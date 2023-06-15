15 idéer för att organisera skrivbordet och öka produktiviteten

Att hålla ordning på skrivbordet har alltid varit svårt för många av oss som arbetar hemifrån eller på ett kontor.

När jag var journalist staplade jag till exempel gamla tidningar, utskrivna sidor och layoutdesign över hela mitt stora skrivbord och konferensbord.

Min favoritmetod var att stapla alla papper, broschyrer och gamla anteckningar i ett arkivskåp bredvid skrivbordet och sedan inte titta på dem på väldigt länge.

Lycka till med att hitta min att göra-lista eller en fil med kort varsel.

Här är den goda nyheten: det finns ett bättre sätt att hålla ordning på skrivbordet (15 stycken för att vara exakt)!

Här är våra 15 tips och tricks för att organisera skrivbordet så att du kan hålla koll på arbetet och hitta allt du behöver på ett ögonblick.

⏰ 60 sekunders sammanfattning Oordning på skrivbordet är ett vanligt problem som påverkar produktiviteten och den mentala klarheten negativt, oavsett om du arbetar hemifrån eller på kontoret.

En välorganiserad arbetsplats, både fysiskt och digitalt, är avgörande för att behålla fokus, minska stress och maximera effektiviteten.

Att bara ha nödvändiga saker på skrivbordet och se till att det finns gott om utrymme gör det möjligt att snabbt granska dokument och minskar röran.

Färgkodning av filer, gruppering av liknande objekt och användning av digitala verktyg som ClickUp för uppgiftshantering och organisering effektiviserar arbetsflödena.

Att begränsa personliga föremål, kontrollera aviseringar och undvika överdriven användning av klisterlappar hjälper dig att behålla fokus och förhindra mental röra.

Regelbunden städning och omvärdering av organisationssystemen är viktigt för att förhindra att det blir rörigt och för att säkerställa fortsatt effektivitet.

Genom att använda garderober eller förvaringsutrymmen för onödiga föremål och dölja elkablar skapas en visuellt ren och säker arbetsplats.

Att balansera fysisk skrivbordsorganisation med effektiva digitala verktyg förbättrar den totala produktiviteten och skapar en smidig och effektiv arbetsmiljö.

15 idéer och tips för att organisera skrivbordet

1. Håll skrivbordet fritt

Håll området intill din dator fritt från prylar. På så sätt kan du granska papper eller dokument direkt utan att behöva rensa skrivbordet eller kontoret.

Och låt inte saker ligga kvar för länge.

Granska, redigera, godkänn och vidarebefordra dem.

Ungefär som ett Kanban-arbetsflöde!

Detta är ett annat område där organisationsappar och projektledningsprogram är utmärkta resurser att ha. I många verktyg, som ClickUp, kan du granska och bifoga dokument direkt, vilket också hjälper dig att hålla ordning på ditt digitala utrymme.

Är du intresserad av att prova ett arbetsflöde i Kanban-stil? Kolla in ClickUps enkla Kanban-tavla-mall!

Samla alla dina uppgifter, deadlines och projektdetaljer på ett ställe med den enkla Gantt-diagrammallen från ClickUp.

2. Ha din stationära dator framför dig

Att ha din stationära eller bärbara dator framför dig hjälper dig att hålla fokus.

Det ska dock också vara bekvämt, så se till att skärmen står så att du kan sitta rakt framför den med rak rygg. Se till att du har tillräckligt med utrymme, cirka 45 cm framför dig.

Och hur är det med datorkablarna?

Förvara dem bakom skrivbordet och använd kabelband för att hålla ordning på sladdar och laddare.

Du kan också sätta upp en skrivbordsorganiserare om du vill.

3. Placera de saker du använder mest nära din dominanta hand

Att ha de saker du använder oftast nära till hands kan hjälpa dig att undvika onödiga rörelser som kan leda till obehag eller trötthet. Att till exempel upprepade gånger sträcka sig efter något på andra sidan skrivbordet kan med tiden orsaka smärta i axlar och nacke, vilket leder till minskad produktivitet och obehag.

Snabbtips: Utnyttja väggutrymmet. Om du inte har mycket förvaringsutrymme på kontoret eller ett litet skrivbord kan en flytande hylla vara lösningen. Om du inte har något ledigt väggutrymme kan du köpa en stapelbar skrivbordshylla.

4. Ha bara det du behöver på skrivbordet

Att bara ha det du behöver på skrivbordet är ett utmärkt sätt att hålla ordning och vara produktiv. En rörig arbetsplats kan vara distraherande och göra det svårt att fokusera på uppgiften. Genom att bara ha nödvändiga saker inom räckhåll skapar du en renare och mer strömlinjeformad arbetsplats som gör att du kan koncentrera dig bättre.

5. Färgkodera dina filer

Ja, behåll de brådskande och viktiga sakerna.

Men du kan gå ett steg längre och dela upp dem i olika sektioner med färgade filhållare, filorganiserare eller sorterare. 📂

Låt oss säga:

Rött är för marknadsföring

Grönt är för försäljning

Blått är för kreativitet/design

Gult är för rapporter, och så vidare.

På så sätt kan du snabbt känna igen en färg när du behöver en viss sak.

Använd samma färgkoordinering i ditt virtuella kontor med ClickUp! Prova att använda ClickUps prioritetsmatrismall för att organisera dina uppgifter med olika färger och prioriteringar.

Använd denna ClickUp Priority Matrix-mall för att identifiera kritiska uppgifter utifrån brådskandehet, påverkan och vikt.

💡 Proffstips: Be ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, att hjälpa dig att färgkoda organisationsrelaterade uppgifter. 👇🏼

6. Gruppera liknande föremål tillsammans

Om du inte är en konstnär som använder akrylfärger, penslar och massor av andra material, kan alla dina kontorsmaterial förmodligen rymmas i en låda.

Ha bara en låda i kontoret för dina kontorsmaterial som är multifunktionella.

Och det är okej om din sax hamnar där, tillsammans med dina klisterlappar, nålar och favorit-Washi-tejp.

Nu kan du använda dina andra lådor till andra saker, till exempel de sladdar du aldrig glömmer att slänga eller kanske till och med en låda för skräpmat. 😉

I ClickUp kan du också integrera gruppering i ditt virtuella kontor!

Använd vår organiserade projekthierarki för att gruppera relaterade uppgifter och placera saker där de hör hemma.

Bonus: Programvara för utrymmesplanering!

7. Släng klisterlapparna

Är du den typen som klistrar hela skärmen full med post-it-lappar och sedan kallar allt för ”viktigt”?

När det gäller idéer för att organisera kontoret är det förmodligen inte den bästa vägen att gå.

Inte bara kan en av lapparna falla av och hamna i papperskorgen, utan att sätta upp så många lappar på skärmen ser också billigt och rörigt ut.

Det är bättre att få aviseringar i din projektlednings- eller produktivitetsplattform, där de är säkra och skyddade från farorna med kontorsdammsugaren.

Spara de klisterlapparna till de mest brådskande uppgifterna eller den där sista galna idén som du inte vill glömma bort under lunchen.

Kom ihåg att klisterlappar endast är till för brådskande påminnelser. De är inte en att göra-lista.

📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärder, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsmeddelanden eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.

Vill du veta mer om kontorsorganisation? Kolla in de 30 bästa verktygen som hjälper dig omedelbart .

8. Begränsa personliga föremål

Att begränsa personliga föremål som bilder och prydnadssaker på skrivbordet kan vara otroligt hjälpsamt för att hålla ordning och vara produktiv. Även om det kan vara frestande att dekorera din arbetsplats med personliga föremål, kan överdriven röra snabbt bli en distraktion och ta bort funktionaliteten från ditt skrivbord.

9. Kontrollera dina aviseringar

Överbelastning av aviseringar är ett verkligt problem. Även om det bara sker digitalt kan det ändå påverka ditt sinnelag vid skrivbordet.

Om du lägger undan din mobiltelefon i en låda eller i en telefonhållare vid sidan om dig kommer du inte att distraheras lika mycket.

Alternativt kan du välja verktyg som ClickUp som låter dig anpassa dina aviseringar!

Med smarta aviseringar kan du själv bestämma vilka händelser som ska utlösa aviseringar. Oavsett om det är en ny kommentar, en ny uppgift eller en statusändring kan ClickUp skicka aviseringar för precis vad du vill.

💡 Proffstips: Överväg att automatisera vissa rutinuppgifter för att frigöra mer tid. Se hur. 👇🏼

10. Ha bara relevanta och brådskande dokument på skrivbordet

Minns du hur jag inledde den här artikeln med att prata om alla papper?

Hur mycket av det var nödvändigt?

Hur mycket av det var extremt brådskande?

Inte allt, det är säkert.

När jag hade granskat ett dokument borde jag ha kastat det eller arkiverat det för längre förvaring.

Drömmer du om ett papperslöst kontor? Ta en titt på dessa 11 tips för att förverkliga din dröm .

11. Använd dina böcker eller ta med dem hem

På en av mina tidigare arbetsplatser hade vi en bokklubb där teammedlemmarna läste olika böcker varje månad och sedan diskuterade dem.

Vi bytte också böcker ganska ofta, och jag tog till och med med några hemifrån.

Det var jättebra i teorin, tills jag började stapla dem högt på en hylla. 📚

Jag använde dem bara ibland som referens och inte tillräckligt ofta för att behålla dem.

Om du inte vill skiljas från dina böcker, skaffa en bokhylla eller ett hyllsystem istället för att sprida ut dem på skrivbordet.

Känner du dig kreativ? Prova att göra egna bokstöd för att hålla böckerna på plats.

12. Städa innan du går

En bra vana är att städa din arbetsplats innan du går hem.

Försök att städa varje dag så att du får en ny start nästa dag. Och rensa hela arbetsplatsen eller hemmakontoret varje vecka eller månad.

När det gäller ditt virtuella skrivbord i ClickUp kan du vara lika produktiv! Se till att rensa bort dina aviseringar i inkorgen innan du loggar ut.

På så sätt får du en ny start varje dag!

13. Skapa ett schema för omvärdering

Avsätt tid under dagen för att ta bort de nu meningslösa klisterlapparna och fundera igenom hur du faktiskt använder ditt system.

En återkommande uppgift som påminner dig om detta är perfekt för detta!

Du kan också använda ClickUps schemamall för att planera dina evenemang och hålla koll på allt.

Planera dina veckovisa uppgifter i en ClickUp-kalender

14. Flytta röran till en organiserad garderob

Röriga arbetsplatser kan leda till distraktioner, stress och minskad produktivitet. Genom att flytta onödiga saker från skrivbordet till ett skåp eller förråd skapar du en renare och mer fokuserad arbetsplats som hjälper dig att hålla dig till uppgiften och få mer gjort.

Du kanske upptäcker att det räcker med att ha en särskild plats för förvaring av saker för att du ska känna dig mindre överväldigad av röran, vilket leder till en större känsla av lugn och kontroll i din arbetsmiljö.

15. Dölj elkablar

Att dölja elkablar är en bra strategi för att hålla ordning på skrivbordet och öka produktiviteten. Synliga sladdar och kablar kan skapa en visuellt rörig arbetsplats, vilket leder till distraktioner och en känsla av oordning.

Dessutom kan trassliga och synliga sladdar utgöra en säkerhetsrisk, eftersom de ökar risken för att man snubblar eller trasslar in sig i dem.

Se hur du kan maximera din produktivitet genom att organisera ditt skrivbord

Du kan använda dessa tips för att hålla dig fokuserad och produktiv och undvika ett rörigt skrivbord och en rörig hjärna.

Dessutom påverkar hur du organiserar ditt skrivbord din förmåga att bidra på jobbet. Din arbetsmiljö har en trickle-down-effekt på dina projekt, uppgifter och ditt teamsamarbete.

När du är fri från röran är du fri att skapa.

Det hjälper dig att undanröja distraktioner och skapa en bra skrivmiljö, arbeta med nästa stora idé eller bygga något nytt.

Att städa ditt skrivbord kan vara det bästa du någonsin gjort. Oavsett om du är student eller yrkesverksam, använd dessa tips för att höja nivån.

Så en dag, när du känner dig uttråkad på jobbet, se till att städa ditt skrivbord!