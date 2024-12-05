Vi presenterar ClickUp Whiteboards 3.0: där kreativitet möter genomförande

Brainstorming är där innovation börjar, men alltför ofta är kreativt arbete utspritt över otaliga appar och flikar. Idéer tappar fart, samarbetet saktar ner och genomförandet hamnar på efterkälken. Det är dags att bryta den onda cirkeln.

Upptäck Whiteboards 3.0, det omgjorda verktyget som förenar dina idéer, projekt och team i en vacker och enhetlig upplevelse.

Varför vi skapade Whiteboards 3.0

Vår mission har alltid varit att förenkla teamens arbetsmetoder. Men låt oss vara ärliga – whiteboardverktyg, även våra egna, har inte hängt med i utvecklingen. De har varit klumpiga, osammanhängande och begränsade.

Men vi använder alltid våra egna produkter, så när vi inte var nöjda med var vi befann oss gjorde vi några stora förändringar. Whiteboards 3.0 är en grundläggande ombyggnad som kombinerar elegant design, nästa nivå av hastighet och kraftfulla funktioner för att ta dig från brainstorming till handling på rekordtid. Vi ville göra det mer effektivt så att även vi skulle använda det oftare och mer effektivt.

Vad är nytt i Whiteboards 3.0?

Ombyggd för prestanda

Vi har turboboostat Whiteboards så att det nu är 10 gånger snabbare, med oöverträffad tillförlitlighet. Oavsett om du samarbetar i realtid eller planerar komplexa projektledningsflöden, ser Whiteboards 3.0 till att dina idéer flödar lika snabbt som din fantasi.

Omdesignad för skönhet

Arbetet ska vara lika visuellt inspirerande som dina idéer. Därför har vi skapat ett fantastiskt nytt gränssnitt med ett elegant mörkt läge för kreativitet sent på kvällen. Varje detalj har finjusterats för att hjälpa dig att fokusera och hålla inspirationen uppe.

AI-driven bildgenerering

Förverkliga dina koncept utan att lämna din whiteboard. Använd inbyggd AI för att omvandla text till fantastiska bilder på några sekunder. Inget byte mellan appar. Ingen tid går till spillo.

Touch-gränssnitt

Skissa, rita och bygg upp din vision med ett enkelt svep. Det intuitiva pekgränssnittet på mobila enheter och surfplattor gör att varje gest känns naturlig – så att dina idéer kan flöda smidigt från ditt sinne till skärmen.

Kraftfulla, nya mallar

Välj bland hundratals nya, professionellt designade mallar för brainstorming, projektplanering och allt däremellan. Oavsett utmaning har vi lösningen för dig.

Enklare och mer flexibla delningsalternativ

Samarbete ska inte vara komplicerat. Dela dina whiteboards direkt, bädda in dem i ClickUp-uppgifter eller exportera dem som PDF-filer så att alla är på samma sida.

Från brainstorming till genombrott

Oförbundna verktyg bromsar teamen. ClickUp Whiteboards är skapade för att överbrygga klyftan mellan kreativitet och genomförande genom att smidigt koppla dina brainstorms till uppgifter, dokument och chatt – allt på ett och samma ställe.

Så här gör Whiteboards 3.0 det möjligt:

Anslut till uppgifter : Koppla idéer på whiteboard direkt till genomförbara uppgifter

Samarbeta i realtid : Brainstorma, chatta och förfina idéer tillsammans utan att behöva byta app.

Förvandla idéer till projekt: Kommer snart – förvandla dina whiteboards till fullfjädrade projekt med ett klick med hjälp av ClickUp AI.

Framtidens arbete börjar här

Oavsett om du brainstormar din nästa stora idé, hanterar ett projekt eller samordnar ditt team, förändrar ClickUp Whiteboards 3.0 ditt sätt att arbeta.

Sluta nöja dig med isolerade appar och föråldrade arbetsflöden. Upplev den enhetliga plattformen som gör det möjligt för snabbrörliga team att skapa, samarbeta och genomföra – allt på ett och samma ställe.

Är du redo att revolutionera ditt arbetsflöde? Registrera dig för att komma igång.