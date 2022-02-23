Tips och verktyg som hjälper dig att minska ångest på arbetsplatsen

Hej! 👋

Snabb mental hälsokontroll: Hur mår du idag?

Ta en minut och fundera över hur du (verkligen) mår:

Vi hoppas att du mår bra, men om du har det svårt så kommer det att bli bättre – vi finns här för dig. Vi har skrivit den här artikeln för att ge dig några tips och förslag på hur du kan hantera din stress och ångest på jobbet. 💜

Det är ingen hemlighet att mental hälsa är ett viktigt ämne idag – och det är det också. Med den senaste pandemin har diskussionen om mental hälsa blivit mer normaliserad än någonsin tidigare, och samtalen har äntligen nått arbetsplatsen.

Som samhälle har vi börjat förstå att mental hälsa är en integrerad del av vår allmänna hälsa. Men även om diskussionen har ökat kan det fortfarande vara svårt att vara medveten om sin egen mentala hälsa och ha den i åtanke när man är mitt uppe i en hektisk dag, vecka eller månad.

Det är självklart att det inte är hållbart att arbeta tills du är helt utbränd – det skadar vår mentala hälsa och gör att vi känner oss mer oroliga dag efter dag. Eftersom ångest är en av de största mentala hälsoutmaningarna som människor möter varje dag, både hemma och på jobbet, är det dags att belysa detta ämne och dela med sig av sätt att hantera det på ett helhetsorienterat sätt. ✨

Låt oss dyka in i vad du behöver veta om mental hälsa på jobbet, hur ångest på arbetsplatsen påverkar människors produktivitet, tillsammans med några viktiga tips och verktyg för att hålla hela ditt välbefinnande i god form!

Psykisk hälsa: Ta hand om kroppens kontrollcenter 🧠 🌱

Ordet mental hälsa har använts flitigt på sistone, så låt oss snabbt definiera det för att ge dig mer sammanhang.

Enligt National Institute of Mental Health omfattar mental hälsa vårt emotionella, psykologiska och sociala välbefinnande. Den påverkar hur vi tänker, känner, agerar, fattar beslut och förhåller oss till andra. Den är avgörande för vår allmänna hälsa och livskvalitet.

Vi lever i en värld där vi ständigt är på språng, och det kan vara svårt att ta ett steg tillbaka och ta hand om oss själva. Verkligheten är att vår mentala hälsa i stor utsträckning påverkar vår relation till oss själva, andra och vår livskvalitet.

Om vi inte börjar inse och normalisera behovet av att ta en paus för att kontrollera vår mentala hälsa då och då, eller åtminstone ta itu med behoven när de uppstår, riskerar vi att hamna i kaos.

Vår hjärna är trots allt kroppens huvudsakliga kontrollcenter. När den är i kaos påverkas allt annat negativt.

Ångest: Mycket mer än oro 🎭

Känner du igen den känslan? Den där tryckande känslan i bröstet, klumpen i halsen och paniken som uppstår när du känner att något kommer att gå fel. Känner du någonsin att du aldrig kommer framåt eller gör tillräckligt? 🥵

Du börjar tvivla på varje beslut och ifrågasätter om du fattade rätt beslut. Du kanske till och med återupplever en situation som redan inträffat och försöker analysera hur du sa saker, hur du agerade och så vidare. Kort sagt, du känner att din hjärna inte vet hur den ska sluta tänka eller förutse ett negativt framtida resultat – det är inte normal oro, det är arbetsångest .

Det samhälle vi lever i främjar stress och jäkt, vilket får oss att ständigt pressa oss själva i tron att vi skulle bli mer framgångsrika om vi aldrig slutar röra på oss eller tänka.

Men vi är inga hajar – ibland måste vi stanna upp. ✋ 🛑

Inse när det är dags att bromsa och trycka på pausknappen ⏸

Lagen om avtagande avkastning är ett begrepp som ofta används inom ekonomi, men som definitivt kan tillämpas på vårt dagliga liv och vår mentala hälsa. Den antyder att du kan skörda frukterna av dina investeringar (din tid, dina pengar, din energi osv.) upp till en viss gräns, men att det kommer en punkt när du börjar få en lägre avkastning på investeringen (ROI).

Ta en titt på den här grafen, till exempel. 👀

Det du ser här är en representation av sambandet mellan din insats och resultat. Vid punkten för avtagande avkastning har du använt all din energi och tid, vilket gör att kvaliteten på ditt arbete, dina handlingar, idéer osv. blir mindre optimal och kreativ jämfört med när du är utvilad och fulladdad. 🔋

Längre arbetstider betyder inte alltid att man presterar mer, och perfektionistiska tendenser är inte alltid bra för din mentala hälsa. 😬

Utan tid för självomsorg eller reflektion kommer den ångest du upplever att fortsätta att intensifieras om du fortsätter att pressa dig själv över dina gränser... och tro mig, alla har sina gränser. Detta kommer att leda till utbrändhet och du kan till och med förlora motivationen och vilja sluta helt på grund av den förödande utmattningen.

Det är dags att ta tillbaka vår mentala hälsa! 👊

Hur du kan börja minska onödig ångest – på jobbet eller hemma

Ångest, som inte ska förväxlas med kronisk ångest, är en normal mänsklig känsla som vi alla upplever i olika grad under våra liv. Känslan av ångest kommer och går, så vi behöver införa hälsosamma vanor för att minska stress- och ångestnivåerna. Detta innefattar att ta tid för egenvård, göra livsstilsförändringar, lära sig när man ska ta en paus (och faktiskt ta den) och införa verktyg som hjälper dig att organisera och hantera din arbetsbelastning.

Här är några tips och tekniker för att minska arbetsrelaterad ångest:

💜 Ta dig tid för självomsorg

Självomsorg ser olika ut för alla, och det är inte alltid de omedelbara belöningarna som detaljhandeln marknadsför som ”självomsorg”.

Vi måste börja motverka uppfattningen att självomsorg handlar om manikyr, att äta glass när man är ledsen och att sätta på sig en pormask (även om det kan hjälpa dig att må bättre för stunden). Men att tänka på självomsorg på detta sätt har definitivt bidragit till missuppfattningen att självomsorg är ett ytligt, lyxigt begrepp istället för en livsfärdighet.

Det är viktigt att hitta det du behöver, njuta av och fylla din emotionella kopp, samt vara villig att göra några förändringar för att integrera dem i din rutin.

Oavsett om det handlar om att cykla på morgonen innan jobbet, få massage, prata med en vän eller terapeut eller gå till gymmet för att träna, se till att du avsätter tid i ditt schema för att sätta dina behov i första rummet. 🌱 #ListentoMoiraRose

🏃 Gör en livsstilscheck

Får du tillräckligt med sömn? Dricker du tillräckligt med vatten? Äter du hälsosamma, balanserade måltider? Rör du på dig tillräckligt varje dag? Hur ser ditt koffeinintag ut? 😅 Jag vet... det är mycket att tänka på varje dag.

Här är några livsstilstips för dig:

Förbättra sömnkvaliteten 💤

Ställ in en påminnelse om läggdags på din telefon

Investera i rätt madrass för en ostörd sömn

Undvik blått ljus ungefär två till tre timmar före sänggåendet.

Använd en sömnapp för att få data om din sömnkvalitet

Drick koffeinfritt te före sänggåendet

Hydrera, hydrera, hydrera! 💧

Skaffa en återanvändbar vattenflaska eller investera i en smart vattenflaska som hjälper dig att komma ihåg att dricka, särskilt under dina mest hektiska arbetsdagar.

Ät hälsosamma måltider 🥗

Skaffa näringsrika livsmedel som du faktiskt kommer att äta

Minska intaget av sockerhaltiga livsmedel, bearbetade livsmedel, artificiella sötningsmedel, alkohol och koffein.

ät mat som är bra för din tarm. Ta hand om din tarmhälsa

Rör på kroppen 💃

Inför motion i din dagliga rutin för att frigöra ”glädje-/må bra”-hormoner som kallas endorfiner och för att stimulera frisättningen av andra hjärnkemikalier som spelar en viktig roll för att reglera ditt humör.

Ta bort oönskade och negativa tankar från ditt sinne

Detta går också tillbaka till självomsorg 😉

Förresten, dans räknas som motion, så sätt på din favoritmusik i 5–10 minuter om dagen och dansa bort de ångestfyllda tankarna ur huvudet 🕺

Håll koll på ditt koffeinintag ☕️

Notera hur mycket koffein du konsumerar dagligen och skriv ner ditt humör under dagen för att se hur koffein påverkar dig.

Minska din koffeinkonsumtion eller undvik det helt om det orsakar koffeininducerad ångest.

Byt ut kaffe och energidrycker mot naturliga alternativ som te.

🤳 Minska skärmtiden och minska tiden du spenderar på sociala medier

Minska tiden du spenderar på sociala medier, särskilt när du känner dig orolig och överväldigad. Börja sätta tidsgränser för din dagliga användning av sociala medier för att hålla dig fokuserad på ditt arbete och begränsa distraktioner som kan påverka din produktivitet och ditt tänkande. Du kan till och med aktivera läget "Stör ej" eller "Fokus" på din telefon för att begränsa distraktioner och frestelsen att kolla dina aviseringar!

✋ Vet när du ska ta en paus (och ta den också)

Jag vet att det är en utmaning! 😬

Kom ihåg att det är viktigt att ta pauser för att upprätthålla en hälsosam balans mellan arbete och privatliv. När du tar ledigt kan din hjärna vila och ladda om, vilket ger dig bättre mental klarhet. Och när du känner dig utvilad och mindre stressad kan din hjärna bokstavligen prestera bättre!

👩‍💻 Använd ett verktyg för uppgiftshantering och produktivitet

Ibland känns det som om vi har för mycket att göra, och ju fler uppgifter du slutför, desto fler nya uppgifter dyker upp. Det är lätt att bli överväldigad av den här typen av situationer eftersom du hela tiden tänker på allt som måste göras utan att ha någon klar uppfattning om hur du ska ta itu med det.

Med verktyg för uppgiftshantering och produktivitet kan saker och ting bli mer hanterbara. Ett verktyg för uppgiftshantering och produktivitet som ClickUp kan hjälpa dig att minska ångesten genom att samla ditt arbete på ett ställe, organisera ditt arbete, hantera arbetsbelastningen, spåra dina uppgifter och ge dig sätt att skriva ner idéer i dokument, anteckningsblock, uppgifter och mer, så att du inte behöver förlita dig på ditt minne för att komma ihåg varje liten detalj!

Bonus: Produktivitetsverktyg för ADHD!

Viktiga funktioner i ClickUp som hjälper dig att återfå kontrollen över din arbetsbelastning:

Integrationer : Anslut dina mest använda arbetsverktyg (över 1 000 alternativ) till ClickUp och samla allt ditt arbete på ett ställe. : Anslut dina mest använda arbetsverktyg (över 1 000 alternativ) till ClickUp och samla allt ditt arbete på ett ställe.

Hierarki: Strukturera ditt arbete med utrymmen, mappar, uppgifter, deluppgifter och mer för att hålla dem organiserade och lättillgängliga. Strukturera ditt arbete med utrymmen, mappar, uppgifter, deluppgifter och mer för att hålla dem organiserade och lättillgängliga.

Kalendervy: Håll koll på dina uppgifter genom att schemalägga och visa dem per dag, vecka eller månad. Håll koll på dina uppgifter genom att schemalägga och visa dem per dag, vecka eller månad.

Arbetsbelastningsvy: Planera och övervaka din arbetskapacitet för att undvika överbelastning och utbrändhet. Planera och övervaka din arbetskapacitet för att undvika överbelastning och utbrändhet.

Me Mode: Minimera andra distraktioner på skärmen och se bara de uppgifter som är tilldelade dig. Minimera andra distraktioner på skärmen och se bara de uppgifter som är tilldelade dig.

Tidsspårare: Hantera din tid bättre. Spåra din tid och ange tidsuppskattningar. Hantera din tid bättre. Spåra din tid och ange tidsuppskattningar.

Prioritetsflaggor: Organisera uppgifter efter vikt och brådskandehet Organisera uppgifter efter vikt och brådskandehet

Tilldelade kommentarer och vyn Tilldelat mig i meddelanden: Tilldela kommentarer till ditt team (och dig själv) och visa kommentarer/åtgärder som är tilldelade dig under vyn Tilldelat mig i meddelanden. Tilldela kommentarer till ditt team (och dig själv) och visa kommentarer/åtgärder som är tilldelade dig under vyn Tilldelat mig i meddelanden.

Visa arbetsbelastning i ClickUps arbetsbelastningsvy

⏳ Tidshantering och gränssättning

Med dagens hektiska tempo på arbetsplatsen är det inte konstigt att många känner sig oroliga. Med så mycket att göra och för lite tid på dagen kan känslor av ångest lätt ta överhanden. Därför är det viktigt att vi hittar sätt att hantera vår tid mer effektivt!

Tidshanteringstekniker som tidsblockering, prioritering av uppgifter baserat på brådskandehet, vikt och känslighet för timing, kan ge struktur åt dina arbetsdagar och hjälpa dig att få kontroll över din arbetsbelastning.

Du kan börja registrera hur lång tid du lägger på varje typ av uppgift för att bedöma hur krävande de är, identifiera eventuella hinder och kategorisera dem efter prioritet.

⭐️ Proffstips: Om du behöver ett verktyg för uppgiftshantering med tidsregistreringsfunktioner, vänd dig till ClickUp! Spåra enkelt tiden du lägger på varje uppgift, ange beräknad tid för slutförande för att sätta förväntningar och lägg till prioritetsflaggor för att märka dina uppgifter efter hur brådskande eller viktiga de är.

Att sätta dessa tidsgränser för dig själv är nyckeln till att hantera stressnivåer och förhindra att du ständigt känner dig överväldigad.

Global tidrapportering i ClickUp på datorn och i mobilappen

✅ Sätt upp SMART-mål

Att sätta upp SMART-mål kan hjälpa dig att skapa en strukturerad väg och hålla dig fokuserad. När du sätter upp mål, se till att de är: Specifika, Mätbara, Attainbara, Relevanta och Tidsbaserade.

Vi vill också lägga till realistiskt till listan! Varför? Jo, vi har alla ibland en tendens att sikta mot stjärnorna (ibland utan att ens inse det!), men att sätta upp realistiska SMART-mål är ett sätt för oss att vara ärliga och transparenta mot oss själva. Ju mer realistiska våra mål är, desto mer kontroll känner vi över att nå våra övergripande mål!

⭐️Proffstips:Håll koll på alla dina mål med ClickUps målfunktion. ClickUp Goals hjälper dig att sätta upp och följa dina mål på ett sätt som passar dig. Du kan skriva in alla dina mål, kategorisera dem efter dina preferenser och lägga till anteckningar till varje mål. När du är klar med att sätta upp målen är det dags att ta kontrollen och börja följa dem!

Du klarar det 👊 😉

Sätt upp tydliga och mätbara mål i ClickUp Goals

🙋 Känn dig aldrig dålig för att du behöver hjälp!

Det är viktigt att lära sig att be om hjälp när du känner dig överväldigad eller orolig på jobbet. Det kan verka som om du är den enda som kämpar med dessa svåra känslor, men det kunde inte vara längre från sanningen.

Många människor upplever dessa känslor varje dag och det krävs mycket mod att erkänna att de behöver hjälp. Om du känner dig orolig för att du tar på dig för mycket själv och det inte verkar som om du någonsin kommer att hinna ikapp, be om hjälp eller delegera uppgifter på lämpligt sätt.

Och återigen, du är inte ensam – vi behöver alla hjälp på ett eller annat sätt. Oavsett om det handlar om att berätta för din chef eller kollegor att du känner dig överväldigad av din arbetsbörda, förvirrad över en uppgift eller osäker på vilket första steg du ska ta i ett projekt, kan kommunikation och öppenhet hjälpa dem att förstå din situation och i sin tur hjälpa dig att hitta en lösning.

Låt oss tillsammans börja eliminera stigmatiseringen kring att be om hjälp. 🤝 💜

Bonus: Se hur neurodiversitet kan vara en konkurrensfördel 😊

Återfå lugnet i din arbetsdag 🧘‍♀️

Vi tror på vikten av att upprätthålla en hälsosam balans mellan arbete och privatliv och att ta sig tid för avkoppling och de saker som fyller dig med energi.

