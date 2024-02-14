Var kreativ med din kommunikation: 10 gratis mallar för digitala anslagstavlor

I dagens digitala ålder kan traditionella kommunikationsmetoder inom företag kännas föråldrade. Med så många kanaler och meddelanden som flyger omkring är det lätt att viktig information går förlorad i virrvarret.

Digitala anslagstavlemallar är den moderna versionen av smidig kommunikation. De levereras med fördesignade ramverk som gör att du kan presentera information, meddelanden och nyheter i ett dynamiskt digitalt format med fängslande bilder, grafik och anpassade bakgrunder.

Alla mallar är dock inte lika bra. Vi har gjort grovjobbet och är glada att kunna presentera de 10 bästa mallarna för digitala anslagstavlor. Låt oss utforska deras unika funktioner så att du kan hitta den som passar bäst för ditt företag! ?

Vad är en mall för digital anslagstavla?

Mallar för digitala anslagstavlor är fördesignade layouter som förenklar skapandet av innehåll för digital skyltning för anslagstavlor. De erbjuder olika designalternativ och är lätta att anpassa, så att du kan skapa engagerande och informativt material för digitala skärmar. Denna mångsidighet gör dem lämpliga för en mängd olika organisationer, från skolor till företag.

Mallarna innehåller en rad designelement, såsom bakgrunder, grafik, textrutor och bilder, som hjälper användarna att skapa innehåll som företagsuppdateringar, pressmeddelanden, evenemangsmeddelanden och scheman.

I stället för att skapa innehåll för digital skyltning från grunden sparar du tid och arbete genom att använda mallar för digitala anslagstavlor, samtidigt som du säkerställer ett enhetligt och professionellt utseende för din organisations digitala skyltning. Genom att lägga till din organisations varumärke, budskap och relevant information i en mall kan du skapa en visuellt tilltalande och informativ digital anslagstavla som effektivt tillgodoser din organisations behov.

Vad kännetecknar en bra mall för digital anslagstavla?

En praktisk mall för digital anslagstavla har vanligtvis följande egenskaper:

Visuellt tilltalande design : Den ska vara attraktiv och iögonfallande för att fånga betraktarens uppmärksamhet. Dessutom förstärker grafik, videor och bildfiler budskapet och : Den ska vara attraktiv och iögonfallande för att fånga betraktarens uppmärksamhet. Dessutom förstärker grafik, videor och bildfiler budskapet och håller publiken fokuserad

Anpassning : Användarna ska enkelt kunna ändra mallen för att lägga till sitt eget innehåll, såsom text, bilder och videor.

Relevans : Mallen ska vara relevant för anslagstavlans syfte, oavsett om det gäller reklam, meddelanden, scheman eller annan information.

Synlig text : Texten ska vara lättläst, med lämpliga teckensnitt, storlekar och färger samt enkla temabaserade alternativ.

Konsekvens : En bra mall ska : En bra mall ska stämma överens med ditt varumärke och ha ett konsekvent utseende och känsla i allt innehåll.

Skalbarhet : Mallarna ska kunna anpassas till olika skärmstorlekar och orienteringar.

Användarvänligt gränssnitt : Det ska vara enkelt för icke-designers att skapa och uppdatera innehåll.

Kompatibilitet: Se till att mallen fungerar med den digitala skyltprogramvara eller plattform du har valt.

10 digitala anslagstavlemallar att använda

Att skapa innehåll för digital skyltning från grunden kan vara riktigt svårt. Lyckligtvis har vi hjälpt dig med ett noggrant utvalt urval av de bästa mallarna för digitala anslagstavlor i PowerPoint och ClickUp, som alla är redo att ge din kreativa resa en extra skjuts. ✈️

Spänn fast säkerhetsbältet, för nu ska vi dyka in i deras praktiska funktioner!

1. ClickUp-tavlemall

ClickUp Board Template håller ditt team uppdaterat om uppgiftsförloppet med en användarvänlig Kanban-tavla.

Skapa enkelt personliga digitala anslagstavlor med ClickUp Board Template. Detta användarvänliga verktyg låter dig visa upp uppgifter på en Kanban-tavla, vilket gör projekt- och arbetsflödeshantering till en barnlek. ?

Tänk dig att du vill öka effektiviteten i uppgiftshanteringen. Med den digitala anslagstavlan får ditt team en tydlig överblick över uppgiftsstatus och kan se vad som är på gång, klart och väntar.

Mallen har kolumner som representerar olika projektfaser. Varje kort på tavlan representerar en uppgift, och du kan enkelt uppdatera dess status genom att dra och släppa. För extra bekvämlighet kan du låta dina teammedlemmar justera uppgiftsstatusen allteftersom de fortskrider.

Behöver du ett sätt att kommunicera arbetsprioriteringar till ditt team? Den visuella displayen på den digitala anslagstavlan gör det möjligt för teamen att snabbt identifiera uppgifter som kräver omedelbar uppmärksamhet och sådana som kan hanteras senare. Detta möjliggörs genom fem nivåer av brådskandehet, från Låg till Brådskande. ?

Uppgiftskort kan till och med ha omslagsbilder. De är ett fantastiskt sätt att dela upp din anslagstavla, infoga rubriker eller ge dina kort en personlig touch.

2. ClickUp-memo-mall

Skriv memon snabbt och effektivt med hjälp av ClickUp Memo Template.

Letar du efter en mångsidig mall som ger struktur åt dina digitala anslagstavlor och hjälper dig att enkelt uppnå teamets kommunikationsmål? Då behöver du inte leta längre än ClickUp Memo Template! ?

Denna mångsidiga Doc-mall är din kompletta lösning för att visa olika typer av information, oavsett om det gäller förfrågningar, statusuppdateringar, meddelanden, instruktioner eller feedback. Det är det ramverk du behöver för att sprida meddelanden med kristallklar precision och säkerställa att alla relevanta detaljer är korrekta.

Täck alla dina behov med avsnitt som:

Introduktion : Sätt tonen för ditt budskap

Brödtext : Lägg upp huvudinnehållet

Slutsats: Sammanfatta och inkludera åtgärdsbara punkter.

Mallen har standardfält som Ämne och Kategori, där du kan ange typen av meddelande. Du hittar standardkategorier som Åtgärdsbegäran, Brådskande, Meddelande eller Kräver uppmärksamhet, och om dessa inte passar kan du skapa egna.

För att ge detta ClickUp Doc-dokument karaktär kan du visa ditt företags namn, adress och webbplatslänk i rubriken. Gör mallen mer visuellt tilltalande genom att lägga till bilder, grafer, diagram och tabeller för att förmedla ditt budskap på ett mer effektivt sätt!

Utnyttja skrivverktyget ClickUp AI för att skapa memon med önskad ton eller förbättra grammatiken och läsbarheten i dina nuvarande utkast.

3. ClickUp-projektbrädemall

Se till att ditt team alltid är uppdaterat om alla projektförändringar under året med ClickUp-projektmallen.

Letar du efter ett enkelt sätt att hålla koll på dina projekt under hela året och hålla ditt team informerat? ClickUp-projektmallen gör processen hur enkel som helst! ?

Det låter dig dokumentera uppgifter för flera projekt på ett centralt ställe, vilket effektiviserar projektorganisationen. Du kan enkelt justera dina uppgiftsprioriteringar med hjälp av anpassade statusar, och om saker och ting förändras under resans gång kan du enkelt dra och släppa för att omorganisera.

Ditt team kan använda standardvyn Progress Board som digitala anslagstavlor för att se alla projekt grupperade efter status. Detta ger en snabb översikt över projekt i olika stadier, såsom Research, Brainstorm, Ongoing och Completed, och ger en tydlig bild av hur varje projekt fortskrider. ?️

Om du är intresserad av att fördjupa dig i arbetet inom enskilda avdelningar är avdelningsanslagstavlan det rätta valet. Här kan du ställa in en unik bild för varje avdelnings kort och lägga till engagerande bilder. Om du klickar på dessa kort visas detaljer som tilldelad budget, varaktighet och arbetsinsats, tydligt presenterade i anpassade fält.

För att se projekt baserat på vilket kvartal de tillhör, välj projektlista. Det är kanske inte lika visuellt tilltalande som en Kanban-tavla, men det visar alla uppgifter tillsammans med viktig information som prioritet, varaktighet och avdelning på ett överskådligt sätt.

4. ClickUp-mall för personalmeddelanden

Håll dina anställda informerade om alla företagsuppdateringar på ett smidigt sätt med ClickUp-mallen för personalmeddelanden.

Om ditt företag är beroende av regelbunden, personlig kommunikation med anställda, bör du inte missa ClickUps mall för meddelanden till anställda. Den hjälper dig att enkelt dela med dig av nya strategier, introducera förändringar eller göra tillkännagivanden – och spara tid på kuppen! ?

Verktyget tillgodoser olika kommunikationsbehov, oavsett om du arbetar med tvärfunktionella team eller team på distans. Du kan använda det för att vända dig till en enskild anställd, en hel avdelning eller hela företaget.

Denna uppgiftsmall är fullspäckad med anpassningsbara fält och en praktisk checklista, så den kan fungera som en digital planerare. Finjustera den efter dina behov – använd anpassningsbara fält för att välja teammedlemmar och välj relevant avdelning från en rullgardinsmeny.

För att täcka all nödvändig information, se till att fylla i följande fält i att göra-listan:

Kategori : Bestäm om det är ett meddelande, en brådskande uppdatering eller en uppmaning till handling.

Introduktion : Skapa förutsättningar för ditt meddelande

Uppgifter och handlingsplan : Fördjupa dig i detaljerna kring vad som behöver göras.

Slutsats : Sammanfatta det snyggt

Bilaga: Lägg till extra material eller dokument efter behov.

När ditt mästerverk är klart kan du använda det som anslagstavla så att alla dina anställda har enkel tillgång till det och kan hålla sig uppdaterade om de senaste nyheterna.

5. ClickUp-mall för intern kommunikation

Använd ClickUps mall för internkommunikation för att informera dina anställda om evenemang eller förändringar.

I denna digitala era är det att förlita sig på traditionella anslagstavlor för internkommunikation som att försöka skicka ett fax i en värld av snabbmeddelanden. Lyckligtvis kommer ClickUps mall för internkommunikation till undsättning och fungerar som din anslagstavla för all viktig företagsinformation. ?

Med den här mallen kan du enkelt dela företagets evenemang och deras scheman mellan team och avdelningar, så att dina anställda alltid är informerade. I listvyn visas alla evenemang kategoriserade efter avdelningar och åtföljda av anpassade fält som Typ, Status och Beskrivning.

Det är enkelt att hålla sig uppdaterad med två praktiska anslagstavlevisningar:

Evenemangstypstavla: Organiserar evenemang efter evenemangskategorier som intervjuer, webbseminarier och utbildning, undersökningar eller veckovisa nyhetsbrev. Statusboard: Grupperar händelser efter anpassad status, t.ex. Att göra, Pågår eller Planerat

På båda anslagstavlorna kan du inkludera en kort beskrivning av evenemanget för att ge sammanhang och använda anpassade fält för att ange målgruppen, oavsett om det är en specifik avdelning, praktikanter eller alla anställda. När evenemangets status ändras kan du enkelt flytta det till nästa steg genom att dra och släppa kortet över anslagstavlan.

För att säkerställa att inga deadlines missas kan dina anställda öppna kommunikationskalendervyn för att se alla kommande händelser. Dessutom kan du omplanera uppgifter eller hitta en plats för oplanerade uppgifter genom att flytta dem till ett bättre datum. ?

6. Interaktiv anslagstavlemall för PowerPoint från SlidesGo

PowerPoint Interactive Bulletin Board Template från SlidesGo erbjuder anpassningsbara bilder med fängslande grafik som gör informationsdelningen mer engagerande.

Trött på tråkiga, textintensiva PowerPoint-presentationer som får dina elever att gäspa? Den multifunktionella PowerPoint Interactive Bulletin Board Template från SlidesGo ger energi åt dina lektioner och förvandlar lärande och informationsdelning till ett engagerande äventyr. ?‍♂️

Mallen hjälper dig att fylla din presentation med dynamiska bilder som bilder, former och klisterlappar som är utformade för att fängsla dina elever. Bakgrunden liknar en klassisk korkanslagstavla med texturer, nålar, post-it-lappar, papper och bilder. Den handritade titelns typografi tillför en touch av kreativitet, vilket gör att det känns som en riktig lektion i klassrummet, även vid distansundervisning.

Mallen är helt redigerbar och lätt att anpassa. Den innehåller 33 unika bilder, men du kan lägga till så många du behöver. Gör den till din egen med:

Lättredigerade bilder, kartor och mockups

Över 500 ikoner och Flaticon-tillägget för personliga bilder

Bilder, former, typsnitt och unika färgscheman

7. PowerPoint-presentation för anslagstavlor av SlidesMania

PowerPoint-presentationen för anslagstavlor från SlidesMania erbjuder fullständig anpassning, användarvänlig enkelhet och ett utmärkt sätt att behålla den klassiska korkanslagstavlans estetik.

PowerPoint-presentationen Bulletin Board från SlidesMania kombinerar den gammaldags charmen hos en korkanslagstavla med alla fördelar som digitala anslag har.

Denna anslagstavlemall är ganska enkel – den innehåller pappersark, klisterlappar och nålar. Använd dem för att göra meddelanden, dela nyheter och idéer med ditt team, introducera nya medarbetare eller för andra ändamål.

Du kan göra dem till dina egna genom att ändra pappersfärger, experimentera med typsnitt, lägga till eller ta bort bilder och infoga bildfiler och grafer för att engagera din publik.

För extra bekvämlighet finns det en bild med nålar i olika färger som du enkelt kan kopiera och klistra in, så att du inte behöver nöja dig med bara röda nålar. Dessutom finns det en uppsättning ikoner som hjälper dig att illustrera dina poänger och upprätthålla en enhetlig stil i hela presentationen. Du kan välja att använda dem som de är eller blanda in dina egna ikoner.

8. PowerPoint-anslagstavlemall från FPPT.com

Anpassa PowerPoint-anslagstavlemallen från FPPT.com för att skapa din perfekta digitala anslagstavla för alla ändamål.

Om du letar efter ett enkelt sätt att hålla ditt team informerat eller vill skapa en enkel men engagerande presentation för klassrummet, kan PowerPoint-mallen för anslagstavlor från FPPT.com hjälpa dig. Den innehåller tomma korktavleinspirerade bilder som väntar på din kreativa touch. ?

Tänk dig denna mall som din egen duk, där den bruna bakgrunden blir levande när du lägger till:

Livliga bildfiler och dynamiska former Färgglada klisterlappar och fängslande grafik Ett lekfullt och lättläst typsnitt som håller din publik engagerad. En rad ikoner för extra visuell effekt

Passar den bruna korkpanelen inte riktigt din stil? Inga problem! Gå till miniatyrbildsfönstret, högerklicka på alternativet Ändra bakgrund och voilà! Du har just gett mallen en komplett makeover som passar din unika smak.

Eftersom bilderna är helt anpassningsbara kan de fungera som en digital anslagstavla för praktiskt taget vad som helst, från företagsmeddelanden och projektuppdateringar till evenemangskampanjer och teamsamarbete.

9. Interaktiv anslagstavla i PowerPoint av SlidesCarnival

PowerPoint Interactive Bulletin Board från SlidesCarnival erbjuder en kreativ lekplats för att skapa en engagerande anslagstavla för skolstarten.

Fånga elevernas intresse i alla åldrar med den kreativt utformade PowerPoint Interactive Bulletin Board från SlidesCarnival! Denna dynamiska och livfulla mall är skräddarsydd för lärare som vill göra lärandet till en engagerande och oförglömlig upplevelse.

Denna digitala anslagstavla för skolstarten är ett utmärkt sätt att kickstarta din klass genom att välkomna dina elever varmt och ge dem en försmak av de spännande lektionerna som väntar.

Och om du träffar dina elever för första gången kan du använda dess bilder för att skapa en "Om mig"-sektion och hjälpa dem att lära känna dig bättre. Lägg till en vänlig bild av dig själv, lägg till en rolig ram och lämna ett positivt första intryck på dina elever från första dagen! ?

Med denna användarvänliga mall får du:

Över 25 färdiga bilder som kan anpassas efter dina önskemål.

En collagelayout i pin-stil med en blandning av orange, lila och bruna nyanser.

Många diagram, ramar, linjer och former som erbjuder oändliga kreativa möjligheter.

Praktiska animations- och övergångsfunktioner för varje bild för att upprätthålla engagemanget.

10. PowerPoint Digital Bulletin Board av SlidesAcademy

Använd en digital anslagstavla i PowerPoint från SlidesAcademy för att kommunicera på ett engagerande sätt med dina kollegor eller studenter.

Vill du förbättra kommunikationen och få en effektivare kontakt med dina kollegor eller studenter? PowerPoint Digital Bulletin Board från SlidesAcademy är lösningen för smidig informationsutbyte. ?

Denna användarvänliga mall för digitala anslagstavlor innehåller många element som ger liv åt dina budskap, bland annat:

Flerfärgade nålar som du enkelt kan kopiera och klistra in Färgglada klisterlappar Iögonfallande typsnitt som får ditt innehåll att sticka ut

Men det är inte allt – det finns illustrationer, grafik och ikoner som hänger på anslagstavlan, så att du kan skapa en originell och fängslande design. Med 13 bilder till ditt förfogande är det enkelt att lägga till nya eller redigera och ta bort sådana som inte passar.

Om ditt syfte är mer akademiskt, här är ett tips: fyll de klisterlapparna med innehåll och lägg till några bildfiler för att hålla dina elever engagerade. Och för att göra dina lektioner kristallklara, tveka inte att lägga till några grafer och diagram.

Effektivisera kommunikationen med de bästa mallarna för digitala anslagstavlor

Du kommer inte missa något när du använder dessa gratis mallar för digitala anslagstavlor. Oavsett om det handlar om att sprida information om meddelanden, hålla ditt företag uppdaterat eller underlätta intern teamkommunikation, så täcker de alla behov. Dessutom är de lätta att komma åt online, vilket gör dem till en dröm för distans- eller hybridteam!

Men vänta, det finns mer att upptäcka! Ta en titt på ClickUp-mallbiblioteket – en skattkista fylld med över 1 000 mallar för allt från att skapa memon till teamsamarbete och kommunikationsplanering. Med dessa mallar i din verktygslåda är framgången garanterad! ?