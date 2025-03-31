11 Dall-E-alternativ för att skapa AI-bilder (gratis och betalda)

AI har förändrat skapandet av innehåll. Och vi pratar inte bara om skrivande.

Dagens verktyg för artificiell intelligens kan göra allt från att skriva blogginlägg till att skapa fantastiska konstverk i olika stilar. 🎨

Oavsett om du älskar konst som hobby eller använder den i ditt arbete är du förmodligen bekant med AI-konstgeneratorer. Ett av de mest omtalade verktygen är Dall-E, ett verktyg för att skapa bilder från text från OpenAI, samma företag som står bakom ChatGPT.

Även om det är ett trendigt verktyg är Dall-E inte den enda konstgeneratorn på marknaden. Om du letar efter verktyg för maskininlärning och naturlig språkbehandling för att skapa konst är den här listan något för dig.

Här berättar vi lite mer om Dall-E och vad du bör tänka på när du utvärderar andra AI-konstgeneratorer. Sedan delar vi med oss av 11 av de bästa Dall-E-alternativen och andra AI-verktyg för din konstnärliga innehållsskapandeprocess.

⏰ 60-sekunders sammanfattning AI-konstgeneratorer förändrar skapandet av innehåll: Verktyg som Verktyg som Dall-E använder textprompter för att skapa mångsidig och fantastisk visuell konst som tillgodoser olika behov, från hobbyister till professionella.

Dall-E är en framstående AI för text-till-bild, men det finns många alternativ: Även om Dall-E är välkänt bör användare ta hänsyn till faktorer som användargränssnitt, redigeringsfunktioner, anpassningsmöjligheter, hastighet, användarrättigheter och variation i konststil när de väljer en AI-konstgenerator.

En rad Dall-E-alternativ erbjuder olika funktioner: Artikeln lyfter fram 11 alternativ, inklusive ClickUp, Midjourney, Fotor och andra, var och en med unika styrkor inom Artikeln lyfter fram 11 alternativ, inklusive ClickUp, Midjourney, Fotor och andra, var och en med unika styrkor inom bildgenerering , redigering och ytterligare funktioner som videokapning eller samarbetsverktyg.

ClickUp utmärker sig med integrerad AI-bildgenerering inom sin plattform: ClickUp låter användare skapa AI-drivna bilder direkt i sin arbetsyta, vilket förbättrar samarbetet och effektiviserar arbetsflödena.

Varje alternativ har sina egna styrkor och begränsningar: Recensionen ger insikter om de bästa funktionerna, begränsningarna, priserna och användarrecensionerna för varje verktyg, vilket hjälper användarna att fatta välgrundade beslut baserat på deras specifika behov.

AI-konstgeneratorer erbjuder många fördelar för olika tillämpningar: Dessa verktyg sparar tid, ökar kreativiteten och erbjuder mångsidiga lösningar för varumärkesbyggande, marknadsföring och allmän innehållsskapande, vilket gör det möjligt för användare att utnyttja AI i sina arbetsflöden.

Vad är Dall-E?

Dall-E är en AI-konstgenerator som tar skriftliga uppmaningar och skapar en bild baserad på den texten. Den släpptes av OpenAI 2021 och använder ChatGPT3-teknik för att producera bilder med hjälp av nyckelord.

Namnet Dall-E kombinerar referenser till den berömda målaren Salvador Dali och Disneys berömda robot Wall-E. Det är tänkt att föreställa kopplingen mellan teknik och nya konstverk inspirerade av kända talanger. 🤖

Dall-E är ett neuralt nätverk som använder naturlig språkbehandling (NLP) och stora språkmodeller (LLM). Det refererar till 12 miljarder parametrar när det analyserar uppmaningar och utvecklar bilder.

Dall-E 2 är den senaste versionen av AI-verktyget. Det skapar mer avancerade och fotorealistiska bilder jämfört med den produkt som ursprungligen släpptes. Det använder två olika modeller för att skapa bilder och mer exakta avbildningar baserade på text.

Vad ska du leta efter i Dall-E-alternativ?

Dall-E må vara en av de mest kända AI-bildgeneratorerna, men det är inte det enda alternativet. Det finns många andra kraftfulla AI-bildgenereringsverktyg som kanske passar dina behov bättre.

Här är vad du ska leta efter i ditt nästa AI-konstverktyg:

Användarvänligt gränssnitt : Välj ett verktyg som är lätt att använda, oavsett om du är expert eller nybörjare inom skapandet av AI-bilder.

Redigeringsfunktioner : Verktyget kan skapa fantastiska bilder, men det är ännu bättre om det finns redigeringsfunktioner för att göra justeringar och förbättra designen.

Anpassningsbara uppmaningar : När du skapar uppmaningar för text-till-bild, leta efter alternativ som låter dig lägga till parametrar för att få exakt det du vill ha.

Snabb bildgenerering : Du har inte tid att sitta och vänta hela dagen medan ett verktyg skapar en bild. Leta efter ett verktyg som tar din textprompt och utvecklar en bild på några sekunder, inte minuter.

Användningsrättigheter : Om du planerar att använda dessa bilder för kommersiella ändamål, se till att kontrollera bildrättigheterna för att undvika juridiska problem.

Olika konststilar: Leta efter text-till-bild-generatorer som erbjuder anpassning av teman och olika konststilar för att skapa realistiska bilder.

De 11 bästa Dall-E-alternativen att använda 2025

Letar du efter de bästa AI-bildgeneratorerna? Dessa 11 alternativ till Dall-E är ett fantastiskt sätt att skapa högkvalitativa bilder och digital konst. Oavsett om du behöver design för att dela på sociala medier, infografik till bloggar eller porträttliknande foton finns det ett verktyg som uppfyller dina mål. ✨

Skapa bilder med ClickUp Konvertera text till uppgifter direkt från whiteboards med ClickUp Brain

Oavsett om du planerar ett projekt, designar wireframes eller visualiserar marknadsföringskoncept, ger ClickUp teamen möjlighet att omvandla abstrakta idéer till tydliga bilder. Det är det perfekta verktyget för att förbättra kommunikationen, stimulera kreativiteten och effektivisera arbetsflöden – allt på en och samma samarbetsplattform.

ClickUp Whiteboards gör det möjligt för team att generera AI-drivna bilder direkt i sitt ClickUp-arbetsområde. Genom att helt enkelt mata in textprompter kan användarna förverkliga sina idéer visuellt – perfekt för brainstorming, projektplanering och kreativt samarbete. Det är ett smidigt sätt att omvandla koncept till bilder utan att lämna plattformen.

ClickUps bästa funktioner:

Förvandla texter på några sekunder så att de låter mer professionella, direkta eller engagerande.

Skapa högkvalitativt innehåll snabbt med hjälp av AI-drivna uppmaningar

Markera valfri text och låt AI-verktygsfältet optimera den.

Skapa sammanfattningar och åtgärdspunkter direkt för att effektivisera administrativa uppgifter.

Översätt språk och kontrollera stavning och grammatik inom ClickUp-plattformen.

Förverkliga dina idéer på några minuter med digitala whiteboardtavlor för samarbete i realtid eller asynkront.

Visuell brainstorming: Förvandla idéer till bilder för tydligare kommunikation

Integrerad samverkan: Skapa och dela bilder direkt på whiteboards

Sömlöst arbetsflöde: Spara, exportera eller länka AI-genererade bilder till uppgifter

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan tycka att det är svårt att navigera bland ClickUps många funktioner och anpassningsalternativ.

Whiteboards med AI-bildgenerering kan ännu inte användas i mobilappen.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Midjourney

via Midjourney

Från det ögonblick du landar på webbplatsen är Midjourney fascinerande. Kodrader glittrar framför dina ögon och lockar dig att skapa fantastisk digital konst på några sekunder. Ange en prompt och på några sekunder har du ett digitalt mästerverk. 🖼️

Midjourneys bästa funktioner

Med stilparametrar kan du finjustera designen så att dina genererade bilder blir precis som du vill ha dem.

Finjustera designen med anpassningar så att dina genererade bilder blir precis som du vill ha dem.

AI-modellen erbjuder en remixfunktion som låter dig kombinera två bilder till en design.

Bildvikt, bildförhållande och kakelparametrar ger dig kontroll över dina bilder.

Midjourneys begränsningar

Verktyget kan inte generera bilder med meningsfulla ord – all text blir till slut en blandning av bokstäver.

Vissa användare har märkt att händer och tänder tenderar att deformeras i genererade bilder.

Priser för Midjourney

Grundläggande : 10 $/månad

Standard : 30 $/månad

Pro : 60 $/månad

Mega: 120 $/månad

Midjourney-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 70 recensioner)

Capterra: N/A

3. Fotor

via Fotor

Fotor är en AI-bildgenerator och redigerare som är utformad för att göra det enkelt att rensa upp och förbättra foton. Använd funktionen för att generera text till bild för att skapa en ny design från grunden eller ladda upp en befintlig bild för att omedelbart förbättra den. Använd inbyggda verktyg för att ändra bakgrunden, ta bort objekt eller lägga till filter. 👀

Fotors bästa funktioner

Filter och effekter gör det enkelt att skapa bilder med vissa stilar, som vintagebilder eller anime-känsla.

Använd teckensnittsgeneratorn för att lägga till text som matchar stilen på din bild.

Med dussintals mallar kan du skapa collage, färglägga foton och skapa snygga designer att dela på olika plattformar.

Använd genvägar för att förbättra ett foto eller ta bort bakgrunden med ett klick.

Fotor-begränsningar

Vissa användare har märkt att funktioner som redigeringshistorik och lager saknas.

Användargränssnittet är inte särskilt intuitivt och kan vara buggigt med långa laddningstider.

Fotor-priser

Grundläggande : Gratis

Pro : 8,99 $/månad

Pro+: 19,99 $/månad

Fotor-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 80 recensioner)

4. Artguru AI

via Artguru

Artguru tar emot textinmatning och skapar bilder på några sekunder. Ladda upp ett foto och välj en stil som punk eller klassisk konst för att generera en stiliserad bild. Letar du efter inspiration? Bläddra i bildkatalogen genom att klicka på avsnitten "Utforska" eller "Trender".

Artgurus bästa funktioner

AI Avatar and Portrait Generator tar en selfie och genererar realistiska bilder baserade på olika stilfilter.

Gå med i Discord-communityn för att chatta med andra kreatörer, diskutera konst och få inspiration.

Med Background Remover kan du förbättra en befintlig bild på några sekunder utan större ansträngning.

Använd Photo Enhancer för att direkt justera belysning, färg och stil för snabba korrigeringar.

Artgurus begränsningar

Det finns ingen offlineversion av Artguru, så du måste vara uppkopplad för att kunna använda det.

Du har inte lika stor kontroll över fin detaljer som du har med verklig fotografering.

Artguru-priser

Mini : 1,99 $/vecka

Pro: 3,99 $/vecka

Artguru-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

5. Förenklat

via Simplified

Simplified är ett allt-i-ett-verktyg för AI-innehållsskapande. Det erbjuder AI-genererad konst, copywriting och hantering av sociala medier på ett och samma ställe. Med ett enda klick kan du generera AI-bilder och få tillgång till miljontals gratis mallar och bilder.

Förenklade bästa funktioner

Med hjälp av ett stort antal grafiska designverktyg , inklusive varumärkespaket, kan du skapa bilder som matchar din stil för ett enhetligt utseende.

Bakgrundsborttagaren sparar tid när det gäller att redigera foton

Professionella mallar, inklusive animationsskapare, utökar dina möjligheter till anpassad design.

Med det magiska verktyget för storleksändring kan du direkt beskära och justera bildstorleken för delning på olika plattformar.

Förenklade begränsningar

Det finns en inlärningskurva eftersom det finns så många funktioner och mallar.

Gränssnittet kan vara rörigt, vilket gör det svårt att omedelbart hitta rätt verktyg.

Förenklad prissättning

Design Free : 0 dollar

Design Pro : 9 $/månad

Design Business: 15 $/månad

Förenklade betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

📮ClickUp Insight: 11 % av våra respondenter använder AI främst för brainstorming och idéskapande. Men vad händer med dessa briljanta idéer efteråt? Här behöver du en AI-driven whiteboard, som ClickUp Whiteboards, som hjälper dig att omedelbart omvandla idéer från brainstormingsessionen till uppgifter. Och om du inte riktigt kan förklara ett koncept, be helt enkelt AI-bildgeneratorn att skapa en bild baserad på din uppmaning. Det är den ultimata appen för arbete som gör att du kan komma på idéer, visualisera och genomföra snabbare!

6. Starryai

via starryai

Detta verktyg tar textbeskrivningar och använder djupinlärningsmodeller och algoritmer för att skapa vackra konstverk. Skapa upp till fem bilder gratis varje dag och njut av full äganderätt till skapelserna. Anpassa stilar och bildförhållanden för användning på en mängd olika plattformar.

starryai bästa funktioner

Med över 1 000 stilar kan du skapa mästerverk oavsett om du gillar anime, realistiska bilder eller något annat.

Använd Bulk Create för att generera flera bilder i liknande stilar med bara ett klick.

Använd mobilappen på iOS eller Android för att skapa på språng.

Njut av full äganderätt för att dela på det sätt du vill.

starryai begränsningar

Det finns många möjligheter till anpassning när du skriver in kommandon, men inte så många redigeringsfunktioner.

Krediter begränsar antalet bilder du kan skapa per dag.

starryai prissättning

Gratis: Ingen kostnad, men det finns en begränsning på fem bilder per dag.

starryai betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

7. Hotpot. ai

Hotpot erbjuder en samling generativa AI-bildverktyg för att skapa mästerverk. Ta bort objekt, anpassa konst och se dig själv som en AI-avatar. Andra funktioner inkluderar möjligheten att uppdatera befintliga bilder genom att färglägga gamla foton och återställa skadade bilder. 📸

Hotpots bästa funktioner

Mallar för olika bildtyper segmenterade efter plattform gör att du kan skapa de bilder du behöver för olika marknadsföringsändamål.

En databas med AI-stockfoton gör det enkelt att dela bilder för kommersiella ändamål.

Dussintals verktyg bryter ner bildskapandet för att göra de ändringar du vill ha.

Verktygen Device MockUps och Graphics är perfekta för utvecklare som vill lägga till konstnärliga designer till sina produkter.

Begränsningar för Hotpot

Anpassningsmöjligheterna är begränsade jämfört med andra verktyg för konstskapande.

När bilden har skapats kan du inte göra några ändringar.

Hotpot-prissättning

Baserat på krediter: Olika funktioner och inställningar kräver olika mängder krediter, så prissättningen beror på exakt vad du använder verktyget till.

Hotpot-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

8. Synthesia

via Synthesia

Synthesia skiljer sig från de flesta verktygen på denna lista eftersom det tar text och omvandlar den till videor, inte bara bilder. Med AI-röster på över 120 språk är det enkelt att nå din publik oavsett var de befinner sig. De lättanvända redigeringsverktygen kräver ingen erfarenhet eller kunskap, så även nybörjare i teamet kan hoppa in och göra ändringar. 🤩

Synthesias bästa funktioner

Välj bland mer än 140 avatarer för att representera ditt varumärke eller din röst i videorna.

Verktyget ersätter tråkiga presentationer och text för att skapa ett mer engagerande och informativt tillvägagångssätt.

Skapa ett manus, anpassa videon, samarbeta i realtid och ladda ner allt på ett och samma ställe.

Med en enkel bildredigerare behöver du inte vara professionell för att använda verktyget.

Synthesias begränsningar

Vissa abonnemang begränsar antalet videor du får skapa.

Vissa användare tyckte att kvaliteten inte var professionell, vilket gjorde det användbart endast i vissa situationer.

Priser för Synthesia

Personligt : 30 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Synthesia-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

Kolla in dessa Synthesia-alternativ!

9. Gencraft

via Gencraft

Ta några ord och förvandla dem till bilder och videor med Gencraft. Generera nya idéer genom att lägga till några nyckelord och se vad bildgeneratorn skapar. Skapa sammanhängande varumärkesbilder genom att be verktyget att införliva ditt varumärkes röst och stil i bilderna.

Gencrafts bästa funktioner

Stilar som streetwear, kosmisk och lyxig låter dig skapa bilder med den känsla du önskar.

Det tar högst 30 sekunder att skapa bilder.

Om du inte är säker på vad du vill skapa, skriv in några nyckelord så ger verktyget dig idéer.

Gencrafts begränsningar

Icke-betalande prenumeranter får inte använda bilderna för kommersiella ändamål.

Bilder lagras endast i 30 dagar för användare med gratiskonto.

Gencrafts prissättning

Startpaket : 3,99 $/vecka

Pro: 9,99 $/vecka

Gencraft-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. Visme

via Visme

Visme är ett AI-verktyg för innehållsskapande som genererar allt från presentationer och datadiagram till bilder. Använd det för att snabbt skapa varumärkesbilder som grafik och videor för sociala medier. Utnyttja det som ett AI-marknadsföringsverktyg för att lägga till grafik i marknadsföringspresentationer eller interna dokument för teamet. 🙌

Vismes bästa funktioner

Bildbiblioteket innehåller miljontals unika grafikbilder och foton.

Sök efter användningsfall för att begränsa bildbiblioteket efter dina behov.

Samarbeta i realtid med ditt designteam för att få feedback och generera idéer till nya grafiska element.

Verktyget erbjuder också en inbyggd innehållskalender och interaktiva designer.

Begränsningar för Visme

Användarna tyckte att det var svårt att åtgärda fel i layouterna.

Inlärningskurvan är brant, inklusive att lära sig hur man navigerar i gränssnittet.

Priser för Visme

Grundläggande : Gratis

Startpaket : 29 $/månad

Pro : 59 $/månad

För team: anpassade priser

Visme-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)

11. DeepAI

via DeepAI

DeepAI erbjuder en serie verktyg för att skapa bilder och öka din kreativitet, oavsett om du är produktchef, konstnär eller marknadsförare. Utforska biblioteket med AI-bilder för inspiration eller ladda upp din egen design och redigera den med hjälp av AI-funktionerna.

DeepAI:s bästa funktioner

Skapa snabbt en bild genom att ange en textprompt, välja en stil och klicka på generera-knappen.

Använd bildredigeraren för att göra snabba korrigeringar av ett foto

Använd funktionerna för superupplösning och stabil diffusion för att skapa anpassade bilder.

Sök i communityn för att hitta inspiration och designer skapade av andra användare.

DeepAI:s begränsningar

Vissa användare upplevde att verktyget ofta genererade suddiga bilder.

Det kan vara buggigt och långsamt.

DeepAI-priser

Betala efter användning: Köp krediter från 5 till 1 000 dollar

Bli DeepAI Pro: 4,99 $/månad med kreditgränser

DeepAI-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

Utnyttja AI för att effektivisera dina processer

Med dessa Dall-E-alternativ är det enklare än någonsin att generera bilder från text. Spara tid och öka kreativiteten genom att använda ett av dessa verktyg för varumärkesbyggande, marknadsföring och kommunikation.

Och när du behöver ett mer omfattande verktyg finns det inget bättre än ClickUp. Registrera dig för ClickUp idag och börja använda AI för att effektivisera alla dina processer och känna dig som en konstnär i arbete. 🙌