De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Canva 2025

Känner du någonsin att du har nått en designplatå med Canva? Som specialist på sociala medier eller marknadsförare vet du att engagerande bilder är nyckeln till en framgångsrik marknadsföringskampanj.

Att förlita sig enbart på en plattform för dina designbehov kan dock begränsa din kreativitet och göra ditt innehåll tråkigt. Om du letar efter en mer avancerad lösning än grundläggande redigeringsverktyg är det dags att utforska andra alternativ.

Låt oss dyka in i de bästa Canva-alternativen och grafiska designverktygen som hjälper dig att lindra dina smärtpunkter, förbättra ditt arbetsflöde och väcka kreativiteten. ✨

Vad är Canva?

Canva har blivit populärt som ett onlineverktyg för design, som gör det möjligt för användare att skapa iögonfallande grafik, presentationer och videor utan att behöva ha tidigare kunskaper om design. Plattformen erbjuder ett omfattande urval av mallar, bilder och designkomponenter, vilket gör det möjligt för användare att enkelt skapa visuella element för innehållsmarknadsföring av professionell kvalitet.

Med sitt intuitiva gränssnitt och omfattande resursbibliotek har Canva blivit den föredragna plattformen för grafisk design för många företag och privatpersoner som vill skapa imponerande bilder snabbt och enkelt.

De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Canva

Kom igång med ClickUp Whiteboards Se allas aktiviteter och arbeta nära tillsammans som ett team, även när ni arbetar på distans. Brainstorma, lägg till anteckningar och samla era bästa idéer på en kreativ canvas med ClickUp Whiteboards.

ClickUp är ett verktyg för projektledning och teamsamarbete som hjälper team av alla storlekar inom olika branscher att hantera sina uppgifter, projekt och arbetsflöden.

Det som gör ClickUp till ett av de bästa verktygen på marknaden idag är dess avancerade funktioner för projektledning och teamsamarbete samt dess helt anpassningsbara plattform som gör att individer och team kan konfigurera ClickUp efter sina behov och preferenser. Det innebär att detta verktyg passar alla typer av team, både designers och icke-designers.

Så, vad gör det till ett av de bästa alternativen till Canva?

ClickUp är inte ett grafiskt designverktyg, men erbjuder en omfattande lista med funktioner för marknadsförare, inklusive en mycket intuitiv whiteboardfunktion som har flera fördelar jämfört med Canva Whiteboards. Det gör det till ett utmärkt alternativ för användare som letar efter ett mer omfattande och mångsidigt verktyg som går utöver grafisk design.

Här är några av de viktigaste funktionerna som gör ClickUp Whiteboards så speciellt:

Integration med projektledning : ClickUp Whiteboards är integrerade med projektledningsplattformen ClickUp, så att du enkelt kan samarbeta med dina teammedlemmar, tilldela uppgifter direkt från whiteboardtavlan, omvandla whiteboardtavlor till genomförbara uppgifter, bifoga filer eller dokument och spåra framsteg – allt på ett och samma ställe.

Samarbete i realtid : ClickUp Whiteboards gör det möjligt för flera användare att samarbeta i realtid, lämna kommentarer och feedback direkt på whiteboardtavlorna, koppla ihop uppgifter och mycket mer, vilket gör det enkelt att arbeta tillsammans på projekt och dela idéer.

Flexibla funktioner : ClickUp Whiteboards har funktioner som klisterlappar, ritverktyg och bilduppladdning, vilket gör det enkelt att skapa dynamiskt och engagerande visuellt innehåll.

Anpassningsbara mallar för alla användningsområden: Oavsett om du utformar en presentation, : Oavsett om du utformar en presentation, brainstormar eller planerar en projektplan kan du välja från ett bibliotek med mallar med fördefinierade strukturer som gör det enkelt att komma igång med ditt arbete. För att bekanta dig med ClickUp Whiteboards kan du använda mallen Introduction to Whiteboards Template by ClickUp för att komma igång.

📮ClickUp Insight: 11 % av våra respondenter använder AI främst för brainstorming och idéskapande. Men vad händer med dessa briljanta idéer efteråt? Här behöver du en AI-driven whiteboard, som ClickUp Whiteboards, som hjälper dig att omedelbart omvandla idéer från brainstormingsessionen till uppgifter. Och om du inte riktigt kan förklara ett koncept, be helt enkelt AI-bildgeneratorn att skapa en bild baserad på din uppmaning. Det är den ultimata appen för arbete som gör att du kan komma på idéer, visualisera och genomföra snabbare!

Sammantaget erbjuder ClickUp Whiteboards en mer omfattande och flexibel lösning än Canva Whiteboards. Dessutom kan ClickUp hjälpa dig att centralisera feedback och påskynda godkännandeprocesser genom att använda korrekturfunktionen i ClickUp för att göra anteckningar direkt i bilder, videor och PDF-filer.

Ladda ner den här mallen Samarbeta med ditt team och skapa dynamiska kontrolltabeller med ClickUp Whiteboards.

Dessa samarbetsfunktioner, tillsammans med den omfattande listan över funktioner för varumärkeshantering, marknadsföring, teamhantering och mycket mer, gör ClickUp till ett av de bästa alternativen till Canva för användare som behöver mer avancerade och flexibla funktioner med anpassningsmöjligheter.

Bästa funktioner

Helt anpassningsbar plattform : Anpassa alla delar av ClickUp och konfigurera den efter dina behov med anpassade fält, anpassade statusar, ClickApps och mycket mer.

Över 15 anpassade vyer : Välj mellan över 15 olika sätt att visa ditt arbete, inklusive ClickUp Whiteboards, Kalender, Tidslinje, Tavla, Gantt-diagram och mycket mer.

Dra-och-släpp-funktion : Denna funktion gör det enklare och snabbare att göra ändringar i ditt ClickUp-arbetsutrymme. Dra och släpp objekt utan att behöva några tekniska kunskaper.

Teamsamarbete : Samarbeta i realtid eller arbeta asynkront med chattvy, tilldelade kommentarer och samarbetsdetektering och redigering i hela ditt ClickUp-arbetsutrymme.

Korrekturläsning och anteckningar : Centralisera feedback och påskynda godkännandeprocesser genom att använda korrekturläsningsfunktionen i ClickUp för att göra anteckningar direkt i bilder, videor och PDF-filer.

Integrationsmöjligheter : Anslut ClickUp till över 1 000 arbetsverktyg, inklusive : Anslut ClickUp till över 1 000 arbetsverktyg, inklusive varumärkeshanteringsprogramvara och grafiska designverktyg , för att konsolidera dina appar och samla allt ditt arbete på ett ställe.

Tillgängligt på alla enheter: Tillgängligt för stationära datorer, mobila enheter (Android- och iOS-appar), röstplattformar och webbläsare.

Begränsningar

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Kan kräva en inlärningskurva

Pris

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,7 av 5 (över 6 680 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (3 640+ recensioner)

Prova dessa verktyg för kampanjhantering!

2. Movavi Video Editor

Bäst för dynamiska videopresentationer

Använd Movavis redigeringsfunktioner för att skapa anpassade videor

Canva erbjuder grundläggande videoredigeringsfunktioner, men Movavi Video Editor är ett kraftfullt videoredigeringsverktyg med ett bredare utbud av funktioner. Med sitt användarvänliga gränssnitt passar det både för professionell videoproduktion och hobbybruk, och gör det enkelt att skapa dynamiska videor med fantastisk grafik.

Movavi har flera anpassningsalternativ, såsom övergångar, animationer, titlar och musikspår, vilket gör det enkelt att ge liv åt alla projekt. Dessutom gör den inbyggda ljudredigeraren det möjligt för användare att justera ljudnivåer och lägga till bakgrundsmusik eller ljudeffekter. Bland andra fantastiska funktioner finns över 150 förinställda filter som ger högkvalitativa visuella resultat med ett enda klick. Dessa funktioner gör Movavi till ett av de bästa alternativen till Canva, eftersom Canvas videoredigeringsfunktioner är begränsade.

Bästa funktioner

Lätt att använda : Det intuitiva användargränssnittet gör det enkelt för alla att lära sig och behärska denna programvara.

Speciella videoeffekter : Du kan använda redigeringsfunktioner för att lägga till övergångar, animationer, titlar och mycket mer för att skapa dynamiska videor på några minuter.

Ljudredigeringsverktyg : Gör det möjligt att justera ljudnivåer eller lägga till bakgrundsmusik eller ljudeffekter.

Över 150 förinställda filter: Ger högkvalitativa visuella resultat med bara ett klick.

Begränsningar

Inga 360-graders videoredigeringsfunktioner

Begränsat utbud av titlar bland andra Canva-alternativ

Testversionen lägger till en vattenstämpel på videorna.

Pris

Gratis provperiod : Tillgänglig

Ett års prenumeration : 54,95 dollar

Livstidslicens: 74,95 dollar

Kundbetyg och recensioner

Trustpilot : 4,7 av 5 (över 18 000 recensioner)

Capterra: 4,8 av 5 (över 400 recensioner)

3. Venngage

Bästa alternativet för att skapa infografik

Skapa infografik för sociala medier, presentationer och mycket mer med Venngage.

Venngage är ett populärt alternativ till Canva som främst fokuserar på att skapa infografik. Det har ett stort bibliotek med mallar, ikoner, diagram och illustrationer som kan användas för att skapa infografik och fantastiskt visuellt innehåll, till exempel material för sociala medier, på bara några minuter.

Programvaran har också intuitiva designverktyg med dra-och-släpp-funktion och automatiska formateringsalternativ, vilket gör det enkelt för användarna att anpassa utseendet och känslan på sin infografik. Dessutom har Venngage samarbetsfunktioner som gör det möjligt för flera teammedlemmar att arbeta på ett projekt samtidigt.

Bästa funktioner

Enkelt användargränssnitt : Användarna kan enkelt navigera genom Venngages plattform med dess enkla användargränssnitt.

Stort bibliotek med element : Innehåller mallar, ikoner, diagram och illustrationer för alla typer av infografik.

Designverktyg med dra-och-släpp-funktion : Gör det enkelt för användare att anpassa utseendet och känslan på sina infografiker.

Automatisk formatering: Formaterar automatiskt text, bilder och andra element för ett snyggt utseende.

Begränsningar

Inga videoredigeringsfunktioner

Inget stöd för GIF-filer

Pris

Gratis plan med begränsade funktioner

Premium : 10 dollar per månad/användare

Företag : 24 $ per månad/användare

Enterprise: 499 $ per månad för 10 användare

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,7 av 5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,6 av 5 (över 300 recensioner)

4. Typito

Bäst för att skapa videor med text

Redigera videor och lägg till text med Typito

Typito är ett webbaserat videoredigeringsverktyg med några unika redigeringsfunktioner som gör det möjligt för användare att enkelt skapa videor av professionell kvalitet.

Plattformen erbjuder ett brett utbud av mallar och designelement, vilket gör det enkelt för användare att skapa engagerande videor för olika ändamål. Den kommer med mer än 300 professionella mallar och ett bibliotek med över en miljon royaltyfria bilder, musikfiler, videor och typsnitt. Typito erbjuder också användare automatiserade textformateringsalternativ, som kan användas för att skapa fängslande titlar, undertexter eller bildtexter.

Plattformen stöder även integration med populära applikationer som Dropbox, Google Drive och YouTube. Utöver detta erbjuder Typito även ett API för utvecklare så att de kan bygga anpassade integrationer i plattformen.

Bästa funktioner

Intuitivt användargränssnitt : Användarna kan enkelt navigera genom programvarans plattform tack vare det enkla användargränssnittet.

Dra-och-släpp-designverktyg : Gör det enkelt för användare att anpassa utseendet och känslan på sina videoklipp.

Professionellt designade mallar: Erbjuder ett brett urval av mallar att välja mellan.

Begränsningar

Inget stöd för 4K/HD

Begränsade färgalternativ

Pris

Gratis plan : Tillgänglig med begränsade funktioner

Solo : 15 dollar per månad

Pro: 29 $ per månad

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,7 av 5 (över 80 recensioner)

5. Placeit

Bästa alternativet till presentationsmallar

Få tillgång till presentationsmallar i Placeit

Placeit är ett av Canvas alternativ som erbjuder ett omfattande bibliotek med mallar, mockups, logotyper och grafiska designelement. Plattformen erbjuder över 50 000 royaltyfria bilder, grafik och mallar att välja mellan, så att du enkelt kan anpassa deras design och lägga till din egen text eller logotyp.

Plattformen har också avancerade animationsverktyg som gör det möjligt för användare att animera sina bilder snabbt och enkelt. Dessutom kan användare dela sina designer direkt via e-post eller sociala medier med ett enda klick. Slutligen integreras plattformen med olika populära tredjepartsapplikationer, så att användare kan utnyttja sina befintliga verktyg och tjänster för att få ut mer av Placeit.

Bästa funktioner

Över 50 000 royaltyfria bilder : Erbjuder ett brett urval av högkvalitativa bilder och mallar att välja mellan.

Avancerade animationsverktyg : Gör det möjligt för användare att snabbt och enkelt skapa engagerande animationer med ett enda klick.

Olika exportalternativ: Användare kan dela sina designer med bara ett klick för maximal räckvidd.

Begränsningar

Ingen gratisplan är tillgänglig.

Pris

Gratis provperiod : Tillgänglig

Obegränsad prenumeration: Från 7,47 $ per månad

Kundbetyg och recensioner

Trustpilot : 3,2 av 5 (över 1100 recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (10+ recensioner)

6. VistaCreate (Crello)

Bästa alternativet till Canva logotypskapare

Skapa logotyper och grafisk design med VistaCreate

VistaCreate, tidigare känt som Crello, är en kraftfull och användarvänlig plattform för grafisk design som erbjuder ett brett utbud av anpassningsbara mallar och designelement. Denna plattform är ett utmärkt alternativ till Canva eftersom den har ett liknande gränssnitt och liknande funktioner, samtidigt som den erbjuder några unika funktioner som tillgodoser olika behov.

Plattformen har över 25 000 designmallar, inklusive logotyper, flygblad, broschyrer och affischer. Dessutom ger VistaCreate användarna tillgång till ett bibliotek med över 10 miljoner royaltyfria bilder och element. Det erbjuder också en AI-driven logotypskapare som hjälper användarna att skapa en perfekt logotyp på några ögonblick.

Bästa funktioner

Lättanvända dra-och-släpp-verktyg : Gör det möjligt för användare att snabbt flytta, ändra storlek på och anpassa sina designelement.

Mer än 10 000 anpassningsbara mallar : Ger användarna ett brett utbud av alternativ för att skapa logotyper, annonser, material för sociala medier och mycket mer.

Över 12 miljoner stockfoton, illustrationer, ikoner och videor : Ger användarna tillgång till ett bibliotek med royaltyfritt medieinnehåll.

Brand kit-funktion : Lägg till dina egna anpassade typsnitt, färgpaletter och logotyper i brand kit och få enkelt tillgång till dem när du behöver märka ditt innehåll.

Smart verktyg för storleksändring: Ändra storleken på din bild eller till och med hela designen med ett klick, förbered snabbt innehåll för flera publiceringsplattformar och marknadsför ditt varumärke online på flera sociala mediekonto.

Begränsningar

Vissa verktyg är endast tillgängliga med ett premiumabonnemang.

Pris

Starter : Gratis

Pro: 10 dollar per månad

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,5 av 5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,6 av 5 (390+ recensioner)

7. Piktochart

Bäst för att skapa grafik och infografik för sociala medier

Skapa bilder, bilder för sociala medier och infografik med Piktochart

Piktochart är ett av de bästa alternativen till Canva och specialiserar sig på att skapa visuellt tilltalande infografik, presentationer och rapporter. Denna plattform är utformad för både användare och marknadsförare på sociala medier som vill presentera data och information på ett visuellt tilltalande sätt utan att lägga timmar på designprocessen.

Programvaran erbjuder en intuitiv dra-och-släpp-redigerare och en mängd olika mallar som gör det möjligt för användare att skapa bilder, anpassad grafisk design, ikoner och mycket mer.

Bästa funktioner

Över 1 000 infografikmallar : Få tillgång till designelement och : Få tillgång till designelement och mallar för sociala medier för inlägg på sociala medier, visuellt innehåll och mycket mer.

Verktyg för datavisualisering : Gör det enkelt att skapa interaktiva visualiseringar från dina data.

Integrerad AI-assisterad designassistent: Ger ett enkelt sätt att snabbt och enkelt skapa komplexa bilder.

Begränsningar

En mindre mångsidig designplattform jämfört med andra

Vissa funktioner och mallar är endast tillgängliga med ett betalt abonnemang.

Pris

Gratis plan : Tillgänglig

Pro : 14 dollar per månad/användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,4 av 5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (över 160 recensioner)

8. PlayPlay

Bäst för att skapa interaktiva presentationer

Skapa professionella videor på några minuter utan tekniska eller kreativa kunskaper med PlayPlay.

PlayPlay är ett alternativ till Canva som specialiserar sig på videoproduktion för sociala medier, marknadsföring och internkommunikation. Med sitt enkla och intuitiva gränssnitt gör PlayPlay det enkelt för användare utan erfarenhet av videoredigering att skapa engagerande och professionella videor.

PlayPlay har också en kraftfull AI-assisterad videoredigeringsfunktion som förenklar processen att skapa professionella videor. Dessutom kommer den med integrationer för alla populära sociala medieplattformar, så att du enkelt kan dela dina skapelser som inlägg på sociala medier och med andra.

Bästa funktioner

Möjlighet att animera text, bilder och videor : Hjälper dig att skapa infografik och dynamiska bilder.

Många olika mallar : Erbjuder användarna ett brett utbud av designalternativ för deras projekt.

Stöd för HD/4K-upplösningar: Garanterar högsta möjliga kvalitet på resultatet

Begränsningar

Ingen gratisversion finns tillgänglig.

Begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med andra plattformar

Pris

Gratis provperiod : Tillgänglig

Enterprise: Anpassad prissättning

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,7 av 5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,8 av 5 (över 20 recensioner)

9. Pixlr

Bäst för redigering och förbättring av bilder för sociala medier

Redigera foton och skapa grafik direkt i din webbläsare med Pixlr

Pixlr är ett avancerat fotoredigeringsprogram som gör det enkelt för användare att snabbt och enkelt redigera och förbättra sina foton för att skapa fantastiskt visuellt innehåll.

Denna statiska grafikredigerare erbjuder ett brett utbud av fotoredigeringsverktyg, inklusive filter, effekter, färgkorrigering och ett snabbt bildbeskärningsverktyg. Användare kan också lägga till text, ramar och klistermärken för att förbättra sina bilder.

Dessutom låter fotoredigeraren användare snabbt retuschera sina foton med professionella verktyg, såsom skärpa, oskärpa och kontrastjustering.

Pixlr erbjuder också en gratis mobil fotoredigerare för iOS- och Android-enheter, så att användarna kan redigera foton när de är på språng. Sammantaget är Pixlr ett av de bästa alternativen till Canva för dem som snabbt och enkelt vill förbättra sina bilder för sociala medier och annat.

Bästa funktioner

Brett utbud av fotoredigeringsverktyg : Erbjuder ett brett urval av verktyg för att snabbt och enkelt redigera och förbättra foton.

Retuschverktyg : Gör det möjligt för användare att retuschera sina foton på ett professionellt sätt med avancerade verktyg som skärpa, oskärpa och kontrastjustering.

Verktyg för snabb bakgrundsborttagning: Ta bort bakgrunden från de svåraste objekten, ladda upp upp till 50 foton och ta bort bakgrunden på en gång, även med olika beskärningsstorlekar.

Begränsningar

Endast fotofokuserad redigering

Pris

Gratis plan : Tillgänglig med begränsade funktioner

Plus : 0,75 dollar per månad

Premium : 4,90 $ per månad

Team: 9,91 dollar per månad

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,5 av 5 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (95+ recensioner)

10. PicMonkey

Bäst för att skapa YouTube-banners

Skapa vackra foton, logotyper, bilder för sociala medier och Facebook-omslag med PicMonkey.

PicMonkey är ett alternativ till Canva som specialiserar sig på att skapa YouTube-banners, annonser för sociala medier och logotyper. Med sitt intuitiva gränssnitt och omfattande mallbibliotek är PicMonkey ett utmärkt alternativ till Canva för användare som vill ha ett enkelt men kraftfullt designverktyg.

Plattformen erbjuder ett brett utbud av professionellt designade mallar för YouTube-banners och andra designer, så att användarna kan skapa fantastiska grafik på några minuter. Dessutom har plattformen en dra-och-släpp-redigerare som gör det enkelt att anpassa befintliga mallar eller skapa helt egna designer.

PicMonkey erbjuder dessutom filter, texturer och former som ger användarna möjlighet att skapa komplexa bilder, vilket gör det till ett av de bästa Canva-alternativen idag.

Bästa funktioner

Dra-och-släpp-redigerare : Gör det enkelt att skapa visuella element

Integrerat bibliotek med bilder och typsnitt : Ger användarna tillgång till hundratals olika designelement.

Färdiga mallar : Erbjuder användarna ett snabbt sätt att komma igång med sina projekt.

Avancerade redigeringsverktyg: Gör det möjligt för användare att enkelt anpassa sina bilder.

Begränsningar

Ingen gratisversion finns tillgänglig.

Vissa avancerade funktioner och verktyg är endast tillgängliga med ett abonnemang på högre nivå.

Pris

Basic : 72 dollar per år

Pro : 120 dollar per år

Företag: 228 dollar per år

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,4 av 5 (380+ recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (över 1000 recensioner)

Vad kännetecknar ett bra Canva-alternativ?

När du letar efter alternativ till Canva är det viktigt att ta hänsyn till följande faktorer:

Användarvänlighet: Plattformen ska vara användarvänlig och lätt att navigera, även för dem med minimal erfarenhet av grafisk design.

Mallutbud: Ett bra alternativ bör erbjuda ett brett utbud av professionella mallar som passar olika branscher och ändamål.

Anpassningsalternativ: Plattformen bör göra det möjligt för dig att anpassa mallar och designelement för att skapa unika och personliga bilder.

Priser: Ett bra alternativ till Canva bör erbjuda olika prisalternativ för att passa olika användares behov och budgetar.

Funktion för teamsamarbete: Verktyget bör stödja teamsamarbete och delning för att göra det enkelt för användarna att arbeta tillsammans även när Verktyget bör stödja teamsamarbete och delning för att göra det enkelt för användarna att arbeta tillsammans även när de arbetar på distans.

Effektivisera dina designprojekt med Canva-alternativ

Canva är fortfarande ett populärt och mångsidigt designverktyg, men det finns flera Canva-alternativ tillgängliga 2024 som erbjuder unika funktioner och möjligheter.

Oavsett om du letar efter en plattform som fokuserar på grafisk design, skapande av infografik, videoredigering eller fotoredigering för att hjälpa dig med dina marknadsföringsbehov, bör denna lista med Canva-alternativ ge dig ett lämpligt alternativ för dina behov. Kom ihåg att ta hänsyn till faktorer som användarvänlighet, mallutbud, anpassningsmöjligheter, prissättning och samarbetsfunktioner när du väljer det bästa Canva-alternativet för dina specifika behov.

Om din marknadsföringsstrategi till exempel kretsar kring videor, välj en fullfjädrad lösning som Movavi. Om du behöver iögonfallande bilder för Instagram kan du redigera dem med Pixlr.

Och om du behöver effektivisera ditt arbetsflöde med visuella roadmaps och mer, bekanta dig med ClickUp Whiteboard och alla fördelar som ClickUp erbjuder.

Lycka till och ha kul med designen!

