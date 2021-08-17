20+ experttips för agil projektledning

Agil är den mest eftertraktade projektledningsmetoden.

Säker. Ambitiös. Imponerande.

Med den agila metoden startar teamen projekt med ett helhetsperspektiv som i slutändan leder till möjligheter att snabbt reagera på förändringar, samla in kundfeedback under hela utvecklingsprocessen och prioritera samarbete framför processer. 🤩

Oavsett om du är erfaren eller nybörjare inom agil projektledning, så är de vanligaste dilemman gemensamma för båda grupperna. Det finns mycket att lära sig om agil projektledning: vad det är, hur det är strukturerat och vilka fördelar det har.

Den kanske viktigaste frågan är: Hur kan agilt arbete fungera för ditt team? 🤔

Vi har samlat några av de bästa tipsen från professionella med erfarenhet av agila metoder för att hjälpa dig att svara på denna fråga.

Låt oss börja med att reda ut innebörden av agil projektledning.

Vad är agil projektledning?

I grund och botten är agil projektledning en iterativ och flexibel process som delar upp ett stort projekts livscykel i korta, genomförbara faser.

Den agila metoden fokuserar på:

Kundsamarbete

Självorganisering

Anpassningsförmåga i föränderliga miljöer

Transparens för teamet och intressenterna

Kontinuerlig förbättring under hela projektets livscykel

Numera kan du använda modern projektledningsprogramvara för att hantera och automatisera alla dina agila processer. På så sätt kan du utföra agila uppgifter blixtsnabbt!

Bonus: Kolla in den här guiden om agila epics!

När du bör (och inte bör) använda agil projektledning

I dagens växande digitala miljö kan organisationer inom alla branscher dra nytta av agil projektledning.

När det hanteras på rätt sätt ger agilt arbete teamen kreativ frihet och transparens att dela idéer och förbättringar under hela projektets utveckling.

Felaktigt:

Görs på rätt sätt:

Det är dock viktigt att veta vilka projekt som lämpar sig för agil metodik. Att använda den agila metoden motverkar ju syftet om det komplicerar och förvirrar projektprocessen. 🤷🏻‍♀️

Projektkarakteristika som lämpar sig för agil metodik:

Intressenternas delaktighet

Lust till förändring

Kundfeedback är en integrerad del av utvecklingsfaserna

Det dedikerade teamet har praktisk erfarenhet av agila metoder.

Projektkarakteristika som inte lämpar sig för agil metodik:

Fasta krav och deadlines

Kan inte fördelas på ett rimligt sätt inom korta tidsramar

Kundernas krav uppfylls första gången utan att framtida förbättringar behövs.

Med detta i åtanke är det dags att höra från andra yrkesverksamma och deras erfarenheter av agil projektledning. 🎙

Tips för agil projektledning

Det är viktigt för en produktchef att förklara det affärsvärde som krävs för att tillfredsställa kunden och uppfylla företagets mål. När jag kan delar jag med mig av Lean Canvas-arbete, kundundersökningar och intervjuresultat, så att utvecklingsteamet också kan få en verklig känsla för vad kunderna säger. När det gäller företagets mål förklarar jag hur lösningen på detta kundproblem kommer att hjälpa oss att öka intäkterna, kundlojaliteten eller marknadsandelen, återigen baserat på den marknads- och konkurrensinformation jag har tillgång till.

Det bästa rådet jag kan ge till någon som arbetar med agil projektledning är att fokusera på resultat snarare än regler. Med agila metoder är det väldigt lätt att lägga mycket tid och energi på att diskutera vad som är och inte är agilt och att tappa fokus på de mål man har satt upp för att använda agila metoder, nämligen förbättrade resultat. När du inför processen är det bäst att se till att du anammar agilitetens anda, värderingar och filosofier samtidigt som du undviker att fokusera på rigida processer.

Gör ditt bästa för att få alla med på tåget och att tro på det agila arbetsflödet. För att det ska vara så effektivt som möjligt måste teammedlemmarna och ledningen förstå varför de arbetar i en agil miljö och verkligen tro på fördelarna med den. Endast då kommer de att anamma det och du kommer att kunna dra full nytta av de fördelar som agilt arbete erbjuder. Om dina medarbetare inte har rätt inställning kommer du aldrig att kunna få ut det mesta av ditt agila arbetsflöde.

Organisation är nyckeln till framgångsrik agil projektledning. Alla måste känna till alla steg för att slutföra varje sprints uppgifter. Därför behöver alla ha enkel tillgång till företagets standardrutiner så att de kan utföra sitt arbete effektivt och tillförlitligt. Som en av teamets standardrutiner bör du skapa en kommunikationsprocess så att alla vet var de kan diskutera problem eller risker som teamet står inför – gör du detta i Slack eller ett produktivitetsverktyg som ClickUp? Ju mer organiserat teamet är, desto lättare blir det för teamet att slutföra sitt arbete varje sprint.

Få med dig produktledningen och ledningsgruppen på tåget för stegvis leverans och behovet av att stödja en snäv feedbackloop. Genom att driva en kultur av kontinuerlig förbättring och även låta teamet "stoppa produktionslinjen" för att fokusera på flaskhalsar har vi kunnat minska oplanerat arbete, vilket i slutändan möjliggör bättre uppskattningar och leveranser av högre kvalitet.

Undvik detaljstyrning. Dagliga scrummöten är ett bra tillfälle att få snabba uppdateringar och hålla sig à jour med projektets framsteg, men ge inte efter för frestelsen att förvandla dem till förhör.

Tänk på det värde du vill leverera. Detta är en central punkt som förenar alla teammedlemmar. Agilitet är ett utmärkt sätt att leverera komplicerade produkter där kundernas feedback är en viktig del. Vi har många lojala kunder som gärna ger feedback i ett tidigt skede.

Teamsamarbete är nyckeln. En god arbetsrelation mellan produktägaren, scrummastern och produktchefen säkerställer framgångsrik agil projektledning. I denna trio har varje medlem en mycket viktig roll att spela för en framgångsrik implementering av agila metoder inom organisationen. Scrummastern håller ihop teamen och spelar en viktig roll för att genomföra agila scrummetoder inom teamet.

Teamledare och teammedlemmar bör ha fullständigt förtroende för varandra. Agila team är tvärfunktionella och självorganiserande, där medlemmarna ofta arbetar med olika delar av samma användbara leverans. Utan förtroende kommer ett agilt team inte att kunna hantera sitt eget arbete som en sammanhållen enhet, transparensen går förlorad och de agila processerna blir svåra att upprätthålla.

Förvänta dig alltid förändringar. Detta är inte bara en del av ett av de fyra agila kärnvärdena, ”Att reagera på förändringar istället för att följa en plan”, utan det bör också vara ditt ledord när du genomför ett projekt med många risker eller okända faktorer. Planera inte allt arbete i förväg – planera och reagera under hela projektet tills det är klart.

Uppfinn inte egna agila processer. Följ det agila manifestet, implementera noggrant alla nödvändiga ceremonier och ge det tid att rulla ut. Om du känner att agil metodik inte hjälper dig att lösa dina problem behöver du undersöka saken lite mer. Vissa förgreningstekniker, som Scaled Agile Framework, hjälper till exempel större företag att skala upp och anpassa sig till agila metoder.

Börja med att använda den agila metoden för ett pilotprojekt och låt sedan samma personer bli agila ambassadörer inom organisationen för att sprida metoden. Agilt arbete kräver daglig och ständig kommunikation mellan alla intressenter – utvecklingsteamet, företagsägare och användare – så att börja med ett pilotprojekt med engagerade medlemmar som respekterar viktiga gränssnitt visar att agilt arbete kan spridas till hela företaget.

Genom stand-ups, kontinuerliga feedbackloopar, sprintgranskningar och retrospektiver hjälper agila metoder till att bryta ner silos. Agile lägger tonvikt på att hjälpa andra och undanröja hinder, inte bara inom ett team utan mellan alla utvecklingsteam.

Övning ger färdighet. Processen kommer att vara smärtsam i början. Mitt bästa tips är att inte ge upp, åtminstone inte före 4 till 6 sprintar eller scrumperioder. Hela essensen med agilitet är att ständigt förbättras och hitta de bästa arbetssätten genom feedbackceremonier och samarbete. Om du slutar för tidigt kommer du inte att kunna dra nytta av de verkliga fördelarna.

Du vill ha målinriktade medarbetare så att du kan vara säker på att alla åtgärder och beslut de fattar är inriktade på att uppnå ett specifikt mål. Dessutom vill du ha teammedlemmar som är anpassningsbara, eftersom nya tekniker dyker upp hela tiden, och ditt team bör inte vara rädda för att ta till sig dessa förändringar. Detta säkerställer att ditt team minskar redundanser och eliminerar fel som är vanliga när man använder föråldrade metoder.

Planera bara möten om du kan utnyttja varje minut. Överfulla och icke-kritiska möten är fienden till en framgångsrik agil implementering. De dödar medarbetarnas motivation, stör sprints och distraherar ofta deltagarna med ovidkommande uppgifter och diskussioner. Min tumregel är att om jag inte kan göra varje minut av ett möte viktig, så håller jag inte mötet. Nya agila projektledare vill ofta bevisa sig själva och håller många möten för att visa att de är engagerade i sitt arbete. Jag skulle rekommendera det motsatta: visa att du är fokuserad på uppgiften genom att endast hålla möten när något behöver diskuteras för att arbetet ska kunna fortsätta i samma takt.

Noggrann och adekvat planering får långtgående konsekvenser: den påverkar hastigheten och kvaliteten på de funktioner du kommer att presentera för dina kunder. Ibland lönar det sig mer att avvika från den ursprungliga planen och visa flexibilitet när det gäller att ändra uppgifter eller deras prioritet, eller båda. Det viktigaste målet är att leverera en enastående upplevelse till kunderna.

När du bestämmer dig för det bästa agila arbetsflödet (t.ex. Scrum, Kanban ) ska du inte glömma att också skapa ett kommunikationsflöde med andra team, t.ex. kundtjänst och försäljning. Anlita en Scrum-master som hjälper dig och ditt team att skapa ett arbetsflöde. Det kommer att spara tid och göra det möjligt för ditt team att fokusera på det som verkligen är viktigt – att ta itu med väsentliga frågor.

Överväg att kombinera agilitet och lean tillväxt. När vi använder agila metoder är det viktigt att komma ihåg att agilitet i sig inte räcker. Den lär dig hur du bygger snabbt och säkert, men den talar inte om vad du ska bygga eller varför du ska bygga det. Det är här Lean kommer in i bilden. Det handlar om att hitta den bästa kombinationen av funktioner för att få bästa avkastning på investeringen med Lean.

Se till att du har rätt programvara som hjälper dig att följa upp dina projekt. Agile har hjälpt oss enormt. Ärligt talat skulle vi förmodligen inte kunna fungera utan det i detta skede. Det hjälper till att hantera förväntningarna på projektets slutförande över hela linjen. Att kunna omvärdera vår position i slutet av sprints är också mycket hjälpsamt, eftersom det innebär att vi ofta kan hitta effektivare sätt att göra saker på och bättre prioritera var vi ska rikta våra ansträngningar.

Ett stort tack till alla deltagare för att ni delade med er av er tid och era tips! 👏🏼

Helhetsbilden

Den agila projektledningsmetoden bygger på ett nätverk av kommunikativa människor, vägledande principer och en inställning till kontinuerlig förbättring.

Det är önskvärt eftersom det visar hur konsekvent transformation skapar mervärde för kunderna.

Om du vill utnyttja agil projektledning för att nå din organisations mål är ClickUp ett utmärkt agilt verktyg som hjälper dig att nå dit.

Registrera dig för ett gratis konto idag för att börja optimera ditt arbetssätt. Vi ser fram emot att få höra dina tips inom kort! 🚀