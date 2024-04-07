Miro vs. Jamboard: Vilken whiteboard-programvara är bäst 2025?

Kom fram, gott folk, till den mest spännande duellen 2023 – Miro vs. Jamboard: Den digitala whiteboardduellen! I det här hörnet har vi Miro, den funktionsrika mästaren som dansar cirklar runt samarbete. Och i det motsatta hörnet har vi Jamboard, Google Workspaces strömlinjeformade underbarn, som är enkelt och lättanvänt.

Det är tydligt att båda verktygen är whiteboardplattformar som dominerar marknaden. Vi kommer att granska dem för att hjälpa dig att avgöra om de är värda din investering.

Tillsammans utforskar vi landskapet av whiteboard-programvara och jämför alla deras egenskaper för att utse den ultimata vinnaren 2023. Vi kommer att inkludera en sammanställning av allt som dessa två verktyg har att erbjuda när det gäller funktioner och priser. Så håll i hatten och låt den stora whiteboard-kampen börja!

Vad är Miro?

via Miro

Miro är ett mångsidigt onlineverktyg för whiteboard som underlättar realtidssamarbete, brainstorming och visuell projektledning för distansarbetande team. Med sitt stora utbud av funktioner och verktyg syftar plattformen till att effektivisera den kreativa processen och göra det enklare för distribuerade team att arbeta tillsammans.

Detta verktyg gör det möjligt för teammedlemmar att dela förslag och utveckla innovativa lösningar, oavsett var de befinner sig fysiskt. Miro erbjuder ett intuitivt gränssnitt för sina slutanvändare.

Deras programvara har online-whiteboards som kan användas för sprintplanering, designtänkande, agila arbetsflöden och mycket mer. De erbjuder ett brett utbud av färdiga mallar, anpassningsbara objekt och kraftfulla integrationer med populära produktivitetsverktyg som ClickUp.

Sammantaget hjälper Miro team att samarbeta effektivt i projekt, dela feedback och visualisera komplexa koncept, allt inom en och samma plattform.

Miro-funktioner

I det här avsnittet tittar vi närmare på Miros funktioner för att bättre förstå dess möjligheter.

1. Oändlig arbetsyta

Tack vare Miros oändliga arbetsyta är det bara din fantasi som sätter gränser för vad du kan skapa på whiteboarden.

Utforska en praktiskt taget obegränsad arbetsyta där du kan skapa, organisera och visualisera dina planer, idéer och koncept utan att begränsas av fysiskt utrymme på tavlan. Användare kan zooma in och ut på arbetsytan för att fokusera på specifika detaljer eller få en överblick över hela den redigerbara tavlan, vilket möjliggör smidigt samarbete och brainstorming.

2. Fördefinierade mallar

Miro erbjuder en mångsidig samling färdiga mallar som är anpassade för olika affärsscenarier. Dessa mallar täcker ett brett spektrum av scenarier, inklusive projektplanering, kartläggning av kundberättelser, SWOT-analys och mycket mer. Genom att utnyttja dessa mallar kan team snabbt komma igång med sina projekt och dra nytta av beprövade metoder och ramverk.

Med Miros funktion för samarbete i realtid kan flera användare arbeta tillsammans på en tavla samtidigt. Ändringar som görs av en teammedlem återspeglas omedelbart av alla andra, vilket säkerställer att alla alltid är uppdaterade. Detta främjar en mycket interaktiv och produktiv miljö där idéer kan delas, förfinas och diskuteras i realtid, oavsett teammedlemmarnas plats eller enheter.

Via Miro

Användare kan lämna kommentarer på specifika element inom en tavla, nämna eller tagga teammedlemmar för att uppmärksamma dem på en viss punkt och skapa trådade konversationer för att hålla diskussionerna organiserade. Denna funktion främjar effektiv kommunikation, uppmuntrar samarbete och säkerställer att viktiga insikter eller förslag inte går förlorade bland tavlans innehåll.

Miro erbjuder en omfattande uppsättning rit- och skrivverktyg som gör det möjligt för användarna att uttrycka sina idéer visuellt. Dessa verktyg inkluderar olika pennor, blyertspennor, former och textalternativ, vilket ger flexibilitet i hur informationen presenteras. Oavsett om det handlar om att skissa ut koncept, kommentera bilder eller skapa diagram, gör dessa verktyg det möjligt för användarna att släppa loss sin kreativitet och effektivt kommunicera sina tankar.

6. Anpassningsbara objekt

Lägg till och anpassa objekt som post-it-lappar, bilder och ikoner för att förbättra tavlornas visuella utseende och förmedla dina mål på ett effektivt sätt. Denna anpassningsfunktion möjliggör en mer personlig och engagerande upplevelse när du arbetar med samarbetsprojekt.

Miros integration med populära produktivitets- och samarbetsverktyg, inklusive ClickUp, Slack och Google Workspace, förbättrar det övergripande arbetsflödet och anslutningen mellan olika plattformar. Dessa integrationer möjliggör smidig informationsutbyte, datasynkronisering och uppgiftshantering mellan Miro och andra verktyg. Genom att konsolidera sina arbetsprocesser effektiviserar teamen sina arbetsflöden, eliminerar överflödiga uppgifter och främjar en mer sammanhållen och produktiv arbetsmiljö.

8. Presentationsläge

via Miro

Visa upp dina tavlor i ett slide-liknande format. Användarna kan navigera systematiskt genom tavlans innehåll, markera viktiga punkter och säkerställa en sammanhängande och visuellt tilltalande presentation som effektivt förmedlar deras idéer.

Miro ger administratörer detaljerade åtkomstkontroller och behörighetsinställningar, vilket gör att de kan definiera olika åtkomstnivåer för teammedlemmar. Denna funktion säkerställer att känslig eller konfidentiell information förblir säker och endast är tillgänglig för behöriga personer.

10. Offline-läge

Njut av detaljerade åtkomstkontroller och behörighetsinställningar, så att du kan definiera olika åtkomstnivåer för teammedlemmarna. Denna funktion säkerställer att känslig eller konfidentiell information förblir säker och endast är tillgänglig för behöriga personer. Genom att tilldela lämpliga behörigheter kan administratörer upprätthålla dataintegriteten, förhindra obehöriga ändringar och reglera den övergripande samarbetsmiljön.

11. Time-lapse-funktion

Följ utvecklingen av dina tavlor över tid. Genom att visualisera de ändringar som gjorts på tavlan och hur målen har utvecklats kan teamen få värdefulla insikter om sina idé- och beslutsprocesser. Denna funktion underlättar reflektion, analys och kontinuerlig förbättring genom att ge ett historiskt perspektiv på tavlans utveckling.

Spara dina tavlor i olika format, till exempel PDF, bild eller CSV. Denna mångsidighet vid export möjliggör smidig delning av färdiga projekt med intressenter, arkivering för framtida referens eller integration med andra verktyg och plattformar. Användare kan välja det exportformat som bäst passar deras behov, vilket säkerställer att deras arbete kan nås och användas utanför Miro-miljön.

Miro-priser

Gratis : 0 $/månad per användare

Startpaket: 8 $/månad per användare

Företag: 16 $/månad per användare

Företag: Kontakta Miro för prisuppgifter

Vad är Google Jamboard?

via Google

Jamboard är en gratis digital whiteboard-programvara utvecklad av Google, som erbjuder sömlös integration med apparna i Google Workspace-ekosystemet. På så sätt kan team enkelt komma åt och effektivisera arbetet med verktyg som Google Drive, Docs och Sheets.

Det primära syftet med detta alternativ till Miro är att underlätta effektiva och engagerande visuella samarbetssessioner. Jamboard är utformat för att förbättra realtidssamarbete och kreativitet och erbjuder en interaktiv yta där team på distans och på plats kan dela och brainstorma idéer.

Jamboard-funktioner

Jamboards funktioner gör det möjligt för dig att uttrycka och visualisera dina planer på ett effektivt sätt. Låt oss dyka in i några av dess mest framträdande aspekter.

Jamboard erbjuder team en interaktiv och intuitiv arbetsyta som är ren, enkel och användarvänlig. Denna arbetsyta fungerar som ett samarbetsutrymme där teammedlemmar kan samlas, skapa och dela idéer i realtid, vilket främjar en smidig och engagerande samarbetsupplevelse.

Med Jamboards rit- och skrivverktyg kan användarna släppa loss sin kreativitet och uttrycka sina mål på ett effektivt sätt. Oavsett om de använder pennor, markeringspennor eller överstrykningspennor kan teammedlemmarna visuellt kommunicera sina intentioner, skapa skisser och illustrera koncept, vilket förbättrar tydligheten och genomslaget för deras idéer på den digitala duken.

Klisterlappar

Allt det roliga med en personlig brainstorming-session, utan att behöva städa upp efteråt tack vare Google Jamboards funktion Sticky Notes.

Jamboards virtuella klisterlappar gör det möjligt för användare att enkelt skriva ner tankar, lämna kommentarer eller ge feedback på tavlan. Dessa klisterlappar fungerar som digitala platshållare för snabb och koncis information, vilket främjar samarbete och fångar viktiga insikter utan att göra tavlan rörig.

Inkorporera visuella element för att förbättra förståelsen och förmedla intentioner. Denna funktion gör det möjligt för team att måla upp en tydligare bild av sina idéer genom att sömlöst integrera relevanta bilder i deras gemensamma arbetsyta.

Google Workspace-integration

Jamboard integreras sömlöst med Google Drive, Docs och Sheets, vilket gör det möjligt för team att effektivisera arbetsflöden och dela filer på ett effektivt sätt. Denna integration säkerställer en sammanhängande och enhetlig arbetsmiljö, vilket möjliggör sömlös åtkomst till relevanta dokument, data och samarbetsverktyg inom Google Workspace-ekosystemet.

Flera användare kan arbeta samtidigt på en tavla. Ändringar som görs av en deltagare syns omedelbart för alla andra, vilket främjar aktivt engagemang och produktivt teamarbete. Denna funktion för samarbete i realtid gör det möjligt för teammedlemmarna att arbeta tillsammans, bidra med idéer och iterera på koncept i en dynamisk och synkroniserad miljö.

Åtkomstkontroller

För att säkerställa datasäkerhet och integritet erbjuder Jamboard alternativ för åtkomstkontroll. Användare kan ställa in åtkomstbehörigheter och bestämma vem som kan visa eller redigera privata tavlor. Denna funktion gör det möjligt för team att kontrollera åtkomsten till sitt samarbetsutrymme, skydda känslig information och upprätthålla sekretessen utifrån sina specifika krav.

Jamboard-programvaran är kompatibel med olika enheter, inklusive surfplattor, smartphones och dedikerad Jamboard-hårdvara. Denna kompatibilitet tillgodoser olika användares preferenser och enheters tillgänglighet, vilket gör det möjligt för team att samarbeta smidigt oavsett vilken enhet de väljer att använda.

Automatisk sparning

Teamen kan arbeta tryggt med sina idéer, med vetskapen om att deras framsteg sparas kontinuerligt och är lätta att återställa, vilket ger sinnesro och eliminerar risken för oavsiktlig dataförlust.

Exportalternativ

Med Jamboard kan du exportera dina skapelser som PDF- eller bildfiler, vilket gör det enkelt att dela färdiga projekt eller arkivera dem för framtida bruk.

Priser för Jamboard

Webbaserad desktop och Jamboard-appen är gratis med ett Google-konto.

Testa dessa alternativ till Jamboard!

Jamboard vs Miro: Vem vinner kampen om den digitala whiteboarden?

Båda plattformarna har många verktyg och funktioner som stödjer brainstorming i team, men de tillgodoser olika behov och preferenser.

Skillnaden mellan Miro och Jamboard är deras fokus och integrationsmöjligheter. Miro erbjuder mer omfattande funktioner och fler integrationer med olika produktivitetsverktyg. Detta gör det till en mångsidig lösning för team som letar efter en allt-i-ett-plattform för samarbete.

Å andra sidan ligger Jamboards främsta styrka i dess sömlösa integration med Google Workspace-ekosystemet. För organisationer som är starkt beroende av G Suite är det ett idealiskt val.

I slutändan beror vinnaren mellan Miro och Jamboard på ditt teams unika behov och preferenser. Båda plattformarna erbjuder värdefulla funktioner för att främja samarbete och kreativitet, och valet av rätt plattform beror på din organisations specifika krav och arbetsflöden.

Låt oss jämföra deras gemensamma funktioner.

Interaktivt arbetsområde

Både Miro och Jamboard erbjuder en interaktiv arbetsyta där teammedlemmar kan samarbeta och hitta lösningar på sina mest akuta problem. Miros arbetsyta är oändlig, vilket gör att du kan arbeta utan utrymmesbegränsningar, medan Jamboards arbetsyta består av ett fast antal ramar.

Både Miro och Jamboard erbjuder olika rit- och skrivverktyg. Miro erbjuder dock fler anpassningsalternativ när det gäller färger och verktygsstorlekar jämfört med Jamboard.

Bildinsättning

Miro och Jamboard gör det möjligt att infoga bilder på deras tavlor. Miro erbjuder fler alternativ för bildbearbetning och storleksändring, medan Jamboard fokuserar på enkelhet och användarvänlighet.

Integrationer

Miro erbjuder många integrationer med populära produktivitetsappar och samarbetsverktyg som Slack. Jamboards främsta styrka när det gäller integration ligger i dess sömlösa kompatibilitet med Google Workspace-ekosystemet.

Samarbete i realtid

Miro och Jamboard stöder chatt och samarbete i realtid, vilket gör det möjligt för medlemmarna att arbeta samtidigt på en tavla med livechatt och uppdateringar.

Åtkomstkontroller och behörigheter

Miro erbjuder mer detaljerade inställningar för åtkomstkontroll och behörigheter jämfört med Jamboard. Detta gör det möjligt för Miro-administratörer att bättre hantera teammedlemmarnas åtkomst och säkerställa dataintegriteten.

Enhetskompatibilitet

Båda plattformarna är kompatibla med flera enheter, inklusive webbaserade stationära datorer, surfplattor, iOS, iPhone-mobiler, Android-mobiler, Windows-stationära datorer, Linux-stationära datorer, Linux-mobiler, mobiler, Mac-stationära datorer och dedikerad hårdvara. Jamboard är dock specifikt utformat för att fungera med Googles hårdvara.

Automatisk sparning och exportalternativ

Både Miro och Jamboard erbjuder automatisk sparning och möjligheten att exportera tavlor som PDF- eller bildfiler för enkel delning och arkivering.

Det är svårt att utse en definitiv vinnare mellan Jamboard och Miro, eftersom det rätta valet beror på varje teams unika krav och preferenser.

Men om vi tittar på mångsidigheten och alla funktioner är Miro den starkare utmanaren. Med sina många nya funktioner, anpassningsbara mallar och breda utbud av integrationer passar Miro för olika användningsområden och team av olika storlek och komplexitet.

Jamboard är dock fortfarande ett utmärkt alternativ för dem som prioriterar enkelhet, användarvänlighet och smidig integration med Google Workspace.

Jamboard vs Miro på Reddit

via Jamboard

Vi gick till Reddit för att se vad folk tycker om Jamboard och Miro. På frågan om hur deras erfarenhet är av Jamboard och Miro som ett samarbetsverktyg svarade en Reddit-användare:

”Jag är nöjd. Den är ganska lik andra program som Mural, men har fler funktioner än Google Jamboard.”

Det är dock inte bara lovord för Miro. Andra Reddit-användare påpekar att Miro fortfarande saknar vissa funktioner som de önskar att det hade. Här är några användarberättelser:

”Jag har flera automatiseringar inställda i Zapier som skapar tavlor när (a) ett villkor är uppfyllt. Jag skulle vilja kunna antingen a) radera tavlor när villkoret är uppfyllt eller b) arkivera tavlor när villkoret är uppfyllt […] En automatisering skapar en ny tavla för varje projekt. Jag har dussintals i mitt team, var och en har dussintals projekt, och efter en tid har jag samlat tusentals tavlor.”

”Jag vet inte hur det är för andra, men det första jag gör med nästan alla tavlor är att lägga till en enorm ruta, ändra färgen till mörkgrå/svart, låsa den, skicka den till baksidan och sedan rita ovanpå den. Jag avbröt faktiskt mitt första medlemskap på grund av bristen på mörkt läge och kom bara tillbaka på grund av Miros utbyggbarhet. Om ett annat alternativ dyker upp som har mörkt läge kommer jag omedelbart och utan tvekan att flytta hela mitt team till det. ”

Å andra sidan hade användarna både positiva och negativa saker att säga om Google Jamboard. En användare gillade Jamboards enkelhet:

”Jag använder ofta Google Jamboard. Det är inget avancerat, men det är gratis, samarbetsinriktat, lätt att lära sig och mångsidigt. Du kan rita, ladda upp bilder, flytta former, text och post-its som alla är ordnade i tre lager.”

Vissa klagade på att Googles signaturprodukt för whiteboard ligger efter sina konkurrenter:

”Liksom många Google-produkter känns den nuvarande Jamboard som en övergiven eftertanke som finns för att kryssa av en ruta på en funktionslista. Detta borde vara den utmärkande funktionen och jag känner att det är den riktning som alla arbetsplatserbjudanden är på väg mot.”

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Miro och Jamboard

Miro och Google Jamboard har sina fördelar, men kanske vill du ha ett mer mångsidigt utbud av produktivitetsfunktioner. Säg hej till ClickUp – den schweiziska armékniven bland whiteboard-projektlednings- och samarbetsverktyg som kommer att få ditt team att undra hur de någonsin klarade sig utan det.

Släpp loss din inre Picasso med Whiteboards

Dra och släpp enkelt uppgifter, koppla samman arbetsflöden och visualisera ditt projekt med ClickUp Whiteboard.

Kanalisera ditt teams kreativitet med ClickUp Whiteboards – en lekplats för brainstorming, planering och förverkligande av dina vildaste idéer. Precis som Miro och Jamboard är ClickUp Whiteboards fullspäckat med rit- och skrivverktyg, klisterlappar och funktioner för att infoga bilder.

Grädden på moset? Länka dina whiteboards direkt till uppgifter och se ditt teams mästerverk förvandlas till konkreta resultat.

Mallar: Din produktivitetsplattform

Automatisera dina repetitiva uppgifter med bara några klick med en av ClickUps hundratals mallar för automatisering av arbetsflöden.

Varför uppfinna hjulet på nytt när ClickUp har en skattkista full av mallar som väntar på att öka ditt teams produktivitet? Vi har ClickUp Eisenhower Matrix-mallen som hjälper dig att prioritera uppgifter som ett proffs. Eller ClickUp Creative and Design-mallen som håller designprojekt och tillgångar i toppform.

ClickUp är till exempel ett utmärkt verktyg för kundservice eller till och med live-samtal för att uppdatera kundresekartor medan du pratar med dem. Använd våra anpassningsbara mallar för kundresor som ditt hemliga vapen för att spara tid och effektivisera arbetsflöden.

Mind Maps: Reda ut det trassliga nätet av idéer

Utveckla idéer tillsammans med teamet genom att rita upp dem i en fri form av Mind Map med Blank Mode i ClickUp.

Rensa tankarna och låt idéerna flöda med ClickUp Mind Maps. Dessa visuellt imponerande hjärnbarn integreras sömlöst med ClickUps funktioner för uppgiftshantering. Det hjälper dig att förvandla ditt teams mentala gymnastik till en välorkestrerad symfoni av produktivitet.

Med tankekartor kan du träna din kreativitet , lösa problem och planera projekt med oöverträffad finess.

Den oväntade segraren i Whiteboard Battle Royale: ClickUp

Kort sagt är ClickUp superhjälten bland produktivitetsalternativen, som kommer till undsättning med sin allt-i-ett-plattform för uppgiftshantering, samarbete och att få saker gjorda.

Med sitt breda utbud av funktioner, inklusive whiteboards, mallar och tankekartor, ger ClickUp teamen möjlighet att arbeta effektivt och hålla ordning, vilket gör det till en värdig konkurrent i världen av digitala samarbetsverktyg.

Registrera dig för ClickUps gratisplan och börja använda whiteboard redan idag!