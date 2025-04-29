10 mallar för fiskbensdiagram i Word, Excel och ClickUp

Brainstorming kan vara roligt. Men när ett stort problem uppstår kan det lätt förvandlas till intensiva och nervpåfrestande tankemaraton. 🏃

Det är här fiskbensdiagram kommer in. Även om de är enkla är de värdefulla verktyg för att reda ut komplexa problem, identifiera orsakerna till dem och komma fram till genomförbara lösningar.

Du behöver inte ens skapa ett själv. Du kan använda en av många färdiga mallar för fiskbensdiagram och komma igång på några minuter. Vi kommer att dela med oss av några av våra favoriter, så håll utkik!

Vad är mallar för fiskbensdiagram?

Fiskbensdiagrammet är en visualiseringsmetod som hjälper dig och ditt team att identifiera orsakerna till ett problem eller en brist. Det liknar en mind map, men fokuserar specifikt på analys av grundorsaker. Fiskbensdiagrammallar är färdiga dokument som hjälper dig att komma igång med brainstorming istället för att stirra på en whiteboard i timmar. 🤔

Det är ett ramverk som du kan använda för att börja analysera orsakerna till ett visst problem i ditt företag, oavsett om det gäller produktkvalitet, resursbegränsningar, ineffektiva processer eller missnöjda kunder. När diagrammet är färdigt utgör det en solid utgångspunkt för att skapa en karta över lösningsprocessen och planera dess genomförande.

Vad kännetecknar en bra mall för fiskbensdiagram?

En effektiv fiskbensdiagramskapare eller mall bör vara:

Tydligt och enkelt : Ha en tydlig struktur och etiketter, och var lätt att förstå för alla.

Anpassningsbar : Ger tillräckligt med utrymme för problem av varierande komplexitet.

Tillgänglig : Gör det möjligt för dig att komma åt och redigera den på flera enheter

Visuellt tilltalande: Använd färg och andra visuella element för att göra det mer intressant.

10 Ishikawa-fiskbensdiagrammallar

Om du letar efter ett effektivt sätt att starta din nästa brainstorming-session för orsaksanalys, kolla in vår lista över de 10 bästa mallarna för fiskbensdiagram i ClickUp, Word och Excel.

De hjälper dig att analysera orsak-verkan-samband och förstå deras komplexitet. Som ett resultat kan du lösa problem direkt och hålla din verksamhet igång som en väloljad maskin! ⚙️

1. ClickUp Ishikawa fiskbensdiagrammall

Ladda ner denna mall Denna klassiska ClickUp-fiskbensdiagrammall är ett optimalt första steg mot problemlösning.

Få mallar är så levande och dynamiska som denna ClickUp-fiskbensdiagrammall. Det är ett av de roligaste sätten att analysera orsaker, enkelt men kraftfullt, med olika färger och former för att representera olika kategorier.

När du har kört mallen kan du se vad varje element står för i förklaringen längst upp till vänster på fisken. Om du har frågor om hur du använder mallen kan du läsa dokumentet Kom igång.

ClickUps mall följer den vanliga strukturen för fiskbensdiagram, men du kan anpassa den efter situation och sammanhang. Mallen är en whiteboard, så den är helt anpassningsbar.

Klicka på formerna för att ändra deras färg och kontur eller dubbelklicka på texten för att redigera den. Du kan dra och släppa objekt och gruppera dem för att snabba upp omarrangemanget.

Resten av tavlan står också till ditt förfogande – du kan rita, skapa flödesscheman och tankekartor, infoga bilder och webbplatskort eller göra vad din fantasi än säger dig! 🤩

2. ClickUp-mall för orsak och verkan

Ladda ner denna mall ClickUp Cause & Effect Template hjälper dig att fastställa orsakerna till alla problem.

Om du föredrar träd framför fiskar kanske denna orsak- och verkansmall från ClickUp passar dig bättre. Syftet är detsamma som i det tidigare exemplet med fiskbensdiagram – att hjälpa dig identifiera de underliggande faktorer som bidrar till ett problem.

Istället för det fiskliknande formatet följer det en enklare, trädliknande struktur. 🌳

Huvudproblemet är roten och de primära orsakerna är dess första lager av grenar. De delar sig sedan i undergrenar, som representerar det andra lagret, dvs. djupare orsaker eller bidragande faktorer.

Trädet kan förgrena sig så långt du vill. Precis som alla ClickUp-whiteboards kan du anpassa varje mallelement till perfektion. Genom att lägga till kopplingar mellan elementen kan du se till att de förblir relaterade även när du flyttar runt dem.

Även om fiskbensdiagram och orsak- och verkansdiagram har många likheter, är det senare något mer flexibelt. Det passar bättre för dem som inte kan eller vill placera sina orsaker i distinkta kategorier, såsom metod eller material.

3. ClickUp-mall för grundorsaksanalys

Ladda ner denna mall Med ClickUps fiskbensdiagram och analysmallar kan du dyka djupt in i de underliggande faktorerna eller grundorsaken till ett problem.

ClickUp Root Cause Analysis Template är inte ett diagram utan ett omfattande multifunktionellt verktyg för att förstå problem, identifiera deras orsaker och komma fram till lösningar.

Medan de tidigare mallarna var whiteboards, är den här en lista som innehåller flera vyer, nämligen:

Kom igång-dokument : Förklarar hur du använder mallen

Lista över problem : Visar alla problem grupperade efter status.

Prioritetslista : Hjälper dig att planera genom att gruppera frågor utifrån deras brådskande tagg. : Hjälper dig att planera genom att gruppera frågor utifrån deras brådskande tagg.

Needs Action Board: Presenterar problem som kort för bättre visualisering.

I listvyn kan du granska och hantera all information som rör ett problem. Som standard innehåller den följande kolumner: prioritet, orsaker 1–5, grundorsaker, förändringens allvarlighetsgrad och vinnande lösning. Du kan anpassa den genom att ändra etiketter och kategorier eller skapa anpassade fält.

Om du klickar på ett problem visas ytterligare information, såsom historiklogg, checklistor och bilagor. Du kan diskutera detaljer med dina teammedlemmar i kommentarerna. Med ClickUp kan du också lägga till anpassade automatiseringar för att optimera ditt arbetsflöde.

4. Microsoft Word-mall för fiskbensdiagram från TemplateLab

Använd denna kreativa Word-mall för fiskbensdiagram från TemplateLab för att reda ut orsakerna till problemen och ha kul medan du gör det.

TemplateLabs fiskbensdiagram för Word är dokument där du kan spåra de grundläggande orsakerna till ett problem. Även om det kanske inte är det mest funktionsspäckade fiskbensdiagrammet i denna lista, är det det mest anmärkningsvärda när det gäller design. Illustrationen av en bekymrad fisk kommer att få dig att le varje gång du sätter dig ner för att diskutera komplexa frågor, vilket gör dem mindre skrämmande!

Det kan inte bli enklare att använda ett effektivt diagram. Du behöver bara ladda ner det och köra det i Microsoft Word, sedan skriva ner grundorsaken i särskilda textrutor. Du kan inte ändra antalet huvudkategorier, dvs. orsaker, men du kan göra det med underordnade orsaker.

Ta bort en gren genom att markera linjen och texten medan du håller ned Ctrl-tangenten och sedan trycker på Delete. För att lägga till fler grenar kan du duplicera befintliga grenar med hjälp av ovan nämnda Ctrl-multival, sedan kopiera (Ctrl+C) och klistra in (Ctrl+V).

5. Mall för fiskbensdiagram för orsak och verkan från Creately

Njut av enkelheten i denna orsak-och-verkan-mall från Creately.

Ett annat användbart diagramverktyg för problemdiagnostik är denna mall för orsak- och verkansdiagram från Creately. Den är minimalistisk och fokuserar framför allt på praktisk användbarhet. Den följer det vanliga fiskbensformatet med en central axel som symboliserar problemet och grenar som visar orsakerna.

Det enklaste sättet att redigera denna mall är direkt i Creately. Du kan göra det gratis med ett demo-konto, men med begränsade funktioner.

Precis som ClickUp låter Creately dig anpassa nästan alla aspekter av mallen. Du kan ändra färger, infoga nya element och lägga till kopplingar för att skapa relationer.

Bläddra i det omfattande biblioteket med former, ramar och klistermärken och lägg sedan till dem i mallen genom att dra och släppa. Appen låter dig också samarbeta med ditt team i realtid.

Om du blir betalande kund kan du exportera och använda mallen i externa program som Excel. För närvarande stöds följande format:

PNG

SVG

JPEG

CSV

PDF

6. Microsoft Word-mall för fiskbensdiagram av Template.net

Använd denna mall för fiskbensdiagram från Template.net för att brainstorma om potentiella orsaker till ett problem.

Om lila är din favoritfärg kommer detta diagram att passa dig perfekt! Även om det inte är det kan du ändra det på några sekunder när du öppnar mallen i Word.

Med mallen Fishbone Graphic Organizer från Template.net kan du fundera över problem och deras orsaker med stil. Den är enkel och elegant, utan onödiga krusiduller.

För att använda den, ladda ner filen och kör den i Word. Klicka på textrutorna för att redigera innehållet och flytta objekt genom att klicka och dra. Förutom Word kan denna mall användas i PowerPoint, Google Docs, Google Slides och Adobe Illustrator.

Tänk på att du måste vara betalande prenumerant på Template.net för att kunna ladda ner filen. Du kan redigera den direkt på webbplatsen, men exportfunktionen är låst bakom betalväggen.

7. Mall för fiskbensdiagram för whiteboard från Template.net

Med mallarna för fiskbensdiagram från Template.net kan du dela upp alla problem i hanterbara delar.

Istället för att grubbla över problemet, skriv ner dina tankar i denna mall för fiskbensdiagram från Template.net för att göra dem tydligare. Det kan visserligen inte lösa problemet åt dig, men det kan hjälpa dig att organisera dina idéer och utforma den bästa möjliga lösningsstrategin.

Mallen innehåller de sex standardkategorierna för orsaker och ett utrymme där du kan beskriva ditt problem. Den fantasifulla designen tillför en touch av kreativitet till dina analytiska diskussioner och gör dem mindre tråkiga.

Precis som med den tidigare mallen kan du redigera den gratis på Template.net:s plattform. För att kunna använda denna fiskbensdiagramskapare i Word måste du välja Business- eller Pro-planen.

8. Excel Ishikawa-fiskbensdiagrammall från QIMacros

Denna Excel-mall för Ishikawa-fiskbensdiagram från QIMacros är fullspäckad med funktioner och mycket populär.

QIMacros Ishikawa-fiskbensdiagrammall i Excel är en av de mest mångsidiga mallarna i sitt slag. Den är fullspäckad med funktioner och finns i fyra varianter och fem stilar, vilket gör den anpassningsbar till problem av alla storlekar och i olika sammanhang.

För att kunna använda mallen måste du installera tillägget QIMacros. I den nya menyn i Excel väljer du Fishbone Diagram. Om du behöver hjälp med att navigera, se fliken Instruktioner.

Diagrammet finns i fyra varianter:

Liten: En förenklad version av diagrammet med fyra fiskben. Medium: Standardfiskbensdiagram med sex ben Stor: Ett komplext diagram med sex ben och extra huvudgrenar och undergrenar. Love Bug: Liknar standarddiagrammet, men med ryggraden och benen på båda sidor om huvudet.

Varje variant har en flik med översikt där du kan ange information, dvs. problem och orsaker. Du kan välja diagrammets stil för att anpassa det till ditt expertområde:

Hälso- och sjukvård

Tillverkning

Marknadsföring

Process

Tjänst

När du har fyllt i konturerna väljer du alternativet Skapa fiskbensdiagram till höger om problemformuleringen, så visas diagrammet. För att betona de grundläggande orsakerna kan du skapa en ellips eller någon annan form runt dem. Det är enkelt att revidera diagrammet – du behöver bara redigera data i konturerna och sedan välja Skapa fiskbensdiagram igen.

9. Enkel mall för fiskbensdiagram i Excel av Someka

Använd Excel-mallen för enkelt fiskbensdiagram från Someka för att undersöka orsakerna till alla typer av problem, oavsett storlek.

Denna enkla fiskbensdiagrammall i Excel från Someka har allt du behöver för snabb och effektiv problemanalys. Den består av två diagram. Det första är grundläggande och det andra är en utökad version som kan hantera stora mängder data och mer ingående undersökningar.

För att hämta filen måste du ange din e-postadress. Klicka på länken i Somekas e-post för att ladda ner mallen. Observera att om du är en gratisanvändare har du endast tillgång till en begränsad version av mallen. Den fullständiga versionen och versionen för flera användare är endast tillgängliga mot betalning.

När du öppnar mallen möts du av inmatningsskärmen. Den innehåller sex kategorier och gott om utrymme för huvudsakliga och ytterligare orsaker, men du kan också anpassa dem. Skriv ner alla dina tankar i tabellen, välj sedan versionen och markera den. Och voila, diagrammet dyker upp tillsammans med de data du har angett. ✨

10. Fiskbensdiagrammall från Canva

Canvas mall för fiskbensdiagram är inte bara visuellt tilltalande utan också otroligt användbar för felsökning.

Visuellt sett är denna mall den mest tilltalande av alla. Fishbone Diagram Template från Canva – som använder Ishikawa-diagrammodellen – erbjuder en sömlös integration av kreativitet och arbetsflöde, vilket gör att du kan effektivisera din problemlösningsprocess.

Diagrammet innehåller endast fyra orsakskategorier, men det är enkelt att anpassa. Du kan inte bara lägga till fler former utan även klistermärken, grafik och rutnät. Du kan till och med lägga till musik för att lätta upp stämningen och göra brainstormingsessionen roligare och mer produktiv. Lägg till originella animationer för att skapa en intressant visuell presentation som garanterat kommer att engagera tittarna.

Canva erbjuder många funktioner. Du kan visa mallen i helskärmsläge, dela den med kollegor eller exportera den som en bild eller PDF-fil.

De 10 bästa mallarna för fiskbensdiagram – en översikt

Se en kort översikt över alla mallar och deras fördelar i tabellen nedan:

Mall Fördelar ClickUp-mall för fiskbensdiagram Låter dig analysera orsakerna till ett problem och brainstorma medföljande idéer. ClickUp-mall för orsak och verkan Föreslår en mindre fast struktur – perfekt för dem som tycker att det ursprungliga fiskbensdiagrammet är för begränsande. ClickUp-mall för grundorsaksanalys Innehåller flera vyer samt praktiska verktyg som hjälper dig att identifiera de grundläggande orsakerna till eventuella fel. Word-mall för fiskbensdiagram från TemplateLab Gör problemlösningen mer lättsam med den komiska fiskillustrationen och de livfulla färgerna. Mall för orsak och verkan från Creately Erbjuder ett tydligt och enkelt sätt att följa dina tankar när du undersöker underliggande faktorer. Word-mall för fiskbensdiagram av Template.net Gör det möjligt för dig att enkelt organisera samtalet kring viktiga frågor, oavsett deras komplexitet. Excel-mall för fiskbensdiagram från Template.net Effektivisera dataanalysprocessen med dess enkla och intuitiva design. Excel Ishikawa-fiskbensdiagrammall från QIMacros Innehåller många funktioner och diagramvarianter som passar specifika situationer. Enkel mall för fiskbensdiagram i Excel av Someka Du kan välja mellan två diagramstorlekar och programmet organiserar åt dig. Mall för fiskbensdiagram från Canva Gör det möjligt att skapa ett vackert diagram och försköna det med klistermärken och animationer.

Fördelar med att använda en mall för fiskbensdiagram

Att använda en mall för fiskbensdiagram har många fördelar. De mest anmärkningsvärda är:

Effektivitet: Mallen ger ett ramverk för snabb problemlösning, : Mallen ger ett ramverk för snabb problemlösning, effektivisering av ditt arbetsflöde och hjälper dig att hålla projektets tidsplan. Visualisering: Du kan dokumentera dina tankar och organisera dem på ett logiskt och begripligt sätt. Samarbete: När all information har sammanfattats och grupperats blir det lättare att diskutera nästa steg och fatta gemensamma beslut. Förbättring: Med en optimerad felsökningsprocess kan ditt företag snabbt lösa problem och fortsätta växa.

Prova dessa mallar för fiskbensdiagram och se själv

Inget problem är för svårt att förstå. Vissa är svåra att lösa, men de flesta kan åtgärdas om de delas upp i mindre delar. När du väl har identifierat de potentiella orsakerna blir det lättare att hitta en lösning. 🎣

Ett fiskbensdiagramverktyg kan hjälpa dig att nå framgång genom att guida dig genom problemens djup och ge dig en tydlig vision – redo att agera!