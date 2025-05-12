De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Microsoft Whiteboard som du bör känna till just nu

Microsoft är ett stort namn inom teknikbranschen. Microsoft Whiteboards är därför en framgångsrik produkt med många nöjda användare. Företaget har på senare tid fokuserat mycket på sin affärsprogramvara och på att skapa en smidig upplevelse för användarna.

Men gör det det till den perfekta whiteboard-programvaran för team som vill uppnå högsta möjliga produktivitet?

Inte nödvändigtvis.

Microsoft Whiteboards integrationer är i stort sett begränsade till företagets andra produkter, och den interaktiva Whiteboard-tavlan i sig erbjuder få funktioner utöver de som är specifika för whiteboard-tavlor.

I den här artikeln går vi igenom de bästa alternativen till Microsoft Whiteboard som finns tillgängliga just nu och lyfter fram alla verktygens olika funktioner, begränsningar, priser och produktbetyg, så att du kan hitta det bästa alternativet för dig.

Låt oss sätta igång!

Vad ska du leta efter i alternativ till Microsoft Whiteboard?

När du överväger alternativ till Microsoft Whiteboard finns det flera faktorer du bör ta hänsyn till. När du utvärderar dina alternativ bör du beakta följande punkter.

Funktioner för samarbete mellan flera användare : Samarbete i realtid är en viktig aspekt av whiteboardprogramvara. Det alternativ du väljer bör erbjuda denna funktionalitet.

Plattformsoberoende kompatibilitet : Teammedlemmarna använder olika typer av enheter. Se till att det alternativ du väljer fungerar på så många av dessa enheter som möjligt.

Integration och fildelning : En modern teknikstack består av många funktioner för teamsamarbete för att arbeta tillsammans på en virtuell whiteboard. Den bör också ha integrationer för att ansluta till andra webbappverktyg.

Sekretess och säkerhet : Cybersäkerhet är en viktig faktor att ta hänsyn till. Se efter kryptering, dataskydd, åtkomstkontroll och efterlevnad av sekretessbestämmelser.

Export- och importalternativ : Det ska vara så enkelt som möjligt att importera och exportera data till och från programvaran, särskilt när du vill dela idéer. För att underlätta detta bör du leta efter en robust uppsättning filformat som stöds.

Videokonferenser : Online-möten är avgörande för : Online-möten är avgörande för ett framgångsrikt samarbete på arbetsplatsen – oavsett om ditt team arbetar på distans eller sitter i samma rum.

Priser och licenser: Utvärdera prisstrukturen och licensalternativen för Microsoft Whiteboard-alternativet. Den lösning du väljer bör passa din budget, men också erbjuda de funktioner du behöver.

De 10 bästa alternativen till Microsoft Whiteboard

Att välja den bästa whiteboard-programvaran är ingen lätt uppgift. Pengarna du spenderar är en viktig investering i ditt teams framgång, så det är klokt att undersöka alla alternativ. Kolla in vår lista över de 10 bästa alternativen till Microsoft Whiteboard för att få en bra översikt över de alternativ som finns tillgängliga för dig.

Kom igång gratis Se allas aktiviteter och arbeta nära tillsammans som ett team, även när ni arbetar på distans. Brainstorma, lägg till anteckningar och samla era bästa idéer på en kreativ duk med ClickUp Whiteboards.

ClickUp är allt-i-ett-appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Detta alternativ till Microsoft Whiteboard erbjuder över 10 anpassade vyer, såsom tavelvy och listvy, vilket möjliggör flexibel uppgiftshantering och enkel processkartläggning.

Använd det för att omvandla dina idéer till åtgärdspunkter och tilldela dem till teammedlemmar direkt från whiteboardtavlan. Till skillnad från ClickUp fokuserar Microsoft Whiteboard främst på samarbetsfunktioner för whiteboardtavlor snarare än omfattande verktyg för uppgiftshantering och produktivitet för att koppla samman alla team.

ClickUps whiteboardfunktion är tätt integrerad med andra kraftfulla samarbetsfunktioner, som ClickUp Chat och ClickUp Project Management. Detta dynamiska whiteboardverktyg förbättrar kommunikationen genom att koppla samman olika delar av din arbetsyta, vilket ger ditt team en snabb överblick över helheten.

Det har ett intuitivt pekgränssnitt för precision och en inbyggd AI-bildgenerator som ger dina idéer mer definition. Det bästa av allt? Du kan starta ett helt projekt från din whiteboard, följa framstegen och chatta med dina kollegor, allt inom ditt ClickUp-arbetsområde.

Nu behöver du inte längre hoppa mellan olika verktyg!

Utveckla idéer tillsammans med teamet genom att rita upp dem i en fri form av Mind Map med Blank Mode i ClickUp.

ClickUps Mind Maps -funktion gör det möjligt för team att skapa roadmaps och arbetsflöden genom att länka samman objekt. Realtids samarbete i team och delning av offentliga länkar gör det enkelt för både teammedlemmar och externa intressenter att arbeta tillsammans.

Whiteboardtavlorna erbjuder anpassningsbara mallar, rik textformatering och möjligheten att konvertera tavlans innehåll till uppgifter, vilket gör projektledningen mer effektiv.

Mallar som Concept Map Template från ClickUp gör det möjligt för användare att komma igång snabbt. ClickUp stöder flera plattformar, inklusive Windows, macOS, iOS, Android och webbläsare, vilket garanterar tillgänglighet och samarbete från olika enheter.

ClickUps bästa funktioner

Samarbete i realtid : ClickUp Whiteboards gör det möjligt för flera användare att samarbeta i realtid.

Mind Maps : Dessa gör det möjligt för team att visuellt organisera och koppla samman idéer, roadmaps och arbetsflöden.

Uppgiftsfördelning : Användare kan fördela uppgifter direkt från den onlinebaserade Whiteboard, vilket gör det enkelt att : Användare kan fördela uppgifter direkt från den onlinebaserade Whiteboard, vilket gör det enkelt att delegera arbete och följa upp framsteg.

Inbäddningsfunktioner : Olika element, såsom webbinnehåll, dokument och mer, kan enkelt bäddas in i den virtuella whiteboarden för att underlätta teamsamarbete och uppgiftsdelning.

Anpassningsbara mallar : ClickUp erbjuder hundratals anpassningsbara mallar för whiteboards som täcker en rad olika behov.

AI-funktioner: Du kan beskriva idéer och visualisera dem med hjälp av den inbyggda AI-bildgeneratorn.

Integrerad chatt: ClickUp Chat låter dig centralisera och spåra konversationer över hela din arbetsyta (från whiteboards till uppgifter och instrumentpaneler).

Omnämnanden och kommentarer : Flera användare kan omnämna andra och kommentera direkt på whiteboardtavlan, vilket gör det enkelt att be om synpunkter och ge feedback.

Offentlig delning : Whiteboards som skapats i ClickUp kan delas med kunder eller externa intressenter genom att generera offentliga länkar.

Plattformsoberoende tillgänglighet: ClickUp-whiteboards är tillgängliga på olika plattformar, inklusive Windows, macOS, iOS, Android och webbläsare.

Begränsningar i ClickUp

Begränsade funktioner i mobilappen

Inlärningskurvan kan vara brant jämfört med andra online-whiteboardalternativ.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Kolla in vår kompletta guide till ClickUp Whiteboards för att lära dig allt du behöver för att börja samarbeta!

2. Miro

via Miro

Miro är en populär onlineplattform för samarbete på whiteboard som gör det möjligt för team att komma med idéer, brainstorma och arbeta tillsammans i en visuell och interaktiv arbetsmiljö. Den erbjuder en rad funktioner som är utformade för att underlätta samarbete på distans och kreativt tänkande för flera användare som vill dela idéer och arbeta tillsammans.

Miros bästa funktioner

Omfattande samarbetsverktyg : Erbjuder samarbetsfunktioner så att användare kan lämna kommentarer, nämna teammedlemmar och diskutera på den virtuella whiteboarden.

Mångsidiga arbetsytor och mallar : En stor, flexibel arbetsyta gör det möjligt för användare att skapa och organisera innehåll i olika format. Miro erbjuder ett brett utbud av färdiga mallar för olika användningsområden.

Ett omfattande bibliotek med interaktiva element: Miro innehåller ett rikt bibliotek med former, ikoner, klisterlappar och andra element som enkelt kan läggas till på whiteboardtavlan.

Miro-begränsningar

Vissa användare tycker att Miro är svårt att använda jämfört med andra alternativ till Microsoft Whiteboard.

Användare har rapporterat prestandaproblem när de arbetar med stora och komplexa tavlor.

Miro är i första hand en onlineplattform, vilket innebär att det krävs en internetanslutning för att komma åt och arbeta på whiteboards.

Miro-priser

Gratis för alltid

Starter – 8 $/månad per användare

Företag – 16 $/månad per användare

Enterprise – Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (4 725 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (1 211 recensioner)

Jämför Miro och Jamboard!

3. Rita. Chatta

Draw. Chat är en onlineplattform för samarbete på whiteboard som gör det möjligt för användare att rita, skissa och samarbeta i realtid. Detta samarbetsverktyg har ett enkelt, intuitivt gränssnitt för visuell kommunikation och brainstorming.

Rita. Chatta bästa funktioner

Samarbetsfunktioner: Användarna kan se varandras ritningar och redigeringar i realtid, vilket underlättar teamarbete och idéutbyte.

Ritverktyg : Plattformen erbjuder en rad anpassningsbara ritverktyg, inklusive penslar, former, text och färger.

Oändlig arbetsyta: Whiteboarden erbjuder en oändlig arbetsyta med gott om utrymme för att fånga upp idéer.

Rita. Chattbegränsningar

Draw. Chat erbjuder en relativt grundläggande uppsättning funktioner jämfört med mer omfattande verktyg.

När Draw. Chat-sessionen stängs eller uppdateras försvinner innehållet på whiteboardtavlan.

Det finns inga avancerade kontroller för samarbete, såsom användarbehörigheter, versionshistorik eller möjlighet att spåra ändringar.

Rita. Chatta prissättning

Gratis för alltid

Kontakta leverantören för uppgraderingspriser

Rita. Chatta betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (6 recensioner)

4. OneNote

via OneNote

OneNote är ett antecknings- och digitaliseringsverktyg utvecklat av Microsoft. Det gör det möjligt för användare att samla och organisera sina idéer, anteckningar och information i en digital anteckningsbok.

OneNotes bästa funktioner

Synkronisering mellan enheter : Anteckningar kan synkroniseras smidigt mellan enheter, vilket gör att användarna kan komma åt sina anteckningar var som helst.

Samarbete och delning : Användare kan samarbeta på anteckningar och anteckningsböcker i realtid genom att dela dem med andra.

Sök- och organisationsfunktioner : Kraftfulla sökfunktioner gör det möjligt för användare att snabbt hitta specifika anteckningar.

Mallar: Praktiska : Praktiska OneNote-mallar gör det enklare att generera nya idéer med verktyget.

Begränsningar i OneNote

Programvaran kan vara överväldigande för nya användare på grund av dess komplexa funktionsuppsättning.

OneNotes integrationer fokuserar främst på andra Microsoft-produkter, vilket innebär att det finns liten eller ingen support för integrationer från tredje part.

Priser för OneNote

Denna produkt ingår i prenumerationstjänsten Microsoft 365.

Gratis för alltid

Personligt – 6,99 $/månad

Familj – 9,99 $/månad

Business Basic – 7,20 $/månad

Appar för företag – 9,90 $/månad

Business Standard – 15,00 $/månad

Business Premium – 26,40 $/månad

Betyg och recensioner av OneNote

G2: 4,5/5 (1 811+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (1 356 recensioner)

5. Conceptboard

via Conceptboard

Conceptboard är en online-whiteboardplattform som gör det möjligt för team att visualisera, brainstorma och samarbeta kring projekt på en virtuell duk.

Conceptboards bästa funktioner

Programvara för visuellt samarbete : Användare kan bidra med idéer, rita skisser och lägga till kommentarer på ett interaktivt sätt i realtid.

Oändlig arbetsyta : Den oändliga arbetsytan expanderar när användarna lägger till innehåll, vilket ger gott om utrymme för att dokumentera alla idéer.

Projektledning: Conceptboard har projektledningsfunktioner som uppgiftsfördelning och uppföljning av framsteg.

Begränsningar för Conceptboard

Conceptboard kan vara lite svårare att lära sig jämfört med mer grundläggande virtuella whiteboards.

Vissa avancerade funktioner, såsom integrationer och projektledningsfunktioner, är endast tillgängliga i högre prisnivåer.

Priser för Conceptboard

Gratis för alltid

Premium – 6 $/månad per användare

Företag – 9,50 $/månad per användare

Enterprise – Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Data Center Edition – Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Conceptboard

G2: 4,6/5 (91 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (40 recensioner)

6. Lucidspark

via Lucidspark

Lucidspark är en samarbetsplattform för online-whiteboard som är utformad för visuellt tänkande, brainstorming och problemlösning.

Lucidsparks bästa funktioner

Mallar och ramverk : Erbjuder en rad mallar som är utformade för att stödja en mängd olika arbetsflödesbehov.

Integrationer med produktivitetsverktyg : Integrationer med vanliga verktyg gör det möjligt för användare att utöka funktionaliteten i Lucidspark.

Funktioner för omröstning och feedback: Erbjuder funktioner för omröstning, betygsättning och feedback på idéer.

Begränsningar för Lucidspark

Det kan ta lite tid att lära sig använda alla tillgängliga funktioner.

Användarupplevelsen på mobila enheter är kanske inte lika optimerad som på stationära eller bärbara datorer.

Lucidspark-priser

Gratis för alltid

Individuellt – 7,85 $/månad per användare

Team – 9,00 $/månad per användare

Enterprise – Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Lucidspark – betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (2 142 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (351 recensioner)

7. Mural

via Mural

Mural är en visuell whiteboardplattform online som gör det möjligt för team att arbeta tillsammans och brainstorma eller skissa idéer i en virtuell whiteboardmiljö.

Mural bästa funktioner

Flexibel arbetsyta : En stor och flexibel arbetsyta gör det möjligt för användare att skapa och ordna innehåll på ett fritt sätt för att smidigt kommunicera och dela nya idéer.

Omfattande mallbibliotek : Har en stor samling fördesignade mallar anpassade för olika användningsområden.

Omfattande uppsättning element: En stor uppsättning visuella element, inklusive klisterlappar, former, bilder och ritverktyg, kan användas.

Begränsningar med Mural

Mural har många funktioner som kan vara svåra att hantera för vissa nya användare.

Kostnaden är relativt hög jämfört med vissa av de andra alternativen.

Mural är starkt beroende av internetuppkoppling och kan fungera dåligt med långsammare uppkopplingar.

Priser för Mural

Gratis för alltid

Team – 9,99 $/månad per användare

Business – 17,99 $/månad per användare

Enterprise – Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Mural

G2: 4,6/5 (1 324 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (110 recensioner)

8. Milanote

via Milanote

Milanote är ett visuellt samarbetsverktyg för att organisera idéer, planera projekt och skapa visuella tavlor för olika ändamål.

Milanotes bästa funktioner

Dra-och-släpp-funktion : Milanote förenklar processen att organisera innehåll med ett lättanvänt dra-och-släpp-gränssnitt.

Integration med andra verktyg : Integration med verktyg från tredje part hjälper till att samla olika resurser i ett enda arbetsutrymme.

Moodboards och designfunktioner: Moodboards, bildgallerier och designmallar hjälper kreativa proffs att arbeta mer effektivt.

Milanotes begränsningar

Milanote har relativt begränsade formateringsalternativ för text och visuella element.

Komplexa projekt kan kräva en del ansträngning för att hålla ordning för dem som inte är bekanta med funktionerna.

Priser för Milanote

Gratis för alltid

Person – 9,99 $/månad per användare

Team – 49 $/månad per 10 användare

Team – 99 $/månad per 50 användare

Milanote-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (41 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (53 recensioner)

9. Jamboard

via Google Jamboard

Jamboard är en interaktiv digital whiteboard från Google som är inbyggd i en stor högupplöst pekskärm. Den är utformad för att underlätta brainstorming i både fysiska och digitala miljöer.

Jamboards bästa funktioner

Klisterlappar och handskriftsigenkänning : Virtuella klisterlappar kan läggas till på tavlan och skapas från fysiska anteckningar med handskriftsigenkänning.

Integration med Google Workspace : Integreras med andra Google Workspace-applikationer, som Google Drive, Docs, Sheets och Google Slides.

Bild- och formigenkänning: Bilder som infogas i Jamboard kan automatiskt kännas igen som former, vilket gör det möjligt att snabbt skapa diagram.

Jamboards begränsningar

Jamboard är en fysisk enhet, så för att kunna utnyttja alla funktioner krävs fysisk tillgång till hårdvaran.

Verktyget integreras väl med Google Workspace-applikationer men har begränsad integration med verktyg från tredje part.

Priser för Jambaord

4 999 dollar för hårdvara, plus en årlig supportavgift på 600 dollar.

Jamboard-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (18 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (96 recensioner)

10. Freehand

via Freehand

Freehand är en digital whiteboard utvecklad av InVision. Den erbjuder en enkel och intuitiv plattform för att skissa, rita och dela idéer i realtid.

Freehands bästa funktioner

Pennor och ritverktyg : Ett fint urval av verktyg, inklusive pennor, överstrykningspennor och markeringspennor, som möjliggör precisionsritning.

Klisterlappar och kommentarer : Användare kan lägga till digitala klisterlappar och kommentarer på tavlan för enkel organisering och feedback.

Integration med InVision-programvara: Andra InVision-produkter, såsom Boards och Studio, kan enkelt integreras med Freehand.

Begränsningar för frihandsteckning

Freehand är främst inriktat på enkel och strömlinjeformad whiteboard, så det saknar många avancerade funktioner.

Den kostnadsfria versionen har begränsat antal tavlor och lagringsutrymme.

Priser för Freehand

Gratis för alltid

Pro – 4,00 $/månad per användare

Enterprise – Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Freehand-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (278 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 recensioner)

Det bästa whiteboardalternativet för ditt företag

Oavsett vad du arbetar med har ClickUp de verktyg du behöver för att samarbeta, organisera och gå framåt med självförtroende. Med de lättanvända funktionerna och det stora utbudet av mallar har du allt du behöver för ditt nästa projekt.

Intresserad?

Registrera dig hos ClickUp idag!