De 11 bästa mallarna för influencers för att hantera outreach 2025

Influencer-marknadsföring har blivit ett viktigt sätt för företag att bygga varumärkeskännedom och nå ut till sin målgrupp. Men att samarbeta med influencers kräver mycket arbete – från din strategi för att nå ut till influencers till genomförandet av din marknadsföringsplan.

Du behöver inte bara hitta rätt influencer för ditt varumärke, utan också upprätthålla en produktiv och professionell relation under hela processen.

Använd dessa influencer-mallar för att förfina din marknadsföringsstrategi och minska den tid det tar att lansera en framgångsrik influencer-marknadsföringskampanj.

Vad är en influencer-mall?

En influencer-mall är ett dokument som du använder för att effektivisera och standardisera dina interaktioner med influencers. Istället för att börja om från början varje gång kan du helt enkelt anpassa din disposition eller mall för varje potentiell influencer du kontaktar.

Några av de vanligaste mallarna för influencers är:

E-postmall för kontakt med influencers : Använd denna mall för att ta kontakt med en influencer för första gången. Om du kommer att kontakta dem via direktmeddelande, skapa en DM-mall istället för en e-postmall.

Mall för uppföljningsmejl : Använd denna mall för att följa upp influencers som du inte har hört av eller som har uttryckt intresse för ditt projekt.

Mall för influencerkampanj : En kampanjbeskrivning förklarar omfattningen, syftet och tidsplanen för din kampanj för potentiella influencers.

Mall för influencerkontrakt: Din Din mall för influencerkontrakt bör tydligt ange villkoren för ditt influencerpartnerskap, till exempel hur många inlägg på sociala medier du förväntar dig att de ska skapa varje vecka eller månad 📅

Mall för innehållsplan för sociala medier: Denna typ av mall hjälper dig och din influencer att hålla samma linje när kampanjen fortskrider.

Vad kännetecknar en bra influencermall?

En bra mall för influencer-marknadsföring bör innehålla viktig information och samtidigt vara lätt att anpassa till varje influencer du kontaktar. Du kan till exempel inkludera samma information om ditt företag i varje e-postmeddelande, men anpassa ämnesraden och influencer-namnet.

Här är fyra saker som du bör inkludera i dina meddelanden till influencers:

Ämnesrad: Ju mer populär influencern är, desto fler e-postmeddelanden får hen. Använd en intressant ämnesrad för att få influencerns uppmärksamhet och öka öppningsfrekvensen.

Varumärkesvärden : Influencers på sociala medier gillar att samarbeta med varumärken som stämmer överens med deras värderingar. Öka dina chanser att lyckas genom att lyfta fram hur din produkt eller ditt företag passar deras målgrupp.

Gratis prov : Om ditt varumärke inte är så känt kan du erbjuda gratis produktprover så att de själva kan se vad din produkt går ut på 🎁

Mediekit: Om din influencer är en bloggare eller recensent, förse dem med ett mediekit med allt ditt marknadsföringsmaterial så att de inte behöver leta efter det själva.

11 influencer-mallar

Det är troligt att du behöver kontakta flera influencers innan du kan etablera ett framgångsrikt partnerskap för ditt varumärke. Dessa kostnadsfria mallar sparar tid i varje steg, från den första kontakten till skapandet av en innehållskalender för sociala medier.

Ladda bara ner de mallar du behöver och anpassa dem för varje ny marknadsföringsstrategi.

1. ClickUp-mall för influencerkontrakt

Skapa ditt nästa kontrakt med mallen Influencer Contract Doc Template från ClickUp.

Använd denna ClickUp-mall för influenceravtal för att dokumentera ett formellt avtal med en influencer eller innehållsskapare. Börja med att fylla i influencerens namn, kontaktuppgifter och hemadress. Fyll sedan i tabellen med deras användarnamn på varje plattform för projektledning på sociala medier (Facebook, Instagram, Tiktok osv.) tillsammans med antalet följare.

När du har skapat avtalet kan du skicka det till dem via e-post för granskning, och båda parter kan underteckna dokumentet digitalt. Exportera din strategi för influencer-kontakter som en PDF-fil för enkel dokumentation.

De fungerar inte bara som ett bindande avtal, utan gör det också enkelt att hålla koll på alla influencers du arbetar med tack vare profilbilder och sociala medie-användarnamn som visas direkt på förstasidan.

2. ClickUp-mall för innehållsplan för sociala medier

Spåra inlägg på sociala medier med denna anpassningsbara mall för innehållsplanering.

Denna ClickUp-mall för innehållsplanering för sociala medier hjälper dig att spåra alla dina kampanjer på sociala medier på ett och samma ställe, även om du arbetar med flera influencers.

Varje uppgift får ett förfallodatum och en ansvarig, så att du kan tilldela en Instagram-story till din Instagram-influencer och ett TikTok-inlägg till någon annan. Du kan också använda kolumnen Prioritet för att markera tidsbegränsade uppgifter med en röd eller orange flagga.

Har du andra personer involverade i din influencer-marknadsföringskampanj, till exempel en redaktör, designer eller copywriter? Lägg till dem i ett av fem anpassade fält för bättre samarbete.

Oavsett om du planerar en ny produktutdelning eller en förhandsvisning av en kommande lansering, kommer denna mall för innehållsplanering för sociala medier att hjälpa dig att hålla ordning och vara produktiv.

3. ClickUp Agency Client Health Tracker av Zenpilot

Ligg steget före kundernas behov och öka kundnöjdheten med denna anpassningsbara mall från ZenPilot och ClickUp.

Att samarbeta med influencers blir allt populärare för företag, men det kan vara svårt att hantera dessa relationer. Det är där ClickUp Agency Client Health Tracker från Zenpilot Template kommer in. Denna anpassningsbara mall gör det möjligt för byråer att spåra hälsan i sina kundrelationer på ett och samma ställe, vilket gör det enkelt att hantera influencer-information och maximera effekten.

Med ClickUp Agency Client Health Tracker kan byråer spåra viktiga datapunkter såsom influencers nöjdhetsnivåer, kontaktpunkter och feedback. Genom att logga denna information kan företag få en bättre förståelse för sina influencerrelationer och optimera sin strategi därefter. Detta gör det möjligt för dem att upprätthålla starka partnerskap och driva på större affärsframgångar.

Genom att integrera ClickUp Agency Client Health Tracker i din influencerhanteringsprocess kan du effektivisera dina arbetsflöden och hålla koll på eventuella problem som uppstår.

4. ClickUp-annonsmall

Denna ClickUp-annonsmall hjälper dig att spåra statusen för dina marknadsföringsmaterial.

Denna ClickUp-annonsmall kan hjälpa dig att utveckla en ny annons för din digitala marknadsföringskampanj från början till slut. Börja med att identifiera marknadsföringsmålet, marknadsföringsmaterialet och marknadsföringsstatusen (till exempel "Under utveckling").

Dela sedan upp utvecklingsprocessen i olika steg, till exempel ”Första utkastet klart”, ”Slutgiltigt utkast klart” och ”Godkänt av juridiska avdelningen”. När din annons har godkänts av ledningsgruppen, juridiska avdelningen och marknadsföringsteamet kan du skicka den till dina influencers på sociala medier och andra samarbetspartners för att sätta igång dina marknadsföringsinsatser.

Denna reklammall kan användas för de flesta influencer-marknadsföringskampanjer, samt för affiliate-program och varumärkesambassadörsprogram.

5. ClickUp-mall för kampanjbeskrivning

Bygg varje steg i din kampanjarbetsflöde i denna mallbaserade brief i ClickUp Docs.

Innan du ingår ett influencer-marknadsföringssamarbete kan du använda en ClickUp-mall för kampanjbeskrivning för att samordna alla och koordinera dina marknadsföringsinsatser.

Fyll i tabellen med projektets drivande, bidragande och godkännande personer (använd deras sociala medie-namn så att du enkelt kan hitta dem online). Ange produktnamn, slogan och beskrivning av den produkt du vill marknadsföra.

Mallen innehåller också ett avsnitt för meddelanden där du kan beskriva din uppmaning till handling (CTA). Är din produkt perfekt för familjer med barn eller för husdjursägare? Lägg till en bild av din ideala kund i avsnittet Målgrupp.

Avsnittet Budget hjälper dig att dela upp din kampanjbudget i olika delar, såsom copywriting, videoproduktion och analys, medan avsnittet Milstolpar hjälper dig att hålla koll på deadlines för varje steg i din kampanj.

Avsluta din influencermarknadsföring med ett avsnitt för viktiga resultat och ytterligare resurser som ditt team kan konsultera.

6. ClickUp-mall för kampanjspårning

Spåra framstegen för flera marknadsföringskampanjer från start till mål med denna detaljerade mall för kampanjspårning.

Denna ClickUp-mall för kampanjspårning hjälper dig att hålla koll på hur dina influencer-marknadsföringskampanjer går. Från e-postmarknadsföring till affiliate-marknadsföring – använd denna mall för att se alla dina pågående kampanjer på ett och samma ställe.

Ställ in kampanjens lanseringsstatus till "Planerad" eller "Lanserad" och lägg till en ansvarig och en kampanjledare för varje uppgift så att du vet vem som är ansvarig för den. Använd praktiska taggar som Podcast, Webbplats, Annonser och Sociala medier så att du vet vilken plattform varje marknadsföringskampanj visas på.

När din kampanj har startat kan du spåra budget, utgifter, visningar, klick och konverteringsstatistik. Växla mellan listvy, tavelvy, kalendervy och mer beroende på hur du vill visualisera dina data.

7. ClickUp-mall för innehållsmarknadsföring

Med denna mall för innehållsmarknadsföring kan du gruppera uppgifter efter månad, markera deras prioritetsnivå, märka olika innehållstyper och mycket mer.

Innehållsmarknadsföring kräver samordning mellan ditt marknadsföringsteam, influencers och andra intressenter. Använd ClickUps mall för innehållsmarknadsföring för att effektivisera skapandet av innehåll, oavsett om det är videor, artiklar, blogginlägg eller infografik. 📹

Använd fält som Insats och Utgångskvalitet för att avgöra vilka typer av innehåll som är mest kostnadseffektiva, och markera uppgifter som Slutförda, Kasserade eller Att göra.

Det här är ett utmärkt tillfälle att be potentiella influencers att delta i en produktrecension, en tävling eller någon annan typ av marknadsföringskampanj.

Se till att nämna det i dina e-postmallar för influencer-kontakter så att de vet vad de kan förvänta sig av samarbetet.

Se hur AI-marknadsföringsverktyg kan effektivisera ditt influencer-marknadsföringsflöde!

8. ClickUp-mall för marknadsföringsförslag

Presentera dina marknadsföringstjänster för kunderna med ett bra marknadsföringsförslag.

Denna ClickUp-mall för marknadsföringsförslag kan användas av enskilda marknadsförare eller influencer-marknadsföringsteam för att presentera sina tjänster för potentiella kunder. Första sidan innehåller företagsnamnet och en kort beskrivning, följt av en sektion som presenterar teammedlemmarna och deras respektive roller.

Efter sidan Om oss kommer själva förslaget, tillsammans med en genomgång av processen som beskriver hur det skulle vara att arbeta med dig.

Du kan använda detta marknadsföringsförslag för att presentera en idé för relevanta influencers och deras innehåll, en hashtag för en kampanj på sociala medier eller någon annan idé för innehållsmarknadsföring.

De liknar en mall för e-post och samarbete med influencers i det att målet är att presentera ditt team, dina kompetenser och din vision på ett tydligt och engagerande sätt.

9. ClickUp-mall för att starta en byrå för marknadsföring i sociala medier

Starta din egen marknadsföringsbyrå för sociala medier med denna omfattande mall.

ClickUp-mallen Start a Social Media Marketing Agency är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att bygga upp din sociala mediebyrå från grunden. Denna mall för medelnivå är kompatibel med ClickUp Spaces för ännu mer avancerade samarbetsfunktioner.

Du kan skapa en omfattande instrumentpanel med flera visningstyper, inklusive tavla, lista, mina uppgifter och förfaller denna vecka. Använd 30 färgkodade statusar, såsom granskas, aktiv, väntar, publicerad, behöver revideras och mer.

Du får också tillgång till 12 olika ClickApps, som täcker allt från tidrapportering och sprintar till prioriteringar, WIP-gränser och beroendevarningar.

Med så många funktioner är det enkelt att flytta uppgifter från idé- eller förslagsstadiet hela vägen till publicering. Håll koll på flera kunder och influencers med samma mall genom att tagga varje uppgift efter kund, kanal och innehållstyp.

10. ClickUp avancerad mall för sociala medier

Använd den avancerade mallen för sociala medier från ClickUp för att effektivisera din innehållshantering och hålla ordning på dina aktiviteter.

ClickUp Social Media Advanced Template är en avancerad mall som kan hjälpa dig att förbättra dina kampanjer på sociala medier. Den har 16 olika statustyper, såsom Design, Publicerad/Live, Uppdatering krävs och Inlägg borttaget, så att du kan hålla koll på både senaste inlägg och kommande inlägg samtidigt.

Börja med att skapa en lista över kommande innehåll, till exempel blogginlägg eller Instagram-berättelser. Lägg till ett förfallodatum och en ansvarig person för varje uppgift, och använd färgkodade etiketter för att identifiera sociala mediekanalen och innehållskategorin (till exempel Nyheter, Tips eller Handledning).

När inlägget är publicerat laddar du upp innehållsfilerna och lägger till en länk till den aktiva URL:en så att du kan granska eller uppdatera det när som helst. Du kan använda samma mall för att spåra inlägg som gjorts av mikroinfluencers eller till och med en varumärkesambassadör på deras egna sociala medieprofiler.

Gillar du inte Kanban-tavlor? Oroa dig inte: du kan enkelt växla till schemavyn så att du kan se dina kommande inlägg i marknadsföringskalendern.

Prova programvaran för marknadsföringskalender!

11. ClickUp-arbetsflöde för sociala medier-strategi

Använd ClickUps anpassningsbara mall för arbetsflöde för sociala medier för att planera och utföra viktiga uppgifter relaterade till sociala medier.

ClickUp Social Media Strategy Workflow är en mall för medelnivå som förenklar planeringsprocessen för marknadsförare på sociala medier. Dela upp allt i uppgifter och deluppgifter och märk dem med färgkodade statusar som Klar, Blockerad, Behöver revideras, Behöver godkännas eller Pågår.

I kolumnen Roll identifierar du de teammedlemmar som är involverade i varje uppgift, till exempel social media-ansvarig, marknadsföringsansvarig och innehållsstrateg.

När ditt arbetsflöde är klart kan du växla mellan skapandefasen, moodboard, varumärkesriktlinjer och steg för sociala medier-strategi.

Denna ClickUp-mall eliminerar gissningsarbetet i din strategi för sociala medier så att du kan beta av din att göra-lista en uppgift i taget. Glöm inte att inkludera influencer-kontakter för att få fler att uppmärksamma din marknadsföringskampanj! 👀

Hur man ökar responsfrekvensen för influencers

En av de största utmaningarna inom influencer-marknadsföring är att få svar från potentiella influencers. Med så många varumärken som tävlar om deras uppmärksamhet kan det vara svårt att sticka ut och bli uppmärksammad.

Men oroa dig inte! Vi har några tips som hjälper dig att öka responsfrekvensen från influencers:

Anpassa dina meddelanden: Skicka inte bara ett generiskt e-postmeddelande till alla influencers på din lista. Ta dig tid att undersöka varje influencer och anpassa ditt meddelande till dem. Nämn deras senaste arbete eller något du beundrar med deras varumärke. Erbjud värde: Influencers är mer benägna att svara om de ser att ett samarbete med dig kommer att gynna dem på något sätt. Oavsett om det handlar om att erbjuda gratisprodukter, ett betalt samarbete eller exponering för en ny publik, se till att kommunicera det värde de kommer att få genom att samarbeta med ditt varumärke. Håll det kort och koncist: Influencers är upptagna personer och får många e-postmeddelanden varje dag. Håll ditt första kontaktmeddelande kort och koncist. Spara detaljerna till senare i konversationen. Uppföljning: Om du inte får något svar från en influencer efter ditt första meddelande, tveka inte att följa upp med en vänlig påminnelse. Ibland kan deras inkorg bli överfull och de kan ha missat ditt första meddelande. Bygg relationer: Kontakta inte influencers bara när du behöver något av dem. Ta dig tid att bygga äkta relationer genom att engagera dig i deras innehåll och stödja deras varumärke. Det gör det mer troligt att de svarar när du kontaktar dem för ett samarbete.

Bygg upp varumärkeskännedom med ClickUp-mallar för influencers

Rätt influencer är någon med en inbyggd publik vars image stämmer överens med ditt varumärkes värderingar. Men de bästa influencers är eftertraktade, så det kan ta tid innan du får svar från dem.

Håll dina e-postmeddelanden korta och koncisa för att förbättra svarsfrekvensen, och använd e-postmallar för att spara tid i utkastprocessen.

Med ClickUp-mallar för utskick, uppföljningsmejl, influencerkontrakt och kampanjbriefs har du alltid de dokument du behöver till hands. Dessutom gör våra samarbetsverktyg det enkelt att dela information med andra medlemmar i ditt marknadsföringsteam så att du vet vem som ansvarar för vilka uppgifter.

Från influencer-kontakter till strategi för sociala medier – ClickUp har allt du behöver.

Besök ClickUps mallbibliotek för ännu fler marknadsföringsverktyg som hjälper dig att växa ditt företag.