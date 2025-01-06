10 gratis mallar för nyårslöften för 2025

Hur många gånger har du sagt ”Nytt år, nytt jag”, bara för att falla tillbaka i gamla vanor några veckor (eller dagar) efter den 1 januari? Oroa dig inte, det är inte bara du! Forskning visar att människor i allmänhet inte är särskilt framgångsrika när det gäller att hålla sina löften.

Oavsett om du bestämmer dig för att gå tillbaka till gymmet eller säga nej till skräpmat kan nyårslöften ge positiva förändringar i ditt liv – så länge du håller fast vid dem. Det är förstås det svåra.

Mallarna för nyårslöften kan hjälpa dig att förbereda dig för framgång och uppnå allt du har på din lista. De har färdiga avsnitt som gör att du kan sätta upp och följa upp kort- och långsiktiga mål, skapa att göra-listor, prioritera specifika uppgifter och hålla dig själv ansvarig för varje löfte.

Här diskuterar vi 10 förstklassiga mallar för nyårslöften som hjälper dig att förverkliga dina drömmar. 🧑‍🎄

⏰ 60 sekunders sammanfattning Här är 10 effektiva mallar för nyårslöften som hjälper dig att planera, följa upp och uppnå dina mål: ClickUp-mall för nyårslöften

ClickUp-mall för årsöversikt

ClickUp-mall för årliga mål

ClickUp-kalender Mall för att-göra-lista

ClickUp-mall för årliga mål

ClickUp-mall för aktivitetslista

ClickUp-mall för semesterlista

ClickUp-mall för bucket list

Excel-mall för nyårslöften av Chandoo

Canva-mall för nyårslöften

Vad är en mall för nyårslöften?

Nyårslöften handlar om att sätta igång positiva förändringar, förbättra personliga vanor och öka ditt allmänna välbefinnande. Enligt forskning handlar de vanligtvis om att förbättra den mentala och fysiska hälsan.

Mallar för nyårslöften kan hjälpa dig att skriva ner dina löften, övervaka dina framsteg och hålla dig på rätt spår mot dina mål. De har färdiga avsnitt som du kan anpassa efter dina mål och hålla dig själv ansvarig.

Dessa mallar ger klarhet och fokus, hjälper dig att hålla ordning och motivationen uppe, underlättar tidsplaneringen och gör det möjligt för dig att reflektera över dig själv och visualisera dina mål.

Kom igång med ClickUp Goals Sätt upp mätbara mål för uppgifter och projekt med automatisk progression för att mer effektivt uppnå målen med definierade tidsramar och kvantifierbara mål.

Mallar för nyårslöften finns i många olika former. Vissa låter dig dela upp dina löften i dagliga planer eller veckovisa mål, medan andra fokuserar på en viss aspekt av ditt liv och låter dig skriva ner privata och arbetsrelaterade mål och ambitioner. Det är upp till dig att välja en mall som passar dina planer för det kommande året.

Vad kännetecknar en bra mall för nyårslöften?

Googla "mallar för nyårslöften" så får du hundratals träffar, vilket gör det lite svårt att hitta den rätta. Om du vill ha en mall som hjälper dig att sätta upp mål och hålla fast vid dem, se till att den innehåller följande element:

Avsnitt för att definiera mål: Det bör finnas tydligt organiserade områden där du kan skriva ner olika mål och beskriva sätt att : Det bör finnas tydligt organiserade områden där du kan skriva ner olika mål och beskriva sätt att följa upp dem över tid. Handlingsplan : Mallen bör ha tillräckligt med utrymme för att du ska kunna beskriva i detalj hur du ska uppnå dina mål. Du bör kunna skapa och kategorisera uppgifter samt sätta deadlines för att upprätthålla ansvarsskyldigheten. Spårningsfunktioner: Du ska kunna konfigurera mätvärden för att övervaka framstegen. Anpassningsbarhet: Leta efter funktioner som låter dig anpassa avsnitten så att de passar dina preferenser. Utrymme för ytterligare anteckningar: Mallen bör ha ett särskilt utrymme för att skriva ner dina tankar och känslor, affirmationer, citat eller utmaningar som du kan stöta på på vägen mot att uppnå dina mål.

Se spårad tid för olika uppgifter och platser för en förenklad översikt över teamets totala framsteg.

10 mallar för nyårslöften som ger positiva förändringar i ditt liv

Vi har gått igenom dussintals mallar för nyårslöften och valt ut de 10 bästa som utmärker sig genom sin funktionalitet, användarvänlighet och estetiska utseende. Kolla in dem och hitta den som hjälper dig att formulera och uppnå dina mål! 😍

1. ClickUp-mall för nyårslöften

Få gratis mall Använd ClickUps mall för nyårslöften för att sätta upp och organisera mål och visualisera framsteg.

Vill du samla dina nyårslöften på ett ställe, planera i förväg och enkelt följa dina framsteg? ClickUps mall för nyårslöften erbjuder precis vad du behöver!

Med den här mallen kan du skräddarsy en personlig plan för dina löften, följa milstolpar över åren, visualisera dina framsteg och hålla motivationen uppe. 💪

Mallen har två vyer. Den första är en listvy, där du skapar en uppgift för varje löfte. Använd anpassade fält som status, start- och slutdatum, typ av löfte och måluppfyllelse för att ange detaljer om dina löften och underlätta uppföljningen. Det anpassade fältet År gör planeringen enkel – du kan skapa löften för flera år i förväg om du gillar att tänka långsiktigt.

Den andra vyn (År) är en Kanban-tavla som riktar sig till alla framåtblickande personer. Den visar uppgifter (löften) från den föregående vyn som kort och sorterar dem efter vilket år de tillhör. Om du inte vill göra långsiktiga planer och bara vill fokusera på det aktuella året kan du sortera uppgiftskorten efter ett annat kriterium (till exempel prioritet eller förfallodatum).

2. ClickUp-mall för årsöversikt

Få gratis mall Med ClickUps mall för årsöversikt kan du skapa en tillbakablick på året som gått och fira dina framgångar.

Att tänka framåt är ett utmärkt sätt att förbättra dina organisatoriska färdigheter och hålla fokus på dina mål. Men underskatta inte kraften i att se tillbaka – det hjälper dig att förstå hur mycket du har förbättrats och kan vara en utmärkt grund för att skapa framtida planer. Med ClickUp Year in Review Template kan du reflektera över dina framsteg, analysera din produktivitet och använda denna information som bränsle för att sätta upp nya mål och driva mot dem med full fart. 🚗

Denna mall är baserad på ClickUp Docs, plattformens unika funktion som låter dig skapa, redigera, dela, hantera och spara dokument. Den erbjuder anpassningsbarhet och stödjer samarbete.

Mallen Året i översikt har 12 avsnitt – ett för varje månad på året. På huvudsidan finns också utrymme för din personliga information (som namn, yrke och ålder) och dina primära mål.

När du klickar på en specifik månad visas följande underavsnitt (de är desamma för varje månad):

Vinster : En lista där du sammanfattar månadens höjdpunkter.

Snaps : En samling foton med korta bildtexter

Framtidsplaner: En lista för dina drömmar

Du kan lägga till extra sidor om du vill skapa en sammanfattning av hela året eller beskriva framtida mål och planer.

3. ClickUp-mall för årliga mål

Få gratis mall Håll dig på rätt spår med ClickUps mall för årliga mål.

Vill du beskriva dina personliga och affärsmässiga mål men hålla dem åtskilda för att underlätta hantering och uppföljning? ClickUps mall för årliga mål erbjuder just det!

Det är uppdelat i två avsnitt – det ena fokuserar på personliga planer och mål, medan det andra är inriktat på affärer. Båda avsnitten fokuserar på SMART-mål (specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna). Du har utrymme att ange mål, mått för att följa framsteg och realistiska deadlines.

De två avsnitten ser nästan identiska ut – du beskriver personlig eller affärsinformation och diskuterar SMART-mål och de steg som krävs för att uppnå dem. Avsnittet Affärsmål för året har extra utrymme för riskhantering, och här diskuterar du potentiella problem och hinder som kan uppstå längs vägen och hindra dig från att uppnå dina mål.

Eftersom ClickUp stöder samarbete kan du arbeta med dina årliga affärsmål tillsammans med dina teammedlemmar för att säkerställa att alla är på samma sida (bokstavligt talat!).

Du kan också lägga till nya ClickUp Docs till mallen, anpassa sidor och skapa en unik miljö som du kommer att trivas att arbeta i.

4. ClickUp-kalender med mall för att-göra-lista

Få gratis mall Sätt upp, organisera och visualisera dina mål med ClickUp-kalenderns mall för att-göra-lista.

Att hantera ett schema fullt av möten kan vara riktigt krångligt om du inte har koll på läget. Eftersom vi alla vet att det ger ett oprofessionellt intryck att missa möten, kan du använda ClickUp-kalenderns mall för att-göra-lista för att planera och organisera ditt schema in i minsta detalj.

Denna mall erbjuder fyra vyer:

Mötesförfrågan Scheman Efter roll Efter kategori

Vyn Mötesförfrågan är ett ClickUp-formulär – det är detta som dina kollegor eller externa intressenter använder för att boka möten med dig. Formuläret innehåller frågor om förfrågarens namn, roll, kategori, agenda, start- och slutdatum samt prioritet.

Informationen i formuläret översätts automatiskt till vyn Scheman, en lista med en översikt över alla schemalagda möten. Varje uppgift namnges efter den som gjort förfrågan, och du kan se anpassade fält för kategori, roll, prioritet och andra detaljer som lagts till i formuläret.

Efter roll och efter kategori är kalendervyer som visar schemalagda möten färgkodade efter den som begärt mötet eller mötets kategori. Båda vyerna visar möten per månad, men du kan ändra detta till per dag, fyra dagar eller vecka.

Du kan också använda mallen för att skräddarsy personliga scheman – ange dina tandläkarbesök, gymträning, umgänge med vänner, yogaklasser och andra aktiviteter för att upprätthålla produktiviteten och organisera dina dagar. 🏋️

5. ClickUp-mall för årliga mål

Få gratis mall Använd ClickUps mall för årliga mål för att sätta upp årliga mål, dela upp dem i lätt hanterbara uppgifter och mäta dina framsteg.

Att dela upp dina årliga mål i mindre, lättare hanterbara delar kan hjälpa dig att behålla fokus, prioritera och följa dina framsteg över tid. ClickUps mall för årliga mål gör detta möjligt – den låter dig dela upp större mål i månatliga uppgifter, vilket minskar överbelastningen och ger en känsla av tillfredsställelse.

Denna ClickUp Doc-mall delar upp året i kvartal och sedan månader, så att du kan skapa ett ”tema” för dina mål. Under det första kvartalet kan du till exempel fokusera på träning och sätta upp mål för att förbättra din fysiska hälsa (som att äta hälsosammare, gå på gym eller promenera 30 minuter om dagen). Under andra kvartalet kan du fortsätta med dina träningsvanor, men rikta fokus mot att sätta upp mål för personlig utveckling – du kan till exempel lära dig att baka bröd eller börja lära dig spanska.

Mallen är anpassningsbar, så du kan färgkoda kolumner, uppdatera mål, lägga till bilder, skapa nya sidor, dela ditt dokument med en familjemedlem, vän eller kollega och regelbundet kontrollera dina framsteg.

Använd den sista delen av mallen (Anteckningar) för att skriva ner dina upp- och nedgångar, följa milstolpar i din personliga utveckling (även från tidigare år) och beskriva hur du har förbättrats eller antagit nya vanor över tid.

6. ClickUp-mall för aktivitetslista

Få gratis mall Organisera och planera alla dina aktiviteter på ett ställe med ClickUp-mallen för aktivitetslista.

Stora nyårslöften behöver ofta delas upp i mindre delar – på så sätt kan du göra förändringar ett steg i taget, minska stressen och följa dina framsteg. Med ClickUps aktivitetslistmall kan du skapa att göra-listor för dina nyårslöften, maximera produktiviteten och hålla dig på rätt spår.

Detta är en uppgiftsmall, vilket innebär att den visas i en annan mall som en separat uppgift. Vid första anblicken är det inget mer än en att göra-lista. Men om du använder den på rätt sätt kan den ge en flygande start åt dina ansträngningar att uppnå dina årliga eller månatliga mål.

Låt oss säga att ditt mål är att köpa en ny bil. Men det är oftast inte så enkelt som att gå in hos en bilhandlare, välja en snygg bil och skriva på ett kontrakt.

Du behöver undersöka olika modeller, spara pengar, rådgöra med din familj, överväga finansieringsalternativ osv. Med den här mallen kan du beskriva alla dessa aktiviteter i form av en att göra-lista. Skapa uppgifter och deluppgifter, ange uppgiftsberoenden och lämna anteckningar när du sammanställer information.

Att kryssa av en punkt efter en annan på din lista ger dig en trygghet om att du är ett steg närmare och förbättrar din motivation att fortsätta. Så börja kryssa av punkterna på din bucket list för året redan nu! ✔️

7. ClickUp-mall för semesterlista

Få gratis mall ClickUp-mall för semesterchecklista

Att förbereda sig för en semester är roligt och spännande, men det kräver också noggrann planering och organisation om du vill få ut det mesta av den. ClickUps mall för semesterlista kan ta bort stressen från packningen, effektivisera dina förberedelser, delegera uppgifter till familjemedlemmar och se till att du är 100 % redo för resan! ⛷️

Mallen erbjuder tre vyer som hjälper dig att packa för din semester så att du inte glömmer något viktigt.

Den första vyn är Objekt – en lista som omfattar allt du behöver på din semester, från solkräm till dokument och mediciner. Skapa en ny uppgift för varje objekt och ange detaljer med hjälp av ClickUp Custom Fields. Som standard får du fält som Status, Semesterresor och Antal, men du kan lägga till nya, som Personer eller Datum.

Vyn Artikelstatus är en Kanban-tavla som visar uppgifterna från föregående vy som kort sorterade efter status (Att packa, Att köpa, Packar och Packat). Den visualiserar de artiklar du redan har packat och ser till att du inte glömmer att köpa andra viktiga saker.

Vyn Att köpa är i princip en inköpslista – den innehåller alla saker du behöver inför din semester, sorterade efter prioritet. När du har köpt en artikel ändrar du dess status så försvinner den från listan.

8. ClickUp-mall för bucket list

Få gratis mall Använd ClickUp Bucket List Template för att organisera dina viktigaste uppgifter.

Vill du skapa en bucket list fylld med nya saker du vill prova, besöka eller göra, men har inte hittat rätt sätt att göra det på? Säg inte mer – ClickUp Bucket List Template är allt du behöver för att skissa upp dina drömmar och visualisera stegen för att uppnå dem. ✨

Denna mappmall är indelad i tre sektioner för att organisera dina mål:

Mat att prova Platser att utforska Aktiviteter

Varje avsnitt har två vyer. Den första vyn är en lista där du skapar uppgifter (bucket list-objekt) och anger detaljer med hjälp av ClickUp Custom Fields som Status, Förfallodatum, Nöjdhet, Destination och Inblandade personer.

Den andra vyn (Fun Rating) är en Kanban-tavla med uppgiftskort ordnade efter deras nöjdhetsbetyg från den föregående vyn.

Om du går till mappnivån (genom att trycka på Bucket List till vänster på skärmen) får du en översikt över alla bucket list-objekt du har lagt in, sorterade efter status. Växla mellan vyerna för att filtrera objekt efter betyg, kontinent eller personer, och börja arbeta mot ditt mål om självförbättring eller bättre resor framöver.

9. Excel-mall för nyårslöften av Chandoo

Använd Excel-mallen för nyårslöften från Chandoo för att formulera dina mål och enkelt bocka av dem ett efter ett.

Om du värdesätter enkelhet och inte behöver en avancerad mall för nyårslöften, är Excel-mallen för nyårslöften från Chandoo perfekt för dig. Den ryms på en enda sida eller i ett enda kalkylblad.

Denna mall för nyårslöften i Excel är i grunden en att göra-lista med 101 punkter som du ska slutföra på 1001 dagar. Du behöver självklart inte använda de punkter som finns i mallen – radera texten och skapa dina egna personliga nyårslöften som du vill uppnå i framtiden.

Allt är anpassningsbart, så du kan ändra titel, start- och slutdatum. I det förformaterade fältet ser du hur många dagar som återstår till slutdatumet, så att du kan planera din tid därefter.

När du har slutfört en uppgift markerar du kryssrutan bredvid den. Uppgiften markeras och framstegsfältet ovanför tabellen flyttas i enlighet med detta.

10. Canva-mall för nyårslöften

Canvas mall för nyårslöften är den perfekta utgångspunkten för att sätta upp mål för det kommande året.

Ja, du kan skriva ner dina nyårslöften på ett papper, men vad är det roliga med det? Med Canvas mall för nyårslöften kan du gå all in och ge din lista den vackra design den förtjänar!

Mallen består av en sida där du kan beskriva dina löften. Den har en vit- och guldfärgad design och gott om utrymme för dina planer och mål.

Det fina med denna mall är att den är anpassningsbar – varje enskilt element kan modifieras efter dina önskemål! Välj dina favoritfärger, bifoga filer, skapa nya sidor, rita och skriv din egen nyårslöftesberättelse. ✍️

Vårt förslag? Använd första sidan för att sammanfatta dina löften och skapa nya sidor för att diskutera varje löfte mer detaljerat. Lämna lite utrymme för att skriva ner dina tankar och följa dina framsteg.

Mallar för nyårslöften: Visualisera och uppnå dina drömmar

De mallar vi presenterar erbjuder allt du behöver för att skriva ner, visualisera och organisera dina nyårslöften. Deras funktioner hjälper dig att hålla dig på rätt spår och håller dig motiverad att uppnå allt på din lista. 🎄

De presenterade ClickUp-mallarna är bara en bråkdel av plattformens imponerande bibliotek med över 1 000 alternativ för olika ändamål. Registrera dig på ClickUp och utforska mallutbudet, samt dussintals funktioner för projekt- och uppgiftshantering, teamsamarbete, brainstorming och organisation.