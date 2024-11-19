15 bästa Google Jamboard-alternativ och ersättare (digitala whiteboardtavlor) 2025

Jamboard är en revolutionerande plattform för kreativt samarbete som har hjälpt kreativa personer att förverkliga sina idéer. Men eftersom interaktionssätten utvecklas varje dag kan Jamboard komma att falla kort i förhållande till dina förväntningar och krav.
I ett sådant fall kan du börja söka på internet efter Jamboard-alternativ som ger ditt team en autentisk virtuell samarbetsupplevelse.
Denna artikel går igenom olika digitala whiteboardtavlor utifrån funktioner, användarfeedback och pris och presenterar de allra bästa Jamboard-alternativen.
⏰ 60-sekunders sammanfattning
Här är vår sammanställning av de bästa Jamboard-alternativen:
- ClickUp: Bäst totalt sett, kopplar smidigt samman whiteboards med uppgifter och projekt.
- Miro: Bäst för stora team, obegränsat antal användare och utmärkta kommunikationsverktyg.
- Mural: Bäst för komplexa projekt, erbjuder flera whiteboards som kan ändras i storlek.
- Stormboard: Bäst för brainstorming, layout i sticky note-stil med individuella whiteboards.
- Limnu: Bäst för att kartlägga processflöden, erbjuder en realistisk ritupplevelse
- Conceptboard: Bäst för teampresentationer, möjliggör kartläggning av kundresan
- InVision Freehand: Bäst för fotoredigerare, synkroniseras med designverktyg för feedback i realtid.
- Microsoft Whiteboard: Bäst för användare av Microsoft Workspace, erbjuder samarbetsfunktioner för ritning och diagramskapande.
- Witeboard: Bästa molnbaserade plattformen, enkel och lättanvänd för samarbete
- Draw Chat: Bäst för gemensamt ritande, möjliggör interaktion i realtid med olika kommunikationskanaler.
- Whiteboard Fox: Fungerar bra med Zoom och Google Meet, erbjuder en mängd ritverktyg.
- Ziteboard: Lättviktigt och enkelt, perfekt för utbildning och onlinekurser.
- Canva: Perfekt för designteam, erbjuder ett brett utbud av redigerings- och animationsverktyg.
- Crayon: Gratis och enkelt, men med begränsade funktioner och inga kommunikationskanaler.
- Zoom Whiteboard: Integrerat med Zoom, möjliggör samarbete i realtid under möten.
Vad är Jamboards interaktiva whiteboard?
Jamboard är en molnbaserad plattform som underlättar interaktion i realtid mellan anslutna användare.
Plattformen har till exempel rum, och användare i samma rum kan dela filer och göra ändringar i en process som kallas synkroniserat arbete. Detta interaktiva whiteboardverktyg använder Google Drive, Google Sheets och Google Docs i sin samarbetsdesign.
Denna teknik var en livlina för kreativa team, lärare och studenter samt olika företag under COVID-19-pandemins nedstängningar. Den gjorde det möjligt för lärare att förbereda interaktiva online-sessioner med sina elever och höll teamen uppkopplade på distans. 👩💻🌎 👋🧑💻
Varför leta efter appar som Jamboard?
Enligt användarrecensioner brister Jamboard på många områden, bland annat:
- Brist på administratörsautonomi – lärare har rapporterat fall där elever kan radera studiefiler utan att administratören får någon notifikation.
- Det har ingen offlinefunktion.
- Kan endast hantera 50 aktiva användare samtidigt.
- Användare kan endast ha maximalt 20 bilder per Jamboard.
- Användare måste integrera Teams eller Zoom för verbal kommunikation.
Dessa begränsningar har fått många användare att söka efter andra digitala whiteboardalternativ som uppfyller deras behov och förväntningar.
Låt oss ta en titt på de 14 bästa Jamboard-alternativen idag. 👀
15 virtuella whiteboard-alternativ till Jamboard 2025
1. ClickUp – Bästa interaktiva whiteboard
ClickUp är den kompletta appen för arbete som samlar dina idéer, uppgifter, dokument, projekt, analyser och kommunikation i en kraftfull AI-driven produktivitetsplattform.
Är det då så förvånande att ClickUp Whiteboards ligger högst upp på listan?
De är den perfekta arbetsytan för brainstorming, strategisk planering, agila arbetsflöden och mycket mer – både för fysiska och virtuella möten! Det bästa av allt? Objekt som läggs till på whiteboardtavlan kan konverteras till ClickUp-uppgifter med ett enda klick, vilket effektiviserar övergången från brainstorming till genomförande.
Och som om det inte vore nog hjälper ClickUps inbyggda AI, ClickUp Brain, dig att omvandla text till bilder och assisterar i projektgenomförandet utan att du behöver byta applikation. Du kan generera AI-bilder direkt på whiteboardduken för att ge dina diskussioner en rolig touch!
Funktioner:
- Kompatibilitet med Google Drive: Om du hade uppgifter på Jamboards Google Drive kan du snabbt överföra dem till ClickUp Whiteboard, som är helt kompatibelt med ClickUp Docs.
- Formateringsfunktioner: Skapa ritningar, texter, klisterlappar, emojis, bilder och former
- Anpassningsbar design: Användare kan manipulera anpassningsbara lager för att skapa företagswikis, logotyper och kunskapsdatabaser.
- Fokusläge: Begränsar distraktioner på skärmen genom att fokusera på specifika delar av whiteboardtavlan.
- Mörkt läge: Växla till mörkt läge för att minska belastningen på ögonen och bearbeta information bättre.
- Inbäddade widgets: Widgets gör det möjligt för användare att redigera uppgifter utan att lämna dokumenten.
- Snabba, anpassningsbara whiteboardmallar: Snabba upp whiteboardprocesserna mellan olika avdelningar
Fördelar:
- ClickUp erbjuder samarbete i realtid
- Smidig redigering
- Inbäddade uppgifter
- Användarvänligt gränssnitt
- Snabba delningsåtgärder
Nackdelar:
- Vissa funktioner är för komplexa för nya användare.
- Offline-läget är inte tillgängligt.
Pris:
Betyg:
- G2-betyg: 4,7 stjärnor från 4 179 recensioner
- Capterra-betyg: 4,7 stjärnor från 2 698 recensioner
2. Miro – Bäst för obegränsat antal användare och muntlig kommunikation
Miro gör det möjligt för team att samarbeta och uppnå snabbare resultat virtuellt. Den onlinebaserade whiteboarden är kompatibel med iOS, Android och stationära enheter och har en interaktiv, användarvänlig design. Användare kan börja arbeta från önskad mall eller en ny tom whiteboard.
Till skillnad från Jamboard har Miro plats för ett obegränsat antal användare samtidigt och använder zoom som ett medel för verbal kommunikation. Dessutom har Miro några av de bästa interaktiva verktygen på marknaden.
Funktioner:
- Fördesignade whiteboardmallar för exempelvis UX-design, kundkartläggning och retrospektiv.
- Obegränsad användarfunktionalitet
- Miro Marketplace: innehåller en mängd kompatibla appar
Fördelar:
- Bättre administratörsinställningar
- Brett utbud av interaktiva funktioner
- Har funktioner för skärmdelning
Nackdelar:
- Det finns buggar i skärmdelningsläget.
- Miro-whiteboardtavlan tar upp mycket datorminne.
Pris:
Miro har tre betalningsalternativ:
- Gratis läge
- Teamplan: 8 $/månad
- Företag: 16 $/månad
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg:
- G2: 4,8 stjärnor från 3 450 recensioner
- Captera: 4,7 stjärnor från 634 recensioner
Jämför Miro med Lucidchart!
3. Mural – Bäst för komplexa projekt
Letar du efter Jamboard-alternativ för ditt fotoredigeringslag? Mural Canvas erbjuder flera whiteboards som liknar Photoshop-artboards. Mural-whiteboards kan dock omarrangeras och storleksändras efter dina behov.
Funktioner:
- Färdiga mallar
- Fördefinierade rutnät
- Kontextrutor
- Flera rum för olika team
- Inbyggda redigeringsverktyg
- Chattverktyg
- Fokusläge och timers
Fördelar:
- Smidiga funktioner för samarbete
- Ett brett utbud av mallar, dukar och palettartiklar
- Exportera och importera alternativ
- Support enligt branschstandard
Nackdelar:
- Begränsade integrationsmöjligheter med andra digitala whiteboardtavlor
- Mobilapplikationen kan ibland vara buggig och fördröjd.
- Saknar Zoom-integration
Pris:
- Startpaket: 12 $/månad
- Plus-abonnemang: 20 $/månad
Recensioner:
- G2-betyg: 4,6 stjärnor från 949 recensioner
- Capterra-betyg: 4,5 stjärnor från 81 betyg
Bonus: Mural vs Miro!
4. Stormboard – Bäst för brainstorming
Stormboards interaktiva whiteboard har en layout i stil med klisterlappar, där varje klisterlapp har sin egen whiteboard. Du kan tilldela ett team en klisterlapp och deras whiteboard. Gränssnittet gör det enkelt att hantera teamet och du kan smidigt spåra uppgifter på olika plattformar.
Funktioner:
- Justerbara klisterlappar för whiteboard
- Kompatibelt med andra produktivitetsappar
- smidiga verktyg för teamledare
- Inbyggda chatt- och röstverktyg
- Anpassningsbara mallar
Fördelar:
- Användarvänligt gränssnitt
- Bättre kommunikationskanaler
- En anpassningsbar mall förenklar arbetet
Nackdelar:
- Den begränsade färgpaletten för kort
- Små buggar
- Begränsade administratörsverktyg
Priser:
- Personligt: Gratis
- Företag: 10 $/månad
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg:
- G2-betyg: 4,3 stjärnor från 25 recensioner
- Capterra-betyg: 4,5 stjärnor från 34 recensioner
5. Limnu – Bäst för att kartlägga processflöden
Limnu digital whiteboard finns i Android-, iOS- och desktopversioner och ger en konservativ digital samarbetsupplevelse. Plattformen passar team som är ovilliga att gå helt digitalt; därför har den begränsade verktyg och du måste utföra vissa uppgifter med fysisk beröring.
Funktioner:
- Realistiska markeringsteckningar
- Samarbetsverktyg
- Utmärkta administratörskontroller
- Nybörjarvänligt gränssnitt
Fördelar:
- Lätt att använda
- Stor whiteboard-skärm på gränssnittet
- Chat- och videokommunikationskanaler
Nackdelar:
- Det använder zoom för video- och röstkommunikation.
- Raderingsfunktionen kan vara oberäknelig.
Pris:
- Pro-abonnemang: 5 $/månad
- Team: 8 $/månad
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg:
- G2-betyg: 4,9 stjärnor från 13 recensioner
- Capterra-betyg: 4,8 stjärnor från 12 recensioner
6. Conceptboard – Bäst för teampresentationer
Conceptboard är idealiskt för teampresentationer och brainstorming, vilket gör det till det bästa Jamboard-alternativet för företagsteam som vill dela sina idéer och lösningar med sina kunder. Plattformen gör det möjligt för dig att kartlägga din kundresa och skapa en persona på tavlan medan du diskuterar förväntningar och strategier med dina kunder.
Funktioner:
- Anpassningsbara mallar
- Skärmdelning i appen
- Chatboard-widget
- Uppgiftssystem
- Alternativ för konferenssamtal
Fördelar:
- Den kostnadsfria online-whiteboarden erbjuder upp till 500 MB utrymme och obegränsat antal tavlor.
- Pålitliga kommunikationskanaler, inklusive konferenssamtal
- Enkla export- och delningsalternativ
Nackdelar:
- Det tar lång tid att ladda upp bilder
- Användargränssnittet är mindre attraktivt
Pris:
- Gratis
- Premium: 6 $/månad per användare
- Företag: 9 $/månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning för 250 användare
📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande.
Oavsett om du skickar uppföljningsanteckningar eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.
7. InVision Freehand – Bäst för fotoredigerare
InVision Freehand är ett idealiskt alternativ för fotoredigerare, men dess mångsidighet gör att alla team kan arbeta med det. Plattformen synkroniserar dina skisser och photoshops och använder dem för att skapa feedback i realtid.
Funktioner:
- Anpassningsbara mallar
- Skärmdelning
- Samarbetsverktyg
Fördelar:
- Användarvänligt gränssnitt, särskilt för designers
- Den kostnadsfria versionen ger tillgång till många funktioner.
- Enkelt att ladda upp filer och lägga till textkommentarer
Nackdelar:
- Inga chattverktyg förutom kommentarsfältet
Pris:
- Gratis
- Pro: 4 $/månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg:
- G2-betyg: 4,4 stjärnor från 743 recensioner
- Capterra-betyg: 4,6 stjärnor från 666 recensioner
8. Microsoft Whiteboard – Bäst för användare av Microsoft Workspace
Microsofts molnbaserade whiteboardprogramvara gör det möjligt för team att samarbeta genom att rita former, skapa tabeller och designa produkter. Funktioner som kommentarsektionen underlättar feedbackkanaler genom interaktion i realtid. Dessutom har användarna olika pennalternativ som de kan använda för att redigera bilder, rita former på duken och dela klisterlappar.
Funktioner:
- API
- Samarbetsverktyg
- Kommenteringsverktyg
- Diagram
- Live canvas
- Analys och rapporter
- Anpassningsbar mall
Fördelar:
- Ansluten till Office 365-miljön
- Ett mångsidigt verktyg som kan användas i alla branscher.
Nackdelar:
- Funktionerna kan vara buggiga när man byter canvas.
- Brist på viktiga funktioner jämfört med avancerade digitala whiteboardtavlor som ClickUp och Miro.
Pris:
- Microsoft 365 Personal: 6,99 $/månad per användare
- Microsoft 365 Family: 9,99 $/månad per användare
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/månad per användare
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/månad per användare
Betyg:
- G2-betyg: 4,2 av 30 recensioner
- Capterra-betyg: 4,3 stjärnor från 59 recensioner
Kolla in dessa konkurrenter till Microsoft Whiteboard!
9. Witeboard – Bästa molnbaserade plattformen
Witeboards molnbaserade samarbetsplattform gör det möjligt för användare att skapa, redigera och dela idéer på whiteboard-duken. Teammedlemmarna måste skapa användarprofiler som läggs till på plattformen av teamledaren.
Plattformen stöder endast webbversionen och är lämplig för alla affärsnivåer.
Funktioner:
- Samarbetsverktyg
- Brainstorming
- Skissverktyg
- Whiteboard
- Digital canvas
- Fokusfunktion
Fördelar:
- Enkelt att gå med i team och lägga till medlemmar
- Lätt att använda
- Anpassningsbara mallar
- Fokusfunktionen ökar produktiviteten
Nackdelar:
- Endast tillgängligt i webbläsare.
- Begränsade kommunikationskanaler
Pris:
- Gratis
Betyg:
- G2-betyg: 4,2 stjärnor från 30 recensioner
10. Draw Chat – Bästa samarbetsverktyget för ritning
Med interaktiva whiteboardtavlor från Draw Chat kan du hålla möten och hantera olika team – de har interaktiva whiteboardtavlor i realtid där teammedlemmarna kan dela redigerbara länkar till sina ritningar. Teamen kommunicerar via chattar, ljudmeddelanden eller videokonferenser.
Funktioner:
- Ritbord
- Textmeddelanden
- Videokonferenser
- Kommentera PDF
- Support dygnet runt
- Användarhandbok
Fördelar:
- Olika kommunikationskanaler
- Responsivt och lättanvänt gränssnitt
- Olika teamverktyg
Nackdelar:
- Endast tillgängligt i webbläsare
- Saknar funktioner och verktyg som finns i andra digitala whiteboards
Pris:
- Gratis
Betyg:
- G2-betyg: 4,5 av 9 recensioner
- Capterra-betyg: 4,2 stjärnor från 5 recensioner
11. Whiteboard Fox
Whiteboard Fox är en interaktiv onlinearbetsplats som fungerar tillsammans med Zoom och Google Meet för att underlätta online-möten. Plattformen har en mängd verktyg, inklusive ritfärger och en penna, där användare kan designa och redigera bilder och former på dess duk.
Funktioner:
- Ritverktyg
- Samarbetsverktyg
- Zoom och Meet är kompatibla.
- En ritduk
Fördelar:
- Obegränsat antal teammedlemmar
- Kommunikationen är smidig via zoom
- En mängd redigerings- och ritverktyg
Nackdelar:
- Textfärgpaletten är begränsad
- Tavlan inaktiveras efter en viss användningstid.
Priser:
- Personligt: Gratis
- Pro: 7 $/månad
- Företag: 15 $/månad per användare
Betyg:
- G2-betyg: 4,2 stjärnor från 12 recensioner
- Capterra-betyg: 4,3 stjärnor från 20 recensioner
12. Ziteboard
Ziteboard är en lättviktig whiteboard som endast är tillgänglig i webbläsare men som är kompatibel med både mobiltelefoner och datorer. Plattformen är speciellt utformad för utbildningsexperter och fungerar bra under onlinekurser.
Det är ett enkelt alternativ till alltför komplexa digitala whiteboardtavlor som Jamboard. Trots det har det fortfarande några av de bästa funktionerna.
Funktioner:
- Samarbetsverktyg
- Ritverktyg
- Pdf- och bildanteckningar
Fördelar:
- Det är enkelt att använda
- Kräver enkla enhetsspecifikationer
Nackdelar:
- Det saknar många funktioner och verktyg på grund av sin lätta design.
Pris:
- Weekly Pro: 5 $/person
- Månadsabonnemang Pro: 9 $/person
- Årligt Pro: 85 $
- Företag: Mångsidigt
Betyg:
- G2-betyg: 4,2 stjärnor från 4 recensioner
- Capterra-betyg: 5,0 stjärnor från 3 recensioner
13. Canva
Canvas delbara plattform låter dig skapa, redigera och dela whiteboards med dina teammedlemmar. Plattformen är en favorit bland designers inom digital-, mode- och grafisk designbranschen.
Funktioner:
- Anpassade mallar
- Samarbetsverktyg
- Gratis redigeringsverktyg
- Gratis animationsverktyg
- Videoredigeringsverktyg
Fördelar:
- Lätt att använda
- Kompatibelt med olika enheter
- Fantastiska redigeringsverktyg
- Perfekt för effektiv brainstorming i teamet
Nackdelar:
- Du kan inte skapa unika element
- Element och foton är generiska.
- Svårt att använda på små skärmar
Pris:
- Canva Pro: 119,99 dollar per år
Betyg:
- G2-betyg: 4,7 stjärnor från 3 337 recensioner
- Capterra-betyg: 4,7 stjärnor från 9 561 recensioner
Bonus: Canva-alternativ!
14. Crayon
Crayon (Cr4yon.com) är ett gratis online-whiteboardalternativ med begränsade funktioner. Denna gratisplattform har inga kommunikationskanaler och har begränsade samarbetsverktyg. Webbplatsen är fortfarande i sin initiala skapandeprocess och har en lång väg kvar.
Funktioner:
- Enkla ritverktyg
- Samarbetsverktyg
Fördelar:
- Det krävs inget konto för att använda dem.
- Det är gratis.
- Det är enkelt
Nackdelar:
- Brist på verktyg för komplexa kreativa uppgifter
- Har inga kommunikationskanaler
- Endast tillgängligt i webbläsare.
Pris:
- Gratis
15. Zoom Whiteboard
Zoom Whiteboard är ett digitalt samarbetsverktyg som är mycket tillgängligt för användare som redan använder Zoom för sina videokonferenser. Det erbjuder en interaktiv tavla där teammedlemmar kan brainstorma, planera och dela idéer i realtid under Zoom-möten.
Funktioner:
- Samarbetsverktyg för att lägga till former, text och frihandsteckningar på whiteboardtavlor
- Funktioner för videokonferenser
Fördelar:
- Lägg till i Zoom-möten
- Spara enkelt din whiteboard som en PNG-fil
- Ångra och gör om åtgärder
Nackdelar:
- Begränsade funktioner jämfört med andra whiteboardverktyg
- Zoom krävs
- Användare rapporterar prestandaproblem med samarbetet
Pris:
- Whiteboard: 2,49 $/månad per användare
- Whiteboard Plus: 7,00 $/månad per användare
Förbättra ditt visuella samarbete med digitala whiteboardtavlor
Programvara för visuellt samarbete har revolutionerat kommunikationen inom olika sektorer. Nu kan du till exempel hålla virtuella brainstormingsessioner med teammedlemmar som befinner sig på andra sidan jordklotet. 👋 🌎
Jamboard är en av de ledande interaktiva whiteboardplattformarna, men det finns andra värdefulla alternativ, såsom ClickUp Interactive Whiteboard, som kan ge ditt team en obegränsad samarbetsupplevelse.
När det gäller brainstorming och projektledning behöver du ett verktyg som låter dig uttrycka dina idéer visuellt, enkelt dela dem med ditt team och hantera och koppla samman allt viktigt arbete.
ClickUp låter dig göra det och mycket mer – allt på ett och samma ställe.
Med över hundra anpassningsbara funktioner, inklusive en kraftfull och samarbetsinriktad whiteboard, har du och ditt team alla verktyg ni behöver för att klara alla typer av projekt! 🔥