14 bästa alternativ till Mural (fördelar, nackdelar och recensioner) 2025

Innovation är alltid viktigt. Även om du har en uppsättning beprövade verktyg som alltid har fungerat tillräckligt bra, betyder det förmodligen att det finns utrymme att utforska nya funktioner och verktyg med mer kraft än du är van vid.

Trender, metoder och verktyg inom projektledning utvecklas ständigt för att hålla jämna steg med de senaste innovationerna i branschen, till en punkt där du inte längre behöver vara projektledare för att kunna dra nytta av dessa verktyg!

Detta i kombination med ökningen av distansarbete och asynkron kommunikation har banat väg för visuell kommunikation och samarbetsprogramvara som verkligen har tagit fart de senaste åren. Ett av de mest populära är Mural.

Även om popularitet är ett tillräckligt bra skäl för att helt enkelt undersöka en produkt, behöver du mer att luta dig mot innan du bestämmer dig för ett betalt abonnemang eller ens börjar introducera det för ditt team. Så oavsett om du är en långvarig användare som är nyfiken på andra whiteboards på marknaden eller en ny användare som försöker hitta en samarbetsplattform, behöver du inte leta längre än denna artikel för att komma igång.

Sätt dig bekvämt i din kontorsstol och följ med oss när vi tittar på 14 alternativ till Mural och deras styrkor och svagheter.

Vad är Mural?

via Mural

Mural är en visuell samarbetsplattform för team som vill skapa design och brainstorma lösningar för allt från små utmaningar till komplexa problem. Denna digitala whiteboard har blivit populär bland distribuerade team tack vare sin förmåga att samla flera bidragsgivare på en gemensam plattform och till och med förbättra kvaliteten på möten genom sina samarbetsfunktioner.

Begränsningar vid användning av Mural

Förutom att underlätta konversationer förbättrar Mural kreativiteten med en tom och oändlig duk där du kan måla idéer, rita diagram och skapa mind maps från grunden. Mural är ett kraftfullt visuellt samarbetsverktyg, men det ersätter inte dina vanliga verktyg för projekt- och uppgiftshantering. Det är utmärkt för att höja nivån på dina virtuella möten, men det är svårt att använda Mural som ett sätt att följa upp dina idéer eftersom det inte är direkt kopplat till ditt arbetsflöde.

För diagram, processplanering och allmän översikt älskar vi Mural. Men för att förverkliga dina idéer behöver du använda en annan programvara för att omvandla dina brainstorming-idéer till verklighet.

En annan stor nackdel som potentiella Mural-användare möter är helt enkelt priset. Oavsett gränssnitt, användarvänlighet eller funktioner kostar Mural mer per användare än andra liknande program på marknaden som kan göra mycket mer för ditt arbetsflöde. Ja, Mural erbjuder ett gratisabonnemang, men det första betalda alternativet kostar 9,99 dollar per användare – faktureras årligen. Per månad blir det 12 dollar. Och då kan du lika gärna överväga deras Business-abonnemang som kostar från 17,99 dollar.

Mural:s kostnadsfria plan löser dock inte detta problem på grund av dess begränsade funktioner, antal tavlor och gäster.

Dessa utmaningar får vissa användare att söka efter alternativ till Mural för visuell samarbetsprogramvara som bättre tillgodoser deras behov och fungerar bättre för dem.

De 14 bästa alternativen och konkurrenterna till Mural

Innan du bestämmer dig för ditt teams nästa och senaste visuella samarbetsprogram, se till att du känner till alla fakta. Bläddra igenom vår lista över de 14 bästa Mural-alternativen som vi vet att du kommer att älska.

1. ClickUp

Bäst för projektledning med whiteboard

Prova ClickUp Whiteboards! Brainstorma, lägg till anteckningar och samarbeta kring idéer och arbetsflöden med ClickUp Whiteboards.

ClickUp är allt-i-ett-appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare. Oavsett om du är egenföretagare, student eller del av ett stort företagsteam är ClickUps anpassningsmöjligheter tillräckligt flexibla och kraftfulla för att hantera din arbetsbelastning, övervaka projektuppdateringar och kommunicera med teamet.

ClickUp är känt för sin växande lista över högfunktionella funktioner och har ett samarbetsverktyg, ClickUp Whiteboards, som omvandlar idéer till genomförbara projekt i realtid.

Precis som Murals oändliga duk ger ClickUp Whiteboards dig samma visuella samarbetsmöjligheter med möjlighet att lägga till mallar, media och teammedlemmar för att hjälpa dina idéer att ta form.

Men till skillnad från Mural finns ClickUp Whiteboards i din digitala arbetsyta och är direkt kopplade till dina projekt, uppgifter och mål – även de som redan är på gång!

Förvandla valfri form till en genomförbar uppgift eller länka dem direkt till din ClickUp Whiteboard för att omedelbart börja agera på dina idéer.

Det viktigaste att ta med sig här är att du kan göra mer med din ClickUp Whiteboard. Till exempel skapa anpassade bilder med en inbyggd AI-bildgenerator eller använda ett intuitivt pekgränssnitt för precision. 🙌🏾

Med hundratals funktioner, ett omfattande gratisabonnemang, mallar och över 1 000 integrationer är ClickUp det mest konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva alternativet i denna lista över alternativ till Mural.

Viktiga funktioner i ClickUp

Över 15 unika sätt att visa ditt arbete i ClickUp , inklusive tankekartor, Kanban-liknande tavelvy, kalender och lista

Över 50 fördefinierade och anpassningsbara automatiseringar för att minska repetitiva uppgifter och hålla din ClickUp Whiteboard uppdaterad hela tiden.

Integrerad chatt och uppgiftshantering för att skapa, samarbeta och spåra uppgifter från brainstorming till genomförande.

Ett intuitivt pekgränssnitt för att skissa, rita och bygga upp din vision

Inbyggd AI-bildgenerator som förvandlar dina idéer till visuellt tilltalande koncept

Realtidsrapportering och en översikt på hög nivå över alla projektframsteg med ClickUp Dashboards

ClickUp Inbyggda funktioner för tidrapportering

✅ Fördelar

Snyggt och användarvänligt gränssnitt

Hundratals kraftfulla projektledningsfunktioner även i den kostnadsfria versionen Free Forever Plan.

Över 1 000 integrationer med andra populära arbetsverktyg

En växande lista med färdiga och anpassningsbara mallar , inklusive mallar som är speciellt framtagna för ClickUp Whiteboards.

❌ Nackdelar

Kan vara lite svårt att lära sig med så många funktioner

Ingen tabellvy i mobilappen ännu

Priser för ClickUp

Utöver sitt funktionsrika gratispaket erbjuder ClickUp fyra ytterligare prisalternativ:

Gratis för alltid: Massor av kraftfulla whiteboard-funktioner, obegränsat antal uppgifter och medlemmar, 100 MB lagringsutrymme och mycket mer.

Obegränsat (7 dollar per medlem och månad): Obegränsad lagring, obegränsade integrationer, obegränsade instrumentpaneler, agil rapportering och mycket mer.

Business (12 USD per medlem och månad): Google SSO, obegränsat antal team, anpassad export, avancerad offentlig delning, avancerade automatiseringar och mycket mer.

Enterprise ( kontakta säljavdelningen för prisuppgifter ): White labeling, API för företag, guidad onboarding, dedikerad success manager : White labeling, API för företag, guidad onboarding, dedikerad success manager

ClickUp-kundbetyg

”Gillar du listor? Click-Up gör listor. Gillar du Gantt-diagram? Fixat. Kanban-tavlor? Ja. Behöver du se kalendern eller någon sorts tidslinje? Ja. Mind maps? Har dem. Whiteboards? Ja. Offentliga formulär? Du gissade rätt. Det som gör det användbart är att alla bara är vyer på samma underliggande data, så alla kan arbeta som de vill. Automatiseringarna är funktionella och ingår, vilket är ett stort plus för projektledning. Uppdateringar sker kontinuerligt, med nya funktioner och integrationer som kan läggas till/rösta på. ” — Verifierad recension från Capterra

G2: 4,7/5 (4 410+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (2 810+ recensioner)

2. Miro

Bästa onlineplattformen för samarbete med whiteboard

via Miro

Miro är en onlineplattform för samarbete på whiteboard som verkligen har vad som krävs när det gäller funktioner för mind mapping och konstruktiva brainstorming-sessioner. Den gör det möjligt för team att arbeta effektivt tillsammans under möten, brainstorming-sessioner och till och med hantera agila arbetsflöden. Det är ett värdefullt verktyg för bland annat idégenerering, diagramskapande, kartläggning och presentationer.

Jämför Miro med Jamboard!

✅ Fördelar

Inbyggd video- och chattfunktion med @mentions

Hundratals färdiga mallar och anpassningsbara mallar gör Miro-whiteboards mångsidiga för team inom alla branscher.

Presentationsläget gör det möjligt för presentatören att zooma in på viktiga områden på whiteboardtavlan och hålla andra engagerade.

Integreras med ClickUp!

❌ Nackdelar

Ingen inbyggd tidsspårare

Massor av funktioner kan göra upplevelsen överväldigande

Begränsade funktioner i gratisversionen och dyra betalda abonnemang

Miro-priser

Gratis: obegränsat antal teammedlemmar, tre redigerbara tavlor, grundläggande integrationer, färdiga mallar, grundläggande uppmärksamhetshantering

Team (8 dollar per medlem och månad): obegränsat antal tavlor, obegränsat antal besökare, anpassade mallar, projekt och privata tavlor

Business (16 USD per medlem och månad): obegränsat antal gäster, smart diagramskapande, SSO

Enterprise (kontakta oss för prisuppgifter): säkerhet och efterlevnad i företagsklass, datastyrning, centraliserad säkerhet och efterlevnad i företagsklass, datastyrning, centraliserad kontoplanering , hantering och insikter samt premiumsupport.

Miro-kundbetyg

G2: 4,8/5 (3 610+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (670+ recensioner)

Kolla in vår jämförelseguide mellan Miro och Mural!

3. Lucidspark

Bäst för att utveckla arbetsflöden på en digital whiteboard

via Lucidspark

Lucidspark har liknande funktioner som många av dina favoritplattformar för projektledning och är en virtuell whiteboard där team kan samarbeta virtuellt i realtid och få fram sina bästa idéer.

Det hjälper dig att få dina idéer på tavlan genom mallar, frihandsteckning och klisterlappar, bland andra funktioner. Organisera dina nya idéer med assisterad gruppering, taggar eller breakout-tavlor, och utveckla sedan arbetsflöden eller processdokument för att börja omsätta dina idéer i praktiken.

✅ Fördelar

Bjud in andra till din tavla för att samla alla på samma plats samtidigt eller skapa separata tavlor för att samarbeta i mindre grupper.

Skärmdelningsfunktion

Några populära projektledningsfunktioner som milstolpsspårning och inbyggd chatt.

Möjlighet att lägga till reaktioner och räkna röster på klisterlappar

❌ Nackdelar

Massor av avancerade brainstormingfunktioner, men du måste integrera Lucidspark med en annan plattform för att få ut det mesta av hanteringen av dina idéer bortom de tidiga stadierna.

Kan inte integreras med ClickUp

Priser för Lucidspark

Gratis: tre redigerbara tavlor, grundläggande samarbetsfunktioner, grundläggande integrationer, emoji-reaktioner, frihandsteckning

Individuellt (från 7,95 $ per månad): obegränsat antal tavlor, taggar och grupperingar för att organisera idéer

Team (från 9 dollar per användare och månad): avancerade samarbetsfunktioner, omröstningsläge och timer, grundläggande administratörskontroller

Enterprise (kontakta oss för prisuppgifter): avancerade integrationer, avancerade administratörskontroller, SSO

Lucidspark kundbetyg

G2: 4,5/5 (1 810+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (320+ recensioner)

4. Stormboard

Bäst för online-anteckningar och anslagstavlor

via Stormboard

Stormboard är en virtuell whiteboard online där teammedlemmar kan samlas, hålla möten, planera projekt och dela idéer från praktiskt taget var som helst.

I sann whiteboard-anda är det perfekt för brainstorming, men som en rolig twist kallas varje tavla för en ”storm”. Ganska kul. 🙂

Använd Stormboard som en digital anslagstavla för att lägga till klisterlappar, bilder, länkar, kommentarer eller text relaterad till ditt möte, projekt eller plan. När en idé har publicerats kan teamet se, kommentera och rösta på den! En verkligt samarbetsinriktad approach till beslutsfattande. Gå sedan tillbaka till din tavla för uppdateringar och nya utvecklingar så att hela teamet är på samma sida.

✅ Fördelar

Över 200 mallar att välja mellan

Zooma in och ut på ditt arbete med navigeringspanelen.

Organisationsfunktioner som mappar och uppgiftsprioriteringar

Kan användas på mobilen och datorn

Möjlighet att skapa olika vyer som Kanban på din tavla

❌ Nackdelar

Du måste uppgradera till en betald plan för att få tillgång till plattformens mer kraftfulla funktioner.

Kan kräva en viss inlärningskurva utöver grundläggande användning

Priser för Stormboard

Personligt : fem öppna Storms, fem användare per Storm, grundläggande rapportering och export, färdiga mallar, integrationer

Startup (5 dollar per användare och månad) : obegränsat antal öppna Storms, fem visare, grundläggande rapportering och export, färdiga och anpassade mallar,

Business (10 dollar per användare och månad): obegränsat antal öppna stormar, 10 Storm-visare, avancerad rapportering, mappar, dataimport

Enterprise (16,67 dollar per användare och månad): SSO, prioriterad support, fakturering, anpassade villkor och tjänster, smidiga integrationer, obegränsat antal visare

Stormboard kundbetyg

G2: 4,3/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (30+ recensioner)

5. Whimsical

Bäst för mind mapping

via Whimsical

Whimsical delar upp sin digitala duk i fem viktiga format som kan användas för nästan alla användningsområden: flödesscheman, tankekartor, fiskbensdiagram, dokument, wireframes och projekt. Tänk dig dessa format som mallar som du lägger på din whiteboard och bygger vidare på därifrån.

Whimsical syftar till att du ska spendera mindre tid på styling med ett intuitivt och attraktivt användargränssnitt och färgschema, så att dina idéer blir presentationsklara på nolltid. När det gäller projekt kan Whimsical hjälpa dig att skapa enkla eller till och med komplexa Kanban-tavlor över hela duken.

✅ Fördelar

Användargränssnittet är utformat för att hjälpa dig att arbeta snabbt.

Fokuserar på fem viktiga användningsområden för whiteboards för att göra dessa funktioner mer fokuserade och kraftfulla.

Canva-liknande funktioner för att skapa wireframes

❌ Nackdelar

De fem formaten kan vara begränsande för personer som vill använda sina whiteboards för mindre strukturerade projekt.

Ärligt talat är den här whiteboard-programvaran inte för nybörjare, utan för erfarna whiteboard-projektledare eller produktteam.

Oförutsägbara priser

Starter (gratis): obegränsat antal medlemmar, upp till tio gäster per fil eller mapp, obegränsat antal medlemmar, upp till tio gäster per fil eller mapp, samarbete i realtid , tvåfaktorsautentisering

Pro (10 dollar per redaktör och månad): över tio gäster per fil eller mapp, prioriterad support, obegränsat antal gratisvisare

Organisation (20 dollar per användare och månad): SSO, team, anpassade kontrakt och mer

Knäppa kundbetyg

G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)

6. Conceptboard

Bäst för att skapa smidiga arbetsflöden

via Conceptboard

Conceptboards digitala whiteboards syftar till att strukturera dina idéer med mallar som du kan lägga ovanpå varandra och flera samarbetsfunktioner. Kommentera, lägg till former, använd @mentions, skapa klisterlappar och till och med frihandskrissa över din tavla för att bygga nästan vad som helst – från enkla mockups till agila arbetsflöden.

Dessutom bidrar dess populära presentationsläge och verktyg för skärmdelning till samarbete och sammanhållning i brainstormingprocessen i realtid.

✅ Fördelar

Mappar för att hantera flera whiteboards

Ladda upp media och kommentera PDF-filer direkt på din tavla

Dela tavlor genom export eller med interna och externa medarbetare via en lösenordsskyddad länk.

❌ Nackdelar

Begränsade textredigeringsfunktioner för att formatera klisterlappar

Saknar funktioner för att hantera projektet efter de inledande faserna

Priser för Conceptboard

Gratis: obegränsat antal tavlor, en teammedlem, 100 objekt, mallbibliotek, kärnintegrationer, 500 MB fillagring

Premium (6 dollar per användare och månad): Färre än 10 teammedlemmar, obegränsat antal objekt, projekt, över 50 deltagare per tavla, delning av ljud och video, 20 GB fillagring

Business (9,50 dollar per användare och månad): 10+ teammedlemmar, 75 deltagare på tavlan, 1 TB fillagring

Enterprise (kontakta oss för prisuppgifter, minst 250 licenser): alla funktioner och anpassad filgränstjänst

Conceptboard kundbetyg

G2: 4,5/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

7. InVision Freehand

Bäst för brainstorming

via InVision Freehand

InVision Freehand är det digitala whiteboardverktyget i företagets produktserie för att planera, brainstorma och samarbeta genom att uttrycka dina idéer med text, diagram, ritningar och tabeller, bland annat.

InVision Freehand är mycket visuellt och kan användas för mind mapping, utkast till organisationsscheman, mind mapping och ritning av mockups.

✅ Fördelar

Enkel användarupplevelse

Enkelt att bygga och iterera wireframes

Mallar och integrationer gör InVision-whiteboards mer värdefulla för team i olika branscher.

Du har tillgång till alla grundläggande funktioner i alla prisplaner, även i gratisversionen.

❌ Nackdelar

Begränsade integrationer och integreras inte med ClickUp.

Svårigheter att hantera komplexa projekt när fler idéer och bidragsgivare läggs till på din whiteboard

Priser för InVision Freehand

Gratis: upp till 100 användare, tre frihandsteckningar, obegränsat antal offentliga och privata utrymmen, alla viktiga funktioner och plattformsintegrationer

Pro (4 dollar per användare och månad): upp till 200 användare, obegränsat med frihandsteckningar

Enterprise (kontakta oss för prisuppgifter): prissättning per plats utan användarbegränsningar, avancerad teamhantering och säkerhet

InVision Freehand kundbetyg

G2: 4,2/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 5/5 (1 recension)

8. Microsoft Whiteboard

Bäst för Microsoft-användare

via Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard är ett annat populärt alternativ till Mural som ingår i Microsoft 365, så om ditt företag redan använder Teams eller OneNote har du troligen tillgång till den här appen. Som en del av en större produktserie kan Microsoft Whiteboards enkelt anpassas till arbete som lagras i andra Microsoft-verktyg och kan användas för att förbättra många av de vanliga digitala whiteboardfunktionerna som vi har lärt oss känna från andra ledande varumärken.

✅ Fördelar med Microsoft Whiteboard

Du kan komma åt din whiteboard var du än befinner dig genom att logga in på appen i din webbläsare eller Windows-app.

Använd din whiteboard tillsammans med andra Microsoft-produkter för att koppla dina idéer till dina arbetsprocesser.

❌ Nackdelar med Microsoft Whiteboard

Behöver du andra produkter för att få ut det mesta av din whiteboard för effektiv projektledning?

Begränsade visuella funktioner gör det svårt att helt anpassa din whiteboard.

Betyg för Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard ingår i MS 365, som erbjuder anpassade priser vid kontakt eller sex olika prisplaner.

För personligt bruk:

Microsoft 365 Personal (6,99 $/månad per person): 1 TB molnlagring, reklamfri e-post, Microsoft Editor

Microsoft 365 Family (9,99 $/månad för upp till 6 personer): AI-drivna kreativa verktyg, avancerad säkerhet i OneDrive

För affärsbruk:

Microsoft 365 Business Basic (5 USD/användare per månad): webb- och mobilversioner av Office-appar, e-postskydd, Microsoft Forms för feedback

Microsoft 365 Business Standard (12,50 USD/användare per månad): över 1 000 sekretesskontroller, 50 GB e-postutrymme, premiumversioner av Office-appar

Microsoft 365 Business Premium (20 USD/användare per månad): Microsoft Bookings, 1 TB lagringsutrymme på OneDrive

Microsoft 365 Apps (8,25 USD/användare per månad): innehåller endast premiumappar i Office Suite, samskrivning i realtid, filsynkronisering på PC eller Mac

Kundbetyg för Microsoft Whiteboard

G2: 4,2/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 60 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Microsoft Whiteboard!

9. Sketchboard

Bäst för ritning och diagramskapande

via Sketchoard

Denna hybrid mellan digital whiteboard och skissblock är utformad med produktteam i åtanke. Även om den saknar kopplingen mellan arbetsytan och spårbara uppgifter eller mål, är diagramskapande denna apps huvudsakliga funktion.

✅ Fördelar

Sketchboard fokuserar på idéerna, inte utseendet, för att uppmuntra frihandsteckning.

Har över 400 skissliknande former som du nästan kan betrakta som mallar för dina ritningar.

Skapat för distansarbetande team som arbetar i snabba miljöer och behöver ständig feedback.

❌ Nackdelar

Utöver diagram, skisser och design erbjuder Sketchboard inte samma funktioner för att kommunicera med ditt team utanför tavlan.

Inget mallcenter

Ingen gratisplan

Priser för Sketchboard

Solo (8 dollar per månad): ett privat team, obegränsat antal tavlor, export till PDF och SVG, 1 GB lagringsutrymme

Team (7 dollar per användare och månad): delning av lösenord till tavlan, teamkommentarer, Slack-integration

Business (9 dollar per användare och månad): obegränsat antal privata team, SSO, teamhantering, teamåtkomsträttigheter

Enterprise (anpassat pris): för team med över 25 personer med anpassade behov

Sketchboard kundbetyg

G2: 4,2/5 (5+ recensioner)

Capterra: 4/5 (1 recension)

10. LiveBoard

Bäst för utbildningsgrupper

via LiveBoard

LiveBoard är en digital whiteboard med fokus på användningsfall relaterade till onlineutbildning. Dess funktioner för delning och samarbete kan dock fortfarande vara användbara för allmän möteshantering, diagramskapande, presentationer och planering.

✅ Fördelar

Skapa och skicka frågesporter till deltagarna på din tavla

Mobilvänligt för att lägga till på tavlan på olika enheter

Spela in presentationer med din tavla för att dela dem senare

❌ Nackdelar

Du måste använda lite kreativitet för att anpassa det till professionella team utanför utbildnings- och handledningsområdet.

Inga projektledningsfunktioner

Du behöver en anpassad plan om du planerar att samarbeta med fler än tio personer.

Priser för LiveBoard

Begränsat (gratis): upp till fem tavlor, upp till fem inspelningar, en elev per session, delning av offentliga länkar

Individuellt (7,49 dollar per månad): obegränsat antal tavlor, delning och inspelning, ljud- och videosamtal, grupphantering

Small Group (14,99 dollar per månad): upp till fyra elever, interaktiva frågesporter, kontroll över elevernas interaktion

Stor grupp (22,49 dollar per månad): upp till tio studenter, spårning av studenternas närvaro

LiveBoard-kundbetyg

G2: 5/5 (1 recension)

Capterra: N/A

11. Bluescape

Bäst för presentationer och videochatt

via Bluescape

Bluescape är en kombination av whiteboard, videochatt och presentationsprogramvara som du har lärt känna väl i det här inlägget. Liksom många av alternativen till Mural låter det dig dela innehåll, media och ritningar på en oändlig duk som du sedan kan presentera, kommentera och lägga till under möten – personligen eller hemifrån.

✅ Fördelar

Över 200 anpassningsbara mallar som hjälper dig att komma igång med din whiteboard.

Dra och släpp bilder, former och pdf-filer bland andra medier

Din whiteboard fungerar också som ditt mötesrum

❌ Nackdelar

Ansluter inte din whiteboard direkt till ditt arbetsflöde

Utöver brainstorming och möteshantering finns det inga funktioner för uppgiftshantering eller skapande som hjälper dig att förverkliga dina idéer.

Priser för Bluescape

Gratis: tre arbetsytor, obegränsade röst- och videosamtal, 100 MB lagringsutrymme, mediauppladdningar, färdiga mallar

Team (10 dollar per användare och månad): obegränsat antal arbetsytor, videomöten för upp till 100 personer, 100 GB lagringsutrymme, multi-tenant-hosting

Business (20 dollar per användare och månad): upp till 150 personer i videomöten, 200 GB lagringsutrymme, anpassade mallar

Enterprise (kontakta oss för offert): upp till 250 personer i videomöten, SSO, privat moln, avancerad support, ytterligare integrationer

Bluescape kundbetyg

G2: 4,2/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 60 recensioner)

12. Weje

Bäst för användare av kanban-tavlor

via Weje

Ärligt talat trodde vi nog alla att det var så ouija stavades. 😅

Weje är en prisvärd online-whiteboard som riktar sig till lärare och studenter, men som också erbjuder en rad andra användningsområden för designers, marknadsförare och möteshantering.

Whiteboarding, moodboarding, sticky notes och skapande av Kanban-tavlor är några av de vanligaste användningsområdena, men du kan också använda tavlan för att helt enkelt dela idéer med andra via live-markörer. Du behöver bara skapa en ny tavla och bjuda in personer att delta för att komma igång. Om du är nybörjare när det gäller digitala whiteboards och är ivrig att komma igång är en annan stor fördel med Weje att det är gratis att komma igång – och betalda abonnemang är relativt billiga.

✅ Fördelar

Enkelt att installera

Erbjuder en prisvärd digital whiteboardlösning, särskilt för lärare.

❌ Nackdelar

Saknar många presentations- och projektledningsfunktioner

Begränsad gratisversion – du måste uppgradera till dess affärsplaner för samarbetsfunktioner som röstchatt.

Ett begränsat antal färdiga mallar

Weje-prissättning

Gratis: Obegränsat antal tavlor, två medredaktörer, 10 MB gräns för varje filuppladdning

Personligt (4 dollar per användare och månad): fyra medredaktörer, 100 MB gräns för varje filuppladdning

Business (7 dollar per användare och månad): Obegränsat antal tavlor, medredaktörer, filuppladdningar, teammedlemmar och röstchatt.

Weje kundbetyg

G2: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (30+ recensioner)

13. WebBoard

Bästa enkla whiteboard

via WebBoard

Om du vill kombinera glädjen med Microsoft Paint med dagens samarbets- och presentationsfunktioner är WebBoard rätt verktyg för dig. Denna digitala whiteboard kostar bara två koppar kaffe per månad och är väl lämpad för att rita upp dina idéer, brainstorma med ett distribuerat team och presentera din tavla.

Även om dess användargränssnitt inte är lika färgglatt eller elegant som andra liknande verktyg på marknaden, kan WebBoard användas och redigeras på alla enheter med pekskärm eller mus och erbjuder funktioner som lärarläge, skärmdelning och videochatt som hjälper dig att kommunicera med dina teammedlemmar.

✅ Fördelar

Enkelt att komma igång med på grundläggande nivå

Samarbets- och presentationsfunktioner

Möjlighet att zooma in och ut på vissa områden på din tavla

❌ Nackdelar

Svårt att hantera projekt

Begränsad gratisplan och måste ha den dyraste planen för att kunna använda inbäddningsfunktionen.

Inga teamplaner erbjuds ännu

Ingen möjlighet att omsätta dina idéer från whiteboardtavlan i praktiken

Många av dess rit- och kreativa funktioner är ganska enkla.

Priser för WebBoard

WebBoards priser anges i euro, så dessa siffror baseras på den aktuella växelkursen vid publiceringsdatumet.

Gratis: grundläggande verktyg, endast offentliga tavlor, en sida på tavlan, ljud- och videochatt, tre tavlor

Basic Monthly (5,36 dollar per månad): avancerade verktyg, obegränsat antal sidor på tavlan, privata och offentliga tavlor, extra lagringsutrymme

Premium Monthly (10,72 dollar per månad): 25 användare i ett styrelserum, kalenderåtkomst, inbäddning av styrelse

WebBoard-kundbetyg

G2: N/A

Capterra: N/A

14. Webex-appen

Bäst för distribuerade team

via Webex

Webex är en samling av flera produkter som bygger på samarbete och är utvecklade för olika användningsområden. Webex är mindre en projektledningsplattform och mer ett verktyg för video- eller telefonkonferenser, och gör det möjligt för distribuerade team att känna sig sammankopplade under möten med hjälp av verktyg för samtal, möten och meddelanden. För hybridteamlösningar erbjuder Webex också en rad olika kontorsverktyg, inklusive en fysisk whiteboard med en motsvarande webbapp på företagsnivå.

✅ Fördelar

Avancerade funktioner för möteshantering

Erbjuder en blandning av lösningar för hybridteam

Några automatiseringar för anteckningar

Värdefulla integrationer med andra appar

❌ Nackdelar

Det är mer ett kommunikationsverktyg än ett projektledningsverktyg.

För team som uteslutande arbetar hemifrån eller är spridda över olika platser måste du använda andra verktyg för meningsfullt samarbete.

Dess whiteboard-webbapp saknar avancerade funktioner.

Dess betalda abonnemang är ganska dyra.

Priser för Webex-appen

Suite-Basic (gratis): HD-möten med upp till 100 personer, skärmdelning och ett personligt rum

Suite-Business (25 dollar per licens och månad): videokonferenser och möten, telefonsystemfunktioner

Meet Plan (13,50 dollar per licens och månad): upp till 200 mötesdeltagare, inspelningar, grupprum, virtuella bakgrunder, undertexter

Call Plan (17 USD per licens och månad): premiumfunktioner för samtal endast med ett molnbaserat telefonnummer per licens och anknytningar

Enterprise-plan (anpassad plan och prissättning): Tillgång till alla funktioner

Webex App-kundbetyg

G2: 4,2/5 (14 010+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 6 270 recensioner)

Börja använda whiteboard med Mural-alternativ

Utan att gräva djupare i det unika värdet hos varje produkt är det lätt att anta att all samarbetsprogramvara är likadan. Och om du tar med dig något från det här inlägget hoppas jag att det är insikten att så inte är fallet.

Nyanserna mellan de olika programvarorna är det som gör hela skillnaden för företag med unika användningsfall.

Flera integrationer, chatt i appen, kommentering, redigering i realtid och delningsfunktioner är extremt viktiga för distribuerade team som vill få ut det mesta av sina möten. Och även om digitala whiteboards som Mural är ett utmärkt verktyg för att stödja dessa funktioner och underlätta samarbete, är det fortfarande en begränsande lösning för team som behöver mer än en duk för att uttrycka sina planer.

För att samla ditt team, uppmuntra kreativitet och få ut det mesta av varje diskussion, satsa på verktyget som låter dig agera på dina idéer så fort de uppstår – ClickUp!

Samla allt ditt projekt behöver på din ClickUp Whiteboard, även uppgifter – verkligen allt

Kom igång gratis och börja utforska dess funktionsrika Free Forever Plan, inklusive samarbetsbara ClickUp-whiteboards, obegränsat antal uppgifter och medlemmar, 100 MB lagringsutrymme och mycket mer. Se själv hur en allt-i-ett-app inte bara kan spara tid för ditt team utan också öka produktiviteten på alla rätt ställen.