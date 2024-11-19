15 bästa Google Jamboard-alternativ och ersättare (digitala whiteboardtavlor) 2025

Jamboard är en revolutionerande plattform för kreativt samarbete som har hjälpt kreativa personer att förverkliga sina idéer. Men eftersom interaktionssätten utvecklas varje dag kan Jamboard komma att falla kort i förhållande till dina förväntningar och krav.

I ett sådant fall kan du börja söka på internet efter Jamboard-alternativ som ger ditt team en autentisk virtuell samarbetsupplevelse.

Denna artikel går igenom olika digitala whiteboardtavlor utifrån funktioner, användarfeedback och pris och presenterar de allra bästa Jamboard-alternativen.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är vår sammanställning av de bästa Jamboard-alternativen: ClickUp: Bäst totalt sett, kopplar smidigt samman whiteboards med uppgifter och projekt.

Miro: Bäst för stora team, obegränsat antal användare och utmärkta kommunikationsverktyg.

Mural: Bäst för komplexa projekt, erbjuder flera whiteboards som kan ändras i storlek.

Stormboard: Bäst för brainstorming, layout i sticky note-stil med individuella whiteboards.

Limnu: Bäst för att kartlägga processflöden, erbjuder en realistisk ritupplevelse

Conceptboard: Bäst för teampresentationer, möjliggör kartläggning av kundresan

InVision Freehand: Bäst för fotoredigerare, synkroniseras med designverktyg för feedback i realtid.

Microsoft Whiteboard: Bäst för användare av Microsoft Workspace, erbjuder samarbetsfunktioner för ritning och diagramskapande.

Witeboard: Bästa molnbaserade plattformen, enkel och lättanvänd för samarbete

Draw Chat: Bäst för gemensamt ritande, möjliggör interaktion i realtid med olika kommunikationskanaler.

Whiteboard Fox: Fungerar bra med Zoom och Google Meet, erbjuder en mängd ritverktyg.

Ziteboard: Lättviktigt och enkelt, perfekt för utbildning och onlinekurser.

Canva: Perfekt för designteam, erbjuder ett brett utbud av redigerings- och animationsverktyg.

Crayon: Gratis och enkelt, men med begränsade funktioner och inga kommunikationskanaler.

Zoom Whiteboard: Integrerat med Zoom, möjliggör samarbete i realtid under möten.

Vad är Jamboards interaktiva whiteboard?

Jamboard är en molnbaserad plattform som underlättar interaktion i realtid mellan anslutna användare.

Plattformen har till exempel rum, och användare i samma rum kan dela filer och göra ändringar i en process som kallas synkroniserat arbete. Detta interaktiva whiteboardverktyg använder Google Drive, Google Sheets och Google Docs i sin samarbetsdesign.

Denna teknik var en livlina för kreativa team, lärare och studenter samt olika företag under COVID-19-pandemins nedstängningar. Den gjorde det möjligt för lärare att förbereda interaktiva online-sessioner med sina elever och höll teamen uppkopplade på distans. 👩‍💻🌎 👋🧑‍💻

Varför leta efter appar som Jamboard?

Enligt användarrecensioner brister Jamboard på många områden, bland annat:

Brist på administratörsautonomi – lärare har rapporterat fall där elever kan radera studiefiler utan att administratören får någon notifikation.

Det har ingen offlinefunktion.

Kan endast hantera 50 aktiva användare samtidigt.

Användare kan endast ha maximalt 20 bilder per Jamboard.

Användare måste integrera Teams eller Zoom för verbal kommunikation.

Dessa begränsningar har fått många användare att söka efter andra digitala whiteboardalternativ som uppfyller deras behov och förväntningar.

Låt oss ta en titt på de 14 bästa Jamboard-alternativen idag. 👀

15 virtuella whiteboard-alternativ till Jamboard 2025

1. ClickUp – Bästa interaktiva whiteboard

Kom igång med ClickUp Whiteboards Brainstorma, utforma strategier eller planera arbetsflöden med visuellt samarbetsinriktade ClickUp Whiteboards.

ClickUp är den kompletta appen för arbete som samlar dina idéer, uppgifter, dokument, projekt, analyser och kommunikation i en kraftfull AI-driven produktivitetsplattform.

Är det då så förvånande att ClickUp Whiteboards ligger högst upp på listan?

De är den perfekta arbetsytan för brainstorming, strategisk planering, agila arbetsflöden och mycket mer – både för fysiska och virtuella möten! Det bästa av allt? Objekt som läggs till på whiteboardtavlan kan konverteras till ClickUp-uppgifter med ett enda klick, vilket effektiviserar övergången från brainstorming till genomförande.

Skapa AI-bilder med ClickUp Brain i ClickUp Whiteboards

Och som om det inte vore nog hjälper ClickUps inbyggda AI, ClickUp Brain, dig att omvandla text till bilder och assisterar i projektgenomförandet utan att du behöver byta applikation. Du kan generera AI-bilder direkt på whiteboardduken för att ge dina diskussioner en rolig touch!

Funktioner:

Kompatibilitet med Google Drive : Om du hade uppgifter på Jamboards Google Drive kan du snabbt överföra dem till ClickUp Whiteboard, som är helt : Om du hade uppgifter på Jamboards Google Drive kan du snabbt överföra dem till ClickUp Whiteboard, som är helt kompatibelt med ClickUp Docs

Formateringsfunktioner : Skapa ritningar, texter, : Skapa ritningar, texter, klisterlappar , emojis, bilder och former

Anpassningsbar design : Användare kan manipulera anpassningsbara lager för att skapa företagswikis, logotyper och kunskapsdatabaser.

Fokusläge : Begränsar distraktioner på skärmen genom att fokusera på specifika delar av whiteboardtavlan.

Mörkt läge : Växla till mörkt läge för att minska belastningen på ögonen och bearbeta information bättre.

Inbäddade widgets : Widgets gör det möjligt för användare att redigera uppgifter utan att lämna dokumenten.

Snabba, anpassningsbara whiteboardmallar: Snabba upp whiteboardprocesserna mellan olika avdelningar Snabba upp whiteboardprocesserna mellan olika avdelningar

Fördelar:

ClickUp erbjuder samarbete i realtid

Smidig redigering

Inbäddade uppgifter

Användarvänligt gränssnitt

Snabba delningsåtgärder

Nackdelar:

Vissa funktioner är för komplexa för nya användare.

Offline-läget är inte tillgängligt.

Pris:

Betyg:

G2-betyg : 4,7 stjärnor från 4 179 recensioner

Capterra-betyg : 4,7 stjärnor från 2 698 recensioner

2. Miro – Bäst för obegränsat antal användare och muntlig kommunikation

via Miro

Miro gör det möjligt för team att samarbeta och uppnå snabbare resultat virtuellt. Den onlinebaserade whiteboarden är kompatibel med iOS, Android och stationära enheter och har en interaktiv, användarvänlig design. Användare kan börja arbeta från önskad mall eller en ny tom whiteboard.

Till skillnad från Jamboard har Miro plats för ett obegränsat antal användare samtidigt och använder zoom som ett medel för verbal kommunikation. Dessutom har Miro några av de bästa interaktiva verktygen på marknaden.

Funktioner:

Fördesignade whiteboardmallar för exempelvis UX-design , kundkartläggning och retrospektiv.

Obegränsad användarfunktionalitet

Miro Marketplace: innehåller en mängd kompatibla appar

Fördelar:

Bättre administratörsinställningar

Brett utbud av interaktiva funktioner

Har funktioner för skärmdelning

Nackdelar:

Det finns buggar i skärmdelningsläget.

Miro-whiteboardtavlan tar upp mycket datorminne.

Pris:

Miro har tre betalningsalternativ:

Gratis läge

Teamplan : 8 $/månad

Företag : 16 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg:

G2: 4,8 stjärnor från 3 450 recensioner

Captera: 4,7 stjärnor från 634 recensioner

3. Mural – Bäst för komplexa projekt

via Mural

Letar du efter Jamboard-alternativ för ditt fotoredigeringslag? Mural Canvas erbjuder flera whiteboards som liknar Photoshop-artboards. Mural-whiteboards kan dock omarrangeras och storleksändras efter dina behov.

Funktioner:

Färdiga mallar

Fördefinierade rutnät

Kontextrutor

Flera rum för olika team

Inbyggda redigeringsverktyg

Chattverktyg

Fokusläge och timers

Fördelar:

Smidiga funktioner för samarbete

Ett brett utbud av mallar, dukar och palettartiklar

Exportera och importera alternativ

Support enligt branschstandard

Nackdelar:

Begränsade integrationsmöjligheter med andra digitala whiteboardtavlor

Mobilapplikationen kan ibland vara buggig och fördröjd.

Saknar Zoom-integration

Pris:

Startpaket : 12 $/månad

Plus-abonnemang: 20 $/månad

Recensioner:

G2-betyg: 4,6 stjärnor från 949 recensioner

Capterra-betyg: 4,5 stjärnor från 81 betyg

4. Stormboard – Bäst för brainstorming

via Stormboard

Stormboards interaktiva whiteboard har en layout i stil med klisterlappar, där varje klisterlapp har sin egen whiteboard. Du kan tilldela ett team en klisterlapp och deras whiteboard. Gränssnittet gör det enkelt att hantera teamet och du kan smidigt spåra uppgifter på olika plattformar.

Funktioner:

Justerbara klisterlappar för whiteboard

Kompatibelt med andra produktivitetsappar

smidiga verktyg för teamledare

Inbyggda chatt- och röstverktyg

Anpassningsbara mallar

Fördelar:

Användarvänligt gränssnitt

Bättre kommunikationskanaler

En anpassningsbar mall förenklar arbetet

Nackdelar:

Den begränsade färgpaletten för kort

Små buggar

Begränsade administratörsverktyg

Priser:

Personligt : Gratis

Företag : 10 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg:

G2-betyg: 4,3 stjärnor från 25 recensioner

Capterra-betyg: 4,5 stjärnor från 34 recensioner

5. Limnu – Bäst för att kartlägga processflöden

Via Linmu

Limnu digital whiteboard finns i Android-, iOS- och desktopversioner och ger en konservativ digital samarbetsupplevelse. Plattformen passar team som är ovilliga att gå helt digitalt; därför har den begränsade verktyg och du måste utföra vissa uppgifter med fysisk beröring.

Funktioner:

Realistiska markeringsteckningar

Samarbetsverktyg

Utmärkta administratörskontroller

Nybörjarvänligt gränssnitt

Fördelar:

Lätt att använda

Stor whiteboard-skärm på gränssnittet

Chat- och videokommunikationskanaler

Nackdelar:

Det använder zoom för video- och röstkommunikation.

Raderingsfunktionen kan vara oberäknelig.

Pris:

Pro-abonnemang : 5 $/månad

Team : 8 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg:

G2-betyg: 4,9 stjärnor från 13 recensioner

Capterra-betyg: 4,8 stjärnor från 12 recensioner

6. Conceptboard – Bäst för teampresentationer

Via Concetboard

Conceptboard är idealiskt för teampresentationer och brainstorming, vilket gör det till det bästa Jamboard-alternativet för företagsteam som vill dela sina idéer och lösningar med sina kunder. Plattformen gör det möjligt för dig att kartlägga din kundresa och skapa en persona på tavlan medan du diskuterar förväntningar och strategier med dina kunder.

Funktioner:

Anpassningsbara mallar

Skärmdelning i appen

Chatboard-widget

Uppgiftssystem

Alternativ för konferenssamtal

Fördelar:

Den kostnadsfria online-whiteboarden erbjuder upp till 500 MB utrymme och obegränsat antal tavlor.

Pålitliga kommunikationskanaler, inklusive konferenssamtal

Enkla export- och delningsalternativ

Nackdelar:

Det tar lång tid att ladda upp bilder

Användargränssnittet är mindre attraktivt

Pris:

Gratis

Premium : 6 $/månad per användare

Företag : 9 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning för 250 användare

📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsanteckningar eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.

7. InVision Freehand – Bäst för fotoredigerare

Via InVision Freehand

InVision Freehand är ett idealiskt alternativ för fotoredigerare, men dess mångsidighet gör att alla team kan arbeta med det. Plattformen synkroniserar dina skisser och photoshops och använder dem för att skapa feedback i realtid.

Funktioner:

Anpassningsbara mallar

Skärmdelning

Samarbetsverktyg

Fördelar:

Användarvänligt gränssnitt, särskilt för designers

Den kostnadsfria versionen ger tillgång till många funktioner.

Enkelt att ladda upp filer och lägga till textkommentarer

Nackdelar:

Inga chattverktyg förutom kommentarsfältet

Pris:

Gratis

Pro : 4 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg:

G2-betyg: 4,4 stjärnor från 743 recensioner

Capterra-betyg: 4,6 stjärnor från 666 recensioner

8. Microsoft Whiteboard – Bäst för användare av Microsoft Workspace

Via Microsoft

Microsofts molnbaserade whiteboardprogramvara gör det möjligt för team att samarbeta genom att rita former, skapa tabeller och designa produkter. Funktioner som kommentarsektionen underlättar feedbackkanaler genom interaktion i realtid. Dessutom har användarna olika pennalternativ som de kan använda för att redigera bilder, rita former på duken och dela klisterlappar.

Funktioner:

API

Samarbetsverktyg

Kommenteringsverktyg

Diagram

Live canvas

Analys och rapporter

Anpassningsbar mall

Fördelar:

Ansluten till Office 365-miljön

Ett mångsidigt verktyg som kan användas i alla branscher.

Nackdelar:

Funktionerna kan vara buggiga när man byter canvas.

Brist på viktiga funktioner jämfört med avancerade digitala whiteboardtavlor som ClickUp och Miro.

Pris:

Microsoft 365 Personal : 6,99 $/månad per användare

Microsoft 365 Family : 9,99 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Basic : 6 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/månad per användare

Betyg:

G2-betyg: 4,2 av 30 recensioner

Capterra-betyg: 4,3 stjärnor från 59 recensioner

9. Witeboard – Bästa molnbaserade plattformen

Via Witeboards

Witeboards molnbaserade samarbetsplattform gör det möjligt för användare att skapa, redigera och dela idéer på whiteboard-duken. Teammedlemmarna måste skapa användarprofiler som läggs till på plattformen av teamledaren.

Plattformen stöder endast webbversionen och är lämplig för alla affärsnivåer.

Funktioner:

Samarbetsverktyg

Brainstorming

Skissverktyg

Whiteboard

Digital canvas

Fokusfunktion

Fördelar:

Enkelt att gå med i team och lägga till medlemmar

Lätt att använda

Anpassningsbara mallar

Fokusfunktionen ökar produktiviteten

Nackdelar:

Endast tillgängligt i webbläsare.

Begränsade kommunikationskanaler

Pris:

Gratis

Betyg:

G2-betyg: 4,2 stjärnor från 30 recensioner

10. Draw Chat – Bästa samarbetsverktyget för ritning

Via Draw Chat

Med interaktiva whiteboardtavlor från Draw Chat kan du hålla möten och hantera olika team – de har interaktiva whiteboardtavlor i realtid där teammedlemmarna kan dela redigerbara länkar till sina ritningar. Teamen kommunicerar via chattar, ljudmeddelanden eller videokonferenser.

Funktioner:

Ritbord

Textmeddelanden

Videokonferenser

Kommentera PDF

Support dygnet runt

Användarhandbok

Fördelar:

Olika kommunikationskanaler

Responsivt och lättanvänt gränssnitt

Olika teamverktyg

Nackdelar:

Endast tillgängligt i webbläsare

Saknar funktioner och verktyg som finns i andra digitala whiteboards

Pris:

Gratis

Betyg:

G2-betyg: 4,5 av 9 recensioner

Capterra-betyg: 4,2 stjärnor från 5 recensioner

11. Whiteboard Fox

Via Whiteboard Fox

Whiteboard Fox är en interaktiv onlinearbetsplats som fungerar tillsammans med Zoom och Google Meet för att underlätta online-möten. Plattformen har en mängd verktyg, inklusive ritfärger och en penna, där användare kan designa och redigera bilder och former på dess duk.

Funktioner:

Ritverktyg

Samarbetsverktyg

Zoom och Meet är kompatibla.

En ritduk

Fördelar:

Obegränsat antal teammedlemmar

Kommunikationen är smidig via zoom

En mängd redigerings- och ritverktyg

Nackdelar:

Textfärgpaletten är begränsad

Tavlan inaktiveras efter en viss användningstid.

Priser:

Personligt : Gratis

Pro : 7 $/månad

Företag: 15 $/månad per användare

Betyg:

G2-betyg: 4,2 stjärnor från 12 recensioner

Capterra-betyg: 4,3 stjärnor från 20 recensioner

12. Ziteboard

Via Ziteboard

Ziteboard är en lättviktig whiteboard som endast är tillgänglig i webbläsare men som är kompatibel med både mobiltelefoner och datorer. Plattformen är speciellt utformad för utbildningsexperter och fungerar bra under onlinekurser.

Det är ett enkelt alternativ till alltför komplexa digitala whiteboardtavlor som Jamboard. Trots det har det fortfarande några av de bästa funktionerna.

Funktioner:

Samarbetsverktyg

Ritverktyg

Pdf- och bildanteckningar

Fördelar:

Det är enkelt att använda

Kräver enkla enhetsspecifikationer

Nackdelar:

Det saknar många funktioner och verktyg på grund av sin lätta design.

Pris:

Weekly Pro : 5 $/person

Månadsabonnemang Pro : 9 $/person

Årligt Pro : 85 $

Företag: Mångsidigt

Betyg:

G2-betyg: 4,2 stjärnor från 4 recensioner

Capterra-betyg: 5,0 stjärnor från 3 recensioner

13. Canva

Via Canva

Canvas delbara plattform låter dig skapa, redigera och dela whiteboards med dina teammedlemmar. Plattformen är en favorit bland designers inom digital-, mode- och grafisk designbranschen.

Funktioner:

Anpassade mallar

Samarbetsverktyg

Gratis redigeringsverktyg

Gratis animationsverktyg

Videoredigeringsverktyg

Fördelar:

Lätt att använda

Kompatibelt med olika enheter

Fantastiska redigeringsverktyg

Perfekt för effektiv brainstorming i teamet

Nackdelar:

Du kan inte skapa unika element

Element och foton är generiska.

Svårt att använda på små skärmar

Pris:

Canva Pro: 119,99 dollar per år

Betyg:

G2-betyg: 4,7 stjärnor från 3 337 recensioner

Capterra-betyg: 4,7 stjärnor från 9 561 recensioner

14. Crayon

Via Crayon

Crayon (Cr4yon.com) är ett gratis online-whiteboardalternativ med begränsade funktioner. Denna gratisplattform har inga kommunikationskanaler och har begränsade samarbetsverktyg. Webbplatsen är fortfarande i sin initiala skapandeprocess och har en lång väg kvar.

Funktioner:

Enkla ritverktyg

Samarbetsverktyg

Fördelar:

Det krävs inget konto för att använda dem.

Det är gratis.

Det är enkelt

Nackdelar:

Brist på verktyg för komplexa kreativa uppgifter

Har inga kommunikationskanaler

Endast tillgängligt i webbläsare.

Pris:

Gratis

15. Zoom Whiteboard

via Zoom

Zoom Whiteboard är ett digitalt samarbetsverktyg som är mycket tillgängligt för användare som redan använder Zoom för sina videokonferenser. Det erbjuder en interaktiv tavla där teammedlemmar kan brainstorma, planera och dela idéer i realtid under Zoom-möten.

Funktioner:

Samarbetsverktyg för att lägga till former, text och frihandsteckningar på whiteboardtavlor

Funktioner för videokonferenser

Fördelar:

Lägg till i Zoom-möten

Spara enkelt din whiteboard som en PNG-fil

Ångra och gör om åtgärder

Nackdelar:

Begränsade funktioner jämfört med andra whiteboardverktyg

Zoom krävs

Användare rapporterar prestandaproblem med samarbetet

Pris:

Whiteboard: 2,49 $/månad per användare

Whiteboard Plus: 7,00 $/månad per användare

Förbättra ditt visuella samarbete med digitala whiteboardtavlor

Programvara för visuellt samarbete har revolutionerat kommunikationen inom olika sektorer. Nu kan du till exempel hålla virtuella brainstormingsessioner med teammedlemmar som befinner sig på andra sidan jordklotet. 👋 🌎

Jamboard är en av de ledande interaktiva whiteboardplattformarna, men det finns andra värdefulla alternativ, såsom ClickUp Interactive Whiteboard, som kan ge ditt team en obegränsad samarbetsupplevelse.

ClickUps whiteboard-funktion kopplas direkt till dina uppgifter, teammedlemmar och mycket mer.

När det gäller brainstorming och projektledning behöver du ett verktyg som låter dig uttrycka dina idéer visuellt, enkelt dela dem med ditt team och hantera och koppla samman allt viktigt arbete.

ClickUp låter dig göra det och mycket mer – allt på ett och samma ställe.

Med över hundra anpassningsbara funktioner, inklusive en kraftfull och samarbetsinriktad whiteboard, har du och ditt team alla verktyg ni behöver för att klara alla typer av projekt! 🔥