller hantera retrospektiv.

Miro har nu också en AI-funktion som du kan använda för att utveckla dina idéer på duken. Jag tyckte också att de olika arbetsflödesmallarna var mycket användbara.

Miros bästa funktioner

Möjlighet att konvertera tankekartor till presentationer eller spela in dem som interaktiva videor

Över 300 anpassningsbara mallar

Automatisk layoutläge för att organisera mind maps genom att justera grenarna och noderna

Miro-begränsningar

Till att börja med erbjuder gratisversionen endast 3 redigerbara tavlor, vilket kan vara begränsande för privatpersoner och småföretag som inte har råd med dyra prenumerationer.

Enligt vår observation har Miro utmärkta mind mapping-funktioner. Det är dock begränsat när det gäller att möjliggöra för dig att vidta åtgärder och hantera innovationsprojekten efter det.

Miro-priser

Gratis: 0 $

Startpaket: 10 $/månad per användare

Företag: 20 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Miro-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 7 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

Vad säger användarna om Miro?

”Miro har förändrat vårt sätt att samarbeta och arbeta med andra i grunden. Det är så enkelt att få med även externa projektintressenter. Den oändliga duken som är synlig och tillgänglig för alla hjälper oss att ta med vår olika expertis och kunskap.

Integrationen med Google Drive har underlättat kommunikationen eftersom vi kan lägga till webb länkar och filer och all denna information är tillgänglig för alla. ” — G2-certifierad recension

”Använd Miro flitigt i utbildningen för teambaserade samarbetsprojekt. Det är enkelt att skapa tankekartor som eleverna kan använda. Det är lätt för elever som aldrig har använt det att lära sig. ” — G2-certifierad recension

Bonus: Miro integreras med ClickUp så att du kan använda det förstnämnda för dess brainstormingmallar och flytta alla dina åtgärdspunkter till ClickUp.

3. Coggle (Bäst för team som behöver flexibel funktionalitet)

Källa: Coggle

Coggle är en app för visuella anteckningar som går utöver punktlistor. Den stöder skapandet av tankekartor, flödesscheman, kartläggning av processer, system och algoritmer.

Första gången jag använde Coggle var i samband med beslutsfattande. Jag behövde ett komplext flödesschema med ja- och nej-alternativ som skulle leda mig till ett beslut. Jag ville göra det visuellt tilltalande och ge det till mitt kundserviceteam för användning. Coggle var perfekt för det.

Coggle erbjuder fler visuella funktioner än den genomsnittliga gratisprogramvaran för tankekartor. Det jag gillade mest var att det gjorde det möjligt för mig att skapa slingor, sammanfoga grenar, lägga till flera startpunkter och inkludera obegränsat med bilder och flytande text.

Det väckte hantverkaren i mig, och ibland gick jag lite överstyr. Men det var roligt!

Coggles bästa funktioner

Meddelandepanel för att lägga till/granska kommentarer

Automatisk sparning för versionsspårning. Du kan också skapa en kopia av någon av de tidigare ändringarna och arbeta vidare med den.

Obegränsad uppladdning av bilder

Coggle-begränsningar

Erbjuder ett begränsat antal färger till mind maps, vilket gör det svårt att arbeta med komplexa projekt som kräver flera variationer.

Användargränssnittet verkar mycket minimalistiskt, med mindre utrymme för kreativitet.

Coggle-priser

Gratis för alltid: 0 $

Fantastiskt: 5 $/månad

Organisation: 8 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Coggle-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 [10+ recensioner]

Capterra: 4,5/5 [40+ recensioner]

Vad säger användarna om Coggle?

”Först säkerhetskopieras allt mitt arbete automatiskt via mitt Google-konto, och sedan kan jag också dela mind mappen med mina kollegor eller praktiskt taget vem som helst med ett Google-konto. Samarbete och uppdateringar i realtid har aldrig varit så enkelt och smidigt.” — Capterra-certifierad recension

”Eftersom det är en webbapp kan den inte jämföras med de fullfjädrade native-appar som finns tillgängliga. Jag tycker fortfarande att den är lite svår eller besvärlig att använda för presentationer, särskilt för stora mindmaps, där det är svårt att dölja/fokusera grenar.” — Capterra-certifierad recension

4. MindMeister (Bäst för kreativa team)

Källa: MindMeister

MindMeister är ett av de ursprungliga verktygen för kollaborativ mind mapping. Det erbjuder en omfattande uppsättning funktioner för ett stort antal användningsfall och behov.

Mitt möte med mind mapping-programvaran började kanske med MindMeister. Jag var i en fas där jag provade alla projektledningsverktyg och utforskade MeisterTask.

Jag använde MindMeister flitigt för att skapa presentationer och visualisera idéer för intressenter. Det är visuellt tilltalande och modernt i sitt tillvägagångssätt.

MindMeister erbjuder ett omfattande verktygsset för kreativa team, såsom vackra teman, ämnesformatering, linjeformatering, markdown-syntax och mycket mer. Det gör det möjligt för dig att konvertera mind maps till presentationer eller demos efter behov.

MindMeisters bästa funktioner

Outline-läget möjliggör en listvy, vilket gör det enklare att visa flera kartor på ett ställe.

Fokusläget hjälper till att lyfta fram de viktiga aspekterna och eliminera distraktioner under brainstorming.

Bilagor och integrationer med dussintals produktivitetsverktyg

MindMeisters begränsningar

MindMeister erbjuder endast halvårs- och årsabonnemang, vilket gör det svårt för företag som behöver det under en begränsad tid.

MindMeister-priser

Grundläggande : Gratis

Personligt : 4,50 $/månad (minst 6 månaders bindningstid)

Pro : 6,50 $/månad (minst 6 månaders bindningstid)

Företag: 10,50 $/månad (minst 6 månaders bindningstid)

MindMeister erbjuder även specialpriser för utbildningsinstitutioner och icke-statliga organisationer.

Betyg och recensioner av MindMeister

G2: 4,2/5 [30+ recensioner]

Capterra: 4,6/5 [290+ recensioner]

Vad säger användarna om MindMeister?

”Jag har använt verktyget för brainstorming med mitt team [det är också superkul], för att skapa lektioner för barn, kursplaner/inlärningsresor och till och med storyboards! Mindmeister är mycket flexibelt och det finns stora möjligheter till kreativ användning.” — Certifierad G2-recension

”Bra för grundläggande mind maps, förlorar ständigt innehåll för djupgående mind maps” – Certifierad G2-recension

5. MindNode (Bäst för lösningsorienterade team som behöver en kartläggningsapp för macOS)

Källa: MindNode

MindNode är ett visuellt brainstormingverktyg som är utformat för att hjälpa dig att fokusera på det som är viktigt och minimera distraktioner. Det hjälper användarna att ta ett organiserat grepp på informationshanteringen.

Det som lockade mig med MindNode var funktionen med visuella taggar, som hjälpte mig att lägga till sammanhang till det jag kartlade. Fokusläget säkerställde att jag inte tappade bort detaljerna när jag planerade helheten.

Denna mind map-programvara för macOS är utformad för att hjälpa dig att fokusera även när du utforskar ett brett spektrum av idéer. MindNode möjliggör detta med:

Organisation : Dispositioner och tankekartor sida vid sida

Kontext : Visuella taggar för att prioritera och gruppera idéer

Fokusläge : Spotlight på den aktuella grenen

Snabb inmatning: För att logga idéer som kan bearbetas senare

MindNodes bästa funktioner

Omvandla noder till uppgifter och lägg till dem i Apple Reminders

Tillgängligt för personer med särskilda behov

Widgets för iOS och macOS

Färdiga teman

MindNodes begränsningar

Denna kartläggningsapp är endast tillgänglig för iOS, vilket begränsar samarbetet med alla andra.

Priser för MindNode

Gratis redigerare: 0 $

MiniNode plus: 2,99 $/månad

Betyg och recensioner av MindNode

G2: 4,2/5 [30+ recensioner]

Capterra: 4,8/5 [10+ recensioner]

Vad säger användarna om MindNode?

”De som använder och uppskattar Apples ekosystem kommer säkert att känna sig bekväma och mycket nöjda med att använda det, tack vare den särskilda uppmärksamhet som ägnas åt detaljer, grafik och tillgängliga resurser.” — Certifierad Capterra-recension

”Mindnode hjälper mig att organisera min privata sfär på jobbet eller i mitt privatliv. Det möjliggör dock inte mycket samarbete med andra.” — Certifierad Capterra-recension

6. Xmind (Bäst för strukturerat tänkande)

Källa: Xmind

Xmind är ett gratis mind map-program – ett schweiziskt armékniv för tänkande och kreativitet. Det gör det möjligt för team att fånga upp idéer på en duk, organisera dem i sammankopplade poddar och anpassa dem för bättre delning.

Även om mind maps grundläggande styrka är dess fria canvas, organiserar Xmind den lite mer med strukturer, varav många är extremt engagerande och till och med udda. Den enda gången jag började med en struktur som inte passade mig, lärde jag mig att jag kunde byta på flykt – en livräddare!

Xmind är en mind map-app för Windows och Mac som är utformad för att förenkla komplexa tankeprocesser. Den innehåller flera strukturer i samma gren, hierarkisk ordning och berättarfunktioner för en omfattande förståelse av de idéer som utforskas.

Xminds bästa funktioner

Flera strukturer för mind mapping, inklusive logikdiagram, brace maps, fiskbensdiagram, tidslinjer och mycket mer

Etiketter, anteckningar, markörer och gränser i verktygslådan

LaTeX-kommandon för att presentera matematiska och kemiska formler

AI-integration för att automatiskt generera att göra-listor

Xminds begränsningar

Har en suboptimal onboarding-upplevelse på grund av brist på fördefinierade arbetsflöden

Kan vara förvirrande för dem som inte är vana vid Xminds kraftfulla funktioner

Vissa användare klagar över att de är tunga och långsamma

Priser för Xmind

Gratis plan

Pro: 10 $/månad

Premium: 15 $/månad

Företag: 28 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Xmind-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 [50+ recensioner]

Capterra: 4,5/5 [110+ recensioner]

Vad säger användarna om Xmind?

”XMind är ett måste för alla som vill förbättra sin produktivitet och kreativitet. Jag har allt jag behöver för att brainstorma, organisera mina tankar och samarbeta med andra.”

– Certifierad Capterra-recension

”Xmind är ett utmärkt verktyg som hjälper dig att uttrycka dina idéer på ett underhållande och effektivt sätt tack vare sin plattform som är tillgänglig för alla småföretag tack vare sitt ekonomiska värde.”

– Certifierad G2-recension

7. FigJam (Bäst för feedback och gemensamt beslutsfattande)

Källa: FigJam

FigJam är ett produkt för mind mapping och visuell planering från Figma, verktyget för kollaborativ design. FigJam gör det möjligt för team att tillsammans utveckla produkter genom att dokumentera idéer, överväga möjliga beslut och diskutera feedback – allt i det visuella arbetsområdet.

När jag arbetade med designers som använder Figma för sina prototyper var FigJam det perfekta verktyget. FigJam har allt du behöver, särskilt för att dela feedback på ett visuellt och tydligt sätt.

Även om det började med att ge feedback, gjorde dess användarvänlighet och tillgänglighet det intuitivt för alla brainstorming-, idéskapande- och mind mapping-aktiviteter.

FigJam är ett av de bästa verktygen för tankekartor för designteam som vill ge varandra feedback på sina designer. Det stöder feedback i form av livechatt, kommentarer, emojis, stämplar, klisterlappar och till och med ljudfiler!

Allt du behöver för att samarbeta i sitt sammanhang!

FigJams bästa funktioner

Plattformsoberoende mind mapping fungerar utmärkt även i iPad-appen.

Integrationer med de bästa verktygen för produktivitet och produktutveckling

Jambot, en AI-bot som hjälper till att brainstorma idéer eller automatisera arbetsflöden

FigJams begränsningar

Tillåter inte användare att lägga till tabeller i mind maps

Därför möjliggör det inte heller funktioner eller formler inom

Förutom ljudanteckningar förväntar sig användarna även videokonferensalternativ

FigJam-priser:

Startpaket: Gratis

Professionell: 5 $/månad per plats

Organisation: 5 $/månad per plats (faktureras årligen)

Enterprise: 5 $/månad per plats (faktureras årligen)

FigJam-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (440+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 20 recensioner)

Vad säger användarna om FigJam?

”FigJam har verkligen utvecklats på ett positivt sätt under det senaste året sedan det släpptes. Integrationen i Figma är naturligtvis en av de största fördelarna, eftersom det gör att du kan förvara alla dina filer på ett och samma ställe.” — Certifierad Capterra-recension

”Jag älskar hur otroligt flexibel FigJam är. Oavsett om jag leder ett möte med mitt produktteam, driver en designstudio, har en inspirations-/hängsession eller håller koll på mitt Brag Doc, kan jag använda FigJam till ALLT!” – Certifierad G2-recension

8. MindGenius (Bäst för kunskapshantering)

Källa: MindGenius

MindGenius är ett mind mapping-program som fokuserar på att skapa klarhet och insikt för användarna. Det gör det möjligt för företag att organisera, visualisera, förenkla och genomföra idéer i samarbete.

Tänk om du hade dussintals standardrutiner [SOP] och en omfattande kunskapsbas, men allt var inlåst i isolerade dokument? Tja, jag löste en gång det problemet med Mind Genius. Riskhanteringsfunktionerna var en bra bonus.

Filosofin bakom MindGenius är att skapa gemensam tydlighet för team. Därför har det omfattande funktioner för att konsolidera data, hantera resurser, utvidga komplexa ämnen, identifiera kunskapsluckor och mycket mer.

MindGenius bästa funktioner

Inkludering : MindGenius innehåller en inkluderande och tillgänglig modul för personer med neurodiversitet.

Kartnavigator : Hjälper team att förstå komplexa idéer genom att bryta ner dem i små, enkla, centrala begrepp

Visuella instrumentpaneler : För att : För att spåra framsteg , identifiera flaskhalsar och hantera problem

Flerspråkigt: MindGenius, som drivs av ChatGPT, låter dig mata in dina idéer på ditt modersmål och generera tankekartor på 85 språk.

Begränsningar med MindGenius

Stöder inte ett brett utbud av plattformar/enhetstyper

Gränssnittet kan vara förvirrande för nya användare

Priser för MindGenius

Gratis provperiod: 14 dagar

Enskilda personer/små team: 13 USD/plats/månad

Volymrabatt: Tillgänglig baserat på antalet licenser

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av MindGenius

G2: 4,7/5 [20 recensioner]

Capterra: 4,8/5 [16 recensioner]

Vad säger användarna om MindGenius?

”MindGenius är en programvara som vi har använt under en längre tid och som har förbättrat kvaliteten på vårt arbete och hjälpt oss att hantera våra projekt på daglig basis. Vi kan nu hålla våra kunder uppdaterade.” — Certifierad G2-recension

”Vi använder den här programvaran för att visualisera komplexa fastighetsstrukturer för förmögna privatpersoner. Den fungerar bra för detta och kunderna uppskattar att se det på detta sätt.” — Certifierad Capterra-recension

9. Creately (Bäst för kollaborativ mind mapping)

Källa: Creately

Creately är ett annat populärt mind mapping-program för Windows och MacOS. Det erbjuder en oändlig whiteboard för att visualisera ett antal koncept/idéer.

Ett av mina största problem med några av de verktyg jag provade var storleken på arbetsytan. När jag till exempel gör årliga innehållsplaner måste jag infoga hundratals datapunkter [artikelidéer, formulär, författare, redaktörer osv. ] i en arbetsyta.

När ett verktyg har begränsat utrymme var jag tvungen att minska teckenstorleken etc. för att få plats med allt. Creately löste det problemet med sin oändliga arbetsyta. Jag kunde enkelt flytta eller zooma in den del jag ville fokusera på och zooma ut för att se helheten.

Creately är utformat för stora team som arbetar tillsammans, oavsett hur komplexa deras idéer är.

Createlys bästa funktioner

Över 50 typer av diagram, inklusive flödesscheman, konceptkartor, resekartor och mycket mer

Tusentals whiteboardmallar att välja mellan

Realtidsmarkörer och pekare för att spåra deltagare i samma arbetsyta

2-vägssynkronisering genom integration med flera populära produktivitetsverktyg

Online-delning med åtkomstkontroll

Begränsningar med Creately

Det stora utbudet av funktioner kan vara överväldigande för nya användare.

Brant inlärningskurva

Inte optimerad för mobil användning

Creately-priser

Gratis

Personligt: 8 dollar per månad

Team: 8 dollar per användare/månad

Företag: 149 dollar per användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Creately

G2 : 4,4/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 150 recensioner)

Vad säger användarna om Creately?

”För optimal visualiseringssamarbete är Creately den plattform man ska använda. Plattformen erbjuder en användarvänlig approach och mycket kraftfulla verktyg. Tack vare sin enkelhet kan användarna snabbt lära sig hur den fungerar och använda den på ett effektivt sätt.” — Certifierad G2-recension

”Jag använder Creately för en rad olika projektbehov. Att kartlägga respondenternas hem för vår projektundersökning behövde inte längre göras för hand och på papper. Creately löste det åt mig. Jag kan skapa de mest komplexa diagram och flödesscheman för att representera komplicerade arbetsflödessystem och teamstrukturer.” — Certifierad Capterra-recension

10. Ayoa (Bäst för inkluderande och kollaborativ mind mapping)

via Ayoa

Ayoa är ett mind mapping-verktyg som finns tillgängligt för Windows, Android och macOS. Medan gratisversionen är ganska grundläggande, erbjuder premiumversionen många funktioner.

Med den kostnadsfria mind mapping-programvaran kan du skapa upp till 10 mind maps, varefter du kan uppgradera till en betald plan. Den erbjuder också ett stort galleri med bilder och emojis för att liv upp dina skapelser.

Ayoas betalda plan erbjuder AI-integration, möjligheten att även skapa whiteboards, Gantt-diagram och andra typer av diagram, samt integrationer med Google och Microsoft.

Den intuitiva och neuroinkluderande designen hjälper olika typer av människor att arbeta tillsammans.

Ayoas bästa funktioner

Flera mind mapping-lägen med översikts- och dokumentvyer

Integrerade whiteboards och Gantt-vyer

AI-drivna sammanfattningar och generering av tankekartor

Alternativ för att exportera filer eller presentera dem direkt

Stöd för dyslexi, ADHD och ASD

Ayoas begränsningar

Gratisversionen erbjuder endast 10 grundläggande tankekartor, vilket kan vara begränsande. Vi tyckte att för många funktioner var betalbara. Användare har också observerat att uppgiftshantering och den övergripande organisationen av deras skapelser inte är särskilt användarvänlig.

Ayoa-priser

Gratis

Ultimate: 13 $/månad per användare

Ayoa-betyg och recensioner

Vad säger användarna om Ayoa?

”Jag jämförde ALLA de olika alternativen på marknaden, och efter att ha ägnat lång tid åt att utvärdera var och en av dem, blev det Ayoa – som jag inte kände till alls från början – som vann. Vi konverterade sedan 400 mind maps till deras system och har njutit av de nya funktionerna och samarbetet med utvecklingsteamet.” — Certifierad G2-recension

”Den visuella uppgiftsrepresentationen är unik och hjälpsam. För en visuell person hjälper det verkligen att hålla koll på allt.” — Certifierad Capterra-recension

11. EdrawMind (Bäst för AI-driven mind mapping)

via Wondershare EdrawMind

EdrawMind är ett mångsidigt verktyg för mind mapping som är utformat för att hjälpa användare att organisera sina idéer visuellt och effektivt. Dess intuitiva gränssnitt stöder en rad mallar och layouter, vilket gör det enkelt att skapa detaljerade och professionella mind maps utan teknisk expertis.

Med dess presentationsverktyg kan du omvandla tankekartor till bildspel direkt i programvaran. Dessutom är den tillgänglig på Windows, macOS, Linux, iOS och Android, vilket garanterar smidig åtkomst när som helst och var som helst.

Edrawminds bästa funktioner

Konvertera konturer till tankekartor och vice versa med ett enda klick

AI-driven brainstorming, sammanfattningar, översättning och mycket mer

Alternativ för att justera teman, färger och layouter för unika och personliga kartor

Fördesignade mallar för olika ändamål som brainstorming, affärsplanering och utbildning

Begränsningar för Edrawmind

Ämnen och underämnen kan inte anpassas, vilket många användare upplever som en stor nackdel.

Priser för Edrawmind

Gratis

Pro: 11,90 $/månad

Obegränsat: 15,90 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Edrawmind

Vad säger användarna om Edrawmind?

”En av de största fördelarna för oss är plattformsoberoende (Windows, MacOS och Linux, Android och iOS) samt tillgång via webben, vilket möjliggör åtkomst även på datorer utan direktinstallation. Den medföljande molnlagringen och samarbetsfunktionen underlättar också brainstorming, designsessioner och mötesprotokoll.” — Certifierad Capterra-recension

”Jag älskade funktionen med multi-förgrening och närliggande förgrening på samma och olika nivåer och deras representation som gör det intuitivt att gå igenom mindmappen. Den har genvägar som att stänga filen, lägga till ett underämne och så vidare, vilket gör uppgiften snabbare och roligare att slutföra, eftersom det är riktigt frustrerande att klicka på knappar varje gång för ofta använda funktioner. ” — Certifierad G2-recension

12. Lucidchart (Bäst för team som arbetar tillsammans)

via Lucidchart

Lucidchart är ett kraftfullt webbaserat verktyg för diagramskapande och visuellt samarbete som hjälper användare att skapa flödesscheman, organisationsscheman, wireframes och andra professionella visuella hjälpmedel. Det användarvänliga gränssnittet med dra-och-släpp-funktion gör det tillgängligt för användare på alla nivåer.

Även om det inte är en specialiserad mind mapping-programvara, är den användbar för att visualisera processer, system och arbetsflöden, vilket möjliggör bättre förståelse och kommunikation mellan team. Dess integration med populära verktyg som Google Workspace och Microsoft Office gör den till en tillgång för produktiviteten.

Lucidcharts bästa funktioner

Integration av live-data i diagram och diagram för dynamiska och exakta bilder

Realtidssamarbete som gör det möjligt för flera användare att redigera och kommentera diagram samtidigt

Brett utbud av fördesignade mallar för olika branscher och användningsområden

Tidsbesparande funktioner som automatisk formatering och justering samt chatt i redigeraren

Lucidcharts begränsningar

Dataintegrationen kan vara buggig

Dess kostnadsfria plan är ganska begränsad när det gäller funktioner.

Lucidcharts priser

Gratis

Individuell: 9 $/månad

Team: 10 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Lucidchart-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 5 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 100 recensioner)

Vad säger användarna om Lucidchart?

”Jag uppskattar att plattformen gör det möjligt för flera användare att samarbeta och göra ändringar samtidigt. Det är praktiskt att ha allt på en sida, med funktioner som automatiskt organiserar innehållet för en ren layout. Jag gillar också möjligheten att låsa element på plats, så att de kan flyttas tillsammans utan att spridas. Jag håller fortfarande på att lära mig hur man optimerar funktionerna, men plattformens funktionalitet har hittills varit till stor hjälp.” — Certifierad G2-recension

”Lucidchart är fantastiskt för att skapa högkvalitativa, visuellt tilltalande diagram och diagram. Även om dess primära funktion är flödesscheman, är dess mångsidighet enorm. Det är lätt att använda och vi uppskattar hur bra det fungerar med Confluence. ” — Certifierad Capterra-recension

Med det är vi framme vid slutet av de bästa mind mapping-verktygen på marknaden idag. Är du sugen på att sätta igång direkt? Här är några populära användningsfall som du kan prova.

Användningsfall för mind mapping

Jag började använda mind maps som ett sätt att hantera överväldigande situationer. När det känns som att det finns för mycket att göra, för många saker att jonglera med, hjälper det att lägga allt på en duk så att jag kan prioritera och hantera det effektivt.

Detta kan gälla allt från att designa dina bröllopsinbjudningar till nästa banbrytande AI-produkt.

Problemlösning

Varje lösning behöver följande komponenter:

Problemdefinition : Vad är det exakt vi vill förändra?

Kontext : Varför och hur vi kom till den nuvarande situationen

Påverkande komponenter : Givna faktorer och antaganden

Potentiella lösningar: Möjligheter och konsekvenser/vinster med varje lösning

Använd mindmappen för att plotta alla dessa på en duk. Markera påverkande faktorer och lägg till vikt till var och en med design. Tilldela användare till varje nod för framtida arbete.

Varumärkesdesign

Varumärkesdesign är mycket mer än bara logotypen. Den symboliserar varje varumärkes syfte, strävan och energi. När jag arbetade med varumärkesdesignprojekt behövde jag därför ta hänsyn till en rad olika faktorer och fatta svåra beslut.

Mind maps hjälper till att fånga upp alla faktorer som påverkar ett varumärke. Med en mind map kan du dokumentera krav, skapa prototyper, diskutera feedback, omarbeta, iterera och designa ett varumärke som speglar dig.

Process-/resekartläggning

Mind maps är ett utmärkt sätt att kartlägga processer. Oavsett om det gäller logistikprocessen för e-handel eller en kunds resa genom din mobilapp kan mind maps kristallisera dem på skärmen.

Du kan använda ett enkelt flödesschema eller ett fiskbensdiagram för att hantera tangentiella faktorer. Du kan göra det så enkelt eller så komplext som din process för att korrekt återspegla vad som händer på fältet.

Storyboarding

Storyboarding är min favoritfunktion i mind mapping. Jag använder den för att kartlägga alla karaktärer eller handlingspunkter i min roman. Jag skapar scenuppdelningar för mitt manus. Ibland arbetar jag med utvecklare och hjälper dem att skriva användarberättelser.

För den här artikeln började jag med en karta över strukturen, elementen, målen och de icke-förhandlingsbara delarna. Det hjälpte mig att strömlinjeforma artikeln så att den blev informativ och engagerande för dig!

På detta sätt kan mind mapping-tekniker tillämpas på alla användningsfall för att få ut extraordinära fördelar.

Fördelar med att använda tankekartor för projektledning

Länge hade jag sett projektledning som en analytisk och organisatorisk aktivitet, medan mind mapping var en kreativ eller abstrakt sysselsättning. Jag hade inte tänkt på att föra samman dem på samma sida förrän nyligen.

Om projektledning handlar om att spåra och övervaka uppgifter, är en mind map en föregångare till detta. Goda metoder för mind mapping kan förbättra projektledningen på följande sätt.

Få klarhet

Mind maps hjälper team att samlas för att nå en gemensam förståelse om koncept, problem och möjligheter. Det klargör förvirring och eliminerar distraktioner.

Aktivera flödet

Processkartläggning och tekniker för arbetsflödeskartläggning möjliggör rörelse och momentum. Mind maps hjälper team att gå från ett steg till ett annat och leder idén mot effektiv handling.

Skapa struktur

Mind maps kan användas för att rensa upp i tankarna. Du kan sortera olika begrepp i en tydlig struktur så att du kan ta nästa steg med självförtroende.

Underlätta minnet

Människor minns oftare bilder än vanlig text. Särskilt för komplexa processer som en kundresa i ett automatiserat arbetsflöde är mind maps ett utmärkt sätt att underlätta minnet.

Bearbeta data

Datavisualisering är ett utmärkt användningsområde för mind mapping. Det hjälper till att organisera komplexa och omfattande data till visuella bilder som är lätta att ta till sig och förstå.

Är du redo att prova på mind mapping?

Inkludera den bästa mind mapping-programvaran i din produktivitetsverktygslåda

Varje organisations teknikstack behöver ett flexibelt verktyg för mind mapping. Från att ta mötesanteckningar till att kartlägga flerdimensionell bearbetning kan en robust programvara för mind mapping förenkla även de mest komplicerade problemen.

Verktyg som Miro är inriktade på innovativ problemlösning. FigJam passar bäst för team som behöver ge feedback och iterera på designer. Alla de bästa whiteboardprogrammen är utmärkta för mind maps.

Om du behöver något speciellt, överväg ClickUp.

ClickUps mind mapping-programvara är utformad för att enkelt integrera idéer med projektledning. Den gör det möjligt att på nolltid gå från en vag idé till en robust projektplan.

ClickUp Mind Maps är en projektledares superkraft. Tro inte bara på vårt ord.

Skaffa ClickUp gratis och ge liv åt dina idéer! 🧠 🌈 ✨